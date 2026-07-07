Los mejores jugadores del EAFC 26: estrellas del modo Carrera que no te puedes perder

En lo que respecta a los mejores jugadores26.ª edición del Campeonato de Fútbol de África Oriental, incluidos los mejores jugadores económicos del modo Carrera de FC 26, elegir la plantilla adecuada puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de tu temporada. Buscar a los mejores jugadores para fichar en FC 26 es el primer paso. 26.ª edición del Campeonato de Fútbol de África Orientalcuenta con un gran número de jugadores capaces de marcar la diferencia, desde aquellos que pueden cambiar el rumbo de un partido y los jugadores más populares de EAFC26 hasta futuras leyendas.

En esta guía, he recopilado los mejores jugadores que necesitas, incluidos los mejores jugadores económicos del modo Carrera de FC 26, para que puedas empezar con buen pie tu aventura y dominar la competición. Entre ellos se encuentran algunos de los mejores fichajes de FC 26 y los jugadores más populares de EAFC 26 que los entrenadores suelen buscar.

Tanto si estás pensando en una inversión a largo plazo Modo Carrera Tanto si buscas la gloria como si quieres fichar a los jugadores más populares de la EAFC26 para empezar una partida en una liga inferior, esta lista te será de gran ayuda. Sigue leyendo para descubrir quiénes harán que tu equipo sea imbatible.

Jugadores con mayor potencial en el modo Carrera y los mejores fichajes para el FC 26

A la hora de formar el mejor equipo posible desde el principio, seleccionar a los mejores jugadores Primera clase 26 Las decisiones que se tomen desde el principio, ya se trate de los jugadores más populares de EAFC26 o de los mejores jugadores económicos del modo Carrera de FC 26, son fundamentales para el éxito a largo plazo.. Estos jugadores aportarán un impacto inmediato a tu club en Modo Carrera, uno de los modos más emocionantes de los que he hablado en mi EA Sports FC 26reseña. Si empiezas con una base sólida, podrás formar un equipo que evolucione a medida que avances, lo que te allanará el camino hacia el éxito en futuras temporadas.

En EAFC 26, he analizado a los mejores jugadores con la puntuación más alta, centrándome en aquellos que pueden convertirse en estrellas mundiales en tan solo unas pocas temporadas. También echamos un vistazo a los mejores jugadores económicos que ofrece el modo Carrera de FC 26. Entre ellos se incluyen estrellas consagradas y jugadores emergentes populares de EAFC 26 para tu plantilla. Desde estrellas en ascenso en las ligas europeas hasta los mejores jugadores de FC 26 que ya están en el punto de mira, Esta lista es tu guía imprescindible para que tu plantilla esté preparada para el futuro.

Da igual si tu objetivo es formar a las futuras superestrellas Ya sea buscando a los mejores jugadores económicos que ofrece el modo Carrera de FC 26 o combinando a los jugadores populares de EAFC26 con otros más experimentados y con un gran potencial, esta guía está pensada para ayudarte a empezar con buen pie y mantener ese buen nivel.. Veamos quiénes son los jugadores clave a los que hay que fichar desde el primer día y cómo van a marcar el futuro de tu plantilla.

Da igual si tu objetivo es formar a las futuras superestrellas Ya sea para buscar los mejores jugadores económicos que ofrece el modo Carrera de FC 26 o para combinar jugadores experimentados con un gran potencial, esta guía está pensada para ayudarte a empezar con buen pie y mantener ese buen nivel.. Veamos quiénes son los jugadores clave a los que debes fichar desde el primer día y cómo marcarán el futuro de tu plantilla. A continuación, analizaremos los jugadores más populares de EAFC26, los mejores fichajes para el FC 26 y los mejores jugadores económicos que ofrece el modo Carrera del FC 26.

