7 Geschäftsideen für Jugendliche, die sie 2026 umsetzen können

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Wusstest du, dass sich die Fähigkeiten, die du zum Spaß einsetzt , in echte Geschäftsideen für Jugendliche verwandeln lassen? Gaming, digitale Kunst, Musik und andere kreative Fähigkeiten können zu kostenpflichtigen Produkten, Aufträgen oder Einkünften als Kreativer führen. Die sieben Ideen hier konzentrieren sich auf Dinge, die du vielleicht schon beherrschst.

Viele Online-Geschäftsideen für Jugendliche lassen sich mit wenig Startkapital umsetzen, doch Altersbeschränkungen und Auszahlungsbedingungen spielen nach wie vor eine Rolle. Gute Geschäftsideen für Jugendliche benötigen eine klare Zielgruppe und eine konkrete Möglichkeit, bezahlt zu werden. Die einfachen Geschäftsideen für Jugendliche auf dieser Liste senken die Einstiegshürde und bieten dir gleichzeitig Raum, deine Fähigkeiten zu verbessern, Kunden zu gewinnen und im Laufe der Zeit mehr zu verdienen.

Sind diese Geschäftsideen für Jugendliche tatsächlich realistisch?

Ja. Mit diesen Geschäftsideen für Jugendliche lässt sich echtes Geld verdienen, doch dein erster Verkauf hängt in der Regel von deinen Fähigkeiten, dem Zugang zu Plattformen und der Suche nach dem richtigen Käufer ab. Online-Plattformen können bei der Kundenakquise und bei Zahlungen helfen, allerdings benötigen jüngere Jugendliche möglicherweise die Zustimmung der Eltern oder Hilfe bei der Einrichtung von Auszahlungen.

Gute Geschäftsideen für Jugendliche benötigen außerdem ein klares Verdienstmodell. Eine Provision, ein digitales Produkt, ein Spiel oder eine lokale Dienstleistung sollte eine offensichtliche Möglichkeit bieten, deine Arbeit in Geld umzuwandeln.

Altersbeschränkungen spielen eine Rolle. Bei Online-Geschäftsideen für Jugendliche können unterschiedliche Regeln für den Kontozugang und Auszahlungen gelten. Prüfe daher beides, bevor du dich auf eine Plattform festlegst.

Online-Geschäftsideen für Jugendliche können unterschiedliche Regeln für den Kontozugang und Auszahlungen gelten. Prüfe daher beides, bevor du dich auf eine Plattform festlegst. Niedrige Startkosten sind von Vorteil. Mit einfachen Geschäftsideen für Jugendliche kannst du die Nachfrage testen, bevor du viel Geld für Software, Ausrüstung oder Lagerbestände ausgibst.

Mit einfachen Geschäftsideen für Jugendliche kannst du die Nachfrage testen, bevor du viel Geld für Software, Ausrüstung oder Lagerbestände ausgibst. Der erste Verkauf ist entscheidend. Ein zahlender Kunde beweist, dass für die Idee echte Nachfrage besteht, und gibt dir eine Grundlage, auf der du dich weiter verbessern kannst.

Ein realistisches Jugendunternehmen fängt klein an, beweist, dass die Leute bereit sind zu zahlen, und wächst dann durch bessere Arbeit und Stammkunden.

7 echte Geschäftsideen für Jugendliche, mit denen du loslegen kannst

Diese Geschäftsideen für Jugendliche konzentrieren sich auf Fähigkeiten und Plattformen, die für jüngere Kreative bereits sinnvoll sind. Jede Option bietet einen klaren Weg, Kunden zu finden oder das zu verkaufen, was du erschaffst – das unterscheidet sie von Ideen, die zwar gut klingen, aber keinen echten Weg zum Geldverdienen bieten.

Wir vergleichen die Startkosten, die Verdienstmöglichkeiten, die Auszahlungsbedingungen und die Altersbeschränkungen, die den Zugang beeinflussen können.

