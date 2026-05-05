La mejor VPN para ver contenidos en streaming: 10 herramientas de confianza para cualquier catálogo en 2026

La mejor VPN para el streaming te garantiza una experiencia fluida durante tus sesiones nocturnas. Se acabaron los programas perdidos, los picos de retraso o las restricciones de tu proveedor de Internet, que finge estar haciéndote un favor. Solo acceso puro e ininterrumpido a todos los catálogos que existen.

He probado docenas de ellas en Netflix, Hulu, Disney+ y BBC iPlayer —en televisores, teléfonos y ordenadores portátiles— para ver cuáles ofrecen realmente una transmisión en alta definición rápida y estable sin que se corte la conexión. La mayoría no lo hace. Unas pocas lo hacen a la perfección.

En esta guía, te voy a presentar las 10 VPN que han superado con nota todas las pruebas a las que las he sometido. Son las que te dan acceso a todo y garantizan que tus transmisiones sean rápidas, nítidas y privadas.

Nuestras mejores recomendaciones de VPN para ver contenidos en streaming

Algunas VPN prometen que puedes ver cualquier contenido en streaming, pero se atascan en cuanto le das al «play». Estas tres no lo hicieron. Durante mis pruebas, resultaron rápidas, fluidas y fiables, independientemente del catálogo al que intentara acceder.

NordVPN – El referente en velocidad de streaming. Su protocolo NordLynx garantiza una reproducción fluida de vídeos en 4K, incluso en servidores lejanos, y SmartPlay se encarga de desbloquear el contenido sin necesidad de menús ni de ir probando a ciegas. Elige tu región, inicia la serie y se carga al instante. ExpressVPN – La solución más fluida y versátil para acceder a contenidos de todo el mundo. Lightway mantiene la estabilidad de las transmisiones y su aplicación cambia de servidor en cuestión de segundos. Desde Netflix EE. UU. hasta BBC iPlayer, lo gestionó todo sin errores de tiempo de espera ni ralentizaciones. La interfaz es tan sencilla que te olvidas de que está en marcha, que es justo como debe ser. Proton VPN – Si valoras la privacidad en Internet sin renunciar a una transmisión fluida y de alta calidad, es una opción excelente. Combina sólidas funciones de seguridad con un rendimiento fiable, lo que la convierte en una de las mejores VPN del mercado.

Este es el trío en el que puedes confiar para tus noches de cine. En el análisis completo que encontrarás a continuación, voy a repasar los 10 servicios, que he probado en cuanto a velocidad, calidad y estabilidad en las principales plataformas de streaming.

La mejor VPN para ver series en streaming: 10 opciones rápidas para cualquier programa

A continuación te explico cómo interpretar estas reseñas: valoración rápida, capacidad para desbloquear contenidos, estabilidad en 4K, velocidades reales, optimización de las aplicaciones en televisores y teléfonos, y cualquier extra que realmente resulte útil (Smart DNS, dispositivos simultáneos, chat en vivo, devoluciones). Echa un vistazo a las ventajas, fíjate en la valoración y elige la que más te convenga. Descubre mi selección de las mejores VPN para streaming.

1. NordVPN [La mejor VPN para ver contenidos en streaming]

Característica Detalles Servidores Más de 9 000 servidores en más de 100 países Velocidad Alrededor de 300 Mbps de media (313 Mbps en la prueba de rendimiento) Conexiones simultáneas Hasta 10 Protocolos NordLynx (basado en WireGuard), OpenVPN, NordWhisper (para redes restringidas) Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad, protección contra amenazas, supervisión de la dark web, autenticación multifactorial (MFA), doble VPN Privacidad Política de no registro de datos auditada, servidores que funcionan exclusivamente con memoria RAM, con sede en Panamá Transmisión en directo Funciona con Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Disney+, Prime Video y catálogos regionales Precio de salida 2,99 $ al mes (plan de 2 años)

NordVPN es el peso pesado del streaming. Su La función SmartPlay desbloquea al instante las principales plataformas (Netflix EE. UU., Japón, BBC iPlayer y muchas más) sin necesidad de configuración alguna. Para cualquiera que esté de viaje y quiera mantenerse conectado, VPN para viajar a China Es imprescindible: te garantiza la seguridad y te permite acceder a tu contenido favorito estés donde estés. NordLynx mantiene una transmisión fluida en 4K incluso en servidores lejanos, y cambiar de región me llevó solo unos segundos. La aplicación selecciona automáticamente el servidor más rápido, por lo que no tienes que adivinar qué ubicación funciona realmente.

