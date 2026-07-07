Die besten Spieler in EAFC 26: Stars im Karrieremodus, die man nicht verpassen sollte

Wenn es um die besten Spieler gehtOstafrikanischer Fußballpokal 26, einschließlich der besten günstigen Spieler im Karrieremodus von FC 26 – die Zusammenstellung des richtigen Kaders kann über Erfolg oder Misserfolg deiner Saison entscheiden. Die Suche nach den besten Spielern, die du bei FC 26 verpflichten kannst, ist der erste Schritt. Ostafrikanischer Fußballpokal 26ist vollgepackt mit Spielern, die für Spannung sorgen können – von Spielentscheidern über beliebte Spieler der EAFC26 bis hin zu zukünftigen Legenden.

In diesem Leitfaden habe ich die Top-Spieler zusammengestellt, die du brauchst – darunter auch die besten günstigen Spieler im Karrieremodus von FC 26 –, um deine Karriere anzukurbeln und die Konkurrenz zu dominieren. Dazu gehören einige der besten Spieler, die du in FC 26 verpflichten kannst, sowie beliebte Spieler aus EAFC26, nach denen Manager häufig Ausschau halten.

Ganz gleich, ob Sie eine langfristige Lösung ins Auge fassen Karrieremodus Egal, ob du nach Ruhm strebst oder auf der Suche nach den beliebtesten Spielern der EAFC26 bist, um einen Spielstand in einer unteren Liga zu starten – diese Liste bietet dir alles, was du brauchst. Lies weiter, um zu erfahren, wer dein Team unschlagbar macht.

Spieler mit dem größten Potenzial im Karrieremodus und die besten Spieler, die der FC 26 verpflichten sollte

Wenn es darum geht, von Anfang an das beste Team für die Zukunft zusammenzustellen, die besten Spieler auswählen Erste Klasse 26 Die Auswahl der Spieler in der Anfangsphase – egal, ob es sich um beliebte Spieler aus EAFC26 oder die besten günstigen Spieler im Karrieremodus von FC 26 handelt – ist entscheidend für den langfristigen Erfolg.. Diese Spieler werden Ihrem Verein in Karrieremodus, einer der spannendsten Spielmodi, über die ich in meinem EA Sports FC 26Rezension. Wenn du mit der richtigen Grundlage beginnst, kannst du ein Team aufbauen, das sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt und dich so auf den Erfolg in zukünftigen Spielzeiten vorbereitet.

In EAFC 26 habe ich mich mit den besten Talenten mit der höchsten Bewertung beschäftigt und dabei diejenigen unter die Lupe genommen, die schon in wenigen Spielzeiten zu Weltklasse-Spielern werden können. Außerdem werfen wir einen Blick auf die besten günstigen Spieler, die im Karrieremodus von FC 26 verfügbar sind. Dazu gehören etablierte Stars und aufstrebende, in EAFC 26 beliebte Spieler für deinen Kader. Von aufstrebenden Talenten in den europäischen Ligen bis hin zu den besten Spielern, die du in FC 26 verpflichten kannst und die bereits auf dem Radar sind, Diese Liste ist Ihr Leitfaden, um Ihr Sortiment zukunftssicher zu gestalten.

Ganz gleich, ob Sie zukünftige Superstars fördern möchten Egal, ob du nach den besten günstigen Spielern suchst, die der Karrieremodus von FC 26 zu bieten hat, oder ob du beliebte Spieler aus EAFC26 mit erfahrenen Spielern mit großem Potenzial kombinierst – dieser Leitfaden soll dir helfen, stark zu starten und stark zu bleiben.. Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Spieler, auf die Sie vom ersten Tag an setzen sollten, und darauf, wie sie die Zukunft Ihres Kaders prägen werden.

Ganz gleich, ob Sie zukünftige Superstars fördern möchten Egal, ob du nach den besten günstigen Spielern suchst, die der Karrieremodus von FC 26 zu bieten hat, oder erfahrene Spieler mit großem Potenzial in deine Mannschaft integrierst – dieser Leitfaden soll dir helfen, stark zu starten und stark zu bleiben.. Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Spieler, auf die ihr euch vom ersten Tag an konzentrieren solltet, und darauf, wie sie die Zukunft eures Kaders prägen werden. Anschließend werfen wir einen Blick auf die beliebtesten Spieler in EAFC26, die besten Spieler, die man in FC 26 verpflichten sollte, sowie die besten günstigen Spieler, die der Karrieremodus von FC 26 später zu bieten hat.

