Elden Ring contro Skyrim: un confronto tra mondi aperti

Scegliere da che parte stare nel dibattito Elden Ring contro Skyrim può essere complicato, soprattutto se hai un budget limitato. Dopotutto, entrambi sono titoli che hanno definito il genere, con un’enorme base di fan e tantissimi contenuti. Tuttavia, scegliere quello giusto tra i due è ancora più difficile, perché in pratica stiamo confrontando cose completamente diverse.

Ecco perché ti proponiamo questa analisi. Per aiutarti a scegliere, esamineremo i diversi aspetti che caratterizzano un RPG open-world e metteremo a confronto come Elden Ring e Skyrim li gestiscono. Speriamo che alla fine avrai abbastanza informazioni per capire quale dei due si adatta meglio al tuo stile di gioco.

Elden Ring vs Skyrim: Panoramica

Prima di addentrarci in questi due titoli eccezionali, diamo una rapida panoramica di entrambi.

Elden Ring è uscito nel 2022. È stato sviluppato da FromSoftware, lo stesso studio che ci ha regalato la serie Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice e Armored Core, tra gli altri.

Questo gioco d’azione dinamico e impegnativo, nonché RPG open world, ha vinto tantissimi premi, troppi per poterli elencare tutti qui. È stato anche il gioco di Bandai Namco che ha venduto di più in assoluto, con oltre 30 milioni di copie vendute nel 2025. Elden Ring è disponibile su PC, PS4/5, Xbox One e Series X/S, e Switch 2.

Skyrim è il quinto capitolo principale della serie The Elder Scrolls di Bethesda. Anche se sono passati più di dieci anni dalla sua uscita (2011), Skyrim rimane un fantastico gioco di ruolo open-world e sandbox, in cui i giocatori si lanciano in un’epica avventura seguendo il proprio ritmo. Per coincidenza, l’età di Skyrim significa anche che non ti serve un PC da gaming di fascia alta per godertelo.

Proprio come Elden Ring, Skyrim è sia incredibilmente popolare che divertente, e tantissime persone ci giocano ancora oggi. Skyrim ha anche vinto tantissimi premi ed è stato classificato come uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi da diverse testate. Skyrim è disponibile su PC, PS3/4/5, Xbox 360/One/Series X/S e Switch.

Vale la pena notare che sia Elden Ring che Skyrim sono giocabili su diverse console, il che li rende due dei migliori giochi multipiattaforma disponibili oggi.

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Tieni presente, però, che anche se personalmente sceglierei Elden Ring, entrambi meritano al 100% di essere giocati, come vedrai qui sotto.

Elden Ring

Il nostro punteggio Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch 2, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2022 Sviluppatore FromSoftware Editore Bandai Namco Entertainment Durata media di gioco circa 80 ore per personaggio, a seconda dell'abilità del giocatore Punteggio Metacritic 96

Non voglio esagerare, ma giocare a Elden Ring è un'esperienza che ti cambia, e non è solo un meme. Elden Ring è l'attuale capolavoro del genere Soulslike e, sebbene ci siano molti giochi simili, nessun altro gli si avvicina nemmeno lontanamente.

Nei panni di un Tarnished senza fama, un vero e proprio signor Nessuno, dovrai addentrarti nelle Lands Between e affrontare mostri, semidei e antichi pantheon. Il tuo obiettivo finale in questa impresa sarà diventare il nuovo Elden Lord, raccogliendo le numerose rune che lo compongono.

Non illuderti, non è un compito facile. Gli abitanti delle Lands Between non vedono l’ora di farti il culo, e dovrai migliorare non solo il livello del tuo personaggio, ma anche la tua abilità nel gioco. Per fortuna, c’è una vasta gamma di strumenti per aiutarti ad andare avanti, come oggetti consumabili, equipaggiamento, magia e altro ancora, pronti ad aiutarti a conquistare la vittoria.

Consiglio dell’esperto Elden Ring offre una grande varietà di build, e ti consiglio vivamente di creare nuovi personaggi per sperimentare tutto ciò che le Terre di Mezzo hanno da offrire.

Anche se Elden Ring riprende molte delle meccaniche dei suoi predecessori, è proprio nella trama e nel suo immenso mondo aperto che dà il meglio di sé .

Questo mondo creato con cura da Hidetaka Miyazaki, con l’aiuto di George R.R. Martin per la costruzione dell’ambientazione, è ricco di atmosfera e storia, ovunque tu vada. A "The Lands Between" non manca proprio nulla in termini di dimensioni e, proprio per quanto è vasto, ti sentirai sempre come un eroe tosto e sfavorito ogni volta che otterrai una vittoria importante.

