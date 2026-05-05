Elden Ring kontra Skyrim: pojedynek gier z otwartym światem

Wybór strony w sporze „Elden Ring kontra Skyrim” może być trudny, zwłaszcza jeśli grasz z ograniczonym budżetem. W końcu obie gry to tytuły wyznaczające standardy w swoim gatunku, cieszące się ogromną rzeszą fanów i oferujące mnóstwo treści. Jednak wybór tej właściwej spośród nich jest trudniejszy, ponieważ w gruncie rzeczy porównujemy jabłka z pomarańczami.

Stąd niniejsze zestawienie. Aby pomóc Ci w podjęciu decyzji, omówimy różne aspekty charakteryzujące RPG z otwartym światem oraz porównamy i zestawimy ze sobą, w jaki sposób radzą sobie z nimi zarówno „Elden Ring”, jak i „Skyrim”. Mamy nadzieję, że pod koniec tego artykułu będziesz dysponować wystarczającą ilością informacji, aby wybrać tę grę, która najlepiej pasuje do Twojego stylu gry.

Elden Ring kontra Skyrim: przegląd

Zanim zagłębimy się w te dwie znakomite gry, rzućmy okiem na obie z nich.

Gra „Elden Ring” ukazała się w 2022 roku. Została opracowana przez FromSoftware – to samo studio, które stworzyło między innymi serię „Dark Souls”, „Bloodborne”, „Sekiro: Shadows Die Twice”” oraz „Armored Core”.

Ta trudna, dynamiczna gra akcji i RPG z otwartym światem zdobyła mnóstwo nagród – zbyt wiele, bym mógł je tutaj wymienić. Była to również najszybciej sprzedająca się gra Bandai Namco wszech czasów, z ponad 30 milionami egzemplarzy sprzedanych w 2025 roku. Elden Ring jest dostępny na PC, PS4/5, Xbox One i Series X/S oraz Switch 2.

Skyrim to piąta główna część serii „The Elder Scrolls” firmy Bethesda. Mimo że od premiery tej gry (w 2011 roku) minęło już ponad dziesięć lat, Skyrim nadal pozostaje fantastyczną grą RPG z otwartym światem i elementami sandboxu, w której gracze wyruszają na epicką przygodę we własnym tempie. Co ciekawe, wiek Skyrim oznacza również, że nie potrzebujesz wysokiej klasy komputera do gier, aby czerpać z niego przyjemność.

Podobnie jak w przypadku Elden Ring, Skyrim cieszy się ogromną popularnością i zapewnia świetną zabawę, a mnóstwo osób gra w tę grę do dziś. Skyrim zdobył również mnóstwo nagród i został uznany przez kilka publikacji za jedną z najlepszych gier wideo wszech czasów. Skyrim jest dostępny na PC, PS3/4/5, Xbox 360/One/Series X/S oraz Switch.

Warto zauważyć, że zarówno w „Elden Ring”, jak i w „Skyrim” można grać na wielu różnych konsolach, co czyni je dwiema z najlepszych gier wieloplatformowych dostępnych obecnie na rynku.

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Należy jednak pamiętać, że choć osobiście wybrałbym „Elden Ring”, obie gry są w 100% warte zagrania, o czym przekonasz się poniżej.

Elden Ring

Nasz wynik Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch 2, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2022 Twórca FromSoftware Wydawca Bandai Namco Entertainment Średni czas gry ~80 godzin na postać, w zależności od umiejętności gracza Ocena na Metacritic 96

Nie chcę tego zbytnio wyolbrzymiać, ale granie w Elden Ring to doświadczenie, które cię zmienia – i to nie jest tylko mem. Elden Ring to obecnie arcydzieło gatunku Soulslike i choć istnieje wiele gier podobnych do Elden Ring, żadna z nich nie dorównuje tej pozycji.

Jako Tarnished bez sławy, dosłownie nikt, będziesz musiał zanurzyć się głęboko w Lands Between i zmierzyć się z potworami, półbogami i starożytnymi panteonami. Twoim ostatecznym celem w tym przedsięwzięciu będzie zostanie nowym Elden Lordem poprzez zebranie wielu run, które go tworzą.

Nie daj się zwieść – to nie jest łatwe zadanie. Mieszkańcy Lands Between są więcej niż gotowi, by cię zmiażdżyć, więc będziesz musiał nie tylko rozwijać swoją postać, ale także doskonalić swoje umiejętności w grze. Na szczęście masz do dyspozycji szeroki wachlarz narzędzi, które pomogą ci osiągnąć sukces – takich jak przedmioty konsumpcyjne, wyposażenie, magia i wiele innych, gotowych pomóc ci w zdobyciu zwycięstwa.

Rada od profesjonalisty W grze „Elden Ring” istnieje ogromna różnorodność konfiguracji postaci, dlatego zdecydowanie zalecam tworzenie nowych postaci, aby doświadczyć wszystkiego, co ma do zaoferowania Kraina Pomiędzy.

Chociaż gra „Elden Ring” opiera się w dużej mierze na mechanice swoich poprzedników, to naprawdę wyróżnia się fabułą i ogromnym otwartym światem.

Ten starannie dopracowany świat, stworzony przez Hidetakę Miyazakiego przy wsparciu George'a R.R. Martina w zakresie budowania świata, jest pełen klimatu i historii, niezależnie od tego, gdzie się udasz. W „The Lands Between” nie brakuje niczego pod względem skali, a dzięki temu, jak ogromny jest ten świat, zawsze będziesz czuć się jak nieustraszony bohater-outsider, ilekroć odniesiesz znaczące zwycięstwo.

