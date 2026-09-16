Eneba Hub enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine kleine Provision verdienen können, wenn du über sie einen Kauf tätigst – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren

Die 12 besten Jobs für Jugendliche, mit denen sie 2026 richtig Geld verdienen können

Die Arbeitsmöglichkeiten für Jugendliche hängen stark vom Alter ab, doch Schichten im Einzelhandel und in der Gastronomie sind für viele 16- und 17-Jährige der einfachste Einstieg, während eine Ausbildung zum zertifizierten Rettungsschwimmer einen höheren Stundenlohn bieten kann. Jüngere Jugendliche haben oft besseren Zugang zu Tätigkeiten wie dem Schiedsrichtern bei Jugendsportveranstaltungen, Babysitting und lokalen Kundendienstleistungen, da viele Arbeitgeber das Mindestalter für eine Einstellung auf 16 Jahre festlegen.

Dieser Altersunterschied ist der Grund, warum sich dieser Leitfaden auf Jobs für Jugendliche konzentriert, bei denen ein klarer Weg zur Bezahlung besteht – unabhängig davon, ob die Arbeit über einen Arbeitgeber, eine kurze Zertifizierung oder direkte Kunden zustande kommt. Jede Option muss sich zudem realistisch mit dem Schulalltag vereinbaren lassen und Einstiegsvoraussetzungen haben, die ein Jugendlicher vernünftigerweise erfüllen kann.

Unter Berücksichtigung dieser Kriterien decken die folgenden 12 Jobs für Jugendliche verschiedene Altersgruppen, Arbeitszeiten und Arbeitsarten ab. Ich werde für jeden Job die Aufgaben, die typische Vergütung, die Mindestalteranforderungen, gegebenenfalls die Startkosten sowie die wichtigsten Einschränkungen, die vor einer Bewerbung zu beachten sind, aufschlüsseln.

Sind Jobs für Teenager tatsächlich realistisch?

Ja. Jobs für Jugendliche sind realistisch, aber das Alter ist der größte Hemmschuh. Das Bundesgesetz erlaubt grundsätzlich nicht-landwirtschaftliche, ungefährliche Arbeit ab 14 Jahren, doch viele Arbeitgeber legen ihr eigenes Mindestalter für die Einstellung weiterhin auf 16 Jahre fest, da für jüngere Arbeitnehmer strengere Beschränkungen hinsichtlich der Arbeitszeiten und der Arbeitsdauer gelten.

Dies führt zu einer deutlichen Einschränkung der verfügbaren Möglichkeiten.

Ein 13- oder 14-Jähriger hat weniger herkömmliche Arbeitsplätze bei Arbeitgebern zur Auswahl, daher können Tätigkeiten wie das Schiedsrichteramt im Jugendsport, Babysitten und andere Dienstleistungen direkt für Kunden praktischer sein.

Mit 15 Jahren stehen durch Programme wie das des Amerikanischen Roten Kreuzes erste Möglichkeiten zur Ausbildung zum zertifizierten Rettungsschwimmer offen.

Mit 16 oder 17 Jahren werden Tätigkeiten im Einzelhandel, in der Gastronomie und andere typische Teilzeitjobs deutlich häufiger.

Die Bezahlung hängt zudem stark von der Art der Tätigkeit ab. Einstiegsjobs im Einzelhandel oder in der Gastronomie beginnen oft nahe am geltenden Mindestlohn, während Tätigkeiten, für die eine Zertifizierung erforderlich ist, besser bezahlt werden können. Rettungsschwimmer im Teenageralter verdienen etwa 16,71 bis 17,20 US-Dollar pro Stunde, während neue Jugend-Sportschiedsrichter je nach Liga und Ort etwa 30 bis 60 US-Dollar pro Freizeit-Spiel verdienen können.

Die Schule setzt nach wie vor die praktische Obergrenze. Jüngere Teenager unterliegen strengeren Beschränkungen hinsichtlich der Arbeitszeiten an Schultagen und pro Woche; daher sind die besten Jobs für Teenager diejenigen, die sich mit dem Unterricht vereinbaren lassen und nicht von einem Zeitplan abhängen, den sie rechtlich nicht einhalten können.

12 praktische Jobs für Teenager

Die unten aufgeführten Jobs für Teenager bieten alle einen klaren Weg von der Ausführung der Arbeit bis zur Bezahlung. Die Liste umfasst Tätigkeiten bei Arbeitgebern, zertifizierungsbasierte Tätigkeiten und direkte Dienstleistungen für Kunden, mit Optionen für verschiedene Altersgruppen und Schulstundenpläne. Jeder Eintrag enthält Angaben zum typischen Verdienst, zu Mindestalteranforderungen, gegebenenfalls zu Startkosten sowie zu den wichtigsten Einschränkungen, die man vor dem Einstieg kennen sollte.

Rettungsschwimmer ist einer der besser bezahlten Jobs für Jugendliche, die man bereits vor dem 16. Lebensjahr ausüben kann. Laut Gehaltsdaten von ZipRecruiter und Indeed liegt der Stundenlohn für jugendliche Rettungsschwimmer bei etwa 16,71 bis 17,20 US-Dollar, wobei der tatsächliche Satz vom Schwimmbad und vom Standort abhängt.

Die größte Hürde ist die Zertifizierung. Das Amerikanische Rote Kreuz erlaubt dir die Teilnahme an seinem Rettungsschwimmerkurs, wenn du am letzten Kurstag mindestens 15 Jahre alt bist. Außerdem musst du den vorgeschriebenen Schwimmtest bestehen und eine Ausbildung in Herz-Lungen-Wiederbelebung, im Umgang mit einem Defibrillator sowie in der Wasserrettung absolvieren, bevor du dich um eine Stelle bewerben kannst.

Hier erfährst du, was du tun musst, bevor du dich auf eine Stelle als Rettungsschwimmer bewirbst.

Finden Sie einen Rettungsschwimmerkurs des Amerikanischen Roten Kreuzes in Ihrer Nähe.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Mindestalter- und Schwimmvoraussetzungen erfüllen.

