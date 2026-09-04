7 formas de generar ingresos pasivos inteligentes: cómo funciona y cuánto puedes ganar

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Es posible conseguir ingresos pasivos inteligentes, pero casi nunca se consiguen sin esfuerzo. La forma más rápida de lograrlo en este momento es transferir el dinero en efectivo que no estás utilizando a una cuenta de ahorro de alto rendimiento, que ofrece una rentabilidad significativamente mayor que una cuenta bancaria habitual sin ningún trabajo adicional. El método de ingresos pasivos inteligente adecuado para ti depende de que lo adaptes a lo que realmente tienes: dinero en efectivo sin utilizar, un coche que no usas o unas pocas horas a la semana, en lugar de perseguir la misma promesa de «ganar mientras duermes» para todo.

Esta lista combina tres tipos de métodos: opciones de inversión y de ingresos verdaderamente pasivos, como cuentas de ahorro, fondos de dividendos, financiación colectiva inmobiliaria y préstamos entre particulares; una opción basada en activos que convierte un coche que ya tienes en una fuente de ingresos; y dos vías basadas en habilidades que solo hay que crear una vez —un curso en línea y un blog especializado—, que solo se vuelven pasivas tras un trabajo inicial real. Entre las siete, esto cubre la mayoría de las ideas realistas de ingresos pasivos que vale la pena considerar hoy en día.

VEREDICTO RÁPIDO La vía más rápida y de menor riesgo para obtener ingresos pasivos inteligentes es una cuenta de ahorro de alto rendimiento: la cuenta Summit Savings de Axos Bank ofrece un 3,75 % de rendimiento anual (APY) a fecha de 28 de agosto de 2026, sin requisito de saldo mínimo, frente a una media nacional del 0,38 %. Abre una cuenta «Summit Savings» de Axos Bank para empezar a ganar la diferencia hoy mismo.

¿Son realmente realistas los ingresos pasivos inteligentes?

Sí, los ingresos pasivos inteligentes son realistas, pero el abanico es amplio: desde unos pocos cientos de dólares al año en intereses adicionales, en un extremo, hasta varios miles al año procedentes de un activo plenamente consolidado, como una cartera de dividendos o un coche alquilado, en el otro. Los mejores ingresos pasivos para principiantes suelen situarse en el extremo inferior de ese rango, ya que requieren poco capital y ninguna experiencia para ponerse en marcha.

Lo que se necesita depende del método: capital para una cuenta de ahorro, ETF de dividendos, Fundrise o Prosper, frente a tiempo y un activo ya existente para Turo, Udemy o un blog; por lo tanto, la respuesta sincera a cómo funcionan los ingresos pasivos varía en función de con cuál de ellos empieces.

La mayoría de la gente empieza por algo más modesto: una sola cuenta de alto rendimiento o una pequeña inversión en dividendos, y eso sigue siendo una fuente de ingresos pasivos muy inteligente, aunque se encuentre en una fase inicial. No es necesario que todas estas ideas de ingresos pasivos generen grandes ganancias de inmediato para que merezca la pena ponerlas en marcha.

Para alcanzar cifras más elevadas suele ser necesario contar con un activo real, una audiencia real o años de capitalización; los ingresos de Udemy, en particular, están muy desequilibrados, ya que la mayoría de los formadores ganan mucho menos que un puñado de los más vendidos, así que considera cualquier ingreso medio por curso como un objetivo al que aspirar, más que como un punto de referencia para principiantes.

Si tienes algunos ahorros, una o dos horas libres a la semana o un activo como un coche que no utilizas, hay un método en esta lista que se adapta a ti. Empieza por el que mejor se adapte a lo que realmente tienes, no por la cifra más alta de la página. Y si sigues trabajando a tiempo completo, nuestra guía sobre cómo obtener ingresos extra mientras trabajas a tiempo completo recoge métodos diseñados para compaginarse con tu trabajo.

7 formas reales de generar ingresos pasivos inteligentes

Estos siete métodos abarcan fuentes de ingresos que no requieren intervención alguna, un activo que ya posees y dos vías que, una vez creadas, requieren un trabajo inicial real antes de que empiecen a dar frutos. Cada uno se desglosa por coste inicial, tiempo hasta el primer pago y ganancias realistas, para que puedas elegir el método que mejor se adapte a lo que realmente tienes para empezar.

