Elden Ring vs Skyrim: Um confronto de mundos abertos

Escolher um lado no debate entre o Elden Ring e o Skyrim pode ser complicado, especialmente se jogares com um orçamento limitado. Afinal, ambos são títulos que marcaram o género, com enormes bases de fãs e imenso conteúdo. No entanto, escolher o mais adequado entre os dois é mais difícil, já que estamos, essencialmente, a comparar maçãs com laranjas.

Daí esta análise. Para te ajudar a decidir, vamos abordar os diferentes aspetos que caracterizam um RPG de mundo aberto e comparar como o Elden Ring e o Skyrim lidam com eles. Esperamos que, no final, tenhas informação suficiente para escolher qual dos dois se adapta melhor ao teu estilo de jogo.

Elden Ring vs Skyrim: Visão Geral

Antes de mergulharmos nestes dois excelentes títulos, vamos dar uma vista de olhos rápida a ambos.

O Elden Ring foi lançado em 2022. Foi desenvolvido pela FromSoftware, o mesmo estúdio que nos trouxe a série Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice e Armored Core, entre outros.

Este jogo de ação dinâmico e desafiante, que é também um RPG de mundo aberto, ganhou imensos prémios, demasiados para eu enumerar aqui. Foi também o jogo mais vendido de sempre da Bandai Namco, com mais de 30 milhões de exemplares vendidos em 2025. O Elden Ring está disponível para PC, PS4/5, Xbox One e Series X/S, e Switch 2.

O Skyrim é o quinto título principal da série The Elder Scrolls, da Bethesda. Apesar de já terem passado mais de dez anos desde o seu lançamento (2011), o Skyrim continua a ser um fantástico RPG de mundo aberto e sandbox, onde os jogadores embarcam numa missão épica ao seu próprio ritmo. Por coincidência, o facto de o Skyrim já ter alguns anos também significa que não precisas de um PC de jogos topo de gama para o desfrutar.

Tal como o Elden Ring, o Skyrim é extremamente popular e divertido, e há imensa gente que ainda hoje joga o Skyrim. O Skyrim também ganhou imensos prémios e foi considerado um dos melhores videojogos de todos os tempos por várias publicações. O Skyrim está disponível para PC, PS3/4/5, Xbox 360/One/Series X/S e Switch.

Vale a pena referir que tanto o Elden Ring como o Skyrim podem ser jogados numa variedade de consolas, o que faz deles dois dos melhores jogos multiplataforma disponíveis atualmente.

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Mas

repara que, embora eu pessoalmente escolhesse o Elden Ring, vale 100% a pena jogares ambos, como vais ver abaixo.

Elden Ring

A nossa pontuação Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch 2, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2022 Desenvolvedor FromSoftware Editora Bandai Namco Entertainment Tempo médio de jogo ~80 horas por personagem, dependendo da habilidade do jogador Pontuação no Metacritic 96

Não quero exagerar, mas jogar o Elden Ring é uma experiência que te muda, e isso não é só um meme. O Elden Ring é a obra-prima atual do género «Soulslike» e, embora existam muitos jogos parecidos com o Elden Ring, nenhum se aproxima sequer.

Na pele de um Tarnished sem qualquer fama, um verdadeiro zé-ninguém, vais ter de mergulhar nas Lands Between e enfrentar monstruosidades, semideuses e panteões antigos. O teu objetivo final nesta aventura será tornares-te o novo Elden Lord, reunindo as muitas runas que o compõem.

Não te iludas, isto não é tarefa fácil. Os habitantes das Lands Between estão mais do que prontos para te dar uma coça, e vais precisar não só de subir de nível com a tua personagem, mas também de aperfeiçoar a tua habilidade no jogo. Felizmente, há uma vasta gama de ferramentas para te ajudar a avançar, como consumíveis, equipamento, magia e muito mais, prontas para te ajudar a conquistar a vitória.

Dica de profissional O Elden Ring tem muita variedade de builds, e recomendo vivamente que crie novas personagens para experimentar tudo o que as Terras Intermédias têm para oferecer.

Embora o Elden Ring retome grande parte das mecânicas dos seus antecessores, é na história e no seu imenso mundo aberto que o jogo realmente se destaca .

Este mundo criado à mão, construído por Hidetaka Miyazaki com a ajuda de George R.R. Martin na criação do universo, está repleto de atmosfera e história, independentemente de onde viajares. A região de The Lands Between não deixa nada a desejar em termos de escala e, devido ao seu enorme tamanho, vais sentir-te sempre como um herói improvável e destemido sempre que conquistares uma grande vitória.