Schließen Sie den Kurs ab und erwerben Sie Ihr Zertifikat.

Bewerben Sie sich bei örtlichen Schwimmbädern, Freizeitzentren, Parkverwaltungen oder Y-Einrichtungen.

Informieren Sie sich über die für Ihr Alter geltenden Arbeitszeitregelungen, bevor Sie eine Schicht annehmen.

Die wichtigsten Startkosten sind die Kursgebühren für den Rettungsschwimmerkurs. Da es keinen einheitlichen nationalen Preis gibt – die lokalen Ausbildungsanbieter legen ihre Preise selbst fest –, solltest du die Gebühren vor der Anmeldung prüfen. Nach Erhalt des Zertifikats kann je nach den lokalen Stellenangeboten innerhalb weniger Wochen ein erster Job folgen.

Die wichtigste Einschränkung ist, dass eine Zertifizierung mit 15 Jahren nicht garantiert, dass du in jedem Schwimmbad arbeiten kannst. Einige Arbeitgeber legen ihr eigenes Mindestalter für die Einstellung auf 16 Jahre fest; informiere dich daher über Stellenangebote in deiner Nähe, bevor du den Kurs bezahlst.

Hoher Stundenlohn American Red Cross Lifeguarding 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Etwa 16,71 bis 17,20 US-Dollar pro Stunde, wobei die Zertifizierung durch das Rote Kreuz ab einem Alter von 15 Jahren möglich ist. Einen Kurs finden

Der Einzelhandel und die Gastronomie gehören nach wie vor zu den häufigsten Beschäftigungsbereichen für Jugendliche, da für viele Einstiegspositionen keine Berufserfahrung vorausgesetzt wird. Der Medianlohn für Beschäftigte im Gastronomiebereich liegt bei 15,24 US-Dollar pro Stunde, wobei diese Zahl jedoch Beschäftigte aller Altersgruppen umfasst. Ein Teenager, der zum ersten Mal in den Arbeitsmarkt einsteigt, beginnt möglicherweise eher mit einem Lohn, der dem geltenden staatlichen oder lokalen Mindestlohn entspricht.

Das Alter kann die Auswahl an verfügbaren Stellen einschränken, bevor Berufserfahrung zum entscheidenden Faktor wird. Nach Bundesrecht sind viele ungefährliche Tätigkeiten bereits ab 14 Jahren erlaubt, doch einzelne Unternehmen können ein höheres Mindestalter festlegen. Viele Ketten stellen erst ab 16 Jahren ein, unter anderem weil für jüngere Beschäftigte strengere Beschränkungen hinsichtlich der Arbeitszeiten an Schultagen gelten.

Ein wenig Vorauswahl kann viel unnötigen Bewerbungsaufwand ersparen.

Prüfen Sie zunächst das Mindestalter für die Einstellung beim jeweiligen Arbeitgeber.

Suchen Sie nach Teilzeitstellen oder Stellen, für die keine Berufserfahrung erforderlich ist.

Bereiten Sie alle in Ihrem Bundesland erforderlichen Arbeitserlaubnisse oder Dokumente zum Altersnachweis vor.

Vergewissern Sie sich, dass die verfügbaren Schichten mit dem Schulunterricht vereinbar sind, bevor Sie ein Angebot annehmen.

Die Bewerbung ist in der Regel kostenlos, und der erste Lohn wird oft ein bis drei Wochen nach Arbeitsbeginn ausgezahlt, je nach Lohnabrechnungsrhythmus des Arbeitgebers.

Die größte Hürde für jüngere Teenager besteht einfach darin, einen Arbeitgeber zu finden, der bereit ist, sie einzustellen. Wenn große Ketten das Mindestalter bei 16 Jahren belassen, lohnt es sich, auch bei lokalen Restaurants und unabhängigen Geschäften nachzuschauen.

Häufige erste Anstellung Indeed 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Stellen im Gastronomiebereich haben einen mittleren Stundenlohn von 15,24 $, wobei der Einstiegslohn für Jugendliche je nach Standort niedriger ausfallen kann. Jobs für Jugendliche finden

Die Tätigkeit als Schiedsrichter im Jugendsport sticht unter den Jobs für Teenager hervor, da man sich dafür bereits in jüngerem Alter qualifizieren kann als für viele Schichten in Geschäften oder Restaurants. Einsätze für Anfänger im Freizeitbereich werden in der Regel mit etwa 30 bis 60 Dollar pro Spiel vergütet, je nach Sportart, Liga und Ort.

Fußball bietet eine besonders niedrige Einstiegsschwelle. US-Jugendfußball ermöglicht die Registrierung als „Grassroots Referee“ bereits ab 13 Jahren, allerdings musst du zunächst die erforderliche Ausbildung absolvieren, bevor du bezahlte Spiele leiten kannst.

Um die Zertifizierung in tatsächliche Arbeit umzusetzen, sind einige praktische Schritte erforderlich.

Melde dich für einen anerkannten Schiedsrichter- oder Spielleiterkurs in deiner Nähe an.

Absolvieren Sie die Ausbildung und alle erforderlichen Überprüfungen.

Wenden Sie sich an einen lokalen Einsatzleiter, der Schiedsrichter für Spiele einteilt.

Leiten Sie zunächst Freizeit-Jugendspiele, bevor Sie zu Wettkämpfen auf höherem Niveau übergehen.

Ihre Hauptkosten entstehen durch die Anmelde- oder Zertifizierungsgebühr, deren Höhe je nach Sportart und Landesverband variiert. Sobald Sie die Qualifikation erworben und Kontakt zu einem Einsatzvermittler aufgenommen haben, kann der erste bezahlte Einsatz bereits innerhalb weniger Tage oder Wochen anstehen.

Die Zertifizierung führt nicht automatisch dazu, dass Spiele in Ihren Kalender aufgenommen werden. Der lokale Einsatzleiter ist oft die Person, die Ihre Qualifikation in bezahlte Arbeit umsetzt; daher ist eine schnelle Kontaktaufnahme genauso wichtig wie das Bestehen des Kurses.

