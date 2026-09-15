11 echte Teilzeit-Jobs im Homeoffice, die sich 2026 wirklich lohnen

Eneba Hub enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine kleine Provision verdienen können, wenn du über sie einen Kauf tätigst – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren

Teilzeitstellen im Homeoffice sind hier wirklich in greifbarer Nähe2026. Die Stelle als „Virtual Customer Service Associate“ bei Amazon sticht als schnellster Einstieg hervor, da dort das ganze Jahr über eingestellt wird und man nie auf eine der seltenen freien Stellen warten muss.

Das Einstiegsgehalt liegt in einem angenehmen Bereich, und die Gehaltsobergrenze steigt deutlich an für alle, die bereits über eine Pflegezulassung verfügen und in den Bereich der Telemedizin einsteigen. Auch an Stellenangeboten mangelt es nicht – allein auf Indeed sind zu jedem Zeitpunkt Tausende von Teilzeitstellen im Homeoffice gelistet. Wenn man auf Indeed direkt nach „Teilzeit-Homeoffice-Jobs“ sucht, anstatt eine allgemeine Suchanfrage nach „Remote-Arbeit“ zu stellen, werden diese Angebote tatsächlich angezeigt.

Sowohl Indeed als auch ZipRecruiter bieten zahlreiche Optionen, doch um seriöse Angebote von übertriebenen Versprechungen zu unterscheiden, reicht ein kurzes Scrollen nicht aus. Dieser Leitfaden listet elf Stellen nach ihrem tatsächlichen Gehalt auf , von einsteigerfreundlichen Support-Tätigkeiten bis hin zur zugelassenen Telemedizin-Pflege – so gibt es für jeden Hintergrund einen realistischen Einstiegspunkt. Teilzeit-Remote-Jobs wie diese belohnen Geduld mehr als bloßes Raten.

Ist es tatsächlich realistisch, einen Teilzeit-Remote-Job auszuüben?

Ja, und die meisten Menschen finden schneller als erwartet eine solche Stelle. Einsteigerfreundliche Stellen beginnen in einem soliden Gehaltsbereich, und die Obergrenze öffnet sich erheblich, sobald eine Zulassung oder bereits aufgebaute Online-Nebenjobs ins Spiel kommen.

Drei Dinge entscheiden über den Erfolg: Flexibilität beim Arbeitszeitplan, ein ruhiger Arbeitsplatz und ein einwandfreies Führungszeugnis für Stellen, bei denen dies erforderlich ist. Das durchschnittliche Gehalt bei flexiblen Teilzeit-Fernjobs liegt in einem komfortablen mittleren Bereich, wobei die meisten Stellenanzeigen eher im Mittelfeld als an der angegebenen Obergrenze liegen. Betrachten Sie die Spitzenwerte daher eher als Möglichkeit denn als Versprechen.

Medizin und Gesundheit, Bildung sowie Projektmanagement entwickeln sich derzeit als die am schnellsten wachsenden Bereiche. Der Beruf des „Nurse Practitioner“ gehört zu den Spitzenreitern dieses Wachstums, was erklärt, warum die Telemedizin im Pflegebereich einen Platz ganz oben auf der untenstehenden Liste einnimmt.

Dieser Weg eignet sich für Personen, die bereit sind, regelmäßig wöchentliche Arbeitsstunden zu leisten und eine Sicherheitsüberprüfung zu durchlaufen. Er eignet sich für Personen, denen es weniger darum geht, ab morgen sofort ein Einkommen zu erzielen, da es selbst bei den schnellsten Einstiegsmöglichkeiten Tage oder Wochen dauert, bis die erste Gehaltszahlung eingeht. Eine examinierte Pflegekraft, die nach Teilzeit-Fernjobs Ausschau hält, hat gegenüber allen anderen auf dieser Liste einen echten Vorteil: Die Gehaltsobergrenze im Bereich Telemedizin liegt deutlich über dem Doppelten des Einstiegsgehalts.

11 echte Teilzeit-Fernjobs, sortiert nach Vergütung

Jeder Eintrag unten beginnt mit der realistischen Gehaltsspanne für Teilzeit-Fernjobs, behandelt anschließend die Voraussetzungen, die Bewerbungsmodalitäten und die Fehler, die den meisten Anfängern zum Verhängnis werden. Beginnen Sie dort, wo Ihr Hintergrund bereits passt, und arbeiten Sie sich dann als Ausweichplan die Liste ab.

Die Stelle als „Virtual Customer Service Associate“ bei Amazon wird mit 18 bis 26 US-Dollar pro Stunde vergütet, und es werden das ganze Jahr über Mitarbeiter eingestellt, ohne dass ein Hochschulabschluss erforderlich ist. Diese Kombination macht sie zum schnellsten realistischen Einstieg für alle, die ohne spezielle Vorbildung nach Teilzeit-Fernjobs suchen. Teilzeit-Remote-Jobs bei Amazon wie dieser werden fortlaufend besetzt, weshalb die Wartezeit hier in der Regel kürzer ist als bei den meisten anderen Angeboten auf dieser Liste.

Die Tätigkeit wird vollständig im Homeoffice ausgeübt, wobei die Schichten im 24/7-Rhythmus stündlich beginnen. Abend- und Nachtschichten sind fest in das Modell integriert und keine gelegentliche Ausnahme, was für alle geeignet ist, deren freie Zeiten außerhalb der üblichen Bürozeiten von 9 bis 17 Uhr liegen.

Ein Schulabschluss der Sekundarstufe I erfüllt die Bildungsvoraussetzung. Darüber hinaus benötigst du einen ruhigen Arbeitsplatz, eine zuverlässige kabelgebundene Internetverbindung, die Amazons Geschwindigkeitsanforderungen erfüllt, eine bestandene Sicherheitsüberprüfung sowie den Abschluss einer bezahlten virtuellen Schulung, bevor du Live-Anrufe entgegennehmen darfst.

