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7 Wege zum Aufbau eines intelligenten passiven Einkommens: So funktioniert es – und wie viel Sie verdienen können

Ein kluges passives Einkommen ist erreichbar, aber fast nie ohne Aufwand. Der derzeit schnellste Weg dorthin ist, ungenutztes Bargeld auf ein hochverzinsliches Sparkonto zu überweisen, das ohne zusätzlichen Aufwand deutlich mehr Zinsen bringt als ein normales Bankkonto. Die für Sie richtige Methode für intelligentes passives Einkommen hängt davon ab, dass Sie sie an das anpassen, was Sie tatsächlich haben: ungenutztes Bargeld, ein zusätzliches Auto oder ein paar Stunden pro Woche – anstatt bei allem dem gleichen Versprechen „Geld verdienen, während Sie schlafen“ hinterherzujagen.

Diese Liste umfasst drei Arten von Methoden: wirklich passive Geld- und Anlagemöglichkeiten wie Sparkonten, Dividendenfonds, Immobilien-Crowdfunding und Peer-to-Peer-Kredite; eine vermögensbasierte Option, die ein Auto, das du bereits besitzt, in Einkommen verwandelt; sowie zwei einmalig aufzubauende, kompetenzbasierte Wege – einen Online-Kurs und einen Nischenblog –, die erst nach echter Vorarbeit passiv werden. Zusammen decken diese sieben Möglichkeiten die meisten realistischen Ideen für passives Einkommen ab, die es heute zu berücksichtigen lohnt.

KURZURTEIL Der schnellste und risikoärmste Weg zu intelligentem passivem Einkommen ist ein hochverzinsliches Sparkonto: Das „Summit Savings“-Konto der Axos Bank bietet zum Stand vom 28. August 2026 einen Jahreszins von 3,75 % ohne Mindestguthabenanforderung – im Vergleich zum nationalen Durchschnitt von 0,38 %. Eröffnen Sie noch heute ein „Summit Savings“-Konto bei der Axos Bank, um von der Differenz zu profitieren.

Ist intelligentes passives Einkommen tatsächlich realistisch?

Ja, intelligentes passives Einkommen ist realistisch, aber die Bandbreite ist groß: von ein paar hundert Dollar pro Jahr an zusätzlichen Zinsen auf der einen Seite bis hin zu mehreren tausend pro Jahr aus einem vollständig aufgebauten Vermögen wie einem Dividendenportfolio oder einem vermieteten Auto auf der anderen Seite. Das beste passive Einkommen für Anfänger beginnt in der Regel am unteren Ende dieser Spanne, da es nur wenig Kapital und keinerlei Erfahrung erfordert, um damit anzufangen.

Was dafür nötig ist, hängt von der Methode ab: Kapital für ein Sparkonto, Dividenden-ETFs, Fundrise oder Prosper – im Gegensatz zu Zeit und einem bereits vorhandenen Vermögenswert für Turo, Udemy oder einen Blog. Die ehrliche Antwort auf die Frage, wie passives Einkommen funktioniert, hängt also davon ab, womit Sie beginnen.

Die meisten Menschen beginnen zunächst eher im bescheidenen Bereich – mit einem einzigen hochverzinslichen Konto oder einer kleinen Dividendenposition –, und das ist dennoch echtes, kluges passives Einkommen, nur eben noch in einem frühen Stadium. Nicht jede dieser Ideen für passives Einkommen muss sofort große Gewinne abwerfen, um es wert zu sein, damit anzufangen.

Um die größeren Summen zu erreichen, braucht es in der Regel einen echten Vermögenswert, ein echtes Publikum oder jahrelangen Zinseszins; insbesondere die Einnahmen bei Udemy sind sehr ungleich verteilt, wobei die meisten Dozenten weit weniger verdienen als eine Handvoll Top-Verkäufer – betrachten Sie daher durchschnittliche Kurseinnahmen eher als Zielvorstellung denn als Ausgangsbasis für Anfänger.

