Die 10 besten VPNs für Datenschutz: Die besten VPNs für Online-Sicherheit im Jahr 2026

Die Suche nach dem besten VPN für den Datenschutz kann einem schnell über den Kopf wachsen. Das Wort „privat“ im Akronym VPN ist nicht immer ein Garant für Datenschutz. Manche VPNs nutzen veraltete Technologien, während andere Protokolle speichern – etwas, das ich nicht gutheiße. Aus diesem Grund habe ich die Sache selbst in die Hand genommen.

Anstatt euch durch die Datenschutzrichtlinien verschiedener VPN-Anbieter wühlen zu lassen (was ziemlich langweilig ist), habe ich die Auswahl auf die 10 Die besten VPNs für mehr Datenschutz für Sie. Mit diesen vertrauenswürdigen und zuverlässigen VPNs sind Ihre Daten stets sicher. Außerdem profitieren Sie von weiteren Extras wie Streaming, P2P und der Entsperrung von Websites.

Unsere Top-Empfehlungen für die besten VPNs zum Schutz der Privatsphäre

Ich habe es versprochen10 datenschutzorientierte VPNs, und darauf werde ich gleich noch eingehen. Allerdings sind nicht alle VPNs gleich aufgebaut, und unter den 10 tolle Optionen, habe ich gefunden 3 Die besten VPNs für Datenschutz, die neue Maßstäbe setzen. Ich stelle sie Ihnen vor:

NordVPN – Das beste VPN für Datenschutz mit einer geprüften No-Log-Richtlinie, festplattenlosen Servern, Double-VPN und Onion-over-VPN-Verbindungen – alles für umfassenden Datenschutz. ExpressVPN – Ein Premium-VPN, das für rasante Geschwindigkeiten, eine bewährte No-Logs-Richtlinie, die TrustedServer-Technologie und zuverlässigen Zugriff auf einer Vielzahl von Geräten und in zahlreichen Regionen bekannt ist. Proton VPN – Ein sicherheitsorientiertes VPN, das vom Team hinter Proton Mail entwickelt wurde und eine strikte No-Logs-Richtlinie, die Secure-Core-Architektur sowie starke Verschlüsselung für datenschutzbewusste Nutzer bietet.

Möchten Sie diedie Crème de la Crème welche datenschutzfreundlichen VPNs? Diese 3 sind besonders empfehlenswert. Aber wie immer lade ich Sie ein, sich meine vollständige Liste anzusehen, alle Optionen abzuwägen und das VPN für Datenschutz auszuwählen, das am besten zu Ihnen passt.

Die besten VPNs für mehr Datenschutz: Bleiben Sie anonym dank Protokollierungsverbot

Sind Sie bereit, anonym zu werden und Ihre Identität zu verbergen? Das beste VPN für den Datenschutz finden Sie unten, und meine Top-Empfehlung 10 Diese Auswahlmöglichkeiten lassen keine Zweifel aufkommen. Ich gehe auf ihre Funktionen, Vor- und Nachteile ein, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können, die Ihren Bedürfnissen entspricht.

1. NordVPN [Das insgesamt beste VPN für den Datenschutz]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Gleichzeitige Verbindungen 10 Unterstützte Plattformen Windows, Linux, macOS, Android, iOS, Router, Browser-Erweiterungen Anzahl der Server Über 9.000 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit durchschnittlich 300 Mbit/s Sicherheitsmerkmale Doppeltes VPN, Malware-Schutz, No-Log-Richtlinie, serverlose Server, NordLynx, Verschleierung Am besten geeignet für Unüberwindbare Sicherheit und garantierter Datenschutz

Als bestes VPN für den Online-Datenschutz, NordVPN nutzt die neuesten Technologien. Es verfügt über festplattenlose (RAM-basierte) Server, auf denen alle Daten nach einem Neustart gelöscht werden. Seine No-Logging-Richtlinie ist so was von wasserdicht, wie es nur geht. Mehrere renommierte Cybersicherheitsfirmen haben das System geprüft und bestätigt, was das Unternehmen verspricht – Ihre sensiblen Daten werden nicht gespeichert.

NordVPNDie Gerichtsbarkeit Panamas ist ein entscheidender Aspekt. Das Land liegt außerhalb des „Five Eyes“-Raums, daher NordVPN kann betrieben werden, ohne die Daten der Nutzer zu speichern und an die Behörden weiterzugeben.

Pro-Tipp Wechseln Sie in den Einstellungen zum NordLynx-Protokoll – es ist deutlich schneller als OpenVPN und dabei genauso sicher. Ideal für Streaming, Gaming oder große Downloads.

Was die Funktionen betrifft, NordVPN verfügt über Double-VPN- und Onion-over-VPN-Server. Double-VPN-Server den Datenverkehr doppelt verschlüsseln, wodurch der Nutzer nicht zurückverfolgt werden kann. Onion-over-VPN-Server ermöglichen reibungslose Verbindungen mit Tor, was für die Anonymität unerlässlich ist.

Moderne Protokolle wie NordLynx und NordWhisper bieten sowohl hohe Geschwindigkeit als auch Sicherheit und gewährleisten gleichzeitig damit du Netzwerkfilter umgehen kannst. Schließlich schützt die Post-Quanten-Verschlüsselung Ihre Identität durchgehend und macht Sie so immun gegen Überwachung und Nachverfolgung.

