Die 7 besten VPNs für League of Legends: Schütze deine Ranglistenspiele

Das beste VPN für League of Legends schützt dich vor Dingen, die deinen Aufstieg ruinieren können. Du weißt, wovon ich rede: während der Aufsteigerrunden von jemandem mit einem DDoS-Angriff offline geschaltet zu werden, der es nicht erträgt, eine Lane zu verlieren, oder zuzusehen, wie dein Ping auf 300 ms hochschnellt, weil dein Internetanbieter entscheidet, dass Gaming-Traffickeine große Sache ist, und du vom Spielen ausgeschlossen wirst, weil deine Uni denkt, dass Summoner’s Rift eine Ablenkung ist.

Ich habe wochenlang VPNs getestet, während ich mich durch Ranglistenspiele, normale Partien und nächtliche ARAM-Sessions gekämpft habe. Die meisten Dienste behaupten, sie seien gamerfreundlich, machen dann aber deine Verbindungsgeschwindigkeit kaputt – schlimmer noch, als wenn ein voll aufgestiegener Veigar deinen ADC mit einem Schlag erledigt. Nur eine Handvoll hat ihre Versprechen tatsächlich eingehalten.

In diesem Leitfaden stelle ich dir die 7 VPNs vor, die wirklich funktionieren für Liga. Das sind die Dienste, die DDoS-Angriffe im Keim ersticken, Netzwerkeinschränkungen mühelos umgehen und nur minimale Latenz verursachen, sodass du weiterhin Malphites Ultimative einsetzen kannst.

Meine Top-Empfehlungen für das beste VPN für League of Legends

Die meisten VPNs versprechen eine Optimierung für Spiele, sorgen dann aber für Paketverluste und Rubberbanding, sobald man das Spiel lädt. Diese drei haben tatsächlich gehalten, was sie versprochen haben. In unzähligen Ranglistenspielen, normalen Partien und ARAM-Marathons haben sie eine stabile Verbindung gewährleistet und meinen Ping dabei auf einem vernünftigen Niveau gehalten.

NordVPN – Unübertroffener Schutz für League of Legends erfahrene Spieler. NordLynx hält Latenzanstiege auf ein Minimum und wehrt DDoS-Angriffe automatisch ab, bevor sie zu einer Unterbrechung der Verbindung führen. ExpressVPN – Absolut zuverlässige Zuverlässigkeit für LigaSpieler, die sich keine Verbindungsabbrüche mitten im Spiel leisten können. Das Lightway-Protokoll sorgt für stabile Verbindungen – egal ob zu Spitzenzeiten, über das WLAN im Hotel oder per Mobilfunk-Tethering. Proton VPN – Keine Protokollierung, geprüfte Infrastruktur und sauberes Routing für den Wettkampfbetrieb. WireGuard sorgt für einen geringen und stabilen zusätzlichen Ping, und Anti-DDoS-Schutzmaßnahmen verhindern, dass Angriffe überhaupt Ihre eigentliche Verbindung erreichen.

Diese drei haben sich um alles gekümmert, von der Abwehr von DDoS-Angriffen bis hin zu Workarounds für Bandbreitendrosselungen durch Internetanbieter. Im Folgenden stelle ich alle sieben Dienste anhand von konkreten Leistungskennzahlen, Ergebnissen von Sicherheitstests und realistischen Gaming-Szenarien im Detail vor.

Das beste VPN für League of Legends: 7 schnelle Optionen für den Wettkampfmodus

Jedes der unten aufgeführten VPNs wurde anhand seiner tatsächlichen Leistung bewertet, nicht anhand von Marketingversprechen. Du findest hier echte Latenzmessungen, Angaben zur Wirksamkeit der Sicherheitsfunktionen, zur Stabilität bei längeren Sitzungen, zur Serververfügbarkeit in der Nähe der Infrastruktur von Riot, zur Stärke der Datenschutzmaßnahmen sowie zu nützlichen Zusatzfunktionen. Lies dir die Details durch, vergleiche deine Prioritäten und triff deine Wahl.

