Les meilleurs joueurs de l’EAFC 26 : les stars du mode Carrière à ne pas manquer

En ce qui concerne les meilleurs joueurs d’EAFC 26, y compris les meilleurs joueurs bon marché du mode Carrière d’EAFC 26, le choix d’un effectif adapté peut faire la différence entre une saison réussie et un échec. La recherche des meilleurs joueurs à recruter dans EAFC 26 constitue la première étape. EAFC 26 regorge de joueurs capables de faire la différence, qu’il s’agisse de joueurs décisifs, de joueurs populaires d’EAFC 26 ou de futures légendes.

Dans ce guide, j’ai répertorié les meilleurs joueurs dont vous avez besoin, y compris les meilleurs joueurs bon marché du mode Carrière d’EAFC 26, afin de vous permettre de démarrer votre aventure et de dominer la compétition. Parmi eux figurent certains des meilleurs joueurs à recruter dans EAFC 26 ainsi que des joueurs populaires d’EAFC 26 que les managers recherchent souvent.

Que vous visiez la gloire à long terme en mode Carrière ou que vous recherchiez les joueurs populaires d’EAFC26 pour démarrer une partie en division inférieure, cette liste est faite pour vous. Poursuivez votre lecture pour découvrir qui rendra votre équipe imbattable.

Les joueurs présentant le meilleur potentiel en mode Carrière et les meilleurs joueurs à recruter dans FC 26

Lorsqu’il s’agit de constituer dès le départ la meilleure équipe possible pour l’avenir, il est essentiel, pour assurer votre succès à long terme, de sélectionner dès le début les meilleurs joueurs proposés par FC 26, qu’il s’agisse des joueurs les plus populaires d’EAFC26 ou des meilleurs joueurs bon marché du mode Carrière de FC 26. Ces joueurs auront un impact immédiat sur votre club en mode Carrière, l’un des modes les plus passionnants dont j’ai parlé dans mon test d’EA Sports FC 26. En partant sur de bonnes bases, vous pouvez construire une équipe qui évolue au fur et à mesure de votre progression, vous ouvrant ainsi la voie vers la gloire lors des saisons à venir.

Dans EAFC 26, j’ai passé au crible les meilleurs talents dotés de la note la plus élevée, en mettant en avant ceux qui ont le potentiel de devenir des stars mondiales en seulement quelques saisons. Nous nous intéressons également aux meilleurs joueurs abordables disponibles dans le mode Carrière d’EAFC 26. Vous y trouverez aussi bien des stars confirmées que des joueurs émergents très prisés dans EAFC 26 pour votre équipe. Des étoiles montantes des championnats européens aux meilleurs joueurs à recruter dans EAFC 26 qui sont déjà dans le viseur, cette liste est votre référence incontournable pour assurer l’avenir de votre effectif.

Que vous souhaitiez former de futures superstars, rechercher les meilleurs joueurs abordables proposés par le mode Carrière de FC 26, ou associer des joueurs populaires d’EAFC26 à des joueurs aguerris au potentiel énorme, ce guide est conçu pour vous aider à démarrer en force et à rester performant. Découvrons ensemble les joueurs clés à cibler dès le premier jour, et comment ils façonneront l’avenir de votre équipe.

Que vous cherchiez à former de futures superstars , à dénicher les meilleurs joueurs bon marché proposés par le mode Carrière de FC 26, ou à intégrer des joueurs aguerris au potentiel énorme, ce guide est conçu pour vous aider à démarrer en force et à rester performant. Découvrons ensemble les joueurs clés à recruter dès le premier jour, et comment ils façonneront l’avenir de votre équipe. Nous poursuivrons ensuite par un aperçu des joueurs populaires d’EAFC26, des meilleurs joueurs à recruter dans FC 26, ainsi que des meilleurs joueurs bon marché proposés par le mode Carrière de FC 26.