Vorteile Nachteile ✅ Double-VPN-Server ✅ Verschleierung, die Zensur umgeht ✅ Das schnellste VPN in Tests ✅ Geprüfte No-Logging-Richtlinie ✅ Alle Server sind RAM-basiert ✅ Moderne Post-Quanten-Verschlüsselung ❌ Nach dem Eröffnungsangebot ist der Preis zwar höher, aber es ist immer noch günstig und lohnt sich

Endgültiges Urteil: NordVPN ist ein vielseitiges, auf Datenschutz ausgerichtetes VPN mit einigen der fortschrittlichsten Funktionen, einer geprüften No-Logs-Richtlinie und leistungsstarker Verschleierung, die Zensur umgeht und Ihre VPN-Verbindung tarnt.

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2. ExpressVPN [Die besten Apps für Geschwindigkeit und Anfänger]

Unsere Bewertung Enebameter 9,9/10

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Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 14 Unterstützte Plattformen Windows, Linux, macOS, Android, iOS, Router, Browser-Erweiterungen Anzahl der Server Über 3.000 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit durchschnittlich 267 Mbit/s Sicherheitsmerkmale Werbeblocker, Lightway Turbo, geprüfte No-Log-Richtlinie, Kill Switch, DNS-Leckschutz Am besten geeignet für Rasante Geschwindigkeiten und benutzerfreundliche Apps

ExpressVPN ist das beste VPN für Datenschutz, mit überraschend hohen Geschwindigkeiten und zuverlässigen Verbindungen. Es basiert auf der TrustedServer-Technologie (Reine RAM-Server) sowie eine No-Log-Richtlinie, um den Datenschutz zu gewährleisten und Ihnen ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Tatsächlich, ExpressVPN ist das am häufigsten geprüfte VPN auf dem Markt.

Eine kurze Suche zeigt mehr als zwanzig externe Prüfungen von KPMG, PwC, Cure53 und anderen Giganten der Cybersicherheitsbranche. Darüber hinaus ExpressVPN nutzt Lightway Turbo, ein Protokoll mit 256-BitAES-Verschlüsselung und blitzschnelle Geschwindigkeit, was ExpressVPN a ein gutes VPN für Gamingund P2P.

Pro-Tipp Wählen Sie Server in Ihrer Nähe manuell aus, anstatt sich auf „Smart Location“ zu verlassen – so profitieren Sie oft von einer geringeren Latenz und stabileren Geschwindigkeiten.

Netzwerksperre, ein Kill Switch, verhindert Datenlecks, während der erweiterte Schutz schützt dich vor Werbung, Trackern und bösartigen Websites. ExpressVPN verfügt über Identity Defender, das zusätzlichen Schutz vor Cyberangriffen und Versuchen bietet, Ihre persönlichen Daten zu stehlen.

Vorteile Nachteile ✅ Benutzerfreundliche App ✅ Schnelle und sichere Server auf RAM-Basis ✅ Zahlreiche Prüfungen durch unabhängige Stellen ✅ Es blockiert Tracker, Werbung und bösartige Websites ✅ Der automatische Kill Switch verhindert Datenlecks ✅ Lightway-Turbo-Protokoll für Geschwindigkeit und Datenschutz ❌ Keine Multi-Hop-Verbindungen (nicht erforderlich, da die Verbindung bereits sicher genug ist)

Endgültiges Urteil: ExpressVPNDie Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen, vereint in einer benutzerfreundlichen App, machen sie zu einer geeigneten Wahl für Einsteiger und alle, die ihre Online-Präsenz mit einem einzigen Klick anonymisieren möchten.

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3. Proton VPN [Ideal für Datenschutz auf Schweizer Niveau]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,8/10

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Gleichzeitige Verbindungen 10 Unterstützte Plattformen Windows, Linux, macOS, Android, iOS, Router, Browser-Erweiterungen Anzahl der Server Über 15.000 Server in über 100 Ländern Geschwindigkeit durchschnittlich 248 Mbit/s Sicherheitsmerkmale Secure-Core-Server, NetShield-Werbeblocker, alternatives Routing, Tor-über-VPN-Server Am besten geeignet für Geprüfte No-Log-Richtlinie sowohl in der kostenlosen als auch in der kostenpflichtigen Version

Proton VPN ist das beste VPN für Datenschutz und Sicherheit. Der Anbieter hat seinen Sitz in der Schweiz, einem der besten Länder in Sachen Datenschutz, und verfügt über eine No-Logs-Richtlinie, die durch mehrere unabhängige Prüfungen bestätigt wurde. Außerdem bietet er einige der beeindruckendsten Funktionen, wie zum Beispiel eine firmeneigene Secure-Core-Server, die als Multi-Hop-Server fungieren und Ihren Datenverkehr doppelt verschlüsseln.

Der Werbeblocker NetShield schützt Sie zudem vor Trackern und bösartigen Websites. Proton legt den Schwerpunkt auf eine vollständige Festplattenverschlüsselung und eine gehärtete Infrastruktur; dies ist ein anderer Ansatz als bei reinen RAM-Lösungen. Darüber hinaus bietet das VPN auch moderne Protokolle, darunter OpenVPN und WireGuard, wodurch ein perfektes Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit und Sicherheit gewährleistet wird.