1. Cuentas de ahorro de alto rendimiento y certificados de depósito (CD)

Una cuenta de ahorro de alto rendimiento es lo más parecido al dinero gratis de esta lista, y uno de los puntos de partida más sencillos para obtener ingresos pasivos de forma inteligente. Las mejores cuentas ofrecen actualmente hasta un 3,75 % de rendimiento anual (APY), casi diez veces la media nacional del 0,38 %, y, a diferencia de todos los demás métodos que aquí se mencion an, los ingresos son pasivos desde el primer depósito. No hay curva de aprendizaje, ni mantenimiento, ni hay que esperar a que se acumule nada; simplemente, el capital permanece en una cuenta más rentable que la anterior.

Abrir una cuenta es cuestión de minutos: regístrate en línea con un documento de identidad oficial y tus datos personales básicos, y luego transfiere el dinero desde dondequiera que esté generando prácticamente nada en este momento. Un consejo rápido: algunas cuentas con las mejores tasas exigen un saldo mínimo o una domiciliación bancaria activa para poder disfrutar de la tasa completa anunciada, por lo que vale la pena leer la letra pequeña, aunque cuentas como la «Summit Savings» de Axos Bank prescinden por completo de ese requisito. Un certificado de depósito (CD) funciona según el mismo principio, solo que con la tasa fijada durante un plazo determinado en lugar de variable.

El coste inicial es de 0 dólares, la mayoría de las cuentas no cobran cuota mensual y es una de las formas más sencillas de averiguar cuánto puedes ganar con ingresos pasivos sin correr ningún riesgo. Los intereses se capitalizan a diario y se abonan en tu cuenta aproximadamente cada 30 días, lo que convierte a esta opción en el primer pago más rápido de la lista y, podría decirse, en la forma más pura de ingresos pasivos inteligentes que se presenta aquí.

El verdadero error que la mayoría de la gente ya está cometiendo es dejar el dinero parado en una cuenta antigua que casi no genera nada. Trasladar tan solo 10 000 dólares a una cuenta con un 3,75 % de APY supone 337 dólares adicionales al año, sin ningún esfuerzo adicional.

Tipos de interés de primer nivel, sin riesgo alguno Axos Bank 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una forma de iniciar con cero riesgos una fuente de ingresos pasivos inteligente, obteniendo un 3,75 % de rendimiento anual (APY) sobre el dinero ocioso sin requisito de saldo mínimo. Pruébalo hoy mismo

2. Inversión en dividendos a través de ETF

La inversión en dividendos es una de las formas más satisfactorias de obtener ingresos pasivos inteligentes, ya que te proporciona dinero real y periódico sin que tengas que vender ninguna acción. Si eres titular del fondo, este te paga una parte de los beneficios de forma automática —trimestralmente en el caso de un fondo como el SCHD, y mensualmente en el de una opción de mayor rentabilidad como el JEPI—, mientras tú sigues con tu vida.

Empezar es sorprendentemente sencillo: abre una cuenta en una agencia de valores y compra acciones, o fracciones de acciones —que suelen costar a partir de 1 dólar en la mayoría de las principales agencias— de un ETF de dividendos. No se necesita ninguna licencia ni cualificación especial, ni tampoco se requiere experiencia previa. Si estás sopesando esta opción frente a otras más activas, nuestro análisis sobre la mejor forma de ganar dinero en Internet te servirá de comparación útil.

La pega es que esto se acumula poco a poco. Un inversor de la comunidad r/dividends de Reddit aumentó sus ingresos por dividendos de 470 dólares al año a 3.300 dólares al año en cinco años, simplemente añadiendo activos a su cartera de forma constante y reinvirtiendo los pagos recibidos, lo que ofrece una visión realista de cómo se acumula esto sin necesidad de un saldo inicial enorme.

El error más común es perseguir el rendimiento nominal más alto sin comprobar qué contiene realmente el fondo. Los fondos de «covered call» de alto rendimiento, como el JEPI, han quedado por detrás de la rentabilidad total del propio S&P 500 en algunos periodos recientes de tres años, por lo que un rendimiento más elevado no es automáticamente la opción más inteligente a largo plazo para generar unos ingresos pasivos realmente inteligentes.