Wenn du etwas Erspartes hast, ein oder zwei freie Stunden pro Woche oder einen ungenutzten Vermögenswert wie ein Auto, gibt es auf dieser Liste eine Methode, die zu dir passt. Beginnen Sie mit der Methode, die zu Ihren tatsächlichen Voraussetzungen passt, und nicht mit der höchsten Zahl auf der Seite. Und wenn Sie noch einen Vollzeitjob haben, finden Sie in unserem Leitfaden zum Thema „Wie man neben dem Vollzeitjob ein Zusatzeinkommen erzielt“ Methoden, die sich gut neben Ihrer Haupttätigkeit umsetzen lassen.

7 echte Wege, um intelligentes passives Einkommen aufzubauen

Diese sieben Methoden reichen von wirklich „hands-off“-Einkommensquellen über Vermögenswerte, die du bereits besitzt, bis hin zu zwei einmalig einzurichtenden Wegen, die zunächst echte Vorarbeit erfordern, bevor sie sich auszahlen. Jede Methode ist nach Startkosten, Zeit bis zur ersten Auszahlung und realistischen Erträgen aufgeschlüsselt, sodass du eine Methode auswählen kannst, die zu dem passt, was dir zu Beginn tatsächlich zur Verfügung steht.

1. Hochverzinsliche Sparkonten und Festgeldkonten

Ein hochverzinsliches Sparkonto kommt auf dieser Liste „Gratisgeld“ am nächsten und ist einer der einfachsten Einstiegsmöglichkeiten für kluges passives Einkommen. Die besten Konten bieten derzeit bis zu 3,75 % APY – fast das Zehnfache des nationalen Durchschnitts von 0,38 % – und im Gegensatz zu allen anderen hier vorgestellten Methoden ist dies bereits ab Ihrer allerersten Einzahlung passiv. Es gibt keine Einarbeitungszeit, keinen Verwaltungsaufwand und kein Warten darauf, dass sich etwas aufbaut – Ihr Kapital liegt einfach auf einem Konto, das intelligenter ist als das bisherige.

Die Eröffnung dauert nur wenige Minuten: Melden Sie sich online mit einem amtlichen Ausweis und grundlegenden persönlichen Angaben an und überweisen Sie dann Ihr Geld von dem Konto, auf dem es derzeit so gut wie nichts einbringt. Ein kurzer Tipp: Bei einigen Konten mit Spitzenzinsen ist ein Mindestguthaben oder eine regelmäßige Gehaltsüberweisung erforderlich, um den voll ausgeschriebenen Zinssatz zu erhalten. Es lohnt sich also, das Kleingedruckte zu prüfen – obwohl Konten wie das „Summit Savings“-Konto der Axos Bank diese Anforderung komplett umgehen. Ein Festgeldkonto funktioniert nach dem gleichen Prinzip, nur dass Ihr Zinssatz für eine festgelegte Laufzeit gebunden ist, anstatt variabel zu sein.

Die Eröffnungsgebühr beträgt 0 $, und die meisten Konten erheben keine monatliche Gebühr. Dies ist eine der einfachsten Möglichkeiten, um herauszufinden, wie viel man mit passivem Einkommen verdienen kann, ohne ein Risiko einzugehen. Die Zinsen werden täglich verzinst und etwa alle 30 Tage auf Ihr Konto gutgeschrieben, was dies zur schnellsten ersten Auszahlung auf der Liste und wohl zur reinsten Form von intelligentem passivem Einkommen hier macht.

Der eigentliche Fehler, den die meisten Menschen bereits begehen, besteht darin, Geld auf einem alten Konto liegen zu lassen, das fast keine Zinsen abwirft. Schon die Überweisung von nur 10.000 $ auf ein Konto mit einem APY von 3,75 % bringt dir zusätzlich 337 $ pro Jahr ein – und das buchstäblich ohne zusätzlichen Aufwand.