1. Roblox-Spiele oder UGC erstellen

Wenn du bereits Zeit auf Roblox verbringst, kannst du diese Vertrautheit durch das Erstellen eigener Erlebnisse in ein echtes Geschäft verwandeln. Roblox Studio ist kostenlos, und Entwickler können Robux durch Spielpässe, Entwicklerprodukte, Abonnements, kostenpflichtigen Zugang und Creator Rewards verdienen. Der aktuelle DevEx-Standardkurs bewertet 30.000 verdiente Robux mit 114 US-Dollar.

Eine Auszahlung ist für Entwickler ab 13 Jahren möglich, sobald sie mindestens 30.000 verdiente Robux besitzen und die weiteren DevEx-Anforderungen erfüllen. Das macht Roblox zu einer der guten Geschäftsideen für Jugendliche, die sich bereits mit den Spielen auskennen und bereit sind, das Entwickeln zu erlernen.

Für UGC gelten zusätzliche Anforderungen. Das Veröffentlichen von Avatar-Gegenständen erfordert derzeit eine Identitätsprüfung oder ein verknüpftes Elternkonto sowie eine berechtigte Roblox-Plus- oder Premium-Mitgliedschaft. Ich würde zunächst mit einem kleinen Spiel oder einer spielbaren Erfahrung beginnen und mich erst dann mit kostenpflichtigen UGC-Inhalten befassen, sobald du die Creator-Economy der Plattform verstanden hast.

Bester Gesamteindruck Roblox 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Erstelle Erlebnisse, verdiene Robux und lass dir den Betrag über DevEx auszahlen. Mit dem Erstellen beginnen

2. Kunstaufträge auf VGen verkaufen

VGen verbindet Künstler direkt mit Kunden, die Aufträge wie Charakterdesigns, Emotes, VTuber-Assets und andere digitale Arbeiten suchen. Künstler können ihre eigenen Dienstleistungen und Preise festlegen und dann individuelle Anfragen oder Festpreis-Sofortaufträge annehmen. Es fallen keine Vorab- oder monatlichen Plattformgebühren an.

Für US-Künstler, die VGen Payments nutzen, setzt sich die aktuelle Gebührenstruktur aus einer VGen-Servicegebühr von 5 % sowie 2,9 % + 0,30 US-Dollar für die Abwicklung zusammen. Bei einer Provision von 100 $ würden vor Abzug weiterer anfallender Kosten etwa 91,80 $ verbleiben. Für Bargeldabhebungen ist ein Mindestbetrag von 50 $ erforderlich. Die erste Auszahlung über VGen Payments kann 7 bis 10 Werktage dauern, während spätere Auszahlungen in der Regel 3 bis 5 Werktage in Anspruch nehmen.

Dies ist eine der vielversprechenderen Online-Geschäftsideen für Jugendliche, die bereits regelmäßig zeichnen. Nutzer im Alter von 13 Jahren bis zur Volljährigkeit können VGen mit Zustimmung und unter Aufsicht der Eltern oder Erziehungsberechtigten nutzen. Der Zugang als Künstler erfordert derzeit einen kostenlosen „Artist+“-Einladungscode, daher ist es wichtig, überzeugende Arbeitsproben vorzuweisen, bevor man damit beginnen kann, Aufträge über den Marktplatz anzunehmen.

Ideal für Künstler VGen 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bieten Sie digitale Auftragsarbeiten an und nehmen Sie bezahlte Aufträge von Kunstkunden entgegen. Öffnen Sie VGen

3. Indie-Spiele oder Assets auf itch.io veröffentlichen

Auf itch.io kannst du Indie-Spiele, Spiel-Assets, Tools und andere herunterladbare Projekte über deine eigene Shop-Seite veröffentlichen. Die Eröffnung eines Creator-Kontos ist kostenlos, und du legst den Mindestpreis fest, den Kunden zahlen. Publisher können über das „Open Revenue Sharing“-System auch den Prozentsatz festlegen, der bei jedem Verkauf an itch.io geht.

