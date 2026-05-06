11 juegos similares a Overwatch: los mejores shooters de héroes de 2025

Juegos de disparos de héroes como Overwatch son muy divertidos. Jugué al original Overwatch desde la beta abierta de 2016 y me enamoré al instante de su un variado elenco de héroes y una inmensa libertad a la hora de expresar las habilidades gracias a sus habilidades.

El género de los shooters de héroes se popularizó enormemente después de Overwatch, que nos ofrece un montón de títulos llenos de acción entre los que elegir. Todos los juegos de este artículo aportan un toque diferente al icónico Overwatch fórmula. Te garantizo que encontrarás algo que reavivará tu espíritu competitivo.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Overwatch

Antes de entrar en mi análisis en profundidad, aquí tienes un breve resumen de los datos absolutos más o menosAntes de entrar en mi análisis en profundidad, aquí tienes un breve resumen de los datos absolutos los mejores juegos similares a Overwatch que sin duda merecen tu atención:

Marvel Rivals (2024) – Un juego de disparos en equipo de superhéroes con personajes emblemáticos Marvel personajes y habilidades Valorant (2020) – Un shooter táctico de héroes con un manejo preciso de las armas y habilidades únicas para cada agente Splatoon 3 (2022) – Nintendo«Un colorido juego de disparos por equipos con una mecánica basada en salpicaduras de tinta»

Estos títulos dan en el clavo con su jugabilidad por equipos, sus divertidas habilidades de héroes y la emoción de la competición que a todos nos encantaba en Overwatch. Sigue leyendo para obtener más información sobre estos y otros títulos fantásticos que te harán vivir la misma emoción que Overwatch.

Los 11 mejores juegos similares a Overwatch para disfrutar de la acción en equipo

¿Qué es lo que hace que algo sea excelente? Overwatch ¿Una alternativa? Es eso una combinación perfecta de coordinación en equipo, sinergias únicas entre personajes y modos de juego basados en objetivos que es fácil de aprender, pero difícil de dominar.

Aunque es difícil superar su encanto especial y optimista, estos 11 fantásticos juegos ofrecen un espacio increíble para la acción centrada en los personajes y el juego estratégico en equipo que solo se encuentra en los mejores shooters de héroes.

1. Marvel Rivals [El mejor juego similar a Overwatch en general]

Nuestra puntuación 10

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Género Juego de disparos con héroes por equipos, acción, multijugador Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Desarrollador NetEase Editor NetEase Duración media de la partida Entre 10 y 15 minutos por partido Ideal para Los jugadores que quieran De Overwatch caos en el equipo con un toque Marvel Lo que me gustó Habilidades dinámicas de equipo, mapas destructibles y un amplio elenco de personajes de Marvel

Marvel Rivals no pierde el tiempo reinventando la fórmula de los shooters de héroes. Reúne a un montón de los personajes más famosos de Marvel en un caótico campo de batalla y deja que se desate el caos. El Formato 6 contra 6 te resultará familiar al instante si has pasado horas en Overwatch, pero son las interacciones entre los héroes lo que lo distingue del resto. Combinar el apoyo aéreo de Iron Man con las peleas demoledoras de Hulk resulta increíblemente satisfactorio, y los entornos destructibles añaden ese toque extra de caos durante el combate Overwatch nunca llegó a estar a la altura.

Para más información Descubre dos héroes que combinan bien entre sí. Marvel Rivals premia mucho más esos cambios a mitad de partido que Overwatch nunca lo había hecho. ¿Un teletransporte de Doctor Strange en una escena de acción de Black Panther? Eso sí que cambia las reglas del juego.

The la plantilla está repleta de estrellas¿Y qué hay del equilibrio? Sorprendentemente sólido desde el principio. Las habilidades de cada héroe tienen un peso real, y el ritmo es rápido sin llegar a ser frenético. No se trata tanto de disparar con precisión como de encadenar combos decisivos y posicionarse bien, lo que lo convierte en una opción ideal para los jugadores a los que les gusta el juego en equipo.

Me resultó sorprendentemente fácil aprender a jugar. Después de seguir un montón de tutoriales y ver algunos torneos con los comentarios de Cozy, no se me dio tan mal desde el principio. Si quieres ir un poco por delante, nuestra guía sobre cómo se juegaMarvel Rivals puedo enseñarte cómo funciona todo.

Mi veredicto: If Overwatch Si te pasaras una noche de locos con el Universo Marvel, este sería el resultado. No pretende ser un deporte electrónico; es simplemente un shooter de héroes cojonudo, con suficientes giros argumentales como para que tu equipo no pare de hablar de ello partida tras partida. Para Overwatch Aficionados, la transición es fluida: la misma emoción del juego en equipo, pero ahora con Spider-Man balanceándose por encima de nuestras cabezas.