Repartos trimestrales, comisiones bajas Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una opción inteligente para obtener ingresos pasivos que ofrece una rentabilidad por dividendo del 3,00 % trimestral, muy por encima de la media del S&P 500, que ronda el 1,05 %. Ver detalles

3. Financiación colectiva inmobiliaria a través de Fundrise

El sector inmobiliario siempre ha parecido una excelente fuente de ingresos pasivos, si se excluye la parte en la que hay que comprar, gestionar o financiar una propiedad. Fundrise resuelve eso: inviertes en una cartera de inmuebles comerciales y residenciales por tan solo 10 dólares, y otra persona se encarga de todo lo demás; una forma realmente sencilla de obtener ingresos pasivos inteligentes para cualquiera que nunca haya tenido el capital o el tiempo para adquirir una propiedad propia.

Empezar es sencillo: abre una cuenta con un mínimo de 10 dólares, elige una estrategia de cartera y tu dinero se agrupa con el de otros inversores para invertir en inmuebles. No se requiere acreditación, por lo que está abierto prácticamente a cualquiera, lo que lo convierte en una opción sólida en cualquier lista de ingresos pasivos para principiantes.

Las cuentas de los clientes de Fundrise obtuvieron una rentabilidad global del 6,24 % en 2025, con carteras estándar que conllevan alrededor de un 1 % en comisiones anuales combinadas y distribuciones que suelen pagarse trimestralmente, un dato sólido para cualquiera que se pregunte cuánto se puede ganar con ingresos pasivos en el sector inmobiliario sin ser propietario de un inmueble.

El error más común es tratar Fundrise como si fuera una acción que se puede vender por capricho. Los reembolsos se realizan en un plazo trimestral y no están garantizados si hay demasiados inversores que quieren retirar su inversión a la vez, por lo que es mejor considerarlo como una fuente inteligente de ingresos pasivos para el dinero que no te importe dejar invertido durante varios años, no para el efectivo que puedas necesitar el próximo trimestre.

Ingresos inmobiliarios sin necesidad de gestionar propiedades Fundrise 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una forma sencilla de obtener ingresos pasivos inteligentes, con cuentas de clientes que ofrecerán una rentabilidad global del 6,24 % en 2025 a partir de una inversión mínima de tan solo 10 dólares. Empezar ahora

4. Alquilar tu coche en Turo

Si ya tienes un coche que se queda sin usar parte del tiempo, Turo puede convertirlo en unos ingresos mensuales reales: los anfitriones ganan una media de 10.489 dólares al año por coche, unos 874 dólares al mes, aunque la mayoría de los que solo tienen un coche ganan entre 300 y 700 dólares al mes, dependiendo del tipo de vehículo y de la ciudad; esta es una de las respuestas más claras de esta lista a la pregunta de cuánto se puede ganar con ingresos pasivos utilizando un activo que ya se posee. Esto convierte el coche que ya tienes en una fuente de ingresos durante el tiempo en que no lo estás utilizando tú mismo, una vía basada en activos para obtener ingresos pasivos de forma inteligente que es más práctica que los métodos basados en efectivo mencionados anteriormente.

Publica un vehículo que cumpla los requisitos, elige un plan de protección y establece tu propia disponibilidad y precios. Turo se encarga de la reserva, la selección de los huéspedes y el pago. Esa simplicidad es precisamente la razón por la que este método suele encabezar la mayoría de las listas de ingresos pasivos para principiantes.

Publicar un anuncio no tiene ningún coste. Turo se queda con una comisión de anfitrión que varía según el plan de protección elegido, entre el 15 % y el 40 % aproximadamente del precio de cada viaje, y el resto se abona al anfitrión en unos pocos días laborables tras la finalización del viaje.

El error más común es considerar la media de 874 dólares al mes como beneficio neto, en lugar de ingresos brutos antes de deducir la comisión de Turo, el tiempo de limpieza y el desgaste y la depreciación normales del vehículo.