Los mejores jugadores que puedes fichar en el modo Carrera de FC 26

Nombre del jugador Age Club Posición Valor de mercado en el juego (estimaciones) Intensidad nominal Valoración potencial Mohamed Salah 33 Liverpool RM 104-110 millones de euros 91 91 Kylian Mbappé 26 Real Madrid ST entre 160 y 165 millones de euros 91 94 Ousmane Dembélé 28 PSG ST entre 85 y 90 millones de euros 90 90 Rodri 29 Manchester City CDM entre 115 y 120 millones de euros 90 90 Virgil van Dijk 34 Liverpool CB entre 57 y 62 millones de euros 90 90 Jude Bellingham 22 Real Madrid CAM entre 175 y 180 millones de euros 90 94 Erling Haaland 25 Manchester City ST entre 157 y 162 millones de euros 90 92 Raphinha 28 Club de Fútbol de Barcelona LM entre 97 y 102 millones de euros 89 89 Achraf Hakimi 26 PSG RB entre 78 y 83 millones de euros 89 89 Lamine Yamal 18 Club de Fútbol de Barcelona RM entre 141 y 146 millones de euros 89 95 Vitinha 25 PSG CM 77-82 millones de euros 89 91 Gianluigi Donnarumma 26 Manchester City GK 76-80 millones de euros 89 91 Pedri 22 Club de Fútbol de Barcelona CM entre 110 y 115 millones de euros 89 93 Joshua Kimmich 30 FC Bayern de Múnich CDM entre 78 y 83 millones de euros 89 89 Alisson Becker 32 Liverpool GK 55-60 millones de euros 89 89 Harry Kane 32 FC Bayern de Múnich ST entre 118 y 123 millones de euros 89 89 Federico Valverde 27 Real Madrid CM entre 120 y 125 millones de euros 89 90 Venga, Junior 25 Real Madrid LW entre 172 y 177 millones de euros 89 92 Florian Wirtz 22 Liverpool CAM entre 144 y 149 millones de euros 89 93 Thibaut Courtois 33 Real Madrid GK entre 51 y 56 millones de euros 89 89

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1. Mohammed Salah [El extremo de élite más regular]

Atributo Valor Edad/País/Club 33 / Egipto / Liverpool Puntuación global (OVR) 91 Paz (PAC) 89 Tiro (SHO) 88 Pase (PAS) 86 Regate (DRI) 90 Defensa (DEF) 45 Condición física (Phy) 76 Pie dominante Izquierda

Mohamed Salah sigue siendo un auténtico talismán para el Liverpool y una de sus principales opciones en ataque. Gracias a su puntería, su aceleración explosiva y su excepcional regate, el extremo egipcio mantiene una puntuación de 91, la más alta junto con otra. Es el el mejor RM en26.ª edición del Campeonato de Fútbol de África Oriental, uno de los jugadores más populares de EAFC26, capaz de convertir al instante a cualquier plantilla de primer nivel del Modo Carrera en una de las mejores de la liga.

2. Kylian Mbappé [El delanteríno más rápido]

Atributo Valor Edad/País/Club 27 / Francia / Real Madrid Puntuación global (OVR) 91 Paz (PAC) 97 Tiro (SHO) 90 Pase (PAS) 81 Regate (DRI) 92 Defensa (DEF) 37 Condición física (Phy) 76 Pie dominante Bien

Kylian Mbappé es una amenaza temible para cualquier defensa, con una velocidad sin igual de 97. Tras su sonado fichaje por el Real Madrid, el francés ofrece la combinación definitiva de velocidad de talla mundial, regate de élite y remate letal. Con una valoración potencial de 94, es una pieza clave de su generación para alcanzar la gloria en el Modo Carrera.

3. Ousmane Dembélé [El delantero más impredecible]

Atributo Valor Edad/País/Club 29 / Francia / PSG Puntuación global (OVR) 90 Paz (PAC) 91 Tiro (SHO) 88 Pase (PAS) 83 Regate (DRI) 93 Defensa (DEF) 50 Condición física (Phy) 69 Pie dominante Bien

Ousmane Dembélé, que juega como delantero de gran nivel en el PSG, siembra el caos en las defensas rivales gracias a su increíble habilidad para regatear (93) y su velocidad (91). Capaz de abrir las defensas y desbloquear partidos reñidos por sí solo, destaca como una opción increíblemente dinámica en la banda o como delantero para los entrenadores que buscan chispa inmediata.