¿Qué opinan los jugadores? Game Grin

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Es innegable que «Marvel Rivals» ha superado todas las adversidades a las que se ha enfrentado, y lo ha hecho basándose únicamente en su propio mérito. Se trata de un divertido shooter por equipos que combina ideas nuevas y clásicas, las cuales ocupan un lugar destacado en su plantilla de 33 personajes, lo que me ha dejado con ganas de más. Pulsa «Start» en Australia

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Marvel Rivals es uno de los pocos ejemplos de un lanzamiento de servicio en vivo que se ha hecho bien. Aunque algunos aspectos puedan parecer un poco repetitivos, la promesa de contenidos futuros que se sumarán a lo que ya es una base sólida demuestra que Marvel Rivals ha llegado para quedarse. Activador de la aplicación

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Aunque nunca te hayan gustado los shooters de superhéroes, te animo a que le des una oportunidad a este. Es gratuito y, si te gustan los superhéroes, encontrarás un personaje que te encante entre este variopinto grupo. Sin duda se inspira en juegos anteriores, pero su ritmo rápido y frenético y su importancia estratégica secreta lo convierten en algo completamente diferente. Como un compañero que crece hasta asumir el manto de su mentor, este juego está listo para luchar contra el crimen en las peligrosas calles de Marvel Manhattan.

2. Valoración [La precisión táctica se une al estilo heroico]

Nuestra puntuación 9.5

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Género Juego de disparos táctico de héroes, FPS competitivo Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Desarrollador Riot Games Editor Riot Games Duración media de la partida Entre 30 y 45 minutos por partido Ideal para Los aficionados aOverwatch que buscan una puntería más precisa y partidas más lentas y reñidas Lo que me gustó Habilidades de los héroes y más CS-tiro al estilo, rondas basadas en la economía, escena competitiva mundial

Valoraciónno tieneDe Overwatch un caos caricaturesco, pero da en el clavo en algo que Blizzard nunca llegó a dominar del todo: un manejo de las armas de gran precisión. Esto es un ante todo, un shooter táctico; en segundo lugar, un shooter de héroes. Los agentes aportan un toque especial (barras de humo, destellos, trucos de teletransporte), pero al final lo que decide si ganas o pierdes es tu puntería y la coordinación del equipo. Eso es lo que hace que un un juego de disparos en primera persona genial.

Para más información No elijas a un agente que te guste, elige al que tu equipo necesite. Un muro de Sage o un flash de Skye en el momento adecuado pueden decidir un partido mucho más que conseguir bajas espectaculares con Jett.

The La curva de aprendizaje es pronunciada, pero merece la pena. Un solo disparo certero a la cabeza puede decidir el resultado de una ronda, y el sistema de economía mantiene la tensión en cada fase de compra. Las constantes actualizaciones y revisiones de los agentes por parte de Riot demuestran que se toman muy en serio la renovación del meta, y ahora el conjunto de mapas ofrece una gran variedad, en lugar de los pasillos repetitivos de antes. Si sufres retrasos o un rendimiento irregular, prueba a utilizar una de las las mejores VPN paraValoración puede ayudarte a mejorar la calidad de tu conexión y ofrecerte una experiencia de juego más estable.

Mi veredicto: If Overwatch te parece demasiado impreciso o demasiado dependiente de las habilidades, Valoración es la alternativa más sobria y centrada en el embrague. Transmite esa sensación de ser el protagonista, pero exige mucha más precisión. Para Overwatch Para los aficionados que buscan un juego más intenso y centrado en la puntería, esta es la versión mejorada

¿Qué opinan los jugadores? Vándalo

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Valorant es un juego profundo y complejo que siempre te empuja a dar lo mejor de ti y a convertirte en un mejor jugador. Lo tiene todo para ofrecer partidas emocionantes e intensas, pero también exige un nivel de cooperación y compromiso que no resultará atractivo para todos los jugadores. GameStar

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A primera vista, parece otro clon más de Counter-Strike. Pero ofrece más profundidad y variedad, a pesar de la falta de contenido. Twinfinite

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Es probable que «Valorant» cause una gran impresión en cualquiera que disfrute de los shooters competitivos, aunque por el momento el contenido sea un poco escaso. Los recién llegados al género tendrán que armarse de paciencia para superar la curva de dificultad inicial, pero su emocionante combinación de tiroteos y habilidades de los agentes es lo suficientemente accesible como para que no tarde mucho en empezar a disfrutar de sus recompensas.