Les meilleurs joueurs que vous pouvez acheter dans le mode Carrière de FC 26

Nom du joueur Âge Club Poste Valeur de marché dans le jeu (estimations) Note actuelle Note potentielle Mohamed Salah 33 Liverpool RM 104 à 110 millions d'euros 91 91 Kylian Mbappé 26 Real Madrid ATTAQUANT 160 à 165 millions d'euros 91 94 Ousmane Dembélé 28 PSG AT 85 à 90 millions d'euros 90 90 Rodri 29 Manchester City Milieu défensif 115 à 120 millions d'euros 90 90 Virgil van Dijk 34 Liverpool Défenseur central 57 à 62 millions d'euros 90 90 Jude Bellingham 22 Real Madrid Milieu offensif 175 à 180 millions d'euros 90 94 Erling Haaland 25 Manchester City ATTAQUANT 157 à 162 millions d'euros 90 92 Raphinha 28 FC Barcelone Ailier gauche 97 à 102 millions d'euros 89 89 Achraf Hakimi 26 PSG Arrière droit 78 à 83 millions d'euros 89 89 Lamine Yamal 18 FC Barcelone RM 141 à 146 millions d'euros 89 95 Vitinha 25 PSG Milieu de terrain 77 à 82 millions d'euros 89 91 Gianluigi Donnarumma 26 Manchester City Gardien 76 à 80 millions d'euros 89 91 Pedri 22 FC Barcelone Milieu de terrain 110 à 115 millions d'euros 89 93 Joshua Kimmich 30 FC Bayern de Munich Milieu défensif 78 à 83 millions d'euros 89 89 Alisson Becker 32 Liverpool Gardien 55 à 60 millions d'euros 89 89 Harry Kane 32 FC Bayern de Munich AT 118 à 123 millions d'euros 89 89 Federico Valverde 27 Real Madrid Milieu de terrain 120 à 125 millions d'euros 89 90 Vini Jr. 25 Real Madrid Ailier gauche 172 à 177 millions d'euros 89 92 Florian Wirtz 22 Liverpool Milieu offensif 144 à 149 millions d'euros 89 93 Thibaut Courtois 33 Real Madrid Gardien 51 à 56 millions d'euros 89 89

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1. Mohammed Salah [L'ailier d'élite le plus régulier]

Caractéristique Valeur Âge/Nationalité/Club 33 / Égypte / Liverpool Note globale (OVR) 91 Vitesse (PAC) 89 Tir (SHO) 88 Passes (PAS) 86 Dribble (DRI) 90 Défense (DEF) 45 Physique (Phy) 76 Pied dominant Gauche

Mohamed Salah reste une véritable figure emblématique de Liverpool et l’une des principales options offensives. Alliant une finition impitoyable, une accélération explosive et un dribble exceptionnel, l’ailier égyptien conserve une note de 91, la plus élevée ex æquo. Il est le meilleur ailier droit d’EAFC 26, l’un des joueurs les plus populaires de cette édition, capable de propulser instantanément n’importe quelle équipe de haut niveau en mode Carrière au rang de championne.

2. Kylian Mbappé [Attaquant ultra-rapide]

Attribut Valeur Âge/Pays/Club 27 / France / Real Madrid Note globale (OVR) 91 Vitesse (PAC) 97 Tir (SHO) 90 Passes (PAS) 81 Dribble (DRI) 92 Défense (DEF) 37 Physique (Phy) 76 Pied dominant Droit

Kylian Mbappé est une présence redoutable pour n’importe quelle défense, grâce à une vitesse inégalée de 97. Après son transfert très médiatisé au Real Madrid, le Français offre la combinaison ultime d'une vitesse de classe mondiale, d'un dribble d'élite et d'une finition redoutable. Avec une note potentielle de 94, il est une figure incontournable de sa génération pour connaître la gloire en mode Carrière.

3. Ousmane Dembélé [L'attaquant le plus imprévisible]

Caractéristique Valeur Âge/Nationalité/Club 29 / France / PSG Note globale (OVR) 90 Vitesse (PAC) 91 Tir (SHO) 88 Passes (PAS) 83 Dribble (DRI) 93 Défense (DEF) 50 Physique (Phy) 69 Pied dominant Droit

Évoluant au poste d'attaquant de haut niveau au PSG, Ousmane Dembélé sème le chaos dans les défenses adverses grâce à son incroyable capacité de dribble (93) et à sa vitesse (91). Capable d'étirer les défenses et de débloquer à lui seul des matchs serrés, il s'impose comme une option incroyablement dynamique au poste d'ailier ou d'attaquant pour les managers à la recherche d'un talent immédiat.