1. NordVPN [Das beste VPN für „League of Legends“]

Funktion Details Server Über 9.000 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit ~300 Mbit/s im Durchschnitt (313 Mbit/s im Benchmark) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Geräte Protokolle NordLynx (auf WireGuard basierend), OpenVPN, NordWhisper (eingeschränktes Netzwerkprotokoll) Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Kill Switch, Bedrohungsschutz, Dark-Web-Überwachung, MFA, Double VPN Datenschutz Geprüfte No-Logs-Richtlinie, reine RAM-Server, mit Sitz in Panama LoL-Leistung Geringer Anstieg der Ping-Zeiten (~8–12 ms) bei Servern in der Nähe, automatischer DDoS-Schutz, äußerst stabile Verbindung Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

NordVPN erreichte eine Spitzenplatzierung dank konstanter Leistung in allen für […] relevanten Kennzahlen Liga. NordLynx hat meinen Basis-Ping um etwa 8–12 ms erhöht, als ich mich über Server in der Nähe der nordamerikanischen Infrastruktur von Riot verbunden habe. Während des Kampfes kaum wahrnehmbar, für das Timing von Skillshots völlig irrelevant.

Darüber hinausLiga… das ist meine erste Empfehlung für die best gaming VPN über mehrere Titel hinweg.

Der Schutz vor Bedrohungen arbeitet autonom, um DDoS-Datenverkehr abzufangen. Während der Tests erreichten die eingehenden Angriffe nie meine tatsächliche IP-Adresse. Keine Konfiguration erforderlich – einmal aktivieren, und es schützt jede Sitzung automatisch, während Sie sich auf das Spielgeschehen und die Lage auf der Karte konzentrieren können.

Das Split-Tunneling hat meine Qualitätsprobleme bei Discord sofort behoben. StraßeLiga Datenverkehr über VPN-Schutz, während die Sprachkommunikation über Ihre Standardverbindung läuft. Die Sprachqualität hat sich deutlich verbessert, während die IP-Maskierung und der DDoS-Schutz beibehalten wurden. Unverzichtbar für koordiniertes Teamplay an Clash-Wochenenden.

Die Download-Geschwindigkeiten waren selbst bei großen Patch-Veröffentlichungen, bei denen alle gleichzeitig aktualisieren, sehr gut. In den Hauptnutzungszeiten wurden durchgehend über 250 Mbit/s erreicht beim Herunterladen neuer Champions oder saisonaler Updates. Ich habe noch nie eine Drosselung oder Bandbreitenbeschränkungen erlebt.

Meshnet bietet interessante Möglichkeiten, die über die Standardfunktionen eines VPN hinausgehen. Direkte verschlüsselte Verbindungen zwischen Geräten herstellen oder geben Sie Ihr geschütztes Netzwerk aus der Ferne für Ihre Teamkollegen frei. Dies eröffnet kreative Lösungen für die Teamkoordination, die über die einfache IP-Maskierung hinausgehen.

Vorteile Nachteile ✅ NordLynx verursacht bei regionalen Verbindungen nur eine minimale Latenz (getestet: 8–12 ms) ✅ Eine umfangreiche globale Serverinfrastruktur deckt alle Rechenzentren von Riot ab ✅ Der Bedrohungsschutz blockiert eingehende DDoS-Angriffe automatisch ✅ Split-Tunneling gewährleistet eine hohe Sprachqualität und schützt gleichzeitig den Datenverkehr beim Spielen ✅ Meshnet ermöglicht kreative Netzwerklösungen für Gruppen ❌ Der Anmeldeprozess über die Weboberfläche wirkt nach wiederholten Sitzungen umständlich

Fazit: Das beste Gesamtpaket für den Wettkampf League of Legends Spieler, die einen absolut zuverlässigen DDoS-Schutz benötigen, ohne dabei Abstriche bei der Verbindungsqualität machen zu müssen. Die Kombination aus geringen Auswirkungen auf die Latenz, umfassenden Sicherheitsfunktionen und zuverlässiger Stabilität rechtfertigt die höheren Kosten für ernsthaftes Ranglistenspiel.