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James D. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 È stato il mio primo gioco della serie Souls e mi sono davvero divertito un mondo. Lo consiglio vivamente a tutti.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Il nostro punteggio Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PS3/4/5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2011 Sviluppatore Bethesda Editore Bethesda Durata media di gioco Variabile (modificabile) Punteggio Metacritic 96

Skyrim è probabilmente la definizione da manuale di “vecchio ma sempre valido”. Nonostante sia uscito più di dieci anni fa, Skyrim è ancora incredibilmente popolare.

In Skyrim, inizierai il gioco come un semplice prigioniero in procinto di essere giustiziato per un crimine che potresti aver commesso o meno. Per tua fortuna, la tua esecuzione è stata rimandata da un attacco di un drago e, per fortuna del mondo, sei sopravvissuto. Nei panni del mitico Dragonborn, solo tu hai il potere di uccidere definitivamente questi terribili mostri.

In Skyrim, sei l’eroe della leggenda. Tra le abilità del Dovahkiin spicca la sua impareggiabile padronanza del Thu’um, la lingua che i draghi usano per comandare i loro incredibili poteri. Aggiungici la possibilità di sviluppare il tuo personaggio come preferisci attraverso 18 alberi delle abilità, e avrai un abbinamento perfetto.

Ma anche se sei il Dragonborn e vieni trattato come tale, in Skyrim non c’è quasi mai un percorso prestabilito. Il malvagio Alduin aspetterà pazientemente mentre affronti il gioco al tuo ritmo, sia che tu sia immerso nel suo sistema di livellamento “imparando sul campo”, sia che tu stia esplorando le vaste pianure, le valli pittoresche, i dungeon profondi, le rovine antiche e le montagne incredibilmente ripide di Skyrim.

Consiglio dell’esperto Gran parte della longevità di Skyrim è dovuta alla sua enorme libreria di mod. Assicurati di dare un’occhiata sia su Creation Club che su Nexus, e torna a controllare ogni tanto, dato che ogni giorno vengono pubblicate nuove mod.

Tutto questo per dire che Skyrim vanta una libertà senza pari nel mondo aperto, rendendolo uno dei migliori giochi open world che puoi scegliere. Direi che è quasi tanto un sandbox quanto un RPG, dato che puoi giocare a Skyrim come preferisci.

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Dean T. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Un gioco del 2011 che regge ancora oggi. Con le mod, la durata di gioco è praticamente infinita!

Elden Ring vs Skyrim: gameplay e meccaniche

Ho introdotto il confronto tra questi due capolavori dicendo che sono come mele e arance, e questo è particolarmente evidente nel loro approccio al combattimento e alle meccaniche di gioco.

Analizziamo come entrambi sfidino il giocatore a sopravvivere nei rispettivi mondi.

Elden Ring

Come ho detto prima, Elden Ring è un Soulslike. FromSoftware ha dato vita a questo genere, ed Elden Ring rappresenta l’apice del combattimento Soulslike, come vedrai qui sotto:

Il combattimento in Elden Ring è veloce e brutale, ma metodico . Anche se non raggiunge la precisione meccanica di Sekiro (e il confronto tra Sekiro ed Elden Ring è tutta un’altra storia), gli standard di FromSoftware rimangono invariati. Come nei titoli precedenti, usa la testa, osserva il tuo nemico e non attaccare alla cieca, a meno che tu non voglia ritrovarti rispedito all’ultima Grazia che hai toccato.

. Anche se non raggiunge la precisione meccanica di Sekiro (e il confronto tra Sekiro ed Elden Ring è tutta un’altra storia), gli standard di FromSoftware rimangono invariati. Come nei titoli precedenti, usa la testa, osserva il tuo nemico e non attaccare alla cieca, a meno che tu non voglia ritrovarti rispedito all’ultima Grazia che hai toccato. Questo significa che c’è una grande enfasi sull’abilità del giocatore. Padroneggiare i numerosi livelli offensivi e difensivi del gioco, come gli attacchi in salto, i contrattacchi in parata, le schivate rotolanti e le precise hitbox, tra le altre cose, è una parte fondamentale del gameplay.

Padroneggiare i numerosi livelli offensivi e difensivi del gioco, come gli attacchi in salto, i contrattacchi in parata, le schivate rotolanti e le precise hitbox, tra le altre cose, è una parte fondamentale del gameplay. Anche imparare a gestire le tue risorse è fondamentale. Che si tratti di scegliere se usare la tua resistenza per difenderti o attaccare, di bere la tua ultima fiaschetta mentre esplori i dungeon, o di selezionare incantesimi efficienti in termini di FP per l’esplorazione, dovrai imparare a dosare le energie.

