Eneba Hub enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine kleine Provision verdienen können, wenn du über sie einen Kauf tätigst – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren

Die 7 einfachsten Möglichkeiten, sich etwas dazuzuverdienen: So funktioniert’s & Wie viel man verdienen kann

Die einfachsten Möglichkeiten, sich etwas dazuzuverdienen, lassen sich mit einer einfachen Antwort zusammenfassen: Wenn Sie ein altes Handy über Gazelle verkaufen oder ein paar schnelle Aufträge bei Field Agent annehmen, landet noch diese Woche echtes Geld auf Ihrem Konto – ganz ohne besondere Fähigkeiten oder Vorbereitungen. Besser bezahlte Möglichkeiten wie Marktforschungspanels erfordern etwas mehr Geduld, um daraus eine regelmäßige Einnahmequelle aufzubauen.

Keine der sieben unten aufgeführten Methoden verspricht sofortigen Reichtum. Die meisten Menschen verdienen zwischen 200 und 1.000 Dollar pro Monat, wenn sie die einfacheren Methoden kombinieren, während klinische Studien oder Moderationsaufgaben etwas mehr Zeit erfordern, bis sie sich auszahlen. Dieser Leitfaden bewertet alle sieben Methoden anhand realer Auszahlungsdaten und nicht aufgrund von Hype, sodass du genau sehen kannst, was dich erwartet, bevor du Zeit investierst.

Die eigentliche Kunst besteht hier nicht darin, einen Nebenverdienst zu finden, sondern die Startkosten und die Auszahlungsgeschwindigkeit einer Methode darauf abzustimmen, wie schnell du das Geld tatsächlich benötigst.

Ist es tatsächlich realistisch, auf diese Weise zusätzliches Geld zu verdienen?

Ja, zusätzliche 200 bis 1.000 Dollar im Monat sind für die meisten Menschen innerhalb der ersten ein bis zwei Monate realistisch, wenn sie schnelle Aufgaben, den Wiederverkauf von Elektronik oder Umfragepanels nutzen. Höhere Beträge durch klinische Studien oder freiberuflich angegliederte Moderationsarbeit erfordern mehr Zeit und eine sorgfältige Auswahl, um sie zu erreichen – das ist nichts, was ein absoluter Anfänger bereits im ersten Monat schafft.

Was du tatsächlich verdienst, hängt davon ab, wie viel Zeit du jede Woche dafür aufbringen kannst und ob du ungenutzte Gegenstände, freie Stunden oder ein Gesundheitsprofil hast, das für Forschungsstudien in Frage kommt. Das ist der ehrliche Ausgangspunkt hinter diesen einfachsten Möglichkeiten, zusätzliches Geld zu verdienen.

Prolific zahlt echten Studienteilnehmern 8 bis 15 Dollar pro Stunde – deutlich mehr als bei gewöhnlichen Umfrage-Apps –, doch dieser Satz gilt nur für Studien, für die man tatsächlich qualifiziert ist. Die meisten Menschen werden nicht für jede veröffentlichte Studie in Frage kommen, und das ist normal – kein Zeichen dafür, dass die Plattform zu wenig bietet.

Schnelle Gelegenheitsjobs und der Wiederverkauf von Elektronikgeräten eignen sich für alle, die sofort Bargeld benötigen und keine besonderen Fähigkeiten mitbringen müssen. Die Teilnahme an klinischen Studien und Moderationsaufgaben eignen sich für Personen, die bereit sind, zunächst einen Vermittlungs- oder Auswahlprozess zu durchlaufen. Die Entsorgung von Sperrmüll und Print-on-Demand eignen sich für Personen, die entweder schnelle körperliche Arbeit oder eine sich langsamer aufbauende, eher passive Einnahmequelle suchen.

Sich die richtige Methode auszusuchen, anstatt der größten Schlagzeile hinterherzujagen, ist eigentlich der springende Punkt hinter den einfachsten Möglichkeiten, zusätzliches Geld zu verdienen.

7 echte Möglichkeiten, zusätzliches Geld zu verdienen

Hier erfahren Sie, wie jede der 7 einfachsten Möglichkeiten zum Geldverdienen funktioniert und wie viel Sie verdienen können – geordnet vom schnellsten Geldverdienen bis hin zur Methode, die den geringsten Aufwand erfordert.