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2. ExpressVPN [Ein großartiges VPN für eine konstante Leistung bei League of Legends]

Funktion Details Server Über 3.000 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit ~267 Mbit/s im Durchschnitt (313 Mbit/s im Benchmark) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 14 Geräte im teuersten Tarif Protokolle Lightway, OpenVPN, IKEv2 Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Network Lock-Kill-Switch, DNS-Leckschutz, TrustedServer (reine RAM-Architektur) Datenschutz Geprüfte No-Logs-Richtlinie, reine RAM-Server, mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln LoL-Leistung Das Lightway-Protokoll sorgt für Stabilität, umfassende globale Abdeckung und ein durchgehend flüssiges Spielerlebnis Startpreis 3,49 $/Monat (28-Monats-Abo)

ExpressVPN legt größten Wert auf Zuverlässigkeit sonst – sofort Verbindungen, schneller Serverwechsel, keine zufälligen Verbindungsabbrüche. Ich habe das Spiel ausgiebig in Ranglistenspielen, normalen Warteschlangen und lockeren ARAM-Partien getestet und dabei durchweg zuverlässige Ergebnisse erzielt. Alle meine Tests haben gezeigt, dass es eines der best VPNs in puncto Sicherheit und Leistung auf dem Markt.

Die Entwicklung des Lightway-Protokolls konzentriert sich insbesondere darauf, unter wechselnden Netzwerkbedingungen stabile Verbindungen aufrechtzuerhalten. Es verhindert die zufälligen Verbindungsabbrüche, unter denen preisgünstige VPNs in Spitzenzeiten leiden. Selbst unzuverlässiges Hotel-WLAN oder die mobile Internetfreigabe ermöglichten ein flüssiges Spielerlebnis Liga Sitzungen regelmäßig.

Eine rein auf RAM basierende Serverinfrastruktur löscht automatisch alle Sitzungsdaten bei jedem Neustart des Servers. Die „Network Lock“-Funktion unterbricht sofort den gesamten Internetverkehr, wenn die VPN-Verbindung ausfällt, und verhindert so, dass Ihre IP-Adresse bei Verbindungsabbrüchen offengelegt wird. So wird verhindert, dass böswillige Gegner Ihre echte IP-Adresse ermitteln und gezielte Angriffe starten können.

Dank der weltweiten Serverabdeckung stehen immer VPN-Knoten in Ihrer Nähe zur Verfügung, unabhängig davon, auf welche Riot-Infrastruktur Sie zugreifen. Also, Express minimiert Verzögerungen, da es ein optimales Routing ermöglicht.

Die Preisgestaltung für die Premium-Stufe stellt die größte Schwäche dar. ExpressVPN kostet deutlich mehr als konkurrierende Dienste, ohne dafür eine entsprechend bessere Leistung zu bieten LigaLeistung für durchschnittliche Spieler in regulären Ranglistenspielen.

Vorteile Nachteile ✅ Das Lightway-Protokoll sorgt für eine außergewöhnlich stabile Verbindung ✅ Der integrierte Geschwindigkeitstest ermittelt automatisch die optimale Route ✅ Die reine RAM-Architektur gewährleistet eine vollständige Datenlöschung ✅ Weltweite Abdeckung für alle Riot-Serverregionen ✅ Der schnelle Serverwechsel ermöglicht eine rasche Verbindungsoptimierung ❌ Premium-Preise ohne entsprechende Leistungsvorteile

Fazit: Es bietet erstklassige Qualität League of Legends Erfahrung durch weltweite Abdeckung und die absolut zuverlässige Stabilität des Lightway-Protokolls. Höhere Anschaffungskosten sorgen für eine optimierte Leistung und zusätzliche Funktionen – ideal für Spieler, denen beständiger Schutz wichtiger ist als die Optimierung des Budgets.

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3. Proton VPN [Das beste VPN für League of Legends mit einer kostenlosen Version ohne Nutzungsbeschränkungen]

Funktion Details Server Über 14.000 Server in über 120 Ländern Geschwindigkeit ~248 Mbit/s im Durchschnitt (313 Mbit/s im Benchmark) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Geräte Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2, Stealth (für zensierte/eingeschränkte Netzwerke) Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Kill Switch, DNS- und IPv6-Leckschutz, Secure Core Multi-Hop, Forward Secrecy Datenschutz Sitz in der Schweiz, geprüfte No-Logs-Richtlinie, ausschließlich RAM-basierte Infrastruktur LoL-Leistung Gute Leistung auf Plus-Servern, Stealth umgeht Sperren, kostenlose Version verfügbar Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Proton VPN bringt strenge Datenschutzstandards mit praktischen Aspekten in Einklang League of LegendsFunktionalität.Schweizer Rechtsordnung in Verbindung mit geprüfter Null-Protokollierung bedeutet maximalen Datenschutz für Spieler, denen die Aktivitätserfassung wichtig ist. Ebenfalls auf unserer Die besten VPNs für mehrere GeräteZusammenfassung.