Pro-Tipp Secure Core leitet den Datenverkehr über Länder mit datenschutzfreundlichen Bestimmungen – ideal für Anonymität, aber langsamer. Setzen Sie diese Option gezielt ein (z. B. für Journalismus oder Forschung).

Mir gefällt die Funktion „Alternative Routen“, die verschleiert den Datenverkehr und verbirgt die VPN-Nutzung. Proton VPN unterstützt Tor über VPN Verbindungen, was es ideal für umfassende Anonymität macht. Das Beste daran ist, dass mindestens die Hälfte dieser Funktionen auch im kostenlosen Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen enthalten ist.

Ich empfehle aber trotzdem den Premium-Tarif. Er ist günstig und schaltet alle Funktionen frei, die dieses beste VPN für Datenschutz zu bieten hat. Auch wenn das so hochtrabend klingt, Das VPN lässt sich ganz einfach einrichten und einfach zu bedienen, sodass auch Anfänger Spaß daran haben.

Vorteile Nachteile ✅ Secure-Core-Server (Multi-Hop) ✅ NetShield-Werbeblocker ✅ Unterstützung für Tor über VPN ✅ Keine Protokollierung – weder in der kostenlosen noch in der kostenpflichtigen Version ✅ Alternative Routenführung (Verschleierung) ✅ Vollständige Festplattenverschlüsselung ❌ Der Support reagiert nicht besonders schnell, ist aber hilfsbereit und über den Live-Chat erreichbar

Endgültiges Urteil: Proton VPN ist mein Favorit, da er durch seine Innovationen in Sachen Sicherheit und Datenschutz besticht – untermauert durch eine No-Log-Richtlinie, Open-Source-Anwendungen und erschwingliche Preise, die zeigen, dass umfassender Online-Datenschutz kein Luxus sein muss.

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4. CyberGhost VPN [Benutzerfreundliches VPN mit hervorragender Streaming-Unterstützung]

Unsere Bewertung Enebameter 9,7/10

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Gleichzeitige Verbindungen 7 Unterstützte Plattformen Windows, macOS, Linux, Android, iOS, smart TVs, routers, browser extensions Anzahl der Server Über 11.000 Server in 100 Ländern Geschwindigkeit durchschnittlich 300 Mbit/s Sicherheitsmerkmale AES-256-Verschlüsselung, No-Log-Richtlinie, Kill Switch, Werbeblocker und Tracker-Blocker Am besten geeignet für Streaming, Benutzerfreundlichkeit und weltweite Serverabdeckung

CyberGhost VPN ist ein äußerst benutzerfreundliches und dennoch leistungsstarkes VPN, das sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Nutzer entwickelt wurde. Es unterliegt einer strengen No-Logs-Richtlinie, die sicherstellt, dass Ihre Surfaktivitäten jederzeit privat bleiben. Darüber hinaus bietet es RAM-basierte Server verbessern den Datenschutz, indem sie bei jedem Neustart alle Daten löschen.

mit Sitz in Rumänien, CyberGhost profitiert von einem datenschutzfreundlichen Rechtsraum außerhalb des „Five Eyes“-Bündnisses. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, strenge Datenschutzstandards aufrechtzuerhalten, ohne dass eine eingreifende Überwachung erforderlich ist.

Pro-Tipp CyberGhost Server für Netflix, BBC usw. – diese sind optimiert und wesentlich zuverlässiger als allgemeine Server.

Das VPN unterstützt moderne Protokolle wie WireGuard… und bietet schnelle und sichere Verbindungen auf allen gängigen Plattformen. Die intuitive Benutzeroberfläche sorgt in Kombination mit leistungsstarken Funktionen wie dem automatischen Kill Switch und der Inhaltsblockierung für ein reibungsloses und sicheres Erlebnis im täglichen Gebrauch.

CyberGhostDas riesige Servernetzwerk sorgt weltweit für stabile Verbindungen, während Spezialserver verbessern den Zugriff auf geografisch eingeschränkte Inhalte auf Plattformen wie Netflix und BBC iPlayer.

Vorteile Nachteile ✅ Spezielle Server für Streaming und Torrenting ✅ Riesiges globales Servernetzwerk ✅ Benutzerfreundliche Oberfläche für Anfänger ✅ Strenge No-Logs-Richtlinie und datenschutzfreundlicher Gerichtsstand ✅ Günstige Langzeit-Tarife ❌ In einigen Regionen etwas langsamer als die führenden Wettbewerber ❌ Begrenzte erweiterte Anpassungsmöglichkeiten für fortgeschrittene Nutzer

Fazit: CyberGhost VPN ist ein vielseitiges, benutzerfreundliches VPN mit hervorragenden Streaming-Funktionen, einem riesigen Servernetzwerk und soliden Datenschutzfunktionen, was es zu einer hervorragenden Wahl für den täglichen Gebrauch macht.