è fondamentale. Che si tratti di scegliere se usare la tua resistenza per difenderti o attaccare, di bere la tua ultima fiaschetta mentre esplori i dungeon, o di selezionare incantesimi efficienti in termini di FP per l’esplorazione, dovrai imparare a dosare le energie. Infine, ci sono sia la modalità cooperativa che il PVP, anche se entrambe sono opzionali. Che si tratti di affrontare nemici feroci insieme ad amici o giocatori casuali, oppure di invadere il mondo di un altro Tarnished, puoi scegliere quando interagire con gli altri o se farlo o meno.

Elden Ring Nightreign

Il nostro punteggio Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2025 Sviluppatore FromSoftware Editore Bandai Namco Entertainment Durata media di gioco Variabile Punteggio Metacritic 77

Se hai mai desiderato che Elden Ring fosse un gioco multiplayer molto più ampio, lascia che ti presenti Elden Ring Nightreign.

Questo spin-off condensa l’esperienza di Elden Ring in un pacchetto di circa 40 minuti. In Nightreign, farai squadra con altri 2 Nightfarers per affrontare la Notte, un fenomeno pericoloso nato come conseguenza della Frattura, con tutte le implicazioni narrative che ne derivano. Da parte mia, niente spoiler. Vai a guardare i video su YouTube.

Consiglio dell’esperto La mancanza della chat vocale nel gioco è da aspettarsi da FromSoftware. Se giochi con sconosciuti, usa il sistema di ping per comunicare.

Non fraintendere: sì, Nightreign ha una struttura molto diversa da Elden Ring, ma è altrettanto difficile. Scoprirai che anche Nightreign richiede di imparare nuove abilità, come sfruttare al massimo il tuo tempo giornaliero molto limitato e adattarti all’anello di pioggia che si restringe e ti costringe a rimanere in determinate zone della mappa. Ricorda: sii disposto a imparare.

Ognuno degli 8 Nightfarer giocabili ha le proprie abilità, le proprie Ultimate Arts, la propria distribuzione dei parametri e le proprie preferenze in fatto di armi, e dovrai imparare a sfruttarle al meglio. Dovrai anche imparare a non saccheggiare ogni singolo pezzo di equipaggiamento che trovi e a capire quale membro della tua squadra trarrebbe il massimo beneficio da quell’oggetto.

Come in ogni videogioco di FromSoftware, la pazienza e la perseveranza portano alla maestria. Anche se all’inizio ti sentirai un po’ spaesato e probabilmente morirai per qualsiasi cosa, pian piano diventerete tutti più bravi, il che rende questo gioco uno dei migliori titoli cooperativi da provare se tu e i tuoi amici amate le sfide. La sensazione di essere parte integrante di una squadra affiatata e potente non ha eguali.

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Andrew G. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 La formula roguelike fa davvero la differenza. Ci ho passato più ore qui che nel gioco base.

Skyrim

Skyrim, d’altra parte, è molto più indulgente di Elden Ring e ha un approccio diverso al combattimento, come vedrai qui sotto:

Il combattimento in Skyrim è più simile a quello dei giochi di ruolo tradizionali. In Skyrim, i nemici sono molto più clementi e quelli che non sono boss sono in genere solo carne da macello. Tieni presente che puoi modificare le impostazioni di difficoltà se cerchi una sfida più difficile o più facile , anche se questi sono i moltiplicatori standard di salute e danno per i nemici.

In Skyrim, i nemici sono molto più clementi e quelli che non sono boss sono in genere solo carne da macello. Tieni presente che , anche se questi sono i moltiplicatori standard di salute e danno per i nemici. Il combattimento in Skyrim è molto più accessibile rispetto a Elden Ring e dipende meno dall’abilità. In Skyrim ti sentirai sempre un eroe potente e, a meno che tu non sbagli di grosso nella configurazione del tuo personaggio (cosa difficile da fare), di solito non avrai alcun problema.

e dipende meno dall’abilità. e, a meno che tu non sbagli di grosso nella configurazione del tuo personaggio (cosa difficile da fare), di solito non avrai alcun problema. Non c’è bisogno di gestire con attenzione le tue risorse in Skyrim . Anche se all’inizio le cose potrebbero sembrare difficili, basta procurarti un incantesimo di cura, prendere un po’ di cibo e ingredienti per l’alchimia, andare in una città e voilà: consumabili teoricamente infiniti.

. Anche se all’inizio le cose potrebbero sembrare difficili, basta procurarti un incantesimo di cura, prendere un po’ di cibo e ingredienti per l’alchimia, andare in una città e voilà: consumabili teoricamente infiniti. Infine, in Skyrim non c’è una modalità cooperativa integrata, anche se puoi farti aiutare da compagni NPC. Tuttavia, esiste una mod che ti permette di giocare insieme agli amici.