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James D. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Foi o meu primeiro jogo da série Souls e diverti-me imenso com este. Recomendo vivamente a toda a gente.

The Elder Scrolls V: Skyrim

A nossa pontuação Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PS3/4/5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S PC, Nintendo Switch, PS3/4/5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2011 Desenvolvedor Bethesda Editora Bethesda Tempo médio de jogo Variável (personalizável) Pontuação no Metacritic 96

O Skyrim é provavelmente a definição perfeita de «antigo, mas excelente». Apesar de ter sido lançado há mais de uma década, o Skyrim continua a ser imensamente popular.

Em Skyrim, vais começar o jogo como um simples prisioneiro prestes a ser executado por um crime que podes ou não ter cometido. Felizmente para ti, a tua execução foi adiada por um ataque de dragão e, felizmente para o mundo, sobreviveste. Como o mítico Dragonborn, só tu tens o poder de matar de vez estes monstros terríveis.

Em Skyrim, és o herói da lenda. Entre as habilidades do Dovahkiin, destaca-se o domínio incomparável do Thu’um, a língua que os dragões usam para controlar os seus poderes impressionantes. Junta isso à capacidade de desenvolver a tua personagem como quiseres , através de 18 árvores de habilidades, e tens uma combinação perfeita.

Mas, embora sejas o Dragonborn e sejas tratado como tal, quase não há imposições em Skyrim. O sinistro Alduin vai esperar pacientemente enquanto jogas ao teu próprio ritmo, seja porque estás a dedicar-te ao sistema de subida de nível do tipo «aprender fazendo», seja a explorar as vastas planícies, os vales pitorescos, as masmorras profundas, as ruínas antigas e as montanhas incrivelmente íngremes de Skyrim.

Dica de profissional Grande parte da longevidade de Skyrim deve-se à sua enorme biblioteca de mods. Não deixes de os explorar tanto no Creation Club como no Nexus, e volta de vez em quando, pois são publicados novos mods diariamente.

Tudo isto para dizer que o Skyrim oferece uma liberdade de mundo aberto sem igual, o que o torna um dos melhores jogos de mundo aberto que podes escolher. Eu diria que é quase tanto um jogo de mundo aberto como um RPG, já que podes jogar o Skyrim da forma que quiseres.

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Dean T. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Um jogo de 2011 que continua a fazer sentido. Tempo de jogo praticamente infinito com mods!

Elden Ring vs Skyrim: Jogabilidade e mecânicas

Comecei por comparar estas duas obras-primas a maçãs e laranjas, e isso fica bem visível na forma como abordam o combate e as mecânicas de jogo.

Vamos analisar como ambos desafiam o jogador a sobreviver nos seus respetivos mundos.

Elden Ring

Como mencionei antes, o Elden Ring é um «soulslike». A FromSoftware foi quem criou o género, e o Elden Ring é o auge do combate «soulslike», como vais ver abaixo:

O combate no Elden Ring é rápido e brutal, mas metódico . Embora não tenha a precisão mecânica do Sekiro (e a comparação entre o Sekiro e o Elden Ring é um debate à parte), os padrões da FromSoftware continuam válidos. Tal como nos jogos anteriores, usa a cabeça, observa o teu adversário e não ataques às cegas, a menos que queiras ser mandado de volta para a última Graça em que tocaste.

. Embora não tenha a precisão mecânica do Sekiro (e a comparação entre o Sekiro e o Elden Ring é um debate à parte), os padrões da FromSoftware continuam válidos. Tal como nos jogos anteriores, usa a cabeça, observa o teu adversário e não ataques às cegas, a menos que queiras ser mandado de volta para a última Graça em que tocaste. Isto significa que há uma grande ênfase na habilidade do jogador. Dominar as várias camadas ofensivas e defensivas do jogo, como ataques em salto, contra-ataques de defesa, esquivas com rolamento e as precisas hitboxes do jogo, entre outras, é uma parte essencial da dinâmica do jogo.

Dominar as várias camadas ofensivas e defensivas do jogo, como ataques em salto, contra-ataques de defesa, esquivas com rolamento e as precisas hitboxes do jogo, entre outras, é uma parte essencial da dinâmica do jogo. Aprender a gerir os teus recursos também é fundamental. Seja ao escolher usar a tua resistência para defesa ou ataque, ao beberes o teu último frasco enquanto exploras masmorras, ou ao selecionares feitiços mágicos eficientes em termos de FP para a exploração, vais precisar de aprender a dosar as tuas forças.

também é fundamental. Seja ao escolher usar a tua resistência para defesa ou ataque, ao beberes o teu último frasco enquanto exploras masmorras, ou ao selecionares feitiços mágicos eficientes em termos de FP para a exploração, vais precisar de aprender a dosar as tuas forças. Por último, há tanto o modo cooperativo como o PVP, embora ambos sejam opcionais. Quer se trate de enfrentar adversários ferozes juntamente com amigos ou jogadores aleatórios, ou de invadir o mundo de outro «Tarnished», podes escolher quando interagir com os outros ou se queres mesmo fazê-lo.