Convierte tu coche en una fuente de ingresos mensuales Turo 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una forma de obtener ingresos pasivos inteligentes basada en activos, con unos ingresos medios anuales de 10.489 dólares para los anfitriones, aunque la mayoría de los que solo tienen un coche ganan entre 300 y 700 dólares al mes. Anúncialo hoy mismo

5. Préstamos entre particulares a través de Prosper

Los préstamos entre particulares te permiten convertirte en el banco, financiando parte de los préstamos personales de otras personas y obteniendo una parte de los intereses a medida que los van devolviendo, mensualmente, y no en un único pago. Las carteras diversificadas de Prosper han generado históricamente una rentabilidad de entre el 4 % y el 6 % anual para los inversores particulares, una vez deducidas las comisiones y los impagos habituales, lo que supone una forma sólida y estable de ingresos pasivos inteligentes para cualquiera que se sienta cómodo prestando dinero en lugar de invertir en acciones o en inmuebles.

Empezar es muy sencillo: abre una cuenta de inversor —aunque no está disponible para los residentes de todos los estados— y, a continuación, invierte en títulos de préstamo individuales a partir de tan solo 25 dólares cada uno, filtrándolos por grado de riesgo, finalidad del préstamo y rentabilidad. Repartir 2.500 dólares entre un mínimo de 100 títulos es una forma habitual de evitar sufrir pérdidas por el impago de un solo prestatario.

Vale la pena saberlo: Prosper es ahora la única gran plataforma estadounidense que sigue permitiendo a los inversores particulares financiar préstamos personales directamente, ya que LendingClub abandonó el sector de los préstamos P2P para particulares en 2020, lo que es una buena señal de que se trata de una plataforma activa y en funcionamiento, en lugar de una en declive.

El error más común es invertir una suma global en solo un puñado de títulos en lugar de distribuirla ampliamente. La media histórica ya tiene en cuenta los impagos habituales, pero cualquier préstamo concreto puede seguir entrando en impago total, por lo que la diversificación es lo que realmente hace que esto funcione como una fuente inteligente de ingresos pasivos.

Ingresos mensuales por intereses a partir de 25 dólares Prosper 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Genera ingresos pasivos de forma inteligente a través de títulos diversificados, que históricamente han generado una rentabilidad de entre el 4 % y el 6 % anual, pagada mensualmente a medida que se amortizan los préstamos. Empieza a invertir

6. Crear un curso en línea en Udemy

Crear un curso una sola vez y que siga vendiéndose durante años es lo más cercano a un ingreso pasivo auténtico que puede ofrecer el contenido. Graba tus lecciones y, a partir de ahí, no tendrás que hacer ningún trabajo adicional por cada venta; alguien puede comprar tu curso mientras duermes, estás de vacaciones o haciendo cualquier otra cosa, y eso es precisamente lo que lo convierte en una auténtica forma de ingresos pasivos inteligentes una vez realizado el esfuerzo inicial.

Empezar no cuesta nada: crea una cuenta gratuita de profesor en el Centro de enseñanza de Udemy, graba y sube lecciones en vídeo sobre tu área de especialización y fija tu propio precio. No se requiere cuota de inscripción ni credenciales. Vale la pena saber que Udemy se fusionó con Coursera en mayo de 2026, por lo que ahora forma parte de la misma empresa en lugar de ser una plataforma independiente.

Los instructores se quedan con el 37 % de las ventas realizadas en el mercado orgánico y con el 97 % de las ventas realizadas a través de su propio cupón o enlace de referencia; los pagos se procesan mensualmente una vez que tu saldo alcanza un mínimo de 25 dólares.

La expectativa realista que debes tener es que la mayoría de los formadores obtienen ingresos modestos, en lugar de alcanzar las grandes cifras de los «gurús» que se prometen en Internet; así que considéralo como una forma inteligente de generar ingresos pasivos a largo plazo, no como un atajo para obtener ingresos que sustituyan a un trabajo a tiempo completo, y fija el precio y comercializa tu curso en consecuencia.

Crea un curso una vez y sigue vendiéndolo durante años Udemy 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una forma de conseguir ingresos pasivos de forma inteligente con una inversión inicial única, en la que te quedas con el 37 % de una venta orgánica o con el 97 % a través de tu propio enlace de referencia, y que se abona mensualmente una vez que alcances los 25 $. Empieza a dar clases

7. Crear un blog especializado con ingresos por publicidad gráfica

Un blog especializado es la forma más lenta de esta lista para empezar a ganar dinero, ya que primero necesita una audiencia real de lectores, pero también es una de las más duraderas: los artículos siguen generando ingresos publicitarios durante años después de su publicación, sin que ello suponga ningún trabajo adicional por cada visita a la página. Escríbelo una vez y seguirá reportándote ingresos mucho después de que hayas pasado a otra cosa.