Skyrim Anniversary Edition

Il nostro punteggio Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2021 Sviluppatore Bethesda Editore Bethesda Durata media di gioco Variabile (modificabile) Punteggio Metacritic 84

Con così tante edizioni di Skyrim in circolazione (grazie, Todd Howard), potresti trovarti un po’ in difficoltà nel decidere quale versione acquistare. Ti consiglio vivamente di prendere Skyrim Anniversary Edition, semplicemente perché è la raccolta definitiva di tutti i contenuti ufficiali di Skyrim, oltre a quelli del Creation Club.

Ciascuno dei 3 DLC dell’Anniversary Edition aggiunge nuovi contenuti sotto forma di nuove aree da esplorare, nuovi equipaggiamenti da ottenere, ulteriori filoni di missioni e storie da svelare, oltre a un approfondimento della trama. Oltre a questo, avrai a disposizione ancora più contenuti gratuiti grazie a 74 mod gratuite del Creation Club. In totale, si tratta di circa 500 nuovi elementi di gioco per Skyrim.

Consiglio dell’esperto Se hai intenzione di aggiungere altre mod, tieni presente che l’Anniversary Edition utilizza sostanzialmente lo stesso motore di Skyrim: Edizione speciale.

Ultimo, ma sicuramente non meno importante, c’è il fatto che l’Anniversary Edition è alla versione 1.6, mentre la versione finale della Edizione speciale è la 1.59. Questo significa che l’Anniversary Edition ha ricevuto una patch aggiuntiva per la stabilità e miglioramenti di nuova generazione, soprattutto perché è stata compilata con una versione più recente di Visual Studio. Ma stiamo pur sempre parlando di Bethesda, quindi aspettati qualche bug esilarante lungo il percorso.

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Tammy A. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Tutti i grandi classici di Skyrim in un unico pacchetto. Modificalo finché non va in crash.

Elden Ring vs Skyrim: Design del mondo ed esplorazione

Sia Elden Ring che Skyrim sono giochi open-world, ma affrontano questo aspetto in modo diverso.

Elden Ring

Se hai già giocato a qualche titolo precedente di FromSoftware, ormai sai come funziona:

Sebbene Elden Ring sia un gioco open-world, gran parte dell’esplorazione dipende dall’iniziativa del giocatore e dall’esplorazione spontanea. La desolazione delle Lands Between è tale da spingerti a scegliere una direzione e vagare, e la mappa del mondo non ha indicazioni, solo simboli che potrebbero segnalare un punto di interesse.



La desolazione delle Lands Between è tale da spingerti a scegliere una direzione e vagare, e la mappa del mondo non ha indicazioni, solo simboli che potrebbero segnalare un punto di interesse. Nelle Lands Between l’assistenza è davvero minima. Alcune zone hanno indicazioni visive e punti di riferimento per aiutarti a trovarle, ma molte aree e persino zone secondarie nei dungeon storici passeranno inosservate se non stai attento.



Alcune zone hanno indicazioni visive e punti di riferimento per aiutarti a trovarle, ma molte aree e persino zone secondarie nei dungeon storici passeranno inosservate se non stai attento. Dal punto di vista del design, le Lands Between sono una mappa incredibilmente verticale . Saltare in giro e cercare punti dove atterrare in sicurezza ti porterà a scoprire tantissime aree bonus.



. Saltare in giro e cercare punti dove atterrare in sicurezza ti porterà a scoprire tantissime aree bonus. Infine, la mappa di Elden Ring è sorprendentemente interconnessa, con dungeon che conducono a tesori fuori portata, portali verso zone lontane e una buona dose di momenti in cui ti dici: “Ah, ecco come ci si arriva”. Ma nonostante queste dimensioni, la programmazione del gioco mantiene le aree non renderizzate a bassa risoluzione, il che significa che non ti serve un portatile da gaming di fascia alta per goderti questo titolo.

Skyrim

Skyrim adotta un approccio molto più proattivo all’esplorazione.

I paesaggi iconici di Tamriel sono molto più popolati rispetto alle Terre di Mezzo e, di conseguenza, l’esplorazione è guidata sia dalle scelte del giocatore che dagli spunti offerti dalle numerose missioni e dai personaggi non giocanti del gioco.



dagli dalle numerose missioni e dai personaggi non giocanti del gioco. In Skyrim c’è un po’ di guida . Non solo la mappa del mondo è più ricca di informazioni, ma ci sono anche degli indicatori di missione che ti indirizzano verso i punti di interesse, dove puoi trovare di tutto, dagli scheletri sparsi nell’ambiente ad alcune delle armi e reliquie più iconiche della serie The Elder Scrolls, i Manufatti Daedrici.



