Elden Ring contre Skyrim : un face-à-face entre deux mondes ouverts

Prendre parti dans le débat « Elden Ring contre Skyrim » peut s’avérer délicat, surtout si vous disposez d’un budget limité pour vos jeux. Après tout, ces deux titres ont marqué leur genre, bénéficient d’une immense communauté de fans et offrent une richesse de contenu considérable. Cependant, choisir le bon parmi les deux s’avère plus difficile, car cela revient en quelque sorte à comparer des pommes et des oranges.

D’où cette analyse. Pour vous aider à faire votre choix, nous allons passer en revue les différents aspects qui composent un RPG en monde ouvert, puis comparer et mettre en contraste la manière dont Elden Ring et Skyrim les abordent. Nous espérons qu’à la fin, vous disposerez de suffisamment d’informations pour déterminer lequel des deux correspond le mieux à votre style de jeu.

Elden Ring vs Skyrim : aperçu

Avant de nous plonger dans ces deux excellents titres, faisons un bref tour d’horizon de chacun d’entre eux.

Elden Ring est sorti en 2022. Il a été développé par FromSoftware, le même studio qui nous a offert la série Dark Souls, Bloodborne, Sekiro : Shadows Die Twice et Armored Core, entre autres.

Ce jeu d’action dynamique et exigeant, qui se déroule dans un monde ouvert, a remporté une multitude de récompenses, trop nombreuses pour que je puisse toutes les énumérer ici. Il s'agit également du jeu de Bandai Namco qui s'est vendu le plus rapidement de tous les temps, avec plus de 30 millions d'exemplaires vendus en 2025. Elden Ring est disponible sur PC, PS4/5, Xbox One et Series X/S, ainsi que sur Switch 2.

Skyrim est le cinquième opus principal de la série The Elder Scrolls de Bethesda. Même si plus de dix ans se sont écoulés depuis sa sortie (en 2011), Skyrim reste un fantastique jeu de rôle en monde ouvert et de type « bac à sable », dans lequel les joueurs se lancent dans une quête épique à leur propre rythme. Par ailleurs, l’ancienneté de Skyrim signifie également que vous n’avez pas besoin d’un PC de jeu haut de gamme pour en profiter.

Tout comme Elden Ring, Skyrim est à la fois extrêmement populaire et divertissant, et de très nombreuses personnes y jouent encore aujourd’hui. Skyrim a également remporté de nombreuses récompenses et a été classé parmi les meilleurs jeux vidéo de tous les temps par plusieurs publications. Skyrim est disponible sur PC, PS3/4/5, Xbox 360/One/Series X/S et Switch.

Il convient de noter qu’Elden Ring et Skyrim sont tous deux jouables sur un large éventail de consoles, ce qui en fait deux des meilleurs jeux multiplateformes disponibles à l’heure actuelle.

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Sachez toutefois que, même si je choisirais personnellement Elden Ring, les deux valent vraiment la peine d’être joués, comme vous le verrez ci-dessous.

Elden Ring

Notre note Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch 2, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2022 Développeur FromSoftware Éditeur Bandai Namco Entertainment Durée moyenne de jeu Environ 80 heures par personnage, en fonction des compétences du joueur Note Metacritic 96

Je ne veux pas en faire trop, mais jouer à Elden Ring est une expérience qui vous transforme, et ce n’est pas seulement un mème. Elden Ring est le chef-d’œuvre actuel du genre « soulslike », et bien qu’il existe de nombreux jeux similaires, aucun ne lui arrive à la cheville.

En tant que « Tarnished » sans renommée, un véritable inconnu, vous devrez vous enfoncer au plus profond des Terres Intermédiaires et affronter des monstres, des demi-dieux et les panthéons d’autrefois. Votre objectif ultime dans cette quête sera de devenir le nouveau Seigneur d’Elden en rassemblant les nombreuses runes qui le composent.

Ne vous y trompez pas, ce n’est pas une tâche facile. Les habitants des Terres intermédiaires n’attendent qu’une chose : vous mettre une raclée, et vous devrez non seulement faire progresser votre personnage, mais aussi améliorer vos compétences dans le jeu. Heureusement, vous disposez d’une vaste gamme d’outils pour vous aider à progresser, tels que des consommables, de l’équipement, de la magie et bien d’autres éléments prêts à vous aider à remporter la victoire.

Conseil de pro Elden Ring offre une grande variété de configurations de personnage, et je vous recommande vivement de créer de nouveaux personnages pour découvrir tout ce que les Terres intermédiaires ont à offrir.

Si Elden Ring reprend une grande partie des mécanismes de ses prédécesseurs, c’est surtout par son scénario et son immense monde ouvert qu’il se distingue véritablement .

Cet univers créé avec soin par Hidetaka Miyazaki, avec la collaboration de George R.R. Martin pour la conception du monde, regorge de charme et d’histoire, où que vous vous rendiez. Les Terres Intermédiaires ne manquent de rien en termes d’ampleur, et compte tenu de leur taille, vous vous sentirez toujours comme un héros outsider redoutable chaque fois que vous remporterez une victoire majeure.