Para empezar, hay que publicar contenido constante y optimizado para los motores de búsqueda en tu propio dominio; el alojamiento suele costar entre 100 y 200 dólares al año, y hay que solicitar la gestión de anuncios una vez que tu sitio alcance el umbral de entrada de Journey, que es de 1.000 sesiones mensuales. Mediavine actualizó sus normas de elegibilidad en agosto de 2026 para pasar a un único proceso de solicitud unificado que deriva automáticamente los sitios que cumplen los requisitos a Journey o a su red principal, por lo que hay un único objetivo claro al que aspirar, en lugar de varios.

Una vez aprobados, los blogueros de la red principal de Mediavine suelen registrar RPM (ingresos por cada 1.000 páginas vistas) de entre 15 y 40 dólares, mientras que el programa Journey, de nivel básico, tiene una media más cercana a los 11,15 dólares. Los pagos se realizan a través de PayPal con un plazo de liquidación de 65 días, por lo que los ingresos de un mes determinado se abonan unos 65 días después, una vez alcanzado un saldo mínimo de 100 dólares. Algunos blogueros alcanzan entre 1.000 y 3.000 dólares al mes una vez que el tráfico y el RPM se estabilizan, un límite máximo real por el que merece la pena esforzarse, aunque lleve tiempo.

El error más común es publicar sin haber realizado un análisis de palabras clave ni contar con un plan de crecimiento, por lo que el sitio nunca llega a alcanzar ese umbral de 1.000 sesiones. Llegar hasta ahí requiere paciencia, pero es una de las vías más sólidas a largo plazo para obtener ingresos pasivos inteligentes de esta lista.

Convierte tu contenido en ingresos publicitarios mensuales Mediavine (Journey) 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Se trata del método de ingresos pasivos inteligente más lento de generar, pero auténtico, que genera ingresos por cada 1.000 páginas vistas (RPM) de entre 11 y 40 dólares, pagados a 65 días netos. Solicítalo hoy mismo

Comparación de los 7 métodos de ingresos pasivos inteligentes

Estos siete métodos difieren lo suficiente en cuanto a coste, plazos y riesgo como para que merezca la pena compararlos antes de decidir por cuál de ellos quieres empezar a generar tus ingresos pasivos inteligentes.

Método Coste inicial Tiempo hasta el primer pago Potencial de ingresos Cuenta de ahorro de alto rendimiento (Axos Bank) 0 ~30 días (intereses mensuales) Hasta un 3,75 % TAE ETF de dividendos (SCHD/JEPI) 1 $ o más (acciones fraccionadas) Trimestral (SCHD) o mensual (JEPI) Rendimiento de entre el 3,00 % y el 8,1 % Financiación colectiva inmobiliaria (Fundrise) 10 $ Distribuciones trimestrales 6,24 % en total (2025) Alquiler de coches (Turo) 0 $ (necesitas un coche) Días después de cada viaje Entre ~300 y 874 dólares al mes de media Préstamos entre particulares (Prosper) 25 $ por préstamo Mensualmente, a medida que se van amortizando los préstamos Entre el 4 % y el 6 % anual Curso en línea (Udemy) 0 $ Mensual, en un plazo de 45 días Con un peso mayor en la parte alta: la mayoría por debajo de 1.000 $ al año Blog especializado (Mediavine) Entre ~100 y 200 $ al año de alojamiento Net-65, mínimo de 100 $ Entre 11 y 40 dólares de RPM

Para ver una lista más completa de ideas de ingresos pasivos además de estas siete, consulta la guía de Eneba sobre cómo generar ingresos pasivos.

Gana dinero rápido con aplicaciones de recompensas

Las aplicaciones de recompensas y de reembolsos no generan por sí solas unos ingresos pasivos significativos , pero pueden aportar entre 10 y 50 dólares al mes a cambio de unos minutos de tiempo libre, mientras se va consolidando uno de los métodos a largo plazo mencionados anteriormente. Funcionan mejor si se combinan con uno de los siete métodos anteriores, no como estrategia independiente.