Ab 13 Jahren US Youth Soccer Referee Program 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bei Jugendspielen für Anfänger kann man etwa 30 bis 60 Dollar verdienen, wobei die Grassroots-Schiedsrichterlizenz ab 13 Jahren erworben werden kann. Lassen Sie sich zertifizieren

Autowaschen bietet dir einen direkten Weg zu bezahlter Arbeit vor Ort, ohne dass du dich bei einem Arbeitgeber bewerben musst. Ein einfacher Wasch- und Staubsaug-Service kann etwa 40 Dollar pro Auto einbringen, während für eine umfassendere Innen- und Außenreinigung je nach Leistung und lokalem Markt deutlich mehr berechnet werden kann.

Im Gegensatz zu plattformbasierten Jobs für Jugendliche gibt es hier keine Mindestalteranforderung für das Konto, da du die Kunden selbst findest. Was du anbieten kannst, hängt weiterhin von den örtlichen Vorschriften, der benötigten Ausrüstung und davon ab, ob die Arbeit für dein Alter geeignet ist.

Wenn du den Service anfangs einfach hältst, sind Preisgestaltung und Terminplanung viel einfacher.

Beginnen Sie mit grundlegenden Reinigungsutensilien wie Waschhandschuhen, Mikrofasertüchern, Glasreiniger und einem Staubsauger.

Stellen Sie zwei oder drei übersichtliche Servicepakete zusammen.

Bieten Sie diese Ihren Nachbarn oder über lokale Gemeindegruppen an.

Planen Sie nach Möglichkeit mehrere Autos für dasselbe Wochenende ein.

Die Anschaffungskosten für die Erstausstattung liegen bei etwa 50 bis 150 Dollar, dieser Betrag sinkt jedoch, wenn Sie bereits Reinigungsgeräte zu Hause haben. Die Bezahlung erfolgt sofort nach Abschluss jedes Auftrags, wodurch diese Option einen viel schnelleren Geldfluss bietet als ein normaler Festanstellung.

Zeit ist die Tücken bei der Fahrzeugaufbereitung. Ein günstiger Preis mag zunächst wettbewerbsfähig erscheinen, bis Sie aufgrund des hohen Zeitaufwands und der Materialkosten am Ende nur sehr wenig für Ihre Arbeit verdienen – legen Sie die Preise daher entsprechend der tatsächlich erbrachten Leistung fest.

Bargeld noch am selben Tag Facebook Local Groups 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Einfache Reinigungen können bei etwa 40 Dollar beginnen, wobei die Kosten für Verbrauchsmaterialien zwischen 50 und 150 Dollar liegen, falls Sie Ausrüstung kaufen müssen. Gruppen finden

Babysitten eignet sich gut für Teenager, die gerne Verantwortung für jüngere Kinder übernehmen und ein Vertrauensverhältnis zu Familien in der Nachbarschaft aufbauen können. Care.com gibt einen durchschnittlichen Stundensatz für Babysitter von 19,81 US-Dollar an, wobei dieser Wert den gesamten Markt abdeckt. Ein Teenager, der seine ersten Aufträge über Freunde der Familie oder Nachbarn erhält, verlangt möglicherweise einen niedrigeren Preis, während er Erfahrungen sammelt.

Es gibt keine einheitliche Altersuntergrenze auf Plattformen, wenn Familien dich direkt beauftragen. Das Amerikanische Rote Kreuz bietet einen Babysitter-Kurs für 11- bis 16-Jährige an, der Kenntnisse in der Kinderbetreuung und im Umgang mit Notfällen vermittelt. Große Betreuungsplattformen handhaben dies anders. Care.com verlangt beispielsweise, dass Kontoinhaber mindestens 18 Jahre alt sind.

Deine ersten Kunden wirst du in der Regel über Menschen gewinnen, die dich bereits kennen.

Besuche einen Babysitter- oder Erste-Hilfe-Grundkurs, falls einer angeboten wird.

Teile Verwandten, Nachbarn und Freunden der Familie mit, wann du verfügbar bist.

Vereinbare vor jeder Buchung den Stundensatz.

Frage die Eltern nach Notfallkontakten und wichtigen Betreuungsanweisungen, bevor sie das Haus verlassen.

Die Ausbildung ist die einzige nennenswerte Startkostenposition, und der Preis hängt vom Kursanbieter ab. Du musst keine Plattformgebühr zahlen, wenn du Familien direkt findest.

Vertrauen ist die eigentliche Hürde bei diesen Jobs für Jugendliche. Eltern übertragen die Verantwortung für ihre Kinder, daher können Zuverlässigkeit und gute Referenzen darüber entscheiden, wie schnell aus einer Buchung eine regelmäßige Tätigkeit wird.

Starke lokale Nachfrage American Red Cross Babysitter’s Training 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die durchschnittlichen Babysitter-Tarife liegen landesweit bei 19,81 US-Dollar pro Stunde, wobei die Schulung des Roten Kreuzes für 11- bis 16-Jährige angeboten wird. Kurs suchen

Gartenarbeiten können schnell zu einem lokalen Verdienst führen, da jeder fertiggestellte Auftrag – sei es Rasenmähen, die Reinigung der Einfahrt oder Aufräumarbeiten – separat bezahlt werden kann. Für ältere Jugendliche, die – sofern erlaubt – Rasenmähen anbieten, kann ein Viertel-Acre großer Rasen etwa 45 bis 90 Dollar einbringen, während Laubkehren und Schneeschippen auch außerhalb der Mähsaison für Aufträge sorgen.

Das Alter bestimmt, welche Arbeiten geeignet sind. Bundesvorschriften verbieten es 14- und 15-Jährigen, motorbetriebene Rasenmäher und Trimmer zu bedienen, während die Gartenaufräumarbeiten mit Handwerkzeugen erlaubt sind. Jüngere Jugendliche können sich auf das Laubharken, das Jäten von Unkraut von Hand, das Kehren oder das Schneeschippen konzentrieren und sollten sich über eventuell geltende zusätzliche Landesvorschriften informieren.