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James D. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 C'était mon premier jeu de la série Souls, et je me suis vraiment éclaté avec celui-là. Je le recommande vivement à tout le monde.

The Elder Scrolls V : Skyrim

Notre note Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PS3/4/5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2011 Développeur Bethesda Éditeur Bethesda Durée moyenne de jeu Variable (modifiable) Note Metacritic 96

Skyrim est sans doute l'exemple parfait de l'expression « vieux mais toujours d'actualité ». Bien qu'il soit sorti il y a plus d'une décennie, Skyrim jouit toujours d'une immense popularité.

Dans Skyrim, vous commencez le jeu en tant que simple prisonnier sur le point d’être exécuté pour un crime que vous avez peut-être commis, ou peut-être pas. Heureusement pour vous, votre exécution a été retardée par l’attaque d’un dragon, et heureusement pour le monde, vous avez survécu. En tant que mythique Dragonborn, vous seul avez le pouvoir de terrasser définitivement ces monstres redoutables.

Dans Skyrim, vous êtes le héros de la légende. Parmi les capacités du Dovahkiin, la plus importante est sa maîtrise inégalée du Thu’um, le langage que les dragons utilisent pour commander leurs pouvoirs redoutables. Ajoutez à cela la possibilité de développer votre personnage comme bon vous semble à travers 18 arbres de compétences, et vous obtenez une combinaison parfaite.

Mais bien que vous soyez le Dragonborn et que vous soyez traité comme tel, il n’y a pratiquement aucune linéarité dans Skyrim. Le sinistre Alduin attendra patiemment que vous progressiez à votre rythme, que ce soit parce que vous vous plongez dans son système de progression « par la pratique », ou parce que vous explorez les vastes plaines, les vallées pittoresques, les donjons profonds, les ruines antiques et les montagnes incroyablement escarpées de Skyrim.

Conseil de pro La longévité de Skyrim tient en grande partie à son immense bibliothèque de mods. N’hésitez pas à les découvrir à la fois sur le Creation Club et sur Nexus, et revenez régulièrement, car de nouveaux mods sont publiés chaque jour.

Tout cela pour dire que Skyrim offre une liberté sans pareille dans son monde ouvert, ce qui en fait l’un des meilleurs jeux en monde ouvert que vous puissiez choisir. Je dirais même qu’il s’agit presque autant d’un jeu de type « bac à sable » que d’un RPG, puisque vous pouvez jouer à Skyrim comme bon vous semble.

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Dean T. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Un jeu de 2011 qui n'a pas pris une ride. Une durée de jeu pratiquement infinie grâce aux mods !

Elden Ring vs Skyrim : gameplay et mécanismes

J’ai introduit la comparaison de ces deux chefs-d’œuvre en les qualifiant de « pommes et d’oranges », et cela n’est nulle part plus évident que dans leur approche du combat et de leurs mécanismes de jeu.

Voyons comment chacun de ces jeux met le joueur au défi de survivre dans son univers respectif.

Elden Ring

Comme je l’ai mentionné précédemment, Elden Ring est un « soulslike ». FromSoftware est à l’origine de ce genre, et Elden Ring représente le summum du combat « soulslike », comme vous le verrez ci-dessous :

Les combats dans Elden Ring sont rapides et brutaux, mais méthodiques . Bien qu’ils n’atteignent pas la précision mécanique de Sekiro (et la comparaison entre Sekiro et Elden Ring est un tout autre débat), les standards de FromSoftware restent d’actualité. Comme dans les titres précédents, faites preuve de bon sens, observez votre adversaire et n’attaquez pas à l’aveuglette, sous peine d’être renvoyé à la dernière « Grace » que vous avez touchée.

. Bien qu’ils n’atteignent pas la précision mécanique de Sekiro (et la comparaison entre Sekiro et Elden Ring est un tout autre débat), les standards de FromSoftware restent d’actualité. Comme dans les titres précédents, faites preuve de bon sens, observez votre adversaire et n’attaquez pas à l’aveuglette, sous peine d’être renvoyé à la dernière « Grace » que vous avez touchée. Cela signifie que l’ accent est fortement mis sur les compétences du joueur. La maîtrise des nombreuses facettes offensives et défensives du jeu, telles que les attaques en saut, les contre-attaques en parade, les esquives roulées et les hitboxes précises du jeu, entre autres, constitue un élément central de la boucle de jeu.

est mis La maîtrise des nombreuses facettes offensives et défensives du jeu, telles que les attaques en saut, les contre-attaques en parade, les esquives roulées et les hitboxes précises du jeu, entre autres, constitue un élément central de la boucle de jeu. Apprendre à gérer vos ressources est également essentiel. Qu’il s’agisse de choisir d’utiliser votre endurance pour la défense ou l’attaque, de boire votre dernière fiole lors d’une exploration de donjon, ou de sélectionner des sorts magiques économes en points de magie (FP) pour l’exploration, vous devrez apprendre à gérer votre rythme.

est également essentiel. Qu’il s’agisse de choisir d’utiliser votre endurance pour la défense ou l’attaque, de boire votre dernière fiole lors d’une exploration de donjon, ou de sélectionner des sorts magiques économes en points de magie (FP) pour l’exploration, vous devrez apprendre à gérer votre rythme. Enfin, le jeu propose à la fois un mode coopératif et un mode JcJ, bien que les deux soient facultatifs. Qu’il s’agisse d’affronter des adversaires redoutables aux côtés d’amis ou de joueurs aléatoires, ou d’envahir le monde d’un autre « Tarnished », vous pouvez choisir quand interagir avec les autres, voire décider de ne pas le faire du tout.

