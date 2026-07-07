Ganar dinero jugando: 10 formas reales de ganar dinero en 2026

Aviso legal: La información que aparece en esta página tiene únicamente fines informativos y educativos. Los métodos para obtener ingresos conllevan riesgos y esfuerzo, y Eneba no garantiza ningún ingreso ni resultado concreto. Las cifras citadas son estimaciones procedentes de fuentes externas, y los resultados pueden variar de una persona a otra. Infórmate por tu cuenta antes de registrarte o invertir en cualquier plataforma.

Ganar dinero jugando a videojuegos es una posibilidad real, y en %%currentyear%% los ingresos oscilan entre unos pocos dólares al mes con una aplicación de recompensas y más de 30 000 dólares al mes para los mejores Twitch streamer. El mercado mundial de los videojuegos generó unos ingresos de 182.7 mil millones de dólares en 2024, de los cuales solo los juegos para móviles representaron 92.6 mil millones; más de 17.000 Roblox Los desarrolladores ganaron más de 650 dólares en los 12 meses que finalizaron en marzo de 2024, por ejemplo.

Por otro lado, el 72,8 % de Twitch Los streamers no ganan nada con la plataforma. Esa cifra explica por qué la mayoría de las guías sobre ingresos en el mundo de los videojuegos no sirven de ayuda a los lectores: tratan cada método como si fuera adecuado para cualquier jugador. La estrategia que realmente funciona depende de que el método se adapte a tu nivel de habilidad y al tiempo del que dispones, no solo a tu pasión por los videojuegos.

Esta guía recoge 10 formas concretas de ganar dinero jugando a videojuegos, con rangos de ingresos reales, costes iniciales reales, estimaciones del tiempo hasta el primer pago y pasos a seguir desde el primer día para cada una de ellas. Sin promesas exageradas, solo cifras y pasos para que puedas elegir el método que mejor se adapte a tu situación.

Empieza hoy mismo a ganar dinero con los videojuegos mientras tu método principal va cobrando impulso

★ 15 $ o más el primer día, pagos inmediatos

Con todos los métodos que se describen en esta guía, hay que esperar semanas o meses hasta recibir el primer pago. Snakzy gana desde el primer día.

Snakzy is TejoLa plataforma de videojuegos «play-to-earn» de [nombre]. Completas retos de juego basados en habilidades, ganas monedas y las canjeas por PayPalen efectivo oTejo tarjetas regalo. No hay ningún coste inicial ni se requieren conocimientos específicos para empezar.

Los usuarios afirman haber ganado más de 15 dólares en su primera sesión. El primer retiro de fondos medio es de €27.70, y la mayoría de los nuevos usuarios lo alcanzan en un plazo de 6,5 días tras instalar la aplicación. Snakzyha abonadomás de 1,2 millones de dólares para usuarios de todo el mundo, con más de 100 juegos disponibles, sin anuncios obligatorios, al instante PayPal transferencias y un bono de bienvenida de 10 dólares al registrarse. Funciona en más de 100 países y los saldos también se pueden canjear por Tejo crédito en el monedero y tarjetas regalo.

Piensa enSnakzy como fuente de ingresos puente: te aporta dinero real en tu cuenta desde el primer día, mientras que tu método principal va ganando audiencia, reputación o consolidándose a lo largo de las próximas semanas y meses. La retransmisión en directo tarda entre tres y seis meses en generar ingresos. El coaching tarda entre una y cuatro semanas en conseguir al primer alumno. Snakzy Se hace en una sola sesión.

★ La mejor aplicación de videojuegos para obtener ganancias desde el primer día Snakzy Empieza a ganar dinero con Snakzy

10 formas reales de ganar dinero jugando a videojuegos (con datos reales de ingresos)

Los 10 métodos que se detallan a continuación abarcan todo el espectro: desde aplicaciones de recompensa sin inversión que pagan entre 5 y 50 dólares al mes hasta fuentes de ingresos de nivel profesional que generan más de 10 000 dólares al mes. Están ordenadas de menor a mayor barrera de entrada, para que puedas encontrar rápidamente tu punto de partida.

Cada método incluye rangos de ingresos contrastados, obtenidos a partir de datos de la plataforma, bases de datos salariales e informes sobre la economía de los creadores. La matriz de decisión que aparece más adelante en esta guía clasifica los 10 métodos según el coste inicial, las habilidades necesarias y el tiempo hasta el primer pago.

Es importante elegir el método adecuado para tu situación: a los jugadores ocasionales que dedican entre una y dos horas al día les convienen las aplicaciones de recompensas y los juegos móviles del tipo «play-to-earn»; a los jugadores competitivos y experimentados, el entrenamiento y los deportes electrónicos; y a los creadores con paciencia para dedicarle entre 12 y 24 meses, el streaming y YouTube.

1. Aplicaciones de recompensas por jugar

Las aplicaciones de recompensas por jugar son la forma más fácil de iniciarse para cualquiera que quiera ganar dinero jugando. Plataformas como Mistplay (solo para Android), Cash Kick, InboxDollars, JustPlay, yCash Giraffe pagar a los usuarios con puntos o dinero en efectivo por descargar, jugar y alcanzar hitos en los juegos para móvil. Los puntos se pueden canjear por PayPal efectivo o tarjetas regalo.