4. Rodri [Mejor director de juego]

Atributo Valor Edad/País/Club 29 / España / Manchester City Puntuación global (OVR) 90 Paz (PAC) 65 Tiro (SHO) 80 Pase (PAS) 86 Regate (DRI) 84 Defensa (DEF) 86 Condición física (Phy) 85 Pie dominante Bien

Rodri aporta una estabilidad y un control sin igual en el centro del campo del Manchester City. Aunque carece de velocidad pura, su visión táctica de primer nivel, su precisión en el pase y su dominio físico lo convierten en el mejor centrocampista defensivo. Es imprescindible para los entrenadores que buscan marcar el ritmo del partido y neutralizar por completo los contraataques por el centro, lo que lo convierte en uno de los los mejores centrocampistas defensivos de26.ª edición del Campeonato de Fútbol de África Oriental.

5. Virgil van Dijk [Pilar fundamental de la defensa]

Atributo Valor Edad/País/Club 34 / Países Bajos / Liverpool Puntuación global (OVR) 90 Paz (PAC) 73 Tiro (SHO) 60 Pase (PAS) 72 Regate (DRI) 72 Defensa (DEF) 90 Condición física (Phy) 87 Pie dominante Bien

A pesar de tener 34 años, Virgil van Dijk sigue siendo el referente por excelencia entre los defensas centrales. El capitán del Liverpool cuenta con unos valores de élite: 90 en defensa y 87 en físico, lo que le convierte en un rival imbatible en los duelos aéreos y en los enfrentamientos físicos. Es la solución inmediata perfecta para reforzar tu zaga y garantizar porterías a cero, lo que le convierte en uno de los mejores centros de la defensa en 26.ª edición del Campeonato de Fútbol de África Oriental.

6. Jude Bellingham [El centrocampista más completo]

Atributo Valor Edad/País/Club 22 / Inglaterra / Real Madrid Puntuación global (OVR) 90 Paz (PAC) 80 Tiro (SHO) 86 Pase (PAS) 83 Regate (DRI) 90 Defensa (DEF) 78 Condición física (Phy) 85 Pie dominante Bien

Jude Bellingham es una auténtica máquina que lo da todo por el Real Madrid. Con solo 22 años, ya cuenta con una valoración global de 90 y un potencial impresionante de 94. Sus atributos equilibrados en regate, disparo y físico le permiten destacar como motor de juego de área a área o como creador de juego.

7. Erling Haaland [La máquina de goles definitiva]

Atributo Valor Edad/País/Club 25 / Noruega / Manchester City Puntuación global (OVR) 90 Paz (PAC) 86 Tiro (SHO) 91 Pase (PAS) 70 Regate (DRI) 80 Defensa (DEF) 45 Condición física (Phy) 88 Pie dominante Izquierda

Erling Haaland es una auténtica máquina física en la delantera del Manchester City. Con una combinación de un letal atributo de tiro de 91 y una impresionante fuerza física de 88, el delantero noruego está hecho para imponerse a los defensas centrales y marcar goles a voluntad. Con un potencial de 92, garantiza el dominio a largo plazo de tu línea de ataque.

8. Raphinha [El extremo más versátil en la creación de juego]

Atributo Valor Edad/País/Club 29 / Brasil / FC Barcelona Puntuación global (OVR) 89 Paz (PAC) 91 Tiro (SHO) 84 Pase (PAS) 85 Regate (DRI) 87 Defensa (DEF) 53 Condición física (Phy) 75 Pie dominante Izquierda

Como uno de losLos mejores LM de la EAFC 26, Raphinha destaca en el FC Barcelona como una fuerza enérgica y creativa por las bandas. Con una velocidad de 91 y unas estadísticas de pase y regate muy equilibradas, el brasileño aporta una excelente amplitud de juego y un gran esfuerzo defensivo. Es una opción ideal para los equipos de primera categoría que necesitan flexibilidad táctica y un juego incansable por las bandas.