Das eigene Beispiel der Plattform veranschaulicht die Verteilung der Einnahmen deutlich: Bei einem Verkauf von 10 US-Dollar mit der standardmäßigen Umsatzbeteiligung von 10 % und üblichen Zahlungsabwicklungsgebühren behält der Creator etwa 8,41 US-Dollar. Das Auszahlungssystem ermöglicht es derzeit, eine Auszahlung zu beantragen, sobald mindestens 5 US-Dollar verfügbar sind, wobei jede Transaktion nach sieben Tagen zur Auszahlung berechtigter ist.

Unter den Online-Geschäftsideen für Jugendliche stellt diese eine höhere Hürde dar, da du etwas anbieten musst, das es wert ist, heruntergeladen zu werden. Anbieter unter 18 Jahren sind zugelassen, sofern sie die rechtmäßige Zustimmung ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten haben. Ich würde mit einem kleinen Asset-Paket oder einem kurzen Spiel beginnen, das du auch tatsächlich fertigstellen kannst, und dann anhand der Verkaufsdaten einschätzen, was die Spieler als Nächstes wollen.

Bester Spieleentwickler itch.io 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Veröffentlichen Sie Spiele oder digitale Inhalte und legen Sie Ihren eigenen Verkaufspreis fest. Auf itch veröffentlichen

4. Beats und Musiklizenzen auf BeatStars verkaufen

Das Produzieren von Beats wird zum Geschäft, wenn Künstler die von dir erstellte Musik tatsächlich lizenzieren können. BeatStars bietet Produzenten einen Marktplatz, auf dem Käufer Beats, Sound-Kits und andere Musikprodukte erwerben können. Du legst deine Preise und Lizenzbedingungen selbst fest.

BeatStars behält 0 % der Einnahmen aus dem Verkauf von Beats vom Produzenten ein, für den Verkauf ist jedoch ein kostenpflichtiger Tarif erforderlich. Der Starter-Tarif kostet derzeit 4,99 $ monatlich oder 19,99 $ jährlich, wobei möglicherweise noch Gebühren des Zahlungsdienstleisters anfallen. Der Marktplatz erhebt zudem eine Servicegebühr von 12 % auf berechtigte Käufe, es sei denn, der Verkäufer entscheidet sich, diese Kosten für den Käufer zu übernehmen.

Das macht die Lizenzierung von Beats zu einer der guten Geschäftsideen für Jugendliche, die bereits eigene Musik produzieren. Minderjährige können mit entsprechender Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten teilnehmen, doch die Einrichtung der Auszahlung kann die Angabe von Identitäts-, Steuer- und Zahlungskontoinformationen erfordern. Das Schwierigste ist es, Musik zu schaffen, die andere regelmäßig lizenzieren möchten; daher ist ein umfangreicher Katalog in der Regel sinnvoller, als sich auf einen einzigen Beat zu verlassen.

Ideal für Produzenten BeatStars 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Lizenzieren Sie Original-Beats an Künstler über einen speziellen Marktplatz. Beats verkaufen

5. Bauen Sie sich mit Bambino einen Kundenstamm für Babysitting auf

Bambino ist in dieser Liste die lokale Option, da die App Babysitter direkt mit Familien verbindet, die eine Kinderbetreuung buchen möchten. Du erstellst ein Profil, legst deinen eigenen Stundensatz fest, sammelst Empfehlungen und erhältst Buchungsanfragen über die App. Die Registrierung als Babysitter ist ab 13 Jahren möglich.

Babysitter im Alter von 13 bis 17 Jahren benötigen einen Elternteil oder Erziehungsberechtigten, um die Stripe-Auszahlung einzurichten. Nach Abschluss einer Buchung geht die Zahlung in der Regel innerhalb von zwei bis drei Werktagen auf dem hinterlegten Bankkonto ein. Der Babysitter legt den Stundensatz fest, der den Eltern angezeigt wird, bevor diese eine Buchung anfragen.

