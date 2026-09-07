7 trabajos secundarios a distancia: cómo funcionan y cuánto puedes ganar en 2026

Eneba Hub contiene enlaces de afiliados, lo que significa que podemos ganar una pequeña comisión si realizas una compra a través de ellos, sin coste adicional para ti. Más información

Los trabajos secundarios a distancia pueden reportarte ingresos ya desde el primer mes, y la forma más rápida de empezar, sin coste alguno ni experiencia previa, es convertirte en evaluador de búsquedas a través de CrowdGen de Appen. La verdad es que la mayoría de estos trabajos acaban situándose en un rango de entre 15 y 30 dólares la hora una vez que se tienen en cuenta el tiempo de configuración, la formación y el tiempo de inactividad no remunerados que conlleva cada uno, por lo que esta guía clasifica siete trabajos secundarios a distancia reales con datos de remuneración concretos, en lugar de promesas vagas.

A continuación encontrarás trabajos secundarios a distancia que puedes empezar esta misma semana, una vía mejor remunerada que requiere habilidades previas y métodos basados en activos, como productos digitales y cursos en línea, que tardan más en crearse pero siguen generando ingresos posteriormente.

¿ Son realmente viables los trabajos secundarios a distancia?

Los trabajos secundarios a distancia son realistas, y el rango real oscila entre unos 6 y 32 dólares por hora. El salario que obtengas dependerá casi por completo de una cosa: ¿estás vendiendo tu tiempo puro o una habilidad que ya posees? Ninguno de los siete métodos aquí presentados te reportará una cantidad de dinero que te cambie la vida en la primera semana, pero varios te pagarán algo en cuestión de días.

Esa diferencia se debe a cómo cada plataforma estructura los pagos entre bastidores. Un puesto de agente virtual solo se remunera por el tiempo de conversación activo, no por las horas que se pasan conectado y a la espera, lo que reduce silenciosamente los ingresos reales por debajo de la tarifa anunciada. Por el contrario, un puesto de contabilidad vinculado a un contrato W-2 ofrece una tarifa por hora garantizada, pero solo una vez que ya se cuentan con años de experiencia a tus espaldas.

Si no tienes ninguna habilidad especializada y solo dispones de unas pocas horas libres, lo mejor son las microtareas o los trabajos esporádicos en centros de atención telefónica, ya que ambos empiezan a generar ingresos casi de inmediato. Una habilidad ya adquirida, como la edición o la contabilidad, o los meses dedicados a crear una tienda o un curso, eleva el techo de ingresos mucho más con el tiempo.

Los anuncios de este tipo de trabajo suelen mostrar las ganancias de los que más ganan como el resultado típico. Comprobar primero los requisitos reales y la estructura salarial de cada opción es lo que permite mantener unas expectativas realistas.

7 trabajos secundarios reales que se pueden hacer a distancia

Todos los métodos que se indican a continuación proceden de plataformas reales con un rango salarial documentado y un camino claro hacia tu primer pago. Si buscas trabajos secundarios a distancia en los que intercambiar tiempo o habilidades por ingresos reales, estos siete te ofrecen un punto de partida fiable, clasificados desde los que permiten empezar más rápido hasta los que ofrecen mayores ingresos potenciales. Si quieres ampliar tus horizontes más allá de estos siete, el centro de Eneba para ganar dinero en línea reúne todas las categorías de ingresos en línea en un solo lugar.

1. Conviértete en evaluador de búsquedas para CrowdGen de Appen

El trabajo de evaluador de búsquedas a través de CrowdGen de Appen es una de las actividades secundarias a distancia más fáciles de empezar, que paga entre 14 y 28 dólares la hora, sin que nada se interponga entre tú y tu primera tarea, salvo un breve examen de aptitud. Solo necesitas tu propio ordenador y una conexión a Internet fiable.

La clave está en el volumen, no en la tarifa. La disponibilidad de tareas varía según el proyecto, por lo que esto funciona mejor como una forma de complementar otros ingresos, en lugar de sustituir por completo un sueldo fijo. Un trabajador al que se hizo un seguimiento ganó una media de 27,81 dólares por hora durante varios meses, pero nunca encontró más de 22 horas de trabajo disponibles en un solo mes.