1. Apps für schnelle Aufgaben über Field Agent

„Field Agent“ ist eine der einfachsten Möglichkeiten, zusätzliches Geld zu verdienen, da die Aufgaben klein und schnell zu erledigen sind und außer einem Smartphone keine besonderen Fähigkeiten oder Werkzeuge erfordern. Die Aufträge reichen vom Fotografieren einer Ladenauslage bis hin zur Überprüfung eines Preises oder der Verfügbarkeit; die meisten dauern jeweils weniger als 10 Minuten. Apps wie diese gehören zu den kostenlosen Apps, die sofort echtes Geld auszahlen, sobald eine Aufgabe geprüft und freigegeben wurde.

Die Vergütung pro Aufgabe liegt je nach Komplexität zwischen 3 und 12 Dollar, und die m eisten Nutzer geben an, dass sie monatlich 20 bis 80 Dollar verdienen, indem sie Aufgaben neben ihren normalen Besorgungen erledigen. Besser bezahlte Aufgaben erfordern in der Regel detailliertere Fotos oder eine kurze schriftliche Beschreibung, sodass Genauigkeit wichtiger ist als Geschwindigkeit.

Die Anmeldung ist kostenlos, und es gibt keine Prüfung des Antrags oder Wartezeit bis zur Freigabe. Die Auszahlung erfolgt über PayPal oder per Direktüberweisung, sobald eine Aufgabe geprüft und freigegeben wurde – in der Regel innerhalb weniger Tage nach der Einreichung.

Der Schlüssel, um regelmäßig Aufträge zu erhalten, ist die Genauigkeit bereits bei der ersten Einreichung. Eine abgelehnte Aufgabe wegen eines unscharfen Fotos oder eines übersehenen Details macht den Weg umsonst – daher spart das sorgfältige Überprüfen der Anforderungen vor dem Gang zum Geschäft sowohl Zeit als auch einen vergeblichen Weg. Das Erledigen solcher kleiner Besorgungen ist eine der einfachen Nebenbeschäftigungen für Anfänger, die einen stressfreien Einstieg suchen.

Einfache Aufgaben, keine besonderen Fähigkeiten erforderlich Field Agent 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine der einfachsten Möglichkeiten, mit kleinen Besorgungen zusätzliches Geld zu verdienen – mit einer Vergütung von 3 bis 12 Dollar pro Auftrag. Kostenlos registrieren

2. Bezahlte Umfragepanels über Prolific

Prolific vermittelt normale Menschen an akademische Studien und Marktforschungsprojekte und ist damit eine der einfachsten Möglichkeiten, ohne spezielle Vorkenntnisse zusätzliches Geld zu verdienen. Die Studien reichen von kurzen Umfragen bis hin zu längeren Verhaltensaufgaben, und die Vergütung wird im Voraus festgelegt, bevor man Zeit investiert.

Die meisten Studien zahlen 8 bis 15 Dollar pro Stunde, was deutlich über dem liegt, was normale Umfrage-Apps in der Regel bieten, da Prolific die Forscher überprüft, um einen Mindestlohnstandard einzuhalten. Ein vollständig ausgefülltes Profil mit genauen demografischen Angaben ist hier wichtiger als Schnelligkeit, da die Studien die Teilnehmer nach bestimmten Kriterien filtern. Das Ausfüllen einer Studie von zu Hause aus am Laptop ist eine der einfachsten Möglichkeiten, online Geld zu verdienen – ideal für alle, die Schreibtischarbeit den Besorgungen vorziehen.

Die Anmeldung ist kostenlos, und abgesehen von der Einrichtung des Basisprofils findet keine weitere Überprüfung der Bewerbung statt. Die Zahlungen werden nach Genehmigung einer Studie – in der Regel innerhalb weniger Tage – an PayPal überwiesen, und Prolific setzt eine Zahlungsgarantie durch, die die Forscher an den angegebenen Satz bindet.

Die Gewohnheit, die dafür sorgt, dass Teilnehmer sich für weitere Studien qualifizieren, ist Ehrlichkeit bei den Profil- und Screening-Fragen. Das überstürzte Ausfüllen von Screenings oder widersprüchliche Antworten werden markiert, was den Pool an Studien, die Ihnen künftig angezeigt werden, stillschweigend einschränkt. Der Aufbau einer zuverlässigen Teilnehmerhistorie ist eine der eher übersehenen Möglichkeiten, leichtes Geld zu verdienen, sobald einige Studien genehmigt wurden.

