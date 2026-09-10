Las 7 formas más fáciles de ganar dinero extra: cómo funciona y cuánto puedes ganar

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Las formas más fáciles de ganar dinero extra empiezan con una respuesta sencilla: vender un móvil viejo a través de Gazelle o realizar algunas tareas rápidas en Field Agent te permite ingresar dinero real en tu cuenta esta misma semana, sin necesidad de tener ninguna habilidad ni de realizar ninguna configuración. Las opciones mejor remuneradas, como los paneles de investigación, requieren un poco más de paciencia para convertirlas en una fuente de ingresos constante.

Ninguno de los siete métodos que se indican a continuación te hará rico de la noche a la mañana. La mayoría de la gente gana entre 200 y 1.000 dólares al mes combinando los métodos más sencillos, mientras que los ensayos clínicos o el trabajo de moderación requieren un poco más de tiempo antes de empezar a dar sus frutos. Esta guía clasifica los siete métodos según datos reales de pagos, no según la publicidad, para que puedas ver exactamente qué esperar antes de dedicarle tiempo.

La verdadera habilidad aquí no consiste en encontrar un trabajo extra, sino en ajustar el coste inicial y la rapidez de pago de un método a la urgencia con la que realmente necesitas el dinero.

¿Es realmente factible ganar dinero extra de esta manera?

Sí, ganar entre 200 y 1.000 dólares extra al mes es realista para la mayoría de la gente durante los primeros uno o dos meses utilizando tareas rápidas, la reventa de aparatos electrónicos o los paneles de investigación. Las cantidades mayores procedentes de ensayos clínicos o del trabajo de moderación, similar al freelance, requieren más tiempo y esfuerzo para alcanzarlas; no es algo que un principiante total consiga en el primer mes.

Lo que ganes realmente dependerá del tiempo que puedas dedicarle cada semana y de si tienes cosas sin usar, horas libres o un perfil de salud que te permita participar en estudios de investigación. Ese es el punto de partida realista que hay detrás de estas formas más sencillas de ganar dinero extra.

Prolific paga a los participantes reales en estudios de investigación entre 8 y 15 dólares por hora, una cantidad muy superior a la que ofrecen las aplicaciones de encuestas ocasionales, pero esa tarifa solo se aplica a los estudios para los que realmente reúnas los requisitos. La mayoría de la gente no cumplirá los requisitos de todos los estudios publicados, y eso es normal; no es una señal de que la plataforma no cumpla con lo prometido.

Las tareas rápidas y la reventa de aparatos electrónicos son ideales para cualquiera que quiera dinero en efectivo de inmediato y sin necesidad de tener ninguna habilidad. Los ensayos clínicos y el trabajo de moderación son adecuados para personas dispuestas a pasar primero por un proceso de selección o evaluación. La recogida de trastos y la impresión bajo demanda son adecuadas para quienes buscan, o bien un trabajo físico rápido, o bien una fuente de ingresos más pasiva que se va consolidando poco a poco.

Encontrar el método adecuado para uno mismo, en lugar de perseguir las cifras más llamativas, es realmente la clave de las formas más sencillas de ganar dinero extra.

7 formas reales de ganar dinero extra

A continuación te explicamos cada una de las 7 formas más fáciles de ganar dinero extra: cómo funcionan y cuánto puedes ganar, clasificadas desde las que proporcionan dinero más rápido hasta las que requieren menos esfuerzo.

1. Aplicaciones de tareas rápidas a través de Field Agent

Field Agent es una de las formas más fáciles de ganar dinero extra, ya que las tareas son pequeñas, rápidas y no requieren ninguna habilidad ni herramienta especial más allá de un smartphone. Los trabajos van desde hacer una foto del escaparate de una tienda hasta comprobar un precio o la disponibilidad, y la mayoría lleva menos de 10 minutos cada uno. Las aplicaciones como esta se encuentran entre las aplicaciones gratuitas que pagan dinero real al instante una vez que la tarea supera la revisión.