3. Splatoon 3 [Guerras de colores con un toque competitivo]

Nuestra puntuación 9

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Género Juego de disparos por equipos, multijugador, acción Plataformas Interruptor Año de estreno 2022 Desarrollador Nintendo Editor Nintendo Duración media de la partida Entre 3 y 5 minutos por partido Ideal para Overwatch los aficionados que buscan un shooter por equipos desenfadado y trepidante Lo que me gustó Combate con tinta, control de territorios, armas creativas, transformaciones en calamar

Splatoon 3 Puede que parezca un dibujo animado de los sábados por la mañana, pero no lo subestimes. Bajo la pintura fluorescente y las travesuras de los calamares se esconde uno de los los partidos más reñidos de la TPSen elInterruptor. «Turf War» (el modo principal) da un giro a la mentalidad habitual de los juegos de disparos: No se trata de las bajas, sino de pintar el mapa. Solo eso ya lo hace refrescante si vienes de De Overwatchtrabajo pesado.

Para más información No te obsesiones con las bajas. Marcar el mapa en los últimos 30 segundos puede decidir el resultado de una partida más que cualquier duelo en la fase intermedia.

El movimiento resulta resbaladizo, literalmente. Nadar entre tu propia tinta para ganar velocidad y salir de repente para tender emboscadas – Es adictivo. Las armas van desde rodillos de pintura hasta cargadores al estilo francotirador, cada una con sus propias peculiaridades. A Nintendo todavía le cuesta equilibrar el emparejamiento de jugadores en ocasiones, pero cuando un equipo funciona a la perfección, esas partidas de tres minutos se convierten en puro caos en estado puro.

Mi veredicto: Splatoon 3 es el aperitivo perfecto para Overwatch Fans: es más ligero, más rápido y se centra en los juegos mentales por el control del territorio, en lugar de en interminables aniquilaciones de equipos. Si buscáis un shooter en el que el movimiento y el control del mapa sean tan importantes como la puntería, este es el juego ideal para jugar entre partidas competitivas.

¿Qué opinan los jugadores? Cambiar de jugador

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Splatoon 3 tiene algo que ofrecer a todo el mundo, independientemente del tipo de juegos a los que suelas jugar. No deja a nadie fuera y sigue dando de sí mucho después de que hayan aparecido los créditos de su caótica acción de disparos. Jugón

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Nintendo por fin ha conseguido crear un auténtico shooter online con el tercer título de la serie. Si pensabas que Splatoon 2 se quedaba corto como segunda entrega, te garantizo que no pensarás lo mismo de Splatoon 3. Areajugones

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Nintendo sabe perfectamente cómo llevar sus fórmulas tradicionales al siguiente nivel, y Splatoon 3 es un claro ejemplo de ello. Es uno de los mejores juegos multijugador online para Nintendo Switch y una compra imprescindible para todos los fans de esta colorida franquicia.

4. Apex Legends [Un shooter de héroes se une al Battle Royale]

Nuestra puntuación 8.5

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Género Battle Royale, shooter de héroes, FPS táctico Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2019 Desarrollador Respawn Entertainment Editor Electronic Arts Duración media de la partida Entre 15 y 25 minutos por partido Ideal para Overwatch los aficionados que buscan el caos en equipo con tiroteos de gran dinamismo Lo que me gustó Habilidades de los héroes, movimiento trepidante, sistema de pings, juego en equipo dinámico

Apex Legends tomó la fórmula del battle royale y le inyectó el ADN de los shooters de héroes directamente a sus venas. Cada Leyenda aporta habilidades únicas (piensa en Overwatch (con movimientos especiales, pero pensados para la supervivencia), y el sistema de desplazamiento es increíblemente fluido. Deslizarse por las colinas, trepar por las paredes, lanzarse en tirolina para revivir en el último momento… es el juego más ágil juego de battle royale de primera categoríapor ahí.

Para más información Domina las técnicas de movimiento. Los saltos de conejo, los saltos contra la pared y las cancelaciones de deslizamiento pueden decidir el resultado de un combate sin que tengas que disparar ni un solo tiro.

Los tiroteos son trepidantes, y el El sistema de ping se merece un premio por hacer que el emparejamiento aleatorio resulte soportable. Grupos de tres exige una coordinación muy estrecha, y la mecánica de reaparición hace que una mala batalla no siempre signifique el fin de la partida. Claro, es más exigente que Overwatch (cuando estás fuera, estás fuera), pero los momentos buenos también son mucho mejores.

Mi veredicto: If De Overwatch El 6 contra 6 resulta un poco monótono, Apex Legends ofrece un nuevo tipo de intensidad. Cuenta con la profundidad de los personajes a la que estás acostumbrado, pero envuelta en un «battle royale» con uno de los mejores ritmos del género. Para Overwatch Para los aficionados a los que les encanta la sinergia de equipo pero buscan más emoción, esta es una elección obvia.