Esa es la cifra en torno a la que vale la pena planificar, en lugar de la tarifa por hora máxima. Planificar el presupuesto para esto como si fuera un trabajo con horario fijo es la forma más rápida de acabar decepcionado, ya que algunos meses simplemente ofrecen menos trabajo que otros.

El pago se realiza mensualmente y registrarse es totalmente gratuito. Si has oído hablar de esta plataforma con su antiguo nombre, Appen Connect, se trata de la misma empresa, solo que ha cambiado de marca.

Inscripción gratuita, no se necesita experiencia para empezar a ganar dinero CrowdGen by Appen 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es uno de los trabajos secundarios a distancia más fáciles de empezar, con una remuneración de entre 14 y 28 dólares la hora, sin que se requiera ningún coste ni experiencia previa. Únete a CrowdGen

2. Hazte corrector o editor en línea

La edición autónoma con la ayuda de Scribendi es uno de los trabajos secundarios a distancia mejor remunerados de esta lista, ya que los encargos se cobran por palabra en lugar de por hora, por lo que la remuneración por encargo queda clara antes de empezar a trabajar. Se trata de una empresa de edición y corrección con sede en Canadá que lleva contratando a editores que trabajan desde casa desde 1997, y que atiende a clientes del ámbito académico, empresarial y de inglés como segunda lengua (ESL).

Ser aceptado requiere más esfuerzo que la mayoría de los trabajos secundarios a distancia de esta lista. Los candidatos deben tener un título universitario, al menos tres años de experiencia relevante en edición y un nivel de inglés nativo, además de superar una prueba de edición antes de comenzar cualquier trabajo remunerado.

Ese nivel de exigencia es precisamente lo que garantiza un flujo constante de encargos una vez aprobados. Los editores pueden revisar y elegir los trabajos que les interesen, y cada uno muestra de antemano el recuento de palabras y la remuneración, por lo que no hay que adivinar cuánto vale realmente un encargo. Es una de las mejores formas de ganar dinero de forma legítima en Internet para cualquiera que ya cuente con una sólida formación en gramática.

Un detalle que conviene saber antes de empezar: los autónomos firman un acuerdo de no competencia de tres años, una verdadera disyuntiva que hay que sopesar frente al flujo constante de clientes de la plataforma. Presentar la solicitud no cuesta nada, aunque la lista de autónomos se va completando periódicamente, por lo que merece la pena consultar las vacantes actuales antes de dedicar tiempo a la solicitud.

Un flujo constante de clientes para una habilidad que quizá ya tengas Scribendi 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Un trabajo extra a distancia basado en las habilidades, dirigido a buenos redactores, con una tarifa clara por palabra que se muestra por adelantado antes de cada encargo de edición como autónomo. Solicitar ahora

3. Atender llamadas como agente virtual de Liveops

Atender llamadas como agente virtual a través de Liveops es una opción ideal para cualquiera que quiera tener pleno control sobre su propio horario. La remuneración oscila entre 25 y 45 céntimos por minuto de tiempo de conversación activa, y los agentes suelen ganar entre 6 y 18 dólares por hora, dependiendo del volumen de llamadas durante el turno.

Ese rango refleja un detalle clave que conviene saber de antemano: la remuneración solo se aplica mientras la llamada está conectada, no por el tiempo que se pasa conectado y disponible. Los turnos con más llamadas simplemente se pagan mejor, lo que convierte al volumen de llamadas en la verdadera variable a tener en cuenta a la hora de planificar. Es una de las varias formas de ganar dinero en línea sin necesidad de tener experiencia previa especializada.

Para empezar hay que pagar 25 dólares por una verificación de antecedentes obligatoria, además de disponer de una oficina en casa tranquila y unos auriculares que cumplan con las especificaciones de la plataforma. El pago se realiza dos veces al mes en función de las horas registradas y las llamadas.

La mejor estrategia es considerar cada turno como una oportunidad de ganar dinero, no como un sueldo garantizado. Elegir horarios en los que el volumen de llamadas suele ser mayor marca una diferencia real en la rentabilidad de las horas trabajadas.