Para más información Usa Meshnet para compartir tu conexión con amigos que estén en el extranjero. Es como organizar una noche de cine privada en la que todos ven la película desde el mismo lugar «virtual». Además, te recomendamos NordLynx para disfrutar de un rendimiento en HD óptimo; supera con creces a OpenVPN en cuanto a estabilidad en el streaming.

De NordVPN La configuración de privacidad es totalmente segura. Los servidores que solo utilizan memoria RAM borran los datos cada vez que se reinician, La protección contra amenazas bloquea los anuncios y los rastreadores en tiempo real, y sus afirmaciones de no guardar registros han sido auditadas en repetidas ocasiones. Si buscas una VPN que mantenga la privacidad de tu conexión y te permita acceder a contenidos bloqueados, esta es la opción más segura y completa. Además, ocupa el primer puesto en mi lista de las Las mejores VPN para Mac.

Ventajas Contras ✅ He desbloqueado todas las principales plataformas de streaming durante mis pruebas ✅ Velocidades preparadas para 4K y rendimiento estable a larga distancia ✅ SmartPlay funciona automáticamente sin necesidad de configuración manual ✅ Meshnet ofrece opciones creativas para el streaming y el intercambio de contenidos ✅ Privacidad contrastada mediante múltiples auditorías ❌ Iniciar sesión a través del navegador puede resultar tedioso ❌ No hay túnel dividido en algunas plataformas

Veredicto final: Es la mejor opción para el streaming. Rápida, segura y fiable en todas las plataformas, desde Netflix hasta los canales regionales. Las pruebas que realicé fueron muy sencillas, gracias a sus funciones avanzadas. Configúrala una vez, disfruta del streaming en cualquier lugar y olvídate para siempre de las restricciones geográficas.

★ La mejor VPN en general para ver contenidos en streaming NordVPN Visita NordVPN

2. ExpressVPN [La mejor opción para un streaming 4K fluido]

Característica Detalles Servidores Más de 3.000 servidores en 105 países Velocidad Alrededor de 267 Mbps de media (313 Mbps en la prueba de rendimiento) Conexiones simultáneas Hasta 14 Protocolos Lightway, OpenVPN, IKEv2 Seguridad AES-256, interruptor de seguridad «Network Lock», protección contra fugas de DNS, TrustedServer Privacidad Servidores que funcionan exclusivamente con memoria RAM, con garantía certificada de ausencia de registros y con sede en las Islas Vírgenes Británicas Transmisión en directo Funciona con Netflix, Hulu, Prime Video, BBC iPlayer, Disney+ y servicios regionales Precio de salida 3,49 $ al mes (plan de 28 meses)

ExpressVPN es una de las VPN más fluidas para ver contenidos en streaming. Se conecta rápidamente, cambia de región en cuestión de segundos y rara vez se encuentra con un servicio que no pueda desbloquear. Durante mis pruebas, solo tuve problemas para acceder a Crunchyroll, precisamente.

Lightway (su protocolo propio) está diseñado para ofrecer velocidad y estabilidad, lo que permite reproducir transmisiones en 4K sin las habituales interrupciones ni pausas. Se adapta rápidamente cuando cambian las redes, por lo que incluso las conexiones Wi-Fi de hotel poco fiables o las conexiones domésticas limitadas se mantienen estables. Lightway también lo convierte en uno de los Las VPN más rápidas para jugar.

Para más información Utiliza la prueba de velocidad integrada antes de elegir un servidor. Los clasifica según su rendimiento en tiempo real, por lo que podrás elegir la mejor ruta para Netflix o BBC iPlayer. En el caso de plataformas más difíciles, prueba con un país cercano en lugar del servidor estadounidense, que es la opción más obvia; De ExpressVPN A veces, la lógica de enrutamiento es más rápida así.

CadaExpressVPN El servidor funciona con memoria RAM volátil, por lo que los datos se borran tras cada reinicio. Network Lock corta el tráfico al instante si se interrumpe la conexión VPN, lo que mantiene oculta tu dirección IP incluso en plena transmisión. Es sencillo, eficaz y nunca satura la pantalla con menús ni mensajes de error. Si buscas una VPN que ofrezca un acceso fluido, velocidades estables y una privacidad de primer nivel, esta es la tuya.

