11 trabajos a tiempo parcial a distancia reales que realmente se pagan en 2026

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Los trabajos a tiempo parcial a distancia están realmente al alcance de la mano en 2026. El puesto de «Asistente virtual de atención al cliente» de Amazon destaca como la vía de acceso más rápida, ya que se contrata durante todo el año y nunca tienes que esperar a que surja una vacante esporádica.

El salario inicial se sitúa en un rango cómodo, y ese techo aumenta considerablemente para cualquiera que ya posea una titulación de enfermería y se incorpore al ámbito de la telesalud. Las vacantes tampoco escasean: solo en Indeed hay miles de ofertas de trabajo a tiempo parcial a distancia en cualquier momento. Buscar directamente «trabajos a tiempo parcial a distancia» en Indeed, en lugar de una búsqueda genérica como «trabajo a distancia», es lo que realmente permite encontrar esas ofertas.

Tanto Indeed como ZipRecruiter ofrecen numerosas opciones, pero distinguir una oportunidad legítima de una promesa exagerada requiere algo más que un rápido vistazo. Esta guía clasifica once puestos según su salario real , desde trabajos de apoyo aptos para principiantes hasta puestos de enfermería de telesalud con licencia, de modo que hay un punto de entrada realista para cualquier perfil. Los trabajos a tiempo parcial a distancia como estos premian la paciencia frente a las conjeturas.

¿Es realmente factible trabajar a tiempo parcial de forma remota?

Sí, y la mayoría de la gente consigue uno antes de lo esperado. Los puestos aptos para principiantes parten de un nivel salarial sólido, y ese techo se amplía considerablemente una vez que se obtiene una titulación o se incorporan ingresos adicionales generados en línea.

Hay tres factores que determinan el resultado: la flexibilidad horaria, un espacio de trabajo tranquilo y un historial limpio para los puestos que lo requieran. El salario medio de los trabajos a distancia a tiempo parcial flexibles se sitúa en un rango medio aceptable, aunque la mayoría de las ofertas se acercan más a ese rango medio que a cualquier límite máximo anunciado, por lo que conviene considerar las cifras más altas como una posibilidad más que como una promesa.

Los sectores médico y sanitario, la educación y la gestión de proyectos se están situando a la cabeza como las categorías de más rápido crecimiento en estos momentos. La figura del enfermero especializado se encuentra entre los puestos más destacados de ese crecimiento, lo que explica por qué la enfermería de telesalud ocupa un lugar cerca de la parte superior de la lista que figura a continuación.

Esta vía es ideal para alguien dispuesto a comprometerse a trabajar un número fijo de horas semanales y a superar una verificación de antecedentes. Es adecuada para alguien que no esté tan centrado en obtener ingresos desde mañana mismo, ya que incluso en los casos más rápidos se tarda días o semanas en recibir el primer sueldo. Una enfermera titulada que busque trabajos a distancia a tiempo parcial tiene una ventaja real sobre el resto de personas de esta lista: el salario máximo en telesalud supera con creces el doble del salario inicial.

11 trabajos a tiempo parcial a distancia reales, clasificados por salario

Cada entrada que aparece a continuación comienza con su rango salarial realista para trabajos a tiempo parcial a distancia, y luego detalla quién cumple los requisitos, cómo presentar la solicitud y el error que hace tropezar a la mayoría de los principiantes. Empieza por donde tu perfil ya encaje y, a continuación, ve bajando por la lista como plan de reserva.

El puesto de «asistente virtual de atención al cliente» de Amazon ofrece un salario de entre 18 y 26 dólares por hora, y se contrata durante todo el año sin necesidad de titulación. Esa combinación lo convierte en el punto de partida más rápido y realista para cualquiera que busque trabajos a tiempo parcial a distancia sin una formación especializada. Los trabajos a tiempo parcial a distancia de Amazon como este se cubren de forma continua, lo que explica precisamente por qué el tiempo de espera suele ser más corto que en la mayoría de las demás ofertas de esta lista.

El puesto se desempeña íntegramente a distancia, con turnos que comienzan cada hora en un horario de 24 horas al día, 7 días a la semana. Los turnos de tarde y de noche están realmente integrados en el modelo, no son una excepción ocasional, lo que se adapta a cualquier persona cuyas horas libres no coincidan con el horario estándar de nueve a cinco.

El título de bachillerato cumple con los requisitos de formación. Además, necesitarás un espacio de trabajo tranquilo, una conexión a Internet por cable fiable que cumpla con los requisitos de velocidad de Amazon, haber superado una verificación de antecedentes y haber completado una formación virtual remunerada antes de atender llamadas en directo.