Rango salarial Los usuarios indican que ganan entre 1 y 3 dólares por hora jugando activamente en Mistplay, y los datos de la propia plataforma apuntan a un límite máximo anual de unos 550 dólares al año. Cash Kick paga entre 90 y 120 dólares por cada hito completado en el juego. InboxDollars Las ofertas de los juegos varían mucho, con recompensas por alcanzar hitos que van desde unos pocos dólares hasta más de 100 dólares en determinados juegos. Coste inicial Sin coste alguno. Tiempo hasta obtener los primeros ingresos De 1 a 7 días. Nivel de dificultad No es necesario. Limitaciones Los ingresos caen drásticamente una vez finalizados los periodos de oferta inicial. Las aplicaciones recopilan datos de uso junto con los pagos. Los usuarios de iOS no pueden utilizar Mistplay. El límite anual hace que las aplicaciones de recompensas no sean adecuadas como fuente principal de ingresos.

Pasos del día 1:

DescargarMistplayen Android oCash Kicken cualquier dispositivo Ordenar los partidos por el mayor número de puntos por minuto Céntrate primero en las ofertas de bonificación para nuevos usuarios Retirada de fondos al alcanzar el umbral mínimo Combina 2 o 3 aplicaciones para maximizar el total mensual

Puedes encontrar un desglose detallado de los las mejores aplicaciones de juegos con las que se gana dinero en nuestra guía específica.

2. Pruebas de videojuegos para móviles

Los desarrolladores de videojuegos pagan a los probadores para que jueguen a juegos para móvil antes de su lanzamiento e informen de errores, problemas de experiencia de usuario y comentarios estructurados. Entre las plataformas se incluyen PlaytestCloud (EE. UU., Reino Unido, Canadá), UserTesting, Betabound, yTestbirds. En LinkedIn e Indeed aparecen puestos de control de calidad más formales.

Rango salarial Entre 5 y 50 dólares por sesión de prueba individual en PlaytestCloud. Según los anuncios de ZipRecruiter, los puestos de probador de videojuegos a distancia por contrato ofrecen una remuneración de entre 13 y 60 dólares por hora. Según los datos de Glassdoor, los puestos fijos en el área de control de calidad tienen un salario medio de entre 38 000 y 61 000 dólares al año. Coste inicial Las pruebas en dispositivos móviles no tienen ningún coste; para los puestos sénior de control de calidad se requiere un ordenador para videojuegos y conocimientos sobre herramientas de seguimiento de errores como JIRA. Tiempo hasta obtener los primeros ingresos De 1 a 3 semanas (aprobación de la plataforma de pruebas). Nivel de dificultad Nivel básico para las pruebas de juegos en dispositivos móviles; nivel intermedio a avanzado para puestos de control de calidad. Limitaciones La mayoría de los puestos son por contrato o temporales y no incluyen prestaciones. PlaytestCloud limita el número de pruebas a entre 4 y 6 al mes, en función de los datos demográficos y la disponibilidad.

Pasos del día 1:

Regístrate enPlaytestCloud y realizar la prueba de aptitud gratuita Regístrate enBetabound para los próximos programas beta para móviles Echa un vistazo a Upwork para encontrar trabajos como probador de videojuegos autónomo Crea una plantilla sencilla para informar de errores con el fin de aumentar la tasa de contratación

3. Retransmisiones en Twitch

Los streamers retransmiten partidas en directo en Twitch y ganar dinero con las suscripciones (2,50 dólares por cada suscriptor de Nivel 1 tras Twitch(el 50 % de la comisión), Bits (1 céntimo por Bit), ingresos publicitarios (aproximadamente 250 dólares por cada 100 suscriptores al mes), donaciones y patrocinios. Twitch Para ser «Afiliado» se necesitan 50 seguidores y una media de tres espectadores; para ser «Colaborador», se necesita una media de 75 o más espectadores.

Rango salarial Con una media de entre 5 y 10 espectadores se ganan entre 50 y 200 dólares al mes. Con una media de 100 espectadores se ganan entre 1.000 y 1.500 dólares al mes. Con una media de 1.000 espectadores se ganan hasta 5.000 dólares al mes. Con una media de 10.000 espectadores se ganan aproximadamente 30.000 dólares al mes. Coste inicial Hasta 500 dólares por una configuración básica; entre 1.500 y 3.000 dólares por un equipo de streaming de calidad. Tiempo hasta obtener los primeros ingresos La mayoría de los nuevos streamers tardan entre 3 y 6 meses en alcanzar el estatus de «Afiliado». Nivel de dificultad Desde el nivel básico (configuración técnica) hasta el nivel intermedio (retención de la audiencia, estrategia de contenidos). Limitaciones El 72,8 % de los streamers no ganan nada. El 1 % más destacado se lleva el 50 % de todos los ingresos de la plataforma. Twitch se queda con el 50 % de las suscripciones, porcentaje que se reduce al 30 % solo a partir de las 100 000 suscripciones de pago mensuales.

Pasos del día 1:

ConfiguraciónOBS Studio(gratis) Crear unTwitch cuenta y imagen de marca completa del canal Transmite en directo entre 3 y 4 veces por semana de forma constante durante 90 días Dirígete a cada espectador por su nombre en el chat Consigue 50 seguidores para desbloquear la monetización como afiliado

4. Canal de YouTube Gaming

YouTube Los creadores de contenidos sobre videojuegos obtienen ingresos de AdSense a un CPM de aproximadamente 4,55 dólares por contenido relacionado con los videojuegos; YouTube paga a los creadores el 55 % de los ingresos publicitarios. Para poder monetizar un canal, este debe tener 1.000 suscriptores y 4.000 horas de visualización en 12 meses, o bien 10 millones de visualizaciones de Shorts en 90 días.