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James D. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 To była moja pierwsza gra z serii „Souls” i świetnie się przy niej bawiłem. Gorąco polecam wszystkim.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Nasza ocena Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PS3/4/5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2011 Twórca Bethesda Wydawca Bethesda Średni czas gry Zmienny (możliwość modyfikacji) Ocena na Metacritic 96

Skyrim to prawdopodobnie podręcznikowa definicja powiedzenia „stare, ale dobre”. Mimo że gra ukazała się ponad dekadę temu, Skyrim nadal cieszy się ogromną popularnością.

W Skyrimie rozpoczynasz grę jako zwykły więzień, który ma zostać stracony za zbrodnię, którą być może popełniłeś, a być może nie. Na szczęście dla ciebie twoja egzekucja została opóźniona przez atak smoka, a na szczęście dla świata – przeżyłeś. Jako mityczny Dragonborn tylko ty masz moc, by na zawsze pokonać te straszliwe potwory.

W Skyrim jesteś bohaterem legendy. Najważniejszą z umiejętności Dovahkiina jest niezrównana biegłość w posługiwaniu się Thu’um – językiem, którym smoki posługują się, by kierować swoimi potężnymi mocami. Dodaj do tego możliwość rozwijania postaci w dowolny sposób w ramach 18 drzewek umiejętności, a otrzymasz idealne połączenie.

Jednak mimo że jesteś Smoczym Dzieckiem i tak też jesteś traktowany, w Skyrimie praktycznie nie ma narzuconego scenariusza. Złowrogi Alduin będzie cierpliwie czekał, aż przejdziesz grę we własnym tempie – niezależnie od tego, czy wynika to z tego, że jesteś głęboko zaangażowany w zdobywanie kolejnych poziomów w stylu „uczenia się przez działanie”, czy też eksplorujesz rozległe równiny, malownicze doliny, głębokie lochy, starożytne ruiny i niemożliwie strome góry Skyrim.

Porada od profesjonalisty W dużej mierze długowieczność Skyrim wynika z ogromnej biblioteki modów. Koniecznie sprawdź je zarówno w Creation Club, jak i na Nexusie, i zaglądaj tam od czasu do czasu, bo codziennie pojawiają się nowe mody.

Wszystko to oznacza, że Skyrim oferuje niezrównaną swobodę w otwartym świecie, co czyni go jedną z najlepszych gier z otwartym światem, jakie można wybrać. Twierdzę, że jest to niemal w równym stopniu gra typu sandbox, co RPG, ponieważ w Skyrim można grać tak, jak tylko się chce.

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Dean T. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Gra z 2011 roku, która wciąż się broni. Dzięki modom czas rozgrywki jest praktycznie nieograniczony!

Elden Ring kontra Skyrim: rozgrywka i mechanika

Na wstępie porównałem te dwa arcydzieła do jabłek i pomarańczy, a nigdzie nie widać tego wyraźniej niż w ich podejściu do walki i mechaniki gry.

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób obie gry stawiają przed graczem wyzwanie przetrwania w swoich światach.

Elden Ring

Jak wspomniałem wcześniej, Elden Ring to gra typu „soulslike”. To właśnie FromSoftware zapoczątkowało ten gatunek, a Elden Ring stanowi szczytowe osiągnięcie walki w grach typu „soulslike”, co widać poniżej:

Walka w grze „Elden Ring” jest szybka i brutalna, ale jednocześnie metodyczna . Chociaż nie dorównuje ona precyzją mechaniki gry „Sekiro” (a porównanie „Sekiro” z „Elden Ring” to temat na zupełnie osobną dyskusję), standardy FromSoftware pozostają niezmienne. Podobnie jak w poprzednich tytułach, trzeba myśleć głową, obserwować przeciwnika i nie atakować na ślepo, chyba że chcesz zostać odesłany do ostatniego punktu łaski, którego dotknąłeś.

. Chociaż nie dorównuje ona precyzją mechaniki gry „Sekiro” (a porównanie „Sekiro” z „Elden Ring” to temat na zupełnie osobną dyskusję), standardy FromSoftware pozostają niezmienne. Podobnie jak w poprzednich tytułach, trzeba myśleć głową, obserwować przeciwnika i nie atakować na ślepo, chyba że chcesz zostać odesłany do ostatniego punktu łaski, którego dotknąłeś. Oznacza to, że duży nacisk kładziony jest na umiejętności gracza. Opanowanie wielu elementów ofensywnych i defensywnych, takich jak ataki z wyskoku, kontry po obronie, uniki z przewrotką oraz precyzyjne pola trafień, stanowi kluczowy element rozgrywki.

kładziony jest Opanowanie wielu elementów ofensywnych i defensywnych, takich jak ataki z wyskoku, kontry po obronie, uniki z przewrotką oraz precyzyjne pola trafień, stanowi kluczowy element rozgrywki. Kluczowe znaczenie ma również nauka zarządzania zasobami . Niezależnie od tego, czy chodzi o wykorzystanie wytrzymałości do obrony czy ataku, wypicie ostatniej fiolki podczas eksploracji lochów, czy też wybór zaklęć magicznych oszczędzających punkty FP podczas eksploracji, musisz nauczyć się rozplanowywać swoje siły.