La remuneración por tarea oscila entre 3 y 12 dólares, dependiendo de la complejidad, y la m ayoría de los usuarios afirman ganar entre 20 y 80 dólares al mes realizando tareas mientras hacen sus recados habituales. Las tareas mejor remuneradas suelen requerir fotos más detalladas o una breve observación escrita, por lo que la precisión es más importante que la rapidez.

Registrarse es gratuito y no hay que pasar por un proceso de revisión de la solicitud ni esperar a que se apruebe. Los pagos se realizan a través de PayPal o por transferencia bancaria una vez que la tarea ha sido revisada y aprobada, normalmente a los pocos días de su envío.

El hábito que garantiza que sigan llegando tareas es la precisión en el primer envío. Una tarea rechazada por una foto borrosa o un detalle que se haya pasado por alto hace que el desplazamiento sea en vano, por lo que comprobar bien los requisitos antes de ir a una tienda ahorra tiempo y evita un desplazamiento en balde. Realizar pequeños recados como estos es una de las formas más sencillas de ganar un dinero extra para principiantes que buscan una manera de empezar sin mucha presión.

Tareas rápidas, no se requieren conocimientos específicos Field Agent 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una de las formas más fáciles de ganar un dinero extra haciendo recados rápidos, con una remuneración de entre 3 y 12 dólares por tarea. Regístrate gratis

2. Paneles de investigación remunerados a través de Prolific

Prolific pone en contacto a personas corrientes con estudios académicos y de investigación de mercado, lo que lo convierte en una de las formas más sencillas de ganar dinero extra sin necesidad de tener formación especializada. Los estudios van desde breves encuestas hasta tareas de comportamiento más largas, y la remuneración se establece por adelantado antes de que dediques tiempo alguno.

La mayoría de los estudios pagan entre 8 y 15 dólares la hora, una cantidad muy superior a la que suelen ofrecer las aplicaciones de encuestas ocasionales, ya que Prolific selecciona a los investigadores para mantener un nivel mínimo de remuneración. En este caso, tener un perfil completo con datos demográficos precisos es más importante que la rapidez, ya que los estudios filtran a los participantes según criterios específicos. Participar en un estudio desde el ordenador portátil en casa es una de las formas más sencillas de ganar dinero en línea para cualquiera que prefiera el trabajo de oficina a hacer recados.

Registrarse es gratis y no hay revisión de la solicitud más allá de la configuración básica del perfil. Los pagos se transfieren a PayPal una vez aprobado el estudio, normalmente en unos días, y Prolific garantiza que los investigadores cumplan con la tarifa publicada.

El hábito que permite a los participantes seguir reuniendo los requisitos para más estudios es la honestidad en el perfil y en las preguntas de selección. Responder a toda prisa a las preguntas de selección o dar respuestas incoherentes se señala, lo que reduce discretamente el número de estudios que verás en el futuro. Crear un historial de participante fiable es una de las formas más ignoradas de ganar dinero fácilmente una vez que se aprueban algunos estudios.

Estudios de investigación mejor remunerados Prolific 4.3 (leave empty for default) Una de las formas más sencillas de ganar un dinero extra participando en estudios de investigación, con una remuneración de entre 8 y 15 dólares por hora. Únete a Prolific

3. Vender aparatos electrónicos antiguos por dinero en efectivo a través de Gazelle

Los teléfonos y tabletas viejos que tienes guardados en un cajón son una de las formas más fáciles de ganar dinero extra sin ningún esfuerzo adicional, ya que Gazelle ofrece un presupuesto instantáneo en línea sin necesidad de publicar un anuncio, enviar fotos ni negociar con un comprador. Los pagos suelen oscilar entre 10 y 300 dólares, dependiendo del dispositivo, el modelo y el estado.