Cada una de las aplicaciones de la tabla siguiente ofrece un umbral mínimo de pago realmente bajo y ninguna requiere ningún coste inicial para registrarse.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 35 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

De las dos, Snakzy es la aplicación de recompensas propia de Eneba y el punto de partida más sencillo: prueba Snakzy hoy mismo y suma sus ganancias a cualquier método inteligente de ingresos pasivos que elijas de entre los anteriores.

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Lo que no funciona

Los patrones más arriesgados en torno a los ingresos pasivos inteligentes son aquellos que ocultan una contrapartida que no has aceptado, no las plataformas mencionadas anteriormente. Cada uno de los que se indican a continuación es un patrón real y verificable vinculado a un método específico de este artículo, no una advertencia hipotética.

Buscar la mayor rentabilidad por dividendo anunciada: una rentabilidad inusualmente alta suele indicar una estrategia de «covered call» o un mayor riesgo, más que una mejor oportunidad; los fondos al estilo JEPI han quedado por detrás de la rentabilidad total del S&P 500 en algunos periodos recientes de tres años, incluso con una rentabilidad nominal más elevada.

una rentabilidad inusualmente alta suele indicar una estrategia de «covered call» o un mayor riesgo, más que una mejor oportunidad; los fondos al estilo JEPI han quedado por detrás de la rentabilidad total del S&P 500 en algunos periodos recientes de tres años, incluso con una rentabilidad nominal más elevada. Tratar Fundrise como una cuenta de acciones líquida: los reembolsos se realizan en un plazo trimestral y no están garantizados si demasiados inversores retiran su dinero a la vez, por lo que solo debes invertir dinero que puedas dejar ahí durante años, no efectivo que puedas necesitar el próximo trimestre.

los reembolsos se realizan en un plazo trimestral y no están garantizados si demasiados inversores retiran su dinero a la vez, por lo que solo debes invertir dinero que puedas dejar ahí durante años, no efectivo que puedas necesitar el próximo trimestre. Programas de «gurús» de cursos en línea que prometen ingresos de 10 000 dólares al mes en Udemy: el informe de Class Central de febrero de 2025 sobre los pagos a los formadores de Udemy describe que la mayoría de ellos ganan bastante menos de 1 000 dólares al año, por lo que cualquier curso que venda ese resultado está vendiendo el curso, no el resultado.

el informe de Class Central de febrero de 2025 sobre los pagos a los formadores de Udemy describe que la mayoría de ellos ganan bastante menos de 1 000 dólares al año, por lo que cualquier curso que venda ese resultado está vendiendo el curso, no el resultado. Anunciar un coche en Turo sin tener en cuenta la comisión del anfitrión y el desgaste: la media anunciada de 874 dólares al mes es el ingreso bruto antes de la comisión de Turo y la depreciación normal del vehículo, no el beneficio neto.

Veredicto final sobre los ingresos pasivos inteligentes

El punto de partida más realista para obtener ingresos pasivos inteligentes es una cuenta de ahorro de alto rendimiento, como la de Axos Bank, que ofrece intereses inmediatos y sin riesgo, combinada con un método que se adapte a lo que realmente tienes: capital para ETF de dividendos, Fundrise o Prosper; o tiempo y un activo para Turo, Udemy o un blog especializado. El segundo método que tenga más sentido dependerá de si dispones de efectivo ocioso para invertir o, por el contrario, de horas y una habilidad o un activo con los que trabajar.

Entre los métodos que se tratan aquí, el rango realista va desde aproximadamente un 3,75 % de rendimiento anual (APY) sobre el efectivo inactivo hasta varios miles de dólares al año procedentes de un anuncio en Turo o una cartera de dividendos bien desarrollada, y la mayoría de ellos tardan meses o años en generar ingresos reales, no días. Una aplicación de recompensas como Snakzy puede aportar una pequeña cantidad de dinero real extra mientras se desarrolla un método más importante. Para generar ingresos pasivos de verdad de forma inteligente , no se trata tanto de encontrar un secreto como de ser honesto contigo mismo respecto a lo que tienes para empezar.

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