Sie können in der näheren Umgebung beginnen, bevor Sie nach Kunden in weiter entfernten Gegenden suchen.

Verwenden Sie zunächst Haushaltsrechen, Schaufeln und andere altersgerechte Werkzeuge.

Legen Sie für jede Art von Arbeit einen klaren Preis fest.

Fragen Sie bei Nachbarn in der Nähe nach, ob sie regelmäßig Hilfe bei der Gartenarbeit benötigen.

Bitten Sie um Weiterempfehlungen, sobald Sie einige Aufträge gut erledigt haben.

Die Startkosten können bei fast 0 Dollar liegen, wenn die Werkzeuge bereits zu Hause vorhanden sind. Der Kauf eigener Ausrüstung treibt diese Kosten schnell in die Höhe, daher gibt es kaum einen Grund, hohe Investitionen zu tätigen, bevor man weiß, ob vor Ort eine Nachfrage besteht.

Unter den Jobs für Jugendliche hängt die Arbeit im Freien besonders stark vom Standort und der Jahreszeit ab. Ein fester Kundenstamm in der Nähe kann für verlässliche Einnahmen sorgen, während schlechtes Wetter oder eine Nachbarschaft mit geringer Nachfrage zu langen Pausen zwischen bezahlten Aufträgen führen können.

Quick Local Pay Nextdoor 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Lokale Gartenarbeiten können pro Besuch vergütet werden, wobei die Startkosten gering sind, wenn die grundlegenden Werkzeuge bereits zu Hause vorhanden sind. In der Nähe posten

Als Golf-Caddie zu arbeiten ist eine weniger naheliegende Option, wenn du in der Nähe von privaten oder halbprivaten Golfplätzen wohnst. Die Bezahlung erfolgt in der Regel als Pauschalbetrag pro Runde zuzüglich Trinkgeld, sodass der Verdienst stark vom Club, dem Platz und der Anzahl der Runden abhängt, die du bekommst. Es gibt keinen verlässlichen landesweiten Richtwert, weshalb es wichtig ist, den Caddie-Meister nach der aktuellen Bezahlung zu fragen, bevor man sich verpflichtet.

Auch das Mindestalter wird von den einzelnen Clubs festgelegt. Ein Golfplatz stellt möglicherweise Caddies im Teenageralter ein, während ein anderer Club in der Nähe ein höheres Mindestalter vorschreibt; daher musst du jeden Club direkt kontaktieren.

Golfkenntnisse können den Ausschlag dafür geben, ob man angenommen oder übergangen wird.

Ruf bei den Golfplätzen in deiner Nähe an und frag nach, ob sie derzeit jugendliche Caddies einstellen.

Nimm an allen vom Club vorgeschriebenen Schulungen oder Einführungsveranstaltungen teil.

Lerne vor deiner ersten Runde die grundlegenden Golfregeln und die Etikette auf dem Platz kennen.

Fragen Sie, wie Caddies eingeteilt werden und wie viel pro Runde gezahlt wird.

In der Regel fallen keine nennenswerten Einstiegskosten an, und eine erste bezahlte Runde kann bereits kurz nach der Schulung folgen, sofern auf dem Golfplatz Bedarf besteht.

Caddie zu sein ist einer der standortabhängigsten Jobs für Jugendliche auf dieser Liste. In der Nähe einer belebten Golfgemeinde kann dies eine gute Wahl sein, bietet jedoch wenig Nutzen, wenn die nächstgelegenen Clubs keine aktiven Caddie-Programme betreiben.

Ein ungewöhnlicher Vorteil ist das „Evans-Stipendienprogramm“, das qualifizierten Caddies mit einer soliden Arbeitsbilanz und guten schulischen Leistungen Stipendien für das College gewähren kann.

Vorteile des Stipendiums Evans Scholars Foundation 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verdienen Sie eine Gebühr pro Runde sowie Trinkgelder; für qualifizierte, erfahrene Caddies bestehen Stipendienmöglichkeiten. Siehe Teilnahmebedingungen

Nachhilfe bedeutet, dass du ein Fach, das du bereits beherrschst, in bezahlte Einzelhilfe für einen jüngeren Schüler umwandelst. „Indeed“ gibt die durchschnittliche Vergütung für Nachhilfelehrer in den USA derzeit mit 27,56 US-Dollar pro Stunde an, wobei diese Zahl jedoch auch erwachsene und erfahrene Nachhilfelehrer einschließt. Ein Teenager, der vor Ort Anfänger unterrichtet, sollte diesen Betrag als Marktreferenz betrachten und nicht als erwarteten Einstiegssatz.

Bundesvorschriften erlauben ausdrücklich das Unterrichten und Nachhilfegeben für 14- und 15-Jährige, die einer Beschäftigung nachgehen, wobei einzelne Arbeitgeber jedoch weiterhin höhere Altersanforderungen festlegen können. Durch direkte Vermittlung über Familien, Schulkontakte oder Empfehlungen aus dem Umfeld lassen sich die auf vielen professionellen Nachhilfeplattformen geltenden Altersbeschränkungen ab 18 Jahren umgehen.

Beginne mit einem Fach, in dem du Inhalte unterhalb deiner eigenen Klassenstufe problemlos erklären kannst.

Wähle ein oder zwei Fächer aus, in denen du dich gut auskennst.

Bieten Sie jüngeren Schülern über Familien- oder Schulkontakte Hilfe an.

Vereinbaren Sie die Unterrichtsdauer und den Preis vor der ersten Sitzung.

Bereite jede Sitzung entsprechend den aktuellen Schulinhalten und den Schwachstellen des Schülers vor.

Es fallen praktisch keine Startkosten an, wenn Sie bereits Zugang zu den benötigten Lehrbüchern oder Materialien haben. Die Sitzungen lassen sich zudem natürlicher in den Zeitplan nach der Schule oder am Wochenende einbauen als feste Arbeitsschichten bei einem Arbeitgeber.