Solicitar un presupuesto no cuesta nada, y no hace falta limpiar ni fotografiar nada, solo responder con sinceridad a unas cuantas preguntas sobre el estado del dispositivo. Vender un dispositivo que tienes guardado en un cajón es una de las formas más fáciles de ganar un dinero extra para principiantes, ya que no hay que gestionar directamente ningún anuncio ni a ningún comprador. Gazelle se hace cargo de los gastos de envío enviando una etiqueta prepagada gratuita una vez aceptado el presupuesto.

El pago se recibe en el plazo de uno o dos días tras la recepción y verificación del dispositivo, normalmente mediante transferencia bancaria, PayPal o cheque, lo que convierte a esta opción en una de las que ofrecen pagos más rápidos de esta lista.

La clave para mantener el precio ofertado es ser preciso desde el principio sobre el estado del dispositivo. Exagerar el estado de un dispositivo para conseguir una oferta más alta suele salir mal, ya que Gazelle ajusta la oferta a la baja tras la inspección, en lugar de pagar la cantidad original. Responder con sinceridad a las preguntas sobre el estado desde el principio es una de las formas más sencillas de ganar dinero sin que el pago se vea reducido posteriormente.

Presupuestos al instante, pago rápido Gazelle 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una de las formas más sencillas de ganar un dinero extra con aparatos electrónicos viejos, con pagos de entre 10 y 300 dólares por dispositivo. Solicita un presupuesto

4. Ayudante para la recogida de trastos a través de LoadUp

LoadUp pone en contacto a transportistas independientes con personas que necesitan deshacerse de muebles, electrodomésticos o trastos en general, lo que la convierte en una de las formas más sencillas de ganar dinero extra sin necesidad de tener una furgoneta. La aplicación muestra desde el principio los trabajos cercanos con la remuneración, el número de artículos y la ubicación, para que sepas exactamente cuánto te pagarán por un trabajo antes de aceptarlo.

Los pagos varían según el volumen del encargo y el tipo de artículo; la mayoría de las recogidas de un solo artículo se pagan entre 20 y 75 dólares, mientras que los encargos más grandes se pagan a un precio superior. No hay que pujar por los encargos, solo hay que aceptar los que estén disponibles y se adapten a tu horario y a tu vehículo. No hay que pujar por los encargos, solo hay que aceptar los que estén disponibles y se adapten a tu horario y a tu vehículo.

Registrarse es gratis, aunque se requiere un vehículo capaz de transportar los artículos aceptados. El pago se realiza a través de la función de pago instantáneo de la aplicación una vez que el encargo se marca como completado, lo que garantiza un flujo de caja rápido y predecible.

El hábito que permite a los «Loaders» ganar dinero de forma constante es aceptar únicamente trabajos que se ajusten a la capacidad real de su vehículo. Comprometerse en exceso con un trabajo que requiere una furgoneta más grande de la que tienes conduce a un viaje en vano y a un cliente insatisfecho. Adaptar los trabajos a la capacidad real del vehículo es una de las formas más sencillas de ganar dinero fácilmente sin convertir una recogida rápida en una molestia mayor.

Solicita trabajos, sin pujas LoadUp 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una de las formas más fáciles de ganar un dinero extra transportando trastos, con una remuneración de entre 20 y más de 75 dólares por trabajo. Conviértete en un Loader

5. Participación remunerada en ensayos clínicos a través de Power

Power empareja a las personas con ensayos clínicos remunerados basándose en un breve perfil de salud, lo que la convierte en una de las formas más sencillas de ganar dinero extra para cualquiera que esté dispuesto a cumplir los criterios de selección de un estudio. No se requiere ningún título ni formación específica, solo hay que responder con sinceridad a las preguntas sobre salud durante el proceso de emparejamiento.

La remuneración varía considerablemente en función de la duración y los requisitos del ensayo; suele oscilar entre 50 y 500 dólares para los estudios más cortos, y es mayor en los ensayos que requieren pernoctaciones o varias visitas. Cada ensayo indica por adelantado la remuneración y el tiempo que hay que dedicarle antes de presentar la solicitud. Ser seleccionado para un estudio a través de un breve perfil de salud es una de las formas más sencillas de ganar dinero para cualquier persona que cumpla los criterios de selección del ensayo.

