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7 Nebenjobs, die man von zu Hause aus erledigen kann: So funktioniert’s – und wie viel man 2026 verdienen kann

Mit Nebenjobs aus der Ferne können Sie realistisch gesehen bereits im ersten Monat Geld verdienen, und der schnellste Einstieg ohne Kosten oder Vorkenntnisse ist die Tätigkeit als Suchbeurteiler bei CrowdGen von Appen. Der Haken dabei ist, dass sich die Bezahlung bei den meisten dieser Jobs im Bereich von 15 bis 30 Dollar pro Stunde einpendelt, wenn man die unbezahlte Einarbeitungszeit, Schulungen und Ausfallzeiten mit einberechnet, die bei jedem Job anfallen. Deshalb listet dieser Leitfaden 7 echte Nebenjobs aus der Ferne mit konkreten Vergütungsangaben auf, anstatt vage Versprechungen zu machen.

Im Folgenden findest du Nebenjobs, die du noch diese Woche beginnen kannst, einen besser bezahlten Weg, der bereits vorhandene Fähigkeiten erfordert, sowie vermögensbasierte Methoden wie digitale Produkte und Online-Kurse, deren Aufbau zwar länger dauert, die aber danach kontinuierlich Einnahmen generieren.

Sind Nebenjobs aus der Ferne tatsächlich realistisch?

Nebenjobs aus der Ferne sind realistisch, und die ehrliche Spanne reicht von etwa 6 bis 32 Dollar pro Stunde. Wo du landest, hängt fast ausschließlich von einer Sache ab: Verkauft du reine Arbeitszeit oder eine vorhandene Fähigkeit? Keine der sieben hier vorgestellten Methoden bringt dir bereits in der ersten Woche lebensveränderndes Geld ein, aber bei einigen erhältst du bereits innerhalb weniger Tage eine Vergütung.

Diese Diskrepanz entsteht dadurch, wie die einzelnen Plattformen die Bezahlung hinter den Kulissen strukturieren. Bei einer Tätigkeit als virtueller Agent wird nur die aktive Gesprächszeit vergütet, nicht die Stunden, die man eingeloggt und wartend verbringt – was den tatsächlichen Verdienst still und leise unter den ausgeschriebenen Satz drückt. Eine Buchhaltungsstelle, die an eine W-2-Anstellung gebunden ist, zahlt stattdessen einen garantierten Stundensatz, allerdings erst, wenn man bereits über jahrelange Erfahrung verfügt.

Keine speziellen Fähigkeiten und ein paar freie Stunden sprechen für Mikrotasks oder Gelegenheitsjobs im Callcenter, da bei beiden die Bezahlung fast sofort einsetzt. Eine vorhandene Fähigkeit wie Lektorat oder Buchhaltung oder Monate, die man in den Aufbau eines Shops oder eines Kurses investiert hat, heben die Verdienstobergrenze im Laufe der Zeit deutlich an.

Anzeigen für diese Art von Arbeit zeigen gerne die Zahlen eines Top-Verdieners als typisches Ergebnis. Nur wenn man zuerst die tatsächlichen Anforderungen und die Vergütungsstruktur hinter jeder Option prüft, bleiben die Erwartungen realistisch.

7 echte Nebenjobs, die man von zu Hause aus erledigen kann

Jede der unten aufgeführten Methoden stammt von einer echten Plattform mit einer dokumentierten Vergütungsspanne und einem klaren Weg zu Ihrer ersten Auszahlung. Wenn Sie nach Nebenjobs suchen, bei denen Sie Zeit oder Fähigkeiten gegen echtes Einkommen eintauschen können, bieten Ihnen diese sieben eine gute Ausgangsbasis – sortiert vom schnellsten Einstieg bis zum höchsten Verdienstpotenzial. Für das breitere Spektrum jenseits dieser sieben fasst Eneba’s Hub zum Thema „Online Geld verdienen“ alle Kategorien des Online-Verdienstes an einem Ort zusammen.

1. Werde Such-Evaluator bei CrowdGen von Appen

Die Arbeit als Such-Bewerter über CrowdGen von Appen ist einer der am einfachsten zu startenden Nebenjobs aus der Ferne, der 14 bis 28 US-Dollar pro Stunde einbringt – und zwischen dir und deinem ersten Auftrag steht nichts weiter als eine kurze Eignungsprüfung. Alles, was du brauchst, ist dein eigener Computer und eine zuverlässige Internetverbindung.