. Niezależnie od tego, czy chodzi o wykorzystanie wytrzymałości do obrony czy ataku, wypicie ostatniej fiolki podczas eksploracji lochów, czy też wybór zaklęć magicznych oszczędzających punkty FP podczas eksploracji, musisz nauczyć się rozplanowywać swoje siły. Wreszcie dostępny jest zarówno tryb kooperacji, jak i PVP, choć oba są opcjonalne. Niezależnie od tego, czy chodzi o wspólną walkę z groźnymi przeciwnikami wraz z przyjaciółmi lub przypadkowymi graczami, czy też o inwazję na świat innego „Zszarganego”, możesz sam zdecydować, kiedy nawiązać współpracę z innymi, a nawet czy w ogóle chcesz to robić.

Elden Ring: Nightreign

Nasz wynik Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok premiery 2025 Twórca FromSoftware Wydawca Bandai Namco Entertainment Średni czas rozgrywki Zmienny Ocena na Metacritic 77

Jeśli kiedykolwiek marzyłeś, by Elden Ring był grą wieloosobową o znacznie większym zakresie, pozwól, że przedstawię ci Elden Ring Nightreign.

Ten spin-off zawarł esencję Elden Ring w pakiecie trwającym około 40 minut. W Nightreign połączysz siły z dwoma innymi Nightfarerami, by zmierzyć się z Nocą – niebezpiecznym zjawiskiem, które powstało jako efekt uboczny Kataklizmu – oraz wszystkimi konsekwencjami fabularnymi, jakie z tego wynikają. Nie będę zdradzał szczegółów. Obejrzyjcie filmy na YouTube.

Rada od profesjonalisty Brak czatu głosowego w grze jest typowy dla FromSoftware. Jeśli grasz z przypadkowymi graczami, do komunikacji używaj systemu pingów.

Nie dajcie się zwieść: owszem, „Nightreign” ma zupełnie inną strukturę niż „Elden Ring”, ale jest równie trudny. Przekonacie się, że „Nightreign” wymaga również opanowania nowych umiejętności, takich jak maksymalne wykorzystanie bardzo ograniczonego czasu w ciągu dnia oraz dostosowanie się do kurczącego się pierścienia deszczu, który ogranicza was do określonych stref mapy. Pamiętajcie: bądźcie gotowi się uczyć.

Każda z 8 grywalnych postaci z frakcji Nightfarers ma własne umiejętności, superumiejętności, rozkład statystyk i preferencje dotyczące broni – musisz nauczyć się, jak w pełni wykorzystać potencjał każdej z nich. Będziesz też musiał nauczyć się, by nie zbierać od goblinów każdego kawałka ekwipunku, jaki zobaczysz, i analizować, który z członków twojej drużyny najbardziej skorzystałby na danym przedmiocie.

Jak w każdej grze FromSoftware, cierpliwość i wytrwałość prowadzą do mistrzostwa. Chociaż na początku będziesz się miotać i prawdopodobnie ginąć od każdego napotkanego zagrożenia, powoli, ale pewnie staniecie się coraz lepsi, co sprawia, że jest to jedna z najlepszych gier kooperacyjnych, w które warto zagrać, jeśli ty i twoi znajomi lubicie wyzwania. Poczucie bycia kluczową częścią zgranego, potężnego zespołu nie ma sobie równych.

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Andrew G. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Formuła roguelike naprawdę robi różnicę. Spędziłem tu więcej godzin niż w podstawowej wersji gry.

Skyrim

Z kolei Skyrim jest znacznie bardziej wyrozumiały niż Elden Ring i charakteryzuje się innym podejściem do walki, co widać poniżej:

Walka w Skyrimie jest bliższa tradycyjnym grom RPG. W Skyrimie przeciwnicy są znacznie łagodniejsi, a wrogowie niebędący bossami to zazwyczaj tylko „wypełniacze”, których można po prostu wyeliminować. Pamiętaj, że możesz dostosować ustawienia trudności , jeśli szukasz trudniejszego lub łatwiejszego wyzwania , choć są to typowe współczynniki zdrowia i obrażeń dla przeciwników.

W Skyrimie przeciwnicy są znacznie łagodniejsi, a wrogowie niebędący bossami to zazwyczaj tylko „wypełniacze”, których można po prostu wyeliminować. Pamiętaj, że , , choć są to typowe współczynniki zdrowia i obrażeń dla przeciwników. Walka w Skyrimie jest znacznie bardziej przystępna w porównaniu z Elden Ringiem i w mniejszym stopniu zależy od umiejętności. W Skyrimie zawsze będziesz czuć się jak potężny bohater i o ile naprawdę nie zepsujesz swojej konfiguracji postaci – co jest trudne – zazwyczaj nie napotkasz żadnych kłopotów.

i w mniejszym stopniu zależy od umiejętności. i o ile naprawdę nie zepsujesz swojej konfiguracji postaci – co jest trudne – zazwyczaj nie napotkasz żadnych kłopotów. W Skyrimie nie ma potrzeby starannego zarządzania zasobami . Chociaż na początku może być ciężko, wystarczy zdobyć zaklęcie leczące, zaopatrzyć się w jedzenie i składniki alchemiczne, udać się do miasta i – bam! – teoretycznie masz do dyspozycji nieskończoną ilość przedmiotów konsumpcyjnych.