. Non solo la mappa del mondo è più ricca di informazioni, ma ci sono anche che ti indirizzano verso i punti di interesse, dove puoi trovare di tutto, dagli scheletri sparsi nell’ambiente ad alcune delle armi e reliquie più iconiche della serie The Elder Scrolls, i Manufatti Daedrici. Sebbene in Skyrim ci sia un po’ di assistenza, alla fine sei tu a scegliere se seguire gli indicatori o esplorare e imbatterti in nuovi contenuti per conto tuo. Sì, le opzioni di dialogo possono rivelare missioni e punti di interesse, ma sta a te decidere se farlo o scoprire le cose in modo più naturale.



Sì, le opzioni di dialogo possono rivelare missioni e punti di interesse, ma sta a te decidere se farlo o scoprire le cose in modo più naturale. Skyrim offre un mix di esplorazione orizzontale e verticale. Ma anche se non è su scala “micro” come Elden Ring, ci sono misteri e bottino in abbondanza da scoprire sia nelle vaste taiga che sulle vette ghiacciate.

Elden Ring vs Skyrim: la trama

Quando si tratta di raccontare una storia, Elden Ring e Skyrim non potrebbero essere più diversi. Vediamo come ogni videogioco ti fa immergere nella sua narrazione.

Elden Ring

Come ci si aspetta da un gioco di FromSoftware, Elden Ring presenta il loro caratteristico stile narrativo:

Elden Ring utilizza una narrazione frammentata per raccontare la sua storia. Anche se all’inizio del gioco ti vengono fornite la premessa e l’obiettivo finale, gran parte della trama devi decifrarla da solo.



per raccontare la sua storia. Anche se all’inizio del gioco ti vengono fornite la premessa e l’obiettivo finale, gran parte della trama devi decifrarla da solo. Questo porta a una struttura simile a una scia di briciole, in cui devi cercare informazioni attraverso dettagli secondari . Giocare a Elden Ring per la trama significa che devi esaminare attentamente le descrizioni degli oggetti e prestare attenzione alla narrazione ambientale.



. Giocare a Elden Ring per la trama significa che devi esaminare attentamente le descrizioni degli oggetti e prestare attenzione alla narrazione ambientale. Anche se nel gioco c’è un cast ridotto di NPC, ricorda che, proprio come te, potrebbero mentirti o meno per spingerti ad allineare i tuoi obiettivi ai loro. Durante tutto il gioco, è difficile trovare informazioni oggettive, e l’ambiguità che gli NPC trasmettono attraverso i dialoghi può essere sia d’aiuto che d’intralcio.



Durante tutto il gioco, è difficile trovare informazioni oggettive, e l’ambiguità che gli NPC trasmettono attraverso i dialoghi può essere sia d’aiuto che d’intralcio. Infine, dato che gran parte delle informazioni che ottieni passa attraverso gli NPC e le descrizioni degli oggetti, Elden Ring ti incoraggia a trovare la tua interpretazione personale di ciò che è “giusto” e “sbagliato”.

Elden Ring: L’ombra dell’Erdtree (DLC)

Il nostro punteggio Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch 2, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2024 Sviluppatore FromSoftware Editore Bandai Namco Entertainment Durata media di gioco circa 50 ore Punteggio Metacritic 94

Nel 2024, FromSoftware ci ha regalato il tanto atteso L’ombra dell’Albero di Erd e, sebbene abbia contribuito a chiarire alcuni aspetti della trama, alla fine ci ha lasciato più domande che risposte.

In L’ombra dell’Albero di Erd, il Tarnished intraprende un nuovo viaggio verso la Terra dell’Ombra alla ricerca della semidea Miquella. Quello che nessuno si aspettava era quanto sarebbe stata enorme questa nuova area. Miyazaki ha spesso affermato che «è grande più o meno quanto Limgrave», ma la verità è che si tratta di una mappa di gioco fitta e gigantesca, con tanti livelli da esplorare.

L’ombra dell’Albero di Erd ha dato ai giocatori di Elden Ring proprio quello che volevano. Le Terre dell’Ombra sono piene zeppe di nuovi e temibili nemici, equipaggiamento di alta qualità, più magie e incantesimi, e tantissime rivelazioni sulla trama.

Consiglio dell’esperto Il sistema di scalabilità unico di L’ombra dell’Albero di Erd fa sì che anche i personaggi al massimo livello facciano fatica. Assicurati di cercare le Benedizioni di Scadutree, perché ti aiuteranno a pareggiare i conti.

Senza svelare troppo, “L’ombra dell’Albero di Erd” rimette in prospettiva gran parte di ciò che pensi di sapere sulla regina Marika. Vengono affrontati anche molti altri argomenti, come Santa Trina, i guerrieri dei vasi, altri seguaci Tarnished dei Semidei e, infine, cosa significhi rivendicare il titolo di Elden Lord.