Die besten Spieler, die man im Karrieremodus von FC 26 kaufen kann

Name des Spielers Age Verein Position Marktwert im Spiel (Schätzungen) Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung Mohamed Salah 33 Liverpool RM 104–110 Mio. € 91 91 Kylian Mbappé 26 Real Madrid ST 160–165 Mio. € 91 94 Ousmane Dembélé 28 PSG ST 85–90 Millionen Euro 90 90 Rodri 29 Manchester City CDM 115–120 Mio. € 90 90 Virgil van Dijk 34 Liverpool CB 57–62 Mio. € 90 90 Jude Bellingham 22 Real Madrid CAM 175–180 Millionen Euro 90 94 Erling Haaland 25 Manchester City ST 157–162 Mio. € 90 92 Raphinha 28 Fußballverein Barcelona LM 97–102 Mio. € 89 89 Achraf Hakimi 26 PSG RB 78–83 Millionen Euro 89 89 Lamine Yamal 18 Fußballverein Barcelona RM 141–146 Mio. € 89 95 Vitinha 25 PSG CM 77–82 Mio. € 89 91 Gianluigi Donnarumma 26 Manchester City GK 76–80 Millionen Euro 89 91 Pedri 22 Fußballverein Barcelona CM 110–115 Mio. € 89 93 Joshua Kimmich 30 FC Bayern München CDM 78–83 Millionen Euro 89 89 Alisson Becker 32 Liverpool GK 55–60 Mio. € 89 89 Harry Kane 32 FC Bayern München ST 118–123 Mio. € 89 89 Federico Valverde 27 Real Madrid CM 120–125 Millionen Euro 89 90 Komm schon, Junior 25 Real Madrid LW 172–177 Mio. € 89 92 Florian Wirtz 22 Liverpool CAM 144–149 Mio. € 89 93 Thibaut Courtois 33 Real Madrid GK 51–56 Mio. € 89 89

AUF LAGER EXKLUSIVES ANGEBOT VERLAG

ENEBA-PREIS

HUB-PREIS

★

★

★

★

★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE





i





Sie müssen kein registrierter Nutzer sein, um die Funktion zu nutzen. Nutzungslimit: 3.







DERZEIT NICHT VERFÜGBAR

Bei Eneba einkaufen



1. Mohammed Salah [Der beständigste Elite-Flügelspieler]

Attribut Wert Alter/Land/Verein 33 / Ägypten / Liverpool Gesamtbewertung (OVR) 91 Frieden (PAC) 89 Schießen (SHO) 88 Passing (PAS) 86 Dribbling (DRI) 90 Verteidigung (DEF) 45 Körperlichkeit (Phy) 76 Bevorzugter Fuß Links

Mohamed Salah ist nach wie vor ein absoluter Glücksbringer für Liverpool und eine der wichtigsten Offensivoptionen. Der ägyptische Flügelspieler vereint klinische Abschlussstärke, explosive Beschleunigung und außergewöhnliche Dribbelkunst und hält mit 91 Punkten die gemeinsam höchste Bewertung. Er ist der bester RM inOstafrikanischer Fußballpokal 26, einer der beliebtesten Spieler in EAFC26, der jeden Spitzenkader im Karrieremodus im Handumdrehen zum Meister machen kann.

2. Kylian Mbappé [Ultimate Fast Forward]

Attribut Wert Alter/Land/Verein 27 / Frankreich / Real Madrid Gesamtbewertung (OVR) 91 Frieden (PAC) 97 Schießen (SHO) 90 Passing (PAS) 81 Dribbling (DRI) 92 Verteidigung (DEF) 37 Körperlichkeit (Phy) 76 Bevorzugter Fuß Richtig

Kylian Mbappé ist mit seiner unübertroffenen Schnelligkeit von 97 eine furchteinflößende Bedrohung für jede Abwehr. Nach seinem vielbeachteten Wechsel zu Real Madrid bietet der Franzose die ultimative Kombination aus Weltklasse-Schnelligkeit, erstklassigem Dribbling und tödlicher Abschlussstärke. Mit einer potenziellen Bewertung von 94 ist er eine der zentralen Figuren seiner Generation auf dem Weg zum Ruhm im Karrieremodus.