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5. Privater Internetzugang (PIA) [Am besten geeignet für erweiterte Datenschutzfunktionen]

Unsere Bewertung 9.6

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Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzt Unterstützte Plattformen Windows, Linux, macOS, Android, iOS, Router, Browser-Erweiterungen Anzahl der Server 35.000 Server in über 90 Ländern Geschwindigkeit durchschnittlich 284 Mbit/s Sicherheitsmerkmale PIA MACE-Werbeblocker, Multi-Hop-Server, Shadowsocks-Verschleierung, vor Gericht bestätigte No-Logs-Richtlinie Am besten geeignet für Anpassbare Verbindungs- und Datenschutzfunktionen

Privater Internetzugang ist bekannt für seine vor Gericht bestätigte No-Log-Richtlinie, nachdem Die dem Unternehmen zugestellten Vorladungen haben keine Protokolle ergeben, die Rückschlüsse auf die Identität zulassen. Um seinen Ruf als datenschutzstarkes Unternehmen zu festigen, hat es sich zudem einer Prüfung durch eine unabhängige Stelle unterzogen, die von Deloitte, was alles bestätigte, was man gerne hört.

PIA VPN nutzt fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie MACE, einen Ad- und Tracker-Blocker auf DNS-Ebene, sowie Shadowsocks-Verschleierung, um Ihre VPN-Nutzung zu verbergen. Die App ist in hohem Maße konfigurierbar und bietet die Möglichkeit, 256/128-Bit-GCM-Verschlüsselung, ermitteln Sie Ihre MTU-Größe und verwenden Sie WireGuard oder OpenVPN Protokolle.

Pro-Tipp Aktivieren Sie die Portweiterleitung – dies kann die P2P-Geschwindigkeiten und die Verbindung erheblich verbessern.

Der optionale Virenschutz des VPNs bietet zusätzlichen Schutz vor Bedrohungen. Außerdem stehen Ihnen unbegrenzt viele gleichzeitige Verbindungen zur Verfügung und Apps für alle gängigen Plattformen. Privater Internetzugang bietet einige der günstigsten Preise und ein 30 TageGeld-zurück-Garantie für eine risikofreie Testphase.

Es ist auch eines der Die zuverlässigsten VPNs für Streaming, dank dedizierter Server, die funktioniert mit Netflix, BBC iPlayer und anderen Streaming-Diensten.

Vorteile Nachteile ✅ Unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen ✅ Eine vor Gericht bestätigte und durch eine unabhängige Prüfung bestätigte No-Log-Richtlinie ✅ Spezielle Streaming-Server ✅ DDoS-Schutz für Spiele ✅ Konfigurierbare Verschlüsselung (128 oder 256 Bit) ❌ Hat seinen Sitz in den USA (Five Eyes), was jedoch keinen negativen Einfluss auf die Protokollierung hat

Endgültiges Urteil: Privater Internetzugang macht den Datenschutz dank seines günstigen Preises, der anpassbaren Sicherheitsfunktionen und der bewährten Praxis, keine Protokolle zu speichern, zu einer unkomplizierten Angelegenheit und zählt damit insgesamt zu den vertrauenswürdigsten VPN-Diensten.

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6. Surfshark [Das beste VPN für Datenschutz zum kleinen Preis]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzt Unterstützte Plattformen Windows, Linux, macOS, Android, iOS, Router, Browser-Erweiterungen Anzahl der Server 4.500 Server in 100 Ländern Geschwindigkeit durchschnittlich 295 Mbit/s Sicherheitsmerkmale Multi-Hop-Verbindungen, IP-Rotator, Tarnmodus, RAM-Server, No-Log-Richtlinie Am besten geeignet für Innovative Funktionen für Sicherheit, Datenschutz und Virenschutz

SurfsharkDie günstigen Preise machen es zu einem echten VPN-Highlight. Reine RAM-Server, unabhängige Prüfungen durch Dritte und eine No-Logs-Richtlinie – drei wesentliche Faktoren für den Datenschutz. Allerdings, Surfshark verwendet ebenfallsWireGuard für schnelle und sichere Verbindungen.

Besonders gut gefallen mir die Multi-Hop-Verbindungen (Double VPN) und der Camouflage-Modus (Verschleierung), die verbirgt Ihre VPN-Nutzung. StandardmäßigSurfshark verfügt über einen Kill Switch, Schutz vor IP-/DNS-Lecks und einen IP-Rotator, der Ihre IP-Adresse alle paar Minuten wechselt, damit Sie nicht zurückverfolgt werden können.

Pro-Tipp Aktivieren Sie CleanWeb, um Werbung, Tracker und bösartige Domains zu blockieren. Dies verbessert nicht nur den Datenschutz, sondern kann auch die Ladezeiten von Seiten verkürzen und für mehr Übersichtlichkeit sorgen.

Der Mittelklasse-Tarif umfasst sogar Virenschutz zur Verringerung der FingerabdruckflächeAnsonsten, Surfshark eignet sich hervorragend zum Streamen, ermöglicht P2P auf allen Servern und bietet dir sogar die Möglichkeit, deine Identität mithilfe der „Alternative ID“-Funktion durch eine falsche zu ersetzen.

Vorteile Nachteile ✅ Dynamischer Multi-Hop für mehr Datenschutz ✅ Zuverlässiger Virenschutz auf allen Geräten ✅ Keine Protokollierung (geprüft) ✅ Die IP-Rotation wechselt Ihre IP-Adresse regelmäßig, um Ihre Anonymität zu gewährleisten ✅ Hervorragende Wahl für Streaming ✅ Unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen ❌ Im Starter-Tarif ist kein Virenschutz enthalten, aber der nächste Tarif, der diesen bietet, ist etwas teurer

Endgültiges Urteil: Surfshark hebt sich deutlich von der Masse ab – mit wettbewerbsfähigen Preisen, soliden Sicherheits- und Datenschutzfunktionen sowie einer unbegrenzten Anzahl gleichzeitiger Verbindungen, was das Preis-Leistungs-Verhältnis verbessert und es zum besten VPN für Datenschutz in dieser Preisklasse macht.