Rango salarial Los canales pequeños, con menos de 10 000 suscriptores, ganan entre 50 y 100 dólares al mes solo con AdSense. Los creadores de nivel medio ganan entre 1.000 y 5.000 dólares al mes en total gracias a los anuncios, los patrocinios y las comisiones de afiliados. Los creadores más destacados, como Markiplier, ganan decenas de millones al año en todas sus fuentes de ingresos. Solo el 4 % de los creadores de contenido sobre videojuegos supera los 100.000 dólares al año. Coste inicial Hasta 200 dólares para un programa de grabación de pantalla y un micrófono básico. Tiempo hasta obtener los primeros ingresos Entre 6 y 18 meses para la mayoría de los creadores. Nivel de dificultad Desde el nivel básico (grabación y edición) hasta el nivel intermedio (SEO, captación de público). Limitaciones Un creador de contenido sobre videojuegos tarda, de media, unos 6,5 meses en ganar su primer dólar. El CPM del sector de los videojuegos (4,55 dólares) es uno de los más bajos en YouTube; el contenido financiero tiene un coste medio por mil impresiones (CPM) de entre 12 y 45 dólares.

Pasos del día 1:

Elige un nicho: un juego o un género Graba tu primer vídeo con la herramienta gratuita de captura de pantalla OBS Publica de forma constante entre 1 y 2 vídeos a la semana Solicita laYouTube Programa de socios a partir de 1.000 suscriptores Añade enlaces de afiliado a las compras de videojuegos en las descripciones de los vídeos desde el primer día

5. Entrenamiento deportivo

Los jugadores con experiencia ofrecen sesiones de entrenamiento individuales o en grupo a jugadores con menos experiencia. Entre las plataformas se encuentran Metafy (los entrenadores se quedan con el 100 %; los alumnos pagan una cuota del 5 %), Gamer Sensei, Fiverr, yBizancio. Las ventas directas a través de los servidores de Discord funcionan bien una vez que te has ganado una buena reputación.

Rango salarial Los principiantes cobran entre 20 y 30 dólares por hora. Los entrenadores con experiencia ganan entre 50 y 70 dólares por hora. Los mejores entrenadores de Fiverr cobran entre 100 y 200 dólares por hora. Algunos Metafy Los entrenadores ganan hasta 10 000 dólares por una sola sesión en grupo. Los entrenadores habituales con valoraciones ganan más de 3 000 dólares al mes. Coste inicial Sin coste alguno si ya dispones de un equipo adecuado para jugar. Tiempo hasta obtener los primeros ingresos De 1 a 4 semanas. Nivel de dificultad Nivel intermedio a avanzado. Los entrenadores deben situarse entre el 10 % y el 20 % de los mejores jugadores en el juego en el que se centran, y disponer de una página de clasificación o de estadísticas verificable. Limitaciones Los ingresos se estancan si no se cuenta con seguidores ni reputación. El mercado es muy competitivo para juegos populares como Fortnite and Valoración. Es difícil cobrar más de 30 dólares por hora sin resultados documentados o sin un perfil bien posicionado.

Pasos del día 1:

Configurar unMetafy Perfil del entrenador con prueba de su rango en el juego Fija la tarifa inicial entre 20 y 25 dólares por hora para atraer las primeras reseñas Graba un vídeo de presentación de 60 segundos en el que se vea el juego real. Publica en los subreddits o servidores de Discord pertinentes ofreciendo una sesión gratuita

6. Los deportes electrónicos y los torneos con premios en metálico

Los jugadores competitivos participan en torneos en línea o en LAN para ganar premios en metálico. Entre las plataformas accesibles para aficionados se encuentran: Sala de jugadores (que ha repartido más de 200 millones de dólares entre títulos como Madden, NBA 2K, Warzone y COD), Divertido, ESL Play, yCheckmate Gaming. La Copa del Mundo de Esports 2024 contó con un fondo de premios superior a los 60 millones de dólares, el mayor de la historia de los esports.

Rango salarial Los torneos online para aficionados ofrecen premios de entre 10 y 500 dólares por evento. Los eventos regionales semiprofesionales ofrecen premios de entre 500 y 5.000 dólares. Los deportes electrónicos profesionales ofrecen premios de entre 10.000 y más de 10.000.000 de dólares. Dota 2 El jugador estrella N0tail ha ganado más de 7 millones de dólares a lo largo de su carrera. Coste inicial Sin coste alguno para los torneos de habilidades de participación gratuita en Sala de jugadores; Cuotas de inscripción de entre 5 y 100 dólares para los torneos de pago. Tiempo hasta obtener los primeros ingresos Días en los que la entrada es gratuita. Nivel de dificultad Nivel intermedio a avanzado. Debes estar entre el 1 % y el 5 % de los mejores jugadores del juego al que te dirijas. Limitaciones Los ingresos son irregulares. El importe de los premios varía: Dota 2 Los ingresos del International bajaron de 40 millones de dólares en 2021 a 3,3 millones de dólares en 2023. La mayoría de los jugadores aficionados nunca consiguen ingresos estables solo con los torneos.