3. Ousmane Dembélé [Der unberechenbarste Stürmer]

Attribut Wert Alter/Land/Verein 29 / Frankreich / PSG Gesamtbewertung (OVR) 90 Frieden (PAC) 91 Schießen (SHO) 88 Passing (PAS) 83 Dribbling (DRI) 93 Verteidigung (DEF) 50 Körperlichkeit (Phy) 69 Bevorzugter Fuß Richtig

Als hoch bewerteter Stürmer beim PSG sorgt Ousmane Dembélé mit seinen unglaublichen Werten von 93 im Dribbling und 91 in der Schnelligkeit für pures Chaos in den gegnerischen Abwehrreihen. Er ist in der Lage, Abwehrreihen auseinanderzuziehen und ausgeglichene Spiele im Alleingang zu entscheiden, und sticht als unglaublich dynamische Option auf dem Flügel oder im Sturm für Trainer hervor, die sofortiges Flair suchen.

4. Rodri [Bester Mittelfeldstratege]

Attribut Wert Alter/Land/Verein 29 / Spanien / Manchester City Gesamtbewertung (OVR) 90 Frieden (PAC) 65 Schießen (SHO) 80 Passing (PAS) 86 Dribbling (DRI) 84 Verteidigung (DEF) 86 Körperlichkeit (Phy) 85 Bevorzugter Fuß Richtig

Rodri sorgt im Mittelfeld von Manchester City für unvergleichliche Stabilität und Kontrolle. Auch wenn es ihm an purer Schnelligkeit mangelt, machen ihn sein taktisches Gespür von Weltklasse, sein präzises Passspiel und seine körperliche Überlegenheit zum führenden defensiven Mittelfeldspieler. Er ist unverzichtbar für Trainer, die das Tempo bestimmen und zentrale Konter vollständig unterbinden wollen, was ihn zu einem der die besten defensiven Mittelfeldspieler inOstafrikanischer Fußballpokal 26.

5. Virgil van Dijk [Ultimativer Anker der Abwehr]

Attribut Wert Alter/Land/Verein 34 / Niederlande / Liverpool Gesamtbewertung (OVR) 90 Frieden (PAC) 73 Schießen (SHO) 60 Passing (PAS) 72 Dribbling (DRI) 72 Verteidigung (DEF) 90 Körperlichkeit (Phy) 87 Bevorzugter Fuß Richtig

Selbst mit 34 Jahren ist Virgil van Dijk nach wie vor der Maßstab für Innenverteidiger. Der Kapitän von Liverpool verfügt über die Spitzenwerte 90 in der Verteidigung und 87 in der Körperlichkeit, was ihn in Kopfballduellen und körperlichen Zweikämpfen absolut unschlagbar macht. Er ist die perfekte Sofortlösung, um Ihre Abwehr zu stärken und Zu-Null-Spiele zu sichern, was ihn zu einem der besten macht Innenverteidiger in Ostafrikanischer Fußballpokal 26.

6. Jude Bellingham [Der vielseitigste Mittelfeldspieler]

Attribut Wert Alter/Land/Verein 22 / England / Real Madrid Gesamtbewertung (OVR) 90 Frieden (PAC) 80 Schießen (SHO) 86 Passing (PAS) 83 Dribbling (DRI) 90 Verteidigung (DEF) 78 Körperlichkeit (Phy) 85 Bevorzugter Fuß Richtig

Jude Bellingham ist ein Kraftpaket, das bei Real Madrid alles gibt. Mit gerade einmal 22 Jahren verfügt er bereits über eine Gesamtbewertung von 90 und ein atemberaubendes Potenzial von 94. Seine ausgewogenen Fähigkeiten in den Bereichen Dribbling, Schuss und Körperlichkeit ermöglichen es ihm, als Box-to-Box-Motor oder kreativer Spielmacher zu dominieren.