Babysitten gehört zu den einfachen Geschäftsideen für Jugendliche, da weder Lagerbestände noch ein gemietetes Geschäftslokal aufgebaut werden müssen. Vertrauen ist die eigentliche Hürde. Eine überzeugende Empfehlung und zuverlässiger Service können aus einer Buchung einen wiederkehrenden Auftrag in der Nachbarschaft machen, was Bambino als Plattform zum Aufbau eines eigenen Geschäfts besser geeignet macht als eine allgemeine Jobbörse.

Bestes lokales Unternehmen Bambino 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Legen Sie Ihren Tarif fest und erhalten Sie Babysitter-Anfragen von Familien aus Ihrer Umgebung. Werden Sie Teil von Bambino

6. Verkauf von individuell bedruckten Produkten auf Zazzle

Mit Zazzle kannst du eigene Designs hochladen und diese auf Produkte anbringen, die über den Marktplatz verkauft werden. Die Plattform kümmert sich nach einer Kundenbestellung um die Produktion und den Versand, sodass du dich ganz auf die Designs und deinen Shop konzentrieren kannst. Das macht es zu einer der einfachsten Geschäftsideen für Jugendliche, die physische Produkte ausprobieren möchten, ohne zuvor Lagerbestände kaufen zu müssen.

Derzeit legen die Designer Lizenzgebühren für physische Produkte fest, die bei 5 % beginnen und bis zu 50 % betragen können. Ein Produkt im Wert von 20 US-Dollar würde bei einer Standard-Lizenzgebühr von 5 % vor anwendbaren Anpassungen etwa 1 US-Dollar an Brutto-Lizenzgebühren einbringen. Bei Lizenzgebühren über 10 % fällt zudem eine Gebühr für überhöhte Lizenzgebühren an.

Die Auszahlung ist der größte Nachteil. Der normale Schwellenwert liegt bei 50 $ über PayPal oder 100 $ per Scheck, und es kann bis zu 45 Tage nach Ablauf des jeweiligen Monats dauern, bis berechtigte Zahlungen erfolgen. Jugendliche unter 18 Jahren benötigen zudem die direkte Aufsicht eines Elternteils, um Zazzle nutzen zu können. Dies eignet sich eher für geduldige Kreative als für diejenigen, die schnelles Geld benötigen.

Das einfachste Produkt Zazzle 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Laden Sie Designs hoch und verdienen Sie Tantiemen, wenn personalisierte Produkte verkauft werden. Verkaufen Sie auf Zazzle

7. Mods und Add-ons für CurseForge erstellen

Modding kann zu einem lukrativen Geschäft für Entwickler werden, wenn Ihr Projekt genügend Spieler anzieht. CurseForge belohnt berechtigte Autoren unter anderem anhand der Beliebtheit ihres Projekts auf der Website und im Client, sodass beliebte Mods und Add-ons im Laufe der Zeit Belohnungspunkte generieren können. Jeder Belohnungspunkt hat derzeit einen Wert von 0,05 $.

Die Altersbeschränkung ist hier entscheidend. Das Autoren-Prämienprogramm setzt voraus, dass die Teilnehmer mindestens 18 Jahre alt sind; daher richtet sich dieser Beitrag speziell an 18- und 19-Jährige. Jüngere Entwickler können zwar weiterhin ihre Modding-Fähigkeiten ausbauen, sich aber nach den aktuellen Regeln nicht für dieses Monetarisierungsprogramm registrieren.

Die Auszahlung erfolgt ab 100 Punkten, was 5 $ entspricht, über unterstützte Zahlungsoptionen wie PayPal oder Payoneer. Es gibt keinen festen Umrechnungsfaktor von Downloads zu Einnahmen, da sich der monatliche Prämienpool und die Beliebtheit der Projekte ändern. Für ältere Jugendliche ist das Modding eine der guten Geschäftsideen, wenn man die Community eines Spiels bereits kennt und ein Projekt aufrechterhalten kann, das die Leute immer wieder nutzen.