A continuación te explicamos cómo solicitar el puesto:

Ve a la página de empleo de Amazon y filtra los puestos de atención al cliente a distancia o virtual

Rellena la solicitud en línea y realiza una evaluación de competencias

Supera la verificación de antecedentes

Realiza la formación virtual remunerada de Amazon antes de atender llamadas o chats en directo

Error habitual: dar por sentado que los horarios son opcionales una vez contratado. Merece la pena tener en cuenta esa estructura de turnos fijos antes de solicitar específicamente puestos de trabajo a tiempo parcial a distancia en Amazon, ya que la flexibilidad no forma parte de este modelo. Estos turnos se rigen por un horario fijo establecido por Amazon, no por la disponibilidad bajo demanda, así que planifica tu tiempo en función de horarios reales en lugar de una flexibilidad al estilo de los trabajos esporádicos.

No se requiere titulación universitaria Amazon 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga entre 18 y 26 dólares la hora; es uno de los trabajos a distancia a tiempo parcial más fáciles para empezar, sin necesidad de tener un título universitario. Consulta las funciones de Amazon

Si eres enfermero titulado, el trabajo a tiempo parcial en telesalud paga, de forma realista, entre 40 y 57 dólares la hora, y es el puesto mejor remunerado de toda esta lista. Los trabajos a tiempo parcial a distancia para enfermeros titulados como este son el ejemplo más claro de esta lista de cómo una titulación se traduce directamente en un límite salarial máximo. La contrapartida es que requiere una licencia de enfermería activa, por lo que no es una vía en la que puedas empezar desde cero.

La remuneración varía considerablemente según la región, y en algunos mercados supera con creces los 80 dólares por hora por el mismo trabajo, por lo que una sola cifra nunca refleja toda la realidad. Necesitarás una licencia de enfermera titulada (RN) vigente, y la licencia «compact» supone una ventaja real, ya que muchos empleadores exigen que la licencia sea del propio estado del paciente. Merece la pena confirmar cuanto antes si dispones de la licencia «compact», ya que es el factor más importante que distingue los puestos de trabajo a distancia a tiempo parcial para enfermeras tituladas que contratan a nivel nacional de aquellos restringidos a un solo estado.

La enfermería a distancia es una de las categorías que más rápido está creciendo actualmente en el ámbito de la asistencia sanitaria a distancia, y esa es precisamente la razón por la que ocupa un puesto tan destacado entre los trabajos a distancia a tiempo parcial.

Para empezar, sigue estos pasos:

Comprueba que tu licencia de enfermería esté vigente y verifica si forma parte del «Nurse Licensure Compact» para poder ejercer en varios estados

Busca «enfermera de telesalud a tiempo parcial» directamente en ZipRecruiter o Indeed, en lugar de una búsqueda genérica como «enfermera a distancia», ya que esa frase te mostrará las ofertas a tiempo parcial reales. Ese mismo enfoque filtrado se aplica a cualquier búsqueda de trabajos a distancia a tiempo parcial en ZipRecruiter, no solo a los puestos de telesalud en concreto.

Comprueba los requisitos de licencia estatal de la empresa antes de presentar tu candidatura, ya que los puestos de enfermería registrada en telesalud suelen estar sujetos a restricciones estatales

Prepara un espacio privado y que cumpla con la HIPAA para las videollamadas antes de tu primer turno

Error habitual: presentar la solicitud sin comprobar primero las restricciones de licencia estatal. Es la principal razón por la que se rechaza a enfermeros cualificados en la fase de solicitud.

Salario máximo realista ZipRecruiter 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga entre 40 y 57 dólares la hora, lo que lo convierte en el puesto mejor remunerado de esta lista de trabajos a distancia a tiempo parcial, pero requiere una licencia de enfermería activa. Buscar ofertas de empleo

Más allá de Amazon en concreto, los puestos generales de atención al cliente a distancia ofrecen un salario similar, de entre 16 y 23 dólares por hora, en otras empresas, y constituyen, con diferencia, la categoría más amplia de empleos a tiempo parcial a distancia disponibles en este momento. Utilizar los filtros propios de una plataforma de empleo en lugar de una búsqueda genérica marca la diferencia entre pasar una hora desplazándote por la página o presentar tu candidatura a tres ofertas reales en diez minutos.

Solo en Indeed hay miles de ofertas activas en cualquier momen to dado, por lo que no te quedarás sin opciones aunque Amazon esté saturado. Una búsqueda filtrada de empleos a tiempo parcial a distancia en Indeed de esta manera arroja muchas más ofertas activas que desplazarse por el feed de la página de inicio. Las grandes empresas de asistencia externalizada también publican regularmente turnos de atención al cliente a distancia, y una búsqueda filtrada en Indeed muestra muchas de ellas.