Elden Ring Nightreign

A nossa pontuação Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2025 Desenvolvedor FromSoftware Editora Bandai Namco Entertainment Duração média do jogo Variável Pontuação no Metacritic 77

Se alguma vez desejaste que o Elden Ring fosse um jogo multijogador muito maior, deixa-me apresentar-te o Elden Ring Nightreign.

Este spin-off condensa a experiência de Elden Ring num pacote de cerca de 40 minutos. No Nightreign, vais juntar-te a outros dois Nightfarers para enfrentares a Noite, um fenómeno perigoso que surgiu como consequência do Shattering, e todas as implicações que isso tem na história. Não vou dar spoilers. Vai ver vídeos no YouTube.

Dica de profissional A falta de chat de voz no jogo é de esperar da FromSoftware. Se estiveres a jogar com jogadores aleatórios, usa o sistema de ping para te comunicares.

Não te enganes: sim, o Nightreign tem uma estrutura muito diferente do Elden Ring, mas é igualmente difícil. Vais ver que o Nightreign também exige que aprendas novas habilidades, como maximizar o teu tempo muito limitado por dia e adaptar-te ao anel de chuva que vai encolhendo e te obriga a ficar em certas zonas do mapa. Lembra-te: está disposto a aprender.

Cada um dos 8 Nightfarers jogáveis tem as suas próprias habilidades de personagem, Ultimate Arts, distribuição de estatísticas e preferências de armas, e vais ter de aprender a tirar o máximo partido de cada um deles. Também vais ter de aprender a não apanhar todos os equipamentos que encontrares dos goblins e a analisar qual dos membros da tua equipa se beneficiaria mais com esse item.

Tal como em todos os jogos da FromSoftware, com paciência e persistência vem a mestria. Embora no início te vá dar muito trabalho e provavelmente morras a cada dois passos, aos poucos, mas com segurança, vão ficar todos cada vez melhores, o que faz deste um dos melhores jogos cooperativos para jogares se tu e os teus amigos gostarem de um desafio. A sensação de fazeres parte integrante de uma equipa coesa e poderosa é inigualável.

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Andrew G. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 A fórmula do roguelike faz mesmo a diferença. Já passei mais horas neste jogo do que no jogo original.

Skyrim

O Skyrim, por outro lado, é muito mais tolerante do que o Elden Ring e tem uma abordagem diferente ao combate, como vais ver abaixo:

O combate em Skyrim é mais parecido com o dos RPGs tradicionais. Em Skyrim, os inimigos são muito mais fáceis de derrotar, e os adversários que não são chefes são, normalmente, só peixes pequenos para tu eliminares. Lembra-te de que podes ajustar as definições de dificuldade se quiseres um desafio mais difícil ou mais fácil , embora estes sejam os multiplicadores típicos de saúde e dano dos inimigos.

Em Skyrim, os inimigos são muito mais fáceis de derrotar, e os adversários que não são chefes são, normalmente, só peixes pequenos para tu eliminares. Lembra-te de que , embora estes sejam os multiplicadores típicos de saúde e dano dos inimigos. O combate em Skyrim é muito mais acessível em comparação com o Elden Ring e depende menos da tua habilidade. Vais sentir-te sempre como um herói poderoso em Skyrim e, a menos que estragues completamente a tua configuração de personagem — o que é difícil de acontecer —, normalmente não vais ter problemas.

e depende menos da tua habilidade. e, a menos que estragues completamente a tua configuração de personagem — o que é difícil de acontecer —, normalmente não vais ter problemas. Não há necessidade de gerires cuidadosamente os teus recursos no Skyrim . Embora as coisas possam ser difíceis no início, basta usares um feitiço de cura, arranjares alguma comida e ingredientes de alquimia, ires a uma cidade e pronto: consumíveis teoricamente infinitos.

. Embora as coisas possam ser difíceis no início, basta usares um feitiço de cura, arranjares alguma comida e ingredientes de alquimia, ires a uma cidade e pronto: consumíveis teoricamente infinitos. Por fim, não há um modo cooperativo integrado no Skyrim, embora possas conseguir companheiros NPC para te ajudarem. No entanto, existe um mod que te permite jogar com os teus amigos.