Ventajas Contras ✅ El protocolo Lightway garantiza una reproducción fluida de las transmisiones en 4K ✅ Desbloquea casi todas las principales plataformas de streaming ✅ Servidores que solo utilizan memoria RAM y política de no registro de datos auditada ✅ Aplicación intuitiva con medidor de velocidad integrado ✅ Cambio rápido de región y conexiones estables ❌ Red de servidores más reducida que NordVPN ❌ Es caro en comparación con sus competidores de gama baja

Veredicto final:Es una de las VPN para streaming más fiables que he probado. Todas las regiones funcionan, todas las plataformas se cargan rápido y no hay que ajustar nada. Solo tienes que conectarte y empezar a ver contenido en streaming: eso es De ExpressVPNmagia

★ La mejor opción para una transmisión en 4K fluida ExpressVPN Visita ExpressVPN

3. Proton VPN [La mejor VPN para streaming que garantiza la privacidad]

Característica Detalles Servidores Más de 15 000 servidores en más de 120 países Velocidad Alrededor de 248 Mbps de media (313 Mbps en la prueba de rendimiento) Conexiones simultáneas Hasta 10 Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2, Stealth (para redes con censura o restricciones) Seguridad AES-256, interruptor de seguridad, protección contra fugas de DNS e IPv6, Secure Core, confidencialidad hacia adelante Privacidad Con sede en Suiza, política de no registro de datos auditada (4.ª auditoría independiente) Transmisión en directo Funciona con Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Prime Video y Disney+ (en los servidores Plus/Unlimited) Precio de salida 2,99 $ al mes (plan de 2 años)

Si te preocupa la privacidad en Internet, pero aún así quieres disfrutar de un streaming impecable, Proton VPNes uno de loslas mejores VPNpor ahí.Sus servidores premium están optimizados para una reproducción a alta velocidad y permiten acceder a Netflix, BBC iPlayer y Prime Video. El servicio también incluye un montón de canales regionales y ofrece enlaces útiles en la página web oficial.

Si quieres mayor seguridad en países con restricciones, puedes utilizar Los servidores Secure Core, que son ProtonLa versión de «multi-hop». Sin embargo, estos no están optimizados para la transmisión en directo, y probablemente tendrás que probarlos un poco hasta dar con la configuración perfecta para tus necesidades de transmisión, aunque Proton VPN sigue figurando entre los la mejor VPN paraGenshin Impact gracias a su rendimiento estable y a su sólida estructura de protección de la privacidad.

Para más información Si tu red bloquea las VPN (redes Wi-Fi públicas, residencias universitarias o un proveedor de Internet con restricciones estrictas), activa la función «Stealth» antes de conectarte. Esta función disfraza el tráfico de tu VPN como tráfico HTTPS normal, lo que te permite eludir los filtros y seguir viendo contenidos en streaming sin interrupciones. Utiliza los servidores Plus para obtener el mejor rendimiento; son los únicos que garantizan una conexión 4K estable.

De Proton Las velocidades se mantienen bien gracias a WireGuard, y la interfaz te ofrece un control total sin resultar recargada. Puedes comprobar la carga de los servidores, activar o desactivar Secure Core o cambiar de región con un solo clic. Además, es de código abierto, por lo que cualquiera puede verificar su código, algo poco habitual en este sector. Y si te preocupa tu seguridad en línea, comprueba qué VPN para la ciberseguridad lo que mejor se adapte a ti.

Ventajas Contras ✅ Excelente privacidad gracias a la jurisdicción suiza y a auditorías independientes ✅ El protocolo Stealth burla la censura y la detección de VPN ✅ Además, los servidores admiten Netflix y BBC iPlayer en 4K ✅ Aplicaciones transparentes y de código abierto con información en tiempo real sobre la carga del servidor ✅ Secure Core añade otra capa de privacidad sin mermar la velocidad ❌ Los servidores Secure Core dan prioridad a la privacidad frente a la velocidad; no son adecuados para el streaming ❌ La interfaz de la aplicación puede resultar demasiado técnica para los usuarios ocasionales

Veredicto final: Proton VPN es la opción ideal para los usuarios de streaming que dan prioridad a la privacidad. Ofrece seguridad de nivel suizo, auditorías transparentes y servidores diseñados para desbloquear catálogos de todo el mundo sin filtrar datos. Perfecto para usuarios que buscan privacidad total y un acceso estable al streaming.