9. Achraf Hakimi [El lateral más explosivo]

Atributo Valor Edad/País/Club 27 / Marruecos / PSG Puntuación global (OVR) 89 Paz (PAC) 92 Tiro (SHO) 79 Pase (PAS) 82 Regate (DRI) 83 Defensa (DEF) 82 Condición física (Phy) 79 Pie dominante Bien

Achraf Hakimi es un lateral derecho ofensivo de primer nivel, con una increíble velocidad de 92. Fundamental para los entrenadores que apuestan por los laterales que se incorporan al ataque, el internacional marroquí supone una amenaza ofensiva constante para el PSG sin descuidar sus tareas defensivas, lo que lo convierte en una inversión cara pero segura para los clubes de élite.

10. Lamine Yamal [El joven talento con mayor potencial]

Atributo Valor Edad/País/Club 18 / España / FC Barcelona Puntuación global (OVR) 89 Paz (PAC) 85 Tiro (SHO) 81 Pase (PAS) 86 Regate (DRI) 90 Defensa (DEF) 23 Condición física (Phy) 53 Pie dominante Izquierda

Lamine Yamal es un adolescente increíblemente prometedor. Con solo 18 años, su valoración base se ha disparado hasta 89, respaldada por un potencial alucinante de 95. Con un regate de 90 y una visión de juego excepcional, esta sensación del Barcelona es la mejor inversión a largo plazo para garantizar el futuro de tu ataque en el Modo Carrera durante las próximas temporadas.

11. Vitinha [El mejor director de juego]

Atributo Valor Edad/País/Club 26 / Portugués / PSG Puntuación global (OVR) 89 Paz (PAC) 72 Tiro (SHO) 80 Pase (PAS) 86 Regate (DRI) 90 Defensa (DEF) 75 Condición física (Phy) 70 Pie dominante Bien

Vitinha es el motor creativo del centro del campo del PSG. Con unas estadísticas excepcionales de 90 en regate y 86 en pase, este creador de juego portugués se especializa en mantener la posesión, moverse en espacios reducidos y dar pases que rompen las líneas defensivas. Con un potencial de 91, tiene mucho margen para convertirse en una estrella mundial bajo tu dirección.

12. Gianluigi Donnarumma [El joven portero más destacado]

Atributo Valor Edad/País/Club 27 / Italia / Manchester City Puntuación global (OVR) 89 Buceo (DIV) 89 Acción (HAN) 83 Patear (KIC) 81 Reflejos (REF) 90 Velocidad (SPD) 53 Posicionamiento (POS) 86 Pie dominante Bien

Gianluigi Donnarumma, que aparece en esta guía bajo el apartado del Manchester City, aporta una presencia imponente y fiable bajo los palos. A sus 26 años, combina unos instintos de portero de élite y un gran alcance físico con un sólido potencial de 91. Es la solución perfecta a largo plazo para garantizar una defensa de talla mundial durante una década.

13. Pedri [Mejor creador de juego técnico]

Atributo Valor Edad/País/Club 23 / España / FC Barcelona Puntuación global (OVR) 89 Paz (PAC) 77 Tiro (SHO) 73 Pase (PAS) 85 Regate (DRI) 91 Defensa (DEF) 78 Condición física (Phy) 77 Pie dominante Bien

Pedri es un técnico magistral que dicta el ritmo de los partidos del FC Barcelona sin esfuerzo alguno. Con un atributo de regate de élite de 91, este jugador de 22 años es capaz de abrirse paso con facilidad entre las densas líneas medias. Con una valoración de potencial de 93, es una pieza clave creativa de primer nivel capaz de liderar las jugadas de tu centro del campo durante muchas temporadas.

14. Joshua Kimmich [El jugador polivalente más inteligente]

Atributo Valor Edad/País/Club 31 / Alemania / FC Bayern de Múnich Puntuación global (OVR) 89 Paz (PAC) 72 Tiro (SHO) 74 Pase (PAS) 89 Regate (DRI) 84 Defensa (DEF) 83 Condición física (Phy) 79 Pie dominante Bien

Joshua Kimmich aporta al FC Bayern de Múnich una inteligencia táctica de primer nivel y una versatilidad sin igual. Con una excepcional puntuación de 89 en pases, destaca por su capacidad para romper las líneas defensivas y realizar centros milimétricos. Su sólido posicionamiento defensivo lo convierte en un creador de juego retrasado o un centrocampista defensivo de primer nivel para cualquier equipo con aspiraciones de título.