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Jordan R. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Più o meno delle dimensioni di Limgrave, se Limgrave fosse l'intero gioco. C'è abbastanza contenuto da poter essere venduto come gioco a sé stante.

Skyrim

Skyrim adotta un approccio diverso:

A differenza di Elden Ring, Skyrim utilizza l’approccio tradizionale alla narrazione. C’è una chiara trama principale da seguire, oltre a passaggi secondari ben definiti per raggiungere questo obiettivo.

Le informazioni aggiuntive sono facilmente accessibili. Non solo ci sono tantissimi NPC con dialoghi approfonditi e doppiati (oltre alle tue opzioni di dialogo) che aiutano a chiarire il mondo di Skyrim, ma ci sono anche libri di storia e altro materiale di lettura per arricchire la tua esperienza. E no, non devi aver giocato agli altri titoli della serie The Elder Scrolls per apprezzare Skyrim.

Le missioni secondarie sono più evidenti. A differenza di Elden Ring, dove devi scavare tra le descrizioni degli oggetti e cercare di collegarle al mondo di gioco, ogni missione secondaria in Skyrim è un piccolo mondo a sé stante, con appunti, indizi visivi e altri elementi narrativi ambientali che ti aiutano a capire cosa sta succedendo.

Skyrim: Dragonborn

Il nostro punteggio Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, PS3/4/5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2012 Sviluppatore Bethesda Editore Bethesda Durata media di gioco circa 20 ore Punteggio Metacritic 82

Come se Skyrim base non fosse già un incredibile RPG open world, è arrivata l’espansione finale, Dragonborn. Questo DLC completa il pacchetto di espansioni di Skyrim e, secondo me, porta a compimento l’eroica avventura fantasy che Skyrim sa raccontare così bene.

In Dragonborn dovrai salpare alla volta dell’isola di Solstheim, un insediamento misto che ospita sia i Nord di Skyrim che i Dunmer, e sì, è praticamente una dichiarazione d’amore a The Elder Scrolls III: Morrowind. Su quest’isola potrai combattere nuovi nemici, forgiare (o recuperare) più equipaggiamento, incontrare nuovi NPC e avventurarti in nuovi dungeon.

Consiglio dell’esperto I nemici a Solstheim hanno un livello minimo più alto rispetto a Skyrim base. Ti consiglio di affrontare questo DLC quando sei intorno al livello 20.

Come suggerisce il nome, il DLC Dragonborn potenzia ulteriormente la tua forza draconica con nuovi Gridi del Drago: Ciclone, una versione più potente di Forza Inarrestabile; Aspetto del Drago, che ti trasforma in un potente ibrido draconico; e Furia da Battaglia, che aumenta la velocità d’attacco degli alleati vicini.

Tuttavia, il Grido del Drago più importante del DLC è sicuramente «Piegare la Volontà», che fa esattamente quello che suggerisce il nome. La parte migliore, però, è che una volta che hai tutte e tre le parole, «Piegare la Volontà» ti permette di domare temporaneamente i draghi e cavalcarli. Quale modo migliore per dimostrare loro che l’umanità non se ne sta con le mani in mano?

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Abigail S. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Creature interessanti, bella la missione principale. Mi piacerebbe solo che fosse più accessibile con un personaggio nuovo.

Elden Ring vs Skyrim: grafica e stile artistico

Ora parliamo della grafica sia di Elden Ring che di Skyrim. Ognuno dei due ha una propria filosofia su come presentare il mondo, come vedrai qui sotto.

Elden Ring

Se hai giocato a uno qualsiasi dei titoli della serie Dark Souls, l’estetica di Elden Ring non dovrebbe sorprenderti:

Lo stile visivo di Elden Ring si può descrivere come un mix tra high fantasy e horror gotico o cosmico. Ma ovunque tu vada nelle Lands Between, giocare a Elden Ring ti trasmette sempre un senso di maestosità.



Ma ovunque tu vada nelle Lands Between, giocare a Elden Ring ti trasmette sempre un senso di Accanto a questa sensazione regale c’è una malinconia pervasiva. Dai castelli fatiscenti ai forti desolati e persino alla tanto decantata capitale Leyndell, tutto sembra dire: «Un tempo qui c’era qualcosa di bello, ma ora non c’è più».



Dai castelli fatiscenti ai forti desolati e persino alla tanto decantata capitale Leyndell, tutto sembra dire: A completare questa sensazione di vuoto c’è il sound design minimalista ma d’impatto. La musica è scarsa, tranne che durante i combattimenti contro i boss e nei momenti chiave. Solo i dungeon storici hanno una colonna sonora dedicata, e anche in quel caso i brani sono in sottofondo e servono a mettere in risalto la storia di Elden Ring piuttosto che a trasmettere un’emozione.