¿Qué opinan los jugadores? Edad para jugar

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Si tienes una PS4, una Xbox One o un PC, no te lo puedes perder: prueba Apex Legends. Ha tenido un gran comienzo, con muy pocos problemas de servidor u otros contratiempos tras la primera semana. Está claro que Respawn tiene planes para mantener el título a largo plazo, y los seis personajes Legends disponibles desde el principio (con dos más desbloqueables mediante la moneda del juego) ofrecen suficiente variedad para empezar. Este será el título de Battle Royale al que me mantendré fiel en el futuro inmediato, y estoy deseando ver cómo evoluciona este juego con el tiempo. IGN Italia

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Apex Legends es un battle royale por equipos repleto de ideas geniales y con un enfoque táctico muy interesante.

5. Wildgate [Lo mejor para los amantes de la acción trepidante]

Nuestra puntuación 8.2

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Género Juego de disparos espaciales PvPvE por equipos Plataformas PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S Año de estreno 2025 Desarrollador Moonshot Games Editor Dreamhaven Duración media de la partida Entre 30 y 60 minutos por partido Ideal para Jugadores a los que les gustan los juegos de disparos tácticos por equipos con un toque de ciencia ficción Lo que me gustó Los dinámicos combates entre buques y la emoción de abordar las naves enemigas para librar intensos tiroteos

Wildgate te sumerge en un mundo caótico y distópico donde la supervivencia depende de tu rapidez mental y de tus reflejos. El combate es una mezcla perfecta de estrategia y acción pura, y te permite elegir entre el cuerpo a cuerpo o las tácticas a distancia. Si te gustan los juegos de alto riesgo con un toque de profundidad táctica, este es tu juego.

Jugar resulta muy intenso; cada combate te mantiene en vilo. La dinámica trepidante hace que cada batalla se viva de forma muy personal. Es cierto que al principio cuesta un poco, pero una vez que dominas los movimientos, te enganchas. Te verás elaborando estrategias, esquivando golpes y acabando con los enemigos a lo grande.

Para más información Tómate tu tiempo para familiarizarte con el sistema de combate. La sincronización es clave, no te lances a ciegas.

¿Los gráficos? Impresionantes. Los escenarios rezuman distopía, y en cada rincón parece que el peligro acecha a la vuelta de la esquina. Si a eso le sumamos una banda sonora trepidante, tenemos la receta perfecta para una experiencia de juego realmente envolvente.

Mi veredicto: Si te gusta la acción trepidante y llena de adrenalina con un marcado toque táctico, Wildgate es tu mejor opción. Es la elección perfecta para cualquiera que busque un combate intenso con consecuencias reales.

¿Qué opinan los jugadores? Boytweed

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Wildgate es el mejor juego al que he jugado en años y, para mí, subsana lo que Sea of Thieves nunca logró, al garantizar que se cumplan dos cosas… Merece la pena probarlo si te lo estás planteando; aunque no es gratuito, vale la pena darle una oportunidad. Binario 1138

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¡Claro que sí, es genial! Espero de verdad que la comunidad lo acoja con los brazos abiertos; en mi opinión, se lo merece de verdad.

6. Destiny 2: La forma definitiva [Juego de disparos MMO con profundidad de personajes]

Nuestra puntuación 8

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Género Juego de disparos y saqueo MMO, FPS de acción, modo cooperativo Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 (ampliación) Desarrollador Bungie Editor Bungie Duración media de la partida Más de 10 horas para la campaña; tiempo ilimitado para la fase final Ideal para Overwatch jugadores que buscan una progresión más profunda y un juego en equipo al estilo de los MMO Lo que me gustó Personalización de subclases, trabajo en equipo en incursiones y un mundo en constante evolución con servicio en línea

Destiny 2: La forma definitiva pone fin a una saga que ha durado una década y, por fin, ofrece una historia bien definida Destino siempre ha coqueteado con. El La campaña está muy reñida, con algunas de las mejores jugadas a balón parado Bungie lleva creando desde Hola, pero lo que realmente engancha, como siempre, es el desenlace.

Ataques, atardeceres y redadas siguen siendo las joyas de la corona, y exigen la misma coordinación rigurosa que cabría esperar en un momento decisivo Overwatch esfuerzo extra. Simplemente se extienden por enormes escenarios de ciencia ficción. Las incursiones para seis jugadores fueron, para mí, una de las mejores experiencias en equipo que he vivido en el mundo de los videojuegos. Si lo que buscas es juegos multijugador geniales En este sentido, este es un acierto seguro.

Para más información No te saltes la campaña antes de lanzarte a la fase final. Desbloquea nuevos poderes más rápido de lo que lo hacía el antiguo contenido de temporada.

The Las escenas de tiroteos siguen siendo únicas en su género. Es sólido, tiene buena respuesta y resulta satisfactorio como pocos juegos de disparos. Las habilidades tienen ahora un papel más importante con el nueva subclase Prismática lo que te permite combinar habilidades de una forma que se parece mucho a crear tu propio conjunto de habilidades de héroe. ¿El único inconveniente? La rutina de temporada de Bungie sigue siendo… la rutina de temporada de Bungie.