Pasos del día 1:

Crear unSala de jugadores cuenta e introduce un Warzone gratuito o Fortnitesoporte ComprobarESL Play para consultar los calendarios de las eliminatorias abiertas Use esportsearnings.com para buscar los premios de tus mejores partidas Entrena entre 2 y 3 horas al día en los modos clasificatorios para acumular estadísticas verificables

7. Venta de objetos y aspectos del juego

Los jugadores venden aspectos, armas y elementos del juego poco comunes en mercados de terceros a cambio de dinero real. Plataformas principales: CSFloat (2 % de comisión del vendedor), Skinport(comisión del 6 %),BUFF163 (comisión del 2,5 %), y DMarket. El Mercado de la Comunidad de Steam cobra un 15 % y solo paga en créditos de Steam Wallet, que no se pueden retirar en efectivo.

Rango salarial ComúnCS2 Las skins pueden llegar a costar hasta 5 dólares. Las skins de gama media se venden por entre 20 y 200 dólares. Las piezas raras, como los modelos de AK-47 «Blue Gem Case Hardened», se venden por entre 10 000 y más de 100 000 dólares. Los comerciantes activos de skins afirman ganar entre 100 y 500 dólares al mes con la reventa ocasional. Coste inicial Sin coste alguno si se vende el stock existente; entre 20 y 200 dólares para comprar artículos a precios rebajados para su reventa. Tiempo hasta obtener los primeros ingresos De 1 a 7 días. Nivel de dificultad Básico para un estilo informal CS2 Venta de skins; Nivel intermedio para el comercio activo. Limitaciones Los precios de mercado son volátiles y dependen de la popularidad de los juegos y de los ciclos de actualización. El riesgo de estafa es elevado en las plataformas entre particulares no verificadas. El valor de los activos de los juegos basados en criptomonedas depende del precio de los tokens y del tamaño de la base de jugadores.

Pasos del día 1:

Comprueba tu inventario de Steam para ver si tienes artículos que valgan más de 5 dólares La lista esCSFloat or Skinport para retirar dinero en efectivo Utiliza el comparador de precios de cs.money para comprobar el valor justo antes de publicar el anuncio ConfiguraciónPayPalpara los pagos

8. Juegos de criptomonedas del tipo «jugar para ganar»

Los juegos basados en blockchain recompensan a los jugadores activos con tokens de criptomonedas o NFT que se pueden intercambiar en las plataformas de intercambio. Entre las principales plataformas se encuentran: Axie Infinity (que registró unas ventas totales de NFT por valor de más de 4.27 mil millones de dólares), Splinterlands (permite obtener cristales de energía oscura mediante un sistema de alquiler de tarjetas que genera ingresos pasivos), Dioses sin cadenas (juego gratuito, en el que se ganan tokens GODS), y Thetan Arena.

Rango salarial Entre 20 y 200 dólares al mes para los jugadores activos a diario en el mercado actual. Durante el pico de 2021, los jugadores del sudeste asiático declararon ingresos superiores al salario medio local. Axie Infinity El token SLP cayó entonces de unos 0,36 dólares a menos de 0,002 dólares en 2023, lo que supuso una caída de más del 99 % y acabó con las ganancias de miles de jugadores activos que habían invertido dinero real por adelantado. Coste inicial Sin coste alguno para los títulos de acceso gratuito como Dioses sin cadenas; entre 200 y 1.000 dólares o más por Axie Infinity (Se necesitan tres Axies NFT para empezar). Tiempo hasta obtener los primeros ingresos De 1 a 4 semanas. Nivel de dificultad Nivel básico a intermedio. Limitaciones Las ganancias se expresan en tokens criptográficos volátiles. En la mayoría de los países, la venta de tokens está sujeta al impuesto sobre las plusvalías. Muchos juegos del tipo «jugar para ganar» han fracasado o han perdido más del 90 % de su base de jugadores.

Pasos del día 1:

Empieza con un juego gratuito como Dioses sin cadenas or Thetan Arena Configurar un monedero MetaMask Sigue la evolución del precio del token en CoinGecko antes de decidir invertir dinero real Retira las ganancias a stablecoins (USDC/USDT) lo antes posible para evitar mantener activos volátiles.

9. Marketing de afiliación en el sector de los videojuegos

Los creadores de contenido y blogueros especializados en videojuegos obtienen comisiones promocionando productos y plataformas de videojuegos a través de enlaces de afiliados. Entre los programas más destacados se encuentran: Razer (4-10 % de comisión), Logitech (4-10 %, valor medio de los pedidos: 125 dólares), Amazon Associates (entre el 1 % y el 4 % en videojuegos y accesorios), Green Man Gaming, Tejo, yHumble Bundle.