Erstklassige Zinssätze, null Risiko Axos Bank 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ein risikofreier Einstieg in intelligentes passives Einkommen: Sie erhalten 3,75 % APY auf ungenutztes Bargeld, ohne dass ein Mindestguthaben erforderlich ist. Probieren Sie es noch heute aus

2. Dividendenanlagen über ETFs

Dividendenanlagen gehören zu den lohnendsten Formen des intelligenten passiven Einkommens, da Sie dadurch regelmäßige, planmäßige Barauszahlungen erhalten, ohne jemals eine Aktie verkaufen zu müssen. Besitzen Sie den Fonds, und er zahlt Ihnen automatisch einen Teil der Gewinne aus – vierteljährlich bei einem Fonds wie SCHD, monatlich bei einer Option mit höherer Rendite wie JEPI –, während Sie Ihrem Alltag nachgehen.

Der Einstieg ist erfreulich einfach: Eröffnen Sie ein Brokerkonto und kaufen Sie Anteile – oder Bruchteile davon, oft schon ab etwa 1 US-Dollar bei den meisten großen Brokern – eines Dividenden-ETFs. Es sind weder eine Lizenz noch besondere Qualifikationen erforderlich, und auch Mindestkenntnisse werden nicht vorausgesetzt. Wenn Sie dies mit aktiveren Optionen abwägen, ist unsere Übersicht über die besten Möglichkeiten, im Internet Geld zu verdienen, ein nützlicher Vergleich.

Der Haken daran ist, dass sich das Guthaben nur langsam aufbaut. Ein Anleger aus der Reddit-Community „r/dividends“ steigerte seine Dividendeneinnahmen über einen Zeitraum von fünf Jahren von 470 $ pro Jahr auf 3.300 $ pro Jahr, indem er einfach sein Portfolio stetig aufstockte und Ausschüttungen reinvestierte – ein realistisches Beispiel dafür, wie sich das Guthaben ohne ein riesiges Startkapital verzinst.

Ein häufiger Fehler ist es, der höchsten Nennrendite hinterherzujagen, ohne zu prüfen, was tatsächlich im Fonds enthalten ist. Hochrentierliche Covered-Call-Fonds wie JEPI blieben in einigen der letzten Dreijahreszeiträume hinter der Gesamtrendite des S&P 500 zurück – eine höhere Rendite ist also nicht automatisch die klügere langfristige Wahl, um wirklich intelligentes passives Einkommen aufzubauen.

Vierteljährliche Ausschüttungen, niedrige Gebühren Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine kluge Wahl für passives Einkommen mit einer vierteljährlichen Dividendenrendite von 3,00 %, die deutlich über dem Durchschnitt des S&P 500 von etwa 1,05 % liegt. Details anzeigen

3. Immobilien-Crowdfunding über Fundrise

Immobilien galten schon immer als hervorragende Quelle für passives Einkommen – wenn man den Teil außer Acht lässt, bei dem man eine Immobilie tatsächlich kaufen, verwalten oder finanzieren muss. Fundrise löst dieses Problem: Man beteiligt sich bereits ab 10 US-Dollar an einem Portfolio aus Gewerbe- und Wohnimmobilien, und jemand anderes kümmert sich um alles Weitere – ein wirklich unkomplizierter Weg zu intelligentem passivem Einkommen für alle, die noch nie über das Kapital oder die Zeit für eine eigene Immobilie verfügten.

Der Einstieg ist einfach: Eröffnen Sie ein Konto mit einer Mindesteinlage von 10 $, wählen Sie eine Portfoliostrategie aus, und Ihr Geld wird zusammen mit dem anderer Anleger in Immobilien investiert. Da keine Zulassungsvoraussetzungen erforderlich sind, steht dies so gut wie jedem offen, was es zu einem soliden Eintrag auf jeder Liste passiver Einkommensquellen für Anfänger macht.