Mi veredicto: Si alguna vez has deseado Overwatch tenía un universo en el que merecía la pena sumergirse durante meses, Destiny 2 cumple con lo prometido. Es en parte un shooter de incursiones y en parte un mundo abierto de MMO, y La forma definitiva es la expansión que hace que parezca completo (por ahora).

¿Qué opinan los jugadores? IGN Adria

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¡Lo imposible se ha hecho realidad! «La forma definitiva» no solo es la mejor expansión en los diez años de historia de la serie «Destiny», sino también uno de los mejores juegos que Bungie ha creado jamás. Este título de disparos en primera persona de primera categoría tiene ahora el potencial de servir de base para aventuras aún más grandes y ambiciosas en la próxima década. Jugador 2

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La verdad es que «La forma definitiva» ha conseguido que vuelva a interesarme por Destiny, algo que no creía posible. Bungie se ha esforzado al máximo para cerrar este arco argumental por todo lo alto con una campaña apasionante, unos ajustes muy acertados en la progresión y unos nuevos eventos compartidos fantásticos. La historia te atrapa y el desenlace resulta satisfactorio de una forma que no creía posible después de todo este tiempo.

7. Warframe [Juego de disparos y parkour con un sistema de progresión interminable]

Nuestra puntuación 8

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Género Juego de disparos y saqueo cooperativo, RPG de acción, ciencia ficción Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2013 (actualización continua) Desarrollador Digital Extremes Editor Digital Extremes Duración media de la partida Más de 50 horas (y eso es solo la punta del iceberg) Ideal para Overwatch jugadores a los que les encantan las habilidades de los héroes, pero que buscan más movilidad y la búsqueda de botín Lo que me gustó Un sistema de parkour alucinante, personalización sin límites y un enfoque en el modo cooperativo PvE

Warframe te sumerge en un un universo de ciencia ficción extraño y en constante expansión donde juegas como un Tenno —básicamente, un ninja espacial que despierta de un sueño criogénico para limpiar una galaxia que se ha ido al garete—. La historia empieza de forma discreta, pero luego se convierte en una espiral de giros inesperados que incluyen antiguas facciones, operadores misteriosos, y algunosmomentos de trasfondo sorprendentemente conmovedores. Recuerdo que, al empezar la misión «El segundo sueño», me di cuenta de que no se trataba solo de una rutina para conseguir botín, sino de una de las los mejores juegos multijugadorpor ahí.

En cuanto a la jugabilidad, no se centra en los estrechos puntos de estrangulamiento de 6 contra 6. Lo importante es velocidad, estilo, yabrirte camino a través de un sinfín de misiones. Eliges un traje llamado Warframe (cada uno con un equipamiento único) y te lanzas a la aventura por mapas generados proceduralmente. Imagínate Overwatch héroes, pero con saltos dobles, carreras por las paredes y saltos para esquivar balas llevados al extremo.

Para más información No disperses tus recursos. Elige un Warframe y un conjunto de armas desde el principio y céntrate en ellos. Así, tu progreso se acelerará mucho más rápido.

La fantasía de poder es real: en un momento estás deslizándote por los pasillos con un arco y, al siguiente, estás arrasando salas enteras con una sola habilidad. Hay un montón de sistemas, monedas y opciones de creación que asimilar, así que al principio del juego puede resultar abrumador. Pero una vez que le coges el truco, es el mejor juego cooperativo que te hace sentir como Overwatch.

Mi veredicto: For Overwatch los fans que desearían que su héroe favorito pudiera dar volteretas por las paredes y empuñar una guadaña de plasma, Warframe es puro caos en el mejor sentido de la palabra. No se trata tanto de la tensión de la competición como de una diversión cooperativa llena de estilo y energía que nunca acaba.

¿Qué opinan los jugadores? Dios es un friki

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Warframe es un fantástico juego de disparos de ciencia ficción con un modelo de negocio muy accesible para los usuarios y una gran cantidad de contenido gratuito. Fans de Nintendo

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Uno de los mejores shooters de ciencia ficción gratuitos del mercado llega a Nintendo Switch gracias al trabajo de Panic Button. Además de un contenido inmenso, cuenta con una historia trepidante, una jugabilidad excelente y una banda sonora memorable.