Besser bezahlte Forschungsstudien Prolific 4.3 (leave empty for default) Eine der einfachsten Möglichkeiten, sich mit der Teilnahme an Marktforschungsstudien etwas dazuzuverdienen – mit einem Stundenlohn von 8 bis 15 Dollar. Bei Prolific anmelden

3. Verkauf alter Elektronikgeräte gegen Bargeld über Gazelle

Alte Handys und Tablets, die in einer Schublade herumliegen, sind eine der einfachsten Möglichkeiten, ohne zusätzlichen Aufwand zusätzliches Geld zu verdienen, da Gazelle online sofort ein Preisangebot unterbreitet, anstatt dass eine Anzeige, Fotos oder Verhandlungen mit einem Käufer erforderlich sind. Die Auszahlungen liegen in der Regel zwischen 10 und 300 US-Dollar, je nach Gerät, Modell und Zustand.

Ein Angebot einzuholen kostet nichts, und Sie müssen nichts reinigen oder fotografieren – Sie müssen lediglich ein paar Fragen zum Zustand ehrlich beantworten. Der Verkauf eines Geräts, das in einer Schublade herumliegt, ist eine der einfachsten Nebenbeschäftigungen für Anfänger, da Sie sich weder um die Erstellung eines Inserats noch direkt um den Käufer kümmern müssen. Gazelle übernimmt die Versandkosten und schickt Ihnen ein kostenloses vorfrankiertes Etikett, sobald Sie ein Angebot angenommen haben.

Die Zahlung erfolgt innerhalb von ein bis zwei Tagen nach Erhalt und Überprüfung des Geräts, in der Regel per Überweisung, PayPal oder Scheck, was dies zu einer der schnellsten Auszahlungen auf dieser Liste macht.

Der Schlüssel zur Sicherung des angebotenen Preises ist die ehrliche Angabe des Zustands im Vorfeld. Eine Übertreibung des Gerätezustands, um ein höheres Angebot zu erhalten, geht oft nach hinten los, da Gazelle das Angebot nach der Prüfung nach unten korrigiert, anstatt den ursprünglich genannten Betrag zu zahlen. Die ehrliche Beantwortung der Fragen zum Zustand im Vorfeld ist eine der einfachsten Möglichkeiten, Geld zu verdienen, ohne dass die Auszahlung später gekürzt wird.

Sofortangebote, schnelle Auszahlung Gazelle 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine der einfachsten Möglichkeiten, mit alten Elektronikgeräten zusätzliches Geld zu verdienen – mit 10 bis 300 Dollar pro Gerät. Angebot anfordern

4. Hilfe bei der Entsorgung von Sperrmüll über LoadUp

LoadUp verbindet unabhängige Entsorger mit Menschen, die Möbel, Haushaltsgeräte oder allgemeinen Trödel entsorgen lassen möchten, was es zu einer der einfachsten Möglichkeiten macht, zusätzliches Geld zu verdienen, ohne einen Lkw zu besitzen. Die App zeigt Aufträge in der Nähe mit Vergütung, Stückzahl und Standort im Voraus an, sodass du genau weißt, was ein Auftrag einbringt, bevor du ihn annimmst.

Die Vergütung hängt vom Umfang des Auftrags und der Art der Sendung ab, wobei die meisten Abholungen einzelner Sendungen zwischen 20 und 75 Dollar einbringen und größere Aufträge besser vergütet werden. Es gibt kein Bieterverfahren – Sie nehmen einfach die verfügbaren Aufträge an, die zu Ihrem Zeitplan und Ihrem Fahrzeug passen. Es gibt kein Bieterverfahren – Sie nehmen einfach die verfügbaren Aufträge an, die zu Ihrem Zeitplan und Ihrem Fahrzeug passen.

Die Anmeldung ist kostenlos, allerdings ist ein Fahrzeug erforderlich, das die angenommenen Gegenstände transportieren kann. Die Bezahlung erfolgt über die Sofortauszahlungsfunktion der App, sobald ein Auftrag als abgeschlossen markiert wurde, was für einen schnellen und vorhersehbaren Cashflow sorgt.