7. Erling Haaland [Die ultimative Tormaschine]

Attribut Wert Alter/Land/Verein 25 / Norwegen / Manchester City Gesamtbewertung (OVR) 90 Frieden (PAC) 86 Schießen (SHO) 91 Passing (PAS) 70 Dribbling (DRI) 80 Verteidigung (DEF) 45 Körperlichkeit (Phy) 88 Bevorzugter Fuß Links

Erling Haaland ist für Manchester City ein regelrechter „Cheat-Code“ im Sturm. Mit einer tödlichen Schussstärke von 91 und einer enormen körperlichen Stärke von 88 ist der norwegische Stürmer wie geschaffen dafür, Innenverteidiger zu dominieren und nach Belieben Tore zu schießen. Mit einem Potenzial von 92 sorgt er für langfristige Dominanz in Ihrer Sturmreihe.

8. Raphinha [Der vielseitigste spielstarke Flügelspieler]

Attribut Wert Alter/Land/Verein 29 / Brasilien / FC Barcelona Gesamtbewertung (OVR) 89 Frieden (PAC) 91 Schießen (SHO) 84 Passing (PAS) 85 Dribbling (DRI) 87 Verteidigung (DEF) 53 Körperlichkeit (Phy) 75 Bevorzugter Fuß Links

Als einer derDie besten LMs in der EAFC 26, Raphinha glänzt beim FC Barcelona als dynamische, kreative Kraft auf den Flügeln. Mit einer Schnelligkeit von 91 und ausgewogenen Pass- und Dribbling-Werten sorgt der Brasilianer für hervorragende Breite und eine hohe defensive Einsatzbereitschaft. Er ist ein idealer Spieler für Spitzenmannschaften, die taktische Flexibilität und unermüdliches Flügelspiel benötigen.

9. Achraf Hakimi [Der dynamischste Außenverteidiger]

Attribut Wert Alter/Land/Verein 27 / Marokko / PSG Gesamtbewertung (OVR) 89 Frieden (PAC) 92 Schießen (SHO) 79 Passing (PAS) 82 Dribbling (DRI) 83 Verteidigung (DEF) 82 Körperlichkeit (Phy) 79 Bevorzugter Fuß Richtig

Achraf Hakimi ist ein erstklassiger offensiver Rechtsverteidiger, der eine unglaubliche Schnelligkeit von 92 aufweist. Der marokkanische Nationalspieler ist unverzichtbar für Trainer, die auf überlappende Außenverteidiger setzen. Er stellt für PSG eine unermüdliche offensive Gefahr dar, ohne dabei seine defensiven Aufgaben zu vernachlässigen, was ihn zu einer teuren, aber sicheren Investition für Spitzenvereine macht.

10. Lamine Yamal [Wunderkind mit dem größten Potenzial]

Attribut Wert Alter/Land/Verein 18 / Spanien / FC Barcelona Gesamtbewertung (OVR) 89 Frieden (PAC) 85 Schießen (SHO) 81 Passing (PAS) 86 Dribbling (DRI) 90 Verteidigung (DEF) 23 Körperlichkeit (Phy) 53 Bevorzugter Fuß Links

Lamine Yamal ist ein unglaublich vielversprechender Teenager. Mit gerade einmal 18 Jahren ist seine Basisbewertung auf 89 in die Höhe geschossen, gestützt durch ein atemberaubendes Potenzial von 95. Mit einer Dribbling-Bewertung von 90 und einer außergewöhnlichen Spielübersicht ist dieser Star aus Barcelona die ultimative langfristige Investition, um deinen Angriff im Karrieremodus für die kommenden Spielzeiten zukunftssicher zu machen.

11. Vitinha [Bester Mittelfeld-Maestro]

Attribut Wert Alter/Land/Verein 26 / Portugiesisch / PSG Gesamtbewertung (OVR) 89 Frieden (PAC) 72 Schießen (SHO) 80 Passing (PAS) 86 Dribbling (DRI) 90 Verteidigung (DEF) 75 Körperlichkeit (Phy) 70 Bevorzugter Fuß Richtig

Vitinha ist das kreative Herzstück im Mittelfeld des PSG. Mit hervorragenden Werten von 90 im Dribbling und 86 im Passspiel ist der portugiesische Spielmacher darauf spezialisiert, den Ballbesitz zu sichern, sich auf engstem Raum zu bewegen und durchbrechende Pässe zu spielen. Mit einem Potenzial von 91 hat er unter Ihrer Führung noch viel Spielraum, sich zu einem Weltklasse-Spieler zu entwickeln.