8. Team Fortress 2 [El shooter de héroes de Blueprint]

Nuestra puntuación 8

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Género Juego de disparos multijugador por clases Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Año de estreno 2007 (todavía se juega activamente) Desarrollador Vigilancia Editor Vigilancia Duración media de la partida Entre 10 y 20 minutos por partido Ideal para Overwatch los aficionados que quieran ver dónde empezó todo Lo que me gustó Clases diferenciadas, mapas atemporales, reaparecimientos rápidos y contenido infinito creado por la comunidad

Team Fortress 2es eluna clave fundamental para comprender los shooters de héroes modernos. Antes de que las descargas masivas de carga útil y el abuso de habilidades definitivas se convirtieran en la norma, esto era lo habitual. Todavía recuerdo cuando lo iniciaba en un portátil que chirriaba en 2008, dudando entre el Soldado y el Piromano, y dándome cuenta de cómo cada clase te obligaba a pensar de forma diferente en tu equipo.

Para más información Aprende a jugar con el Medic. No solo porque los equipos siempre necesitan uno, sino porque te enseña el ritmo del juego más rápido que cualquier otra clase.

La belleza deTF2 radica en su sencillez: nueve clases, cada uno con sus propias habilidades únicas, y un conjunto de mapas diseñado para aprovechar el impulso. No hay que estar pendiente de un sistema de habilidades demasiado complejo, solo una jugabilidad cruda y basada en los personajes.

Eso significa que puedes empezar hoy mismo y comprender al instante cuál es tu papel, tanto si colocas centinelas como Ingeniero como si te lanzas con cohetes como Soldado. Para cualquiera que esté buscando entre juegos como Overwatch Si buscas esa emoción pura y sin adornos, esta es una clase de historia que no te puedes perder.

Mi veredicto: TF2 es como una cápsula del tiempo: te muestra los orígenes de los shooters de héroes, pero sigue siendo un juego que se sostiene por sí mismo. Si Overwatch últimamente parece un poco recargado o sobredimensionado, TF2 es la alternativa más ágil y dinámica. Y gracias a sus enormes servidores comunitarios, ofrece prácticamente un contenido gratuito e ilimitado.

¿Qué opinan los jugadores? Plebian 27

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Este es el mejor FPS multijugador al que he jugado nunca. Cada clase es a la vez única y versátil. Algunas de las armas tienen las mecánicas más creativas que he visto nunca. DumbSouls

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El mejor juego incluso para los portátiles más cutres. Se acabaron los bots y casi no hay hackers. Una gran adquisición para tu biblioteca de Steam.

9. Rainbow Six Siege [Lo mejor para la tensión táctica]

Nuestra puntuación 8

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Género Juego de disparos táctico de héroes, FPS competitivo Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2015 Desarrollador Ubisoft Montreal Editor Ubisoft Duración media de la partida 3-5 minutos por asalto, 15-20 minutos por combate Ideal para Overwatch los aficionados que prefieren una acción más pausada y metódica centrada en los héroes Lo que me gustó Entornos destructibles, roles asimétricos, rondas de alto riesgo

Rainbow Six Siege es lo que ocurre cuando un Este juego de disparos de héroes reduce el ritmo y convierte cada pared, ventana y suelo en un rompecabezas táctico. Nunca olvidaré mi primera partida decisiva: 1 contra 3, última ronda, agazapado tras un muro reforzado como Smoke, esperando a que se acercaran. Lo hicieron y nunca lograron salir.

Para más información No te precipites. El asedio premia la paciencia. Usa tu dron, indica las rotaciones y deja que el enemigo cometa el primer error.

DóndeOverwatch y otros juegos similares te sumergen en caóticas batallas por equipos, victoriases unpartida de ajedrez con balas. Cada operador tiene un papel definido: Thermite abre el mapa para un avance, Mira controla los puntos de control y Dokkaebi piratea las cámaras para cambiar el rumbo de la partida en cuestión de segundos. No se trata de acumular bajas, sino de crear esos momentos decisivos con un gadget o un ángulo bien elegido.

Si te gusta jugar con tus amigos en diferentes dispositivos, esta es también una de las divertidos juegos multiplataforma en el mercado. Incluso podéis jugar juntos partidas clasificatorias.

Mi veredicto: Si te gusta el tipo de héroe de Overwatch pero prefieres el ingenio a la fuerza bruta, victorias ofrece. Es más lento, más agotador y mucho más satisfactorio cuando el plan sale a la perfección. Cada ronda parece un atraco de alto riesgo en el que un solo paso en falso puede costar la partida. Y ahí está la emoción.

¿Qué opinan los jugadores? LivinForestL1fe

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Rainbow Six Siege es sin duda uno de los juegos de disparos más divertidos, pero también uno de los más difíciles de dominar. Solo tras superar la brutal curva de aprendizaje podrás disfrutar de verdad de la magia del juego. Achilleas14

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Es el mejor juego de 5 contra 5 al que se puede jugar ahora mismo, pero hay demasiada gente tóxica en él; deberían haber normas más estrictas al respecto.