Am besten geeignet für 18–19-Jährige CurseForge 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Entwickle beliebte Mods und verdiene dir Belohnungspunkte, sobald du 18 bist. CurseForge öffnen

Ein Vergleich der 7 Geschäftsideen

Gute Geschäftsideen für Jugendliche benötigen einen klaren Weg, um Käufer zu erreichen, sowie ein Auszahlungssystem, das man tatsächlich nutzen kann. Die folgende Tabelle vergleicht die Plattformkosten sowie die wichtigsten Alters- und Auszahlungsregeln der einzelnen Optionen.

Geschäftsidee Plattform Plattformkosten Hauptalter oder Auszahlungsregel Spiele oder UGC erstellen Roblox Studio ist kostenlos; für UGC fallen Mitglieds- und Robux-Gebühren an DevEx ist ab 13 Jahren zugänglich und erfordert 30.000 verdiente Robux Kunstaufträge verkaufen VGen Kostenlos Ab 13 Jahren mit Einwilligung der Erziehungsberechtigten, Mindestauszahlungsbetrag 50 $ Indie-Spiele oder Assets veröffentlichen itch.io Kostenlos Minderjährige benötigen die Zustimmung der Erziehungsberechtigten, Mindestauszahlungsbetrag: 5 $ Beats und Musiklizenzen verkaufen BeatStars 4,99 $/Monat oder 19,99 $/Jahr Minderjährige benötigen möglicherweise Hilfe von Erziehungsberechtigten bei der Auszahlung und der Steuerabwicklung Bauen Sie sich einen Kundenstamm für Babysitting auf Bambino Kostenlos Sitter können ab 13 Jahren beitreten, für Minderjährige ist die Einrichtung der Auszahlung durch einen Erziehungsberechtigten erforderlich Individuell gestaltete Druckprodukte verkaufen Zazzle Kostenlos Kreative unter 18 Jahren benötigen elterliche Aufsicht Mods und Add-ons erstellen CurseForge Kostenlos Das Autoren-Belohnungsprogramm ist auf Nutzer ab 18 Jahren beschränkt

Online-Geschäftsideen für Jugendliche tauschen in der Regel schnelle Auszahlungen gegen einen größeren potenziellen Kundenstamm ein. Was am besten passt, hängt von den Fähigkeiten ab, die du bereits hast, und von den Plattformregeln, die du heute erfüllen kannst.

Einfache Geschäftsideen für Jugendliche sollten es dir zudem ermöglichen, die Nachfrage kostengünstig zu testen. Eine kostenlose Plattform senkt das finanzielle Risiko, aber du brauchst dennoch Leistungen, die Käufer, Spieler oder Kunden schätzen.

Verwandle Leerlaufzeiten mit Belohnungs-Apps in zusätzliches Geld

Belohnungs-Apps fallen nicht unter die oben genannten sieben Geschäftsideen, da sie für abgeschlossene Aktivitäten bezahlen und nicht für etwas, das man besitzt oder selbst aufbaut. Sie können dennoch kleine zusätzliche Belohnungen in ruhigen Zeiten bieten, sofern man die Anforderungen der Plattform und die Auszahlungsbedingungen erfüllt.

App Mindestauszahlungsbetrag Einstiegskosten Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

Einfache Geschäftsideen für Jugendliche sollten im Mittelpunkt stehen, wenn Ihr Ziel darin besteht, ein regelmäßiges Einkommen aufzubauen. Prämien-Apps eignen sich eher als zusätzliche Option, während Sie an Ihrem Hauptprodukt oder Ihrer Hauptdienstleistung arbeiten.

Die Altersvoraussetzungen können je nach Prämienplattform und deren Auszahlungsanbieter variieren. Prüfen Sie beides, bevor Sie ein Konto erstellen oder Zeit damit verbringen, Angebote abzuschließen.