Skyrim Edição de Aniversário

A nossa pontuação Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2021 Desenvolvedor Bethesda Editora Bethesda Tempo médio de jogo Variável (personalizável) Pontuação no Metacritic 84

Com tantas edições do Skyrim por aí (obrigado, Todd Howard), podes ficar sem saber qual a versão que deves comprar. Recomendo vivamente que compres a Skyrim Edição de Aniversário, simplesmente porque é a coleção definitiva de todo o conteúdo oficial do Skyrim, bem como do conteúdo do Creation Club.

Cada um dos 3 DLCs da Anniversary Edition adiciona novos conteúdos, como novas áreas para explorar, novos equipamentos para obter, mais missões e histórias para desvendar, e uma imersão mais profunda no universo do jogo. Além disso, recebes ainda mais conteúdo gratuito, com 74 mods gratuitos do Creation Club. No total, são cerca de 500 novos elementos de jogabilidade para o Skyrim.

Dica de profissional Se pretendes adicionar ainda mais mods, lembra-te de que a Edição de Aniversário funciona basicamente com o mesmo motor que o Skyrim: Special Edition.

Por último, mas não menos importante, a Edição de Aniversário é a versão 1.6, em comparação com a versão final da Edição Especial, que é a 1.59. Isto significa que a Edição de Aniversário recebeu uma atualização extra de estabilidade e melhorias de próxima geração, especialmente porque foi compilada numa versão mais recente do Visual Studio. Mas continua a ser a Bethesda, por isso conta com alguns bugs hilariante mais à frente.

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Tammy A. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Todos os grandes clássicos do Skyrim num único pacote. Personaliza-o até o jogo falhar.

Elden Ring vs Skyrim: Design do Mundo e Exploração

Tanto o Elden Ring como o Skyrim são jogos de mundo aberto, mas abordam este aspeto de forma diferente.

Elden Ring

Se já jogaste algum título anterior da FromSoftware, já sabes como funciona:

Embora o Elden Ring seja um jogo de mundo aberto, grande parte da sua exploração é impulsionada pela iniciativa do jogador e pela exploração natural. A desolação das Terras Intermédias é tal que te incentiva a escolher uma direção e a vaguear, e o mapa do mundo não tem legendas, apenas símbolos que podem indicar um ponto de interesse.



A desolação das Terras Intermédias é tal que te incentiva a escolher uma direção e a vaguear, e o mapa do mundo não tem legendas, apenas símbolos que podem indicar um ponto de interesse. Há muito pouca ajuda nas Lands Between. Algumas áreas têm pistas visuais e pontos de referência para te ajudar a encontrá-las, mas muitas áreas — e até mesmo zonas secundárias nas masmorras clássicas — passarão despercebidas se não prestares atenção.



Algumas áreas têm pistas visuais e pontos de referência para te ajudar a encontrá-las, mas muitas áreas — e até mesmo zonas secundárias nas masmorras clássicas — passarão despercebidas se não prestares atenção. Em termos de design, as Lands Between são um mapa incrivelmente vertical . Saltar por aí e procurar locais onde te possas pousar em segurança vai levar-te a muitas áreas bónus.



. Saltar por aí e procurar locais onde te possas pousar em segurança vai levar-te a muitas áreas bónus. Por último, o mapa do Elden Ring está surpreendentemente interligado, com masmorras que levam a tesouros fora do alcance, portais para portos que dão acesso a áreas distantes e uma boa dose de «ah, é assim que chego aqui». Mas, apesar deste tamanho, a programação do jogo mantém as áreas não renderizadas em baixa resolução, o que significa que não precisas de um portátil de jogos topo de gama para desfrutar deste título.

Skyrim

O Skyrim adota uma abordagem muito mais proativa em relação à exploração.

As paisagens icónicas de Tamriel são muito mais habitadas do que as Terras Intermédias e, por isso, a exploração é impulsionada tanto pela iniciativa do jogador como pelas orientações oferecidas pelas inúmeras missões e NPCs do jogo.



pelas pelas inúmeras missões e NPCs do jogo. Há alguma ajuda disponível no Skyrim . Não só o mapa do mundo é mais informativo, como também há marcadores de missões para te indicar pontos de interesse, onde podes encontrar de tudo, desde esqueletos espalhados pelo ambiente até algumas das armas e relíquias mais icónicas da série The Elder Scrolls: os Artefactos Daédricos.



