El Acto 4 de VALORANT se estrena con el nuevo mapa «Summit», el modo «Retake» y contenido de temporada

VALORANT, temporada 2026, acto 4 Se estrena el 24 de junio con el nuevo mapa «Summit».

Se estrena el 24 de junio con el nuevo mapa «Summit». Riot Games también presenta «Retake» , un nuevo modo 3 contra 3 centrado en el combate tras la colocación de la bomba.

, un nuevo modo 3 contra 3 centrado en el combate tras la colocación de la bomba. La actualización incluye la colección Blackspyre y un nuevo pase de batalla con objetos cosméticos y recompensas.

Riot Games ha presentado «Summit», el nuevo mapa que llegará a VALORANT como parte del Acto 4 de la temporada 2026. El mapa, que se estrenará el 24 de junio, presenta un nuevo campo de batalla ambientado en una academia de entrenamiento de Radiant situada en las montañas de China.

La nueva temporada también amplía el contenido jugable de VALORANT más allá de las partidas competitivas tradicionales. Junto con Summit, Riot añade una lista de reproducción exclusiva para Summit, un nuevo modo «Retake» y una nueva tanda de contenido cosmético a través de la colección Blackspyre y el último Pase de batalla. Para los jugadores que vuelvan a VALORANT antes del inicio de la nueva temporada, los puntos VALORANT siguen siendo la forma principal de desbloquear elementos cosméticos premium, contenido del Pase de batalla y paquetes destacados que se irán introduciendo a lo largo del acto.

«Summit» se convierte en el nuevo mapa competitivo de VALORANT

Summit se basa en una disposición tradicional de tres carriles y cuenta con dos puntos de control «Spike», pero introduce una nueva mecánica ambiental diseñada para modificar el desarrollo de las rondas a medida que estas se desarrollan. El mapa contiene tres muros desmontables situados en el punto A, en la zona central y en el punto B.

Una vez activadas, estas paredes modifican de forma permanente el campo de batalla durante el resto de la ronda, bloqueando líneas de visión clave y limitando las rutas de desplazamiento. Riot ha afirmado que esta mecánica tiene como objetivo crear nuevas oportunidades estratégicas, al tiempo que obliga a los equipos a adaptarse a medida que avanzan las partidas.

El mapa también está vinculado a la historia general de VALORANT. Según Riot, Summit fue en su día la sede del monasterio Radiant, donde Sage se entrenó antes de unirse al Protocolo VALORANT. El escenario combina arquitectura tradicional, instalaciones de entrenamiento y jardines de meditación repartidos por el entorno montañoso.

Para animar a los jugadores a familiarizarse con el mapa en un entorno competitivo, «Summit» se incorporará a la cola competitiva nada más su lanzamiento. Durante las dos primeras semanas, las derrotas en «Summit» reducirán la puntuación de rango (RR) un 50 % menos de lo habitual, mientras que las victorias seguirán otorgando la ganancia completa de RR. Riot también va a introducir una cola exclusiva para «Summit» durante los primeros siete días tras el lanzamiento, lo que permitirá a los jugadores jugar exclusivamente en el nuevo mapa siguiendo las reglas de «Swiftplay».

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Otras características del Acto 4 de VALORANT

Junto con el nuevo mapa, Riot lanza «Retake», un nuevo modo 3 contra 3 por rondas centrado exclusivamente en situaciones posteriores a la colocación del Spike. Cada ronda comienza con el Spike ya colocado, lo que obliga a un equipo a defender mientras el equipo contrario intenta recuperar el lugar y desactivar el Spike.

Los equipos cambian de bando entre rondas, mientras que los equipamientos aleatorios van evolucionando a lo largo de la partida. Riot ha afirmado que este modo está diseñado para crear enfrentamientos tácticos de ritmo más rápido que se centran en una de las situaciones de juego más importantes de VALORANT, sin que los jugadores tengan que completar una partida completa.

El Acto 4 también presenta la colección Blackspyre, una nueva línea de elementos cosméticos que combina diseños inspirados en la ciencia ficción y la fantasía. La colección incluye aspectos para el Phantom, el Sheriff, el Spectre y el Ares, además de un nuevo arma cuerpo a cuerpo llamada Divide.

Por otra parte, el último Pase de batalla incorpora un nuevo conjunto de recompensas desbloqueables, entre las que se incluyen el aspecto de arma «Sky Reaper Ghost», la tarjeta de escuadrón «Heal Up», el spray «Blep» y otros objetos cosméticos. Con la llegada simultánea de «Summit», «Retake», nuevos objetos cosméticos y recompensas de progresión, el acto 4 de la temporada 2026 supone una de las mayores actualizaciones de contenido de VALORANT en lo que va de año. en todas las principales plataformas.