Der Haken liegt im Arbeitsvolumen, nicht im Stundensatz. Die Verfügbarkeit von Aufgaben schwankt je nach Projekt, daher eignet sich diese Tätigkeit am besten, um Lücken im Einkommen zu füllen, anstatt ein festes Gehalt vollständig zu ersetzen. Ein erfasster Mitarbeiter verdiente über mehrere Monate hinweg durchschnittlich 27,81 $ pro Stunde, fand jedoch in keinem einzelnen Monat mehr als 22 Stunden verfügbare Arbeit.

Diese Zahl sollte man bei der Planung berücksichtigen, nicht den höchsten Stundensatz. Wenn man dies wie einen Job mit festen Arbeitszeiten einplant, ist das der schnellste Weg zur Enttäuschung, da manche Monate einfach weniger Arbeit bieten als andere.

Die Bezahlung erfolgt monatlich, und die Anmeldung ist kostenlos. Falls Sie diese Plattform unter ihrem früheren Namen „Appen Connect“ kennen, handelt es sich um dasselbe Unternehmen, das lediglich umbenannt wurde.

Die Anmeldung ist kostenlos, und es sind keine Vorkenntnisse erforderlich, um Geld zu verdienen. CrowdGen by Appen 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Einer der einfachsten Nebenjobs, den man von zu Hause aus starten kann, mit einem Stundenlohn von 14 bis 28 Dollar, ohne dass Kosten oder Vorkenntnisse erforderlich sind. Bei CrowdGen anmelden

2. Werden Sie Online-Korrekturleser oder Lektor

Freiberufliches Lektorieren mit Hilfe von Scribendi ist einer der besser bezahlten Nebenjobs aus der Ferne auf dieser Liste. Da die Aufträge pro Wort und nicht pro Stunde vergütet werden, ist die Vergütung pro Auftrag bereits vor Arbeitsbeginn klar. Es handelt sich um ein in Kanada ansässiges Lektorats- und Korrekturlesungsunternehmen, das seit 1997 Lektoren für die Arbeit von zu Hause aus einstellt und Kunden aus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft und ESL betreut.

Die Zulassung erfordert mehr Aufwand als bei den meisten anderen Remote-Nebenjobs auf dieser Liste. Bewerber benötigen einen Hochschulabschluss, mindestens drei Jahre einschlägige Erfahrung im Lektorat sowie Englisch auf Muttersprachniveau und müssen einen Lektoratstest bestehen, bevor sie mit bezahlter Arbeit beginnen können.

Genau diese hohen Anforderungen sorgen dafür, dass nach der Zulassung ein stetiger Auftragseingang gewährleistet ist. Lektoren können die Aufträge einsehen und diejenigen auswählen, die sie interessieren; bei jedem Auftrag werden die Wortzahl und die Vergütung im Voraus angezeigt, sodass keine Ungewissheit darüber besteht, was ein Auftrag tatsächlich wert ist. Es ist eine der besten Möglichkeiten, online seriös Geld zu verdienen – für alle, die bereits über fundierte Grammatikkenntnisse verfügen.

Ein Detail, das man vorab wissen sollte: Freiberufler unterzeichnen eine dreijährige Wettbewerbsverbotsvereinbarung – ein echter Kompromiss, den man gegen den stetigen Kundenstrom der Plattform abwägen muss. Die Bewerbung ist kostenlos, allerdings füllt sich die Freiberuflerliste regelmäßig, weshalb es sich lohnt, die aktuellen offenen Stellen zu prüfen, bevor man Zeit in die Bewerbung investiert.

Stetiger Kundenstrom für eine Fähigkeit, die Sie vielleicht bereits besitzen Scribendi 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ein kompetenzbasierter Nebenjob für talentierte Autoren, bei dem vor jedem freiberuflichen Lektoratsauftrag im Voraus eine klare Preisgestaltung pro Wort angezeigt wird. Jetzt bewerben

3. Anrufe als virtueller Agent bei Liveops entgegennehmen

Das Entgegennehmen von Anrufen als virtueller Agent über Liveops eignet sich hervorragend für alle, die die volle Kontrolle über ihren eigenen Zeitplan haben möchten. Die Bezahlung beträgt 25 bis 45 Cent pro Minute aktiver Gesprächszeit, und echte Agenten verdienen in der Regel zwischen 6 und 18 US-Dollar pro Stunde, je nach Anrufaufkommen während einer Schicht.