. Não só o mapa do mundo é mais informativo, como também há para te indicar pontos de interesse, onde podes encontrar de tudo, desde esqueletos espalhados pelo ambiente até algumas das armas e relíquias mais icónicas da série The Elder Scrolls: os Artefactos Daédricos. Embora haja alguma orientação em Skyrim, no fim de contas, a escolha é tua: podes seguir os marcadores ou explorar e descobrir novos conteúdos por conta própria. Sim, as opções de diálogo podem revelar missões e pontos de interesse, mas a escolha é tua: seguir essas pistas ou descobrir as coisas de forma mais orgânica.



Sim, as opções de diálogo podem revelar missões e pontos de interesse, mas a escolha é tua: seguir essas pistas ou descobrir as coisas de forma mais orgânica. O Skyrim apresenta uma mistura de exploração horizontal e vertical. Mas, apesar de não ser à escala «micro» como o Elden Ring, há mistérios e saques em abundância para descobrires, tanto nas vastas taigas como nos picos gelados.

Elden Ring vs Skyrim: História

Quando se trata de contar uma história, o Elden Ring e o Skyrim não podiam ser mais diferentes. Vamos ver como cada jogo te envolve na sua narrativa.

Elden Ring

Como era de esperar de um jogo da FromSoftware, o Elden Ring tem aquele estilo característico de contar histórias:

O Elden Ring usa uma narrativa fragmentada para contar a sua história. Embora te seja apresentada a premissa e o objetivo final logo no início do jogo, grande parte da história tem de ser descifrada por ti próprio.



para contar a sua história. Embora te seja apresentada a premissa e o objetivo final logo no início do jogo, grande parte da história tem de ser descifrada por ti próprio. Isto leva a uma estrutura semelhante a «migalhas de pão», em que tens de procurar informações através de detalhes secundários . Jogar o Elden Ring pela história significa que precisas de examinar cuidadosamente as descrições dos itens e prestar atenção à narrativa que o ambiente transmite.



. Jogar o Elden Ring pela história significa que precisas de examinar cuidadosamente as descrições dos itens e prestar atenção à narrativa que o ambiente transmite. Embora haja um pequeno elenco de NPCs no jogo, lembra-te de que, tal como tu, eles podem ou não estar a mentir para te levar a alinhar os teus objetivos com os deles. Ao longo de todo o jogo, é difícil encontrar informação objetiva, e a ambiguidade que os NPCs oferecem através do diálogo pode tanto ajudar como atrapalhar.



Ao longo de todo o jogo, é difícil encontrar informação objetiva, e a ambiguidade que os NPCs oferecem através do diálogo pode tanto ajudar como atrapalhar. Por fim, como grande parte da informação que recebes é filtrada através dos NPCs e das descrições dos itens, o Elden Ring incentiva-te a criares a tua própria interpretação do que é «certo» e «errado».

Elden Ring: A Sombra da Árvore de Erd (DLC)

A nossa pontuação Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch 2, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2024 Desenvolvedor FromSoftware Editora Bandai Namco Entertainment Tempo médio de jogo ~50 horas Pontuação no Metacritic 94

A FromSoftware lançou o tão esperado A Sombra da Árvore de Erd em 2024 e, embora tenha ajudado a esclarecer algumas coisas na história, no final das contas, deixou-nos com mais perguntas do que respostas.

Em A Sombra da Árvore de Erd, o Tarnished embarca numa nova jornada para a Terra das Sombras em busca da semideusa Miquella. O que ninguém esperava era o quão enorme esta nova área seria. O Miyazaki dizia frequentemente que «tem mais ou menos o tamanho de Limgrave», mas a verdade é que é um mapa de videojogo denso e gigantesco, com várias camadas para explorar.

A Sombra da Árvore de Erd deu aos jogadores de Elden Ring mais do que eles queriam. As Terras das Sombras estão repletas de novos e temíveis inimigos, equipamento de alta qualidade, mais feitiços e encantamentos, e revelações importantes sobre o universo do jogo.

Dica de profissional O sistema de escalabilidade único de A Sombra da Árvore de Erd significa que até as personagens com o nível máximo vão ter dificuldades. Não te esqueças de procurar as Bênçãos de Scadutree, pois elas vão ajudar a equilibrar as coisas.

Sem revelar muito, «A Sombra da Árvore de Erd» recontextualiza grande parte do que pensas saber sobre a Rainha Marika. São abordados vários temas, como Santa Trina, os guerreiros dos frascos, outros seguidores Manchados dos Semideuses e, por fim, o que significa reivindicar o título de Senhor de Elden.