15. Alisson Becker [El portero más fiable en los momentos decisivos]

Atributo Valor Edad/País/Club 33 / Brasil / Liverpool Puntuación global (OVR) 89 Buceo (DIV) 86 Acción (HAN) 85 Patear (KIC) 86 Reflejos (REF) 89 Velocidad (SPD) 56 Posicionamiento (POS) 90 Pie dominante Bien

Alisson Becker sigue siendo un pilar fundamental para el Liverpool. Reconocido por su excepcional posicionamiento, su distribución del balón y su capacidad para atajar en situaciones de uno contra uno, el internacional brasileño aporta de inmediato una seguridad de primer nivel a la zaga. Es una opción fenomenal para los entrenadores que necesitan un portero de primer nivel, sereno y con capacidad inmediata para ganar grandes títulos ahora mismo.

16. Harry Kane [Mejor delantero centro retrasado]

Atributo Valor Edad/País/Club 32 / Inglaterra / FC Bayern de Múnich Puntuación global (OVR) 89 Paz (PAC) 64 Tiro (SHO) 92 Pase (PAS) 83 Regate (DRI) 82 Defensa (DEF) 48 Condición física (Phy) 82 Pie dominante Bien

Harry Kane es uno de los jugadores más fiables y populares de EAFC26, además de ser el rematador más letal del FC Bayern de Múnich, con un excepcional atributo de tiro de 92. Aunque carece de una velocidad de élite, su juego de combinación de talla mundial, su capacidad para aguantar el balón y su atributo de pase de 83 le permiten retrasarse y crear oportunidades, lo que le convierte en un referente de élite para las tácticas basadas en la posesión.

17. Federico Valverde [El motor «box-to-box» más incansable]

Atributo Valor Edad/País/Club 27 / Uruguay / Real Madrid Puntuación global (OVR) 89 Paz (PAC) 88 Tiro (SHO) 84 Pase (PAS) 84 Regate (DRI) 84 Defensa (DEF) 83 Condición física (Phy) 85 Pie dominante Bien

Federico Valverde es una auténtica máquina en el centro del campo del Real Madrid, y ofrece una cobertura increíble gracias a su velocidad de 88. El uruguayo presenta unas estadísticas increíblemente equilibradas en todos los aspectos, combinando un alto ritmo de trabajo defensivo con potentes disparos lejanos y dominio físico. Es el motor definitivo del centro del campo para inyectar energía a cualquier equipo.

18. Vini Jr. [El extremo más dinámico y habilidoso]

Atributo Valor Edad/País/Club 25 / Brasil / Real Madrid Puntuación global (OVR) 89 Paz (PAC) 95 Tiro (SHO) 84 Pase (PAS) 81 Regate (DRI) 91 Defensa (DEF) 29 Condición física (Phy) 69 Pie dominante Bien

Vini Jr. es una auténtica pesadilla para los laterales, ya que aterroriza las bandas con una velocidad de 95 y un regate de 91. La superestrella del Real Madrid es capaz de romper las líneas defensivas sin esfuerzo y dar un giro radical a los partidos en un abrir y cerrar de ojos gracias a su talento innato. Con un potencial de 92, es una opción ofensiva de élite a largo plazo para cualquier entrenador del modo Carrera.

19. Florian Wirtz [Mejor visionario creativo]

Atributo Valor Edad/País/Club 23 / Alemania / Liverpool Puntuación global (OVR) 89 Paz (PAC) 80 Tiro (SHO) 82 Pase (PAS) 88 Regate (DRI) 90 Defensa (DEF) 54 Condición física (Phy) 67 Pie dominante Bien

Florian Wirtz, que aparece en esta edición como jugador del Liverpool, es un recurso creativo fenomenal con tan solo 22 años. Con 90 en regate y 88 en pase, este mediapunta alemán cuenta con un potencial estelar de 93. Destaca por su capacidad para moverse entre líneas y desmontar las defensas, lo que lo convierte en un objetivo imprescindible para cualquier equipo que busque un mediapunta moderno.