Die Kundekonten von Fundrise erzielten im Jahr 2025 insgesamt eine Rendite von 6,24 %, wobei Standardportfolios mit etwa 1 % an jährlichen Gebühren verbunden sind und Ausschüttungen in der Regel vierteljährlich erfolgen – ein solider Anhaltspunkt für alle, die sich fragen, wie viel man mit passivem Einkommen im Immobilienbereich verdienen kann, ohne selbst eine Immobilie zu besitzen.

Ein häufiger Fehler ist es, Fundrise wie eine Aktie zu behandeln, die man aus einer Laune heraus verkaufen kann. Rücknahmen erfolgen nur innerhalb eines vierteljährlichen Zeitfensters und sind nicht garantiert, wenn zu viele Anleger gleichzeitig aussteigen wollen. Daher sollte man dies am besten als kluge passive Einkommensquelle für Geld betrachten, das man problemlos mehrere Jahre lang angelegt lassen kann – und nicht als Bargeld, das man vielleicht schon im nächsten Quartal benötigt.

Einkünfte aus Immobilien, ohne dass Sie eine Immobilie verwalten müssen Fundrise 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ein unkomplizierter Weg zu intelligentem passivem Einkommen, bei dem Kundenkonten im Jahr 2025 eine Gesamtrendite von 6,24 % erzielen – und das bereits ab einem Mindesteinsatz von nur 10 US-Dollar. Jetzt starten

4. Ihr Auto auf Turo vermieten

Wenn Sie bereits ein Auto besitzen, das zeitweise ungenutzt herumsteht, kann Turo es in ein echtes monatliches Einkommen verwandeln: Vermieter verdienen durchschnittlich 10.489 US-Dollar pro Jahr und Auto, also etwa 874 US-Dollar pro Monat, wobei die meisten Vermieter mit nur einem Auto je nach Fahrzeugtyp und Stadt eher zwischen 300 und 700 US-Dollar pro Monat erzielen – eine der eindeutigsten Antworten auf dieser Liste auf die Frage, wie viel man mit passivem Einkommen aus einem bereits vorhandenen Vermögenswert verdienen kann. So wird ein Auto, das Sie bereits besitzen, in den Zeiten, in denen Sie es nicht selbst fahren, zu einer Einnahmequelle – ein vermögensbasierter Weg zu intelligentem passivem Einkommen, der praxisorientierter ist als die oben genannten Methoden zum Geldverdienen.

Stellen Sie ein geeignetes Fahrzeug ein, wählen Sie einen Schutzplan aus und legen Sie Ihre eigene Verfügbarkeit und Preisgestaltung fest. Turo kümmert sich um die Buchung, die Überprüfung der Gäste und die Zahlung. Genau diese Einfachheit ist der Grund, warum diese Methode in den meisten Listen zum passiven Einkommen für Anfänger ganz oben steht.

Die Einstellung des Fahrzeugs ist kostenlos. Turo behält eine Gastgebergebühr ein, die je nach gewähltem Schutzplan variiert und etwa 15 % bis 40 % des Preises jeder Fahrt beträgt; der Rest wird dem Gastgeber innerhalb weniger Werktage nach Ende der Fahrt ausgezahlt.

Ein häufiger Fehler ist es, den Durchschnittswert von 874 US-Dollar pro Monat als reinen Gewinn zu betrachten, anstatt ihn als Bruttoeinnahme zu verstehen, von der noch die Gastgebergebühr von Turo, die Reinigungszeit sowie der normale Verschleiß und die Wertminderung des Fahrzeugs abgezogen werden müssen.