12. Gianluigi Donnarumma [Der herausragendste junge Torhüter]

Attribut Wert Alter/Land/Verein 27 / Italien / Manchester City Gesamtbewertung (OVR) 89 Tauchen (DIV) 89 Handling (HAN) 83 Treten (KIC) 81 Reflexe (REF) 90 Geschwindigkeit (SPD) 53 Positionierung (POS) 86 Bevorzugter Fuß Richtig

Gianluigi Donnarumma, der in diesem Leitfaden unter „Manchester City“ aufgeführt ist, ist eine beeindruckende und zuverlässige Stütze zwischen den Pfosten. Mit 26 Jahren vereint er die Instinkte eines Spitzen-Torhüters und eine große Reichweite mit einem starken Potenzial von 91. Er ist die perfekte langfristige Lösung, um eine Weltklasse-Abwehr für ein Jahrzehnt zu sichern.

13. Pedri [Bester technischer Spielmacher]

Attribut Wert Alter/Land/Verein 23 / Spanien / FC Barcelona Gesamtbewertung (OVR) 89 Frieden (PAC) 77 Schießen (SHO) 73 Passing (PAS) 85 Dribbling (DRI) 91 Verteidigung (DEF) 78 Körperlichkeit (Phy) 77 Bevorzugter Fuß Richtig

Pedri ist ein meisterhafter Techniker, der für den FC Barcelona mühelos das Spiel bestimmt. Mit einem Dribbling-Wert von 91, der zur Elite zählt, schlängelt sich der 22-Jährige mühelos durch dichtes Mittelfeld. Mit einer Potenzialbewertung von 93 ist er ein kreativer Eckpfeiler der Extraklasse, der Ihre Mittelfeldspielzüge über viele Spielzeiten hinweg bestimmen kann.

14. Joshua Kimmich [Intelligentester Allroundspieler]

Attribut Wert Alter/Land/Verein 31 / Germany / FC Bayern München Gesamtbewertung (OVR) 89 Frieden (PAC) 72 Schießen (SHO) 74 Passing (PAS) 89 Dribbling (DRI) 84 Verteidigung (DEF) 83 Körperlichkeit (Phy) 79 Bevorzugter Fuß Richtig

Joshua Kimmich bringt herausragendes taktisches Verständnis und unübertroffene Vielseitigkeit in den FC Bayern München ein. Mit einer außergewöhnlichen Passbewertung von 89 zeichnet er sich dadurch aus, dass er Abwehrreihen durchbricht und präzise Flanken schlägt. Seine solide defensive Positionierung macht ihn zu einem erstklassigen tief stehenden Spielmacher oder defensiven Mittelfeldspieler für jede Mannschaft mit Meisterschaftspotenzial.

15. Alisson Becker [Der zuverlässigste Torwart in entscheidenden Situationen]

Attribut Wert Alter/Land/Verein 33 / Brasilien / Liverpool Gesamtbewertung (OVR) 89 Tauchen (DIV) 86 Handling (HAN) 85 Treten (KIC) 86 Reflexe (REF) 89 Geschwindigkeit (SPD) 56 Positionierung (POS) 90 Bevorzugter Fuß Richtig

Alisson Becker ist nach wie vor eine verlässliche Stütze für Liverpool. Der brasilianische Nationalspieler, der für sein außergewöhnliches Stellungsspiel, seine Passsicherheit und seine Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins-Duell bekannt ist, sorgt in der Abwehr sofort für Sicherheit auf höchstem Niveau. Er ist eine hervorragende Wahl für Trainer, die einen besonnenen, sofort einsatzbereiten Torhüter der Spitzenklasse benötigen, um schon jetzt große Titel zu gewinnen.

