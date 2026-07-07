Razer lanza la edición limitada «Kitsune Ryu» para los aficionados a Street Fighter 6

El Razer Kitsune – Edición Ryu Se lanzará durante el EVO 2026 para PlayStation 5 y PC.

Se lanzará durante el EVO 2026 para PlayStation 5 y PC. El mando de edición limitada Incluye ilustraciones exclusivas de Street Fighter 6 inspiradas en Ryu.

Incluye ilustraciones exclusivas de Street Fighter 6 inspiradas en Ryu. Equipos informáticos pensados para torneos Incluye interruptores ópticos, una disposición con botones en toda la superficie e iluminación Razer Chroma RGB.

Razer ha presentado el Kitsune – Ryu Edition, una nueva versión de edición limitada de su mando arcade sin palanca inspirado en Street Fighter 6. El mando, que se presentará durante el EVO 2026 en Las Vegas, combina un diseño exclusivo que rinde homenaje a uno de los personajes más reconocibles del juego de lucha con el mismo hardware orientado a la competición que se encuentra en el Kitsune original.

Diseñado para PlayStation 5 y PC, este mando está dirigido tanto a jugadores competitivos de juegos de lucha como a coleccionistas. Además de sus características aptas para torneos, esta edición limitada llega en un momento en el que Street Fighter 6 sigue ocupando un lugar destacado en el circuito competitivo de los juegos de lucha. Los jugadores que deseen ampliar su experiencia con Street Fighter 6 junto con el nuevo hardware también pueden utilizar las Fighter Coins para desbloquear personajes adicionales, contenido cosmético y pases de batalla que se lanzan a través de las actualizaciones posteriores al lanzamiento del juego.

La Kitsune se renueva al estilo de Street Fighter 6

La característica más destacada de la nueva edición es su placa superior de aluminio rediseñada, que presenta una ilustración monocromática de Ryu realzada con llamativos detalles en rojo, inspirados en el aspecto característico de este icónico luchador. Según Razer, el mando se ha fabricado en una tirada limitada, lo que lo convierte tanto en un periférico para competición como en una pieza de coleccionista para los aficionados a la franquicia.

Más allá del diseño, el hardware no ha cambiado con respecto al Kitsune original. El mando utiliza una disposición de botones en lugar del joystick tradicional de las máquinas recreativas, lo que permite a los jugadores realizar movimientos direccionales mediante cuatro botones específicos diseñados para ofrecer una ejecución más rápida y consistente durante las partidas competitivas.

También está disponible en una versión 2XKO.

Razer también ha equipado el mando con sus interruptores ópticos lineales de perfil bajo, que ofrecen distancias de activación más cortas para una respuesta más rápida. En combinación con el diseño que incluye todos los botones, estos interruptores están pensados para facilitar técnicas avanzadas, movimientos precisos y reacciones rápidas en las partidas de torneo.

Los jugadores pueden personalizar aún más el mando mediante la iluminación Razer Chroma RGB, con múltiples efectos de iluminación y combinaciones de colores disponibles para adaptar su aspecto a su gusto. Para los jugadores de Street Fighter 6 que quieran seguir ampliando su plantilla tras mejorar su equipo, las Fighter Coins siguen siendo la principal moneda del juego para acceder a nuevos luchadores, elementos cosméticos premium y contenido de temporada.

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Diseñado para torneos y eventos competitivos

El Kitsune – Ryu Edition conserva el diseño delgado y portátil que se introdujo con el mando original, lo que facilita a los jugadores su transporte entre sus configuraciones domésticas, los torneos locales y los grandes eventos competitivos, como el EVO. También incluye de serie varias funciones pensadas para los torneos. Un cable USB tipo C desmontable simplifica el transporte, mientras que un bloqueo de cable integrado ayuda a evitar desconexiones accidentales durante las partidas. El mando también cuenta con un interruptor de bloqueo para torneos que desactiva los botones no esenciales para cumplir con las normas de los eventos competitivos.

También hay un «verde de los esports» que te ciega los ojos, para quien quiera llevar gafas de sol mientras juega a los juegos de lucha.

El mando se ha diseñado específicamente para juegos de lucha en PlayStation 5 y PC, y su diseño sin palanca está ganando cada vez más popularidad entre los jugadores profesionales gracias a su consistencia y a la rapidez de las entradas direccionales. El Kitsune – Ryu Edition, que saldrá a la venta coincidiendo con el EVO 2026, combina un hardware de primera calidad con uno de los personajes más emblemáticos de Street Fighter, ofreciendo tanto a los jugadores competitivos como a los coleccionistas una nueva forma de rendir homenaje a esta longeva serie de juegos de lucha mientras se preparan para futuros torneos.