Para eliminar el ruido:

En Indeed, filtra por ubicación «a distancia» y tipo de trabajo «a tiempo parcial», no te limites a una búsqueda por palabras clave, ya que los resultados sin filtrar incluyen puestos presenciales

Lee la línea del horario de turnos en la oferta antes de presentar tu candidatura; «a distancia» no siempre significa horario flexible

Comprueba que en la descripción de la oferta aparezca el nombre de la empresa y una dirección física real; una oferta que no incluya ninguno de estos datos suele ser una señal de alerta

Envía tu candidatura a entre tres y cinco anuncios en la misma semana en lugar de uno cada vez, ya que las tasas de respuesta en las ofertas de trabajo a distancia con gran volumen de solicitudes son irregulares

Error habitual: considerar que todos los puestos de «atención al cliente» son iguales. Algunos son puestos de ventas a comisión que se disfrazan de puestos de asistencia técnica, así que comprueba si se indica una tarifa por hora antes de presentar tu candidatura a cualquier oferta.

La mayor base de datos de ofertas Indeed 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. 26 631 ofertas de empleo a tiempo parcial a distancia disponibles en agosto de 2026; búsqueda y solicitud gratuitas. Buscar trabajos a distancia

A los agentes de llamadas independientes de Liveops se les paga por minuto de conversación, normalmente entre 25 y 34 céntimos dependiendo del programa del cliente, lo que supone aproximadamente entre 15 y 20 dólares por hora en un turno realmente ajetreado, con llamadas consecutivas.

Es una de las pocas opciones de esta lista diseñadas específicamente para la disponibilidad por la tarde y por la noche, ya que los agentes eligen sus propios bloques de 30 minutos en lugar de trabajar un turno fijo. Los trabajos a distancia a tiempo parcial por la tarde como este son ideales para cualquiera que solo disponga de tiempo libre después de que su pareja llegue a casa o los niños se hayan acostado.

La verdad es que el inconveniente es que la remuneración no está garantizada y depende totalmente del volumen de llamadas. Los ingresos pueden oscilar desde cifras de un solo dígito en un programa con poca actividad hasta una tarifa por hora cómoda en uno con mucha actividad. En este caso, trabajas como autónomo (formulario 1099), por lo que no hay prestaciones de la empresa ni tiempo de inactividad remunerado entre llamadas; el pago se realiza dos veces al mes mediante cheque o transferencia bancaria. Esa flexibilidad resulta útil si necesitas horarios nocturnos que se adapten al horario de tu pareja o a que los niños ya estén dormidos.

Para empezar:

Presenta tu solicitud directamente a través de Liveops y completa su curso de certificación para el programa del cliente que hayas elegido

Supera la verificación de antecedentes necesaria, cuyo coste correrá a tu cargo, así que inclúyelo en tu presupuesto como un gasto inicial real

Establece tu propio horario en bloques de 30 minutos, dando prioridad a las franjas horarias nocturnas si ese es tu objetivo

Comprueba la tarifa por programa antes de comprometerte a trabajar unas horas, ya que las tarifas varían según el cliente

Error habitual: elegir un programa con bajo volumen de llamadas y esperar que la tarifa por minuto anunciada se traduzca en un salario por hora constante. En este caso, los ingresos dependen de la frecuencia con la que suene realmente el teléfono, no de las horas programadas.

Elige tu propio horario Liveops 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga entre 25 y 34 céntimos por minuto de conversación, lo que supone aproximadamente entre 15 y 20 dólares por hora en un turno con mucho trabajo, dentro de la categoría de empleos a distancia a tiempo parcial. Solicita empleo en Liveops

Los puestos de representante de desarrollo de ventas a distancia a tiempo parcial pagan entre 20 y 30 dólares la hora, y el trabajo se centra en la prospección activa y la calificación de clientes potenciales, más que en cerrar acuerdos. Eso significa que no se requiere una cartera de clientes existente, solo sentirse cómodo con el contacto en frío.

Muchas ofertas combinan un salario base más bajo con una comisión, por lo que la cifra base por hora por sí sola puede subestimar o sobreestimar el salario neto real. Confirma cómo está estructurada la comisión antes de dar nada por sentado. Esta es una de las mejores opciones entre los trabajos a distancia a tiempo parcial si te atrae más la venta activa que el trabajo de atención al cliente.

Antes de presentar tu solicitud:

Busca directamente «representante de desarrollo de ventas a distancia a tiempo parcial», y no solo «ventas a distancia», para descartar las ofertas que solo ofrecen comisiones

Comprueba si la oferta indica un salario base por hora más comisión, o si es solo a comisión; el trabajo «solo a comisión» es sustancialmente diferente y conlleva más riesgo

Prepara un breve guion o ejemplo de contacto en frío antes de la entrevista, ya que los responsables de contratación de SDR suelen solicitarlo

Error habitual: confundir una oferta de SDR con un puesto de cierre de ventas y esperar el límite máximo de comisión más alto que ganan los cerradores. La remuneración de los SDR se basa en el volumen de clientes potenciales cualificados, no en los ingresos por ventas cerradas.