★ La mejor VPN para streaming con la máxima privacidad Proton VPN Visita Proton VPN

4. CyberGhost [Ideal para servidores dedicados de streaming]

Característica Detalles Servidores Más de 11 000 servidores en 100 países Velocidad Alrededor de 213 Mbps de media (313 Mbps en la prueba de rendimiento) Conexiones simultáneas Hasta 7 Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad automático, protección contra fugas de DNS, servidores NoSpy Privacidad Política de no registro de datos, auditoría independiente, jurisdicción de Rumanía Transmisión en directo Servidores específicos «para streaming» para Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Prime Video y Disney+ Precio de salida 2,03 $ al mes (plan de 2 años)

CyberGhost entra en la lista de las mejores VPN para ver contenidos en streaming por lo fácil y sencillo que resulta. Tú Abre la aplicación, haz clic en la pestaña «Para streaming» y elige la plataforma que desees. – Netflix EE. UU., BBC iPlayer, Prime Video o incluso catálogos europeos locales.

Cada servidor de esa lista se comprueba a diario para confirmar que sigue funcionando, así que nunca te quedarás atascado jugando a la ruleta con regiones bloqueadas o nodos lentos. Durante mis pruebas, solo tuve algunos problemas cuando me conecté a servidores saturados a propósito, pero puedes evitarlo simplemente prestando atención a tu Cliente VPN.

Para más información Utiliza siempreDe CyberGhost En el caso de los servidores de streaming, borra la caché del navegador antes de acceder a tu plataforma de streaming. Esto ayuda a evitar que los datos regionales residuales provoquen errores o limiten el catálogo.

Las velocidades se mantienen constantes con WireGuard, incluso al reproducir contenido en 4K, y el interruptor de seguridad detecta cualquier desconexión. La legislación rumana en materia de privacidad garantiza que tus datos no salgan de jurisdicciones extranjeras, y sus servidores NoSpy añaden otra capa de seguridad para quienes desean mantener la máxima confidencialidad. Y Sí, lo siento, pero no puedo ayudarte con eso.CyberGhost también cuenta con servidores NoSpy optimizados para el streaming.

Ventajas Contras ✅ Servidores dedicados optimizados para plataformas de streaming específicas ✅ Reproducción estable en 4K con el protocolo WireGuard ✅ Privacidad reforzada con una política de no registro auditada y servidores NoSpy ✅ Diseño de la aplicación sencillo y apto para principiantes ✅ Amplia cobertura mundial para catálogos locales e internacionales ❌ Puede ser más lento en nodos con mucho tráfico ❌ No es ideal para juegos en los que la latencia es un factor importante

Veredicto final: Es la VPN más fácil de usar para quienes se inician en el streaming. Elige tu servicio, conéctate y disfruta. Sin configuraciones, sin complicaciones ni intentos fallidos de inicio de sesión. Perfecta si quieres un acceso fluido sin tener que saber siquiera qué es un protocolo.

★ Ideal para servidores dedicados de streaming CyberGhost Visita CyberGhost

5. Private Internet Access (PIA) [Ideal para streaming con gran ancho de banda]

Característica Detalles Servidores Más de 35 000 servidores en más de 90 países Velocidad Alrededor de 265 Mbps de media (313 Mbps en la prueba de rendimiento) Conexiones simultáneas Ilimitado Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Seguridad AES-256, interruptor de seguridad, protección contra fugas, redireccionamiento de puertos, opciones avanzadas de cifrado y ofuscación, antivirus, monitor de filtraciones de correo electrónico, bloqueador de anuncios PIA MACE Privacidad Servidores que utilizan únicamente memoria RAM, política de no registro auditada y probada ante los tribunales, clientes de código abierto Transmisión en directo Funciona con Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Prime Video y Disney+ (en determinados servidores) Precio de salida 1,85 $ al mes (plan de 2 años + 4 meses)

PIA está pensada para usuarios que ven mucho contenido en streaming, en múltiples pantallas, plataformas y países. Su enorme parque de servidores se traduce en menos congestión y un ancho de banda más estable, sobre todo en WireGuard. Al igual que Surfshark, también es un VPN de primera categoría para varios dispositivos.

Puedes elegir servidores optimizados para contenidos multimedia o crea tu propia configuración de enrutamiento si te gusta ajustar la configuración. Una vez conectado, las transmisiones se mantienen estables y la calidad HD rara vez se ve afectada, incluso en horario de máxima audiencia. Además de los destinos «habituales» para el desbloqueo geográfico, también he tenido muy buenos resultados con canales regionales como Raiplay, Sling TV, ESPN, la televisión alemana y muchos más. Así que, si quieres un VPN a prueba de fallos y sin retrasos, PIA es una opción estupenda.

Para más información Utiliza el túnel dividido para que las descargas o actualizaciones no pasen por la VPN mientras ves contenido en streaming. Así dispondrás de más ancho de banda y menos retrasos en la reproducción. Y si Netflix bloquea una región, cambia de puerto o activa o desactiva el cifrado en la configuración; a menudo esto soluciona el problema al instante.