Establece tu propio horario de llamadas como autónomo Liveops 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Un trabajo extra flexible a distancia en el que atiendes llamadas según tu propio horario; los agentes reales ganan entre 6 y 18 dólares por hora. Solicita el puesto ahora

4. Conviértete en intérprete a distancia con LanguageLine Solutions

La interpretación a través de LanguageLine Solutions es una opción muy recomendable entre los trabajos secundarios a distancia para cualquiera que domine realmente un segundo idioma, con una remuneración que suele oscilar entre los 15 y los 25 dólares por hora, dependiendo del par de idiomas y la ubicación. Los intérpretes de español suelen situarse en el extremo inferior de ese rango, mientras que los pares de idiomas menos comunes pueden alcanzar el extremo superior.

El hecho de ser un empleado cambia el ritmo del trabajo en comparación con la mayoría de los trabajos secundarios a distancia de esta lista. La remuneración se abona según un calendario fijo, en lugar de tener que estar pendiente de las facturas, y los turnos se reservan con antelación, en lugar de aceptarse llamada por llamada. Es uno de los mejores trabajos desde casa para personas bilingües que buscan algo más estable que el trabajo por encargo.

Esta vía premia la fluidez bilingüe ya adquirida, en lugar de enseñar un idioma desde cero. Los candidatos deben superar una evaluación de competencia lingüística que abarca ambos idiomas, además de una verificación de antecedentes y disponer de un espacio de trabajo tranquilo en casa con una conexión a Internet fiable y unos auriculares.

Este no es un lugar para aprender a ser bilingüe en el trabajo. Es un destino ideal para personas que ya tienen la fluidez suficiente para interpretar conversaciones médicas, jurídicas o de atención al cliente en tiempo real, y presentar una solicitud sin contar con esa fluidez es la forma más rápida de quedar descartado desde el principio.

Convierte tus habilidades bilingües en ingresos fijos LanguageLine Solutions 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Es uno de los trabajos secundarios a distancia más interesantes para personas bilingües, con una remuneración de entre 15 y 25 dólares la hora como empleado, no como autónomo. Solicita ahora

5. Vender productos digitales en Gumroad

Vender productos digitales a través de Gumroad es una de las pocas actividades complementarias a distancia que sigue generando ingresos una vez realizado el trabajo inicial. Basta con subir una plantilla, una guía o un paquete de ajustes predefinidos una sola vez, y se venderá por sí solo a nuevos compradores sin que tengas que volver a crear nada.

Los ingresos reales llegan a los creadores que lo tratan como un pequeño catálogo en lugar de como un único producto. Los vendedores que ofrecen varios productos ganan sistemáticamente más que quienes se limitan a un solo artículo y esperan que este encuentre público por sí solo.

Abrir una tienda no cuesta nada, y los pagos se realizan todos los viernes una vez que tu saldo supera un mínimo bajo. Tu primera venta se retiene brevemente antes de que se haga efectiva, lo cual es normal y no indica que haya ningún problema.

El hábito que marca la diferencia entre una fuente de ingresos real y una estancada es sencillo: crea varios productos y atrae a tu propio público hacia ellos, en lugar de subir un artículo una sola vez y esperar a que la plataforma te envíe compradores.

Publicación gratuita; las ventas continúan sin trabajo adicional por cada venta Gumroad 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Un negocio secundario a distancia que sigue generando ingresos una vez configurado, con productos digitales que se venden de forma automática una vez subidos. Abrir tienda

6. Abre una tienda de dropshipping en Shopify

El dropshipping a través de Shopify es el negocio secundario a distancia de esta lista con mayor potencial de ingresos, pero también requiere la mayor inversión inicial antes de que ese potencial se haga realidad. Los márgenes son modestos al principio, y la mayoría de las tiendas de principiantes se mantienen pequeñas mientras siguen probando qué es lo que realmente se vende.

Esto cambia una vez que se valida un producto y empieza a generarse tráfico recurrente. Los vendedores que superan la fase inicial de pruebas registran ingresos varias veces superiores a la media de los principiantes, lo que demuestra que el modelo se puede ampliar una vez sentadas las bases.

Técnicamente, se puede poner en marcha una tienda básica con muy poco, pero un presupuesto realista que cubra las muestras, un tema y suficiente inversión publicitaria para probar adecuadamente un producto asciende a varios miles. La falta de financiación en esa fase de prueba es la razón más común por la que una tienda nunca llega a despegar.