Inscribirse es gratis y la selección se realiza automáticamente en función de tu perfil. Las condiciones de pago las establece el centro de investigación de cada ensayo concreto; normalmente, el pago se realiza tras cada visita o en un único pago una vez concluido el estudio.

Lo más importante es leer el protocolo completo del estudio antes de comprometerte. Entender exactamente lo que requiere un ensayo, desde la frecuencia de las visitas hasta cualquier medicación que se utilice, evita que te inscribas en algo que acabe suponiendo una dedicación de tiempo mayor de lo esperado.

Encuentra pruebas de pago que se ajusten a tus criterios Power 4.4 (leave empty for default) Una de las formas más sencillas de ganar dinero extra participando en ensayos clínicos, con una remuneración de entre 50 y más de 500 dólares por estudio. Buscar una versión de prueba

6. Moderación de comunidades en línea a través de ModSquad

Moderar comunidades online a través de ModSquad es una forma flexible de ganar dinero extra utilizando nada más que un portátil y la facilidad para desenvolverse en las redes sociales. Los colaboradores moderan contenidos, responden a las preguntas de los clientes o gestionan espacios comunitarios para marcas de los sectores de los videojuegos, el comercio electrónico y el entretenimiento. Trabajar exclusivamente desde un portátil convierte a esta actividad en una de las formas más prácticas de ganar dinero fácilmente desde casa.

La remuneración varía según el proyecto y se negocia durante el proceso de incorporación para cada cliente concreto; los colaboradores eligen los horarios disponibles cada mes en lugar de comprometerse con un horario fijo. Los proyectos se desarrollan en plataformas como Discord, foros y redes sociales, por lo que estar familiarizado con algunas de ellas resulta útil a la hora de encontrar proyectos adecuados.

Registrarse es gratuito, y ModSquad clasifica a los colaboradores como autónomos independientes, por lo que las condiciones de pago se ajustan al calendario de cada proyecto, normalmente quincenales o mensuales, dependiendo del cliente.

La clave para recibir más ofertas de proyectos es tomarse en serio la solicitud. Una solicitud exhaustiva y bien redactada demuestra las habilidades de comunicación que esperan los clientes, ya que el trabajo de moderación se basa fundamentalmente en escribir de forma clara y serena bajo presión. La moderación a distancia es uno de los trabajos secundarios más sencillos para principiantes que se sienten más cómodos escribiendo que hablando.

Moderación remota flexible ModSquad 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una forma flexible de ganar un dinero extra moderando comunidades en línea, con tu propio horario. Hazte moderador

7. Abrir una tienda de impresión bajo demanda a través de Printify

Una tienda de impresión bajo demanda a través de Printify es una de las formas más sencillas de ganar un dinero extra para cualquiera que tenga una idea de diseño y no esté interesado en mantener existencias. Lo que realmente marca la diferencia es el compromiso: los vendedores que eligen activamente su proveedor de impresión y fijan los precios con intención obtienen entre un 18 % y un 35 % por pedido, mientras que los que aceptan los valores predeterminados se conforman con entre un 5 % y un 15 %.

En términos de dólares, esa diferencia se traduce en un beneficio de entre 5 y 8 dólares por cada camiseta vendida a través de Etsy, que se eleva a entre 12 y 15 dólares en una tienda propia de Shopify. Un vendedor del que se tiene constancia llegó a ganar unos 1.500 dólares al año, trabajando solo entre 10 y 20 horas al mes.

Abrir una cuenta no cuesta nada, y Printify solo cobra por cada pedido producido. Una tienda online añade un pequeño coste adicional: o bien una tarifa de publicación en Etsy de 0,20 dólares, o bien un plan de Shopify de unos 39 dólares al mes. No hay que preparar ningún stock, aunque un nuevo anuncio suele tardar unas semanas en encontrar a su primer comprador.