Rango salarial Los blogueros y canales principiantes ganan entre 100 y 500 dólares al mes. Los creadores con experiencia ganan entre 1.000 y 5.000 dólares al mes. Los mejores afiliados del sector de los videojuegos ganan entre 50.000 y 100.000 dólares o más al año. Según datos de Refersion, un profesional del marketing de afiliación gana de media entre 30 000 y 50 000 dólares al año en todos los nichos. Los datos de la plataforma indican que el 98 % de los creadores del sector de los videojuegos utilizan el marketing de afiliación como al menos una fuente de ingresos. Coste inicial Promocionarse a través de las redes sociales ya existentes no tiene ningún coste; entre 100 y 500 dólares para alojar un blog sobre videojuegos. Plazo hasta la primera puesta en servicio De 1 a 12 semanas. Nivel de dificultad Nivel básico a intermedio. Limitaciones El sector de los videojuegos es un nicho con comisiones más bajas que el financiero o el del software. Los ingresos varían en función del tamaño de la audiencia. Un blog nuevo tarda entre 6 y 12 meses en generar un tráfico orgánico significativo. Echa un vistazo a nuestro Guía de trabajos extra relacionados con los videojuegos para profundizar en cómo crear múltiples fuentes de ingresos.

Pasos del día 1:

Regístrate enAmazon Associates y elTejoprograma de afiliados Añade enlaces de afiliado a cualquier contenido relacionado con los videojuegos que ya tengas (descripciones de YouTube, servidores de Discord) Escribe una reseña sobre un periférico para videojuegos que ya tengas. Realiza un seguimiento de los clics con una herramienta gratuita como Pretty Links

10. Desarrollo de juegos en Roblox

Roblox Los desarrolladores crean juegos (antes denominados «experiencias») dentro del Roblox plataforma y obtener una cuota del 29 % de todo Robux gastados en su juego, canjeables a través del programa Developer Exchange (DevEx) a 0,0035 dólares por Robux. Roblox Los pagos a los creadores a través de DevEx alcanzaron los 1.500 millones de dólares en 2025, lo que supone un aumento de aproximadamente el 63 % con respecto al año anterior, mientras que los 1.000 creadores más destacados de la plataforma ganaron una media de 1,3 millones de dólares cada uno.

Rango salarial Aproximadamente el 85 % de los desarrolladores ganan menos de 100 dólares al mes. Entre aquellos que ganan lo suficiente como para cobrar a través del Developer Exchange, la mediana se sitúa en torno a los 1.440 dólares al año. A partir de ahí, las cifras aumentan rápidamente: los 1.000 desarrolladores mejor pagados ganan una media de unos 980.000 dólares al año, los 100 primeros, alrededor de 7 millones de dólares al año, y los 10 primeros, aproximadamente 38,5 millones de dólares al año. Más de 17 000 desarrolladores ganaron más de 650 dólares en los 12 meses que finalizaron en marzo de 2024. Coste inicial Coste cero (Roblox Studio es gratuito). Tiempo hasta obtener los primeros ingresos De 3 a 12 meses. Nivel de dificultad Desde nivel intermedio (conceptos básicos de programación en Lua) hasta avanzado (sistemas completos de videojuegos). Limitaciones Roblox representa el 71 % de todos los ingresos. Los ingresos están muy desigualmente repartidos: el 0,1 % más rico se lleva la mayor parte de los pagos. El público principal tiene menos de 13 años, lo que limita las opciones de monetización. Nuestra guía sobre cómo ganar dinero Robux in Roblox explica en detalle el proceso DevEx.

Pasos del día 1:

DescargarRobloxStudio (gratis) Rellena el formulario oficial Roblox Tutoriales formativos sobre conceptos básicos de programación de scripts Analiza los 10 mejores juegos del género que hayas elegido para estudiar sus mecánicas y sus modelos de monetización. Crea un pequeño prototipo funcional en 30 días antes de seguir invirtiendo

Cómo elegir el trabajo extra relacionado con los videojuegos más adecuado para tu nivel y tu horario

No todos los métodos para obtener ingresos en el mundo de los videojuegos se adaptan a todas las situaciones. La tabla que aparece a continuación recoge los métodos más populares según el coste inicial, las habilidades necesarias, el tiempo hasta el primer pago y los ingresos mensuales realistas, para que puedas elegir sin tener que adivinar.

Método Costes iniciales Nivel de dificultad Tiempo hasta el primer pago Ingresos mensuales realistas Aplicaciones de recompensas por jugar Sin coste alguno Ninguno De 1 a 7 días 5–50 dólares Pruebas de videojuegos para móviles Sin coste (móvil); PC + JIRA para puestos de control de calidad Básico–Avanzado 1 a 3 semanas 100–400 dólares Retransmisiones en Twitch Hasta 500 dólares (equipo de hasta 3.000 dólares) Básico-Intermedio 3 a 6 meses 50–5.000 $ o más YouTube Gaming Hasta 200 dólares Básico-Intermedio De 6 a 18 meses 50–5.000 $ o más Entrenamiento deportivo Sin coste alguno Nivel intermedio-avanzado 1 a 4 semanas 500–3.000 dólares Esports y torneos con premios en metálico Hasta 100 dólares (cuotas de inscripción) Nivel intermedio-avanzado Días (eventos gratuitos) Hasta 1.000 dólares (de forma irregular) Venta de objetos y aspectos del juego Hasta 200 dólares Básico-Intermedio De 1 a 7 días 100–500 dólares Juegos de criptomonedas del tipo «jugar para ganar» Hasta 1.000 dólares o más Básico-Intermedio 1 a 4 semanas 20–200 dólares Marketing de afiliación en el sector de los videojuegos Hasta 500 dólares Básico-Intermedio 1 a 12 semanas 100–5.000 dólares Desarrollo de juegos en Roblox Sin coste alguno Nivel intermedio-avanzado 3 a 12 meses ~120 $/mes de mediana (gran desigualdad)

Marco de decisión real:

Menos de 5 horas a la semana: Empieza con las aplicaciones de recompensas por jugar y Cash Kick Ofertas de juegos. Estos son los únicos métodos que permiten cobrar en un plazo de 7 días y que no requieren ninguna habilidad.