So bewerben Sie sich:

Gehen Sie auf die Karriereseite von Amazon und filtern Sie nach Stellen im Remote- oder virtuellen Kundenservice

Füllen Sie die Online-Bewerbung aus und absolvieren Sie eine Kompetenzbewertung

Bestehen Sie die Hintergrundüberprüfung

Absolvieren Sie die bezahlte virtuelle Schulung von Amazon, bevor Sie Live-Anrufe oder Chats entgegennehmen

Häufiger Fehler: anzunehmen, dass die Arbeitszeiten nach der Einstellung frei wählbar sind. Diese feste Schichtstruktur sollte man bei der Bewerbung für Teilzeit-Remote-Stellen bei Amazon ausdrücklich berücksichtigen, da Flexibilität hier nicht Teil des Modells ist. Diese Schichten laufen nach einem von Amazon festgelegten Zeitplan und nicht nach Verfügbarkeit auf Abruf. Planen Sie also anhand der tatsächlichen Arbeitszeiten und nicht nach der Flexibilität, die man von Gelegenheitsjobs kennt.

Kein Hochschulabschluss erforderlich Amazon 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Bezahlung liegt bei 18 bis 26 Dollar pro Stunde – einer der einfachsten Teilzeit-Jobs im Homeoffice, für den kein Hochschulabschluss erforderlich ist. Siehe Amazon-Rollen

Wenn Sie eine zugelassene Pflegefachkraft sind, bringt eine Teilzeitstelle im Bereich Telemedizin realistisch gesehen 40 bis 57 Dollar pro Stunde ein – das ist der bestbezahlte Eintrag auf dieser gesamten Liste. Teilzeit-Remote-Jobs für examinierte Pflegekräfte wie dieser sind das deutlichste Beispiel auf dieser Liste dafür, dass sich eine Zulassung direkt in eine Gehaltsobergrenze umsetzt. Der Nachteil ist, dass der Zugang an eine aktive RN-Zulassung gebunden ist; dies ist also kein Weg, den man von Null an einschlagen kann.

Das Gehalt schwankt je nach Region erheblich, wobei in einigen Märkten für dieselbe Tätigkeit weit über 80 Dollar pro Stunde gezahlt werden; eine einzelne Zahl sagt also nie alles aus. Sie benötigen eine gültige RN-Zulassung, und eine „Compact“-Zulassung ist ein echter Vorteil, da viele Arbeitgeber eine Zulassung im jeweiligen Wohnsitzstaat des Patienten verlangen. Es lohnt sich, die „Compact“-Zulassung frühzeitig zu klären, da dies der wichtigste Faktor ist, der Teilzeit-Remote-Stellen für examinierte Pflegekräfte, die landesweit rekrutieren, von solchen unterscheidet, die auf einen einzelnen Bundesstaat beschränkt sind.

Die Telemedizin-Pflege gehört derzeit zu den am schnellsten wachsenden Bereichen im Bereich der Fernversorgung, und genau deshalb nimmt sie einen so hohen Platz unter den Teilzeit-Fernjobs ein.

So fangen Sie an:

Vergewissern Sie sich, dass Ihre RN-Zulassung gültig ist, und prüfen Sie, ob sie Teil des „Nurse Licensure Compact“ ist, um in mehreren Bundesstaaten zugelassen zu sein

Suchen Sie direkt auf ZipRecruiter oder Indeed nach „Teilzeit-Telemedizin-Krankenschwester/-Krankenpfleger“ anstelle einer allgemeinen Suche nach „Fernpflege“, da dieser Begriff die tatsächlichen Teilzeitstellen anzeigt. Dieser gefilterte Ansatz gilt für jede Suche nach Teilzeit-Fernjobs auf ZipRecruiter, nicht nur speziell für Telemedizin-Stellen.

Vergewissern Sie sich vor der Bewerbung über die staatlichen Zulassungsvoraussetzungen des Arbeitgebers, da Stellen für RNs im Bereich Telemedizin in der Regel an bestimmte Bundesstaaten gebunden sind

Richten Sie vor Ihrer ersten Schicht einen privaten, HIPAA-konformen Raum für Videogespräche ein

Häufiger Fehler: Sich bewerben, ohne zuvor die staatlichen Zulassungsbeschränkungen zu prüfen. Dies ist der mit Abstand häufigste Grund, warum qualifizierte Pflegekräfte bereits in der Bewerbungsphase abgelehnt werden.

Höchstes realistisches Gehalt ZipRecruiter 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Vergütung liegt bei 40 bis 57 Dollar pro Stunde – das ist die bestbezahlte Stelle unter den Teilzeit-Fernjobs auf dieser Liste –, setzt jedoch eine gültige RN-Zulassung voraus. Stellenangebote durchsuchen

Abgesehen speziell von Amazon werden allgemeine Stellen im Remote-Kundenservice bei anderen Arbeitgebern mit ähnlichen Stundenlöhnen zwischen 16 und 23 US-Dollar vergütet, und sie stellen bei weitem die größte Einzelkategorie der derzeit verfügbaren Teilzeit-Remote-Jobs dar. Die Nutzung der Filter einer Jobbörse anstelle einer allgemeinen Suche entscheidet darüber, ob Sie eine Stunde lang scrollen oder sich in zehn Minuten auf drei echte Stellenangebote bewerben.

Allein auf Indeed sind zu jedem Zeitpunk t Tausende aktiver Stellenanzeigen gelistet, sodass Sie dank der zahlreichen Angebote bei Amazon nicht in der Sackgasse landen. Eine auf diese Weise gefilterte Suche nach Teilzeit-Fernjobs auf Indeed liefert weitaus mehr aktuelle Stellenanzeigen als das Scrollen durch den Feed auf der Startseite. Auch große Arbeitgeber im Bereich des ausgelagerten Kundensupports veröffentlichen regelmäßig Remote-Schichten im Kundenservice, und eine gefilterte Suche auf Indeed liefert zahlreiche Treffer.

So filtern Sie unwichtige Ergebnisse heraus:

Filtern Sie auf Indeed nach dem Standort „Remote“ und der Beschäftigungsart „Teilzeit“ – nicht nur nach Stichwörtern –, da sich in den ungefilterten Ergebnissen auch Stellen vor Ort befinden.