4. Rodri [Meilleur meneur de jeu]

Caractéristique Valeur Âge/Nationalité/Club 29 ans / Espagne / Manchester City Note globale (OVR) 90 Vitesse (PAC) 65 Tir (SHO) 80 Passes (PAS) 86 Dribble (DRI) 84 Défense (DEF) 86 Physique (Phy) 85 Pied dominant Droit

Rodri apporte une stabilité et un contrôle inégalés au cœur du milieu de terrain de Manchester City. Bien qu'il manque de vitesse pure, sa vision du jeu de classe mondiale, la précision de ses passes et sa domination physique font de lui le meilleur milieu défensif. Il est indispensable pour les entraîneurs qui souhaitent dicter le rythme du jeu et neutraliser complètement les contre-attaques par le centre, ce qui fait de lui l’un des meilleurs milieux défensifs d’EAFC 26.

5. Virgil van Dijk [Le pilier ultime de la défense]

Attribut Valeur Âge/Pays/Club 34 / Pays-Bas / Liverpool Note globale (OVR) 90 Vitesse (PAC) 73 Tir (SHO) 60 Passes (PAS) 72 Dribble (DRI) 72 Défense (DEF) 90 Physique (Phy) 87 Pied dominant Droit

Même à 34 ans, Virgil van Dijk reste la référence absolue parmi les défenseurs centraux. Le capitaine de Liverpool affiche des notes exceptionnelles de 90 en défense et de 87 en physique, ce qui le rend absolument imbattable dans les duels aériens et les affrontements physiques. Il constitue la solution immédiate idéale pour renforcer votre défense et garantir des matchs sans encaisser de but, ce qui fait de lui l’un des meilleurs défenseurs centraux d’EAFC 26.

6. Jude Bellingham [Le milieu de terrain le plus complet]

Attribut Valeur Âge/Nationalité/Club 22 / Angleterre / Real Madrid Note globale (OVR) 90 Vitesse (PAC) 80 Tir (SHO) 86 Passes (PAS) 83 Dribble (DRI) 90 Défense (DEF) 78 Physique (Phy) 85 Pied dominant Droitier

Jude Bellingham est un joueur hors pair qui excelle dans tous les domaines au Real Madrid. À seulement 22 ans, il affiche déjà une note globale de 90 et un potentiel époustouflant de 94. Ses qualités très équilibrées en matière de dribble, de tir et de jeu physique lui permettent de s’imposer comme un véritable moteur de jeu « box-to-box » ou comme un meneur de jeu créatif.

7. Erling Haaland [La machine à buts ultime]

Attribut Valeur Âge/Nationalité/Club 25 / Norvège / Manchester City Note globale (OVR) 90 Vitesse (PAC) 86 Tir (SHO) 91 Passes (PAS) 70 Dribble (DRI) 80 Défense (DEF) 45 Physique (Phy) 88 Pied dominant Gauche

Erling Haaland est une véritable « triche » physique en attaque pour Manchester City. Alliant un attribut de tir redoutable de 91 à une condition physique impressionnante de 88, l’attaquant norvégien est taillé pour dominer les défenseurs centraux et marquer à volonté. Avec un potentiel de 92, il garantit la domination à long terme de votre ligne d’attaque.

8. Raphinha [L'ailier créatif le plus polyvalent]

Attribut Valeur Âge/Pays/Club 29 / Brésil / FC Barcelone Note globale (OVR) 89 Vitesse (PAC) 91 Tir (SHO) 84 Passes (PAS) 85 Dribble (DRI) 87 Défense (DEF) 53 Physique (Phy) 75 Pied dominant Gauche

Comptant parmi les meilleurs ailiers gauches d’EAFC 26, Raphinha brille au FC Barcelone en tant que force énergique et créative sur les ailes. Doté d’une vitesse de 91 et de statistiques bien équilibrées en matière de passes et de dribbles, le Brésilien apporte une excellente profondeur de jeu et un travail défensif intense. Il constitue une recrue idéale pour les équipes de haut niveau à la recherche de flexibilité tactique et d’un jeu sur les ailes infatigable.