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7. AirVPN [Das beste unabhängige VPN für Datenschutz]

Unsere Bewertung Enebameter 9,4/10

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Gleichzeitige Verbindungen 5 Unterstützte Plattformen Windows, macOS, Linux, Android; iOS über manuelle OpenVPN-/WireGuard-Konfiguration Anzahl der Server Über 260 Server in mehr als 22 Ländern Geschwindigkeit durchschnittlich 213 Mbit/s Sicherheitsmerkmale Perfekte Forward Secrecy, 256-Bit-Verschlüsselung, Tor über VPN Am besten geeignet für Keine Protokollierung und undurchdringliche Verschlüsselung

AirVPN ist ein einzigartiger Dienst, der von Aktivisten und Ingenieuren betrieben wird und sich durch ein starkes Engagement für den Datenschutz sowie durch technische Protokolle auszeichnet. Umfassende Unterstützung für OpenVPN und WireGuard Die Unterstützung ermöglicht eine individuell anpassbare Datenschutzkonfiguration. In der Zwischenzeit haben Sie eine uneingeschränkte No-Log-Richtlinie.

AirVPN ist ein unabhängiger VPN-Anbieter, was bedeutet, dass er keine Muttergesellschaft hat. Er arbeitet mit minimaler Protokollierung und vollständige Transparenz. Gleichzeitig bietet es erstklassige Verschlüsselung, einen Kill Switch und einen lückenlosen DNS-Leckschutz.

Pro-Tipp Nutzen Sie OpenVPN über SSH/SSL, um Zensur oder restriktive Netzwerke zu umgehen. Dadurch wird Ihr VPN-Datenverkehr als normaler HTTPS-Datenverkehr getarnt, was es schwieriger macht, ihn zu erkennen und zu blockieren.

Der Dienst unterstützt alle gängigen Plattformen, Sie können ihn aber auch an einen Router anschließen und so alle Geräte im Haushalt schützen. AirVPN mag zwar nicht besonders gut zum Streamen geeignet sein, doch das wird durch den konsequenten Fokus auf Datenschutz, Sicherheit und Anonymität wieder wettgemacht – genau deshalb steht es auf meiner Liste.

Vorteile Nachteile ✅ Transparentes Geschäftsmodell ✅ Absolut keine Protokollierung ✅ WireGuard-Protokoll für Geschwindigkeit und Sicherheit ✅ 256-Bit-AES-Verschlüsselung ✅ Es funktioniert auf allen gängigen Geräten ✅ Ordentliche Leistung ❌ Nicht besonders gut zum Streamen geeignet, funktioniert aber bei einigen Diensten trotzdem

Endgültiges Urteil: Ich empfehleAirVPN Für alle, die ein preisgünstiges VPN suchen, bei dem der Datenschutz an erster Stelle steht und das dafür sorgt, dass Ihre digitalen Spuren vor neugierigen Blicken geschützt bleiben.

8. BolehVPN [Am besten geeignet für eine glasklaren No-Log-Richtlinie]

Unsere Bewertung Enebameter 9,3/10

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Gleichzeitige Verbindungen 3 Unterstützte Plattformen Windows und macOS (nativ), iOS und Android (über OpenVPN) Anzahl der Server Nicht gelistet Geschwindigkeit durchschnittlich 194 Mbit/s Sicherheitsmerkmale Kill-Switch, Null-Protokoll-Richtlinie, DNS-Leckschutz Am besten geeignet für Keine Protokollierung und datenschutzfreundlicher Gerichtsstand

BolehVPN ist vielleicht nicht besonders bekannt, aber das heißt nicht, dass es Ihre Zeit nicht wert ist, geschweige denn Ihr Geld. Es handelt sich um einen Nischenanbieter mit einer ausdrücklichen No-Logging-Richtlinie und einem Warrant Canary für Skeptiker. BolehVPN nutzt fortschrittliche Verschleierungstechniken unter Verwendung von SSH-Tunneling zur Umgehung von Zensur.

Einer meiner Lieblingsaspekte ist die Möglichkeit, anonym (mit Kryptowährung) zu bezahlen. Außerdem, BolehVPN is geeignet für Torrenting und P2P-Filesharing dank seiner leistungsstarken Verschlüsselung und eines Kill-Switches. BolehVPN ist nichts für Streamer, die eine riesige Auswahl an Inhalten zur Verfügung haben möchten.

Pro-Tipp Wählen Sie Server entsprechend bestimmten Anwendungsfällen wie Streaming, Anonymität oder der Umgehung von Beschränkungen aus. BolehVPN bietet verschiedene Routenprofile an, und die Wahl des richtigen Profils kann Ihr Erlebnis erheblich verbessern.

Es ist genau das Richtige für Datenschutz- und Sicherheitsbegeisterte, die keine digitalen Spuren hinterlassen wollen. Es bietet vollständige Transparenz und ist unknackbar 256-BitVerschlüsselung und einen ausgezeichneten Ruf als VPN-Dienst, der bereits seit 2007.