Verwandeln Sie Ihr Auto in ein monatliches Einkommen Turo 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ein vermögensbasierter Weg zu intelligentem passivem Einkommen, bei dem Gastgeber durchschnittlich 10.489 US-Dollar pro Jahr verdienen, wobei die meisten Gastgeber mit nur einem Auto eher zwischen 300 und 700 US-Dollar pro Monat liegen. Heute auflisten

5. Peer-to-Peer-Kredite über Prosper

Mit Peer-to-Peer-Krediten können Sie selbst zur Bank werden, indem Sie Teile der Privatkredite anderer Personen finanzieren und einen Anteil an den Zinsen erhalten, sobald diese monatlich – und nicht in einer einzigen Summe – zurückgezahlt werden. Diversifizierte Prosper-Portfolios haben Privatanlegern in der Vergangenheit nach Abzug von Gebühren und unter Berücksichtigung typischer Ausfälle eine Rendite von etwa 4 % bis 6 % pro Jahr eingebracht – eine solide, beständige Form des intelligenten passiven Einkommens für alle, die lieber Kredite vergeben als in Aktien oder Immobilien zu investieren.

Der Einstieg ist unkompliziert: Eröffnen Sie ein Anlegerkonto – wobei dies nicht für Einwohner aller Bundesstaaten verfügbar ist – und finanzieren Sie dann einzelne Kreditpapiere bereits ab 25 $ pro Stück, wobei Sie nach Risikostufe, Kreditzweck und Rendite filtern können. Die Streuung von 2.500 $ auf mindestens 100 Anleihen ist eine gängige Methode, um Verluste durch den Ausfall eines einzelnen Kreditnehmers zu vermeiden.

Gut zu wissen: Prosper ist mittlerweile die einzige große US-Plattform, die Privatanlegern noch erlaubt, Privatkredite direkt zu finanzieren, da sich LendingClub im Jahr 2020 aus dem P2P-Kreditgeschäft für Privatkunden zurückgezogen hat – ein gutes Zeichen dafür, dass es sich um eine aktive, funktionierende Plattform handelt und nicht um eine im Niedergang begriffene.

Ein häufiger Fehler ist es, einen Pauschalbetrag in nur eine Handvoll Anleihen zu investieren, anstatt ihn breit zu streuen. Der historische Durchschnitt berücksichtigt zwar bereits typische Ausfälle, aber jeder einzelne Kredit kann dennoch vollständig ausfallen – daher ist Diversifizierung das, was dies tatsächlich zu einem klugen passiven Einkommen macht.

Monatliche Zinserträge ab 25 $ Prosper 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Schaffen Sie sich ein intelligentes passives Einkommen durch diversifizierte Schuldverschreibungen, die in der Vergangenheit eine Rendite von etwa 4 % bis 6 % pro Jahr erzielten und monatlich bei Rückzahlung der Kredite ausgezahlt werden. Mit dem Investieren beginnen

6. Einen Online-Kurs auf Udemy erstellen

Einen Kurs einmal zu erstellen und ihn dann über Jahre hinweg verkaufen zu lassen, kommt einer wirklich passiven Einkommensquelle so nahe, wie es bei Inhalten nur möglich ist. Nehmen Sie Ihre Lektionen auf, und danach entsteht pro Verkauf kein zusätzlicher Aufwand mehr – jemand kann Ihren Kurs kaufen, während Sie schlafen, im Urlaub sind oder etwas ganz anderes tun. Genau das macht dies zu einer echten Form intelligenten passiven Einkommens, sobald der anfängliche Aufwand einmal getätigt ist.

Der Einstieg kostet nichts: Erstelle ein kostenloses Dozentenkonto im Teaching Center von Udemy, nimm Videolektionen zu deinem Fachgebiet auf, lade sie hoch und lege deinen eigenen Preis fest. Es fallen keine Anmeldegebühren an und es sind keine Qualifikationsnachweise erforderlich. Gut zu wissen: Udemy hat sich im Mai 2026 mit Coursera zusammengeschlossen und wird nun als Teil desselben Unternehmens und nicht mehr als eigenständige Plattform betrieben.