Lies dir vor der Bewerbung die Zeile zum Schichtplan in der Stellenanzeige durch; „Remote“ bedeutet nicht immer flexible Arbeitszeiten

Achten Sie in der Stellenbeschreibung auf einen namentlich genannten Arbeitgeber und eine echte Büroadresse; eine Anzeige ohne beides ist oft ein Warnsignal

Bewerben Sie sich in derselben Woche auf drei bis fünf Stellenanzeigen statt jeweils nur auf eine, da die Rückmelderaten bei stark frequentierten Remote-Stellenanzeigen sehr unterschiedlich sind

Häufiger Fehler: Jedes Stellenangebot im Bereich „Kundenservice“ als denselben Job zu betrachten. Manche Stellen sind reine Provisionsgeschäfte, die unter der Bezeichnung „Kundensupport“ angeboten werden. Achten Sie daher vor einer Bewerbung darauf, ob ein Stundenlohn angegeben ist.

Größter Anzeigenpool Indeed 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. 26.631 Teilzeitstellen im Homeoffice sind seit August 2026 verfügbar; die Suche und Bewerbung sind kostenlos. Nach Remote-Jobs suchen

Unabhängige Call-Agenten bei Liveops werden pro Gesprächsminute bezahlt, in der Regel 25 bis 34 Cent, je nach Kundenprogramm. Bei einer wirklich ausgelasteten Schicht ohne Pausen entspricht dies etwa 15 bis 20 Dollar pro Stunde.

Es ist einer der wenigen Einträge hier, der speziell auf die Verfügbarkeit am Abend und in der Nacht zugeschnitten ist, da die Call-Agenten ihre eigenen 30-Minuten-Blöcke wählen, anstatt eine feste Schicht zu arbeiten. Teilzeit-Fernjobs am Abend wie dieser eignen sich für alle, deren freie Zeit erst dann zur Verfügung steht, wenn der Partner nach Hause kommt oder die Kinder schlafen.

Der ehrliche Nachteil ist, dass die Bezahlung nicht garantiert ist und vollständig vom Anrufaufkommen abhängt. Der Verdienst kann bei einem ruhigen Programm im einstelligen Bereich liegen, bei einem stark frequentierten Programm hingegen einen komfortablen Stundensatz erreichen. Da du hier als 1099-Auftragnehmer tätig bist, gibt es keine Arbeitgeberleistungen und keine bezahlte Wartezeit zwischen den Anrufen; die Bezahlung erfolgt zweimal monatlich per Scheck oder Überweisung. Diese Flexibilität ist hilfreich, wenn du Abendstunden brauchst, die sich mit dem Zeitplan deines Partners oder den bereits schlafenden Kindern vereinbaren lassen.

So fängst du an:

Bewerben Sie sich direkt bei Liveops und absolvieren Sie den Zertifizierungskurs für das von Ihnen gewählte Kundenprogramm

Bestehen Sie die erforderliche Hintergrundüberprüfung, deren Kosten Sie selbst tragen – planen Sie diese daher als echte Vorlaufkosten ein

Legen Sie Ihren Zeitplan in 30-Minuten-Blöcken fest und geben Sie dabei Abendterminen den Vorrang, falls dies Ihr Ziel ist

Informieren Sie sich vor der Einplanung von Stunden über den Vergütungssatz pro Programm, da die Sätze je nach Kundenunternehmen variieren

Häufiger Fehler: Ein Programm mit geringem Anrufaufkommen auszuwählen und zu erwarten, dass der angegebene Minutensatz zu einem stabilen Stundenlohn führt. Das Einkommen hängt hier davon ab, wie oft das Telefon tatsächlich klingelt, und nicht von den geplanten Stunden.

Wählen Sie Ihre Arbeitszeiten selbst Liveops 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Bezahlung beträgt 25 bis 34 Cent pro Gesprächsminute, was bei einer stark ausgelasteten Schicht etwa 15 bis 20 Dollar pro Stunde unter den Teilzeit-Fernjobs entspricht. Bei Liveops bewerben

Teilzeitstellen als Vertriebsentwickler im Homeoffice werden mit 20 bis 30 Dollar pro Stunde vergütet, wobei der Schwerpunkt der Arbeit auf der aktiven Akquise und der Qualifizierung von Leads liegt und nicht auf dem Abschluss von Geschäften. Das bedeutet, dass kein bestehender Kundenstamm erforderlich ist, sondern lediglich die Bereitschaft, Kaltakquise zu betreiben.

Viele Stellenanzeigen kombinieren einen niedrigeren Grundlohn mit Provisionen, sodass der reine Stundenlohn allein das tatsächliche Nettoeinkommen unter- oder überbewerten kann. Klären Sie zunächst, wie die Provisionsstruktur aussieht, bevor Sie Annahmen treffen. Dies ist eine der vielversprechendsten Suchmöglichkeiten unter den Teilzeit-Remote-Jobs, wenn Ihnen der Outbound-Vertrieb mehr zusagt als Support-Tätigkeiten.

Bevor Sie sich bewerben:

Suchen Sie direkt nach „Teilzeit-Vertriebsmitarbeiter im Homeoffice“, nicht nur nach „Vertrieb im Homeoffice“, um Stellenangebote herauszufiltern, die ausschließlich auf Provision basieren.

Prüfen Sie, ob in der Stellenanzeige ein Grundstundenlohn plus Provision oder ausschließlich Provision angegeben ist; eine reine Provisionsvergütung ist eine wesentlich andere, risikoreichere Tätigkeit

Bereiten Sie vor dem Vorstellungsgespräch ein kurzes Skript oder ein Beispiel für eine Kaltakquise vor, da Personalverantwortliche für SDR-Stellen häufig danach fragen

Häufiger Fehler: Eine SDR-Stellenanzeige mit einer Position im Abschlussvertrieb zu verwechseln und die höhere Provisionsobergrenze zu erwarten, die Vertriebsmitarbeiter im Abschlussbereich verdienen. Die Vergütung für SDRs richtet sich nach der Anzahl qualifizierter Leads, nicht nach dem abgeschlossenen Umsatz.