Die Gewohnheit, die dafür sorgt, dass „Loader“ beständig Geld verdienen, besteht darin, nur Aufträge anzunehmen, die der tatsächlichen Fahrzeugkapazität entsprechen. Sich für einen Auftrag zu verpflichten, der einen größeren Lkw erfordert, als man hat, führt zu einer vergeudeten Fahrt und einem unzufriedenen Kunden. Die Abstimmung der Aufträge auf die tatsächliche Fahrzeugkapazität ist eine der einfachsten Möglichkeiten, leicht Geld zu verdienen, ohne dass aus einer schnellen Abholung ein größerer Aufwand wird.

Aufträge beanspruchen, kein Bieten LoadUp 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine der einfachsten Möglichkeiten, mit dem Abtransport von Sperrmüll zusätzliches Geld zu verdienen – mit 20 bis 75 Dollar und mehr pro Auftrag. Werde ein Loader

5. Bezahlte Teilnahme an klinischen Studien über Power

„Power“ vermittelt Menschen anhand eines kurzen Gesundheitsprofils an bezahlte klinische Studien – dies ist eine der einfachsten Möglichkeiten, zusätzliches Geld zu verdienen, für jeden, der bereit ist, die Auswahlkriterien einer Studie zu erfüllen. Es sind weder ein Abschluss noch besondere Vorkenntnisse erforderlich; Sie müssen lediglich die Gesundheitsfragen während des Matchings ehrlich beantworten.

Die Vergütung variiert stark je nach Dauer und Anforderungen der Studie und liegt in der Regel zwischen 50 und 500 Dollar für kürzere Studien; bei Studien, die Übernachtungen oder mehrere Besuche erfordern, ist sie höher. Bei jeder Studie werden die Vergütung und der Zeitaufwand bereits vor der Bewerbung im Voraus angegeben. Die Vermittlung an eine Studie anhand eines kurzen Gesundheitsprofils ist eine der einfachsten Möglichkeiten, Geld zu verdienen – für jeden, der die Auswahlkriterien einer Studie erfüllt.

Die Anmeldung ist kostenlos, und die Zuordnung erfolgt automatisch auf der Grundlage Ihres Profils. Die Zahlungsbedingungen werden von der jeweiligen Forschungsstelle der Studie festgelegt; in der Regel erfolgt die Zahlung nach jedem Besuch oder als Pauschalbetrag nach Abschluss der Studie.

Am wichtigsten ist es, das vollständige Studienprotokoll zu lesen, bevor man sich verpflichtet. Wenn man genau versteht, was eine Studie erfordert – von der Häufigkeit der Besuche bis hin zu den verwendeten Medikamenten –, vermeidet man es, sich für etwas anzumelden, das sich als zeitintensiver herausstellt als erwartet.

Passende kostenpflichtige Testversionen finden Power 4.4 (leave empty for default) Eine der einfachsten Möglichkeiten, sich in klinischen Studien etwas dazuzuverdienen – mit einer Vergütung von 50 bis über 500 Dollar pro Studie. Eine Testversion finden

6. Moderation von Online-Communities über ModSquad

Die Moderation von Online-Communities über ModSquad ist eine flexible Möglichkeit, zusätzliches Geld zu verdienen – man benötigt dazu lediglich einen Laptop und sollte sich gut auf sozialen Plattformen auskennen. Auftragnehmer moderieren Inhalte, beantworten Kundenfragen oder verwalten Community-Bereiche für Marken aus den Bereichen Gaming, E-Commerce und Unterhaltung. Da die Arbeit vollständig über einen Laptop erfolgt, ist dies eine der praktischsten Möglichkeiten, von zu Hause aus einfach Geld zu verdienen.

Die Bezahlung variiert je nach Projekt und wird bei der Einarbeitung für jeden einzelnen Kunden besprochen, wobei die Auftragnehmer jeden Monat verfügbare Zeitfenster auswählen, anstatt sich auf einen festen Zeitplan festzulegen. Die Projekte finden auf Plattformen wie Discord, in Foren und in sozialen Medien statt, sodass Kenntnisse in einigen dieser Bereiche bei der Vermittlung hilfreich sind.

Die Anmeldung ist kostenlos, und ModSquad stuft Auftragnehmer als unabhängige Freiberufler ein, sodass die Zahlungsbedingungen dem jeweiligen Projektplan folgen – in der Regel zweiwöchentlich oder monatlich, je nach Kunde.