. Chociaż na początku może być ciężko, wystarczy zdobyć zaklęcie leczące, zaopatrzyć się w jedzenie i składniki alchemiczne, udać się do miasta i – bam! – teoretycznie masz do dyspozycji nieskończoną ilość przedmiotów konsumpcyjnych. Wreszcie, w Skyrimie nie ma wbudowanego trybu kooperacji, choć możesz pozyskać pomoc towarzyszy-NPC. Istnieje jednak mod, który pozwala grać razem z przyjaciółmi.

Skyrim: Edycja rocznicowa

Nasz wynik Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2021 Producent Bethesda Wydawca Bethesda Średni czas gry Zmienny (możliwość modyfikacji) Ocena na Metacritic 84

Przy tak wielu dostępnych edycjach Skyrim (dzięki, Todd Howard), możesz mieć dylemat, którą wersję wybrać. Zdecydowanie polecam Skyrim: Edycja rocznicowa, po prostu dlatego, że jest to kompletna kolekcja całej oficjalnej zawartości Skyrim, a także treści z Creation Club.

Każdy z trzech dodatków DLC zawartych w edycji rocznicowej wnosi nową zawartość w postaci nowych obszarów do odkrycia, nowego ekwipunku do zdobycia, dodatkowych wątków fabularnych i historii do rozwikłania, a także pozwala głębiej zanurzyć się w świecie gry. Oprócz tego otrzymujesz jeszcze więcej darmowej zawartości w postaci 74 bezpłatnych modów z Creation Club. W sumie daje to około 500 nowych elementów rozgrywki w Skyrim.

Rada od profesjonalisty Jeśli zamierzasz dodać jeszcze więcej modów, pamiętaj, że Edycja rocznicowa działa zasadniczo na tym samym silniku co Skyrim: Special Edition.

Ostatnią, ale z pewnością nie mniej ważną kwestią jest to, że Edycja rocznicowa to wersja 1.6, podczas gdy ostateczna wersja Special Edition to 1.59. Oznacza to, że Edycja rocznicowa otrzymała dodatkową aktualizację poprawiającą stabilność i wprowadzającą ulepszenia zgodne z nową generacją konsol, zwłaszcza że została skompilowana w nowszej wersji programu Visual Studio. To jednak wciąż Bethesda, więc spodziewajcie się po drodze kilku zabawnych błędów.

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Tammy A. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Wszystkie perełki ze Skyrim w jednym pakiecie. Modyfikuj grę, aż się zawiesi.

Elden Ring kontra Skyrim: projekt świata i eksploracja

Zarówno Elden Ring, jak i Skyrim to gry z otwartym światem, ale podchodzą do tego aspektu w różny sposób.

Elden Ring

Jeśli grałeś już w jakiekolwiek poprzednie tytuły FromSoftware, wiesz już, o co chodzi:

Chociaż „Elden Ring” to gra z otwartym światem, znaczna część eksploracji opiera się na inicjatywie gracza i spontanicznym odkrywaniu terenu . Pustkowie w Krainach Pomiędzy jest tak surowe, że zachęca do wybrania kierunku i wędrówki, a mapa świata nie zawiera żadnych opisów – jedynie symbole, które mogą wskazywać na interesujące miejsca.



terenu Pustkowie w Krainach Pomiędzy jest tak surowe, że zachęca do wybrania kierunku i wędrówki, a mapa świata nie zawiera żadnych opisów – jedynie symbole, które mogą wskazywać na interesujące miejsca. W „Lands Between” pomoc ze strony gry jest bardzo ograniczona. Niektóre obszary mają wizualne wskazówki i punkty orientacyjne, które pomagają je znaleźć, ale wiele obszarów, a nawet poboczne obszary w starych lochach, pozostaną niezauważone, jeśli nie będziesz zwracać na nie uwagi.



Niektóre obszary mają wizualne wskazówki i punkty orientacyjne, które pomagają je znaleźć, ale wiele obszarów, a nawet poboczne obszary w starych lochach, pozostaną niezauważone, jeśli nie będziesz zwracać na nie uwagi. Pod względem projektowym „Lands Between” to mapa o niezwykle pionowej strukturze . Skakanie po okolicy i szukanie miejsc, w których można bezpiecznie wylądować, doprowadzi cię do wielu dodatkowych obszarów.



o . Skakanie po okolicy i szukanie miejsc, w których można bezpiecznie wylądować, doprowadzi cię do wielu dodatkowych obszarów. Wreszcie mapa Elden Ring jest zaskakująco spójna – lochy prowadzą do niedostępnych skarbów, bramy przenoszą do portów w odległych rejonach, a wszystko to dostarcza sporej dawki momentów typu „ach, to w ten sposób się tu dostałem”. Jednak pomimo tych rozmiarów oprogramowanie gry utrzymuje nierenderowane obszary w niskiej rozdzielczości, co oznacza, że nie potrzebujesz laptopa do gier z najwyższej półki, aby cieszyć się tą grą.

Skyrim

W grze Skyrim podejście do eksploracji jest znacznie bardziej proaktywne.

Kultowe krajobrazy Tamrielu są znacznie bardziej zaludnione niż Krainy Pomiędzy, dlatego eksploracja opiera się zarówno na inicjatywie gracza , jak i wskazówkach płynących z licznych zadań oraz postaci niezależnych.



, z licznych zadań oraz postaci niezależnych. W Skyrimie dostępna jest pewna pomoc . Nie tylko mapa świata zawiera więcej informacji, ale są też znaczniki zadań , które wskazują ci interesujące miejsca, gdzie możesz znaleźć wszystko – od szkieletów w otoczeniu po jedne z najbardziej charakterystycznych broni i relikwii w serii The Elder Scrolls, czyli artefakty daedryczne.