9. Achraf Hakimi [L'arrière latéral le plus explosif]

Attribut Valeur Âge/Nationalité/Club 27 / Maroc / PSG Note globale (OVR) 89 Vitesse (PAC) 92 Tir (SHO) 79 Passes (PAS) 82 Dribble (DRI) 83 Défense (DEF) 82 Physique (Phy) 79 Pied dominant Droit

Achraf Hakimi est un arrière droit offensif de premier plan, doté d’une vitesse incroyable de 92. Indispensable pour les entraîneurs qui misent sur des arrières latéraux capables de déborder, l’international marocain représente une menace offensive constante pour le PSG sans pour autant négliger ses tâches défensives, ce qui fait de lui un investissement coûteux mais sûr pour les clubs de haut niveau.

10. Lamine Yamal [Jeune talent au potentiel le plus élevé]

Attribut Valeur Âge/Nationalité/Club 18 ans / Espagne / FC Barcelone Note globale (OVR) 89 Vitesse (PAC) 85 Tir (SHO) 81 Passes (PAS) 86 Dribble (DRI) 90 Défense (DEF) 23 Physique (Phy) 53 Pied dominant Gauche

Lamine Yamal est un adolescent incroyablement prometteur. À seulement 18 ans, sa note de base a grimpé en flèche pour atteindre 89, soutenue par un potentiel époustouflant de 95. Doté d’une note de 90 en dribble et d’une vision du jeu exceptionnelle, cette révélation du FC Barcelone constitue l’investissement à long terme idéal pour assurer l’avenir de votre attaque en mode Carrière pour les saisons à venir.

11. Vitinha [Le meilleur maestro du milieu de terrain]

Attribut Valeur Âge/Pays/Club 26 ans / Portugais / PSG Note globale (OVR) 89 Vitesse (PAC) 72 Tir (SHO) 80 Passes (PAS) 86 Dribble (DRI) 90 Défense (DEF) 75 Physique (Phy) 70 Pied dominant Droit

Vitinha est le moteur créatif du milieu de terrain du PSG. Doté d’excellentes statistiques de 90 en dribble et 86 en passe, ce meneur de jeu portugais excelle dans la conservation du ballon, la maîtrise des espaces restreints et les passes en profondeur qui déjouent la défense. Avec un potentiel de 91, il dispose d’une marge de progression considérable pour devenir un joueur d’exception sous votre direction.

12. Gianluigi Donnarumma [Le jeune gardien le plus dominant]

Statistiques Valeur Âge/Nationalité/Club 27 / Italie / Manchester City Note globale (OVR) 89 Plongeons (DIV) 89 Contrôle du ballon (HAN) 83 Tirs au pied (KIC) 81 Réflexes (REF) 90 Vitesse (SPD) 53 Positionnement (POS) 86 Pied dominant Droit

Répertorié sous Manchester City dans ce guide, Gianluigi Donnarumma apporte une présence imposante et fiable entre les poteaux. À 26 ans, il allie un instinct de gardien d’élite et une grande envergure physique à un solide potentiel de 91. Il constitue la solution idéale à long terme pour garantir une défense de classe mondiale pendant une décennie.

13. Pedri [Meilleur meneur de jeu technique]

Caractéristique Valeur Âge/Nationalité/Club 23 / Espagne / FC Barcelone Note globale (OVR) 89 Vitesse (PAC) 77 Tir (SHO) 73 Passes (PAS) 85 Dribble (DRI) 91 Défense (DEF) 78 Physique (Phy) 77 Pied dominant Droit

Pedri est un technicien hors pair qui dicte le rythme des matchs sans effort pour le FC Barcelone. Doté d’un attribut de dribble exceptionnel de 91, ce joueur de 22 ans est capable de se faufiler avec aisance à travers des milieux de terrain très denses. Avec un potentiel de 93, c’est un pilier créatif de premier plan, capable d’ancrer vos combinaisons au milieu de terrain pendant de nombreuses saisons.

14. Joshua Kimmich [Le joueur polyvalent le plus intelligent]

Attribut Valeur Âge/Nationalité/Club 31 / Allemagne / FC Bayern de Munich Note globale (OVR) 89 Vitesse (PAC) 72 Tir (SHO) 74 Passes (PAS) 89 Dribble (DRI) 84 Défense (DEF) 83 Physique (Phy) 79 Pied dominant Droite

Joshua Kimmich apporte au FC Bayern de Munich une intelligence tactique d’élite et une polyvalence inégalée. Doté d’une note exceptionnelle de 89 en passe, il excelle dans la percée des lignes défensives et les centres millimétrés. Son placement défensif solide fait de lui un meneur de jeu en retrait ou un milieu défensif de premier plan pour toute équipe de niveau championnat.