10. Star Wars Battlefront II [Un juego de disparos de héroes en una galaxia muy, muy lejana]

Nuestra puntuación 7.5

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Género Juego de disparos por equipos, juego de disparos con héroes, acción Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2017 Desarrollador DICE Editor Electronic Arts Duración media de la partida Entre 15 y 20 minutos por partido Ideal para Overwatch los aficionados que buscan peleas caóticas y exageradas entre héroes ambientadas en el universo de Star Wars Lo que me gustó Héroes emblemáticos de Star Wars, mapas enormes, vehículos y objetivos centrados en el trabajo en equipo

Battlefront II te lleva directamente aLa Guerra de las Galaxias batallas a toda máquina. Durante las pruebas, me sorprendí a mí mismo saltando a Naboo en el papel de Luke Skywalker, esquivando disparos de bláster, abriéndome paso entre los soldados imperiales y pensando: «Sí… esto es una locura, y me encanta». Cada partida parece una pequeña escena de película. Modo Héroes contra Villanos Ahí es donde todo cobra sentido: Darth Vader arrasando en primera línea, Rey pasando como una exhalación y tu equipo luchando por seguirle el ritmo.

Para más información No te limites a buscar eliminaciones con los héroes. Céntrate en los objetivos y en el juego en equipo. Avanzar en el punto con Leia o lanzar un speeder en el momento adecuado influye mucho más en el resultado de la partida que una racha individual.

No se trata solo de muertes espectaculares. Los mapas son enormes, los vehículos alteran el flujo, ylos objetivos realmente importan. Es comoOverwatch A toda máquina: menos atascos, más caos, y cada ronda parece cobrar vida. Se nota el impacto de cada empuje, y si tu equipo se compenetra, esos momentos son electrizantes.

Mi veredicto: If Overwatch Si Brawls tenía un mod de Star Wars, es este. Es espectacular, caótico y tremendamente satisfactorio cuando tu equipo lleva a cabo una ofensiva perfecta. Para los aficionados a los shooters por equipos a los que les gusta un toque de magia cinematográfica en cada partida, este juego es una pasada.

¿Qué opinan los jugadores? Remy8688

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Llevo jugando desde su lanzamiento al menos un par de veces al año, pero ahora que se ha producido un resurgimiento masivo de la comunidad de jugadores, he pensado en dejar una reseña. Este juego no se parece en nada a lo que era cuando salió; es el juego que todos esperábamos antes del lanzamiento. Sin duda te lo pasarás genial jugando a este juego, especialmente si eres fan de Battlefield o de Star Wars. Hay algo para todos los gustos, incluso si no te gustan los juegos de disparos: está el modo Starfighter Assault si te apetece jugar a combates aéreos espaciales. Bahia8000

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El mejor juego de «Battlefield»… que no es de «Battlefield». Es bastante divertido, los mapas son buenos, con referencias interesantes y una selección musical decente. La jugabilidad es sólida y ofrece mucha variedad. Pero lo que realmente me encanta de este juego es la atmósfera. En la mayoría de los juegos de Battlefield, si te detienes a mirar, sinceramente no ves gran cosa; a veces hay un par de momentos impresionantes, pero son mucho más ocasionales. Cuando decides parar y ver qué está pasando aquí, ves caos, ves guerra, ves un Star Wars Battlefront 2: láseres, máquinas, héroes y villanos, miedo, destrucción y muerte.

11. Quake Champions [El mejor juego de disparos en arena]

Nuestra puntuación 7

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Género Juego de disparos en arena, juego de disparos con héroes, FPS multijugador Plataformas PC Año de estreno 2017 Desarrollador Id Software Editor Bethesda Softworks Duración media de la partida Entre 10 y 15 minutos por partido Ideal para Overwatch aficionados que buscan velocidad pura, una habilidad increíble y duelos sin cuartel Lo que me gustó Movimientos típicos de los FPS de arena, habilidades únicas de los campeones y partidas ultrarrápidas

Quake Champions no está aquí para mimarte. Es castigador, implacable, ydemasiado rápido que parezca justo. Pero eso es precisamente lo que me encanta. Los campeones le dan sabor, claro, pero el movimiento es la verdadera estrella. Salto propulsado, ametrallando, encadenamiento de pastillas– es comoOverwatch a toda velocidad. Se trata de habilidad pura, decisiones en fracciones de segundo y esos momentos en los que uno se pregunta: «¿Cómo he podido sobrevivir a eso?».

Para más información Ni se te ocurra pensar primero en las habilidades. Domina el movimiento. Si controlas el mapa, controlas la partida. Las habilidades solo potencian lo que ya haces con los cohetes y los rieles.