. Nie tylko mapa świata zawiera więcej informacji, ale są też , które wskazują ci interesujące miejsca, gdzie możesz znaleźć wszystko – od szkieletów w otoczeniu po jedne z najbardziej charakterystycznych broni i relikwii w serii The Elder Scrolls, czyli artefakty daedryczne. Chociaż w Skyrimie pojawia się pewna pomoc, ostatecznie to gracz decyduje, czy chce podążać za znacznikami, czy też eksplorować i samodzielnie odkrywać nowe treści. Owszem, opcje dialogowe mogą ujawniać zadania i interesujące miejsca, ale to gracz wybiera, czy z nich skorzystać, czy też odkrywać świat w bardziej naturalny sposób.



Owszem, opcje dialogowe mogą ujawniać zadania i interesujące miejsca, ale to gracz wybiera, czy z nich skorzystać, czy też odkrywać świat w bardziej naturalny sposób. W Skyrimie połączono eksplorację poziomą z pionową. I choć nie jest to eksploracja na „mikro” skalę, jak w Elden Ring, zarówno na rozległych tajgach, jak i na zamarzniętych szczytach czeka mnóstwo tajemnic i łupów.

Elden Ring kontra Skyrim: fabuła

Jeśli chodzi o opowiadanie historii, Elden Ring i Skyrim nie mogłyby się bardziej od siebie różnić. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób każda z tych gier wciąga gracza w swoją narrację.

Elden Ring

Jak można się spodziewać po grze studia FromSoftware, Elden Ring charakteryzuje się charakterystycznym dla tej firmy stylem opowiadania historii:

Elden Ring wykorzystuje fragmentaryczną narrację , by opowiedzieć swoją historię. Chociaż na początku gry poznajesz założenia fabuły i ostateczny cel, większość historii musisz rozszyfrować samodzielnie.



, by opowiedzieć swoją historię. Chociaż na początku gry poznajesz założenia fabuły i ostateczny cel, większość historii musisz rozszyfrować samodzielnie. Prowadzi to do struktury przypominającej „okruchy chleba”, w której musisz wyszukiwać informacje poprzez dane drugorzędne . Granie w Elden Ring dla fabuły oznacza, że musisz uważnie analizować opisy przedmiotów i zwracać uwagę na narrację zawartą w otoczeniu.



. Granie w Elden Ring dla fabuły oznacza, że musisz uważnie analizować opisy przedmiotów i zwracać uwagę na narrację zawartą w otoczeniu. Chociaż w grze występuje niewielka grupa postaci niezależnych (NPC), pamiętaj, że podobnie jak ty, mogą one okłamywać cię lub nie, aby skłonić cię do dostosowania twoich celów do swoich. Przez całą grę trudno jest natrafić na obiektywne informacje, a niejednoznaczność przekazywana przez NPC w dialogach może zarówno pomagać, jak i utrudniać postępy.



Przez całą grę trudno jest natrafić na obiektywne informacje, a niejednoznaczność przekazywana przez NPC w dialogach może zarówno pomagać, jak i utrudniać postępy. Wreszcie, ponieważ większość informacji, które otrzymujesz, jest filtrowana przez postacie niezależne i opisy przedmiotów, Elden Ring zachęca cię do wypracowania własnej interpretacji tego, co jest „dobre”, a co „złe”.

Elden Ring: Cień Drzewa Erd (DLC)

Nasz wynik Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch 2, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2024 Twórca FromSoftware Wydawca Bandai Namco Entertainment Średni czas gry ~50 godzin Ocena na Metacritic 94

W 2024 roku firma FromSoftware wydała długo oczekiwaną grę „Cień Drzewa Erd”, która choć pomogła wyjaśnić niektóre wątki fabularne, ostatecznie pozostawiła więcej pytań niż odpowiedzi.

W grze „Cień Drzewa Erd” Tarnished wyrusza w nową podróż do Krainy Cieni w poszukiwaniu półbogini Miquelli. Nikt jednak nie spodziewał się, jak ogromny będzie ten nowy obszar. Miyazaki często powtarzał, że „jest mniej więcej wielkości Limgrave”, ale w rzeczywistości jest to gęsta i ogromna mapa gry, którą można analizować na wielu poziomach.

„Cień Drzewa Erd” dało graczom „Elden Ring” więcej tego, czego pragnęli. Kraina Cieni jest pełna nowych, przerażających przeciwników, wysokiej jakości ekwipunku, większej liczby czarów i zaklęć oraz ogromnych, naprawdę ogromnych fragmentów fabuły.

Porada od profesjonalisty Unikalny system skalowania w dodatku „Cień Drzewa Erd” oznacza, że nawet postacie na maksymalnym poziomie będą miały trudności. Pamiętaj, by zdobyć Błogosławieństwa Scadutree, ponieważ pomogą one wyrównać szanse.

Nie zdradzając zbyt wiele, „Cień Drzewa Erd” nadaje zupełnie nowy kontekst wielu rzeczom, które wydają ci się znane na temat królowej Mariki. Poruszono tu również wiele innych wątków, takich jak św. Trina, wojownicy ze słoików, inni Zszarzeni wyznawcy półbogów, a w końcu – co oznacza przyjęcie tytułu Władcy Eldenu.