Skyrim

Skyrim, d’altra parte, potrebbe essere visto come il gioco che adotta la posizione opposta:

Il design visivo di Skyrim è fantasy allo stato puro. Anche se affonda le radici nella storia del mondo reale, quello che vedi qui sembra uscito direttamente dai poemi epici di un tempo. Quando giochi a Skyrim, ti sembra di trovarti in un mondo fantasy vivo e pulsante .



Anche se affonda le radici nella storia del mondo reale, quello che vedi qui sembra uscito direttamente dai poemi epici di un tempo. Quando giochi a Skyrim, ti sembra di trovarti . Dato che Skyrim è la provincia dei Nord, c’è un’estetica molto nordica in ogni cosa : dalle rustiche capanne di legno ai grandiosi ma funzionali forti sulle colline. Anche l’ambiente naturale è altrettanto impressionante, tra cime innevate, foreste rigogliose, paludi nebbiose e colline rocciose. Viene proprio voglia di giocare a Skyrim solo per vagare liberamente e godersi il panorama, soprattutto se hai un ottimo monitor da gaming con cui farlo.



: dalle rustiche capanne di legno ai grandiosi ma funzionali forti sulle colline. Anche l’ambiente naturale è altrettanto impressionante, tra cime innevate, foreste rigogliose, paludi nebbiose e colline rocciose. Viene proprio voglia di giocare a Skyrim solo per vagare liberamente e godersi il panorama, soprattutto se hai un ottimo monitor da gaming con cui farlo. A differenza di Elden Ring, il sound design di Skyrim è più evidente. Dall’iconico tema principale ai canti fragorosi di “One They Fear” e alle rilassanti note degli archi di “The Streets of Whiterun”, c’è un mix perfetto di colonne sonore epiche e d’atmosfera, che ti aiutano a immergerti completamente nella storia di questo eroe.

Elden Ring vs Skyrim: Progressione e personalizzazione

Nessun gioco di ruolo è completo senza un modo per diventare più forte e, per fortuna, sia Elden Ring che Skyrim offrono modi unici per potenziare i tuoi personaggi.

Elden Ring

Lo sviluppo del personaggio in Elden Ring funziona così:

C'è spazio per far crescere il tuo personaggio. Ogni nemico sconfitto lascia cadere delle rune, che valgono sia come punti esperienza che come denaro. Anche se l'abilità tecnica richiesta può essere alla pari con quella di alcuni fantastici giochi di combattimento, puoi sempre allenarti per diventare più forte.

Ogni nemico sconfitto lascia cadere delle rune, che valgono sia come punti esperienza che come denaro. Anche se l'abilità tecnica richiesta può essere alla pari con quella di alcuni fantastici giochi di combattimento, puoi sempre allenarti per diventare più forte. Puoi salire di livello una volta ottenute abbastanza rune. Ogni livello ti permette di assegnare un punto a una statistica a tua scelta: Vigore (HP), Mente (FP/MP), Resistenza (Stamina e carico di equipaggiamento), oppure una delle cinque statistiche di danno: Forza, Destrezza, Intelligenza, Fede e Arcano.

Ogni livello ti permette di assegnare Vigore (HP), Mente (FP/MP), Resistenza (Stamina e carico di equipaggiamento), oppure una delle cinque statistiche di danno: Forza, Destrezza, Intelligenza, Fede e Arcano. La libertà di scegliere quali statistiche potenziare significa che in Elden Ring ci sono tantissimi stili di gioco. Che tu voglia essere un cavaliere con spada e scudo, un baluardo armato di picca, un mago che lancia incantesimi da lontano, un sacerdote che invoca il divino o un ibrido, nel gioco non ci sono ruoli prestabiliti.

Che tu voglia essere un cavaliere con spada e scudo, un baluardo armato di picca, un mago che lancia incantesimi da lontano, un sacerdote che invoca il divino o un ibrido, nel gioco non ci sono ruoli prestabiliti. In Elden Ring puoi anche riassegnare i punti statistici, anche se questo richiede sia un oggetto limitato ( 18 per partita) sia la sconfitta di un boss importante nelle prime fasi del gioco.

puoi anche anche se questo richiede sia un oggetto limitato ( per partita) sia la sconfitta di un boss importante nelle prime fasi del gioco. Infine, il livello massimo in Elden Ring è 713. Non puoi aumentare le statistiche oltre il livello 99 (e i potenziamenti oltre quel punto non hanno alcun effetto), quindi una volta che tutte le statistiche hanno raggiunto il limite, il gioco finisce lì.

Skyrim

Ora, per quanto riguarda Skyrim:

Skyrim rinuncia al tradizionale sistema dei punti esperienza per puntare sull’“imparare facendo”. Brandire un’arma a una o due mani aumenta l’abilità corrispondente, creare oggetti aumenta la rispettiva professione e praticare la magia di una scuola migliora la tua abilità. Questo viene spesso chiamato esperienza di abilità/XP.