Das wirklich unbegrenzte Datenvolumen im kostenlosen Tarif hebt dieses Angebot von der Konkurrenz ab. Gründlich testen mit Liga bevor Sie einen Cent ausgeben. Bei der kostenlosen Nutzung ist die Serverauswahl auf 10 Länder beschränkt, reicht aber für eine grundlegende Kompatibilitätsprüfung und Leistungsmessung völlig aus. Die Serverauswahl erfolgt in der kostenlosen Version automatisch – der Client wählt automatisch die optimale Verbindung aus. Sie müssen sich also bei Ihren kostenlosen Tests etwas gedulden, bis Sie den gewünschten Standort erhalten.

Mit den Premium-Plus-Tarifen erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf Server in 120 Ländern. Die VPN-Accelerator-Technologie ist speziell auf Anforderungen mit geringer Latenz ausgelegt für Gaming-Datenverkehr. Die Leistungssteigerung nach dem Upgrade machte sich bei Ranglistenspielen sofort bemerkbar – die Leistung war deutlich flüssiger als in der kostenlosen Version.

Das Stealth-Protokoll tarnt den VPN-Datenverkehr als normale HTTPS-Verbindungen. Netzwerkadministratoren und staatliche Zensursysteme können die Nutzung von VPNs weder erkennen noch blockieren. Gewährleistet Liga Zugänglichkeit von Universitätsgeländen, Unternehmensumgebungen oder Regionen mit strengen Internetzugriffskontrollen aus.

Da keinerlei Aktivitätsaufzeichnung oder Werbeeinblendungen stattfinden, bleiben die Spielsitzungen privat. ProtonDas Geschäftsmodell von ‘ basiert auf Premium-Abonnements und nicht auf der Monetarisierung von Daten. Der Datenschutz bleibt gewährleistet, ohne dass die Benutzerfreundlichkeit beeinträchtigt wird.

Vorteile Nachteile ✅ Die kostenlose Stufe mit unbegrenztem Datenvolumen ermöglicht risikofreie, umfassende Tests ✅ Schweizer Rechtsordnung, bestätigt durch vier unabhängige Sicherheitsaudits ✅ Das Stealth-Protokoll umgeht VPN-Sperren in eingeschränkten Umgebungen ✅ Der VPN-Beschleuniger optimiert den Gaming-Datenverkehr bei Premium-Tarifen ✅ Open-Source-Anwendungen ermöglichen eine Sicherheitsüberprüfung durch die Community ❌ Für die Teilnahme an Ranglistenspielen ist ein kostenpflichtiges Plus-Abonnement erforderlich

Fazit: Es ist ideal für datenschutzbewusste Liga Spieler, die Sicherheit auf höchstem Niveau wünschen, ohne dabei auf Spielfunktionalität verzichten zu müssen. Die kostenlose Version ermöglicht gründliche Tests, während die kostenpflichtigen Versionen wettbewerbsfähige Leistung für ernsthaftes Ranglistenspiel bieten.

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4. CyberGhost VPN [Die beste preisgünstige Option für League of Legends]

Funktion Details Server Über 11.000 Server in 100 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich etwa 300 Mbit/s Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 7 Geräte Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Kill Switch, Schutz vor DNS-/IP-Lecks, NoSpy-Server, Option für eine eigene IP-Adresse Datenschutz Rechtsordnung Rumäniens, geprüfte No-Logs-Richtlinie, jährliche Transparenzberichte LoL-Leistung Spezielle Gaming-Server, optimiert für geringe Latenzzeiten Startpreis 2,03 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Nach dem TestCyberGhost VPN… es ist ein heißer Anwärter auf den Titel des besten VPN für League of Legends dank seines umfangreichen Serverangebots in vielen Ländern. Diese Abdeckung macht es einfach, stabile Verbindungen mit niedrigen Ping-Werten zu finden und problemlos zwischen Regionen zu wechseln.