Die Vorgehensweise, die zu mehr Projektangeboten führt, besteht darin, die Bewerbung ernst zu nehmen. Eine gründliche, gut formulierte Bewerbung signalisiert die Kommunikationsfähigkeiten, die Kunden erwarten, da es bei der Moderationsarbeit im Wesentlichen darum geht, unter Druck klar und besonnen zu schreiben. Die Fernmoderation ist einer der einfachen Nebenjobs für Anfänger, die lieber schreiben als sprechen.

Flexible Fernmoderation ModSquad 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine flexible Möglichkeit, durch die Moderation von Online-Communities nach Ihrem eigenen Zeitplan etwas dazu zu verdienen. Werde Moderator

7. Eröffne einen Print-on-Demand-Shop über Printify

Ein Print-on-Demand-Shop über Printify ist eine der einfachsten Möglichkeiten, zusätzliches Geld zu verdienen – für alle, die eine Designidee haben und kein Interesse daran, Lagerbestände zu führen. Der entscheidende Faktor ist das Engagement: Verkäufer, die ihren Druckdienstleister und ihre Preise bewusst auswählen, erzielen 18 % bis 35 % pro Bestellung, während Verkäufer, die die Standardeinstellungen akzeptieren, sich mit 5 % bis 15 % begnügen müssen.

In Dollar ausgedrückt entspricht diese Differenz einem Gewinn von 5 bis 8 Dollar pro über Etsy verkauftem T-Shirt, der bei einem eigenen Shopify-Shop auf 12 bis 15 Dollar steigt. Ein dokumentierter Verkäufer hat diesen Gewinn innerhalb eines Jahres auf rund 1.500 Dollar gesteigert, wobei er nur 10 bis 20 Stunden im Monat arbeitete.

Die Eröffnung eines Kontos ist kostenlos, und Printify berechnet nur pro produzierter Bestellung eine Gebühr. Ein Online-Shop verursacht zusätzliche geringe Kosten, entweder eine Etsy-Einstellgebühr von 0,20 Dollar oder einen Shopify-Tarif von etwa 39 Dollar pro Monat. Es muss kein Lagerbestand vorbereitet werden, obwohl es in der Regel einige Wochen dauert, bis ein neues Angebot seinen ersten Käufer findet.

Was Verkäufer, die Gewinn erzielen, von denen unterscheidet, die keinen Gewinn erzielen, ist die Gewohnheit, die Auswahl der Anbieter und die Nischenrecherche als echte Entscheidungen zu betrachten und nicht als Standardoptionen, die man einfach überspringt. Einen solchen Online-Shop von zu Hause aus zu betreiben, ist eine der Möglichkeiten, leicht Geld zu verdienen, sobald sich ein Design regelmäßig verkauft

Verdienen Sie noch heute Geld Printify 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine der einfachsten Möglichkeiten, mit Print-on-Demand zusätzliches Geld zu verdienen und dabei eine Marge von 5 % bis 35 % pro Bestellung zu erzielen. Eröffnen Sie kostenlos einen Printify-Shop

So funktionieren diese 7 Methoden

Diese 7 einfachsten Möglichkeiten, zusätzliches Geld zu verdienen, unterscheiden sich hinsichtlich Kosten, Geschwindigkeit und erforderlichen Fähigkeiten so stark voneinander, dass ein direkter Vergleich nützlicher ist als die Rangliste allein.

Vorgehensweise Anlaufkosten Zeit bis zur ersten Auszahlung Realistische Verdienstspanne Schnellaufträge für Außendienstmitarbeiter Kostenlos Einige Tage pro Aufgabe 3 bis 12 Dollar pro Aufgabe Umfangreiche Umfragepanels Kostenlos Einige Tage pro Studie 8 bis 15 Dollar pro Stunde Gazelle – Wiederverkauf von Elektronikartikeln Kostenlos 1 bis 2 Tage nach der Prüfung 10 bis 300 Dollar pro Gerät LoadUp – Entsorgung von Sperrmüll Kostenlos (eigenes Fahrzeug) Sofortige Auszahlung pro Auftrag 20 bis 75+ Dollar pro Auftrag Power Klinische Studien Kostenlos Je nach Studienbedingungen 50 bis 500+ Dollar pro Studie ModSquad-Moderation Kostenlos Zweiwöchentlich bis monatlich je nach Projekt Variiert je nach Kundenprojekt Printify Print-on-Demand Kostenlos (zuzüglich einer geringen Einstellgebühr) Wochen bis zum ersten Verkauf, danach Tage 5 % bis 35 % Marge pro Bestellung