Elden Ring : Nightreign

Notre note Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2025 Développeur FromSoftware Éditeur Bandai Namco Entertainment Durée moyenne de jeu Variable Note Metacritic 77

Si vous avez déjà souhaité qu’Elden Ring soit un jeu multijoueur beaucoup plus complet, laissez-moi vous présenter Elden Ring Nightreign.

Ce spin-off condense l’expérience d’Elden Ring en une session d’environ 40 minutes. Dans Nightreign, vous ferez équipe avec deux autres Nightfarers pour affronter la Nuit, un phénomène dangereux né des conséquences du Shattering, ainsi que toutes les implications que cela comporte pour l’univers du jeu. Je ne vous dévoilerai rien. Allez regarder des vidéos sur YouTube.

Conseil de pro L’absence de chat vocal dans le jeu est tout à fait typique de FromSoftware. Si vous jouez avec des inconnus, utilisez le système de ping pour communiquer.

Ne vous y trompez pas : certes, Nightreign présente une structure très différente de celle d’Elden Ring, mais il est tout aussi difficile. Vous constaterez que Nightreign vous oblige également à acquérir de nouvelles compétences, telles que l’optimisation de votre temps quotidien très limité et l’adaptation au cercle de pluie qui se rétrécit et vous contraint à rester dans certaines zones de la carte. N’oubliez pas : soyez prêt à apprendre.

Chacun des 8 Nightfarers jouables dispose de ses propres compétences de personnage, Arts ultimes, répartition des statistiques et préférences en matière d'armes, et vous devrez apprendre à tirer le meilleur parti de chacun d'entre eux. Vous devrez également apprendre à ne pas récupérer chaque pièce d’équipement que vous voyez sur les gobelins et à analyser lequel de vos coéquipiers tirerait le meilleur parti de cet objet.

Comme dans tous les jeux vidéo de FromSoftware, la maîtrise s'acquiert avec de la patience et de la persévérance. Même si, au début, vous vous débattrez et mourrez probablement face à n'importe quelle menace, vous progresserez lentement mais sûrement ensemble, ce qui fait de ce jeu l'un des meilleurs jeux coopératifs à découvrir si vous et vos amis aimez relever des défis. Le sentiment de faire partie intégrante d’une équipe soudée et puissante est sans égal.

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Andrew G. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 La formule « roguelike » fait vraiment la différence. J'y ai passé plus d'heures qu'avec le jeu de base.

Skyrim

Skyrim, en revanche, est beaucoup plus indulgent qu’Elden Ring et propose une approche différente du combat, comme vous le verrez ci-dessous :

Le système de combat de Skyrim se rapproche davantage de celui des RPG traditionnels. Dans Skyrim, les ennemis sont bien plus indulgents, et les adversaires autres que les boss ne sont généralement que des adversaires mineurs que vous n’aurez aucun mal à éliminer. Notez que vous pouvez ajuster les paramètres de difficulté si vous recherchez un défi plus ou moins difficile , bien qu’il s’agisse là des multiplicateurs de points de vie et de dégâts habituels pour les ennemis.

Dans Skyrim, les ennemis sont bien plus indulgents, et les adversaires autres que les boss ne sont généralement que des adversaires mineurs que vous n’aurez aucun mal à éliminer. Notez que , bien qu’il s’agisse là des multiplicateurs de points de vie et de dégâts habituels pour les ennemis. Le combat dans Skyrim est bien plus accessible que dans Elden Ring et dépend moins de vos compétences. Vous vous sentirez toujours comme un héros puissant dans Skyrim , et à moins de vraiment rater votre configuration de personnage, ce qui est difficile à faire, vous ne rencontrerez généralement aucun problème.

et dépend moins de vos compétences. , et à moins de vraiment rater votre configuration de personnage, ce qui est difficile à faire, vous ne rencontrerez généralement aucun problème. Il n’est pas nécessaire de gérer minutieusement vos ressources dans Skyrim . Même si les débuts peuvent s’avérer difficiles, il vous suffit de vous procurer un sort de soins, de faire le plein de nourriture et d’ingrédients d’alchimie, de vous rendre dans une ville, et hop : vous disposez théoriquement de consommables à l’infini.