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Jordan R. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Rozmiar zbliżony do Limgrave, gdyby Limgrave stanowiło całą grę. Zawartość wystarczająca, by można ją było sprzedawać jako samodzielną grę.

Skyrim

Skyrim przyjmuje inne podejście:

W przeciwieństwie do „Elden Ring”, „Skyrim” wykorzystuje tradycyjne podejście do opowiadania historii. Istnieje jasna główna linia fabularna, którą należy podążać, a także dobrze zdefiniowane etapy prowadzące do osiągnięcia tego celu.

Dodatkowe informacje są łatwo dostępne. Nie tylko istnieje mnóstwo postaci niezależnych z obszernymi, udźwiękowionymi dialogami (a także własnymi opcjami dialogowymi), które pomagają wyjaśnić świat Skyrim, ale są też książki historyczne i inne materiały do czytania, które wzbogacają doświadczenie gracza. I nie, nie musisz grać w inne gry z serii The Elder Scrolls, aby docenić Skyrim.

Zadania poboczne są bardziej oczywiste. W przeciwieństwie do gry „Elden Ring”, gdzie trzeba przeglądać opisy przedmiotów i próbować dopasować je do świata gry, każde zadanie poboczne w „Skyrimie” stanowi odrębną całość, a notatki, wskazówki wizualne i inne elementy narracji środowiskowej pomagają zrozumieć, co się dzieje.

Skyrim: Dragonborn

Nasza ocena Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PS3/4/5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2012 Twórca Bethesda Wydawca Bethesda Średni czas gry ~20 godzin Ocena na Metacritic 82

Jakby podstawowa wersja Skyrim nie była wystarczająco niesamowitą grą RPG z otwartym światem, pojawiło się ostatnie rozszerzenie – Dragonborn. To DLC uzupełnia pakiet dodatków do Skyrim i, moim zdaniem, dopełnia heroiczną fantazję RPG, w której Skyrim tak dobrze się sprawdza.

W „Dragonborn” musisz popłynąć na wyspę Solstheim – hybrydową osadę, w której mieszkają zarówno Nordowie ze Skyrim, jak i Dunmerowie – i tak, jest to w zasadzie hołd dla gry „The Elder Scrolls III: Morrowind””. Na tej wyspie będziesz mógł walczyć z nowymi przeciwnikami, wytwarzać (lub zbierać) więcej wyposażenia, poznawać nowych postaci niezależnych oraz eksplorować nowe lochy.

Rada od profesjonalisty Wrogowie w Solstheimie mają wyższy poziom minimalny niż w podstawowej wersji Skyrim. Sugerowałbym rozpoczęcie tego DLC na poziomie około 20.

Zgodnie ze swoją nazwą, dodatek „Dragonborn” jeszcze bardziej wzmacnia twoją smoczą moc dzięki nowym smoczym okrzykom: „Cyklon” – silniejsza wersja „Nieustępliwej Siły”, „Smoczy Aspekt”, który przemienia cię w potężną hybrydę smoka, oraz „Furia Bojowa”, która zwiększa szybkość ataku pobliskich sojuszników.

Jednak najbardziej charakterystycznym Krzykiem Smoka w tym DLC jest bez wątpienia „Bend Will”, który działa dokładnie tak, jak sugeruje jego nazwa. Najlepsze jest jednak to, że gdy zdobędziesz wszystkie trzy słowa, „Bend Will” pozwoli ci tymczasowo oswoić smoki i na nich jeździć. Czy może być lepszy sposób, by pokazać im, że ludzkość nie zamierza się poddać bez walki?

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Abigail S. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Ciekawe stworzenia, fajna fabuła główna. Szkoda tylko, że nie jest to bardziej dostępne dla nowej postaci.

Elden Ring kontra Skyrim: grafika i styl artystyczny

Porozmawiajmy teraz o grafice w grach „Elden Ring” i „Skyrim”. Każda z nich ma własną filozofię, jeśli chodzi o sposób przedstawiania świata, co widać poniżej.

Elden Ring

Jeśli grałeś w którąkolwiek z gier z serii Dark Souls, estetyka Elden Ring nie powinna być dla ciebie zaskoczeniem:

Styl wizualny Elden Ring najlepiej opisać jako połączenie high fantasy z gotyckim lub kosmicznym horrorem. Jednak bez względu na to, dokąd się udacie w Krainie Pomiędzy, gra w Elden Ring zawsze budzi poczucie majestatu.



Jednak bez względu na to, dokąd się udacie w Krainie Pomiędzy, gra w Elden Ring zawsze budzi poczucie Obok tego królewskiego klimatu czuć wszechogarniającą melancholię. Od rozpadających się zamków po opustoszałe fortece, a nawet tak bardzo reklamowaną stolicę Leyndell – wszystko mówi: „kiedyś było tu coś pięknego, ale teraz już tego nie ma”.



Od rozpadających się zamków po opustoszałe fortece, a nawet tak bardzo reklamowaną stolicę Leyndell – wszystko mówi: Uzupełnieniem tego poczucia braku jest minimalistyczna, ale wywierająca silne wrażenie oprawa dźwiękowa. Muzyka pojawia się rzadko, z wyjątkiem walk z bossami i kluczowych momentów. Tylko lochy dziedzictwa mają dedykowaną ścieżkę dźwiękową, a nawet wtedy utwory te są stonowane i służą raczej podkreśleniu fabuły Elden Ring niż przekazaniu emocji.