Diese Spanne spiegelt ein wichtiges Detail wider, das man im Voraus wissen sollte: Die Bezahlung erfolgt nur für die Zeit, in der ein Anruf verbunden ist, nicht für die Zeit, in der man angemeldet und verfügbar ist. Schichten mit mehr Anrufen werden einfach besser bezahlt, weshalb das Anrufaufkommen die eigentliche Variable ist, um die herum man planen muss. Es ist eine von mehreren Möglichkeiten, online Geld zu verdienen, ohne zuvor einen speziellen Hintergrund zu benötigen.

Der Einstieg kostet 25 $ für eine erforderliche Hintergrundüberprüfung sowie ein ruhiges Heimbüro und ein Headset, das den Spezifikationen der Plattform entspricht. Die Bezahlung erfolgt zweimal im Monat auf Basis der erfassten Stunden und Anrufe.

Am besten ist es, eine Schicht als Verdienstmöglichkeit zu betrachten und nicht als garantiertes Einkommen. Die Wahl von Zeiten mit historisch höherem Anrufaufkommen macht einen echten Unterschied dabei, wie sich die Arbeitsstunden tatsächlich auszahlen.

Legen Sie als selbstständiger Auftragnehmer Ihren eigenen Anrufplan fest Liveops 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ein flexibler Nebenjob im Homeoffice, bei dem Sie Anrufe nach Ihrem eigenen Zeitplan entgegennehmen – echte Mitarbeiter verdienen dabei 6 bis 18 Dollar pro Stunde. Jetzt bewerben

4. Werden Sie Fern-Dolmetscher bei LanguageLine Solutions

Das Dolmetschen über LanguageLine Solutions ist eine hervorragende Wahl unter den Nebenjobs im Homeoffice für alle, die eine zweite Sprache wirklich fließend beherrschen. Die Vergütung liegt in der Regel zwischen 15 und 25 US-Dollar pro Stunde, je nach Sprachpaar und Standort. Spanisch-Dolmetscher liegen meist am unteren Ende dieser Spanne, während weniger verbreitete Sprachpaare die Vergütung eher in Richtung des oberen Endes treiben können.

Da es sich um eine Festanstellung handelt, unterscheidet sich der Arbeitsrhythmus von den meisten anderen Nebenjobs aus der Ferne auf dieser Liste. Die Bezahlung erfolgt nach einem festen Zeitplan, anstatt dass man Rechnungen hinterherlaufen muss, und die Schichten werden im Voraus gebucht, anstatt dass man jeden Auftrag einzeln annehmen muss. Es ist einer der besten Jobs von zu Hause aus für Zweisprachige, die nach etwas Beständigerem als Gelegenheitsjobs suchen.

Dieser Weg belohnt bereits vorhandene zweisprachige Sprachkompetenz, anstatt eine Sprache von Grund auf beizubringen. Bewerber durchlaufen eine Sprachkompetenzprüfung, die beide Sprachen abdeckt, sowie eine Hintergrundüberprüfung und müssen über einen ruhigen Arbeitsbereich zu Hause mit einer zuverlässigen Internetverbindung und einem Headset verfügen.

Hier kann man nicht erst während der Arbeit zweisprachig werden. Es ist ein Einstieg für Personen, die bereits fließend genug sind, um Gespräche in den Bereichen Medizin, Recht oder Kundenservice in Echtzeit zu dolmetschen – und sich ohne diese Sprachkenntnisse zu bewerben, ist der schnellste Weg, frühzeitig aussortiert zu werden.

Verwandeln Sie Ihre zweisprachigen Fähigkeiten in ein regelmäßiges Einkommen LanguageLine Solutions 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine der interessanteren Nebenbeschäftigungen im Homeoffice für zweisprachige Personen, bei der man als Angestellter – nicht als Freiberufler – 15 bis 25 Dollar pro Stunde verdient. Jetzt bewerben

5. Digitale Produkte auf Gumroad verkaufen

Der Verkauf digitaler Produkte über Gumroad ist eine der wenigen Nebenbeschäftigungen, bei denen man auch nach Abschluss der anfänglichen Arbeit weiterhin Geld verdient. Laden Sie eine Vorlage, eine Anleitung oder ein Preset-Paket einmal hoch, und es verkauft sich von selbst an neue Käufer, ohne dass Sie etwas neu erstellen müssen.