Die Herausforderung besteht darin, zu beweisen, dass man das Fach tatsächlich unterrichten kann und nicht nur selbst bestanden hat. Das macht Nachhilfe zu einem der attraktiveren Jobs für Teenager mit guten Noten und ausgeprägten Kommunikationsfähigkeiten – vor allem, wenn die erste Familie bereit ist, dich einer anderen weiterzuempfehlen.

Verwenden Sie „School Skills“ Local Tutoring 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Nachhilfe lässt sich fast ohne Startkosten mit dem Schulalltag vereinbaren, während das durchschnittliche Stundenhonorar für Nachhilfelehrer landesweit bei 27,56 US-Dollar liegt. Überprüfen Sie die Auftragsbedingungen

Haustierbetreuung kann gut funktionieren, wenn Nachbarn dich bereits kennen und wissen, dass du gut mit Tieren umgehen kannst. Laut „Indeed“ liegt der durchschnittliche Stundensatz für Haustierbetreuer in den USA bei 17,27 US-Dollar, wobei ein Teenager, der Aufträge vor Ort annimmt, damit rechnen sollte, dass die Preise je nach Region, Anzahl der Haustiere und Umfang der jeweiligen Besuche variieren.

Für Jugendliche ist der realistischste Weg in der Regel der direkte Kontakt zu Kunden. Bei Rover müssen Tierbetreuer und Hundespaziergänger mindestens 18 Jahre alt sein, sodass jüngere Arbeitskräfte dort kein eigenes Anbieterkonto erstellen können. Freunde der Familie, Nachbarn und Empfehlungen bieten dir die Möglichkeit, Arbeit zu finden, bevor du das für diese Plattform erforderliche Mindestalter erreichst.

Deine erste Buchung sollte mit einem Haustier und einem Besitzer beginnen, die du bereits kennst.

Fragen Sie Nachbarn oder Freunde der Familie, ob sie Hilfe bei der Tierbetreuung benötigen.

Vereinbaren Sie vor Beginn des Auftrags die Dauer der Spaziergänge, die Fütterungsroutine und den Besuchsplan.

Halten Sie die Kontaktdaten des Besitzers griffbereit, solange das Haustier in Ihrer Obhut ist.

Fragen Sie zufriedene Kunden, ob sie einen anderen Tierhalter in der Nähe kennen, der Hilfe benötigt.

Die Startkosten können bei nahezu 0 $ liegen, wenn der Besitzer die Leine, das Futter und anderes Zubehör zur Verfügung stellt. Ihre Zeit und Ihre Zuverlässigkeit sind die eigentliche Dienstleistung, die Sie anbieten.

Bei unbekannten Tieren wäre ich vorsichtiger als bei den meisten Jobs für Teenager. Lerne das Haustier zunächst in Anwesenheit des Besitzers kennen und nimm nur Aufträge an, die du sicher bewältigen kannst.

Geringe Startkosten Local Pet Sitting 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Haustierbetreuer verdienen landesweit durchschnittlich 17,27 US-Dollar pro Stunde, während direkte Buchungen vor Ort fast ohne Vorabkosten möglich sind. Pet Pay prüfen

Ein Bibliothekshelfer verbringt einen Großteil seiner Schicht damit, zurückgegebene Bücher einzusortieren, den Bestand in Ordnung zu halten und bei grundlegenden Bibliotheksaufgaben zu helfen. Mehrere kommunale Stellenausschreibungen aus dem Jahr 2026 zeigen, wie lukrativ dies für ältere Jugendliche sein kann. Douglas County gab einen Stundenlohn von 13,79 Dollar an, während die Madison Public Library 18 Dollar pro Stunde ausschrieb.

Die Altersvoraussetzungen sind hier klarer als bei vielen anderen Stellen im lokalen Dienstleistungsbereich. Aktuelle Stellenausschreibungen aus Douglas County, Madison, Faribault und Louisville akzeptieren alle Bewerber ab 16 Jahren, auch wenn Ihre eigene Bibliothek möglicherweise andere Voraussetzungen festlegt.

Stellenangebote in Bibliotheken haben in der Regel ein festgelegtes Bewerbungsfenster, daher lohnt es sich, regelmäßig nachzuschauen.

Durchsuchen Sie die Karriereseite Ihrer Stadt, Ihres Landkreises oder Ihres Bibliotheksverbunds.

Achten Sie auf Stellenbezeichnungen wie „Bibliotheksassistent“ oder „Regalaufräumer“.

Prüfen Sie vor der Bewerbung das Mindestalter und den wöchentlichen Dienstplan.

Heben Sie Ihre Zuverlässigkeit, Ihre Organisationsfähigkeit sowie etwaige schulische oder ehrenamtliche Erfahrungen hervor.

Es fallen in der Regel keine Einstiegskosten an. Teilzeitstellen lassen sich zudem gut mit dem Schulalltag vereinbaren. In einer Stellenanzeige aus Faribault aus dem Jahr 2026 waren die Schichten für Bibliothekshelfer an Wochentagen ab 15:30 Uhr angesetzt, was zeigt, wie gut sich diese Art von Arbeit nach dem Unterricht einfügen lässt.

Die Verfügbarkeit ist der Haken. Bibliotheken beschäftigen weitaus weniger Aushilfskräfte als ein Einkaufsviertel Verkaufsmitarbeiter, daher können diese Jobs für Jugendliche hervorragend sein, wenn eine Stelle frei wird, sind aber auf Abruf schwer zu finden.

Diskrete Teilzeitarbeit GovernmentJobs 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Aktuelle Stellenanzeigen für Bibliotheksstellen liegen zwischen 13,79 und 18 US-Dollar pro Stunde, wobei viele öffentliche Bibliotheken bereits 16-Jährige einstellen. Bibliothek durchsuchen

Kinos suchen Mitarbeiter für die Ticketkontrolle, den Verkauf von Snacks und Getränken, die Reinigung und den allgemeinen Gästeservice. Bei AMC liegt der Stundenlohn für Mitarbeiter laut Indeed derzeit im Durchschnitt bei etwa 14,45 US-Dollar, wobei der tatsächliche Lohn je nach Stadt erheblich variieren kann.