15. Alisson Becker [Le gardien le plus fiable dans les moments décisifs]

Attribut Valeur Âge/Nationalité/Club 33 / Brésil / Liverpool Note globale (OVR) 89 Plongeons (DIV) 86 Contrôle du ballon (HAN) 85 Tirs au pied (KIC) 86 Réflexes (REF) 89 Vitesse (SPD) 56 Positionnement (POS) 90 Pied dominant Droit

Alisson Becker reste un pilier inébranlable de Liverpool. Reconnu pour son placement exceptionnel, sa distribution de balle et sa capacité à repousser les face-à-face, l'international brésilien apporte instantanément une sécurité de haut niveau en défense. Il constitue un choix exceptionnel pour les entraîneurs qui ont besoin d'un gardien de but serein, immédiatement opérationnel et de très haut niveau pour remporter dès maintenant des trophées majeurs.

16. Harry Kane [Meilleur avant-centre de fond de jeu]

Caractéristique Valeur Âge/Nationalité/Club 32 / Angleterre / FC Bayern München Note globale (OVR) 89 Vitesse (PAC) 64 Tir (SHO) 92 Passes (PAS) 83 Dribble (DRI) 82 Défense (DEF) 48 Physique (Phy) 82 Pied dominant Droit

Harry Kane est l’un des joueurs les plus fiables et les plus populaires d’EAFC26, ainsi que le finisseur le plus redoutable du FC Bayern München, grâce à son attribut de tir exceptionnel de 92. Bien qu’il ne dispose pas d’une vitesse d’élite, son jeu de liaison de classe mondiale, sa capacité à tenir le ballon et son attribut de passe de 83 lui permettent de descendre bas sur le terrain et de créer des occasions, ce qui fait de lui un talisman d’élite pour les schémas tactiques axés sur la possession.

17. Federico Valverde [Le moteur « box-to-box » le plus infatigable]

Attribut Valeur Âge/Nationalité/Club 27 / Uruguay / Real Madrid Note globale (OVR) 89 Vitesse (PAC) 88 Tir (SHO) 84 Passes (PAS) 84 Dribble (DRI) 84 Défense (DEF) 83 Physique (Phy) 85 Pied dominant Droit

Federico Valverde est une véritable machine au milieu de terrain du Real Madrid, offrant une couverture incroyable grâce à sa vitesse de 88. L’Uruguayen présente des statistiques étonnamment équilibrées dans tous les domaines, alliant un travail défensif intense à de puissants tirs lointains et à une domination physique. C’est le moteur ultime du milieu de terrain, capable d’insuffler de l’énergie à n’importe quelle équipe.

18. Vini Jr. [Ailier le plus dynamique et le plus fantaisiste]

Attribut Valeur Âge/Nationalité/Club 25 / Brésil / Real Madrid Note globale (OVR) 89 Vitesse (PAC) 95 Tir (SHO) 84 Passes (PAS) 81 Dribble (DRI) 91 Défense (DEF) 29 Physique (Phy) 69 Pied dominant Droit

Vini Jr. est un véritable cauchemar pour les arrières latéraux, qu'il terrorise sur les ailes grâce à sa vitesse de 95 et à son dribble de 91. La superstar du Real Madrid est capable de percer les lignes défensives sans effort et de renverser le cours d'un match en un clin d'œil grâce à son talent naturel. Avec un potentiel de 92, il constitue une option offensive d'élite à long terme pour tout manager en mode Carrière.

19. Florian Wirtz [Meilleur visionnaire créatif]

Catégorie Valeur Âge/Nationalité/Club 23 ans / Allemagne / Liverpool Note globale (OVR) 89 Vitesse (PAC) 80 Tir (SHO) 82 Passes (PAS) 88 Dribble (DRI) 90 Défense (DEF) 54 Physique (Phy) 67 Pied dominant Droit

Répertorié à Liverpool dans cette édition, Florian Wirtz est un atout créatif phénoménal à seulement 22 ans. Affichant 90 en dribble et 88 en passe, ce meneur de jeu allemand possède un potentiel exceptionnel de 93. Il excelle dans le jeu entre les lignes et dans la capacité à déjouer les défenses, ce qui en fait une cible incontournable pour tout meneur de jeu moderne.