Während des SpielensLeague of Legends, habe ich immer wieder erlebt geringe Latenz, insbesondere auf den dedizierten Gaming-Servern für eine flüssigere Leistung optimiert.

CyberGhost unterstützt Protokolle wie WireGuard, OpenVPN und IKEv2. Ich habe festgestellt, dass WireGuard bei Gaming-Sessions das beste Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Stabilität bietet.

Im Bereich Sicherheit bietet es AES-256-Verschlüsselung, ein Kill Switch und Schutz vor DNS-/IP-Lecks, zusammen mit NoSpy-Servern und einer Option für eine dedizierte IP-Adresse, was es zu einer zuverlässigen und datenschutzorientierten Wahl für das beste VPN für League of Legends.

Vorteile Nachteile ✅ Spezielle Gaming-Server in über 90 Ländern für Verbindungen mit geringer Latenz ✅ Mit über 11.690 Servern stehen Ihnen zahlreiche Optionen zum Wechseln der Region zur Verfügung ✅ WireGuard sorgt für schnelle, stabile Verbindungen bei langen Gaming-Sessions ✅ Durch IP-Maskierung wird Ihre echte Adresse vor gezielten DDoS-Angriffen geschützt ✅ 45-tägige Geld-zurück-Garantie ❌ Dedizierte Gaming-Server sind nur für Windows verfügbar – für Mac und Linux gibt es Standard-Server

Fazit:CyberGhost ist eine preisgünstige Option für League of Legends Spieler, die auf anderen regionalen Servern spielen möchten, ohne zu viel Geld auszugeben. Dank der 45-tägigen Geld-zurück-Garantie kannst du Ping und Matchmaking testen, bevor du dich festlegst.

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5. Privater Internetzugang [Das beste VPN mit umfassender Serverabdeckung für League of Legends]

Funktion Details Server Über 35.000 Server in 91 Ländern Geschwindigkeit Durchschnittlich etwa 220 Mbit/s Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Sicherheit AES-128/256-Verschlüsselung, Kill Switch, MACE (Werbeblocker/Malware-Blocker), Split-Tunneling, Portweiterleitung Datenschutz Rechtsordnung der USA, unabhängig geprüfte No-Logs-Richtlinie, Open-Source-Apps, Warrant Canary LoL-Leistung Server in allen 50 US-Bundesstaaten für eine optimale regionale Routenführung Startpreis 2,03 $/Monat (2-Jahres-Abonnement + 3 Monate)

Nach dem TestPrivater Internetzugang… hat es sich zweifellos einen Platz unter den besten VPNs für League of Legendsdank seiner ein großes, länderübergreifendes Servernetzwerk. Ich konnte schnell stabile Server mit zuverlässigem Routing finden, was dazu beitrug, dass die Verbindungen während der Spiele stabil blieben.

Was die Geschwindigkeit angeht, PIA hat in meinen Tests gut abgeschnitten und flüssiges Gameplay mit minimalen Verzögerungen. Auch wenn es auf dem Papier nicht immer das Schnellste war, habe ich dennoch stabile Latenzzeiten erlebt in League of Legends, insbesondere nach der Feinabstimmung der Serverauswahl.

Es ermöglicht mehrere gleichzeitige Verbindungen und unterstützt Protokolle wie WireGuard und OpenVPN, und bietet je nach Ihrer Konfiguration Flexibilität. Ich habe festgestellt, dass WireGuard die beste bessere Spielleistung durch schnellere Verbindungszeiten und einen niedrigeren Ping.

PIAumfasstAES-256-Verschlüsselung, ein Kill Switch und Schutz vor DNS-/IP-Lecks. Dank seiner No-Logs-Richtlinie und seines datenschutzfreundlichen Ansatzes bleibt es eine zuverlässige und sichere Wahl als bestes VPN für League of Legends.