Diese Stelle kann überraschend früh besetzt werden. AMC gibt derzeit an, dass Bewerber bereits ab 14 Jahren eingestellt werden können, keine Vorkenntnisse erforderlich sind und eine Einarbeitung angeboten wird. Es gelten weiterhin die lokalen Arbeitsvorschriften, sodass das Mindestalter für die Einstellung und die verfügbaren Schichten je nach Kino und Bundesstaat variieren können.

Die Bewerbung ähnelt viel eher einem normalen Erstjob als einer selbstständigen Nebentätigkeit.

Schau bei Kinos in deiner Nähe nach offenen Stellen für Mitarbeiter.

Vergewissere dich über das für diesen Standort angegebene Mindestalter.

Bewerben Sie sich unter Angabe Ihrer Verfügbarkeit nach der Schule und am Wochenende.

Absolvieren Sie das Vorstellungsgespräch beim Arbeitgeber und die erforderliche Schulung.

Sie sollten kein Geld ausgeben müssen, um eingestellt zu werden. AMC stellt gegebenenfalls das Mitarbeiter-T-Shirt zur Verfügung, allerdings sind laut der aktuellen Stellenbeschreibung auch schwarze Hosen und schwarze rutschfeste Schuhe erforderlich.

Was den Arbeitsplan angeht, ist dieser Job weniger flexibel. Die Bereitschaft, abends, am Wochenende und gelegentlich an Feiertagen zu arbeiten, gehört zu den Anforderungen an die Mitarbeiter bei AMC. Daher würde ich diesen Job gegenüber anderen Jobs für Teenager nur dann empfehlen, wenn diese Arbeitszeiten bereits zu deinem Schulalltag passen.

Keine Erfahrung erforderlich AMC Theatres 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Der durchschnittliche Stundenlohn für Mitarbeiter bei AMC beträgt etwa 14,45 US-Dollar; an einigen Standorten werden Bewerber ab 14 Jahren eingestellt. Stellenangebote im Bereich Crew anzeigen

Gemeindliche Freizeiteinrichtungen stellen Jugendliche ein, um bei der Betreuung von Aktivitäten zu helfen, Ausrüstung vorzubereiten, Veranstaltungen zu unterstützen und mit jüngeren Kindern zu arbeiten. Die Bezahlung variiert je nach Stadt. Eine Stellenanzeige für einen Freizeitbetreuer aus dem Jahr 2026 in Miramar bot 15,87 US-Dollar pro Stunde, während Oakley 16,90 bis 18,87 US-Dollar pro Stunde für Freizeitbetreuer angab.

Das 16. Lebensjahr ist ein nützlicher Anhaltspunkt für diese Kategorie. Aktuelle Stellenausschreibungen im Freizeitbereich aus Dubuque, Rockwall und Renton beinhalten alle Stellen, die ab 16 Jahren besetzt werden können, wobei die Anforderungen jedoch weiterhin vom jeweiligen lokalen Programm abhängen.

Eine Bewerbung über die eigene Stadtverwaltung oder das Parkamt ist in der Regel der schnellste Weg.

Durchsuchen Sie die Stellenanzeigen von örtlichen Parks, Freizeiteinrichtungen und Gemeindezentren.

Prüfen Sie, ob es sich um eine ganzjährige oder eine saisonale Stelle handelt.

Vergewissern Sie sich, ob Kenntnisse in Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) und Erster Hilfe sowie ein polizeiliches Führungszeugnis erforderlich sind.

Führen Sie Erfahrungen aus Schule, Sport, Vereinen oder ehrenamtlichen Tätigkeiten auf, die zeigen, dass Sie verantwortungsbewusst mit jüngeren Teilnehmern umgehen können.

Der Job selbst ist selten mit hohen Einstiegskosten verbunden. Manche Arbeitgeber verlangen zwar einen Nachweis über eine CPR- oder Erste-Hilfe-Zertifizierung, bieten die Schulung aber oft erst nach der Einstellung an. In Auburn zum Beispiel können Freizeitassistenten die CPR- und Erste-Hilfe-Zertifizierung innerhalb von drei Wochen nach ihrer Einstellung erwerben.

Diese Jobs für Jugendliche eignen sich besonders gut, wenn du bereits gerne mit jüngeren Kindern arbeitest, doch die Stellenangebote richten sich oft nach dem lokalen Programmkalender. Prüfe, ob eine Stelle über das gesamte Schuljahr hinweg besteht, bevor du davon ausgehst, dass die Arbeitszeiten weiterhin verfügbar sind.

Gemeinschaftsbasierte Arbeit GovernmentJobs 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Aktuelle Stellenangebote für Freizeitbetreuer reichen von 15,87 bis 18,87 Dollar pro Stunde, wobei viele Stellen bereits ab 16 Jahren besetzt werden können. Stellenangebote im öffentlichen Dienst finden

Ein Vergleich dieser Jobs für Jugendliche

Diese 12 Jobs für Jugendliche unterscheiden sich vor allem hinsichtlich des Mindestalters, der Vergütungsstruktur, der Startkosten und der Regelmäßigkeit des Arbeitsangebots. Die folgende Tabelle erleichtert den Vergleich dieser Faktoren, bevor du entscheidest, welche Optionen für dein Alter und deinen Zeitplan realistisch sind.