Dozenten behalten 37 % eines über den Marktplatz getätigten Verkaufs und 97 % eines Verkaufs, der über ihren eigenen Gutschein oder Empfehlungslink zustande kommt; Auszahlungen erfolgen monatlich, sobald Ihr Guthaben den Mindestbetrag von 25 $ erreicht hat.

Eine realistische Erwartungshaltung: Die meisten Kursanbieter verdienen eher bescheidene Summen, anstatt die hohen „Guru“-Einkünfte zu erzielen, die online versprochen werden. Betrachten Sie dies daher als eine echte, langfristige und kluge Möglichkeit, passives Einkommen aufzubauen – nicht als schnellen Weg zu einem vollwertigen Ersatzeinkommen – und legen Sie den Preis für Ihren Kurs sowie dessen Vermarktung entsprechend fest.

Erstellen Sie einen Kurs einmal und verkaufen Sie ihn über Jahre hinweg Udemy 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ein einmalig einzurichtender Weg zu intelligentem passivem Einkommen, bei dem Sie 37 % eines organischen Verkaufs oder 97 % über Ihren eigenen Empfehlungslink behalten und monatlich ausgezahlt werden, sobald Sie 25 $ erreicht haben. Mit dem Unterrichten beginnen

7. Einen Nischenblog mit Einnahmen aus Display-Werbung starten

Ein Nischenblog ist die langsamste Methode auf dieser Liste, um überhaupt Geld zu verdienen, da man dafür zunächst eine echte Leserschaft aufbauen muss, aber es ist auch eine der nachhaltigsten: Artikel generieren noch Jahre nach ihrer Veröffentlichung Werbeeinnahmen, ohne dass pro Seitenaufruf zusätzlicher Aufwand entsteht. Schreibe einen Artikel einmal, und er kann dir noch lange Geld einbringen, nachdem du dich bereits anderen Projekten zugewandt hast.

Der Einstieg bedeutet, regelmäßig suchmaschinenoptimierte Inhalte auf deiner eigenen Domain zu veröffentlichen; das Hosting kostet in der Regel 100 bis 200 Dollar pro Jahr, und du kannst dich für die Anzeigenverwaltung bewerben, sobald deine Website die Einstiegsschwelle von Journey von 1.000 monatlichen Sitzungen erreicht hat. Mediavine hat seine Zulassungsregeln im August 2026 auf ein einziges, einheitliches Bewerbungsverfahren umgestellt, das qualifizierte Websites automatisch an „Journey“ oder das Hauptnetzwerk weiterleitet, sodass es nur noch eine klare Zielvorgabe gibt, auf die man hinarbeiten muss, statt mehrerer.

Nach der Zulassung melden Blogger im Hauptnetzwerk von Mediavine üblicherweise RPMs (Umsatz pro 1.000 Seitenaufrufe) von 15 bis 40 US-Dollar, während das Einstiegsprogramm „Journey“ im Durchschnitt bei etwa 11,15 US-Dollar liegt. Die Auszahlungen erfolgen über PayPal auf Netto-65-Basis, sodass die Einnahmen eines bestimmten Monats etwa 65 Tage später gutgeschrieben werden, sobald ein Mindestguthaben von 100 US-Dollar erreicht ist. Einige Blogger erreichen 1.000 bis 3.000 US-Dollar pro Monat, sobald sich Besucherzahlen und RPM stabilisiert haben – eine echte Obergrenze, auf die es sich lohnt hinzuarbeiten, auch wenn es Zeit braucht.

Ein häufiger Fehler ist es, ohne Keyword-Recherche oder Wachstumsplan zu veröffentlichen, sodass die Website die Schwelle von 1.000 Sitzungen gar nicht erst erreicht. Der Weg dorthin erfordert Geduld, aber es ist einer der seriöseren langfristigen Wege zu intelligentem passivem Einkommen auf dieser Liste.