No se necesita el libro de clientes LinkedIn 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga entre 20 y 30 dólares la hora, una opción muy recomendable entre los trabajos a distancia a tiempo parcial para cualquiera que se sienta cómodo con el contacto en frío. Explorar los anuncios de SDR

Scribbr paga a sus editores y correctores autónomos entre 21 y 27 dólares la hora, y este puesto requiere realmente un alto nivel de competencia, en lugar de estar dirigido a principiantes. Solo los hablantes de inglés con nivel nativo y sólidos conocimientos de redacción académica superan el proceso de selección, que se verifica mediante una prueba de acceso calificada.

La solicitud incluye un cuestionario sobre lengua y estilo académico, una revisión del CV y encargos de simulación. Los candidatos que superan esta fase pasan por la formación de la Scribbr Academy antes de empezar a trabajar con clientes reales.

Una titulación universitaria, junto con sólidos conocimientos gramaticales, tiene más peso aquí que los años de experiencia previa en corrección . El trabajo de corrección como autónomo también existe en las plataformas generales de trabajo freelance, pero la estructura por horas de Scribbr se adapta mejor a un horario a tiempo parcial que las licitaciones por proyecto.

Este es el proceso de selección:

Presenta tu candidatura a través del formulario de solicitud para editores de Scribbr y completa el cuestionario evaluado sobre lengua y estilo

Completa la revisión del CV y envía las muestras de trabajo requeridas

Finaliza la formación de la Scribbr Academy antes de que se te asignen encargos remunerados de clientes

Una vez aprobado, establece tu propia disponibilidad semanal; las horas se programan de forma autónoma en función del volumen de encargos

Error habitual: presentar la solicitud sin revisar primero las diferencias entre las convenciones del inglés estadounidense y el británico. La solicitud evalúa específicamente ambas, y es una de las razones más comunes por las que candidatos que, por lo demás, están cualificados, suspenden el test. Cualquiera que esté sopesando Scribbr frente a un mercado más amplio puede comparar siete plataformas reales de trabajo autónomo que realmente pagan antes de decidirse por una.

Horario autoorganizado Scribbr 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga entre 21 y 27 dólares por hora; es una opción que requiere ciertas habilidades entre los trabajos a distancia a tiempo parcial para redactores académicos con gran nivel. Solicita el puesto en Scribbr

A los redactores de WriterAccess se les paga por palabra, normalmente entre 0,02 y 0,10 dólares por palabra con valoraciones estándar por estrellas, y entre 0,10 y 0,30 dólares por palabra una vez que entra en juego una insignia de experiencia especializada verificada en áreas como las finanzas o la tecnología. La remuneración varía directamente en función de la calificación por estrellas asignada en el momento de la solicitud, por lo que un redactor nuevo debería planificar sus ingresos basándose en el extremo inferior de la escala, en lugar de en el límite máximo que ofrece la insignia de especialización.

La solicitud requiere un portafolio con al menos dos muestras de redacción públicas, un currículum y una prueba de conocimientos de 44 preguntas. La calidad de la solicitud determina una calificación inicial por estrellas de entre 2 y 6, y esta calificación determina el acceso a encargos mejor remunerados.

El pago se realiza mensualmente a través de PayPal o por transferencia bancaria. Los clientes van desde pequeñas empresas hasta grandes marcas que solicitan entradas de blog, descripciones de productos y textos para correos electrónicos, por lo que la variedad de encargos es real, pero también lo es la inconsistencia entre un encargo y otro en los niveles de estrellas más bajos.

Para presentar la solicitud:

Prepara dos o más ejemplos de textos públicos antes de presentar la solicitud; basta con un enlace a tu portafolio o a artículos publicados

Rellena el formulario de solicitud de WriterAccess, incluida la prueba de redacción y conocimientos de 44 preguntas

Acepta la calificación por estrellas que se te asigne y empieza con los encargos disponibles en ese nivel

Desarrolla una especialidad concreta durante los primeros meses para poder optar a insignias de especialización y tarifas por palabra más altas

Error común: dispersarse en demasiados temas inconexos desde el principio, en lugar de centrarse en conseguir una insignia de especialización en un nicho concreto. Ese tipo de error de fijación de precios y posicionamiento es precisamente lo que un conjunto sólido de consejos para autónomos, respaldado por cifras reales, está diseñado para evitar. Esa insignia es la principal palanca que hace que la tarifa por palabra pase de la franja de 0,02 a 0,10 dólares a la de más de 0,10 dólares.

Crea un nicho de mercado WriterAccess 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga entre 0,02 y 0,30 dólares por palabra; es uno de los trabajos a distancia a tiempo parcial más flexibles para escritores que se están labrando un nicho de mercado. Solicitar permiso para escribir

Rev paga a los transcriptores autónomos entre 0,40 y 1,10 dólares por minuto de audio o vídeo, y a los subtituladores entre 0,54 y 1,10 dólares por minuto, dependiendo de la dificultad del archivo. Dado que la remuneración se calcula por minuto de audio y no por hora trabajada, los ingresos reales por hora dependen totalmente de la velocidad de mecanografía y de formato, y no solo de la tarifa por minuto publicada.