PIA la transparencia también es parte de su atractivo. Cada cliente es de código abierto, la política de no guardar registros se ha mantenido firme ante los tribunales, Además, los ajustes de cifrado te permiten personalizar la seguridad para priorizar la velocidad o la seguridad. Puedes optar por un modo totalmente oculto o mantener la configuración básica. En cualquier caso, tus transmisiones seguirán siendo fluidas y privadas.

Ventajas Contras ✅ Amplia red de servidores para garantizar una velocidad de streaming constante ✅ Acceso ilimitado para todos los dispositivos de la casa ✅ Túnel dividido para dar prioridad al ancho de banda de streaming ✅ Política de no registro de datos contrastada y aplicaciones de código abierto ✅ Configuración avanzada de puertos y ofuscación para regiones con restricciones ❌ El rendimiento varía según la región, lo cual es normal, ya que la velocidad depende de la distancia ❌ La interfaz puede resultar abrumadora para los principiantes al principio, pero es fácil de manejar

Veredicto final:Es la mejor VPN para los grandes aficionados al streaming que buscan control y velocidad. Su amplia red, su capacidad para desbloquear contenidos de forma fiable y sus opciones de personalización total la convierten en la opción ideal para sesiones maratonianas de visionado, desde maratones de Netflix hasta eventos deportivos en directo en el extranjero.

★ Ideal para servidores dedicados de streaming Private Internet Access (PIA) Visita PIA

6. Surfshark [La VPN para streaming con la mejor relación calidad-precio]

Característica Detalles Servidores Más de 4.500 servidores en 100 países Velocidad Alrededor de 307 Mbps de media (313 Mbps en la prueba de rendimiento) Conexiones simultáneas Ilimitado Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Seguridad AES-256, interruptor de seguridad, protección contra fugas de DNS, bloqueo de anuncios y rastreadores con CleanWeb, MultiHop, ofuscación Privacidad Servidores que solo utilizan memoria RAM, arquitectura auditada, política de no registro de datos Transmisión en directo Funciona con Netflix, Hulu, Disney+, Prime Video, BBC iPlayer y muchas otras plataformas Precio de salida 1,99 $ al mes (plan de 2 años)

Surfshark es la mejor opción si quieres disfrutar de streaming a máxima velocidad en todas las pantallas de casa. Es rápido, ligero y funciona igual en televisores, ordenadores portátiles y teléfonos. Las conexiones ilimitadas te permiten reproducir contenido en streaming en todos los dispositivos a la vez – Sin tener que estar cambiando de cuenta ni registrando la salida de dispositivos.

WireGuard garantiza una reproducción fluida en 4K, y el Smart DNS desbloquea programas en consolas y televisores inteligentes que no pueden instalar aplicaciones VPN directamente. Ten en cuenta que los servicios DNS no cifran tu tráfico, por lo que podrás desbloquear contenidos, pero no obtendrás ninguna seguridad adicional. Surfshark es también uno de los Las mejores VPN para juegos y mi favorito para las largas noches de juego en varios dispositivos.

Para más información Activa CleanWeb antes de empezar a ver contenido en streaming. Elimina los anuncios previos y los rastreadores maliciosos de las páginas de streaming poco fiables. Para plataformas como Netflix o Prime, utiliza WireGuard con la opción «Servidor más rápido»: encuentra automáticamente la mejor ruta y evita los nodos sobrecargados que provocan interrupciones aleatorias en la reproducción.

Las velocidades de Surfshark se mantienen altas, incluso en servidores lejanos, y su capacidad para desbloquear contenidos no tiene nada que envidiar a la de los grandes del sector, lo cual es ideal si lo que buscas es… la mejor VPN paraCOD. MultiHop añade una capa adicional de privacidad, si te gusta mantener el anonimato mientras ves contenido en streaming, y el sistema de conexión rápida de la aplicación es realmente inteligente.

Ventajas Contras ✅ Dispositivos ilimitados para una verdadera transmisión multipantalla ✅ WireGuard garantiza una reproducción fluida del vídeo en UHD ✅ CleanWeb bloquea los anuncios y los rastreadores en todo el sistema ✅ Smart DNS para televisores y consolas ✅ Excelente cobertura mundial para las bibliotecas regionales ❌ La calidad de la atención al cliente puede variar según el agente ❌ Las funciones disponibles varían según la versión de macOS

Veredicto final:Es la opción más flexible para quienes ven series de forma compulsiva en varias pantallas. Su gran velocidad, el acceso total al streaming y la ausencia de límites de conexión la convierten en la mejor VPN para ver series en streaming, ideal para familias, hogares compartidos o cualquiera que odie tener que decidir qué dispositivo utiliza la VPN.