Wenn man die Kosten und die Auszahlungsgeschwindigkeit so gegenüberstellt, lässt sich leichter erkennen, welche Nebenjobs für Anfänger wirklich einfach sind und welche mehr Zeit zum Aufbau benötigen. Außerdem lässt sich so schnell vergleichen, welche Optionen als Möglichkeiten gelten, leichtes Geld zu verdienen, und welche im Vorfeld einen echten Zeitaufwand erfordern.

Schnell zusätzliches Geld verdienen mit Prämien- und Cashback-Apps

Prämien-Apps wie Snakzy zahlen echtes Geld oder Geschenkkarten für Umfragen, Angebote und einfache Aufgaben aus, wobei die Mindestauszahlung bereits bei 1 Dollar liegt und die Anmeldung kostenlos ist. Sie ersetzen zwar nicht das Einkommen aus den sieben oben genannten Methoden, sind aber der schnellste Weg, um eine erste Auszahlung zu erhalten – oft noch am selben Tag, an dem man sich anmeldet. Unter den einfachsten Möglichkeiten, zusätzliches Geld zu verdienen, ist dies diejenige mit der geringsten Einstiegshürde.

Snakzy, die hauseigene „Play-to-Earn“-App von Eneba, zahlt ab einem Mindestbetrag von 35 $ aus und ist kostenlos nutzbar. Auch BigCash hat hier seinen Platz verdient, da sein Mindestbetrag von 1 $ der niedrigste aller bestätigten Apps auf dieser Liste ist – was vor allem für diejenigen wichtig ist, die lieber einen kleinen, schnellen Gewinn erzielen möchten, statt sich über einen längeren Zeitraum abzumühen. Gelegentliche Nutzer verdienen in der Regel 20 bis 100 $ pro Monat, wenn sie diese Apps im Hintergrund laufen lassen, während tägliche Nutzer von höheren Beträgen berichten. Kleine Gewinne wie diese gehören zu den einfachen Möglichkeiten, Geld zu verdienen, ohne dass man dafür erst eine komplette Methode aufbauen muss.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmekosten Snakzy 35 $ Kostenlos Swagbucks 3 bis 5 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos

Lade Snakzy kostenlos herunter, wenn du noch am selben Tag deine erste Auszahlung erhalten möchtest, während du eine der sieben oben genannten Methoden aufbaust. Das ist ein klares Beispiel dafür, wie man ganz einfach zusätzliches Geld verdienen kann, ohne darauf warten zu müssen, dass sich etwas aufbaut. Apps wie Snakzy sind neben den besten Spiele-Apps, mit denen man echtes Geld gewinnen kann, einen Blick wert, um ein wenig Abwechslung darin zu haben, wie das zusätzliche Geld hereinkommt.

PLAY-TO-EARN ZUSÄTZLICHES GELD VERDIENEN Spiele noch heute und verdiene Geld 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdiene bis zu 15,29 $ pro Tag Snakzy herunterladen Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler mit Einnahmen

Was nicht funktioniert

Die Betrugsmaschen und Sackgassen in diesem Bereich tarnen sich meist als eine der sieben oben genannten seriösen Methoden – und genau deshalb fallen ihnen gerade diejenigen zum Opfer, die sich gründlich über die legitime Variante informiert haben. Jedes der folgenden Beispiele ist eine Abwandlung einer bereits in diesem Leitfaden behandelten Methode und keine willkürliche Liste mit Warnungen ohne Zusammenhang. Diese Muster zu kennen, ist genauso wichtig wie die Wahl einer der einfachen Möglichkeiten, überhaupt erst Geld zu verdienen.

Gefälschte „Auftrags“-Apps, die Gebühren für die Freischaltung von Aufträgen verlangen : Eine seriöse Plattform wie Field Agent verlangt niemals eine Gebühr, um einen Auftrag einzusehen oder anzunehmen. Jede App, die eine Zahlung verlangt, bevor Sie Geld verdienen können, erfüllt nicht die grundlegenden Kriterien der FTC für eine echte Verdienstmöglichkeit.