Vorteile Nachteile ✅ Über 35.000 Server in 91 Ländern für regionale Verbindungen mit niedrigen Ping-Werten ✅ Unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen – keine Begrenzung der Geräteanzahl ✅ Portweiterleitung für NAT-Traversal in Multiplayer-Sitzungen ✅ MACE blockiert Werbung und Malware auf VPN-Ebene und sorgt so für eine reibungslosere Leistung ✅ WireGuard und AES-128 für maximale Geschwindigkeit ❌ Die Benutzeroberfläche ist weniger ausgefeilt als bei hochwertigen, auf Gaming ausgerichteten Alternativen

Fazit:PIA„Die Serverreichweite ist unübertroffen für League of Legends Spieler, die einen ständigen Zugang zu mehreren regionalen Servern wünschen. Die unbegrenzte Anzahl an Verbindungen und die 30-tägige Geld-zurück-Garantie machen es zu einer praktischen Wahl für den langfristigen Einsatz.

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6. Surfshark [Das VPN mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis für „League of Legends“-Teams]

Funktion Details Server Über 4.500 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit ~295 Mbit/s im Durchschnitt (313 Mbit/s im Benchmark) Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzt Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Kill Switch, DNS-Leckschutz, CleanWeb-Werbeblocker, MultiHop-Routing, Verschleierung Datenschutz Server, die ausschließlich mit RAM arbeiten, unabhängig geprüfte Architektur, strikte No-Logs-Richtlinie LoL-Leistung ~12–18 ms höhere Ping-Zeiten bei Servern in der Nähe, zuverlässiger DDoS-Schutz, unbegrenzte Anzahl an Geräten für den Schutz des Teams Startpreis 1,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Surfshark bietet Lösungen auf Unternehmensniveau League of Legends Schutz zu studentengerechten Preisen. Die Preise für erweiterte Abonnements sinken auf unter 2 Dollar pro Monat – günstiger als ein einziger Energy-Drink während einer nächtlichen Ranglistensession. Die Leistung entspricht im eigentlichen Spielverlauf der von Produkten, die fünfmal so viel kosten.

Die Unterstützung einer unbegrenzten Anzahl von Geräten verändert die Wirtschaftlichkeit grundlegend. Schützen Sie Ihr gesamtes Gaming-Setup sowie die Verbindungen Ihrer Freunde mit einem einzigen Abonnement. Koordinieren Sie die Sicherheit Ihres gesamten Clash-Teams, ohne Zahlungen abwickeln zu müssen. Ideal für das Teamspiel bei Turnieren. Mein So richten Sie ein VPN ein Eine Anleitung führt Sie durch den Vorgang, falls Sie Hilfe benötigen.

über 4.500 Server in 100 Ländern bieten Ihnen eine zuverlässige Abdeckung in der Nähe der wichtigsten Riot-Infrastruktur. Die nordamerikanischen Knoten zeigten beim Zugriff auf nordamerikanische Server eine hervorragende Leistung.

Das WireGuard-Protokoll sorgte während meiner gesamten Testphase für eine akzeptable Latenz. Durch die Verbindungen zu regionalen Servern erhöhte sich mein Basis-Ping um 12–18 ms – für alle Spielmodi vollkommen geeignet. Die Ausführung von Combos fühlte sich genauso an wie bei ungeschützten Verbindungen. Das Landen von Threshs Haken, Blitzcranks Greifern oder Ezreals Skillshots funktionierte ohne Anpassungen.

Vorteile Nachteile ✅ Dank der unbegrenzten Geräteunterstützung sind ganze Teams mit einem einzigen Abonnement abgesichert ✅ Die Preise liegen langfristig deutlich unter denen der Konkurrenz (unter 2 $ pro Monat) ✅ Die weltweite Serverabdeckung deckt alle wichtigen Riot-Serverregionen ab ✅ CleanWeb verhindert Bandbreitenverschwendung durch Werbung und Tracker ✅ NoBorders umgeht restriktive Netzwerkumgebungen ❌ Die Reaktionszeiten des Kundensupports können hinter denen von Premium-Alternativen zurückbleiben

Fazit: Die optimale Wahl für Preisbewusste Liga Spieler, die keine Kompromisse bei der Sicherheit zugunsten von Einsparungen eingehen wollen. Dank der Richtlinie für eine unbegrenzte Anzahl von Geräten ist der Schutz für das gesamte Team erschwinglich, während die Leistung mit Premium-Alternativen mithalten kann.