Un principiante que trabaje despacio podría ganar solo unos 7 dólares por hora. Alguien lo suficientemente rápido como para procesar una media de 40 minutos de audio por hora de trabajo puede llegar a ganar unos 20 dólares por hora con esa misma tarifa. La transcripción especializada en ámbito médico o jurídico se remunera mejor una vez que se adquiere velocidad y experiencia.

Es importante saber que el precio que Rev cobra a los clientes por su servicio profesional es bastante superior a lo que los autónomos se quedan realmente por minuto, ya que eso es lo que paga el cliente, no lo que llega al bolsillo del autónomo.

Para empezar a ganar dinero:

Regístrate gratis en la página de autónomos de Rev, seleccionando transcripción, subtitulado o traducción de subtítulos

Supera el test de gramática inglesa y envía una muestra de transcripción o subtitulado que haya sido evaluada

Empieza a aceptar trabajos disponibles en el tablón de anuncios de Rev una vez aprobada tu solicitud, lo que suele tardar unas 48 horas desde que la presentas

Utiliza atajos de teclado y controles de velocidad de reproducción para aumentar con el tiempo tu tarifa efectiva de minutos de audio por hora

Error habitual: elegir, como principiante, archivos de audio con varios hablantes o con acentos muy marcados. Se pagan a la misma tarifa por minuto que el audio limpio con un solo hablante, pero llevan mucho más tiempo, lo que reduce silenciosamente la tarifa efectiva por hora.

Comienza en menos de 48 horas Rev 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga entre 0,40 y 1,10 dólares por minuto de audio; es uno de los trabajos a distancia a tiempo parcial con los que más rápido se empieza a ganar dinero. Solicitar Rev

Los puestos clásicos de evaluador de calidad de búsquedas y de evaluador de contenidos en Internet a través de TELUS Digital AI pagan entre 10 y 18 dólares por hora, ajustados según el país. La plataforma es una de las formas de ganar dinero con proyectos de IA para expertos de alto nivel, abierta a nivel mundial, que paga entre 20 y 25 dólares por hora a quienes cumplan los requisitos para un proyecto específico. Esa estructura salarial por niveles se da en muchos trabajos a distancia a tiempo parcial, no solo en este.

Los ingresos mensuales por las tareas de la comunidad de IA oscilan entre unos 300 y 2.000 dólares, lo que refleja lo irregular que es realmente la disponibilidad de tareas , en lugar de un horario garantizado. El trabajo aquí no tiene un horario fijo en absoluto, lo que resulta ideal para cualquiera que tenga que compaginarlo con otros compromisos, pero los ingresos no son predecibles de una semana a otra. La solicitud se realiza directamente a través de la propia plataforma de colaboradores de TELUS Digital, a lo que sigue un examen de aptitud o una breve evaluación para la categoría de puesto elegida.

Cómo empezar:

Crea una cuenta en la plataforma para colaboradores de TELUS Digital y consulta los puestos disponibles

Presenta tu candidatura a un puesto concreto (evaluador de calidad de búsquedas, evaluador de Internet o un proyecto de la comunidad de IA) en lugar de a varios similares a la vez, ya que las candidaturas que se solapan pueden retrasar la revisión de todas ellas

Realiza el examen de aptitud o la formación sobre las directrices requeridos para ese puesto

Empieza a aceptar las tareas disponibles una vez que te hayan aprobado

Error habitual: presentar solicitudes para varios puestos de evaluador que se solapan a la vez con el fin de «aumentar las posibilidades». Esto puede retrasar todas las solicitudes de ese grupo en lugar de acelerar alguna de ellas. La empresa también afirma que nunca pedirá un depósito en efectivo, lo que suele ser un buen indicador para detectar estafas en este tipo de ofertas.

Sin horario fijo TELUS Digital AI 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga entre 10 y 25 dólares por hora, dependiendo del nivel del puesto; es una opción flexible entre los trabajos a distancia a tiempo parcial sin horario fijo. Presentar solicitud como evaluador

Los profesores de Outschool se quedan con el 70 % de lo que cobran por clase. Hagamos cuentas: un profesor que cobre 25 dólares por alumno en una clase completa de seis alumnos gana 150 dólares brutos por sesión. Si imparte dos sesiones a la semana, son aproximadamente 840 dólares netos al mes con una sola clase recurrente. Los ingresos reales dependen totalmente de las matriculaciones, y conseguirlas lleva tiempo.