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Was nicht funktioniert

Gute Geschäftsideen für Jugendliche haben echte Kunden, ein nützliches Produkt oder eine Dienstleistung sowie klare Plattformregeln. Vermeide es, Zeit oder Geld in ein Verdienstmodell zu investieren, das du rechtlich nicht nutzen oder überprüfen kannst.

Das Kopieren urheberrechtlich geschützter Werke. Das Hochladen von Figuren, Musik, Spielelementen oder Designs, deren Urheberrechte nicht bei Ihnen liegen, kann zur Löschung von Inhalten oder zu Sanktionen gegen Ihr Konto führen. Erstellen Sie eigene Werke oder verwenden Sie Material, für dessen Verkauf Sie die Erlaubnis haben.

Das Hochladen von Figuren, Musik, Spielelementen oder Designs, deren Urheberrechte nicht bei Ihnen liegen, kann zur Löschung von Inhalten oder zu Sanktionen gegen Ihr Konto führen. Erstellen Sie eigene Werke oder verwenden Sie Material, für dessen Verkauf Sie die Erlaubnis haben. Gefälschte Auftragszahlungen. Ein Käufer, der einen zu hohen Betrag überweist und dich bittet, einen Teil davon zurückzuerstatten, könnte einen Betrug mit gefälschten Schecks oder Zahlungen begehen. Vergewissere dich, dass das Geld eingegangen ist, bevor du die Arbeit lieferst oder Geld überweist.

Ein Käufer, der einen zu hohen Betrag überweist und dich bittet, einen Teil davon zurückzuerstatten, könnte einen Betrug mit gefälschten Schecks oder Zahlungen begehen. Vergewissere dich, dass das Geld eingegangen ist, bevor du die Arbeit lieferst oder Geld überweist. Missachtung von Altersbeschränkungen. Bei „CurseForge Author Rewards“ müssen Teilnehmer mindestens 18 Jahre alt sein. Jüngere Kreative sollten ihren Einkommensplan nicht auf ein Monetarisierungsprogramm ausrichten, an dem sie noch nicht teilnehmen dürfen.

„CurseForge Author Rewards“ müssen Teilnehmer mindestens 18 Jahre alt sein. Jüngere Kreative sollten ihren Einkommensplan nicht auf ein Monetarisierungsprogramm ausrichten, an dem sie noch nicht teilnehmen dürfen. Hohe Ausgaben vor dem ersten Verkauf. Kostenpflichtige Software, Werbung oder Ausrüstung können warten, bis du den Nachweis hast, dass Kunden tatsächlich das wollen, was du anbietest.

Dein erster zahlender Kunde ist ein besserer Beweis als Likes, Aufrufe oder Komplimente. Überprüfe zuerst die Nachfrage und investiere dann in die Verbesserung des Geschäfts.

Abschließendes Fazit zu Geschäftsideen für Jugendliche

Die besten Geschäftsideen für Jugendliche verwandeln Fähigkeiten, die dir bereits Spaß machen, in etwas, wofür andere bereit sind zu zahlen. Roblox ist besonders für Gaming-orientierte Kreative interessant, da die Plattform sowohl die Tools zur Erstellung als auch eine Möglichkeit bietet, verdiente Robux auszuzahlen.

Online-Geschäftsideen für Jugendliche können auch gut funktionieren, wenn Kunst, Musik oder Spieleentwicklung bereits zu deinen Interessen passen. Beginne mit der Plattform, die zu deiner größten Stärke passt, und konzentriere dich dann darauf, Werke fertigzustellen, die andere tatsächlich kaufen können.

Auch einfache Geschäftsideen für Jugendliche erfordern Geduld. Geringe Startkosten machen das Ausprobieren einer Idee zwar sicherer, doch das eigentliche Ziel besteht darin, einen ersten Kunden zu gewinnen und darauf aufzubauen.

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Häufig gestellte Fragen