Los pagos de la primera venta se retienen durante aproximadamente una semana para su verificación; a partir de entonces, se abonan en el plazo de un día. El problema de los márgenes que la gente achaca al propio dropshipping suele ser, en realidad, un problema de presupuesto, que aparece mucho antes de que el modelo de negocio tenga una oportunidad justa.

Límite máximo una vez validado el producto Shopify 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Un trabajo extra a distancia con el mayor potencial de ingresos una vez que el producto se ha validado, aunque requiere una mayor inversión inicial. Iniciar periodo de prueba

7. Vende un curso en línea en Udemy

Impartir un curso a través de Udemy es una de las pocas actividades complementarias a distancia que genera un activo en lugar de cambiar horas por un salario. Basta con grabarlo una vez para que siga generando ingresos gracias a una audiencia de alumnos mucho después de haber terminado el trabajo.

Los ingresos reales llegan a los creadores que atraen su propio tráfico, en lugar de esperar a que el mercado los descubra. Vender a través de un cupón personal o un enlace de referencia genera una parte mucho mayor de los ingresos que una venta que se produce únicamente a través del descubrimiento orgánico.

Esa distinción es más importante que la calidad del curso por sí sola. Un curso bien elaborado sigue necesitando una audiencia a la que llegar, y la mayoría de los creadores noveles subestiman el esfuerzo de marketing que eso requiere en realidad. Para obtener beneficios más rápidamente mientras el curso coge impulso, aprende cómo ganar 100 dólares rápido y descubre opciones más rápidas que vale la pena combinar con él.

Publicar no cuesta nada más allá de tu propio tiempo y del equipo de grabación que ya tengas. Los pagos se reciben un par de meses después de la venta, una vez que tu saldo supera un mínimo bajo. Generar tu propio tráfico en lugar de depender de que la plataforma lo haga por ti es lo que diferencia a un curso que genera ingresos reales de uno que permanece sin venderse.

Crea el contenido una vez y sigue obteniendo ingresos gracias a una audiencia ya existente de alumnos Udemy 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Un negocio secundario a distancia que, una vez creado, se puede vender repetidamente, aunque la mayor parte de los ingresos se concentra en los formadores más vendidos. Empieza a dar clases

Comparativa de estos 7 trabajos secundarios a distancia

Los siete trabajos secundarios a distancia mencionados anteriormente difieren lo suficiente en cuanto a coste, plazos y modelo de negocio, por lo que una rápida comparación lado a lado facilita la elección de por dónde empezar.

Método Salario habitual Coste inicial CrowdGen de Appen 14–28 $/hora 0 Scribendi Tarifa por palabra (flujo constante de clientes) 0 Liveops 6–18 $/hora (rango real) 25 $ por verificación de antecedentes LanguageLine Solutions 15–25 $/hora 0 Gumroad Depende de las ventas (de 0 $ a sin límite) 0 Shopify Menos de 2.000 $ al mes (media para principiantes) 200–3.500 $ Udemy 3.306 $ al año (media entre los creadores) 0

La mayoría de estos trabajos secundarios a distancia tardan semanas o meses en generar ingresos reales, así que si quieres una pequeña ganancia que complementen a una opción a más largo plazo, una aplicación de recompensas gratuita cubre ese hueco de inmediato.

¿Pueden las aplicaciones de recompensas complementar tus trabajos secundarios a distancia?

Sí, las aplicaciones de recompensas pueden aportar unos cuantos dólares extra además de los trabajos secundarios a distancia mencionados anteriormente, aunque ninguna de ellas sustituye por sí sola a una fuente de ingresos real. Trátalas como un extra sin coste que puedes tener en marcha de fondo, no como un plan principal.

A continuación te explicamos cuánto se gana realmente con cada una de estas opciones que requieren poco esfuerzo y cuánto cuesta registrarse.

Aplicación Pago mínimo Precio de entrada Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

Si quieres tener algo funcionando en segundo plano mientras pones en marcha uno de los siete métodos anteriores, Snakzy es el más sencillo de configurar, y cualquier ganancia se puede destinar directamente a tarjetas regalo en la plataforma de tarjetas regalo y mercado de Eneba.