20. Thibaut Courtois [El mejor portero en los tiros aéreos]

Thibaut Courtois aprovecha su imponente complexión para dominar el área del Real Madrid. Este portero belga, de la élite absoluta, ofrece una seguridad inigualable en el juego aéreo y realiza paradas de reflejos increíbles. Es el seguro defensivo perfecto para cualquier entrenador que quiera blindar su portería y mantener la portería a cero desde el primer día.

Atributo Valor Edad/País/Club 34 / Bélgica / Real Madrid Puntuación global (OVR) 89 Buceo (DIV) 85 Acción (HAN) 89 Patear (KIC) 76 Reflejos (REF) 90 Velocidad (SPD) 46 Posicionamiento (POS) 88 Pie dominante Bien

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Esta es mi opinión: Si buscas jugadores de primer nivel, Kylian Mbappé y Erling Haaland son auténticos revulsivos: destrozarán las defensas sin descanso. Jude Bellingham y Virgil van Dijk también son opciones sólidas si quieres reforzar tu centro del campo y tu defensa. Pero si buscas futuras estrellas, Lamine Yamal y Vitinha son auténticas gangas de cara al futuro. No te olvides de echar un vistazo a la sección sobre los jugadores más populares de EAFC26 y los mejores jugadores baratos del modo Carrera de FC 26 para encontrar gangas.

Los mejores jugadores de los equipos de las divisiones inferiores

Nombre del jugador Age Club Posición Valor de mercado en el juego Intensidad nominal Valoración potencial Uğurcan Çakır 29 Galatasaray GK entre 15 y 20 millones de euros 80 81 Wilfried Singo 24 Galatasaray CB entre 29 y 34 millones de euros 80 85 Georgiy Sudakov 23 SL Benfica CAM 43-48 millones de euros 80 87 Evann Guessand 24 Aston Villa RW entre 21 y 26 millones de euros 79 83 Darwin Núñez 26 El amanecer ST Entre veintinueve y treinta y cuatro millones de euros 79 83

En el caso de los equipos de las divisiones inferiores, los que realmente destacan son los mejores jugadores económicos que ofrece el modo Carrera de FC 26, ya que aportan un gran potencial sin un precio desorbitado. Son los mejores fichajes de FC 26 para cualquier presupuesto. Uğurcan Çakır ofrece una gran fiabilidad bajo los palos, mientras que Wilfried Singo es un excelente lateral que destaca por su velocidad y su peligro en ataque.

Georgiy Sudakov es un motor en el centro del campo capaz de dominar el partido, y Evann Guessand es una estrella en ascenso en la delantera, lista para dar el salto. En cuanto a Darwin Núñez, es una auténtica amenaza gracias a su velocidad y potencia, perfecto para dar el salto a las grandes ligas si se cuenta con el plan de desarrollo adecuado.

Los mejores jugadores de los equipos de las principales ligas

Nombre del jugador Age Club Posición Valor de mercado en el juego Intensidad nominal Valoración potencial Mohamed Salah 33 Liverpool RM 104-110 millones de euros 91 91 Kylian Mbappé 26 Real Madrid ST entre 160 y 165 millones de euros 91 94 Ousmane Dembélé 28 PSG ST entre 85 y 90 millones de euros 90 90 Rodri 29 Manchester City CDM entre 115 y 120 millones de euros 90 90 Virgil van Dijk 34 Liverpool CB entre 57 y 62 millones de euros 90 90

Para los equipos de las principales ligas, aunque estrellas como Mohamed Salah y Kylian Mbappé son elecciones obvias, incluso ellos pueden beneficiarse de buscar a los mejores jugadores para fichar en el FC 26 y a los mejores jugadores económicos del modo Carrera del FC 26 para reforzar la plantilla con suplentes de calidad. Rodri y Virgil van Dijk aportan esa estabilidad y ese control que necesitas al más alto nivel. Y si buscas a alguien dinámico, Ousmane Dembélé es perfecto para abrir las defensas y sembrar el caos.