. Même si les débuts peuvent s’avérer difficiles, il vous suffit de vous procurer un sort de soins, de faire le plein de nourriture et d’ingrédients d’alchimie, de vous rendre dans une ville, et hop : vous disposez théoriquement de consommables à l’infini. Enfin, il n’y a pas de mode coopératif intégré dans Skyrim, même si vous pouvez vous faire aider par des compagnons PNJ. Il existe toutefois un mod qui vous permet de jouer avec des amis.

Skyrim Édition anniversaire

Notre note Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2021 Développeur Bethesda Éditeur Bethesda Durée moyenne de jeu Variable (modifiable) Note Metacritic 84

Avec toutes ces éditions de Skyrim qui circulent (merci, Todd Howard), vous ne savez peut-être pas quelle version choisir. Je vous recommande vivement l’édition anniversaire de Skyrim, tout simplement parce qu’il s’agit de la collection définitive de l’ensemble du contenu officiel de Skyrim, ainsi que du contenu du Creation Club.

Chacun des 3 DLC de l’Anniversary Edition apporte du nouveau contenu sous la forme de nouvelles zones à explorer, de nouveaux équipements à obtenir, davantage de quêtes et d’histoires à démêler, ainsi qu’une immersion plus profonde dans l’univers du jeu. En outre, vous bénéficiez d’encore plus de contenu gratuit grâce aux 74 mods gratuits du Creation Club. Au total, cela représente environ 500 nouveaux éléments de gameplay pour Skyrim.

Conseil de pro Si vous comptez ajouter encore plus de mods, gardez à l’esprit que l’Anniversary Edition fonctionne essentiellement sur le même moteur que Skyrim : Special Edition.

Dernier point, mais non des moindres, l’Anniversary Edition est la version 1.6, contre la version finale 1.59 de la Special Edition. Cela signifie que l’Anniversary Edition a bénéficié d’un correctif supplémentaire visant à améliorer la stabilité et d’améliorations de nouvelle génération, d’autant plus qu’elle a été compilée avec une version plus récente de Visual Studio. Mais comme il s’agit toujours de Bethesda, attendez-vous à quelques bugs hilarants au fil du temps.

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Tammy A. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Tous les grands classiques de Skyrim réunis dans un seul pack. Modifiez-le jusqu'à ce qu'il plante.

Elden Ring vs Skyrim : conception du monde et exploration

Elden Ring et Skyrim sont tous deux des jeux en monde ouvert, mais ils abordent cet aspect différemment.

Elden Ring

Si vous avez déjà joué à des titres précédents de FromSoftware, vous connaissez désormais la marche à suivre :

Bien qu’Elden Ring soit un jeu en monde ouvert, l’exploration repose en grande partie sur l’initiative du joueur et la découverte spontanée. La désolation des Terres Intermédiaires est telle qu’elle vous incite à choisir une direction et à errer, et la carte du monde ne comporte aucune indication, seulement des symboles pouvant signaler un point d’intérêt.



La désolation des Terres Intermédiaires est telle qu’elle vous incite à choisir une direction et à errer, et la carte du monde ne comporte aucune indication, seulement des symboles pouvant signaler un point d’intérêt. L’accompagnement du joueur est extrêmement limité dans les « Lands Between ». Certaines zones disposent d’indices visuels et de points de repère pour vous aider à les trouver, mais de nombreuses zones, et même des zones secondaires dans les donjons historiques, passeront inaperçues si vous n’y prêtez pas attention.



Certaines zones disposent d’indices visuels et de points de repère pour vous aider à les trouver, mais de nombreuses zones, et même des zones secondaires dans les donjons historiques, passeront inaperçues si vous n’y prêtez pas attention. En termes de conception, les Terres intermédiaires constituent une carte incroyablement verticale . Sauter un peu partout et chercher des endroits où atterrir en toute sécurité vous mènera à de nombreuses zones bonus.



. Sauter un peu partout et chercher des endroits où atterrir en toute sécurité vous mènera à de nombreuses zones bonus. Enfin, la carte d’Elden Ring est étonnamment interconnectée, avec des donjons menant à des trésors hors de portée, des portails vers des zones lointaines et une bonne dose de « ah, c’est donc comme ça qu’on arrive ici ». Mais malgré cette taille, la programmation du jeu conserve les zones non affichées en basse résolution, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin d’un ordinateur portable de jeu haut de gamme pour profiter de ce titre.

Skyrim

Skyrim adopte une approche beaucoup plus proactive en matière d’exploration.

Les paysages emblématiques de Tamriel sont bien plus animés que ceux des Terres Intermédiaires ; l’exploration y est donc guidée à la fois par la liberté d’action du joueur et par les orientations fournies par les nombreuses quêtes et les PNJ du jeu.



par par les nombreuses quêtes et les PNJ du jeu. Skyrim propose une certaine aide au joueur . Non seulement la carte du monde est plus détaillée, mais des marqueurs de quêtes vous indiquent également les lieux d’intérêt, où vous pouvez trouver aussi bien des squelettes disséminés dans l’environnement que certaines des armes et reliques les plus emblématiques de la série The Elder Scrolls, les artefacts daedriques.