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Jordan R. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Tem mais ou menos o tamanho de Limgrave, se Limgrave fosse o jogo todo. Tem conteúdo suficiente para ter sido vendido como um jogo independente.

Skyrim

O Skyrim adota uma abordagem diferente:

Ao contrário de Elden Ring, o Skyrim usa a abordagem tradicional de contar histórias. Há uma linha de missões principal bem clara para seguires, assim como etapas secundárias bem definidas para atingires esse objetivo.

Há informação adicional facilmente acessível. Não só há uma grande variedade de NPCs com diálogos extensos e dublados (além das tuas próprias opções de diálogo) para ajudar a esclarecer o mundo de Skyrim, como também há livros de história e outros materiais de leitura para enriquecer a tua experiência. E não, não precisas de ter jogado os outros jogos da série The Elder Scrolls para apreciares o Skyrim.

As missões secundárias são mais evidentes. Ao contrário do que acontece em Elden Ring, onde tens de vasculhar as descrições dos itens e tentar associar as coisas ao mundo do jogo, cada missão secundária em Skyrim é um universo independente, com notas, pistas visuais e outros elementos narrativos do ambiente que te ajudam a perceber o que se passa.

Skyrim: Dragonborn

A nossa pontuação Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PS3/4/5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S PC, Nintendo Switch, PS3/4/5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2012 Desenvolvedor Bethesda Editora Bethesda Tempo médio de jogo ~20 horas Pontuação no Metacritic 82

Como se o Skyrim básico já não fosse um RPG de mundo aberto incrível o suficiente, surgiu a expansão final, Dragonborn. Este DLC completa o pacote de DLCs do Skyrim e, na minha opinião, completa a fantasia de RPG heróica que o Skyrim faz tão bem.

Em Dragonborn, vais ter de navegar até à ilha de Solstheim, um povoado misto onde convivem os Nords e os Dunmer de Skyrim e, sim, é basicamente uma homenagem a The Elder Scrolls III: Morrowind. Nesta ilha, vais poder lutar contra novos inimigos, forjar (ou recolher) mais equipamento, conhecer novos NPCs e explorar novas masmorras.

Dica de profissional Os inimigos em Solstheim têm um nível mínimo mais elevado do que no Skyrim base. Sugiro que comeces este DLC por volta do nível 20.

Fazendo jus ao nome, o DLC «Dragonborn» aumenta ainda mais a tua força draconiana com novos Gritos de Dragão: «Cyclone», uma versão mais forte do «Unrelenting Force»; «Dragon Aspect», que te transforma num poderoso híbrido de dragão; e «Battle Fury», que aumenta a velocidade de ataque dos aliados próximos.

No entanto, o Grito de Dragão mais marcante do DLC tem de ser «Bend Will», que faz exatamente o que o nome sugere. A melhor parte, porém, é que, assim que tiveres as três palavras, o «Bend Will» permite-te domar e montar dragões temporariamente. Haverá melhor maneira de lhes mostrar que a humanidade não vai ficar de braços cruzados?

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Abigail S. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Criaturas interessantes, missão principal fixe. Só gostava que fosse mais acessível com uma personagem nova.

Elden Ring vs Skyrim: Visuais e Estilo Artístico

Agora, vamos falar sobre os gráficos tanto do Elden Ring como do Skyrim. Cada um deles tem a sua própria filosofia no que diz respeito à forma como apresentam o mundo, como vais ver abaixo.

Elden Ring

Se já jogaste algum jogo da série Dark Souls, a estética do Elden Ring não te vai surpreender:

O estilo visual de Elden Ring pode ser descrito como uma mistura de fantasia épica com horror gótico ou cósmico. Mas, independentemente de onde fores nas Terras Intermédias, jogar Elden Ring transmite-te sempre uma sensação de majestade.



Mas, independentemente de onde fores nas Terras Intermédias, jogar Elden Ring transmite-te sempre uma sensação de A par desta sensação majestosa, há uma melancolia omnipresente. Desde castelos em ruínas a fortalezas desoladas e até à tão falada capital, Leyndell, tudo parece dizer: «outrora houve aqui algo de belo, mas agora já não existe.»



Desde castelos em ruínas a fortalezas desoladas e até à tão falada capital, Leyndell, tudo parece dizer: A complementar esta sensação de que falta algo está o design de som minimalista, mas impactante. A música é escassa, exceto nas lutas contra chefes e em momentos-chave. Apenas as masmorras históricas têm uma banda sonora dedicada e, mesmo assim, estas faixas são suaves e servem para destacar a história de Elden Ring, em vez de transmitir uma emoção.