Verwandeln Sie Inhalte in monatliche Werbeeinnahmen Mediavine (Journey) 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die hier vorgestellte Methode zum Aufbau eines passiven Einkommens ist zwar die langsamste, aber eine echte und intelligente Methode, bei der RPMs von 11 bis 40 US-Dollar pro 1.000 Seitenaufrufe erzielt werden, die auf Netto-65-Basis ausgezahlt werden. Heute bewerben

Vergleich aller 7 Methoden für intelligentes passives Einkommen

Diese sieben Methoden unterscheiden sich hinsichtlich Kosten, Zeitaufwand und Risiko so stark voneinander, dass es sich lohnt, sie nebeneinander zu betrachten, bevor Sie entscheiden, womit Sie Ihr intelligentes passives Einkommen aufbauen möchten.

Vorgehensweise Anlaufkosten Zeit bis zur ersten Auszahlung Verdienstpotenzial Hochverzinsliches Sparkonto (Axos Bank) 0 ~30 Tage (monatliche Verzinsung) Bis zu 3,75 % APY Dividenden-ETFs (SCHD/JEPI) 1 $+ (Bruchteile von Anteilen) Vierteljährlich (SCHD) oder monatlich (JEPI) Rendite von ca. 3,00 % bis 8,1 % Immobilien-Crowdfunding (Fundrise) 10 Vierteljährliche Ausschüttungen insgesamt 6,24 % (2025) Autovermietung (Turo) 0 $ (man braucht ein Auto) Einige Tage nach jeder Reise durchschnittlich ~300 bis 874 $/Monat P2P-Kredite (Prosper) 25 $ pro Kredit Monatlich, je nach Rückzahlung der Kredite ca. 4 % bis 6 % jährlich Online-Kurs (Udemy) 0 Monatlich, innerhalb von 45 Tagen Top-lastig: die meisten unter 1.000 $/Jahr Nischenblog (Mediavine) ca. 100 bis 200 $ pro Jahr für Hosting Net-65, mindestens 100 $ 11 bis 40 $ RPM

Eine umfassendere Liste mit Ideen für passives Einkommen, die über diese sieben hinausgehen, finden Sie in Enebas Anleitung zum Aufbau eines passiven Einkommens.

Schnelles Geld zusätzlich mit Prämien-Apps

Prämien- und Cashback-Apps allein reichen nicht aus , um ein nennenswertes passives Einkommen aufzubauen , aber sie können Ihnen für ein paar Minuten Freizeit 10 bis 50 $ pro Monat einbringen, während sich eine der oben genannten längerfristigen Methoden erst aufbaut. Sie funktionieren am besten als Ergänzung zu einer der sieben oben genannten Methoden und nicht als eigenständige Strategie.

Jede App in der folgenden Tabelle zahlt bereits ab einem wirklich niedrigen Mindestbetrag aus, und bei keiner fallen Kosten im Voraus für die Anmeldung an.

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Was nicht funktioniert

Die riskantesten Muster im Zusammenhang mit cleveren passiven Einkünften sind diejenigen, die einen Kompromiss verbergen, dem Sie nicht zugestimmt haben – nicht die oben behandelten Plattformen. Jedes der folgenden Beispiele ist ein echtes, überprüfbares Muster, das mit einer bestimmten Methode in diesem Artikel verbunden ist, und keine hypothetische Warnung.

Auf der Jagd nach der höchsten ausgewiesenen Dividendenrendite: Eine ungewöhnlich hohe Rendite deutet oft eher auf eine „Covered-Call“-Strategie oder ein höheres Risiko hin als auf ein besseres Angebot; Fonds nach dem JEPI-Modell blieben in einigen der letzten Dreijahreszeiträume hinter der Gesamtrendite des S&P 500 zurück, obwohl sie eine höhere nominale Rendite aufwiesen.