16. Harry Kane [Bester tief stehender Mittelstürmer]

Attribut Wert Alter/Land/Verein 32 / England / FC Bayern München Gesamtbewertung (OVR) 89 Frieden (PAC) 64 Schießen (SHO) 92 Passing (PAS) 83 Dribbling (DRI) 82 Verteidigung (DEF) 48 Körperlichkeit (Phy) 82 Bevorzugter Fuß Richtig

Harry Kane ist einer der zuverlässigsten und beliebtesten Spieler in EAFC26 und der ultimative Torjäger des FC Bayern München – mit einem außergewöhnlichen Schusswert von 92. Zwar fehlt ihm die Schnelligkeit der Spitzenklasse, doch dank seines Weltklasse-Kombinationsspiels, seiner Fähigkeit, den Ball zu halten, und seines Passwerts von 83 kann er sich tief fallen lassen und Chancen kreieren, was ihn zu einem herausragenden Anführer für ballbesitzorientierte Taktiken macht.

17. Federico Valverde [Der unermüdlichste Box-to-Box-Motor]

Attribut Wert Alter/Land/Verein 27 / Uruguay / Real Madrid Gesamtbewertung (OVR) 89 Frieden (PAC) 88 Schießen (SHO) 84 Passing (PAS) 84 Dribbling (DRI) 84 Verteidigung (DEF) 83 Körperlichkeit (Phy) 85 Bevorzugter Fuß Richtig

Federico Valverde ist eine absolute Maschine im Mittelfeld von Real Madrid und deckt mit seiner Schnelligkeit von 88 das gesamte Spielfeld ab. Der Uruguayer verfügt über erstaunlich ausgewogene Werte in allen Bereichen und verbindet hohe defensive Einsatzbereitschaft mit kraftvollen Fernschüssen und körperlicher Überlegenheit. Er ist der ultimative Motor im Mittelfeld, der jeder Mannschaft neue Energie verleiht.

18. Vini Jr. [Der dynamischste Trickster-Flügelspieler]

Attribut Wert Alter/Land/Verein 25 / Brasilien / Real Madrid Gesamtbewertung (OVR) 89 Frieden (PAC) 95 Schießen (SHO) 84 Passing (PAS) 81 Dribbling (DRI) 91 Verteidigung (DEF) 29 Körperlichkeit (Phy) 69 Bevorzugter Fuß Richtig

Vini Jr. ist ein wahrer Albtraum für Außenverteidiger und sorgt mit einer Schnelligkeit von 95 und einer Dribbelstärke von 91 für Chaos auf den Flügeln. Der Superstar von Real Madrid kann mühelos Abwehrreihen durchbrechen und mit seinem ausgeprägten Gespür das Blatt im Handumdrehen wenden. Mit einem Potenzial von 92 ist er eine erstklassige, langfristige Offensivoption für jeden Manager im Karrieremodus.

19. Florian Wirtz [Bester kreativer Visionär]

Attribut Wert Alter/Land/Verein 23 / Deutschland / Liverpool Gesamtbewertung (OVR) 89 Frieden (PAC) 80 Schießen (SHO) 82 Passing (PAS) 88 Dribbling (DRI) 90 Verteidigung (DEF) 54 Körperlichkeit (Phy) 67 Bevorzugter Fuß Richtig

Florian Wirtz, der in dieser Ausgabe bei Liverpool aufgeführt ist, ist mit gerade einmal 22 Jahren ein phänomenaler kreativer Spieler. Mit 90 im Dribbling und 88 im Passspiel verfügt der deutsche Spielmacher über ein herausragendes Potenzial von 93. Er glänzt im Spiel zwischen den Linien und beim Aufbrechen von Abwehrreihen, was ihn zu einem unverzichtbaren Ziel für moderne Spielmacher macht.

20. Thibaut Courtois [Der ultimative Parierer bei Schüssen aus der Luft]

Thibaut Courtois nutzt seine imposante Statur, um den Strafraum von Real Madrid zu beherrschen. Der Belgier ist ein Torhüter der Spitzenklasse, der unübertroffene Sicherheit bei Kopfbällen und unglaubliche Reflexparaden bietet. Er ist die perfekte defensive Absicherung für jeden Trainer, der sein Tor vom ersten Tag an absichern und Zu-Null-Spiele erzielen möchte.

Attribut Wert Alter/Land/Verein 34 / Belgien / Real Madrid Gesamtbewertung (OVR) 89 Tauchen (DIV) 85 Handling (HAN) 89 Treten (KIC) 76 Reflexe (REF) 90 Geschwindigkeit (SPD) 46 Positionierung (POS) 88 Bevorzugter Fuß Richtig

AUF LAGER EXKLUSIVES ANGEBOT VERLAG

ENEBA-PREIS

HUB-PREIS

★

★

★

★

★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE





i





Sie müssen kein registrierter Nutzer sein, um die Funktion zu nutzen. Nutzungslimit: 3.