Lo que diferencia a los vendedores que obtienen beneficios de los que no es tratar la elección del proveedor y la investigación de nichos como decisiones reales, y no como pasos predeterminados que se pueden pasar por alto. Gestionar una tienda online como esta desde casa es una de las formas de ganar dinero fácilmente una vez que un diseño empieza a venderse de forma constante

Empieza a ganar dinero hoy mismo Printify 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una de las formas más sencillas de ganar dinero extra con la impresión bajo demanda, con un margen de entre el 5 % y el 35 % por pedido. Crea una tienda Printify gratis

Cómo funcionan estos 7 métodos

Estas 7 formas más sencillas de ganar dinero extra difieren lo suficiente en cuanto a coste, rapidez y requisitos de habilidades, por lo que una comparación lado a lado resulta más útil que la mera lista clasificada.

Método Coste inicial Tiempo hasta el primer pago Rango realista de ingresos Tareas rápidas del agente de campo Gratis Unos días por tarea De 3 a 12 dólares por tarea Paneles de investigación muy activos Gratis Unos días por estudio De 8 a 15 dólares por hora Reventa de productos electrónicos Gazelle Gratis De 1 a 2 días tras la inspección De 10 a 300 dólares por dispositivo Recogida de trastos de LoadUp Gratis (con vehículo propio) Pago inmediato por trabajo De 20 a 75 $ o más por trabajo Ensayos clínicos de Power Gratis Según las condiciones de cada ensayo De 50 a 500 $ o más por estudio Moderación de ModSquad Gratis De quincenal a mensual, según el proyecto Varía según el proyecto del cliente Impresión bajo demanda de Printify Gratis (más una pequeña tarifa de publicación) Semanas hasta la primera venta, luego días Margen del 5 % al 35 % por pedido

Comparar así el coste con la rapidez de obtención de ingresos permite identificar más fácilmente cuáles son actividades complementarias realmente sencillas para principiantes y cuáles requieren más tiempo para consolidarse. También es una forma rápida de comparar qué opciones son formas de ganar dinero fácil frente a aquellas que exigen una inversión real de tiempo desde el principio.

Gana dinero extra rápidamente con aplicaciones de recompensas y reembolsos

Las aplicaciones de recompensas como Snakzy te pagan dinero real o tarjetas regalo por encuestas, ofertas y tareas sencillas, con pagos mínimos a partir de tan solo 1 dólar y sin necesidad de gastar nada para registrarte. No sustituirán a los ingresos de los siete métodos anteriores, pero son la forma más rápida de recibir tu primer pago, a menudo el mismo día en que te registras. De entre las formas más fáciles de ganar dinero extra, esta es la que presenta menos obstáculos.

Snakzy, la aplicación «jugar para ganar» de Eneba, paga un mínimo de 35 dólares antes de poder retirar el dinero y registrarse es gratis. BigCash también se gana un hueco aquí, ya que su mínimo de 1 dólar es el más bajo de todas las aplicaciones confirmadas de esta lista, lo que es lo más importante para cualquiera que quiera una ganancia pequeña y rápida en lugar de un trabajo más largo y tedioso. Los usuarios ocasionales suelen ganar entre 20 y 100 dólares al mes dejando estas aplicaciones en segundo plano, mientras que los usuarios diarios informan de cantidades mayores. Pequeñas ganancias como estas son algunas de las formas más sencillas de ganar dinero sin necesidad de poner en marcha primero un método completo.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 35 $ Gratis Swagbucks De 3 a 5 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis

Descarga Snakzy gratis si quieres recibir tu primer pago el mismo día mientras pones en marcha uno de los siete métodos anteriores. Este es un claro ejemplo de las formas más fáciles de ganar dinero extra sin tener que esperar a que nada se consolide. Merece la pena echar un vistazo a aplicaciones como Snakzy, junto con las mejores aplicaciones de juegos para ganar dinero real, para añadir un poco de variedad a la forma en que se obtiene ese dinero extra.