Die wirklich guten Einnahmen erzielen diejenigen, die die Plattform wie einen kleinen Katalog und nicht wie ein einzelnes Angebot behandeln. Verkäufer, die eine Handvoll Produkte anbieten, verdienen durchweg mehr als diejenigen, die sich auf einen einzigen Artikel verlassen und hoffen, dass dieser von selbst ein Publikum findet.

Die Eröffnung eines Shops kostet nichts, und die Auszahlungen erfolgen jeden Freitag, sobald dein Guthaben einen niedrigen Mindestbetrag erreicht hat. Dein erster Verkauf unterliegt einer kurzen Wartezeit, bevor er gutgeschrieben wird – das ist normal und kein Anzeichen dafür, dass etwas nicht stimmt.

Die Gewohnheit, die eine echte Einnahmequelle von einer ins Stocken geratenen unterscheidet, ist einfach: Erstelle ein paar Produkte und bringe dein eigenes Publikum dazu, anstatt nur einmal etwas hochzuladen und darauf zu warten, dass die Plattform dir Käufer zuführt.

Kostenloses Einstellen, der Verkauf läuft weiter, ohne zusätzlichen Aufwand pro Verkauf Gumroad 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ein Nebenjob, der nach der Einrichtung weiterhin Einnahmen generiert, da digitale Produkte nach dem Hochladen automatisch verkauft werden. Shop eröffnen

6. Starten Sie einen Dropshipping-Shop auf Shopify

Dropshipping über Shopify bietet das größte Verdienstpotenzial aller in dieser Liste aufgeführten Nebenjobs, erfordert aber auch die höchsten Anfangsinvestitionen, bevor dieses Potenzial tatsächlich ausgeschöpft werden kann. Die Gewinnspannen sind zu Beginn eher bescheiden, und die meisten Shops von Einsteigern bleiben klein, solange sie noch testen, was sich tatsächlich verkauft.

Das ändert sich, sobald sich ein Produkt bewährt hat und sich wiederkehrender Traffic aufbaut. Verkäufer, die die anfängliche Testphase hinter sich lassen, verzeichnen Einnahmen, die um ein Vielfaches über dem Durchschnitt von Einsteigern liegen – ein Beweis dafür, dass sich das Modell skalieren lässt, sobald die Grundlagen geschaffen sind.

Ein Shop in der Grundausstattung lässt sich technisch gesehen schon für sehr wenig Geld starten, doch ein realistisches Budget, das Muster, ein Theme und ausreichende Werbeausgaben für einen ordnungsgemäßen Produkttest abdeckt, beläuft sich auf mehrere Tausend. Eine Unterfinanzierung dieser Testphase ist der häufigste Grund dafür, dass ein Shop nie richtig in Gang kommt.

Auszahlungen werden beim ersten Verkauf zur Überprüfung etwa eine Woche lang zurückgehalten, gehen danach aber innerhalb eines Tages ein. Das Margenproblem, das oft dem Dropshipping selbst angelastet wird, ist in der Regel vielmehr ein Budgetproblem – eines, das schon lange vor dem eigentlichen Start des Geschäftsmodells auftritt.

Höchstgrenze nach Validierung eines Produkts Shopify 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ein Nebenjob, den man von zu Hause aus ausüben kann und der nach der Validierung des Produkts das größte Gewinnpotenzial bietet, allerdings auch die höchsten Anfangsinvestitionen erfordert. Testversion starten

7. Einen Online-Kurs auf Udemy verkaufen

Das Unterrichten eines Kurses über Udemy ist eine der wenigen Nebenbeschäftigungen aus der Ferne, bei der man ein Kapital aufbaut, anstatt Arbeitszeit gegen Bezahlung einzutauschen. Man nimmt den Kurs einmal auf, und er kann noch lange nach Abschluss der Arbeit durch eine Zielgruppe von Lernenden Einnahmen generieren.

Echte Einnahmen erzielen Kursanbieter, die ihre eigenen Besucher mitbringen, anstatt darauf zu warten, dass der Marktplatz sie findet. Der Verkauf über einen persönlichen Gutschein oder einen Empfehlungslink bringt einen weitaus größeren Anteil am Umsatz ein als ein Verkauf, der allein durch organische Entdeckung zustande kommt.