DERZEIT NICHT VERFÜGBAR

Bei Eneba einkaufen



Das ist meine Meinung dazu: Wenn du auf Spitzenklasse setzt, sind Kylian Mbappé und Erling Haaland absolute Spielentscheider – sie werden die Abwehrreihen den ganzen Tag lang auseinandernehmen. Jude Bellingham und Virgil van Dijk sind ebenfalls solide Wahlmöglichkeiten, wenn du dein Mittelfeld und deine Abwehr absichern willst. Wenn du jedoch nach zukünftigen Stars suchst, sind Lamine Yamal und Vitinha ein echter Glücksgriff für die Zukunft. Vergiss nicht, dir den Abschnitt über die beliebtesten Spieler in EAFC26 und die besten günstigen Spieler im FC 26-Karrieremodus anzusehen, um Schnäppchen zu finden.

Die besten Spieler der unterklassigen Mannschaften

Name des Spielers Age Verein Position Marktwert im Spiel Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung Uğurcan Çakır 29 Galatasaray GK 15–20 Mio. € 80 81 Wilfried Singo 24 Galatasaray CB 29–34 Mio. € 80 85 Georgij Sudakow 23 SL Benfica CAM 43–48 Mio. € 80 87 Evann Guessand 24 Aston Villa RW 21–26 Mio. € 79 83 Darwin Núñez 26 Die Morgendämmerung ST 29 bis 34 Millionen Euro 79 83

Für Mannschaften aus den unteren Ligen sind die wirklich herausragenden Spieler die besten preisgünstigen Spieler im Karrieremodus von FC 26, da sie großes Potenzial mitbringen, ohne dabei viel zu kosten. Sie sind die besten Spieler, die man in FC 26 für jedes Budget verpflichten kann. Uğurcan Çakır bietet solide Zuverlässigkeit im Tor, während Wilfried Singo ein großartiger Außenverteidiger ist, der über Schnelligkeit und Offensivkraft verfügt.

Georgij Sudakow ist ein dynamischer Mittelfeldspieler, der das Spiel an sich reißen kann, und Evann Guessand ist ein aufstrebender Star im Sturm, der bereit ist, sich weiterzuentwickeln. Was Darwin Núñez angeht, so ist er mit seiner Schnelligkeit und Kraft eine echte Gefahr – perfekt, um den Sprung in die großen Ligen zu schaffen, wenn man den richtigen Entwicklungsplan hat.

Die besten Spieler der Top-Liga-Teams

Name des Spielers Age Verein Position Marktwert im Spiel Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung Mohamed Salah 33 Liverpool RM 104–110 Mio. € 91 91 Kylian Mbappé 26 Real Madrid ST 160–165 Mio. € 91 94 Ousmane Dembélé 28 PSG ST 85–90 Millionen Euro 90 90 Rodri 29 Manchester City CDM 115–120 Mio. € 90 90 Virgil van Dijk 34 Liverpool CB 57–62 Mio. € 90 90

Für Spitzenmannschaften, während Stars wie Mohamed Salah und Kylian Mbappé zwar eine Selbstverständlichkeit sind, können selbst sie davon profitieren, die besten Spieler für den FC 26 und die besten günstigen Spieler im FC 26-Karrieremodus zu scouten, um die Bank zu verstärken. Rodri und Virgil van Dijk sorgen für die Stabilität und Kontrolle, die man auf höchstem Niveau braucht. Und wenn du jemanden mit Dynamik suchst, ist Ousmane Dembélé perfekt geeignet, um die Abwehr zu dehnen und für Chaos zu sorgen.