Los mejores jugadores baratos del modo Carrera de EA FC 26

Nombre del jugador Age Club Posición Valor de mercado en el juego Intensidad nominal Valoración potencial Dominik Livaković 30 FC Girona GK entre 16 y 21 millones de euros 80 81 Myles Lewis-Skelly 18 Arsenal LB entre 17 y 22 millones de euros 78 87 Mario Pašalić 30 Bergamo Calcio CM entre 20 y 25 millones de euros 80 80 Ethan Nwaneri 18 Nápoles RW entre 13 y 18 millones de euros 76 87 Ermedin Demirović 27 VfB Stuttgart ST entre 21 y 26 millones de euros 80 80

Si estás formando un equipo con un presupuesto limitado, estos son los mejores jugadores que puedes fichar en FC 26 y las gemas que necesitas. Dominik Livaković es un portero sólido que no cuesta una fortuna, pero que sabe mantener la portería a cero. Myles Lewis-Skelly es uno de los los mejores laterales izquierdos de 26.ª edición del Campeonato de Fútbol de África Oriental con un gran potencial para reforzar la defensa.

Mario Pašalić es un jugador versátil y con experiencia que puede ocupar cualquier posición. Ethan Nwaneri es una promesa a tener en cuenta de cara al futuro, y Ermedin Demirović tiene el instinto de goleador necesario para marcar goles, todo ello a un precio muy asequible. ¡Perfecto para equipos que quieran crecer con un presupuesto ajustado!

Los 26 mejores jóvenes promesas de la EAFC

Los «Wonderkids» pueden cambiar por completo el futuro de tu plantilla, y he elaborado más guías que destacan a los mejores talentos en cada posición. Échales un vistazo y llena tu plantilla con jugadores que brillarán durante años.

Los mejores porteros jóvenes – Contar con un portero fiable es la columna vertebral de cualquier gran plantilla. Esta guía te presenta a los mejores porteros jóvenes, listos para defender tu portería con confianza.

– Contar con un portero fiable es la columna vertebral de cualquier gran plantilla. Esta guía te presenta a los mejores porteros jóvenes, listos para defender tu portería con confianza. Los mejores defensas jóvenes – La defensa es donde se forjan los campeones, y estos jóvenes promesas tienen la garra y el potencial necesarios para neutralizar incluso a los delanteros más habilidosos. Descubrirás a futuras leyendas capaces de liderar tu zaga durante muchas temporadas.

– La defensa es donde se forjan los campeones, y estos jóvenes promesas tienen la garra y el potencial necesarios para neutralizar incluso a los delanteros más habilidosos. Descubrirás a futuras leyendas capaces de liderar tu zaga durante muchas temporadas. Los mejores centrocampistas jóvenes – Desde creadores de juego capaces de realizar pases imposibles hasta corredores incansables que controlan el ritmo del partido, esta lista reúne lo mejor de ambos mundos. Estos centrocampistas aportan equilibrio y creatividad a cada partido.

– Desde creadores de juego capaces de realizar pases imposibles hasta corredores incansables que controlan el ritmo del partido, esta lista reúne lo mejor de ambos mundos. Estos centrocampistas aportan equilibrio y creatividad a cada partido. Los mejores delanteros jóvenes – Los goles deciden los partidos, y esta guía recoge a los jóvenes talentos más prometedores capaces de meter el balón en la portería. Con velocidad, talento y instinto goleador, están hechos para poner en aprietos a los defensas.

– Los goles deciden los partidos, y esta guía recoge a los jóvenes talentos más prometedores capaces de meter el balón en la portería. Con velocidad, talento y instinto goleador, están hechos para poner en aprietos a los defensas. Los mejores jugadores jóvenes – ¿Buscas un resumen que te ofrezca lo mejor de todas las posiciones? Este resumen destaca a los jugadores menores de 23 años más prometedores de 26.ª edición del Campeonato de Fútbol de África Oriental, lo que te ofrece el atajo definitivo para el scouting.

¡Sigue esforzándote y encuentra el talento que llevará a tu equipo al siguiente nivel!