¡Date Everything! La actualización de «Self Care» incorpora funciones de accesibilidad, el modo de captura de pantalla y cambios solicitados por la comunidad

Novedades sobre el autocuidado Ya está disponible para «Date Everything!» en PC y consolas.

Ya está disponible para «Date Everything!» en PC y consolas. La actualización permite reasignar las teclas , el modo de captura de pantalla, mejoras en la accesibilidad y más opciones de personalización del reproductor.

, el modo de captura de pantalla, mejoras en la accesibilidad y más opciones de personalización del reproductor. Varios cambios relacionados con los diálogos, la comprensión del contenido y la sensibilidad También se llevaron a cabo a partir de las opiniones de la comunidad.

Team17 y Sassy Chap Games han lanzado la actualización «Self Care» para Date Everything!, que incluye una serie de mejoras en la calidad de vida, funciones de accesibilidad y cambios solicitados por los jugadores. La actualización ya está disponible para PC y consolas.

Lanzado a principios de este año, «Date Everything!» es un juego narrativo de tipo «sandbox» sobre citas que permite a los jugadores entablar relaciones con objetos domésticos y conceptos abstractos mediante unas gafas llamadas «Dateviator» que aparecen en el juego. La actualización «Self Care» se centró en mejorar la accesibilidad, la personalización y la experiencia del jugador a raíz de los comentarios recibidos de la comunidad del juego.

Entre las novedades más destacadas se encuentra un sistema de reasignación de teclas, que permite a los jugadores personalizar los controles en todo el juego. Las interacciones entre los personajes se desarrollan como un novela visual, así que ahora hay un nuevo «Modo Captura de pantalla», que elimina temporalmente la interfaz de diálogo para que los jugadores puedan capturar imágenes de los personajes y las escenas.

Se ha ampliado la personalización de los jugadores con la posibilidad de cambiar los pronombres en cualquier momento a través de Skylar Specs. La actualización también incluye mejoras en la interfaz del sistema de progresión de SPECS, lo que aporta una mayor claridad a las mejoras y nuevas descripciones para cada nivel.

No sé muy bien qué tiene que ver «perchas» con «chicos guapos sin cerebro», pero lo aceptaré.

Las actualizaciones relacionadas con la accesibilidad constituyen una parte importante de la actualización. Date Everything suele ser bastante… juego picante Dado que contienen diálogos y descripciones subidas de tono, se ha añadido la función «Content Aware» para Héctor, el fraile Errol y Farya, mientras que las descripciones existentes de «Content Aware» se han ampliado con detalles adicionales y se ha revisado su redacción. La actualización también incluye subtítulos para las canciones y secuencias musicales en las que participan Miranda, Bodhi y Keyes, con el fin de mejorar la accesibilidad para los jugadores con discapacidad auditiva.

Varios personajes han recibido nuevos diálogos. Curt y Rod cuentan ahora con frases de voz adicionales actualizadas que reflejan los pronombres seleccionados por el jugador, mientras que Daisuke ha recibido nuevas interacciones de diálogo con Gaia relacionadas con los Viajeros. El parche también ha introducido diversos ajustes en los diálogos y revisiones centradas en la sensibilidad, basadas en los comentarios de la comunidad.

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Además de las nuevas funciones, la actualización incluye numerosos cambios en la jugabilidad y la narrativa solicitados por los jugadores. Se ha añadido una frase adicional en la que Eddie reconoce a los jugadores que deciden no beber alcohol, mientras que se ha ajustado la progresión relacionada con Bathsheba para que los jugadores ya no tengan que mostrarse hostiles con Barry para seguir esa trama.

Se han añadido opciones de diálogo adicionales a lo largo del juego, lo que permite a los jugadores saltarse las explicaciones que ya han entendido o responder con más seguridad en determinadas conversaciones. Las interacciones relacionadas con la tecnología y el trasfondo del juego en las que participan Gaia y los Viajeros reflejan ahora mejor la información ya disponible a través del «Date-a-Dex».

Magnífico.

La actualización incluye revisiones más amplias centradas en la sensibilidad que afectan a varios personajes, entre ellos Farya, Arma, Ronaldini, Freddy, Mitchell, Maggie, Scandalabra, Stefan, Stepford, Teddy y Zoey. Sassy Chap Games también ha eliminado las referencias negativas a la disociación de la personalidad del contenido de Lyric tras los comentarios de la comunidad.