Entre 10 y 20 horas a la semana y estar entre el 20 % de los mejores en tu juego: El coaching es la actividad que mejor paga por hora de esta lista: entre 20 y 70 dólares por hora, frente a los 1-3 dólares por hora de las aplicaciones de recompensas. Con un cliente a la semana, ya se consigue un ingreso extra considerable en el primer mes.

Más de 20 horas a la semana y más de 12 meses de paciencia: El streaming y YouTube generan ingresos que se acumulan con el tiempo. La audiencia que consigues en el sexto mes sigue generando ingresos en el mes 24. Las aplicaciones de recompensas no generan ingresos que se acumulen con el tiempo; el coaching no se puede ampliar sin una marca personal.

Competencias de los desarrolladores: Roblox Es el método que ofrece mayores posibilidades de ingresos de todos los que aquí se mencionan, pero requiere una mayor inversión inicial en formación. La distribución de los ingresos es muy desigual: el 85 % gana menos de 100 dólares al mes, pero el 0,1 % más rico gana millones.

Tres errores habituales que hay que evitar:

Error n.º 1: Esperar Twitch ingresos en un plazo de 60 días. El tiempo medio que se tarda en alcanzar el nivel de «Afiliado» en la plataforma es de entre 3 y 6 meses de retransmisiones constantes, y el 72,8 % de los streamers nunca ganan nada. La paciencia y la constancia son más importantes que la calidad de la producción durante los primeros meses.

Error n.º 2: Invertir más de 200 dólares para empezar Axie Infinity u otros títulos de pago por juego. Axie El token SLP se desplomó más del 99 % entre 2021 y 2023, lo que supuso la pérdida total de las inversiones con dinero real de miles de jugadores activos. Empieza solo con opciones gratuitas.

Error n.º 3: Abordar seis o más métodos a la vez. Los creadores que se centran en una sola plataforma durante un periodo de entre 6 y 12 meses antes de diversificarse consiguen aumentar su audiencia y sus ingresos más rápidamente que aquellos que reparten sus esfuerzos desde el principio. Elige un método, dedícate a él durante 90 días y, después, incorpora una segunda fuente de ingresos.

Cronología realista de los ingresos en el mundo de los videojuegos: lo que ganan realmente los jugadores en el primer mes frente al duodécimo mes

Una visión realista de los ingresos por juego a lo largo de 12 meses no se parece en nada a los vídeos con lo más destacado que se ven en Internet. Así es como se presenta realmente la evolución para alguien que empieza desde cero.

Semanas 1-2: Las aplicaciones de recompensas por jugar pagan entre 5 y 20 dólares a través de ofertas de bonificación para nuevos usuarios. Cash Kick Game Milestones paga entre 90 y 120 dólares por cada juego completado a los pocos días de su instalación. Estos son los únicos métodos de esta lista que generan ingresos en los primeros 14 días. El resto de métodos aún se encuentran en fase de configuración o de puesta en marcha.

Mes 1:Una nuevaTwitch Un streamer tiene una media de entre 5 y 10 espectadores y no gana nada, ya que se queda por debajo del umbral del programa de afiliados. Un entrenador de videojuegos que consigue cuatro alumnos a 25 dólares la hora, en sesiones de dos horas cada una, gana 200 dólares el primer mes. Un YouTube El canal no obtiene ingresos de AdSense (está por debajo del umbral de monetización). Los enlaces de afiliados pueden generar una primera comisión si se promocionan entre una audiencia ya existente, pero hay que contar con que será de un solo dígito.

Meses 3-6:Una coherenteTwitch Un streamer con una media de 50 espectadores gana entre 500 y 750 dólares al mes. Un entrenador de videojuegos con valoraciones positivas gana entre 1.000 y 2.000 dólares al mes, a 50 dólares la hora. Un Roblox Un juego con 1.000 jugadores diarios genera entre 100 y 500 dólares al mes. Datos de icon-era.com indica que solo el 27,4 % de los streamers generan ingresos al llegar al sexto mes.

Mes 12: A YouTube Un canal con 10 000 suscriptores gana entre 200 y 600 dólares al mes solo con AdSense, además de entre 500 y 2 000 dólares al mes en comisiones de afiliados y patrocinios. A Twitch Un streamer con una media de 1.000 espectadores gana más de 5.000 dólares al mes. Solo el 4 % de los creadores de contenido sobre videojuegos superan los 100.000 dólares al año en algún momento de su carrera.

Nota sobre bruto frente a neto: Las cifras que figuran más arriba son brutas. Twitch se queda con el 50 % de las suscripciones. YouTube se queda con el 45 % de AdSense. Roblox se queda con el 71 % de los ingresos. El Steam Marketplace se queda con el 15 % y bloquea los fondos en la Steam Wallet sin posibilidad de retirada de efectivo. Además de las comisiones de la plataforma, el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia en EE. UU. asciende al 15,3 % sobre los ingresos netos. Hay que tener en cuenta la amortización del equipo y los costes de suscripción al software de streaming. La cantidad neta que queda en manos del creador es considerablemente inferior a las cifras del rango de ingresos que figuran en esta guía.