Dieser Unterschied ist wichtiger als die Kursqualität allein. Selbst ein gut gemachter Kurs braucht ein Publikum, das er erreichen kann, und die meisten Erstautoren unterschätzen, wie viel Marketingaufwand dafür tatsächlich erforderlich ist. Um schneller Erfolge zu erzielen, während ein Kurs an Fahrt gewinnt, erfahre, wie du schnell 100 Dollar verdienen kannst, um schnellere Optionen zu finden, die es wert sind, parallel dazu genutzt zu werden.

Die Veröffentlichung kostet nichts außer Ihrer eigenen Zeit und der Aufnahmetechnik, die Sie bereits besitzen. Auszahlungen erfolgen einige Monate nach einem Verkauf, sobald Ihr Guthaben einen niedrigen Mindestbetrag erreicht hat. Die eigene Besuchergewinnung, anstatt sich darauf zu verlassen, dass die Plattform dies für Sie übernimmt, ist der entscheidende Unterschied zwischen einem Kurs, der echtes Geld einbringt, und einem, der unbeachtet und unverkauft bleibt.

Einmal erstellen und dauerhaft von einer bestehenden Zielgruppe aus Lernenden profitieren Udemy 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ein Nebenverdienst, den man einmal aufbaut und dann immer wieder verkaufen kann, wobei sich der Großteil der Einnahmen auf die meistverkauften Dozenten konzentriert. Mit dem Unterrichten beginnen

Ein Vergleich dieser 7 Nebenjobs aus der Ferne

Die sieben oben genannten Nebenjobs aus der Ferne unterscheiden sich in Bezug auf Kosten, Zeitaufwand und Geschäftsmodell so stark voneinander, dass ein kurzer Vergleich die Entscheidung erleichtert, womit man beginnen sollte.

Methode Typisches Gehalt Startkosten CrowdGen von Appen 14–28 $/Stunde 0 Scribendi Preis pro Wort (regelmäßiger Kundenstrom) 0 Liveops 6–18 $/Stunde (tatsächliche Spanne) 25 $ für die Hintergrundüberprüfung LanguageLine Solutions 15–25 $/Stunde 0 Gumroad Abhängig vom Umsatz (0 $ bis unbegrenzt) 0 Shopify Unter 2.000 $/Monat (Durchschnitt für Einsteiger) 200–3.500 $ Udemy 3.306 $/Jahr (Durchschnitt aller Kursanbieter) 0

Bei den meisten dieser Nebenjobs aus der Ferne dauert es Wochen oder Monate, bis sie zu einem echten Einkommen führen. Wenn Sie also neben einem längerfristigen Projekt einen kleinen Gewinn erzielen möchten, füllt eine kostenlose Belohnungs-App diese Lücke sofort.

Können Prämien-Apps Ihre Nebenjobs aus der Ferne ergänzen?

Ja, Prämien-Apps können zusätzlich zu den oben genannten Nebenjobs aus der Ferne ein paar Dollar einbringen, auch wenn keine von ihnen allein eine echte Einnahmequelle ersetzen kann. Betrachte sie als einen kostenlosen Bonus, den du nebenbei laufen lässt, nicht als Hauptplan.

Hier erfährst du, wie viel jede dieser Optionen mit geringem Aufwand tatsächlich einbringt und was die Teilnahme kostet.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmegebühr Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

Wenn Sie möchten, dass im Hintergrund etwas läuft, während Sie eine der sieben oben genannten Methoden umsetzen, ist Snakzy am einfachsten einzurichten, und alle Auszahlungen können direkt in Geschenkkarten auf Enebas eigenem Geschenkkarten- und Marktplatz-Hub fließen.

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Was nicht funktioniert

Bei jedem dieser Nebenjobs aus der Ferne gibt es eine Betrugs- oder Abkürzungsversion, die so gestaltet ist, dass sie identisch mit dem Original aussieht. Wenn du das Muster im Voraus kennst, vermeidest du es, Geld zu verlieren oder wochenlang Zeit damit zu verschwenden, einer Version hinterherzujagen, die niemals eine Auszahlung bringen würde.