Skyrim

O Skyrim, por outro lado, pode ser visto como assumindo a postura oposta:

O design visual do Skyrim é pura fantasia. Pode até ter raízes na história do mundo real, mas o que vês aqui parece saído diretamente dos épicos de outrora. Quando jogas o Skyrim, sentes-te como se estivesses num mundo de fantasia vivo e pulsante .



Pode até ter raízes na história do mundo real, mas o que vês aqui parece saído diretamente dos épicos de outrora. Quando jogas o Skyrim, sentes-te como se estivesses . Como o Skyrim é a província dos Nords, há uma estética muito nórdica em tudo : desde cabanas rústicas de troncos até fortalezas nas colinas, grandiosas mas práticas. O ambiente natural é igualmente impressionante, desde picos cobertos de neve, florestas exuberantes, pântanos enevoados e colinas rochosas. É tentador jogar o Skyrim só para vaguear à vontade e apreciar a paisagem, especialmente se tiveres um excelente monitor de jogos para acompanhar a experiência.



: desde cabanas rústicas de troncos até fortalezas nas colinas, grandiosas mas práticas. O ambiente natural é igualmente impressionante, desde picos cobertos de neve, florestas exuberantes, pântanos enevoados e colinas rochosas. É tentador jogar o Skyrim só para vaguear à vontade e apreciar a paisagem, especialmente se tiveres um excelente monitor de jogos para acompanhar a experiência. Ao contrário do Elden Ring, o design de som do Skyrim é mais evidente. Desde o icónico tema principal até aos cânticos retumbantes de «One They Fear» e às relaxantes cordas de «The Streets of Whiterun», há uma mistura perfeita de bandas sonoras épicas e ambientais, que ajudam a mergulhar-te totalmente nesta história de heróis.

Elden Ring vs Skyrim: Progressão e Personalização

Nenhum RPG está completo sem uma forma de te tornares mais forte e, felizmente, tanto o Elden Ring como o Skyrim têm formas únicas de tornar as tuas personagens mais fortes.

Elden Ring

O desenvolvimento da personagem no Elden Ring funciona assim:

Há espaço para o crescimento da personagem. Cada inimigo derrotado deixa runas, que valem tanto pontos de experiência como dinheiro. Mesmo que a habilidade técnica necessária seja comparável à de alguns jogos de luta fantásticos, podes sempre treinar para te tornares mais forte.

Cada inimigo derrotado deixa runas, que valem tanto pontos de experiência como dinheiro. Mesmo que a habilidade técnica necessária seja comparável à de alguns jogos de luta fantásticos, podes sempre treinar para te tornares mais forte. Podes subir de nível assim que tiveres runas suficientes. Cada nível permite-te atribuir um ponto a uma estatística à tua escolha: Vigor (HP), Mente (FP/MP), Resistência (Stamina e carga de equipamento) ou uma das cinco estatísticas de dano: Força, Destreza, Inteligência, Fé e Arcano.

Cada nível permite-te atribuir Vigor (HP), Mente (FP/MP), Resistência (Stamina e carga de equipamento) ou uma das cinco estatísticas de dano: Força, Destreza, Inteligência, Fé e Arcano. A liberdade de escolher quais as estatísticas a melhorar significa que há imensos estilos de jogo no Elden Ring . Quer queiras ser um cavaleiro com espada e escudo, um bastião equipado com uma pica, um mago que lança feitiços à distância, um sacerdote que invoca o divino ou um híbrido, não há papéis definidos no jogo.

Quer queiras ser um cavaleiro com espada e escudo, um bastião equipado com uma pica, um mago que lança feitiços à distância, um sacerdote que invoca o divino ou um híbrido, não há papéis definidos no jogo. Também podes redefinir as tuas estatísticas no Elden Ring , embora isso exija um item limitado ( 18 por jogada) e derrotar um chefe importante no início do jogo.

embora isso exija um item limitado ( por jogada) e derrotar um chefe importante no início do jogo. Por fim, o nível máximo em Elden Ring é 713. Não consegues aumentar as estatísticas para além do nível 99 (e os buffs para além desse ponto não têm efeito), por isso, assim que todas as estatísticas atingirem o limite, está tudo.

Skyrim

Agora, do lado do Skyrim:

O Skyrim dispensa o sistema tradicional de pontos de experiência em favor da «aprendizagem pela prática». Balançar uma arma de uma ou duas mãos aumenta a habilidade correspondente, a criação de itens aumenta a respetiva profissão e praticar magia de uma escola melhora a tua capacidade. Isto é frequentemente chamado de experiência de habilidade/XP.