. Non seulement la carte du monde est plus détaillée, mais des vous indiquent également les lieux d’intérêt, où vous pouvez trouver aussi bien des squelettes disséminés dans l’environnement que certaines des armes et reliques les plus emblématiques de la série The Elder Scrolls, les artefacts daedriques. Bien qu’il y ait une certaine aide dans Skyrim, c’est finalement à vous de choisir si vous souhaitez suivre les marqueurs ou explorer et découvrir de nouveaux contenus par vous-même. Certes, les options de dialogue peuvent révéler des quêtes et des points d’intérêt, mais c’est à vous de décider si vous préférez procéder ainsi ou découvrir les choses de manière plus organique.



Certes, les options de dialogue peuvent révéler des quêtes et des points d’intérêt, mais c’est à vous de décider si vous préférez procéder ainsi ou découvrir les choses de manière plus organique. Skyrim propose un mélange d’exploration horizontale et verticale. Mais même si elle n’est pas à l’échelle « micro » comme dans Elden Ring, il y a une multitude de mystères et de butin à découvrir tant dans les vastes taïgas que sur les sommets gelés.

Elden Ring vs Skyrim : l’histoire

En matière de narration, Elden Ring et Skyrim ne pourraient pas être plus différents. Voyons comment chaque jeu vidéo vous plonge dans son univers narratif.

Elden Ring

Comme on peut s'y attendre d'un jeu de FromSoftware, Elden Ring reprend le style narratif caractéristique de l'éditeur :

Elden Ring utilise un récit fragmenté pour dérouler son histoire. Bien que le contexte et l’objectif final vous soient présentés dès le début du jeu, une grande partie de l’histoire doit être déchiffrée par vous-même.



pour dérouler son histoire. Bien que le contexte et l’objectif final vous soient présentés dès le début du jeu, une grande partie de l’histoire doit être déchiffrée par vous-même. Cela donne lieu à une conception de type « fil d’Ariane », où vous devez rechercher des informations à travers des indices secondaires . Jouer à Elden Ring pour l’histoire implique d’examiner attentivement les descriptions des objets et d’être attentif à la narration environnementale.



. Jouer à Elden Ring pour l’histoire implique d’examiner attentivement les descriptions des objets et d’être attentif à la narration environnementale. Bien que le jeu ne comporte qu’un petit nombre de PNJ, n’oubliez pas que, tout comme vous, ils peuvent mentir ou non pour vous inciter à aligner vos objectifs sur les leurs. Tout au long du jeu, les informations objectives sont difficiles à trouver, et l’ambiguïté que les PNJ font naître à travers leurs dialogues peut à la fois vous aider et vous gêner.



Tout au long du jeu, les informations objectives sont difficiles à trouver, et l’ambiguïté que les PNJ font naître à travers leurs dialogues peut à la fois vous aider et vous gêner. Enfin, comme la plupart des informations que vous obtenez sont filtrées par les PNJ et les descriptions d’objets, Elden Ring vous encourage à vous forger votre propre interprétation de ce qui est « bien » et « mal ».

Elden Ring : L’Ombre de l’Arbre des Ténèbres (DLC)

Notre note Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch 2, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2024 Développeur FromSoftware Éditeur Bandai Namco Entertainment Durée moyenne de jeu environ 50 heures Note Metacritic 94

FromSoftware nous a offert en 2024 le très attendu L’Ombre de l’Arbre-Terre, et bien qu’il ait permis de clarifier certains aspects de l’histoire, il a finalement soulevé plus de questions qu’il n’a apporté de réponses.

Dans L’Ombre de l’Arbre-Terre, le Tarnished se lance dans un nouveau périple vers le Pays des Ombres à la poursuite de la demi-déesse Miquella. Ce à quoi personne ne s’attendait, c’était l’ampleur colossale de cette nouvelle zone. Miyazaki affirmait souvent qu’elle était « à peu près de la taille de Limgrave », mais en réalité, il s’agit d’une carte de jeu vidéo immense et très dense, comportant de multiples niveaux à explorer.

L’Ombre de l’Arbre-Terre a offert aux joueurs d’Elden Ring davantage de ce qu’ils attendaient. Les Terres de l’Ombre regorgent de nouveaux ennemis redoutables, d’équipements de grande qualité, de sorts et d’incantations supplémentaires, ainsi que d’énormes révélations sur l’univers du jeu.

Conseil de pro Le système de mise à l’échelle unique de *L’Ombre de l’Arbre-Terre* signifie que même les personnages ayant atteint le niveau maximum auront du mal à s’en sortir. Veillez à rechercher les « Bénédictions de Scadutree », car elles vous aideront à équilibrer les forces en présence.

Sans trop en dévoiler, *L’Ombre de l’Arbre-Terre* remet en perspective une grande partie de ce que vous croyez savoir sur la reine Marika. De nombreux sujets sont également abordés, tels que Sainte Trina, les guerriers des jarres, d’autres disciples « Tarnished » des demi-dieux et, enfin, ce que signifie revendiquer le titre d’Elden Lord.