Vorteile Nachteile ✅ Keine Protokollierung mit Warrant Canary ✅ SSH-Tunneling hilft dabei, Zensur zu umgehen ✅ 256-Bit-Verschlüsselung auf Bankenniveau ✅ Anonyme (Krypto-)Zahlungen ✅ Hervorragender Ruf insgesamt ❌ Kleinerer Serverpark, aber dennoch ausreichend für das Umgehen von Sperren und den Schutz der Privatsphäre

Endgültiges Urteil: BolehVPN ist ein überraschend gutes VPN für den Datenschutz, das sich durch höchste Sicherheit, eine strikte No-Logs-Richtlinie und fortschrittliche Verschleierungstechniken auszeichnet, die Ihre Online-Aktivitäten geheim halten.

9. CactusVPN [Das beste datenschutzorientierte VPN für Streaming]

Unsere Bewertung Enebameter 9,2/10

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Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzt Unterstützte Plattformen Windows, Linux, macOS, Android, iOS, Router, Browser-Erweiterungen Anzahl der Server 36 Server in 22 Ländern Geschwindigkeit durchschnittlich 257 Mbit/s Sicherheitsmerkmale WireGuard, Kill Switch, DNS-Leckschutz Am besten geeignet für Streaming und Entsperren von Websites unter Wahrung absoluter Privatsphäre

CactusVPN verfolgt eine ausdrückliche No-Logs-Richtlinie, die mich davon überzeugt, dass es das beste VPN für den Online-Datenschutz ist. Um die Anonymität weiter zu verbessern, bietet es Optionen für gemeinsam genutzte und statische IP-Adressen. Außerdem habe ich festgestellt, dassCactusVPNDer IPv6-/DNS-Leckschutz des Anbieters ist effizient und hat in Tests keine Lecks gezeigt.

Für noch mehr Anpassungsmöglichkeiten bietet der Anbieter Split-Tunneling an, während der Kill-Switch verhindert, dass Ihre IP-Adresse nach außen gelangt. CactusVPN funktioniert sogar in Netzwerken mit Einschränkungen dank der Option „VPN über ICMP/DNS“.

Pro-Tipp Verwenden Sie beim Streamen Smart DNS zusammen mit dem VPN – das ist schneller, da der Datenverkehr nicht verschlüsselt wird, und eignet sich daher ideal für die Wiedergabe von Videos in hoher Qualität bei langsameren Verbindungen.

Die Serverflotte ist zwar kleiner, aber alle Server verfügen über 10 Gbit/sHäfen und sind nie überfüllt. Und als Sahnehäubchen CactusVPN unterstützt anonyme Zahlungen per Kryptowährung und verfügt über eine30 Tage Geld-zurück-Garantie, falls Sie sich nicht sicher sind, ob es Ihnen gefallen wird.

Vorteile Nachteile ✅ Zuverlässiger Kill-Schalter ✅ Strenge Null-Protokoll-Richtlinie ✅ Funktioniert in Regionen mit Internetzensur ✅ Gut zum Streamen ✅ Torrenting ist erlaubt ❌ Kleineres Servernetzwerk, jedoch an 22 wichtigen Standorten

Endgültiges Urteil: CactusVPN ist auf Datenschutz und Sicherheit ausgelegt und verfügt über ein kleines, aber gut verteiltes Servernetzwerk, das für Streaming, hohe Geschwindigkeiten und Torrenting optimiert ist. Ein Pluspunkt bei diesem Preis ist die Möglichkeit, den Dienst auch in Regionen mit Internetzugangsbeschränkungen wie China oder den Vereinigten Arabischen Emiraten zu nutzen.

10. VPN.ac [Ideal für Verbindungen mit zwei Zwischenstopps]

Unsere Bewertung Enebameter 9,1/10

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Gleichzeitige Verbindungen 12 Unterstützte Plattformen Windows, Linux, macOS, Android, iOS, Router Anzahl der Server Unbekannte Anzahl von Servern in 20 Ländern Geschwindigkeit durchschnittlich 244 Mbit/s Sicherheitsmerkmale Doppel-Hop, fortschrittliche Verschlüsselung, WireGuard, Kill Switch Am besten geeignet für Zwei Verschlüsselungsebenen durch Double-Hop-Verbindungen

VPN.ac Hier dreht sich alles um Datenschutz – dank der unmissverständlichen No-Logs-Richtlinie, die einen sofort begeistert. OpenVPN und WireGuard sind vorhanden, mit Unterstützung für Erweiterte TLS-Optionen für eine bessere Verschlüsselung und mehr Datenschutz. VPN.ac verfügt über einen riesigen Pool an gemeinsam genutzten IP-Adressen.

Dies erhöht die Anonymität und verhindert eine Nachverfolgung. In diesem Zusammenhang VPN.acermöglicht außerdem Verbindungen mit zwei (oder mehreren) Zwischenstationen, die den Datenverkehr über zwei Server leiten und zweimal verschlüsseln. VPN.ac ist für das Streaming optimal ausgelegt, während Torrenting auf allen Servern erlaubt ist.