★ La VPN para streaming con la mejor relación calidad-precio Surfshark Visita Surfshark

7. VeePN [VPN económica para streaming en HD]

Característica Detalles Servidores Más de 2600 servidores en más de 80 países Velocidad Alrededor de 180 Mbps de media (313 Mbps en la prueba de rendimiento) Conexiones simultáneas Hasta 20, dependiendo del plan Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad, Double VPN, bloqueador de anuncios NetGuard Privacidad Afirma que utiliza servidores solo con RAM, aplica una política de no registro de datos (sin auditar) y tiene su sede en Panamá Transmisión en directo Funciona con Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Disney+ y Prime Video Precio de salida 1,99 $ al mes (plan de 2 años)

VeePN supera con creces lo que cabría esperar por su precio en cuanto a streaming. Lo he probado en los catálogos de Netflix de EE. UU., Reino Unido y Japón, además de en Disney+, Hulu y BBC iPlayer. Todo funcionó sin problemas durante el periodo de prueba, aunque el acceso a VPN para streaming puede variar a medida que las plataformas actualizan sus sistemas de detección. Así que, si buscas una opción económica pero Una VPN fiable para el BBC iPlayer, Netflix y otras plataformas, esta es una de las mejores herramientas.

Las velocidades se mantuvieron lo suficientemente estables como para permitir la transmisión en alta definición en la mayoría de los servidores. La calidad 4K era irregular, dependiendo de la carga del servidor y la distancia. Los servidores de EE. UU. ofrecieron el rendimiento más constante, mientras que algunas ubicaciones europeas tuvieron dificultades durante las horas punta. Si lo que buscas principalmente son catálogos de contenido de EE. UU., VeePN lo maneja bien.

The El límite de 20 dispositivos significa que puedes ver contenido en streaming en tu televisor, ordenador portátil, tableta y teléfono al mismo tiempo sin tener que estar cambiando de conexión. En el caso de los hogares que comparten una suscripción, esto cubre la mayoría de las configuraciones sin alcanzar el límite. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el plan más económico solo cubre los dispositivos.

En mis pruebas, el protocolo WireGuard ofreció las mejores velocidades de streaming. La aplicación está configurada por defecto para seleccionar automáticamente el protocolo, lo que a veces da lugar a opciones más lentas. Al seleccionar manualmente WireGuard en los ajustes, los tiempos de buffering mejoraron notablemente.

La jurisdicción de Panamá y la supuesta política de no guardar registros implican VeePN no guarda un registro de lo que ves. NetGuard bloquea los anuncios de los sitios web, aunque no afecta a los anuncios integrados en las propias plataformas de streaming.

Ventajas Contras ✅ Desbloquea las principales plataformas de streaming ✅ Precios a largo plazo muy asequibles ✅ Hasta 20 conexiones simultáneas ✅ WireGuard para una mayor velocidad de streaming ✅ Funciona con Netflix, Disney+, Hulu, BBC iPlayer y otras plataformas de streaming ❌ No se realizan auditorías de seguridad independientes ❌ Red de servidores más reducida que la de sus competidores de gama alta

Veredicto final:Una opción económica para ver contenidos en streaming sin gastar mucho. Da acceso a las principales plataformas, ofrece velocidad suficiente para contenidos en HD y cuesta una fracción de lo que cuestan las alternativas premium. Eso sí, no esperes la amplitud de la red de servidores ni el rendimiento garantizado en 4K de las opciones más caras.

★ VPN económica para streaming en HD VeePN Visita VeePN

8. IPVanish [La mejor VPN para ver contenidos en streaming de forma segura]

Característica Detalles Servidores Más de 3.100 servidores en más de 145 ubicaciones Velocidad Alrededor de 210 Mbps de media (313 Mbps en la prueba de rendimiento) Conexiones simultáneas Ilimitado Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Seguridad AES-256, interruptor de seguridad, protección contra fugas, Double Hop, protección contra amenazas Privacidad Política de no registro auditada, red de servidores VPN de propiedad exclusiva, informes de transparencia Transmisión en directo Funciona con Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Amazon Prime Video y Disney+ (en determinados servidores) Precio de salida 2,19 $ al mes (plan de 2 años)

IPVanishes elopción «bloquear y reproducir». WireGuard mantiene estables las transmisiones en UHD, y la posibilidad de conectar un número ilimitado de dispositivos permite que todas las pantallas de casa puedan utilizarlo a la vez. Además, esta VPN ofrece túneles de gran calidad, lo que se traduce en mejores velocidades de descarga y mayor estabilidad. Hay una razón por la que WireGuard es mi el mejor protocolo para juegos, la descarga de archivos por torrent y otras actividades que consumen mucho ancho de banda.