Kein Kundenbuch erforderlich LinkedIn 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Bezahlung liegt bei 20 bis 30 Dollar pro Stunde – eine hervorragende Wahl unter den Teilzeit-Fernjobs für alle, die sich mit der Kaltakquise wohlfühlen. SDR-Einträge durchsuchen

Scribbr zahlt seinen freiberuflichen Lektoren und Korrektoren 21 bis 27 US-Dollar pro Stunde, und auch dieser Job ist eher für erfahrene Fachkräfte gedacht als für Anfänger. Nur Englisch-Muttersprachler mit fundierten Kenntnissen im akademischen Schreiben werden angenommen, was durch ein benotetes Bewerbungsverfahren überprüft wird.

Die Bewerbung umfasst einen Sprach- und Stil-Test, eine Überprüfung des Lebenslaufs sowie Simulationsaufträge. Kandidaten, die diese Phase bestehen, durchlaufen eine Schulung an der Scribbr Academy, bevor sie mit der Arbeit für echte Kunden beginnen.

Ein Bachelor-Abschluss in Verbindung mit fundierten Grammatikkenntnissen zählt hier mehr als jahrelange Erfahrung im Korrekturlesen . Freiberufliche Korrekturlesaufträge gibt es auch auf allgemeinen Freiberufler-Marktplätzen, doch die Stundenvergütung bei Scribbr passt besser zu einem Teilzeit-Arbeitsmodell, als es Projektgebote jemals könnten.

So kommen Sie ins Boot:

Bewerben Sie sich über das Editor-Bewerbungsformular von Scribbr und absolvieren Sie das benotete Sprach- und Stilquiz

Schließe die Lebenslaufprüfung ab und reiche die erforderlichen Probeaufgaben ein

Schließe die Schulung der Scribbr Academy ab, bevor du für bezahlte Kundenaufträge freigeschaltet wirst

Legen Sie nach der Zulassung Ihre eigene wöchentliche Verfügbarkeit fest; die Arbeitszeiten planen Sie selbst entsprechend dem Auftragsvolumen

Häufiger Fehler: Sich bewerben, ohne zuvor die Unterschiede zwischen den Konventionen des US- und britischen Englisch zu prüfen. In der Bewerbung werden beide ausdrücklich abgefragt, und dies ist ein häufiger Grund, warum ansonsten qualifizierte Bewerber den Test nicht bestehen. Wer Scribbr mit einem breiteren Markt vergleicht, kann sieben echte Freelancer-Plattformen, die tatsächlich zahlen, miteinander vergleichen, bevor er sich für eine entscheidet.

Selbst geplante Stunden Scribbr 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Bezahlung liegt bei 21 bis 27 US-Dollar pro Stunde – ein qualifikationsabhängiges Angebot unter den Teilzeit-Fernjobs für versierte akademische Autoren. Bei Scribbr bewerben

Autoren auf WriterAccess werden pro Wort bezahlt, in der Regel 0,02 bis 0,10 US-Dollar pro Wort bei Standard-Sternbewertungen und 0,10 bis 0,30 US-Dollar pro Wort, sobald ein verifiziertes Nischen-Expertise-Abzeichen in Bereichen wie Finanzen oder Technik zum Tragen kommt. Die Vergütung richtet sich direkt nach der bei der Bewerbung zugewiesenen Sternebewertung, daher sollte ein neuer Autor eher mit dem unteren Ende rechnen als mit dem Höchstbetrag, der mit dem Fachkompetenz-Abzeichen verbunden ist.

Die Bewerbung erfordert ein Portfolio mit mindestens zwei öffentlich zugänglichen Textbeispielen, einen Lebenslauf und einen Wissenstest mit 44 Fragen. Die Qualität der Bewerbung führt zu einer anfänglichen Sternebewertung zwischen 2 und 6, und diese Bewertung bestimmt den Zugang zu besser bezahlten Aufträgen.

Die Bezahlung erfolgt monatlich über PayPal oder per Überweisung. Die Kunden reichen von kleinen Unternehmen bis hin zu großen Marken, die Blogbeiträge, Produktbeschreibungen und E-Mail-Texte anfordern. Die Vielfalt der Aufträge ist also groß, allerdings gibt es in den unteren Sternstufen auch Schwankungen von Auftrag zu Auftrag.

So bewerben Sie sich:

Bereiten Sie vor der Bewerbung zwei oder mehr öffentlich zugängliche Schreibproben vor; ein Link zu Ihrem Portfolio oder veröffentlichte Artikel sind ausreichend

Füllen Sie das Bewerbungsformular von WriterAccess aus, einschließlich des 44 Fragen umfassenden Schreib- und Wissenstests

Akzeptieren Sie die Ihnen zugewiesene Sternebewertung und beginnen Sie mit den verfügbaren Aufträgen in dieser Stufe

Bauen Sie sich in den ersten Monaten eine Nischenkompetenz auf, um sich für Fachabzeichen und höhere Wortpreise zu qualifizieren

Häufiger Fehler: Sich zu Beginn auf zu viele nicht miteinander verbundene Themen zu verteilen, anstatt auf ein Nischen-Kompetenzabzeichen hinzuarbeiten. Genau solche Fehler bei der Preisgestaltung und Positionierung sollen durch fundierte Tipps für Freiberufler, die auf konkreten Zahlen basieren, verhindert werden. Dieses Abzeichen ist der wichtigste Hebel, um den Wortpreis von der Spanne zwischen 0,02 und 0,10 Dollar in den Bereich von über 0,10 Dollar zu heben.

Auf eine Nische hinarbeiten WriterAccess 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Vergütung liegt zwischen 0,02 und 0,30 US-Dollar pro Wort – einer der flexibleren Teilzeit-Fernjobs für Autoren, die sich in einer Nische etablieren möchten. Auf „Schreiben“ anwenden

Rev zahlt freiberuflichen Transkriptionisten 0,40 bis 1,10 US-Dollar pro Audio- oder Videominute und Untertitlern 0,54 bis 1,10 US-Dollar pro Minute, je nach Schwierigkeitsgrad der Datei. Da die Bezahlung pro Audiominute und nicht pro gearbeiteter Stunde erfolgt, hängt der tatsächliche Stundenverdienst vollständig von der Tipp- und Formatierungsgeschwindigkeit ab und nicht allein vom angegebenen Minutensatz.