Pro-Tipp Verwenden Sie verschleierte Server, wenn Sie sich in einer Region mit strengen Internetzugriffskontrollen befinden. Diese sind speziell darauf ausgelegt, Deep-Packet-Inspection zu umgehen und einer Erkennung zu entgehen.

Ich muss sagen, dass mir die umfassende Geräteunterstützung gefällt, die sich auch auf Router erstreckt, sodass Müheloser Schutz für alle Geräte im Haushalt. Außerdem,12 Die Anzahl der gleichzeitigen Verbindungen ist selbst für große Familien mehr als ausreichend.

Vorteile Nachteile ✅ Double-Hop fügt eine weitere Verschlüsselungsebene hinzu ✅ Hohe Geschwindigkeiten dank WireGuard ✅ Es unterstützt Router ✅ Gemeinsame IP-Adressen (gut für die Anonymität) ✅ Hochgradig anpassbare Verbindungen ❌ Gelegentliche Probleme beim Entsperren von Streaming-Diensten, aber es funktioniert mit Netflix

Endgültiges Urteil: VPN.ac ist das beste VPN für Datenschutz mit Double-Hop-Unterstützung, konfigurierbaren VPN-Verbindungen und umfassender Kompatibilität, was es zu einem zuverlässigen Begleiter macht, egal ob zu Hause oder unterwegs.

Wichtige Faktoren, die bei der Auswahl des besten VPNs für den Datenschutz zu berücksichtigen sind

Meine Liste der10 „Die besten VPNs für den Datenschutz“ soll Ihnen helfen, Zeit und Geld zu sparen, die Sie sonst durch falsche Entscheidungen verschwenden würden. Die Wahl des richtigen, auf Datenschutz ausgerichteten VPNs ist entscheidend, doch bevor Sie diese treffen können, sollten Sie folgende wichtige Faktoren berücksichtigen:

Die wichtigsten Sicherheitsfunktionen für den Datenschutz im Internet

Die zentralen VPN-Sicherheitsfunktionen schützen Ihre Privatsphäre direkt und verhindern Datenlecks. Mit „zentralen Funktionen“ meine ich die Verschlüsselung (128-Bit or 256-Bit AES/GCM), IPv6- und DNS-Leckschutz, Forward Secrecy, ein Kill Switch, WebRTC Leckschutz und moderne Protokolle.

Zu den modernen Protokollen gehören OpenVPN und WireGuard und deren Derivate. Einige VPNs, wie NordVPN and ExpressVPN, verfügen über eigene Optionen wie NordLynx und Lightway Turbo die Sicherheit und Geschwindigkeit in den Vordergrund stellen und auf bereits bewährten Protokollen aufbauen.

Ich sollte noch das diskless-Verfahren erwähnen oder Server, die ausschließlich mit RAM arbeiten und deren Daten bei einem Neustart vollständig gelöscht werden. Das beste VPN für den Datenschutz verfügt zudem über Double-VPN-Routing, wodurch der Datenverkehr doppelt verschlüsselt wird und der Nutzer nicht zurückverfolgt werden kann. Die in vielen VPNs vorhandene Verschleierung ermöglicht es dir hingegen, deine VPN-Nutzung zu verbergen und Zensur zu umgehen (DPI) in China, Russland und ähnlichen Regionen.

Beim Online-Datenschutz geht es nicht nur darum, die eigene IP-Adresse zu verbergen. Es geht darum, Minimierung der Datenpreisgabe auf jeder Ebene, von Ihrem Gerät zum Server, wodurch unter keinen Umständen Informationen gespeichert werden oder nach außen gelangen. All dies wird durch die ordnungsgemäße Implementierung moderner Technologien und Tunneling-Protokolle der derzeit besten VPNs für den Datenschutz gewährleistet.

Richtlinien zum Verzicht auf Protokollierung und Datenverarbeitung: Der entscheidende Faktor für den Datenschutz

So etwas gibt es nicht 100% VPN ohne Protokollierung; lassen Sie uns das einmal klarstellen.

Allerdings,Wenn ich von einem VPN ohne Protokollierung spreche, meine ich damit ein VPN, das keine Protokolle speichert, anhand derer Nutzer identifiziert werden können, und mein Favorit10 in diese Kategorie fallen. Zu den identifizierbaren Protokollen gehören unter anderem:

Ihre ursprüngliche IP-Adresse

DNS-Anfragen

Zeitstempel der Verbindungen

Metadaten

VPNs behaupten zwar, keine Protokolle zu speichern, doch ohne Sicherheitsprüfungen hat diese Aussage kaum Bedeutung. Aus diesem Grund habe ich VPNs ausgewählt, die eine oder mehrere unabhängige Prüfungen, die ihre Behauptungen bezüglich des Verzichtes auf Abholzung bestätigt haben. Auch hier spielen wieder reine RAM-Server eine Rolle im ganzen Thema Datenschutz.

Die Tatsache, dass bei jedem Neustart alle Daten gelöscht werden, ist eine clevere Methode, um die Protokollierung zu minimieren. Schließlich kannst du eine starke Verschlüsselung einsetzen oder sogar einige der Die besten VPNs für DDoS-Schutz, doch wenn es Protokolle speichert und personenbezogene Daten aufbewahrt, sind diese Funktionen bedeutungslos.

Die Grundlage jedes guten VPNs für den Datenschutz ist eine verifizierte Null-Protokollierungs-Richtlinie.