JUGAR PARA GANAR GANA DINERO FÁCILMENTE Juega hoy mismo para ganar dinero 5 $ GRATIS Bonificación de hasta 5 dólares Gana hasta 15,29 dólares al día Descarga Snakzy hoy mismo Retirada de efectivo inmediata • Más de un millón de jugadores que ganan dinero

Lo que no funciona

Cada uno de estos trabajos secundarios a distancia tiene una versión fraudulenta o un atajo diseñado para parecer idéntico al original. Conocer el patrón de antemano te evita perder dinero o semanas de esfuerzo persiguiendo una versión que nunca te iba a reportar ganancias.

Sitios de evaluación y corrección de textos que cobran una «cuota de certificación»: las plataformas legítimas nunca te cobran nada por empezar; tanto CrowdGen de Appen como Scribendi son gratuitas a la hora de registrarse, por lo que cualquier sitio similar que te pida una cuota por adelantado para «desbloquear» tareas no es una de ellas.

las plataformas legítimas nunca te cobran nada por empezar; tanto CrowdGen de Appen como Scribendi son gratuitas a la hora de registrarse, por lo que cualquier sitio similar que te pida una cuota por adelantado para «desbloquear» tareas no es una de ellas. «Kits de formación» para centros de atención telefónica que se venden por cientos de dólares: la propia Liveops solo cobra una tasa de 25 dólares por una verificación de antecedentes realizada por terceros, por lo que una petición inicial más elevada antes incluso de haber visto una tarea es una señal de alarma, no una parte normal del proceso de incorporación.

la propia Liveops solo cobra una tasa de 25 dólares por una verificación de antecedentes realizada por terceros, por lo que una petición inicial más elevada antes incluso de haber visto una tarea es una señal de alarma, no una parte normal del proceso de incorporación. Cursos de dropshipping que prometen ingresos de seis cifras garantizados rápidamente: un análisis de más de 1.200 tiendas reales reveló que la mayoría de los principiantes ganan menos de 2.000 dólares al mes, por lo que cualquier curso que prometa una rentabilidad rápida y garantizada está vendiendo el curso en sí, no el resultado que anuncia.

un análisis de más de 1.200 tiendas reales reveló que la mayoría de los principiantes ganan menos de 2.000 dólares al mes, por lo que cualquier curso que prometa una rentabilidad rápida y garantizada está vendiendo el curso en sí, no el resultado que anuncia. «Gurús» de la creación de cursos que garantizan un lanzamiento con ingresos de seis cifras: Las propias cifras de Udemy muestran que el 75 % de los formadores ganan menos de 1.000 dólares al año en total, lo que significa que los datos de la propia plataforma contradicen cualquier argumento de venta basado en resultados garantizados.

Veredicto final sobre los trabajos secundarios a distancia.

Los verdaderos trabajos secundarios a distancia se dividen en dos grupos bien diferenciados: el trabajo por encargos, que se inicia en cuestión de días, y el trabajo basado en habilidades o activos, que se remunera mejor pero requiere tiempo o experiencia para alcanzarlo. Cuál te conviene depende de si tienes una habilidad adicional, un producto que desarrollar o simplemente unas horas libres esta semana.

CrowdGen, de Appen y Liveops, te permite empezar a ganar dinero casi de inmediato sin necesidad de experiencia previa, mientras que Scribendi y LanguageLine Solutions pagan más una vez que ya dominas la habilidad. Gumroad, Shopify y Udemy son las que más tardan en dar sus frutos, pero siguen pagando una vez finalizado el trabajo inicial. Añadir una aplicación de recompensas como Snakzy en segundo plano supone un pequeño extra además de cualquiera de las opciones anteriores, sin ningún coste ni esfuerzo adicional.

Ninguna de estas siete opciones sustituye de la noche a la mañana a unos ingresos a tiempo completo. Elegir aquella que se adapte a las habilidades o al tiempo del que realmente dispones, en lugar de fijarte en la tarifa anunciada más llamativa, es lo que hace que los trabajos secundarios a distancia salgan a cuenta en la práctica.

JUGAR PARA GANAR GANA DINERO FÁCILMENTE Juega hoy mismo y gana dinero 5 $ GRATIS Bonificación de hasta 5 dólares Gana hasta 15,29 dólares al día Descargar Snakzy Retirada inmediata de efectivo • Más de un millón de jugadores que ganan dinero

Preguntas frecuentes