Stelle Typisches Gehalt Mindestalter Anfangskosten Wichtigste Einschränkung Zertifizierter Rettungsschwimmer ca. 16,71–17,20 $/Std. 15 Jahre für die Zertifizierung durch das Rote Kreuz, der Arbeitgeber kann ein Mindestalter von 16 Jahren verlangen Kursgebühr variiert je nach Region Zertifizierung vor der Bewerbung erforderlich Einzelhandel oder Gastronomie Medianlohn von 15,24 $/Std. über alle Altersgruppen hinweg 14 auf Bundesebene, in der Praxis oft 16 0 Für jüngere Teenager gibt es weniger Stellenangebote und strengere Arbeitszeitbeschränkungen Schiedsrichter im Jugendsport Etwa 30–60 $ pro Spiel 13 für die „Grassroots“-Zertifizierung von US-Jugendfußball Die Anmeldegebühr variiert Bezahlte Spiele hängen in der Regel vom örtlichen Einsatzleiter ab Mobile Autowäsche Etwa 40 $ für eine Basiswäsche Keine Mindestaltergrenze Etwa 50–150 Dollar, falls Verbrauchsmaterialien benötigt werden Die Aufträge hängen davon ab, ob man Kunden vor Ort findet Kinderbetreuung 19,81 $/Std. – landesweiter Durchschnittswert Keine Mindestaltersgrenze für direkte Kunden Die Kosten für eine eventuelle Schulung variieren Familien müssen Ihnen die Kinderbetreuung anvertrauen Gartenpflege und Arbeiten im Freien Variiert je nach Aufgabe; Rasenmähen kann, sofern erlaubt, 45–90 $ einbringen Hängt von der Aufgabe und den örtlichen Vorschriften ab Nahezu 0 $, wenn Werkzeuge vorhanden sind Wetter, Jahreszeit und Vorschriften zur Ausrüstung beeinflussen die Verfügbarkeit Golf-Caddie Rundengebühr plus Trinkgeld Variiert je nach Golfclub 0 $ Nur dort möglich, wo Golfclubs Caddie-Programme anbieten Nachhilfe 27,56 $/Std. (nationaler Durchschnittswert für Nachhilfelehrer) Nachhilfe ist ab 14 Jahren zulässig, die Regelungen der Arbeitgeber variieren 0 Sie benötigen fundierte Fachkenntnisse und Kunden Haustierbetreuung oder Hundespaziergänge 17,27 $/Std. – nationaler Durchschnitt Direkte Kunden variieren, bei Rover gilt ein Mindestalter von 18 Jahren Nahezu 0 $ Vertrauen und sicherer Umgang mit Tieren sind unerlässlich Bibliotheksmitarbeiter Etwa 13,79–18 $/Std. in aktuellen Stellenanzeigen In der Regel 16 0 Die Anzahl der offenen Stellen kann begrenzt sein Kino-Mitarbeiter Etwa 14,45 $ pro Stunde bei AMC An einigen AMC-Standorten werden Mitarbeiter ab 14 Jahren eingestellt In der Regel minimal Verfügbarkeit am Abend und am Wochenende wird oft erwartet Freizeit- oder Nachmittagsbetreuer Etwa 15,87–18,87 $/Std. in aktuellen Stellenanzeigen In der Regel ab 16 Jahren In der Regel 0 $ Die offenen Stellen hängen von den lokalen Programmen und Zeitplänen ab

Mit Prämien-Apps neben dem Job zusätzliches Geld verdienen

Belohnungs-Apps können für Jugendliche eine kleine zusätzliche Einkommensquelle neben ihrem regulären Job darstellen, insbesondere wenn man nur kurze Zeitfenster zur Verfügung hat. Sie eignen sich eher für gelegentliche Belohnungen als für ein verlässliches Einkommen, da die verfügbaren Angebote, Auszahlungsgrenzen und Teilnahmebedingungen je nach App variieren können.

Das Alter spielt hier eine besonders wichtige Rolle. Bei KashKick müssen Nutzer mindestens 18 Jahre alt sein, während Snakzy und BigCash auf ihren eigenen Websites kein Mindestalter für ein Konto klar angeben. Jugendliche sollten die Teilnahmebedingungen prüfen, bevor sie ein Konto erstellen oder Angebote abschließen. Zahlungsmethoden können eine weitere Einschränkung darstellen, da Dienste wie PayPal in der Regel ein Mindestalter von 18 Jahren für den Kontoinhaber vorschreiben.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmekosten Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos (ab 18 Jahren, nur in den USA)

Es lohnt sich, die Auszahlungsgrenze zu prüfen, bevor Sie loslegen. BigCash hat hier mit 1 $ die niedrigste Mindestauszahlung, während bei KashKick 10 $ und bei Snakzy 35 $ erforderlich sind. Eine höhere Auszahlungsgrenze kann länger dauern, bis sie erreicht ist, wenn Sie nur gelegentlich Angebote abschließen.

PLAY-TO-EARN Spielen Sie um zusätzliche Belohnungen Prüfe, ob du teilnahmeberechtigt bist, und erfülle dann in deiner Freizeit die Spielangebote und Meilensteine auf Snakzy. 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdiene bis zu 15,29 $ pro Tag Probier Snakzy aus Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler, die Geld verdienen

Arbeitszeit und Schule unter einen Hut bringen: Was das Gesetz für arbeitende Jugendliche tatsächlich zulässt

Die Schulzeit beeinflusst, wie viel Zeit jüngere Jugendliche gesetzlich bei der Arbeit verbringen dürfen – das Alter spielt also nicht nur eine Rolle dabei, welche Arbeitgeber dich einstellen. Die Bundesvorschriften sind für 14- und 15-Jährige besonders streng, während 16- und 17-Jährige bei ungefährlichen Tätigkeiten weitaus mehr Freiheiten genießen. Dieser Unterschied kann dazu führen, dass bestimmte Jobs für Jugendliche während des Schuljahres viel leichter zu bewältigen sind.

Das bundesweite Mindestalter

Das Bundesgesetz legt das Mindestalter für nichtlandwirtschaftliche, ungefährliche Tätigkeiten im Allgemeinen auf 14 Jahre fest. Arbeitgeber können jedoch ein höheres Einstellungsalter festlegen, weshalb viele Stellen im Einzelhandel und in der Gastronomie erst ab 16 Jahren besetzt werden, selbst wenn jüngere Arbeitnehmer die Arbeit rechtlich ausführen dürften.

Sobald man 16 Jahre alt ist, schränkt das Bundesgesetz nicht mehr ein, wie viele Stunden man in zulässigen, ungefährlichen Berufen arbeiten darf. Gefährliche Tätigkeiten bleiben bis zum 18. Lebensjahr beschränkt. Dieser breitere Zugang ist ein Grund dafür, dass sich das Angebot an Jobs für Jugendliche zwischen 15 und 16 deutlich erweitert.