Brandire un’arma a una o due mani aumenta l’abilità corrispondente, creare oggetti aumenta la rispettiva professione e praticare la magia di una scuola migliora la tua abilità. Questo viene spesso chiamato esperienza di abilità/XP. Una volta ottenuta abbastanza XP di abilità, sali di livello. Salire di livello non solo ti permette di scegliere di aumentare i tuoi HP, MP o Resistenza di 10 punti in modo permanente, ma ti consente anche di scegliere un vantaggio permanente su uno dei 18 alberi delle abilità.

La libertà di scegliere quali abilità allenare significa che Skyrim promuove uno stile di gioco libero. Che tu voglia essere un combattente possente, un mago senza pari, un arciere furtivo o qualcosa a metà strada tra questi, tutto dipende dalla tua scelta di quali abilità praticare e quali vantaggi selezionare. Ancora una volta, viene enfatizzata la libertà nel gioco di ruolo.

Che tu voglia essere un combattente possente, un mago senza pari, un arciere furtivo o qualcosa a metà strada tra questi, Ancora una volta, viene enfatizzata la libertà nel gioco di ruolo. Skyrim ha sì un sistema di riassegnazione dei punti abilità, ma è molto più restrittivo. Per riassegnare i vantaggi, dovrai possedere il DLC Dragonborn e completare la sua missione principale, poi offrire un’Anima di Drago per ogni albero delle abilità che vuoi riassegnare. Non puoi riassegnare i punti relativi a HP/MP/Resistenza.

Per riassegnare i vantaggi, dovrai possedere il DLC Dragonborn e completare la sua missione principale, poi offrire un’Anima di Drago per albero delle abilità che vuoi riassegnare. puoi riassegnare i punti relativi a HP/MP/Resistenza. Infine, Skyrim non ha un limite di livello. Una volta che un’abilità raggiunge il livello 100, ti viene data la possibilità di renderla “Leggendaria”. Le abilità leggendarie vengono azzerate al livello 15, il che ti permette di farle salire di nuovo. Cerca però di non rendere leggendarie le tue abilità di combattimento.

Verdetto finale

Ora, riassumiamo quello che abbiamo visto.

Elden Ring punta su combattimenti impegnativi e basati sull’abilità, un’esplorazione libera con pochissimi aiuti, uno stile grafico malinconico ma maestoso con un sound design minimalista e una progressione da RPG tradizionale. Insomma, se vuoi metterti alla prova e crescere grazie alle sfide che superi, Elden Ring è probabilmente quello che fa per te.

Skyrim offre combattimenti più accessibili, con un'enfasi sulla scelta del giocatore e una progressione del personaggio libera grazie al suo sistema di potenziamento delle abilità. Offre anche un'esplorazione più guidata, pur lasciando al giocatore la possibilità di affrontare la mappa da solo, il tutto accompagnato da una colonna sonora potente ed evocativa e da un'estetica nordica. Se vuoi una "power fantasy" più tradizionale con la libertà di scegliere come giocare, dovresti optare per Skyrim.

Come ho detto all’inizio, il dibattito tra Elden Ring e Skyrim è come paragonare mele e arance. Tuttavia, se devi giocare solo a uno dei due, ti consiglio al 100% Elden Ring.

Domande frequenti

Qual è il migliore, Elden Ring o Skyrim?

Personalmente, preferisco Elden Ring. Tuttavia, è una questione di gusti personali e scoprirai che entrambi offrono un’esperienza unica.

Elden Ring è più grande di Skyrim?

In termini di area giocabile, sì, Elden Ring è più grande di Skyrim. A questo si aggiunge il DLC "L’ombra dell’Albero di Erd", che aggiunge un sacco di livelli verticali.

Elden Ring e Skyrim sono collegati?

No, Elden Ring e Skyrim non sono collegati. Non ci sono nemmeno riferimenti incrociati tra i due giochi, e collegarli richiederebbe un enorme salto logico.

Il mondo di Elden Ring è più grande di quello di Skyrim?

Dal punto di vista della trama, il mondo di Skyrim è più vasto. Elden Ring è un titolo a sé stante, mentre Skyrim fa parte della serie The Elder Scrolls, che esiste fin dai tempi di The Elder Scrolls: Arena del 1994. Tuttavia, entrambi vantano un’eccellente costruzione del mondo.

Elden Ring è più difficile di Skyrim?

Sì, Elden Ring è molto più difficile di Skyrim. Grazie al combattimento basato sulle abilità e ai danni elevati sia da parte del giocatore che dei nemici, i combattimenti in Elden Ring rappresentano una sfida molto più impegnativa.