20. Thibaut Courtois [Garde-but ultime dans les airs]

Thibaut Courtois met à profit son gabarit imposant pour dominer la surface de réparation du Real Madrid. Gardien de but d’élite, le Belge offre une sécurité aérienne inégalée et réalise des arrêts réflexes incroyables. Il constitue la garantie défensive parfaite pour tout entraîneur souhaitant verrouiller ses cages et assurer des « clean sheets » dès le premier jour.

Attribut Valeur Âge/Pays/Club 34 / Belgique / Real Madrid Note globale (OVR) 89 Plongeons (DIV) 85 Contrôle du ballon (HAN) 89 Tirs au pied (KIC) 76 Réflexes (REF) 90 Vitesse (SPD) 46 Positionnement (POS) 88 Pied dominant Droit

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Voici mon avis : si vous visez le plus haut niveau, Kylian Mbappé et Erling Haaland changent véritablement la donne – ils mettront les défenses à rude épreuve toute la journée. Jude Bellingham et Virgil van Dijk constituent également des choix sûrs si vous souhaitez consolider votre milieu de terrain et votre défense. Mais si vous recherchez de futures stars, Lamine Yamal et Vitinha sont de véritables pépites pour l’avenir. N’oubliez pas de consulter la section consacrée aux joueurs populaires d’EAFC26 et aux meilleurs joueurs bon marché du mode Carrière d’EAFC26 pour dénicher des pépites à petit prix.

Les meilleurs joueurs pour les équipes des divisions inférieures

Nom du joueur Âge Club Poste Valeur de marché dans le jeu Note actuelle Note de potentiel Uğurcan Çakır 29 Galatasaray Gardien 15 à 20 millions d'euros 80 81 Wilfried Singo 24 Galatasaray Défenseur central 29 à 34 millions d'euros 80 85 Georgiy Sudakov 23 SL Benfica Milieu offensif 43 à 48 millions d’euros 80 87 Evann Guessand 24 Aston Villa Ailier droit 21 à 26 millions d'euros 79 83 Darwin Núñez 26 Al Hilal ST 29 à 34 millions d'euros 79 83

Pour les équipes des divisions inférieures, celles qui se démarquent véritablement sont les meilleurs joueurs abordables du mode Carrière de FC 26, car elles offrent un potentiel considérable sans coûter une fortune. Ce sont les meilleurs joueurs à recruter dans FC 26, quel que soit votre budget. Uğurcan Çakır offre une grande fiabilité dans les cages, tandis que Wilfried Singo est un excellent arrière latéral, rapide et dangereux en attaque.

Georgiy Sudakov est un moteur au milieu de terrain capable de dominer le jeu, et Evann Guessand est une étoile montante en attaque, prête à s’épanouir. Quant à Darwin Núñez, il représente une véritable menace grâce à sa vitesse et à sa puissance, parfait pour percer dans les grandes ligues si vous disposez du bon plan de développement.

Les meilleurs joueurs pour les équipes de première division

Nom du joueur Âge Club Poste Valeur de marché dans le jeu Note actuelle Note de potentiel Mohamed Salah 33 Liverpool RM 104 à 110 millions d'euros 91 91 Kylian Mbappé 26 Real Madrid ATTAQUANT 160 à 165 millions d'euros 91 94 Ousmane Dembélé 28 PSG ATTAQUANT 85 à 90 millions d'euros 90 90 Rodri 29 Manchester City Milieu défensif 115 à 120 millions d'euros 90 90 Virgil van Dijk 34 Liverpool Défenseur central 57 à 62 millions d'euros 90 90

Pour les équipes de haut niveau, si des stars comme Mohamed Salah et Kylian Mbappé s’imposent comme des choix évidents, même elles ont tout intérêt à repérer les meilleurs joueurs à recruter dans FC 26 et les meilleurs joueurs bon marché en mode Carrière de FC 26 afin de renforcer leur effectif avec des remplaçants de qualité. Rodri et Virgil van Dijk apportent cette stabilité et ce contrôle dont vous avez besoin au plus haut niveau. Et si vous recherchez un joueur dynamique, Ousmane Dembélé est parfait pour étirer les défenses et semer le chaos.