: Eine seriöse Plattform wie Field Agent verlangt niemals eine Gebühr, um einen Auftrag einzusehen oder anzunehmen. Jede App, die eine Zahlung verlangt, bevor Sie Geld verdienen können, erfüllt nicht die grundlegenden Kriterien der FTC für eine echte Verdienstmöglichkeit. Nicht lizenzierte „Vermittler“ für klinische Studien : Die Vermittlung echter Studien über Plattformen wie Power ist kostenlos und legt die Vergütung von vornherein transparent offen. Ein Vermittler, der eine Gebühr für den Zugriff auf Studienangebote verlangt, ist kein seriöser Akteur in der Forschungsbranche.

: Die Vermittlung echter Studien über Plattformen wie Power ist kostenlos und legt die Vergütung von vornherein transparent offen. Ein Vermittler, der eine Gebühr für den Zugriff auf Studienangebote verlangt, ist kein seriöser Akteur in der Forschungsbranche. Gefälschte Rückkaufangebote, die sich nach dem Versand ändern : Ein seriöser Elektronik-Rückkaufdienst wie Gazelle passt ein Angebot nur auf der Grundlage des überprüften Zustands an, nicht um einen Verkäufer, der den Artikel bereits eingeschickt hat, zu unterbieten.

: Ein seriöser Elektronik-Rückkaufdienst wie Gazelle passt ein Angebot nur auf der Grundlage des überprüften Zustands an, nicht um einen Verkäufer, der den Artikel bereits eingeschickt hat, zu unterbieten. Betrug durch Überzahlung und gefälschte Schecks : Ein „Käufer“, der einen Scheck über den vereinbarten Preis hinaus schickt und die Differenz zurückfordert, ist ein klassischer Vorschussbetrug. Der ursprüngliche Scheck platzt Tage später, sodass der Verkäufer für den gesamten Betrag aufkommen muss.

: Ein „Käufer“, der einen Scheck über den vereinbarten Preis hinaus schickt und die Differenz zurückfordert, ist ein klassischer Vorschussbetrug. Der ursprüngliche Scheck platzt Tage später, sodass der Verkäufer für den gesamten Betrag aufkommen muss. Sechsstellige „Guru“-Kurse zum Thema Print-on-Demand: Bezahlte Kurse, die überhöhte, schnelle Einnahmen durch einen Printify-Shop versprechen, ignorieren, dass die tatsächlichen Verkäufermargen im bescheidenen Bereich von 5 % bis 35 % liegen – und nicht bei den Ergebnissen, die diese Kurse suggerieren.

Abschließendes Fazit zu den einfachsten Möglichkeiten, zusätzliches Geld zu verdienen

Die einfachsten Möglichkeiten, zusätzliches Geld zu verdienen, beginnen mit etwas, das nichts kostet und am schnellsten Geld einbringt, wie der Verkauf alter Elektronikgeräte oder das Erledigen von Schnellaufträgen, während sich die Teilnahme an Marktforschungspanels und klinischen Studien lohnt, sobald sich ein Zeitfenster dafür ergibt. Welche Variante die richtige ist, hängt davon ab, ob Sie diese Woche Bargeld benötigen oder etwas mehr Zeit für eine höhere Vergütung aufwenden können.

Die Spanne reicht von ein paar Dollar pro schneller Aufgabe bis hin zu Hunderten; die meisten Anfänger landen zunächst am unteren Ende dieser Skala, was normal ist und kein Zeichen dafür, dass die Methode versagt hat. Wenn man im Hintergrund eine kostenlose App wie Snakzy laufen lässt, ergibt das zusätzlich zu der gewählten Methode noch ein kleines Extra – ganz ohne zusätzliche Kosten.

Beginnen Sie mit derjenigen der sieben oben genannten Methoden, die am besten zu Ihrer verfügbaren Zeit passt, und Sie werden bereits in Ihrem ersten Monat eine echte, funktionierende Antwort auf die Frage finden, wie Sie am einfachsten zusätzliches Geld verdienen können.

PLAY-TO-EARN ZUSÄTZLICHES GELD VERDIENEN Spiele noch heute und verdiene Geld 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdiene bis zu 15,29 $ pro Tag Lade Snakzy noch heute herunter Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler mit Einnahmen

Häufig gestellte Fragen