Eine ungewöhnlich hohe Rendite deutet oft eher auf eine „Covered-Call“-Strategie oder ein höheres Risiko hin als auf ein besseres Angebot; Fonds nach dem JEPI-Modell blieben in einigen der letzten Dreijahreszeiträume hinter der Gesamtrendite des S&P 500 zurück, obwohl sie eine höhere nominale Rendite aufwiesen. Fundrise wie ein liquides Aktienkonto behandeln: Rücknahmen erfolgen nur innerhalb eines vierteljährlichen Zeitfensters und sind nicht garantiert, wenn zu viele Anleger gleichzeitig aussteigen; investieren Sie daher nur Geld, das Sie über Jahre hinweg angelegt lassen können, und kein Bargeld, das Sie möglicherweise im nächsten Quartal benötigen.

Rücknahmen erfolgen nur innerhalb eines vierteljährlichen Zeitfensters und sind nicht garantiert, wenn zu viele Anleger gleichzeitig aussteigen; investieren Sie daher nur Geld, das Sie über Jahre hinweg angelegt lassen können, und kein Bargeld, das Sie möglicherweise im nächsten Quartal benötigen. Online-Kurs-„Guru“-Programme, die ein Udemy-Einkommen von 10.000 Dollar pro Monat versprechen: Ein Bericht von Class Central vom Februar 2025 über die Auszahlungen an Udemy-Dozenten beschreibt, dass die meisten Dozenten deutlich weniger als 1.000 Dollar pro Jahr verdienen; daher verkauft jeder Kurs, der ein solches Ergebnis verspricht, den Kurs selbst und nicht das Ergebnis.

Ein Bericht von Class Central vom Februar 2025 über die Auszahlungen an Udemy-Dozenten beschreibt, dass die meisten Dozenten deutlich weniger als 1.000 Dollar pro Jahr verdienen; daher verkauft jeder Kurs, der ein solches Ergebnis verspricht, den Kurs selbst und nicht das Ergebnis. Ein Auto bei Turo inserieren, ohne die Gastgebergebühr und den Verschleiß einzuplanen: Der beworbene Durchschnitt von 874 $ pro Monat ist der Bruttoerlös vor Abzug der Turo-Gastgebergebühr und der normalen Fahrzeugabschreibung, nicht der Nettogewinn.

Abschließendes Urteil zu „Smart Passive Income“

Der realistischste Ausgangspunkt für „Smart Passive Income“ ist ein hochverzinsliches Sparkonto wie das der Axos Bank für sofortige, risikofreie Zinsen, ergänzt durch eine Methode, die zu dem passt, was Sie tatsächlich haben: Kapital für Dividenden -ETFs, Fundrise oder Prosper, oder Zeit und ein Vermögenswert für Turo, Udemy oder einen Nischenblog. Welche zweite Methode sinnvoll ist, hängt davon ab, ob Sie über ungenutztes Bargeld verfügen, das Sie einsetzen können, oder stattdessen über Zeit sowie eine Fähigkeit oder einen Vermögenswert, auf denen Sie aufbauen können.

Bei den hier vorgestellten Methoden reicht die realistische Spanne von etwa 3,75 % APY auf geparktes Bargeld bis hin zu mehreren tausend Dollar pro Jahr aus einem voll ausgebauten Turo-Angebot oder einem Dividendenportfolio, und bei den meisten davon dauert es Monate oder Jahre, bis sich daraus echtes Geld ansammelt – nicht nur Tage. Eine Belohnungs-App wie Snakzy kann nebenbei kleine, echte Geldbeträge einbringen, während sich eine größere Anlagemethode erst aufbaut. Beim Aufbau eines wirklich cleveren passiven Einkommens geht es weniger darum, ein Geheimnis zu finden, als vielmehr darum, ehrlich zu sich selbst zu sein, was die eigenen Ausgangsbedingungen angeht.

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Häufig gestellte Fragen