¿Qué es lo que realmente impide a los jugadores ganar dinero?: 5 obstáculos reales y cómo superarlos

La mayoría de los jugadores que intentan ganar dinero con los videojuegos se rinden en los primeros 60 días. A continuación, te presentamos los cinco obstáculos que acaban con la mayoría de los intentos y cómo superarlos.

1. Desigualdad de ingresos en las plataformas. On Twitch, el 1 % de los creadores más destacados acapara el 50 % de todos los ingresos de la plataforma, según datos de 2021 Twitch filtración de datos. Esto no es motivo para dejar de hacer streaming, pero sí es una razón para diversificar los ingresos desde el primer día: suscripciones, enlaces de afiliados y servicios de coaching, todo al mismo tiempo, en lugar de depender únicamente de los ingresos publicitarios.

2. Rendimientos decrecientes de las aplicaciones de recompensas. Las aplicaciones de juegos reducen las tasas de pago tras las primeras 2-4 semanas, una vez que caducan los bonos para nuevos usuarios. MistplayEl límite máximo de ingresos anuales de «» ronda los 550 dólares al año. La solución consiste en ir alternando cada trimestre entre nuevas aplicaciones y ofertas para nuevos usuarios, y en utilizar entre dos y tres aplicaciones a la vez para maximizar el total mensual.

3. Volatilidad del mercado P2E. Axie Infinity El token SLP alcanzó un máximo de aproximadamente 0,36 dólares en 2021 y cayó por debajo de los 0,002 dólares en 2023, lo que supuso una caída de más del 99 % que acabó con las ganancias de miles de jugadores activos que habían invertido dinero real. Retira inmediatamente tus ganancias en criptomonedas a stablecoins (USDC) en lugar de mantenerlas.

4. Aplicaciones fraudulentas y plataformas falsas para ganar dinero con videojuegos. Las aplicaciones que exigen un pago por adelantado para desbloquear las ganancias, que prometen más de 50 dólares por hora por jugar de forma ocasional o que carecen de un historial de pagos verificable son señaladas constantemente por NerdWallet y la comunidad r/beermoney de Reddit. Antes de invertir tu tiempo, comprueba que tengan una valoración de al menos 4,1 estrellas en Google Play o en la App Store, que los pagos a través de PayPal estén confirmados y que haya opiniones de usuarios documentadas.

5. Agotamiento por convertir una afición en una fuente de ingresos. Cuando jugar se convierte en un trabajo, el disfrute suele disminuir, un fenómeno documentado en numerosas encuestas a creadores y ampliamente debatido en las comunidades de streaming. La solución más sostenible es reservar una sesión diaria de juego dedicada exclusivamente a disfrutar, totalmente separada de las sesiones con las que generas ingresos.

Cómo se gravan los ingresos procedentes de los videojuegos en EE. UU.: streaming, coaching e ingresos por criptomonedas

En Estados Unidos, las ganancias procedentes del juego se consideran ingresos sujetos a impuestos. Las normas varían según el tipo de ingresos, por lo que conocer los conceptos básicos te permite ahorrar dinero de verdad a la hora de presentar la declaración de la renta.

Impuesto sobre el trabajo por cuenta propia. Si los ingresos por videojuegos proceden del streaming, el coaching, el marketing de afiliación o la venta de artículos como particular —en lugar de a través de un empleador—, el tipo impositivo para autónomos en EE. UU. es del 15,3 % (12,4 % de la Seguridad Social más un 2,9 % de Medicare), además del impuesto sobre la renta habitual. Esto se aplica a los streamers, entrenadores y especialistas en marketing de afiliación, independientemente de su nivel de ingresos, siempre que superen el umbral de 400 dólares al año.

Pagos estimados trimestrales. El IRS exige el pago trimestral de los impuestos estimados si se prevé que la deuda fiscal anual será de 1.000 dólares o más. Las cuatro fechas límite son el 15 de abril, el 15 de junio, el 15 de septiembre y el 15 de enero. El incumplimiento de estos plazos conlleva sanciones por pago insuficiente, independientemente de que se abone el importe íntegro al final del año.

Gastos deducibles. Los ordenadores para videojuegos y los periféricos son deducibles en función del porcentaje de uso profesional. El servicio de Internet es deducible en la parte correspondiente al uso profesional. Las suscripciones a software de streaming (como Streamlabs, a unos 19 dólares al mes) son totalmente deducibles. El espacio de la oficina en casa es deducible por pie cuadrado si dispones de una sala dedicada al streaming. Los videojuegos adquiridos para su análisis, prueba o formación son deducibles. Los videojuegos adquiridos para uso personal no lo son.

Impuesto sobre los juegos de azar con criptomonedas. La venta de tokens «play-to-earn» o NFT está sujeta al impuesto sobre las ganancias patrimoniales en EE. UU. Las ganancias a corto plazo (activos mantenidos durante menos de un año) se gravan como renta ordinaria. Las plusvalías a largo plazo (activos mantenidos durante más de un año) se gravan entre el 0 % y el 20 %, dependiendo del tramo impositivo. Cada intercambio o venta de tokens constituye un hecho imponible independiente, por lo que llevar un registro desde el primer día no es opcional.