Los nuevos profesores de Outschool suelen impartir su primera clase con solo uno o dos alumnos, en lugar de los seis completos, lo que reduce esas mismas cifras a 35 o 70 dólares brutos por sesión hasta que la clase consiga fidelizar a sus alumnos. Las medias de toda la plataforma se sitúan muy por encima de lo que realmente gana un profesor novato con una clase medio vacía, así que considéralas cifras máximas, no cifras iniciales.

Para poner en marcha una clase:

Solicita dar clases en Outschool y completa el proceso de verificación de antecedentes y de identidad

Diseña una ficha de clase con un precio claro por alumno y un número mínimo y máximo de alumnos

Empieza con un precio de lanzamiento más bajo para conseguir las primeras inscripciones y reseñas antes de subirlo

Ofrece una sesión semanal recurrente en lugar de una clase puntual, ya que son las sesiones repetidas las que se traducen en unos ingresos a tiempo parcial estables

Error habitual: fijar el precio de la primera clase en la tarifa media de la plataforma antes de que haya reseñas. Por lo general, los nuevos profesores deben fijar un precio más bajo al principio para crear un historial de inscripciones que les permita cobrar más más adelante.

Fija tu propio precio Outschool 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Quédate con el 70 % del precio de las clases; es uno de los trabajos a tiempo parcial a distancia más escalables para cualquiera que sea capaz de captar alumnos. Solicita un puesto de profesor

Las microtareas estándar en Clickworker se pagan entre 0,05 y 0,50 dólares por tarea, lo que suele suponer solo entre 7 y 10 dólares por hora para la mayoría de los colaboradores. Figura en esta lista porque no requiere revisión de solicitudes ni horario fijo alguno, no porque la remuneración pueda competir con ninguna otra opción de esta lista. El pago se realiza semanalmente a través de PayPal.

Los colaboradores que cumplan los requisitos para las tareas de nivel superior del UHRS (Sistema Universal de Relevancia Humana) de Clickworker pueden llegar a ganar entre 12 y 20 dólares por hora, pero el acceso no está garantizado y varía según el país y según la regularidad con la que se hayan completado correctamente las tareas anteriores. La disponibilidad de tareas varía de un día para otro, lo que influye en los ingresos reales más que la tarifa por tarea.

Cómo empezar:

Regístrate gratis en la plataforma de Clickworker; no es necesario pasar por un proceso de selección

Completa las tareas básicas de iniciación para crear tu historial de actividad

Acepta las microtareas disponibles a medida que aparezcan en la cola

Mantén una calidad constante en las tareas para poder acceder, con el tiempo, a trabajos UHRS de nivel superior

Error habitual: considerar esto como una fuente de ingresos principal en lugar de un trabajo complementario sin compromiso entre los trabajos mejor remunerados mencionados anteriormente. El límite máximo de ingresos en este caso es real, pero bajo en comparación con casi todos los demás de esta lista.

Sin tiempo de espera en la solicitud Clickworker 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga entre 7 y 20 dólares por hora, dependiendo del nivel de la tarea, y es una opción sin compromiso entre los trabajos a distancia a tiempo parcial. Únete a Clickworker

Comparativa de estos 7 trabajos a distancia a tiempo parcial

A continuación se muestra una comparación de los sueldos iniciales realistas de cada puesto de esta lista, un contexto útil antes de decidir qué trabajos a distancia a tiempo parcial buscar primero.

Puesto de trabajo Salario inicial realista Gastos iniciales Tiempo hasta la primera nómina ¿Es un trabajo pasivo? Asistente virtual de atención al cliente de Amazon De 18 a 26 dólares por hora 0 De 1 a 3 semanas (solicitud, verificación de antecedentes, formación remunerada) No es un trabajo pasivo: turnos fijos Enfermera titulada de telesalud (a tiempo parcial) De 40 a 57 dólares por hora 0 $ (se requiere licencia de enfermera titulada vigente) De 2 a 4 semanas (verificación de la licencia, proceso de contratación) No pasivo: turnos en directo Representante de atención al cliente a distancia (general) De 16 a 23 dólares por hora 0 De 1 a 3 semanas No pasivo: turnos fijos Agente de atención telefónica vespertina en Liveops De 15 a 20 dólares por hora en horas punta (pago por minuto, no garantizado) Verificación de antecedentes a cargo del candidato De 1 a 2 semanas (curso de certificación) No pasivo: llamadas en directo con horario flexible SDR a distancia (a tiempo parcial) De 20 a 30 dólares por hora, a menudo un salario base más comisiones 0 $ De 1 a 3 semanas No pasivo: contacto activo Corrector de pruebas en Scribbr De 21 a 27 dólares por hora 0 De 2 a 4 semanas (proceso de selección, formación) No pasivo: trabajo con horario flexible Redactor de WriterAccess De 0,02 a 0,30 dólares por palabra (varía según la valoración por estrellas) 0 De unos días a 2 semanas (revisión de la solicitud) No pasivo: trabajo con horario flexible Transcriptor de Rev De 7 a 20 dólares por hora (pago por minuto de audio) 0 Unas 48 horas tras la aprobación No pasivo: trabajo con horario flexible Evaluador de IA de TELUS Digital De 10 a 25 dólares por hora 0 De unos días a dos semanas (examen de aptitud) No pasivo: tareas con horario flexible Profesor de Outschool Varía según las inscripciones; ejemplo: de 35 a 150 dólares brutos por sesión 0 De 1 a 3 semanas, y después de forma continua por clase No pasivo: clases programadas por uno mismo Microtareas de Clickworker De 7 a 20 dólares por hora 0 Desde el mismo día hasta unos pocos días No es pasivo: tareas programadas por uno mismo