Websites für „Zertifizierungsgebühren“ im Bereich Bewertung und Korrekturlesen: Seriöse Plattformen verlangen niemals eine Gebühr für den Einstieg; sowohl bei CrowdGen von Appen als auch bei Scribendi ist die Bewerbung kostenlos. Jede Website, die nach einem Original aussieht und eine Vorabgebühr verlangt, um Aufgaben „freizuschalten“, gehört daher nicht dazu.

Seriöse Plattformen verlangen niemals eine Gebühr für den Einstieg; sowohl bei CrowdGen von Appen als auch bei Scribendi ist die Bewerbung kostenlos. Jede Website, die nach einem Original aussieht und eine Vorabgebühr verlangt, um Aufgaben „freizuschalten“, gehört daher nicht dazu. Callcenter-„Schulungspakete“, die für Hunderte von Dollar verkauft werden: Liveops selbst erhebt lediglich eine Gebühr von 25 Dollar für eine Hintergrundüberprüfung durch einen Drittanbieter; eine höhere Vorabzahlung, bevor Sie überhaupt einen Auftrag gesehen haben, ist daher ein Warnsignal und kein normaler Bestandteil der Einarbeitung.

Liveops selbst erhebt lediglich eine Gebühr von 25 Dollar für eine Hintergrundüberprüfung durch einen Drittanbieter; eine höhere Vorabzahlung, bevor Sie überhaupt einen Auftrag gesehen haben, ist daher ein Warnsignal und kein normaler Bestandteil der Einarbeitung. Dropshipping-Kurse, die schnell garantierte sechsstellige Einnahmen versprechen: Eine Analyse von über 1.200 echten Shops ergab, dass die meisten Anfänger weniger als 2.000 Dollar im Monat verdienen; daher verkauft jeder Kurs, der eine garantierte schnelle Rendite verspricht, in Wirklichkeit den Kurs selbst und nicht das beworbene Ergebnis.

Eine Analyse von über 1.200 echten Shops ergab, dass die meisten Anfänger weniger als 2.000 Dollar im Monat verdienen; daher verkauft jeder Kurs, der eine garantierte schnelle Rendite verspricht, in Wirklichkeit den Kurs selbst und nicht das beworbene Ergebnis. „Gurus“ der Kurserstellung, die einen sechsstelligen Umsatz beim Start garantieren: Udemys eigene Zahlen zeigen, dass 75 % der Kursleiter insgesamt weniger als 1.000 Dollar pro Jahr verdienen – diese Daten der Plattform selbst widerlegen also jegliche darauf aufbauenden Verkaufsargumente, die garantierte Ergebnisse versprechen.

Abschließendes Fazit zu Nebenjobs aus der Ferne.

Echte Nebenjobs im Homeoffice lassen sich in zwei klare Gruppen einteilen: Gelegenheitsjobs, die innerhalb weniger Tage beginnen, und auf Fähigkeiten oder Ressourcen basierende Tätigkeiten, die besser bezahlt werden, für deren Erlangung man jedoch Zeit oder Erfahrung benötigt. Welche Variante die richtige ist, hängt davon ab, ob Sie über eine zusätzliche Fähigkeit, ein Produkt, das Sie entwickeln können, oder einfach nur ein paar freie Stunden in dieser Woche verfügen.

Mit CrowdGen von Appen und Liveops können Sie fast sofort Geld verdienen, ohne dass Vorkenntnisse erforderlich sind, während Scribendi und LanguageLine Solutions besser bezahlen, sobald Sie über die entsprechenden Fähigkeiten verfügen. Bei Gumroad, Shopify und Udemy dauert es am längsten, bis sich der Aufwand auszahlt, aber sobald die Einrichtungsarbeiten abgeschlossen sind, erhalten Sie kontinuierlich Vergütungen. Wenn du im Hintergrund noch eine Belohnungs-App wie Snakzy nutzt, bekommst du zu jeder der oben genannten Optionen ein kleines Extra – ganz ohne zusätzliche Kosten oder Aufwand.

Keine dieser sieben Möglichkeiten ersetzt über Nacht ein Vollzeiteinkommen. Die Wahl einer Option, die zu den Fähigkeiten oder der Zeit passt, die man tatsächlich zur Verfügung hat – und nicht die mit den auffälligsten Werbetarifen –, ist entscheidend dafür, dass sich Nebenjobs aus der Ferne in der Praxis auszahlen.

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Häufig gestellte Fragen