Herramientas gratuitas para la gestión de registros: Wave (software de contabilidad gratuito), Koinly (su plan gratuito cubre hasta 10 000 transacciones con criptomonedas) y Google Sheets para registrar las comisiones de afiliados. El IRS acepta recibos digitales almacenados en Google Drive o Dropbox.

Cómo aumentar tus ingresos por videojuegos de 50 dólares al mes hasta convertirlos en una fuente de ingresos completa procedente de los videojuegos en línea

Es posible llegar a ganar 50 dólares al mes jugando ya desde el primer mes utilizando aplicaciones de recompensas y Cash Kick ofertas. Pasar de 50 dólares al mes a una fuente de ingresos completa supone un reto diferente. Esta es la trayectoria de crecimiento realista.

Cronología de los hitos en materia de ingresos: Se pueden ganar 100 dólares al mes en un plazo de entre 2 y 4 semanas mediante aplicaciones de recompensas por jugar y una Cash Kick Oferta de videojuegos. Para ganar 500 dólares al mes, normalmente se necesitan entre 3 y 6 meses de formación o de retransmisiones constantes. Para ganar 2.000 dólares al mes, se necesitan entre 6 y 12 meses de captación de audiencia a través de las retransmisiones, YouTube, incluyendo a los afiliados. Para alcanzar los 10 000 dólares al mes se necesitan entre 18 y 36 meses de crecimiento sostenido en varias plataformas.

Estrategia de expansión n.º 1: Combinar fuentes de ingresos complementarias. A Twitch El streamer añade un YouTube Destaca un canal que reutiliza las mismas grabaciones de sesiones, añade enlaces de afiliados para la compra de juegos en las descripciones de los vídeos y vende servicios de entrenamiento a los seguidores más fieles que solicitan consejos sobre habilidades en el chat. Los datos de la plataforma Quantumrun sugieren que el 77 % de los creadores de contenido sobre videojuegos que alcanzan unos ingresos sostenibles cuentan con al menos tres fuentes de ingresos.

Estrategia de expansión n.º 2: Convertir la confianza del público en productos. Consigue una clasificación pública en un juego competitivo. Crea contenido que demuestre tu destreza, en el que se vea tu forma de jugar y tu proceso de razonamiento. A continuación, cobra por el acceso directo a tus conocimientos a través de Metafy or Gamer Sensei. Esta es la ruta documentada para los entrenadores en Metafy que ganan más de 3.000 dólares al mes. No hace falta que la audiencia sea numerosa: 50 seguidores fieles que confían en tu talento valen más que 5.000 seguidores pasivos.

Ejemplo real: A Roblox Un desarrollador con unos ingresos medios (1.440 $ al año) puede llegar a ganar más de 10.000 $ al año si crea una segunda experiencia en un género diferente y reinvierte una parte de los ingresos de DevEx en Roblox publicidad basada en la experiencia. Más de 17 000 Roblox Los desarrolladores superaron el umbral de los 650 dólares al año en 2024.

La regla clave de escalado: Los ingresos por videojuegos dependen del tamaño de la audiencia y de la reputación, no de las horas dedicadas a jugar. Cada hora dedicada a crear contenido, a fomentar la comunidad o a mejorar la reputación se acumula con el tiempo. Sin embargo, cada hora dedicada a las aplicaciones de recompensas no lo hace. Si quieres comprobar tu actual La mejor configuración de streaming para jugar Antes de dar el salto al streaming a tiempo completo, esta guía abarca todo, desde equipos para principiantes hasta configuraciones profesionales.

Empieza a ganar dinero jugando: por dónde empezar hoy mismo

Ganar dinero jugando a videojuegos es una forma real de obtener ingresos, independientemente del nivel de habilidad que tengas. La diferencia entre ganar 5 dólares al mes y 5.000 dólares al mes no radica en el talento, sino en elegir el método adecuado para tu situación actual: el tiempo del que dispones, tu nivel de habilidad actual y cuánto tiempo puedes esperar para recibir tu primer pago.

Hoy tienes a tu disposición tres opciones para empezar sin necesidad de inversión alguna. Las aplicaciones de recompensas por jugar, como Mistplay Los pagos se realizan en un plazo de 1 a 7 días y no requieren ninguna habilidad. Cash Kick La oferta de videojuegos ofrece entre 90 y 120 dólares por cada partida completada, sin necesidad de tener un rango ni una audiencia. Asesoramiento sobre videojuegos en Metafy es la forma más rápida de ganar entre 20 y 70 dólares por hora para los jugadores que se encuentran entre el 20 % mejor clasificado de cualquier título importante.

Elige un método de esta guía que se adapte a tu situación actual. Márcate un objetivo para los próximos 30 días: tus primeros 10 dólares con una aplicación de recompensas, tu primer alumno de coaching o tus primeros 50 Twitch seguidores. Empieza hoy mismo, no esperes a comprar nuevo equipo ni a alcanzar un rango superior. El mayor error que se puede cometer a la hora de ganar dinero con los videojuegos es esperar a tener la configuración perfecta en lugar de empezar con lo que ya tienes.

★ La mejor aplicación «Play-to-Earn» con pagos inmediatos Snakzy Empieza a ganar dinero con Snakzy

Preguntas frecuentes