Ein Anfänger, der langsam arbeitet, verdient möglicherweise nur etwa 7 US-Dollar pro Stunde. Jemand, der schnell genug ist, um durchschnittlich 40 Minuten Audio pro Stunde zu transkribieren, kann bei demselben Tarif etwa 20 US-Dollar pro Stunde erreichen. Spezialisierte medizinische oder juristische Transkriptionen werden besser bezahlt, sobald sich Geschwindigkeit und Erfahrung eingespielt haben.

Gut zu wissen: Der Preis, den Rev seinen Kunden für seine professionellen Dienstleistungen in Rechnung stellt, liegt deutlich über dem Betrag, den Freiberufler tatsächlich pro Minute erhalten, da dies der Betrag ist, den der Kunde bezahlt – nicht der, der im Portemonnaie des Freiberuflers landet.

So fangen Sie an, Geld zu verdienen:

Bewerben Sie sich kostenlos auf der Freiberufler-Seite von Rev und wählen Sie „Transkription“, „Untertitelung“ oder „Untertitelübersetzung“ aus

Bestehen Sie den Test zur englischen Grammatik und reichen Sie eine bewertete Probe-Transkription oder Untertitelung ein

Nehmen Sie nach der Freischaltung – in der Regel innerhalb von etwa 48 Stunden nach der Bewerbung – verfügbare Aufträge aus der Rev- Jobbörse an

Nutzen Sie Tastaturkürzel und die Steuerung der Wiedergabegeschwindigkeit, um Ihren effektiven Stundensatz in Audio-Minuten im Laufe der Zeit zu steigern

Häufiger Fehler: Als Anfänger schwierige Audiodateien mit mehreren Sprechern oder starkem Akzent auszuwählen. Diese werden zwar zum gleichen Minutensatz vergütet wie klare Audiodateien mit nur einem Sprecher, nehmen aber viel mehr Zeit in Anspruch, wodurch der effektive Stundensatz still und leise sinkt.

Start in weniger als 48 Stunden Rev 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Vergütung liegt zwischen 0,40 und 1,10 Dollar pro Audiominute – einer der schnellsten Nebenjobs im Homeoffice, mit denen man sofort Geld verdienen kann. Auf Rev anwenden

Klassische Tätigkeiten als Bewerter der Suchqualität und Internet-Gutachter über TELUS Digital AI werden je nach Land mit etwa 10 bis 18 Dollar pro Stunde vergütet. Die Plattform ist eine der Möglichkeiten, mit KI bei anspruchsvolleren Expertenprojekten Geld zu verdienen. Sie ist weltweit zugänglich und zahlt denjenigen, die sich für ein bestimmtes Projekt qualifizieren, 20 bis 25 Dollar pro Stunde. Diese gestaffelte Vergütungsstruktur findet sich bei vielen Teilzeit-Fernjobs, nicht nur bei diesem.

Die monatlichen Einnahmen für Aufgaben in der KI-Community liegen im Bereich von etwa 300 bis 2.000 Dollar, was verdeutlicht, wie unregelmäßig das Aufgabenangebot tatsächlich ist – es gibt keinen garantierten Arbeitsplan. Die Arbeit hier unterliegt keinerlei festen Arbeitszeiten, was für alle geeignet ist, die noch andere Verpflichtungen unter einen Hut bringen müssen; allerdings ist das Einkommen von Woche zu Woche nicht vorhersehbar. Die Bewerbung erfolgt direkt über die eigene Mitwirkendenplattform von TELUS Digital, gefolgt von einer Eignungsprüfung oder einem kurzen Assessment für die ausgewählte Aufgabengruppe.

Erste Schritte:

Erstellen Sie ein Konto auf der Mitwirkenden-Plattform von TELUS Digital und sehen Sie sich die offenen Stellen an

Bewerben Sie sich gezielt auf eine Stelle (Search Quality Rater, Internet Assessor oder ein AI-Community-Projekt) und nicht auf mehrere ähnliche Stellen gleichzeitig, da sich überschneidende Bewerbungen die Prüfung aller Bewerbungen verzögern können

Absolvieren Sie die für diese Stelle erforderliche Eignungsprüfung oder die Schulung zu den Richtlinien

Nehmen Sie nach der Genehmigung verfügbare Aufgaben an

Häufiger Fehler: Sich gleichzeitig auf mehrere sich überschneidende Bewerter-Stellen zu bewerben, um „die Chancen zu erhöhen“. Dies kann jede Bewerbung in dieser Kategorie verzögern, anstatt eine davon zu beschleunigen. Das Unternehmen weist zudem darauf hin, dass es niemals eine finanzielle Anzahlung verlangt – ein nützlicher Hinweis zur Betrugsüberprüfung für diese Kategorie im Allgemeinen.

Kein fester Zeitplan TELUS Digital AI 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Bezahlung liegt je nach Stellenstufe zwischen 10 und 25 Dollar pro Stunde; es handelt sich um eine flexible Auswahl unter Teilzeit-Fernjobs ohne feste Arbeitszeiten. Als Bewerter bewerben

Lehrer auf Outschool behalten 70 % des Betrags, den sie pro Unterrichtsstunde berechnen. So sieht die Rechnung aus: Ein Lehrer, der 25 $ pro Lernenden berechnet und eine voll besetzte Klasse mit sechs Schülern unterrichtet, verdient 150 $ brutto pro Unterrichtseinheit. Bei zweimal wöchentlichem Unterricht ergibt das etwa 840 $ netto im Monat aus einem einzigen wiederkehrenden Kurs. Das tatsächliche Einkommen hängt hier vollständig von den Anmeldezahlen ab, und es braucht Zeit, um diese aufzubauen.

Neue Outschool- Lehrkräfte starten ihre erste Unterrichtsstunde in der Regel mit nur einem oder zwei Lernenden statt mit der vollen Teilnehmerzahl von sechs, wodurch sich der Bruttoverdienst pro Sitzung auf 35 oder 70 Dollar reduziert, bis sich der Kurs eine feste Anhängerschaft aufgebaut hat. Die plattformweiten Durchschnittswerte liegen deutlich über dem, was ein brandneuer Lehrer mit einem halb leeren Kurs tatsächlich netto verdient; betrachten Sie diese daher als Obergrenzen und nicht als Startwerte.