Elegir un puesto de esta tabla se reduce a sopesar el salario con el grado de seguridad que necesitas para recibir ese primer sueldo. Las opciones de acceso más rápidas y flexibles sacrifican un techo salarial más bajo a cambio de rapidez, mientras que las mejor remuneradas exigen una titulación o una reputación consolidada antes de que empiecen a dar sus frutos. Sopesa ambos aspectos antes de dedicar tu primera semana a cualquier trabajo a tiempo parcial a distancia. Quien aún no disponga de un espacio de trabajo tranquilo o de un horario fijo puede seguir explorando siete opciones reales que permiten ganar dinero desde un portátil en casa mientras resuelve esa cuestión.

Aumenta tus ingresos a tiempo parcial a distancia con aplicaciones de recompensas

Las aplicaciones de recompensas y reembolsos no sustituirán a los trabajos a distancia a tiempo parcial, pero, siendo realistas, añaden entre 20 y 100 dólares al mes a tus ingresos por uno de ellos a cambio de muy poco tiempo extra. Funcionan mejor si se combinan con uno de los trabajos mencionados anteriormente o con un trabajo extra que se pague semanalmente, no como sustituto de ninguno de ellos.

Estas aplicaciones pagan por completar ofertas, encuestas o sencillas tareas dentro de la propia aplicación durante los tiempos muertos entre turnos o llamadas, precisamente el tipo de tiempo ocioso que genera un horario a distancia a tiempo parcial. Las tres aplicaciones que se indican a continuación requieren que los usuarios tengan 18 años o más para registrarse, según sus propios términos y condiciones. Snakzy, la aplicación propia de Eneba, es la mejor opción, junto con BigCash y KashKick, que son sólidas alternativas que vale la pena combinar con cualquier trabajo a distancia a tiempo parcial de esta lista.

Aplicación Pago mínimo Precio de entrada Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

Snakzy destaca entre el resto por una sencilla razón: convierte el tiempo perdido en dinero real sin pedir nada por adelantado. El registro gratuito, un umbral de pago bajo (35 dólares) y un flujo constante de ofertas sencillas la convierten en la aplicación de esta lista con la que es más fácil cobrar dinero de verdad, y no solo descargarla. Para una comparación más amplia de opciones similares, el artículo «Aplicaciones gratuitas que pagan dinero real al instante» recopila varias más que vale la pena combinar con esta.

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Cómo compaginar estos trabajos con un empleo a tiempo completo, los estudios o la vida familiar

Los trabajos mencionados anteriormente que mejor se adaptan a otros compromisos son aquellos con horarios flexibles: Rev, WriterAccess, el trabajo de evaluador de TELUS Digital, LiveOps y Clickworker. Los que tienen turnos fijos, como Amazon o la mayoría de los puestos de atención al cliente, funcionan mejor cuando tu otro compromiso ya tiene un horario predecible por sí mismo.

Trabajar desde casa supone una ventaja real en cuanto a productividad para la mayoría de las personas, y esa ventaja es importante si el hecho de tener que dividir la atención entre un trabajo a tiempo completo y un puesto a distancia a tiempo parcial te preocupa que el rendimiento disminuya en cualquiera de los dos. Si buscas una lista más específica basada en cifras reales en lugar de una categoría amplia, el artículo «7 ideas reales para un trabajo extra» aborda aspectos que esta lista no trata.

Un compromiso diurno fijo, como el colegio, un trabajo a tiempo completo o el cuidado de los niños, apunta a que las opciones de esta lista que permiten organizar el horario por cuenta propia son las más realistas. Por el contrario, la disponibilidad por la tarde-noche —por ejemplo, cuando tu pareja vuelve del trabajo o los niños ya están dormidos— encaja perfectamente con los turnos de llamadas nocturnos de LiveOps y los turnos virtuales nocturnos de Amazon. Ambas opciones entran dentro de la categoría específica de trabajos a distancia a tiempo parcial por las tardes, diseñados precisamente para ese tipo de horario fuera del horario laboral. Ambas opciones entran dentro de la categoría específica de trabajos a distancia a tiempo parcial adaptados a las tardes, diseñados precisamente para ese horario.