Kostenlose vs. kostenpflichtige VPNs: Was Sie zum Thema Datenschutz wissen müssen

Kostenlose und kostenpflichtige VPNs können gleichermaßen sicher sein, doch das ist selten der Fall.

Gute Beispiele für sichere, 100% Kostenlose VPNs sindProton VPN, WindscribeundHide.me. Sie bieten leistungsstarke Verschlüsselung und sogar eine No-Logs-Richtlinie und erfüllen damit alle wichtigen Anforderungen. Allerdings haben sie noch andere Einschränkungen beim Streaming, bei der Zuverlässigkeit, beim Datenvolumen und bei erweiterten Sicherheitsfunktionen.

In den meisten Fällen fehlen kostenlosen VPNs Funktionen wie Double-VPN-Routing, Verschleierung, Malware-Schutz und andere wichtige Datenschutzfunktionen. Viele kostenlose VPNs – und ich bin mir sicher, dass Sie schon von Hallo VPN and Betternet, die bekanntermaßen Protokolle speichern oder dich mit gezielten Werbeanzeigen überschütten, wodurch sie Ihrer Privatsphäre eher schaden als nützen.

All diese Risiken lassen sich durch die Nutzung eines kostenpflichtigen VPNs minimieren.

Bezahlte VPNs verdienen genug Geld mit Abonnements. Sie verfügen über alle finanziellen Mittel, um modernste Funktionen zu implementieren, und müssen Ihre Daten nicht verkaufen, um Geld zu verdienen. Wenn Sie sich auf makellosen Datenschutz und absolut sichere Schutzmaßnahmen verlassen möchten, Premium-VPNs sind ein Kinderspiel.

Mein Fazit

Das Internet kommt einem heutzutage manchmal wie ein Minenfeld vor. Die gute Nachricht? Die Suche nach dem besten VPN für den Datenschutz ist ein Problem, das du nun endgültig von deiner Liste streichen kannst. Hier ist die Kurzanleitung.

Am besten für umfassenden Datenschutz → NordVPN . Mit geprüften No-Logs, festplattenlosen Servern, postquanten-sicherer Verschlüsselung und Double-VPN deckt es alle Aspekte ab und ist damit die erste Wahl, wenn Sie das umfassendste Datenschutzpaket ohne Kompromisse suchen.

Mit geprüften No-Logs, festplattenlosen Servern, postquanten-sicherer Verschlüsselung und Double-VPN deckt es alle Aspekte ab und ist damit die erste Wahl, wenn Sie das umfassendste Datenschutzpaket ohne Kompromisse suchen. Am besten für mühelose Anonymität → ExpressVPN . Wenn Sie sich einen absolut sicheren Datenschutz wünschen, ohne sich mit Einstellungen herumschlagen zu müssen, ExpressVPN hält, was es verspricht. Dank der TrustedServer-Technologie, mehr als 20 unabhängigen Prüfungen und kinderleichten Apps ist es ein Kinderspiel, mit nur einem Klick anonym zu surfen.

Wenn Sie sich einen absolut sicheren Datenschutz wünschen, ohne sich mit Einstellungen herumschlagen zu müssen, ExpressVPN hält, was es verspricht. Dank der TrustedServer-Technologie, mehr als 20 unabhängigen Prüfungen und kinderleichten Apps ist es ein Kinderspiel, mit nur einem Klick anonym zu surfen. Ideal für Datenschützer → Proton VPN . Entwickelt vom gleichen Team, das auch hinter Proton Mail steht, ist dieser Dienst durch und durch auf Datenschutz ausgelegt – mit Secure-Core-Servern, Open-Source-Apps und einer No-Logs-Richtlinie, die sowohl für die kostenlose als auch für die kostenpflichtige Version gilt.

Entwickelt vom gleichen Team, das auch hinter Proton Mail steht, ist dieser Dienst durch und durch auf Datenschutz ausgelegt – mit Secure-Core-Servern, Open-Source-Apps und einer No-Logs-Richtlinie, die sowohl für die kostenlose als auch für die kostenpflichtige Version gilt. Ideal für Gelegenheitsnutzer, die alles wollen → CyberGhost . Ein riesiges Servernetzwerk, für Streaming optimierte Server und eine übersichtliche Benutzeroberfläche sorgen dafür, dass CyberGhost Das benutzerfreundlichste VPN für den täglichen Internetaufenthalt, ohne dabei an den wesentlichen Funktionen zu sparen.

Ein riesiges Servernetzwerk, für Streaming optimierte Server und eine übersichtliche Benutzeroberfläche sorgen dafür, dass CyberGhost Das benutzerfreundlichste VPN für den täglichen Internetaufenthalt, ohne dabei an den wesentlichen Funktionen zu sparen. Ideal für Power-User mit kleinem Budget → PIA. Vollständig konfigurierbare Verschlüsselung, eine in konkreten Gerichtsverfahren bewährte No-Logs-Richtlinie und eine unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen – und das alles zu einem der günstigsten Preise auf dem Markt.

Egal, für welche Option du dich entscheidest – du triffst auf jeden Fall eine klügere Wahl als die meisten anderen. Das beste VPN für den Datenschutz gibt es – und ehrlich gesagt ist es eines dieser fünf.

Häufig gestellte Fragen