Les meilleurs joueurs bon marché dans le mode Carrière d’EA FC 26

Nom du joueur Âge Club Poste Valeur de marché dans le jeu Note actuelle Note de potentiel Dominik Livaković 30 FC Gérone Gardien 16 à 21 millions d'euros 80 81 Myles Lewis-Skelly 18 Arsenal Arrière gauche 17 à 22 millions d'euros 78 87 Mario Pašalić 30 Bergamo Calcio Milieu de terrain 20 à 25 millions d'euros 80 80 Ethan Nwaneri 18 Naples Ailier droit 13 à 18 millions d'euros 76 87 Ermedin Demirović 27 VfB Stuttgart ST 21 à 26 millions d'euros 80 80

Si vous constituez une équipe avec un budget limité, voici les meilleurs joueurs à recruter dans FC 26 ainsi que les « gemmes » dont vous avez besoin. Dominik Livaković est un gardien solide qui ne vous ruinera pas mais qui saura tenir le coup. Myles Lewis-Skelly est l’un des meilleurs arrières gauches d’EAFC 26, doté d’un formidable potentiel pour assurer la défense.

Mario Pašalić est un joueur polyvalent et expérimenté, capable d’évoluer à n’importe quel poste. Ethan Nwaneri est un joueur à suivre pour l’avenir, et Ermedin Demirović possède l’instinct de buteur nécessaire pour vous offrir des buts, le tout à moindre coût. Idéal pour les équipes qui cherchent à se développer avec un budget serré !

Les meilleurs jeunes talents d’EAFC 26

Les jeunes prodiges peuvent complètement changer l’avenir de votre équipe, et j’ai rédigé d’autres guides qui mettent en avant les meilleurs talents à chaque poste. Jetez-y un œil et renforcez votre effectif avec des joueurs qui brilleront pendant des années.

Les meilleurs jeunes gardiens de but – Disposer d’un gardien fiable est la clé de voûte de toute grande équipe. Ce guide vous présente les meilleurs jeunes gardiens, prêts à protéger vos cages en toute confiance.

– Disposer d’un gardien fiable est la clé de voûte de toute grande équipe. Ce guide vous présente les meilleurs jeunes gardiens, prêts à protéger vos cages en toute confiance. Les meilleurs jeunes défenseurs – C’est en défense que se forgent les champions, et ces jeunes espoirs possèdent la détermination et le potentiel nécessaires pour neutraliser même les attaquants les plus redoutables. Vous y découvrirez de futures légendes capables d’ancrer votre ligne arrière pendant de nombreuses saisons.

– C’est en défense que se forgent les champions, et ces jeunes espoirs possèdent la détermination et le potentiel nécessaires pour neutraliser même les attaquants les plus redoutables. Vous y découvrirez de futures légendes capables d’ancrer votre ligne arrière pendant de nombreuses saisons. Les meilleurs jeunes milieux de terrain – Des meneurs de jeu capables de délivrer des passes impossibles aux coureurs infatigables qui contrôlent le rythme, cette liste offre le meilleur des deux mondes. Ces milieux de terrain apportent équilibre et créativité à chaque match.

– Des meneurs de jeu capables de délivrer des passes impossibles aux coureurs infatigables qui contrôlent le rythme, cette liste offre le meilleur des deux mondes. Ces milieux de terrain apportent équilibre et créativité à chaque match. Meilleurs jeunes attaquants – Ce sont les buts qui font gagner les matchs, et ce guide présente les jeunes talents les plus redoutables, capables de trouver le chemin des filets. Dotés de vitesse, de flair et d’un instinct de tueur, ils sont faits pour faire transpirer les défenseurs.

– Ce sont les buts qui font gagner les matchs, et ce guide présente les jeunes talents les plus redoutables, capables de trouver le chemin des filets. Dotés de vitesse, de flair et d’un instinct de tueur, ils sont faits pour faire transpirer les défenseurs. Les meilleurs jeunes joueurs – Vous recherchez un guide complet regroupant les meilleurs joueurs à tous les postes ? Ce tour d’horizon met en avant les joueurs de moins de 23 ans les plus prometteurs d’EAFC 26, vous offrant ainsi un raccourci ultime pour votre recrutement.

Continuez à chercher sans relâche et découvrez les talents qui permettront à votre équipe de passer au niveau supérieur !

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