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7. VeePN [Günstige Option für Gelegenheitsspieler]

Funktion Details Server Über 2.600 Server in mehr als 80 Ländern Geschwindigkeit durchschnittlich ~204 Mbit/s (313 Mbit/s im Benchmark) Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Geräte (Pro), 20 Geräte (Max) Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec, Shadowsocks Sicherheit AES-256-Verschlüsselung, Kill Switch, NetGuard (Werbeblocker/Malware-Blocker), Double VPN, Server, die ausschließlich auf RAM basieren Datenschutz Keine Protokollierung, Sitz in Panama (außerhalb der 5/9/14-Eyes-Allianz) LoL-Leistung Ideal für gelegentliches Spielen auf Servern in der Nähe Serverabdeckung Starke Präsenz in Nordamerika und Europa; Korea, Ozeanien und weitere Regionen verfügbar Startpreis 1,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

VeePN eignet sich für den Freizeitbereich Liga Spieler, die eine zuverlässige Umgehung von Bandbreitendrosselungen durch ihren Internetanbieter oder Datenschutz benötigen. Die Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hervorragend – Rechne nur nicht mit einer einwandfreien Leistung bei deinen Werbeaktionen auf entfernten Servern.

Die Windows-App läuft reibungslos im Hintergrund, ohne nennenswerten Ressourcenverbrauch. Das WireGuard-Protokoll hält die zusätzlichen Latenzzeiten auf ein Minimum Bei der Verbindung zu Servern in der Nähe – Spieler aus der EUW, die sich mit Amsterdam verbinden, oder Spieler aus Nordamerika, die sich mit Chicago verbinden, werden kaum einen Unterschied bemerken. Normale Spiele, ARAMs und Ranglistenspiele mit niedrigen Einsätzen liefen während der Tests alle reibungslos. WireGuard ist zudem eines der Die besten VPN-Protokolle für Gamingim Allgemeinen.

Die Download-Geschwindigkeiten blieben an den Patch-Tagen stabil. Dank guter Geschwindigkeitsbeibehaltung auf lokalen Servern und Benchmark-Ergebnissen von über 200 Mbit/s lässt sich LoL Updates sind keine Sache, die von heute auf morgen erledigt ist. Das ist wichtig, wenn du versuchst, dich einzuloggen, bevor dein Duo-Partner dich wegen deiner Verspätung schon beschimpft.

Split-Tunneling ist wirklich nützlich für Liga Spieler, die Discord nutzen, auf Twitch streamen oder op.gg geöffnet haben. Leite nur den Riot-Client über das VPN, während alles andere deine normale Verbindung nutzt. So bleibt der Voice-Chat klar und deutlich, und die Bandbreitenauslastung wird während intensiver Ranglistenspiele insgesamt reduziert.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für 1,99 $ pro Monat bei Langzeitverträgen ✅ Schnelle Patch-Downloads mit hoher Geschwindigkeitsstabilität ✅ Dank Split-Tunneling laufen Discord und Streams reibungslos ✅ Das WireGuard-Protokoll minimiert die Latenz auf Servern in der Nähe ✅ Zuverlässige Serverabdeckung in Nordamerika und Europa für die wichtigsten LoL Regionen ❌ Keine dedizierten Gaming-Server oder für LoL optimiertes Routing

Fazit: Das ist die preisgünstige Wahl für den Freizeitgebrauch Liga Spieler, die grundlegende VPN-Funktionen benötigen, ohne dabei ihr Budget zu sprengen. Funktioniert gut für normale Spiele, ARAMs und das Aufsteigen in den unteren Rängen.

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Warum sollte man für „League of Legends“ ein VPN nutzen?

Hier erfahren Sie, wie VPNs Ihre Liga Erfahrung. Diese Vorteile gelten unabhängig davon, ob du in Ranglistenspielen aufsteigst, neue Champions lernst oder einfach nur in ARAM chillst.