So starten Sie einen Kurs:

Bewerben Sie sich als Lehrkraft bei Outschool und schließen Sie den Prozess zur Hintergrundüberprüfung und Identitätsprüfung ab

Erstellen Sie ein Kursangebot mit einem klaren Preis pro Teilnehmer sowie einer Mindest- und Höchstteilnehmerzahl

Beginnen Sie mit einem niedrigeren Einführungspreis, um erste Anmeldungen und Bewertungen zu sammeln, bevor Sie den Preis erhöhen

Bieten Sie einen wiederkehrenden wöchentlichen Kurs anstelle eines einmaligen Kurses an, da sich wiederkehrende Kurse zu einem stabilen Nebeneinkommen summieren

Häufiger Fehler: Den Preis für den ersten Kurs bereits vor dem Vorliegen von Bewertungen auf den Plattformdurchschnitt festzulegen. Neue Lehrkräfte sollten ihre Kurse zu Beginn generell günstiger anbieten, um eine Anmeldehistorie aufzubauen, die es später ermöglicht, höhere Preise zu verlangen.

Legen Sie Ihren eigenen Preis fest Outschool 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Behalten Sie 70 % des Kurspreises – einer der skalierbarsten Teilzeit-Jobs im Homeoffice für alle, die Teilnehmer gewinnen können. Bewirb dich als Lehrer

Standard-Mikroaufgaben bei Clickworker werden mit 0,05 bis 0,50 Dollar pro Aufgabe vergütet, was für die meisten Mitwirkenden in der Regel nur 7 bis 10 Dollar pro Stunde ergibt. Der Dienst gehört in diese Liste, weil er weder eine Bewerbungsprüfung noch einen festen Zeitplan erfordert – nicht, weil die Bezahlung mit anderen hier aufgeführten Angeboten mithalten könnte. Die Bezahlung erfolgt wöchentlich über PayPal.

Mitwirkende, die sich für die höherwertigen UHRS-Aufgaben (Universal Human Relevance System) von Clickworker qualifizieren, können 12 bis 20 US-Dollar pro Stunde verdienen, doch der Zugang ist nicht garantiert und hängt vom jeweiligen Land sowie davon ab, wie konsequent frühere Aufgaben gut erledigt wurden. Die Verfügbarkeit von Aufgaben schwankt von Tag zu Tag, was die tatsächlichen Verdienste stärker beeinflusst als der Satz pro Aufgabe.

Erste Schritte:

Registrieren Sie sich kostenlos auf der Clickworker-Plattform – eine Überprüfung Ihrer Bewerbung ist nicht erforderlich

Erledigen Sie die grundlegenden Onboarding-Aufgaben, um Ihren Aktivitätsverlauf aufzubauen

Nehmen Sie verfügbare Mikroaufgaben an, sobald sie in der Warteschlange erscheinen

Achten Sie auf eine gleichbleibende Aufgabenqualität, um im Laufe der Zeit Zugang zu höherwertigen UHRS-Aufträgen zu erhalten

Häufiger Fehler: Dies als Haupteinkommensquelle zu betrachten, anstatt als unverbindliche Lücke zwischen den oben genannten, besser bezahlten Tätigkeiten. Die Verdienstgrenze ist hier zwar real, aber im Vergleich zu fast allen anderen Einträgen auf dieser Liste gering.

Keine Wartezeit bei der Bewerbung Clickworker 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Vergütung liegt je nach Aufgabenstufe zwischen 7 und 20 US-Dollar pro Stunde – eine unverbindliche Option unter den Teilzeit-Fernjobs. Bei Clickworker anmelden

Ein Vergleich dieser 7 Teilzeit-Remote-Jobs

Hier sehen Sie, wie sich die realistischen Einstiegsgehälter bei den einzelnen Einträgen auf dieser Liste vergleichen – eine nützliche Übersicht, bevor Sie entscheiden, welche Teilzeit-Remote-Jobs Sie zuerst ins Visier nehmen möchten.

Stelle Realistisches Einstiegsgehalt Anfangskosten Zeit bis zum ersten Gehaltsscheck Wie passiv ist die Tätigkeit? Mitarbeiter im virtuellen Kundenservice bei Amazon 18 bis 26 $/Stunde 0 1 bis 3 Wochen (Bewerbung, Hintergrundprüfung, bezahlte Schulung) Nicht passiv: feste Schichten Krankenschwester/-pfleger im Telemedizinbereich (Teilzeit) 40 bis 57 $/Stunde 0 $ (vorhandene RN-Zulassung erforderlich) 2 bis 4 Wochen (Überprüfung der Zulassung, Einstellungsverfahren) Nicht passiv: Live-Schichten Kundendienstmitarbeiter im Homeoffice (allgemein) 16 bis 23 $/Stunde 0 1 bis 3 Wochen Nicht passiv: feste Schichten Liveops-Kundendienstmitarbeiter für den Abenddienst 15 bis 20 $/Stunde bei hoher Auslastung (minutengenaue Bezahlung, nicht garantiert) Selbst zu tragende Kosten für die Hintergrundüberprüfung 1 bis 2 Wochen (Zertifizierungskurs) Nicht passiv: Live-Anrufe nach eigenem Zeitplan Remote-SDR (Teilzeit) 20 bis 30 $ pro Stunde, oft Grundgehalt plus Provision 0 1 bis 3 Wochen Nicht passiv: aktive Kundenansprache Scribbr-Korrekturleser 21 bis 27 $ pro Stunde 0 2 bis 4 Wochen (ausgewählte Bewerbung, Schulung) Nicht passiv: selbstständige Arbeitsplanung WriterAccess-Autor 0,02 bis 0,30 $ pro Wort (variiert je nach Sternebewertung) 0 Einige Tage bis 2 Wochen (Prüfung der Bewerbung) Nicht passiv: selbst geplante Arbeit Rev-Transkriptionist 7 bis 20 $/Stunde (Bezahlung pro Audiominute) 0 Etwa 48 Stunden nach der Genehmigung Nicht passiv: Arbeit mit flexibler Zeiteinteilung TELUS Digital KI-Bewerter 10 bis 25 $ pro Stunde 0 Einige Tage bis 2 Wochen (Eignungsprüfung) Nicht passiv: selbst geplante Aufgaben Outschool-Lehrer Variiert je nach Teilnehmerzahl; Beispiel: 35 bis 150 $ brutto pro Unterrichtseinheit 0 1 bis 3 Wochen, danach fortlaufend pro Kurs Nicht passiv: selbst geplante Kurse Clickworker-Mikroaufgaben 7 bis 20 $ pro Stunde 0 Am selben Tag bis zu einigen Tagen Nicht passiv: Aufgaben nach eigenem Zeitplan