Skyrim

Z kolei Skyrim można postrzegać jako grę zajmującą przeciwne stanowisko:

Oprawa wizualna Skyrim to czysta fantazja. Być może czerpie ona inspirację z prawdziwej historii, ale to, co tu widzisz, wygląda jak żywcem wyjęte z dawnych eposów. Grając w Skyrim, czujesz się jak w żywym, tętniącym życiem świecie fantasy .



Być może czerpie ona inspirację z prawdziwej historii, ale to, co tu widzisz, wygląda jak żywcem wyjęte z dawnych eposów. Grając w Skyrim, czujesz się jak w . Ponieważ Skyrim jest prowincją Nordów, wszystko charakteryzuje się bardzo nordycką estetyką : od rustykalnych chat z bali po okazałe, a jednocześnie praktyczne fortece na wzgórzach. Równie imponujące jest otoczenie naturalne – od ośnieżonych szczytów, przez bujne lasy i mgliste bagna, aż po skaliste wzgórza. Kusi, by zagrać w Skyrim choćby po to, by swobodnie wędrować i podziwiać krajobrazy, zwłaszcza jeśli masz do tego świetny monitor do gier.



charakteryzuje się : od rustykalnych chat z bali po okazałe, a jednocześnie praktyczne fortece na wzgórzach. Równie imponujące jest otoczenie naturalne – od ośnieżonych szczytów, przez bujne lasy i mgliste bagna, aż po skaliste wzgórza. Kusi, by zagrać w Skyrim choćby po to, by swobodnie wędrować i podziwiać krajobrazy, zwłaszcza jeśli masz do tego świetny monitor do gier. W przeciwieństwie do Elden Ring, oprawa dźwiękowa Skyrim jest bardziej wyrazista. Od kultowego motywu przewodniego, przez potężne śpiewy w utworze „One They Fear”, po relaksujące dźwięki smyczków w „The Streets of Whiterun” – mamy tu idealne połączenie epickiej i ambientowej ścieżki dźwiękowej, które w pełni pozwalają zanurzyć się w opowieści o bohaterze.

Elden Ring kontra Skyrim: Rozwój postaci i personalizacja

Żadna gra RPG nie jest kompletna bez możliwości wzmacniania postaci, a na szczęście zarówno Elden Ring, jak i Skyrim oferują unikalne sposoby na wzmocnienie twoich bohaterów.

Elden Ring

Rozwój postaci w grze Elden Ring wygląda następująco:

Istnieje możliwość rozwoju postaci. Każdy pokonany przeciwnik upuszcza runy, które służą zarówno jako punkty doświadczenia, jak i pieniądze. Nawet jeśli wymagane umiejętności techniczne mogą dorównywać poziomem niektórym fantastycznym grom walki, zawsze możesz grindować, aby stać się silniejszym.

Każdy pokonany przeciwnik upuszcza runy, które służą zarówno jako punkty doświadczenia, jak i pieniądze. Nawet jeśli wymagane umiejętności techniczne mogą dorównywać poziomem niektórym fantastycznym grom walki, zawsze możesz grindować, aby stać się silniejszym. Możesz awansować na kolejny poziom, gdy zdobędziesz wystarczającą liczbę run. Każdy poziom pozwala ci przeznaczyć jeden punkt na wybraną cechę: Wigor (HP), Umysł (FP/MP), Wytrzymałość (wytrzymałość i nośność ekwipunku) lub jedną z pięciu cech zadających obrażenia: Siła, Zręczność, Inteligencja, Wiara i Magia.

Każdy poziom pozwala ci przeznaczyć Wigor (HP), Umysł (FP/MP), Wytrzymałość (wytrzymałość i nośność ekwipunku) lub jedną z pięciu cech zadających obrażenia: Siła, Zręczność, Inteligencja, Wiara i Magia. Swoboda wyboru statystyk do podnoszenia oznacza, że w Elden Ring istnieje wiele stylów gry. Niezależnie od tego, czy chcesz być rycerzem z mieczem i tarczą, bastionem uzbrojonym w pikę, magiem rzucającym zaklęcia z daleka, kapłanem wzywającym boską moc, czy też postacią hybrydową – w grze nie ma z góry określonych ról.

Niezależnie od tego, czy chcesz być rycerzem z mieczem i tarczą, bastionem uzbrojonym w pikę, magiem rzucającym zaklęcia z daleka, kapłanem wzywającym boską moc, czy też postacią hybrydową – w grze nie ma z góry określonych ról. W grze Elden Ring możesz również zmienić rozkład cech, choć wymaga to zarówno użycia ograniczonego przedmiotu ( 18 na przejście gry), jak i pokonania głównego bossa z wczesnej fazy gry.

możesz również choć wymaga to zarówno użycia ograniczonego przedmiotu ( na przejście gry), jak i pokonania głównego bossa z wczesnej fazy gry. Wreszcie, maksymalny poziom w grze Elden Ring wynosi 713. Nie można podnosić statystyk powyżej 99 (a wzmocnienia powyżej tego poziomu nie mają żadnego efektu), więc gdy wszystkie statystyki osiągną maksymalną wartość, na tym się kończy.

Skyrim

A teraz kilka słów o Skyrimie:

Skyrim rezygnuje z tradycyjnego systemu punktów doświadczenia na rzecz „uczenia się przez działanie”. Walka bronią jedno- lub dwuręczną podnosi odpowiednią umiejętność, rzemiosło podnosi poziom danego zawodu, a praktykowanie magii z danej szkoły poprawia twoje zdolności. Często określa się to mianem doświadczenia umiejętnościowego (XP).