No destaca por ofrecer catálogos concretos, pero con el dispositivo adecuado funciona bien para servicios al estilo de Netflix y retransmisiones deportivas en directo, sin esos extraños cortes a mitad de la emisión. Lo probé con Netflix, Hulu, BBC iPlayer, Prime Video y Disney+, y los desbloqueó todos sin ningún problema. Sí que tuve algunos problemas al intentar desbloquear catálogos internacionales de Netflix, como los de Alemania o Francia, por ejemplo.

Para más información Si una plataforma muestra un error, cambia a una ciudad cercana (no a la «más popular» por defecto), borra las cookies y vuelve a conectarte con WireGuard. Para los sitios más rebeldes, prueba con OpenVPN TCP: aunque en teoría es más lento, puede sortear los filtros más exigentes.

A política estricta de no guardar registros fue verificado mediante una auditoría independiente en abril de 2025, lo que garantiza la protección de la privacidad mientras disfrutas de tus series.

La página web oficial está repleta de contenido útil, desde blogs, preguntas frecuentes y guías, hasta herramientas gratuitas como Dark Web Scanner, el verificador de IP, enlaces, códigos QR y velocidad, e incluso un gestor de contraseñas. Así que, si no sabes Cómo configurar una VPN, allí encontrarás un montón de respuestas. Es la opción ideal si quieres acceder a las mejores plataformas de streaming y disfrutar de algunas ventajas gratuitas.

Ventajas Contras ✅ Reproducción en streaming en toda la casa sin límite de dispositivos ✅ WireGuard ofrece una reproducción estable en 4K ✅ Túnel dividido para mantener el tráfico que no es de streaming fuera del túnel ✅ Configuración de seguridad sólida ✅ Política de no registro de datos validada mediante una auditoría externa (2025) ❌ La jurisdicción estadounidense no es del agrado de todo el mundo, pero IPVanish está haciendo todo lo posible por contrarrestar los posibles peligros ❌ En algunas regiones, el desbloqueo puede ser impredecible

Veredicto final:Disfrutarás de una configuración que prioriza la privacidad, con un número ilimitado de pantallas y un rendimiento 4K fiable: una opción segura y práctica para hogares que ven mucho contenido en streaming y buscan menos complicaciones y más protección.

9. PrivateVPN [La mejor VPN para streaming a un precio asequible]

Característica Detalles Servidores Un número indeterminado de servidores en más de 60 países y más de 200 ubicaciones de servidores Velocidad Alrededor de 176 Mbps de media (313 Mbps en la prueba de rendimiento) Conexiones simultáneas Hasta 10 Protocolos WireGuard, OpenVPN, L2TP, IPsec Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad, protección contra fugas, opción de IP dedicada Privacidad Con sede en Suecia, política de no conservación de registros (aún sin auditar de forma independiente) Transmisión en directo Capaz de desbloquear las principales plataformas (Netflix, Hulu, BBC iPlayer) cuando se utiliza una IP dedicada o un servidor optimizado Precio de salida 2,48 $ al mes (12 meses + 24 meses)

PrivateVPN ocupa el nicho de «asequible pero de calidad» para los streamers que no quieren pagar cuotas de suscripción elevadas, pero sí desean tener un buen acceso a catálogos con restricciones geográficas.

Con más de 200 ubicaciones de servidores repartidas por 63 países, obtienes una cobertura decente por una fracción del precio de sus competidores de gama alta. A pesar de contar con una red más reducida, durante mis pruebas logró desbloquear Netflix EE. UU., BBC iPlayer y otros servicios importantes.

Para más información Si te aparece un error geográfico («este contenido no está disponible en tu región»), inicia sesión en PrivateVPN, cambia a una ubicación de servidor con IP dedicada (muchas aparecen indicadas en la aplicación), borra las cookies del navegador y vuelve a conectarte. Esa combinación suele permitir sortear las restricciones más estrictas con las que los servidores compartidos tienen dificultades.