Los mapas sonparques infantiles verticales diseñados para el caos. Cada esquina, cada saliente y cada barandilla pueden matarte o darte ventaja. Me encanta cómo castiga el juego descuidado, pero recompensa a cualquiera que esté dispuesto a dominar su velocidad. Es caótico, es agresivo y no se anda con miramientos. Eso lo hace perfecto si De Overwatch el ritmo, marcado por las pausas para recuperarse, empieza a parecer lento.

Mi veredicto: Si quieres disfrutar de la emoción de los shooters de héroes sin tener que estar pendiente de nada, Quake Champions cumple con lo prometido. Es brutal, caótico y tremendamente rápido, pero cuando te metes de lleno en la acción, no hay nada más satisfactorio. Si buscas habilidad, velocidad y adrenalina pura, deberías echarle un buen vistazo.

¿Qué opinan los jugadores? BumpkinSTABBY

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De hecho, han vuelto a usar el efecto de sonido de los gruñidos al saltar. Un diseño de juego excelente. Han conseguido que «Tactical Doom» sea aún más táctico y realista. Los gráficos han mejorado. Y ahora se centra más en los enfoques estratégicos que en el estilo «correr y disparar». Genial. UsuarioAnónimo3

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Siempre puedo volver a este juego, con una jugabilidad atemporal, armas equilibradas y niveles fantásticos.

Próximos juegos similares a Overwatch

El género de los shooters de héroes no deja de ganar popularidad, y estos próximos juegos están a punto de subir aún más el listón. Prepárate para conocer nuevos personajes alocados, habilidades de locura y una acción frenética por equipos que te mantendrá pegado a la pantalla:

Deadlock (por confirmar, 2025) – Un shooter basado en héroes en el que lo más importante es el combate táctico de alto riesgo. Si te apetece disfrutar de una acción trepidante con un gran énfasis en la estrategia y en héroes únicos, Punto muertoVa a ser tu nueva canción favorita.

– Un shooter basado en héroes en el que lo más importante es el combate táctico de alto riesgo. Si te apetece disfrutar de una acción trepidante con un gran énfasis en la estrategia y en héroes únicos, Punto muertoVa a ser tu nueva canción favorita. WTF: Fuerza Táctica Waifu (2027) – Una peculiar mezcla de chicas de anime y combate táctico. Si buscas un shooter divertidísimo y lleno de acción, con personajes alocados y un toque de estrategia, WTFNosotros nos encargamos de todo.

– Una peculiar mezcla de chicas de anime y combate táctico. Si buscas un shooter divertidísimo y lleno de acción, con personajes alocados y un toque de estrategia, WTFNosotros nos encargamos de todo. La última bandera (2026) – Este juego se perfila como un shooter por equipos de lo más intenso con un toque especial. Si te encanta Overwatchte gusta el estilo de [título], pero buscas algo nuevo con mecánicas innovadoras y combates intensos, La última banderaSin duda, está a la altura de las expectativas.

Estos próximos títulos prometen ofrecerte la acción trepidante y llena de estrategia que tanto te gusta, y si los combinas con un VPN paraOverwatch puede hacer que la experiencia sea aún más fluida. ¡No te lo pierdas, porque el futuro de los shooters de héroes se presenta espectacular!

Mi opinión general sobre juegos similares a Overwatch

Cuando se trata de juegos de disparos por equipos y batallas épicas entre héroes, hay un juego para cada tipo de jugador. Estas recomendaciones te mantendrán con la adrenalina a tope:

Para los genios de la estrategia → Rainbow Six Siege . Si te gusta planificar cada uno de tus movimientos y alcanzar los objetivos con precisión, este es tu campo de batalla.

. Si te gusta planificar cada uno de tus movimientos y alcanzar los objetivos con precisión, este es tu campo de batalla. Para jugadores competitivos → Valorant . Con un ritmo trepidante, un estilo muy pulido y mucha acción de alto riesgo, es perfecto para cualquiera que quiera poner a prueba su puntería y burlar a los rivales en las partidas clasificatorias.

. Con un ritmo trepidante, un estilo muy pulido y mucha acción de alto riesgo, es perfecto para cualquiera que quiera poner a prueba su puntería y burlar a los rivales en las partidas clasificatorias. Para los fanáticos de la ciencia ficción → Destiny 2: La forma definitiva . Con su enorme mundo y sus intensos modos PvE y PvP, este juego es ideal para aquellos jugadores que buscan una combinación de batallas espaciales y una historia rica en detalles.

. Con su enorme mundo y sus intensos modos PvE y PvP, este juego es ideal para aquellos jugadores que buscan una combinación de batallas espaciales y una historia rica en detalles. For Marvel fans → Rivales de Marvel. Reúne a tu equipo de superhéroes emblemáticos y prepárate para combates en equipo llenos de acción con habilidades que marcan la diferencia en cada partida.

Sea cual sea el estilo que busques, estos juegos saciarán tu sed de competición y te harán vibrar cada vez que te lances al campo de batalla.

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