Combinar un trabajo de turno fijo con una opción de horario flexible como complemento es mejor que acumular dos puestos de turno fijo, ya que es en esa combinación donde realmente empiezan los conflictos de horarios. Asegúrate primero del puesto con horario fijo si lo que más te importa es tener un salario mínimo garantizado por hora más alto; después, añade una opción de horario flexible, o incluso un trabajo extra que se pague a diario, una vez que tengas claras las horas reales que te sobran a la semana.

Lo que no funciona

Las bolsas de empleo de pago para acceder a las ofertas y las publicaciones vagas sin nombre del empleador son las dos formas más comunes en las que la gente pierde el tiempo buscando trabajos a distancia a tiempo parcial que nunca iban a dar resultado. Detectarlas a tiempo evita por completo la molestia de presentar solicitudes a anuncios falsos o abusivos:

Portales de empleo de pago para acceder a las ofertas: cualquier sitio web que pida una cuota antes de mostrar anuncios «exclusivos» es una señal de alarma. La FTC afirma claramente que los empleadores honrados nunca cobran por una oferta de trabajo. Todas las ofertas legítimas de esta lista son gratuitas.

cualquier sitio web que pida una cuota antes de mostrar anuncios «exclusivos» es una señal de alarma. La FTC afirma claramente que los empleadores honrados nunca cobran por una oferta de trabajo. Todas las ofertas legítimas de esta lista son gratuitas. Anuncios vagos de «atención al cliente» sin nombre del empleador: un empleador real se identifica y especifica desde el principio el horario de trabajo y la tarifa por hora. Los anuncios que omiten estos tres datos suelen señalarse como estafas.

un empleador real se identifica y especifica desde el principio el horario de trabajo y la tarifa por hora. Los anuncios que omiten estos tres datos suelen señalarse como estafas. Puestos de «ventas» a comisión disfrazados de trabajos por horas: algunos anuncios etiquetados genéricamente como «ventas a distancia» o «servicio de atención al cliente» son, en realidad, a comisión. Confirma que existe una tarifa base antes de presentar tu candidatura.

algunos anuncios etiquetados genéricamente como «ventas a distancia» o «servicio de atención al cliente» son, en realidad, a comisión. Confirma que existe una tarifa base antes de presentar tu candidatura. Considerar las plataformas por tarea o por minuto como una fuente de ingresos garantizada: los ingresos en estas plataformas no están garantizados, y las colas de tareas o llamadas fluctúan a diario. Hacer un presupuesto basándose en la tarifa por hora más favorable es la forma más rápida de llevarse una decepción en este caso.

los ingresos en estas plataformas no están garantizados, y las colas de tareas o llamadas fluctúan a diario. Hacer un presupuesto basándose en la tarifa por hora más favorable es la forma más rápida de llevarse una decepción en este caso. Ignorar las normas estatales de licencia para la enfermería a distancia: presentar una solicitud sin comprobar si una empresa exige la licencia en el estado concreto del paciente es el motivo más común de rechazo para enfermeros que, por lo demás, están cualificados.

Ninguna de estas señales de alerta es difícil de detectar una vez que la lista de verificación está clara. Revisa cada anuncio con ella antes de presentar tu solicitud, y así dedicarás tu tiempo a auténticos trabajos a tiempo parcial a distancia en lugar de a otros que nunca te iban a reportar ingresos. Echa un vistazo a las mejores opciones de trabajo extra si ninguna de estas once se ajusta a tu horario.

Veredicto final sobre los trabajos a tiempo parcial a distancia

Para la mayoría de los lectores, el puesto de «asistente virtual de atención al cliente» de Amazon destaca como la mejor opción inicial entre los trabajos a tiempo parcial a distancia . Los trabajos a tiempo parcial a distancia de Amazon siguen siendo la vía de acceso más rápida y realista de toda esta lista precisamente por esa razón. Se pagan entre 18 y 26 dólares la hora, no se exige titulación y la contratación es continua, siendo la única desventaja real un horario de turnos fijo.

Si prefieres horarios flexibles, te recomendamos Rev, WriterAccess o el trabajo de evaluador de TELUS Digital. Si eres enfermero/a titulado/a, deberías optar directamente por la enfermería de telesalud, ya que el salario inicial de entre 40 y 57 dólares por hora supera a todas las demás opciones de esta lista.

El resto debería priorizar la compatibilidad del horario frente al salario máximo, ya que la tarifa más alta de esta lista no servirá de nada si no se adapta a la semana que viene. Combina una aplicación de recompensas como Snakzy con el trabajo que elijas para ganar unos dólares extra al mes. Empieza hoy mismo con los puestos virtuales de Amazon y, cuando tengas claras las horas libres reales para trabajos a distancia a tiempo parcial, añade una opción con horario flexible.

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