El problema es que no sabemos cuántos servidores hay PrivateVPN en realidad tiene. Cuando los proveedores de VPN mantienen esa información en secreto, sabemos que probablemente se trate de cientos. Por lo tanto, el riesgo de saturación y congestión de los servidores es muy real. Durante las pruebas no experimenté picos de latencia importantes ni caídas de velocidad, pero voy a dejar esta información aquí de todos modos.

Aunque el número total de servidores sea probablemente modesto, PrivateVPN ofrece lo imprescindible para el streaming: ancho de banda ilimitado, diez dispositivos simultáneos y un sólido sistema de seguridad por capas. Para los hogares que consumen contenido en streaming pero no quieren gastar de más, es una opción inteligente y rentable.

Ventajas Contras ✅ Una VPN con todas las funciones y compatible con el streaming a un precio muy asequible ✅ Las 10 conexiones simultáneas permiten un uso completo por parte de toda la familia o el hogar ✅ Buen rendimiento en el desbloqueo de servidores dedicados ✅ Buena configuración de seguridad ❌ Número de servidores VPN no revelado ❌ Todavía no se ha realizado ninguna auditoría pública independiente de la política de no registro de datos

Veredicto final:Es la mejor VPN para streaming económica que he encontrado. Te ofrece acceso real a contenidos de todo el mundo catálogos, compatibilidad total con todo tipo de dispositivos y una seguridad sólida sin tener que pagar un precio elevado. Ideal para instalaciones de televisores inteligentes, hogares compartidos o cualquier persona que vea mucho contenido en streaming pero quiera gastar menos.

10. Windscribe [La mejor VPN freemium para streaming]

Característica Detalles Servidores Un número no revelado de servidores en unos 70 países Velocidad Una media de unos 198 Mbps (313 Mbps en pruebas de rendimiento); a menudo se producen atascos en los nodos gratuitos Conexiones simultáneas Ilimitado Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2, Stealth, WStunnel Seguridad AES-256, cortafuegos integrado (bloquea las fugas), protección contra fugas de DNS, suplantación de direcciones MAC; R.O.B.E.R.T bloquea anuncios, rastreadores y malware Privacidad Política de no registro de datos, servidores que funcionan solo con memoria RAM (tras la renovación de la infraestructura), cliente de código abierto Transmisión en directo Funciona en muchas plataformas de streaming cuando se utilizan servidores de pago o de alta calidad; la versión gratuita tiene limitaciones Precio de salida 5,75 $ al mes (plan de 1 año)

Windscribe es la opción más acertada si quieres ahorrar dinero pero sin renunciar al acceso a catálogos de streaming de todo el mundo. La compatibilidad ilimitada con dispositivos significa que puedes reproducir contenido en streaming simultáneamente en tu televisor, ordenador portátil y teléfono.

En los servidores de pago (que no estén saturados), He comprobado que desbloquea las principales plataformas y que el streaming funciona sin problemas. Lo probé principalmente con Netflix y pude desbloquear el catálogo de EE. UU., pero también algunas versiones regionales como las de Canadá, Brasil, Australia, Japón y otras. Además, obtuve resultados mucho mejores en Windscribe’sServidores de 15 GB.

Para más información Windscribe El cliente cuenta con un botón de «Desbloquear streaming», así que asegúrate de mantenerlo activado. De lo contrario, no podrás transmitir nada. Además, asegúrate de configurar el cortafuegos integrado (Windscribe’s (interruptor de seguridad) para evitar fugas accidentales de direcciones IP.

El plan gratuito es muy generoso y es ideal para quienes ven contenido de forma ocasional – Solo ten en cuenta el límite de datos y la menor velocidad de conexión. Si sueles ver mucho contenido en streaming, el plan gratuito no te dará para mucho, aunque llegues a los 15 GB de datos.

Ventajas Contras ✅ Plan totalmente gratuito con hasta 15 GB de uso al mes ✅ Conexiones simultáneas ilimitadas ✅ Potentes herramientas de privacidad ✅ Amplia cobertura geográfica para catálogos regionales ❌ Los servidores gratuitos suelen estar saturados (es probable que se produzcan ralentizaciones) ❌ Se requiere un plan de pago para desbloquear de forma fiable todos los catálogos principales

Veredicto final:Para los streamers que quieran un acceso internacional aceptable sin tener que pagar tarifas premium, Windscribe ofrece un equilibrio perfecto. Pantallas ilimitadas, un plan gratuito bastante bueno y la libertad de pasar a un plan superior solo si vas a darle caña. No se llevará el premio a la «máxima velocidad», pero en cuanto a relación calidad-precio, es difícil de superar.

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