Die besten günstigen Spieler im Karrieremodus von EA FC 26

Name des Spielers Age Verein Position Marktwert im Spiel Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung Dominik Livaković 30 FC Girona GK 16–21 Mio. € 80 81 Myles Lewis-Skelly 18 Arsenal LB 17–22 Mio. € 78 87 Mario Pašalić 30 Bergamo Calcio CM 20–25 Millionen Euro 80 80 Ethan Nwaneri 18 Neapel RW 13–18 Mio. € 76 87 Ermedin Demirović 27 VfB Stuttgart ST 21–26 Mio. € 80 80

Wenn du mit begrenztem Budget eine Mannschaft zusammenstellst, sind dies die besten Spieler, die du in FC 26 verpflichten solltest, sowie die Edelsteine, die du dafür benötigst. Dominik Livaković ist ein solider Torwart, der zwar nicht die Welt kostet, aber die Stellung halten kann. Myles Lewis-Skelly ist einer der die besten Linksverteidiger in Ostafrikanischer Fußballpokal 26 mit großem Potenzial, die Abwehr zu stabilisieren.

Mario Pašalić ist ein vielseitiger, erfahrener Spieler, der auf jeder Position eingesetzt werden kann. Ethan Nwaneri ist ein vielversprechendes Nachwuchstalent, und Ermedin Demirović verfügt über den Torinstinkt, um Tore zu schießen – und das alles zu einem günstigen Preis. Ideal für Teams, die sich mit einem knappen Budget weiterentwickeln möchten!

EAFC 26: Die besten Nachwuchstalente

Wunderkinder können die Zukunft deiner Mannschaft grundlegend verändern, und ich habe weitere Anleitungen zusammengestellt, in denen die besten Talente auf jeder Position vorgestellt werden. Schau sie dir an und stärke deinen Kader mit Spielern, die über Jahre hinweg glänzen werden.

Die besten jungen Torhüter – Ein zuverlässiger Torwart ist das Rückgrat jeder großartigen Mannschaft. Dieser Leitfaden stellt dir die besten jungen Torhüter vor, die bereit sind, dein Tor souverän zu verteidigen.

– Ein zuverlässiger Torwart ist das Rückgrat jeder großartigen Mannschaft. Dieser Leitfaden stellt dir die besten jungen Torhüter vor, die bereit sind, dein Tor souverän zu verteidigen. Die besten jungen Verteidiger – In der Abwehr werden Champions geschmiedet, und diese jungen Talente verfügen über die nötige Hartnäckigkeit und das Potenzial, selbst die trickreichsten Angreifer auszuschalten. Hier werden Sie zukünftige Legenden entdecken, die Ihre Abwehr über viele Spielzeiten hinweg stabilisieren können.

– In der Abwehr werden Champions geschmiedet, und diese jungen Talente verfügen über die nötige Hartnäckigkeit und das Potenzial, selbst die trickreichsten Angreifer auszuschalten. Hier werden Sie zukünftige Legenden entdecken, die Ihre Abwehr über viele Spielzeiten hinweg stabilisieren können. Die besten jungen Mittelfeldspieler – Von Spielmachern, die unmögliche Pässe spielen können, bis hin zu unermüdlichen Läufern, die das Tempo bestimmen – diese Liste vereint das Beste aus beiden Welten. Diese Mittelfeldspieler sorgen in jedem Spiel für Ausgewogenheit und Kreativität.

– Von Spielmachern, die unmögliche Pässe spielen können, bis hin zu unermüdlichen Läufern, die das Tempo bestimmen – diese Liste vereint das Beste aus beiden Welten. Diese Mittelfeldspieler sorgen in jedem Spiel für Ausgewogenheit und Kreativität. Die besten jungen Stürmer – Tore entscheiden Spiele, und dieser Leitfaden stellt die vielversprechendsten jungen Talente vor, die den Ball ins Netz befördern können. Mit Schnelligkeit, Flair und Torinstinkt sind sie wie geschaffen dafür, Verteidigern das Leben schwer zu machen.

– Tore entscheiden Spiele, und dieser Leitfaden stellt die vielversprechendsten jungen Talente vor, die den Ball ins Netz befördern können. Mit Schnelligkeit, Flair und Torinstinkt sind sie wie geschaffen dafür, Verteidigern das Leben schwer zu machen. Die besten Nachwuchsspieler – Suchen Sie eine Übersicht über die besten Spieler aller Positionen aus einer Hand? Diese Zusammenstellung stellt die spannendsten U23-Spieler in Ostafrikanischer Fußballpokal 26, was Ihnen die ultimative Abkürzung beim Scouting bietet.

Gib nicht auf und finde die Talente, die dein Team auf die nächste Stufe bringen!