Walka bronią jedno- lub dwuręczną podnosi odpowiednią umiejętność, rzemiosło podnosi poziom danego zawodu, a praktykowanie magii z danej szkoły poprawia twoje zdolności. Często określa się to mianem doświadczenia umiejętnościowego (XP). Gdy zdobędziesz wystarczającą ilość XP umiejętności, awansujesz na kolejny poziom. Awans nie tylko pozwala ci na trwałe podniesienie HP, MP lub wytrzymałości o 10 punktów, ale także umożliwia wybór trwałej zalety z jednego z 18 drzewek umiejętności.

wybór Swoboda wyboru umiejętności do trenowania oznacza, że Skyrim promuje swobodny styl gry. Niezależnie od tego, czy chcesz być potężnym wojownikiem, niezrównanym magiem, skradającym się łucznikiem, czy czymś pomiędzy – wszystko zależy od tego, które umiejętności będziesz ćwiczyć i jakie atuty wybierzesz. Po raz kolejny podkreślono swobodę w odgrywaniu ról.

Niezależnie od tego, czy chcesz być potężnym wojownikiem, niezrównanym magiem, skradającym się łucznikiem, czy czymś pomiędzy – Po raz kolejny podkreślono swobodę w odgrywaniu ról. W Skyrimie istnieje system zmiany przydziału punktów umiejętności, ale jest on znacznie bardziej restrykcyjny. Aby zmienić przydział punktów na atuty, musisz posiadać dodatek Dragonborn i ukończyć jego główną misję, a następnie ofiarować Smoczą Duszę za każde drzewko umiejętności, które chcesz zmienić. Nie możesz zmienić przydziału punktów na dodatkowe HP/MP/wytrzymałość.

Aby zmienić przydział punktów na atuty, musisz posiadać dodatek Dragonborn i ukończyć jego główną misję, a następnie ofiarować Smoczą Duszę za drzewko umiejętności, które chcesz zmienić. możesz zmienić przydziału punktów na dodatkowe HP/MP/wytrzymałość. Wreszcie, w Skyrimie nie ma limitu poziomu. Gdy umiejętność osiągnie poziom 100, pojawia się opcja uczynienia jej „legendarną”. Umiejętności legendarne są resetowane do poziomu 15, co pozwala na ponowne ich rozwijanie. Staraj się jednak nie nadawać statusu „legendarnego” umiejętnościom bojowym.

Ocena końcowa

Podsumujmy teraz to, co omówiliśmy.

Elden Ring kładzie nacisk na surową walkę opartą na umiejętnościach, swobodną eksplorację z minimalną pomocą ze strony gry, smutną, ale dostojną oprawę graficzną z minimalistyczną oprawą dźwiękową oraz tradycyjny system rozwoju postaci w grach RPG. Krótko mówiąc, jeśli chcesz zmagać się z trudnościami i rozwijać się dzięki pokonywanym wyzwaniom, Elden Ring jest prawdopodobnie tym, czego szukasz.

W Skyrim walka jest łagodniejsza, a nacisk kładziony jest na wybór gracza i swobodny rozwój postaci poprzez system podnoszenia poziomu umiejętności. Gra oferuje również bardziej ukierunkowaną eksplorację, pozwalając jednocześnie graczowi na samodzielne odkrywanie mapy, a wszystko to wspierane jest potężną, sugestywną ścieżką dźwiękową i nordycką estetyką. Jeśli szukasz bardziej tradycyjnej gry typu „power fantasy” z swobodą wyboru stylu rozgrywki, powinieneś wybrać Skyrim.

Jak wspomniałem na początku, debata na temat wyboru między Elden Ring a Skyrim to porównywanie jabłek z pomarańczami. Jeśli jednak musisz zagrać tylko w jedną z tych gier, w 100% polecam Elden Ring.

Często zadawane pytania

Która gra jest lepsza: „Elden Ring” czy „Skyrim”?

Osobiście wolę „Elden Ring”. Jest to jednak kwestia osobistych upodobań, a przekonasz się, że obie gry oferują wyjątkowe wrażenia.

Czy „Elden Ring” jest większy niż „Skyrim”?

Jeśli chodzi o obszar grywalny, to tak, Elden Ring jest większy niż Skyrim. Dodatkowo rozszerza go dodatek Shadow of the Erdtree, który wprowadza mnóstwo poziomów w pionie.

Czy Elden Ring i Skyrim są ze sobą powiązane?

Nie, „Elden Ring” i „Skyrim” nie są ze sobą powiązane. Nie ma też żadnych odniesień między grami, a powiązanie tych dwóch tytułów wymagałoby ogromnego wysiłku wyobraźni.

Czy świat Elden Ring jest większy niż Skyrim?

Jeśli chodzi o fabułę, świat Skyrim jest większy. Elden Ring to samodzielna gra, podczas gdy Skyrim pochodzi z serii The Elder Scrolls, która istnieje od czasu premiery The Elder Scrolls: Arena w 1994 roku. Jednak obie gry charakteryzują się doskonałą konstrukcją świata.

Czy Elden Ring jest trudniejszy niż Skyrim?

Tak, „Elden Ring” jest znacznie trudniejszy niż „Skyrim”. Dzięki walce opartej na umiejętnościach oraz wysokich obrażeniach zadawanych zarówno przez gracza, jak i przeciwników, walka w „Elden Ring” stanowi znacznie większe wyzwanie.