Balançar uma arma de uma ou duas mãos aumenta a habilidade correspondente, a criação de itens aumenta a respetiva profissão e praticar magia de uma escola melhora a tua capacidade. Isto é frequentemente chamado de experiência de habilidade/XP. Assim que ganhares XP de habilidade suficiente, subes de nível. Subir de nível não só te permite escolher aumentar os teus HP, MP ou Resistência em 10 pontos de forma permanente, como também te permite escolher uma vantagem permanente numa das 18 árvores de habilidades.

A liberdade de escolher quais as habilidades a treinar significa que o Skyrim promove um estilo de jogo livre. Quer queiras ser um lutador imponente, um mago sem igual, um arqueiro furtivo ou algo entre estes, tudo depende da tua escolha de quais as habilidades a praticar e quais as vantagens a selecionar. Mais uma vez, a liberdade na interpretação de papéis é enfatizada.

Quer queiras ser um lutador imponente, um mago sem igual, um arqueiro furtivo ou algo entre estes, Mais uma vez, a liberdade na interpretação de papéis é enfatizada. O Skyrim tem um sistema de reatribuição de pontos de habilidade, mas é muito mais restritivo. Para reatribuir as vantagens, precisas de ter o DLC Dragonborn e completar a sua missão principal; depois, tens de oferecer uma Alma de Dragão por cada árvore de habilidades que queiras reatribuir. Não podes reatribuir a tua escolha de mais HP/MP/Resistência.

Para reatribuir as vantagens, precisas de ter o DLC Dragonborn e completar a sua missão principal; depois, tens de oferecer uma Alma de Dragão por árvore de habilidades que queiras reatribuir. podes reatribuir a tua escolha de mais HP/MP/Resistência. Por último, o Skyrim não tem limite de nível. Assim que uma habilidade atinge o nível 100, tens a opção de a tornar «Legendária». As habilidades «Legendárias» são reiniciadas para o nível 15, o que te permite voltar a subir de nível. No entanto, tenta não tornar as tuas habilidades de combate «Legendárias».

Veredicto final

Agora, vamos resumir o que já vimos.

O Elden Ring destaca-se pelo combate exigente e baseado na habilidade, pela exploração livre com pouquíssima ajuda, por um estilo artístico melancólico mas majestoso com um design de som minimalista e pela progressão tradicional dos RPGs. Resumindo, se queres enfrentar dificuldades e crescer à medida que superas os desafios, o Elden Ring é provavelmente o que procuras.

O Skyrim tem um combate mais brando, com ênfase na escolha do jogador e na progressão livre da personagem através do seu sistema de subida de nível de habilidades. Também tem uma exploração mais guiada, ao mesmo tempo que permite ao jogador a opção de explorar o mapa por conta própria, tudo acompanhado por uma banda sonora poderosa e evocativa e uma estética nórdica. Se queres uma fantasia de poder mais tradicional com a liberdade de escolher como jogas, deves optar por Skyrim.

Como disse no início, o debate entre Elden Ring e Skyrim é como comparar maçãs com laranjas. No entanto, se tiveres de jogar apenas um, recomendo a 100% o Elden Ring.

Perguntas frequentes

Qual é melhor, o Elden Ring ou o Skyrim?

Pessoalmente, prefiro o Elden Ring. No entanto, isto é uma questão de gosto pessoal, e vais ver que ambos oferecem uma experiência única.

O Elden Ring é maior do que o Skyrim?

Em termos de área jogável, sim, o Elden Ring é maior do que o Skyrim. Isso é ainda mais acentuado pelo DLC «A Sombra da Árvore de Erd», que acrescenta imensas camadas verticais.

O Elden Ring e o Skyrim estão ligados?

Não, o Elden Ring e o Skyrim não estão ligados. Também não há referências entre os jogos, e ligar os dois requer um grande salto lógico.

O mundo do Elden Ring é maior do que o do Skyrim?

Em termos de história, o mundo de Skyrim é maior. O Elden Ring é uma propriedade intelectual independente, enquanto o Skyrim faz parte da série The Elder Scrolls, que existe desde o The Elder Scrolls: Arena, de 1994. No entanto, ambos têm uma excelente construção de mundo.

O Elden Ring é mais difícil do que o Skyrim?

Sim, o Elden Ring é muito mais difícil do que o Skyrim. Graças ao combate baseado em habilidades e aos danos elevados, tanto do lado do jogador como do lado dos inimigos, o combate no Elden Ring é um desafio muito mais exigente.