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Jordan R. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 À peu près de la taille de Limgrave si Limgrave constituait l'intégralité du jeu. Il y a suffisamment de contenu pour que ce titre ait pu être commercialisé en tant que jeu autonome.

Skyrim

Skyrim adopte une approche différente :

Contrairement à Elden Ring, Skyrim utilise une approche traditionnelle de la narration. Il existe un fil conducteur clair à suivre, ainsi que des étapes bien définies pour atteindre cet objectif.

Des informations supplémentaires sont facilement accessibles. Non seulement le jeu regorge de PNJ aux dialogues riches et doublés (auxquels s’ajoutent vos propres options de dialogue) pour vous aider à mieux comprendre l’univers de Skyrim, mais il propose également des livres d’histoire et d’autres supports de lecture pour enrichir votre expérience. Et non, vous n’avez pas besoin d’avoir joué aux autres jeux de la série The Elder Scrolls pour apprécier Skyrim.

Les quêtes secondaires sont plus évidentes. Au lieu de devoir éplucher les descriptions d’objets et d’essayer de faire le lien avec l’univers du jeu dans *Elden Ring*, chaque quête secondaire de *Skyrim* constitue un petit univers à part entière, avec des notes, des indices visuels et d’autres éléments narratifs présents dans l’environnement qui vous aident à comprendre ce qui se passe.

Skyrim : Dragonborn

Notre note Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, PS3/4/5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2012 Développeur Bethesda Éditeur Bethesda Durée moyenne de jeu environ 20 heures Note Metacritic 82

Comme si le jeu de base Skyrim ne suffisait pas à constituer un incroyable RPG en monde ouvert, voici venue la dernière extension, Dragonborn. Ce DLC vient compléter la série de DLC de Skyrim et, à mon avis, parachever l’univers fantastique de jeu de rôle héroïque que Skyrim maîtrise si bien.

Dans Dragonborn, vous devrez mettre le cap sur l’île de Solstheim, une colonie hybride où cohabitent les Nordiques de Skyrim et les Dunmers. Et oui, il s’agit en quelque sorte d’une véritable déclaration d’amour à The Elder Scrolls III : Morrowind. Sur cette île, vous pourrez affronter de nouveaux ennemis, forger (ou récupérer) davantage d’équipement, rencontrer de nouveaux PNJ et explorer de nouveaux donjons.

Conseil de pro Les ennemis de Solstheim ont un niveau minimum plus élevé que dans le jeu de base Skyrim. Je vous conseille de vous lancer dans ce DLC vers le niveau 20.

Fidèle à son nom, le DLC « Dragonborn » renforce encore davantage votre puissance draconique grâce à de nouveaux cris de dragon : « Cyclone », une version plus puissante de « Force implacable », « Aspect du dragon », qui vous transforme en un puissant hybride de dragon, et « Fureur de combat », qui augmente la vitesse d’attaque de vos alliés proches.

Cependant, le Cri du dragon le plus marquant de ce DLC est sans conteste « Bend Will », qui fait exactement ce que son nom suggère. Le plus intéressant, c’est qu’une fois que vous disposez des trois mots, « Bend Will » vous permet d’apprivoiser temporairement des dragons et de les chevaucher. Quelle meilleure façon de leur montrer que l’humanité ne se laissera pas faire ?

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Abigail S. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Des créatures intéressantes, une quête principale sympa. J'aurais juste aimé que ce soit plus accessible avec un nouveau personnage.

Elden Ring vs Skyrim : graphismes et style artistique

Parlons maintenant des graphismes d’Elden Ring et de Skyrim. Chacun de ces jeux a sa propre philosophie quant à la manière de présenter son univers, comme vous le verrez ci-dessous.

Elden Ring

Si vous avez déjà joué à un jeu de la série Dark Souls, l’esthétique d’Elden Ring ne devrait pas vous surprendre :

Le style visuel d’Elden Ring se décrit le mieux comme un mélange de fantasy épique et d’horreur gothique ou cosmique. Mais où que vous alliez dans les Terres intermédiaires, jouer à Elden Ring inspire toujours un sentiment de majesté.



Mais où que vous alliez dans les Terres intermédiaires, jouer à Elden Ring inspire toujours un sentiment de À cette impression de grandeur s’ajoute une mélancolie omniprésente. Des châteaux en ruines aux forts désolés, en passant même par la très célèbre capitale Leyndell, tout semble dire : « Il y avait autrefois quelque chose de magnifique ici, mais cela a disparu. »



Des châteaux en ruines aux forts désolés, en passant même par la très célèbre capitale Leyndell, tout semble dire : Ce sentiment de vide est renforcé par une conception sonore minimaliste mais percutante. La musique est rare, sauf lors des combats contre les boss et des moments clés. Seuls les donjons historiques disposent d’une bande-son dédiée, et même dans ce cas, ces morceaux sont discrets et servent à mettre en valeur l’histoire d’Elden Ring plutôt qu’à transmettre une émotion.