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Lo que no funciona

Las estafas y los callejones sin salida en este ámbito suelen disfrazarse como uno de los siete métodos reales mencionados anteriormente, y esa es precisamente la razón por la que engañan a quienes se han informado bien sobre la versión legítima. Cada uno de los ejemplos que aparecen a continuación es una variante de un método ya tratado en esta guía, no una lista aleatoria de advertencias sin relación alguna. Conocer estos patrones es tan importante como elegir una de las formas fáciles de ganar dinero desde el principio.

Aplicaciones falsas de «tareas» que cobran por desbloquear trabajos : una plataforma legítima como Field Agent nunca pide ninguna cuota para ver o solicitar una tarea. Cualquier aplicación que exija un pago antes de que puedas empezar a ganar dinero no supera la prueba básica de la FTC para determinar si se trata de una oportunidad real.

: una plataforma legítima como Field Agent nunca pide ninguna cuota para ver o solicitar una tarea. Cualquier aplicación que exija un pago antes de que puedas empezar a ganar dinero no supera la prueba básica de la FTC para determinar si se trata de una oportunidad real. «Intermediarios» de ensayos clínicos sin licencia : la búsqueda de ensayos reales a través de plataformas como Power es gratuita y transparente en cuanto a la remuneración desde el principio. Un intermediario que pida una cuota para acceder a las listas de ensayos no forma parte legítimamente del sector de la investigación.

: la búsqueda de ensayos reales a través de plataformas como Power es gratuita y transparente en cuanto a la remuneración desde el principio. Un intermediario que pida una cuota para acceder a las listas de ensayos no forma parte legítimamente del sector de la investigación. Presupuestos falsos de recompra que cambian tras el envío : un servicio legítimo de recompra de productos electrónicos como Gazelle solo ajusta el presupuesto en función del estado verificado del artículo, no para rebajar el precio a un vendedor que ya ha enviado el artículo por correo.

: un servicio legítimo de recompra de productos electrónicos como Gazelle solo ajusta el presupuesto en función del estado verificado del artículo, no para rebajar el precio a un vendedor que ya ha enviado el artículo por correo. Estafas por pago excesivo y cheques falsos : un «comprador» que envía un cheque por un importe superior al precio acordado y pide que se le devuelva la diferencia es una estafa clásica de pago por adelantado. El cheque original sale devuelto unos días después, dejando al vendedor responsable del importe total.

: un «comprador» que envía un cheque por un importe superior al precio acordado y pide que se le devuelva la diferencia es una estafa clásica de pago por adelantado. El cheque original sale devuelto unos días después, dejando al vendedor responsable del importe total. Cursos de «gurús» de impresión bajo demanda que cuestan seis cifras: los cursos de pago que prometen ingresos desmesurados y rápidos a través de una tienda de Printify ignoran que los márgenes reales de los vendedores oscilan entre un modesto 5 % y un 35 %, y no los resultados que estos cursos dan a entender.

Veredicto final sobre las formas más fáciles de ganar dinero extra

Las formas más fáciles de ganar dinero extra empiezan por algo que no cuesta nada y se cobra rápidamente, como vender aparatos electrónicos viejos o realizar tareas rápidas, mientras que merece la pena plantearse participar en paneles de investigación y ensayos clínicos en cuanto se disponga de tiempo libre. La opción más adecuada depende de si necesitas dinero esta misma semana o si puedes dedicar un poco más de tiempo a cambio de una remuneración mayor.

Las ganancias reales oscilan entre unos pocos dólares por tarea rápida y cientos de dólares, y la mayoría de los principiantes se sitúan al principio en el extremo inferior de la escala, lo cual es normal y no significa que el método haya fallado. Utilizar una aplicación gratuita como Snakzy en segundo plano supone un pequeño extra además del método que elijas, sin ningún coste adicional.

Empieza con cualquiera de los siete métodos anteriores que se adapte a tu disponibilidad de tiempo y tendrás una solución real y eficaz para ganar dinero extra de la forma más sencilla ya en tu primer mes.

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