Bei der Auswahl einer Tätigkeit aus dieser Tabelle kommt es darauf an, die Bezahlung mit der Sicherheit abzugleichen, die Sie bei Ihrem ersten Gehaltsscheck benötigen. Die schnellsten und flexibelsten Einstiegsmöglichkeiten tauschen eine niedrigere Obergrenze gegen Schnelligkeit ein, während die bestbezahlten Optionen eine Lizenz oder einen bereits aufgebauten Ruf erfordern, bevor sie sich auszahlen. Wägen Sie beide Seiten ab, bevor Sie Ihre erste Woche einem bestimmten Teilzeit-Fernjob widmen. Wer noch keinen ruhigen Arbeitsplatz oder festen Zeitplan hat, kann dennoch sieben echte Optionen ausprobieren, mit denen man von zu Hause aus am Laptop Geld verdienen kann, während man sich darum kümmert, diese Dinge zu klären.

Steigern Sie Ihr Teilzeit-Einkommen aus der Ferne mit Prämien-Apps

Prämien- und Cashback-Apps ersetzen keine Teilzeit-Fernjobs, aber sie bringen realistisch gesehen zusätzlich zu einem solchen Job 20 bis 100 Dollar pro Monat ein – und das bei sehr geringem Zeitaufwand. Sie funktionieren am besten in Kombination mit einem der oben genannten Jobs oder einem Nebenjob, der wöchentlich bezahlt wird, nicht jedoch als Ersatz für beides.

Diese Apps zahlen für das Absolvieren von Angeboten, Umfragen oder einfachen Aufgaben innerhalb der App während der Wartezeiten zwischen Schichten oder Anrufen – genau die Art von Leerlauf, die ein Teilzeit-Remote-Arbeitsplan mit sich bringt. Für die drei unten aufgeführten Apps muss man gemäß den jeweiligen Nutzungsbedingungen mindestens 18 Jahre alt sein. Snakzy, die eigene App von Eneba, ist die erste Wahl, gefolgt von BigCash und KashKick als solide Zweitplatzierte, die sich gut mit jedem Teilzeit-Fernjob auf dieser Liste kombinieren lassen.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmegebühr Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

Snakzy hebt sich aus einem einfachen Grund von der Masse ab: Es verwandelt Leerlaufzeit in echtes Geld, ohne dass man im Voraus etwas leisten muss. Die kostenlose Anmeldung, eine niedrige Auszahlungsschwelle von 35 $ und ein stetiger Strom einfacher Angebote machen es zur einfachsten App auf dieser Liste, bei der man tatsächlich Geld auszahlen lassen kann – und nicht nur herunterladen. Für einen umfassenderen Vergleich ähnlicher Optionen listet der Artikel „Kostenlose Apps, die sofort echtes Geld auszahlen“ mehrere weitere Apps auf, die es wert sind, zusätzlich genutzt zu werden.

PLAY-TO-EARN ZUSÄTZLICHES GELD VERDIENEN Spiele noch heute und verdiene Geld 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdiene bis zu 15,29 $ pro Tag Snakzy herunterladen Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler mit Einnahmen

Diese Jobs neben einem Hauptjob, der Schule oder familiären Verpflichtungen unterbringen

Die oben genannten Jobs, die sich am besten mit anderen Verpflichtungen vereinbaren lassen, sind diejenigen mit frei wählbaren Arbeitszeiten: Rev, WriterAccess, die Bewertungsaufträge von TELUS Digital, LiveOps und Clickworker. Die Jobs mit festen Schichten, wie bei Amazon oder den meisten allgemeinen Kundendiensttätigkeiten, eignen sich besser, wenn Ihre anderen Verpflichtungen bereits einen vorhersehbaren Zeitplan haben.

Von zu Hause aus zu arbeiten bringt für die meisten Menschen einen echten Produktivitätsvorteil mit sich, und dieser Vorteil ist entscheidend, wenn Sie sich Sorgen machen, dass Ihre Leistung auf beiden Seiten nachlässt, weil Sie Ihre Aufmerksamkeit zwischen Ihrem Hauptberuf und einer Teilzeitstelle im Homeoffice aufteilen müssen. Für eine übersichtlichere Liste, die sich eher an konkreten Zahlen als an einer breiten Kategorie orientiert, deckt der Artikel „7 echte Ideen für einen Nebenjob“ Bereiche ab, die diese Liste nicht behandelt.

Eine feste Verpflichtung tagsüber wie Schule, ein Vollzeitjob oder Kinderbetreuung spricht dafür, dass die selbstplanbaren Einträge auf dieser Liste die realistischere Wahl sind. Abendliche Verfügbarkeit hingegen – etwa wenn der Partner von der Arbeit nach Hause kommt oder die Kinder bereits schlafen – passt perfekt zu den abendlichen Anrufblöcken bei LiveOps und den nächtlichen virtuellen Schichten bei Amazon. Beides zählt speziell zu den abendlichen Teilzeit-Fernjobs, die genau für diese Art von Zeitplan nach Feierabend konzipiert sind. Beides zählt speziell zu den abendfreundlichen Teilzeit-Fernjobs, die genau für dieses Zeitfenster konzipiert sind.