Skyrim

Skyrim, en revanche, pourrait être considéré comme adoptant une position opposée :

L’univers visuel de Skyrim relève purement et simplement de la fantasy. S’il s’inspire certes de l’histoire du monde réel, ce que vous découvrez ici est tout droit sorti des épopées d’antan. Lorsque vous jouez à Skyrim, vous avez l’impression d’évoluer dans un monde fantastique vivant et palpitant .



S’il s’inspire certes de l’histoire du monde réel, ce que vous découvrez ici est tout droit sorti des épopées d’antan. Lorsque vous jouez à Skyrim, vous avez l’impression d’évoluer . Skyrim étant la province des Nordiques, tout y reflète une esthétique très nordique : des cabanes rustiques en rondins aux forts de colline à la fois grandioses et fonctionnels. L’environnement naturel est tout aussi impressionnant, entre sommets enneigés, forêts luxuriantes, marais brumeux et collines rocheuses. On est tenté de jouer à Skyrim simplement pour se promener librement et admirer les paysages, surtout si vous disposez d’un excellent écran de jeu pour en profiter pleinement.



reflète : des cabanes rustiques en rondins aux forts de colline à la fois grandioses et fonctionnels. L’environnement naturel est tout aussi impressionnant, entre sommets enneigés, forêts luxuriantes, marais brumeux et collines rocheuses. On est tenté de jouer à Skyrim simplement pour se promener librement et admirer les paysages, surtout si vous disposez d’un excellent écran de jeu pour en profiter pleinement. Contrairement à Elden Ring, la conception sonore de Skyrim est plus marquée. Du thème principal emblématique aux chants retentissants de « One They Fear » en passant par les mélodies apaisantes des cordes de « The Streets of Whiterun », on y trouve un mélange parfait de bandes originales épiques et d’ambiance, qui contribuent toutes à vous plonger pleinement dans cette épopée héroïque.

Elden Ring vs Skyrim : progression et personnalisation

Aucun RPG n’est complet sans un moyen de devenir plus fort, et heureusement, Elden Ring et Skyrim proposent tous deux des façons uniques de renforcer vos personnages.

Elden Ring

Le développement du personnage dans Elden Ring se présente comme suit :

Il y a de la marge pour l’évolution des personnages. Chaque ennemi vaincu laisse tomber des runes, qui constituent à la fois des points d’expérience et de l’argent. Même si le niveau de maîtrise technique requis est comparable à celui de certains jeux de combat exceptionnels, vous pouvez toujours vous entraîner pour devenir plus fort.

Chaque ennemi vaincu laisse tomber des runes, qui constituent à la fois des points d’expérience et de l’argent. Même si le niveau de maîtrise technique requis est comparable à celui de certains jeux de combat exceptionnels, vous pouvez toujours vous entraîner pour devenir plus fort. Vous pouvez passer au niveau supérieur dès que vous avez récolté suffisamment de runes. Chaque niveau vous permet d’attribuer un point à une caractéristique de votre choix : Vigueur (PV), Esprit (FP/MP), Endurance (endurance et charge d’équipement), ou l’une des cinq caractéristiques de dégâts : Force, Dextérité, Intelligence, Foi et Arcane.

Chaque niveau vous permet d’attribuer Vigueur (PV), Esprit (FP/MP), Endurance (endurance et charge d’équipement), ou l’une des cinq caractéristiques de dégâts : Force, Dextérité, Intelligence, Foi et Arcane. La liberté de choisir les caractéristiques à améliorer signifie qu’ il existe de nombreux styles de jeu dans Elden Ring . Que vous souhaitiez incarner un chevalier armé d’épée et de bouclier, un bastion équipé d’une pique, un mage lançant des sorts à distance, un prêtre invoquant le divin ou un personnage hybride, il n’existe pas de rôles prédéfinis dans le jeu.

Que vous souhaitiez incarner un chevalier armé d’épée et de bouclier, un bastion équipé d’une pique, un mage lançant des sorts à distance, un prêtre invoquant le divin ou un personnage hybride, il n’existe pas de rôles prédéfinis dans le jeu. Vous pouvez également réattribuer vos points de caractéristiques dans Elden Ring , bien que cela nécessite à la fois un objet en quantité limitée ( 18 par partie) et la victoire face à un boss majeur en début de jeu.

bien que cela nécessite à la fois un objet en quantité limitée ( par partie) et la victoire face à un boss majeur en début de jeu. Enfin, le niveau maximum dans Elden Ring est de 713. Vous ne pouvez pas augmenter vos caractéristiques au-delà de 99 (et les bonus au-delà de ce seuil n’ont aucun effet) ; ainsi, une fois que toutes les caractéristiques ont atteint leur plafond, c’est terminé.

Skyrim

Passons maintenant à Skyrim :

Skyrim délaisse le système traditionnel de points d’expérience au profit de l’« apprentissage par la pratique ». Manier une arme à une ou deux mains augmente la compétence correspondante, l’artisanat améliore le niveau de la profession concernée, et pratiquer la magie d’une école améliore vos capacités. On parle souvent d’expérience de compétence ou d’XP.