Stundenbegrenzungen für 14- und 15-Jährige

Während des Schuljahres dürfen 14- und 15-Jährige nach Bundesvorschriften an einem Schultag bis zu 3 Stunden und in einer Schulwoche bis zu 18 Stunden arbeiten. Die Arbeitszeit muss normalerweise zwischen 7:00 Uhr und 19:00 Uhr liegen.

Wenn keine Schule stattfindet, erhöht sich die wöchentliche Obergrenze auf 40 Stunden. Zwischen dem 1. Juni und dem Labor Day darf außerdem bis 21 Uhr gearbeitet werden. Diese Obergrenzen erklären, warum flexible Tätigkeiten wie Schiedsrichtertätigkeit, Babysitten oder Dienstleistungen für Kunden vor Ort für jüngere Teenager besser geeignet sind als lange, fest geplante Schichten.

Der Mindestlohn für Jugendliche

Nach Bundesrecht dürfen Arbeitnehmer unter 20 Jahren während der ersten 90 aufeinanderfolgenden Kalendertage ihrer Beschäftigung einen Jugendmindestlohn von 4,25 US-Dollar pro Stunde erhalten. Nach Ablauf dieses Zeitraums gilt der reguläre Mindestlohn.

Dieser bundesweite Satz gibt nicht automatisch Auskunft darüber, was ein lokaler Arbeitgeber zahlen wird. Staatliche oder lokale Lohnvorschriften sowie der vom Arbeitgeber festgelegte Einstiegssatz können zu einem höheren Betrag führen; prüfen Sie daher den tatsächlichen Lohn, bevor Sie eine Stelle annehmen.

Was nicht funktioniert

Die Jobsuche für Jugendliche wird schnell frustrierend, wenn eine Stelle auf den ersten Blick verfügbar erscheint, die Altersvorschriften, die Vergütungsmodalitäten oder das Stellenangebot bei genauerer Betrachtung jedoch nicht den Erwartungen entsprechen. Mit ein paar Überprüfungen lassen sich die unvorteilhaftesten Optionen aussortieren, bevor sie Ihnen Zeit kosten.

Nutzung von Arbeitsplattformen, die ausschließlich Erwachsenen vorbehalten sind. Dienste wie Care.com und Rover verlangen von den Arbeitskräften, dass sie die jeweiligen Altersvorschriften für die Kontoeröffnung erfüllen. Ein Teenager, der dieses Alter noch nicht erreicht hat, muss den Weg über den direkten Kunden gehen oder einen anderen Arbeitgeber finden, der jüngere Bewerber tatsächlich akzeptiert.

Dienste wie Care.com und Rover verlangen von den Arbeitskräften, dass sie die jeweiligen Altersvorschriften für die Kontoeröffnung erfüllen. Ein Teenager, der dieses Alter noch nicht erreicht hat, muss den Weg über den direkten Kunden gehen oder einen anderen Arbeitgeber finden, der jüngere Bewerber tatsächlich akzeptiert. Altersbeschränkungen in Bezug auf die eigentliche Arbeit ignorieren. Ein Job kann lokal und informell sein und dennoch Geräte oder Aufgaben beinhalten, die jüngere Teenager nicht ausführen dürfen. Prüfen Sie die Arbeit selbst und nicht nur das in der Anzeige angegebene Alter.

Ein Job kann lokal und informell sein und dennoch Geräte oder Aufgaben beinhalten, die jüngere Teenager nicht ausführen dürfen. Prüfen Sie die Arbeit selbst und nicht nur das in der Anzeige angegebene Alter. Den Durchschnittslohn als garantierten Einstiegslohn betrachten. Nationale Durchschnittswerte umfassen Arbeitnehmer mit unterschiedlichen Erfahrungsstufen und Standorten. Ihr erstes Angebot kann unter dem angegebenen Wert liegen.

Nationale Durchschnittswerte umfassen Arbeitnehmer mit unterschiedlichen Erfahrungsstufen und Standorten. Ihr erstes Angebot kann unter dem angegebenen Wert liegen. Jemanden zu bezahlen, der eine garantierte Anstellung verspricht. Vorabgebühren für Jobs, gefälschte Schecks und Aufforderungen, einen Teil der Zahlung zurückzuüberweisen, sind bekannte Betrugsmuster. Seriöse Arbeitgeber verlangen nicht, dass du Geld zurückschickst, um dir einen Job zu sichern.

Die besten Jobs für Teenager legen die Bedingungen klar fest, bevor die Arbeit beginnt. Du solltest wissen, wer dich bezahlt, welche Arbeit von dir erwartet wird und ob dein Alter dich tatsächlich für die Stelle qualifiziert.

Fazit zu Jobs für Jugendliche

Die passenden Jobs für Jugendliche ändern sich mit dem Alter. Jüngere Teenager haben oft besseren Zugang zu Schiedsrichtertätigkeiten, Babysitting, Gartenarbeit und anderen lokalen Aufträgen, während 16- und 17-Jährige aus einem viel breiteren Spektrum an Arbeitgebern wählen können, beispielsweise im Einzelhandel, in Bibliotheken, bei Freizeitprogrammen und in Kinos.

Wenn man die Voraussetzungen dafür erfüllt, ist die Tätigkeit als Rettungsschwimmer nach wie vor eine der besten Kombinationen aus strukturierter Arbeit und solider Stundenvergütung. Schiedsrichter zu sein ist in jüngeren Jahren ein besserer Einstieg, während der Einzelhandel oder die Gastronomie älteren Jugendlichen einen klassischen Weg zum ersten Job bieten, ohne dass Kosten für eine Zertifizierung anfallen.

Ich würde mich zwischen diesen Optionen entscheiden, indem ich zunächst die Altersvoraussetzungen prüfe, dann die Vereinbarkeit mit dem Stundenplan und schließlich die Bezahlung. Ein schlechter bezahlter Job, den man zuverlässig nach der Schule ausüben kann, ist nützlicher als ein höher dotierter Job, den man rechtlich nicht annehmen darf oder der sich nicht regelmäßig in den Wochenplan einfügen lässt.

Häufig gestellte Fragen