Einen Job mit festen Schichten mit einer selbstplanbaren Tätigkeit als Ergänzung zu kombinieren, ist besser, als zwei Stellen mit festen Schichten zu kombinieren, da bei dieser Kombination tatsächlich Terminkonflikte entstehen. Sichern Sie sich zuerst die Stelle mit festen Schichten, wenn Ihnen ein höherer garantierter Mindeststundenlohn am wichtigsten ist, und fügen Sie dann eine selbstplanbare Option hinzu – oder sogar einen Nebenjob, der täglich bezahlt wird –, sobald klar ist, wie viele Stunden in der Woche tatsächlich noch übrig bleiben.

Was nicht funktioniert

Jobbörsen mit Startgebühren und vage Stellenanzeigen ohne namentlich genannten Arbeitgeber sind die beiden häufigsten Gründe, warum Menschen Zeit damit verschwenden, Teilzeit-Remote-Jobs zu suchen, die sich niemals auszahlen würden. Wer sie frühzeitig erkennt, erspart sich den Aufwand, sich auf gefälschte oder betrügerische Anzeigen zu bewerben:

Jobbörsen mit Startgebühr: Jede Website, die eine Gebühr verlangt, bevor sie „exklusive“ Stellenanzeigen anzeigt, ist ein Warnsignal. Die FTC stellt klar, dass seriöse Arbeitgeber niemals Gebühren für eine Stelle erheben. Bei allen seriösen Einträgen auf dieser Liste ist die Bewerbung kostenlos.

Jede Website, die eine Gebühr verlangt, bevor sie „exklusive“ Stellenanzeigen anzeigt, ist ein Warnsignal. Die FTC stellt klar, dass seriöse Arbeitgeber niemals Gebühren für eine Stelle erheben. Bei allen seriösen Einträgen auf dieser Liste ist die Bewerbung kostenlos. Vage „Kundenservice“-Anzeigen ohne namentlich genannten Arbeitgeber: Ein echter Arbeitgeber nennt seinen Namen und gibt im Voraus einen Schichtplan sowie einen Stundenlohn an. Anzeigen, bei denen alle drei Angaben fehlen, werden meist als Betrugsversuche eingestuft.

Ein echter Arbeitgeber nennt seinen Namen und gibt im Voraus einen Schichtplan sowie einen Stundenlohn an. Anzeigen, bei denen alle drei Angaben fehlen, werden meist als Betrugsversuche eingestuft. Als Stundenjobs getarnte „Vertriebs“-Stellen, die ausschließlich auf Provision basieren: Einige Stellenanzeigen, die allgemein als „Fernvertrieb“ oder „Kundenservice“ bezeichnet werden, basieren tatsächlich ausschließlich auf Provision. Vergewissern Sie sich vor der Bewerbung, dass ein Grundlohn vorhanden ist.

Einige Stellenanzeigen, die allgemein als „Fernvertrieb“ oder „Kundenservice“ bezeichnet werden, basieren tatsächlich ausschließlich auf Provision. Vergewissern Sie sich vor der Bewerbung, dass ein Grundlohn vorhanden ist. Plattformen, bei denen die Bezahlung pro Aufgabe oder pro Minute erfolgt, als garantiertes Einkommen betrachten: Die Verdienste auf diesen Plattformen sind nicht garantiert, und die Warteschlangen für Aufgaben oder Anrufe schwanken täglich. Eine Finanzplanung auf Basis eines optimalen Stundenlohns ist hier der schnellste Weg zur Enttäuschung.

Die Verdienste auf diesen Plattformen sind nicht garantiert, und die Warteschlangen für Aufgaben oder Anrufe schwanken täglich. Eine Finanzplanung auf Basis eines optimalen Stundenlohns ist hier der schnellste Weg zur Enttäuschung. Die staatlichen Zulassungsvorschriften für die Telemedizin in der Pflege ignorieren: Sich zu bewerben, ohne zu prüfen, ob ein Arbeitgeber eine Zulassung im jeweiligen Bundesstaat des Patienten verlangt, ist der häufigste Ablehnungsgrund für ansonsten qualifizierte Pflegekräfte.

Keine dieser Warnsignale ist schwer zu erkennen, sobald die Checkliste klar ist. Gehen Sie jede Stellenanzeige vor der Bewerbung damit durch, dann können Sie Ihre Zeit für echte Teilzeit-Fernjobs nutzen, statt für solche, die sich ohnehin nie auszahlen würden. Schauen Sie sich die besten Nebenjobs an, falls keiner dieser elf zu Ihrem Zeitplan passt.

Abschließendes Fazit zu Teilzeit-Fernjobs

Für die meisten Leser ist die Stelle als „Virtual Customer Service Associate“ bei Amazon die beste Wahl für den Einstieg in Teilzeit-Fernjobs . Genau aus diesem Grund sind die Teilzeit-Fernjobs bei Amazon nach wie vor der schnellste realistische Einstiegsmöglichkeit auf dieser gesamten Liste. Die Bezahlung liegt bei 18 bis 26 Dollar pro Stunde, es wird kein Hochschulabschluss verlangt und es wird fortlaufend eingestellt – der einzige wirkliche Nachteil ist ein fester Schichtplan.

Wer seine Arbeitszeiten selbst festlegen möchte, sollte sich stattdessen für Rev, WriterAccess oder die Bewerter-Tätigkeit bei TELUS Digital entscheiden. Eine examinierte Pflegekraft sollte direkt zur Telemedizin-Pflege wechseln, da das Einstiegsgehalt von 40 bis 57 Dollar pro Stunde alles andere auf dieser Liste übertrifft.

Alle anderen sollten die Passgenauigkeit des Zeitplans gegenüber dem Spitzengehalt abwägen, denn der höchste Stundenlohn nützt nichts, wenn er nicht zur kommenden Woche passt. Kombiniere einen Job deiner Wahl mit einer Prämien-App wie Snakzy, um ein paar Dollar extra im Monat zu verdienen. Beginne noch heute mit den virtuellen Stellen bei Amazon und füge dann eine Option mit selbstgewählten Arbeitszeiten hinzu, sobald sich tatsächlich freie Zeit für Teilzeit-Fernjobs abzeichnet.

PLAY-TO-EARN ZUSÄTZLICHES GELD VERDIENEN Spiele noch heute und verdiene Geld 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdiene bis zu 15,29 $ pro Tag Snakzy herunterladen Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler, die Geld verdienen

Häufig gestellte Fragen