Vorteil Warum das wichtig ist Was das in der Praxis bedeutet DDoS-Schutz Toxische Spieler und ehrgeizige Gegner greifen Streamer und Spieler mit hohem Elo-Rating mit Verbindungsangriffen an. VPNs verbergen Ihre tatsächliche IP-Adresse, sodass Angreifer Ihre Verbindung nicht überlasten und während wichtiger Spiele keine Verbindungsabbrüche erzwingen können. Die Drosselung durch den Internetdienstanbieter umgehen Internetprovider stufen den Datenverkehr von Online-Spielen in Spitzenzeiten häufig als weniger wichtig ein. Die VPN-Verschlüsselung verhindert, dass Internetdienstanbieter Nutzer identifizieren können Liga Pakete, wodurch gezielte Bandbreitenbeschränkungen während der Abendstunden aufgehoben werden. Zugriff aus gesperrten Netzwerken Universitäten, Arbeitsplätze und bestimmte Länder blockieren aktiv Verbindungen zu Online-Spielen. VPNs umgehen Netzwerkeinschränkungen und Zensur und gewährleisten Liga Barrierefreiheit unabhängig vom Standort. Verbesserte Routing-Effizienz Die Standard-Routing-Einstellungen Ihres Internetanbieters zu den Servern von Riot nutzen möglicherweise ineffiziente Netzwerkpfade. Eine VPN-Infrastruktur kann direktere Routen ermöglichen und so durch optimierte Netzwerkpfade die Grundlatenz potenziell verringern. Sicherheit in öffentlichen Netzwerken Das WLAN in Cafés, Flughäfen und Hotels setzt Ihre Daten der Gefahr des Abfangens aus. Verschlüsselung auf Militärniveau schützt Anmeldedaten, Zahlungsinformationen und personenbezogene Daten in ungesicherten öffentlichen Netzwerken. Schutz vor Nachverfolgung Die Erfassung des Spielverhaltens und die Protokollierung von IP-Adressen finden häufiger statt, als den meisten bewusst ist. VPNs verbergen Ihre tatsächliche IP-Adresse und verschlüsseln den Datenverkehr, wodurch eine Überwachung durch Dritte verhindert und Ihre Anonymität gewahrt wird.

Sie können hochwertige VPNs wie Nord für den Zugriff auf die Die besten Regionen für günstige Steam-Spiele wenn Sie Ihre Bibliothek über Liga ohne dabei das Budget zu sprengen.

Wie ich VPNs für League of Legends getestet und bewertet habe

Das tatsächliche Gameplay bildete die Grundlage jeder Bewertung. Dutzende von Spielen pro VPN in der Rangliste (Solo-Warteschlange), in normalen Draft-Spielen und in ARAM um die tatsächlichen Leistungsmerkmale zu verstehen. Verschiedene Spielmodi belasten die Verbindungen auf unterschiedliche Weise – Ranglistenspiele erfordern Konstanz, ARAM testet die Bewältigung von Spitzenauslastungen.

Die Latenzmessungen wurden während des aktiven Spielbetriebs durchgeführt, keine statischen Übungsszenarien. Überwachte Ping-Werte bei Teamkämpfen, bei der Ausführung von Combos und bei Kämpfen um Ziele. Echte Kampfsituationen stellen die VPN-Leistung auf eine harte Probe, wenn Millisekunden über den Ausgang eines Kampfes entscheiden.

Verbindungsabbrüche ruinieren Spiele mehr als Spieler, die absichtlich den Gegner unterstützen. Ich habe Verbindungsabbrüche, Paketverlustraten und die Stabilität über längere Sitzungen hinweg erfasst die mehrere Stunden dauern. Ein VPN, das mitten im Spiel ausfällt, kostet dich schneller LP als jeder mechanische Fehler.

Die Nähe des Servers zur Infrastruktur von Riot entscheidet über die praktische Nutzbarkeit. Ich habe die geografische Abdeckung in der Nähe großer Rechenzentren untersucht in Nordamerika, Europa, Asien und Ozeanien. Je mehr Server in der Nähe sind, desto besser sind die Möglichkeiten, die Auswirkungen der Latenz zu minimieren.

Gemessene Roh-Download-Geschwindigkeiten, Upload-Kapazität und Latenz zu verschiedenen Riot-Serverstandorten. Es wurden sowohl regionale Verbindungen als auch interkontinentale Szenarien getestet, um die Leistung in verschiedenen geografischen Situationen zu ermitteln.

Ich habe die Sicherheitsfunktionen auf ihre Relevanz für Spiele hin überprüft. Kill Switches verhindern IP-Lecks bei unerwarteten Verbindungsabbrüchen. Split-Tunneling ermöglicht den gleichzeitigen VPN-Schutz für Liga und dabei direkte Verbindungen für Sprachanwendungen beizubehalten, die eine geringe Latenz erfordern.

Häufig gestellte Fragen