Manier une arme à une ou deux mains augmente la compétence correspondante, l’artisanat améliore le niveau de la profession concernée, et pratiquer la magie d’une école améliore vos capacités. On parle souvent d’expérience de compétence ou d’XP. Une fois que vous avez accumulé suffisamment d’XP de compétence, vous passez au niveau supérieur. Passer au niveau supérieur vous permet non seulement d’augmenter de 10 points, de manière permanente, vos PV, vos PM ou votre Endurance, mais aussi de choisir un avantage permanent dans l’un des 18 arbres de compétences.

La liberté de choisir les compétences à développer signifie que Skyrim prône un style de jeu libre. Que vous souhaitiez incarner un combattant imposant, un mage hors pair, un archer furtif ou un personnage à mi-chemin entre ces profils, tout dépend de votre choix de compétences à développer et des avantages que vous sélectionnez. Une fois encore, l’accent est mis sur la liberté dans le jeu de rôle.

Que vous souhaitiez incarner un combattant imposant, un mage hors pair, un archer furtif ou un personnage à mi-chemin entre ces profils, Une fois encore, l’accent est mis sur la liberté dans le jeu de rôle. Skyrim dispose bien d’un système de réaffectation des points de compétence, mais celui-ci est beaucoup plus restrictif. Pour réaffecter vos points de compétence, vous devrez posséder le DLC Dragonborn et terminer sa quête principale, puis offrir une Âme de dragon pour chaque arbre de compétences que vous souhaitez réaffecter. Vous ne pouvez pas réaffecter vos points de compétence pour augmenter vos PV, PV magiques ou endurance.

Pour réaffecter vos points de compétence, vous devrez posséder le DLC Dragonborn et terminer sa quête principale, puis offrir une Âme de dragon pour arbre de compétences que vous souhaitez réaffecter. Vous réaffecter vos points de compétence pour augmenter vos PV, PV magiques ou endurance. Enfin, Skyrim n’a pas de plafond de niveau. Dès qu’une compétence atteint le niveau 100, vous avez la possibilité de la rendre « légendaire ». Les compétences légendaires sont réinitialisées au niveau 15, ce qui vous permet de les remonter progressivement. Évitez toutefois de rendre vos compétences de combat « légendaires ».

Verdict final

Résumons maintenant ce que nous venons de voir.

Elden Ring met l’accent sur des combats exigeants, basés sur les compétences, une exploration libre avec un accompagnement minimal, un style artistique à la fois sombre et majestueux accompagné d’une conception sonore minimaliste, ainsi qu’une progression classique de jeu de rôle. En bref, si vous souhaitez vous battre et progresser grâce aux défis que vous surmontez, Elden Ring est probablement le jeu qu’il vous faut.

Skyrim propose des combats plus cléments, mettant l’accent sur le choix du joueur et une progression libre du personnage grâce à son système de montée en compétences. Il offre également une exploration plus guidée tout en laissant au joueur la possibilité de parcourir la carte à sa guise, le tout soutenu par une bande-son puissante et évocatrice ainsi qu’une esthétique nordique. Si vous recherchez un jeu de « power fantasy » plus traditionnel offrant la liberté de choisir votre style de jeu, optez pour Skyrim.

Comme je l’ai dit au début, le débat entre Elden Ring et Skyrim revient à comparer des pommes et des oranges. Cependant, si vous ne devez en jouer qu’un seul, je vous recommande Elden Ring à 100 %.

FAQ

Lequel est le meilleur, Elden Ring ou Skyrim ?

Personnellement, je préfère Elden Ring. Cependant, c’est une question de goût personnel, et vous constaterez que les deux jeux offrent une expérience unique.

Elden Ring est-il plus vaste que Skyrim ?

En termes de zone jouable, oui, Elden Ring est plus vaste que Skyrim. Cette impression est encore renforcée par le DLC « L’Ombre de l’Arbre-Terre », qui ajoute une multitude de niveaux verticaux.

Elden Ring et Skyrim sont-ils liés ?

Non, Elden Ring et Skyrim ne sont pas liés. Il n’y a pas non plus de références entre les deux jeux, et établir un lien entre eux nécessiterait un véritable tour de force logique.

L'univers d'Elden Ring est-il plus vaste que celui de Skyrim ?

D’un point de vue narratif, l’univers de Skyrim est plus vaste. Elden Ring est une franchise autonome, tandis que Skyrim s’inscrit dans la série The Elder Scrolls, qui existe depuis The Elder Scrolls: Arena en 1994. Cependant, les deux jeux présentent une excellente construction de leur univers.

Elden Ring est-il plus difficile que Skyrim ?

Oui, Elden Ring est bien plus difficile que Skyrim. Grâce à un système de combat basé sur les compétences et à des dégâts élevés tant du côté du joueur que de celui des ennemis, les combats dans Elden Ring constituent un défi bien plus exigeant.