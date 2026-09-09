Gana dinero fácilmente desde casa: cómo funciona y cuánto puedes ganar (%%currentyear%%)

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Ganar dinero fácilmente desde casa es una posibilidad realista ya en el primer mes, incluso sin tener ninguna habilidad ni stock, y la vía más rápida de entre los métodos que se indican a continuación son los estudios de investigación remunerados en Entrevistas a usuarios, donde, con un perfil completado, puedes conseguir tu primera sesión remunerada en cuestión de días. Si, por el contrario, buscas un horario más estable, «fácilmente» sigue significando una cantidad modesta: entre 50 y 300 dólares al mes por realizar microtareas o etiquetado de datos, en lugar de un sustituto completo de tus ingresos.

Los métodos que realmente pagan son aquellos que indican un coste concreto, un plazo de pago establecido y cuentan con una persona real que haya cobrado un cheque por hacer precisamente esto. Esta guía clasifica siete de ellos, con las cifras reales asociadas a cada uno , para que sepas exactamente cómo ganar dinero fácilmente desde casa sin tener que hacer conjeturas.

¿Es realmente factible ganar dinero fácilmente desde casa?

Ganar dinero fácilmente desde casa es realista para la mayoría de la gente, pero la cifra realista durante los primeros noventa días oscila entre los 50 y los 500 dólares al mes, no las cifras de cuatro dígitos con las que presumen algunos blogs sobre trabajos secundarios. Lo cerca que te acerques al límite superior de ese rango depende casi por completo de si dedicas horas de forma constante cada semana o si aceptas sesiones ocasionales cuando están disponibles.

Los métodos que requieren horas constantes, como el trabajo de agente de llamadas en Liveops y la Comunidad de IA de TELUS International, pagan dinero real más rápido porque registras turnos regulares a una tarifa por hora fija desde el primer día. Los métodos puntuales, como los estudios de investigación o las microtareas, tardan más en dar sus frutos, ya que cada sesión o tarea se remunera con una pequeña cantidad independiente; Amazon Mechanical Turk, en particular, premia la paciencia mientras vas adquiriendo las cualificaciones necesarias para acceder a lotes mejor remunerados.

Las opciones que dan una sensación de pasividad, como el cuidado de mascotas a través de Rover, se sitúan en un término medio: no se requiere un horario de turnos fijo, pero los ingresos siguen dependiendo del número de reservas que aceptes en un mes determinado. Entre las formas rápidas y fáciles de ganar dinero, el cuidado de mascotas y los estudios de investigación suelen traducirse en dinero en efectivo más rápidamente una vez que se aprueba el perfil.

Comparar estas siete opciones con la guía más amplia de Eneba sobre la mejor manera de ganar dinero en Internet ayuda a confirmar si un método concreto realmente merece la pena. Una dosis de realidad: cualquiera que prometa una cantidad concreta de dólares para ganar dinero fácilmente desde casa sin especificar un método, un coste ni un plazo no está siendo sincero contigo.

7 formas reales de ganar dinero fácilmente desde casa

Todos los métodos que se indican a continuación proceden de plataformas reales con un coste establecido, un plazo de pago definido y datos reales de ingresos que los respaldan. Si quieres ganar dinero fácilmente desde casa, estas siete opciones te ofrecen un punto de partida honesto, clasificadas desde el mayor potencial de ingresos hasta la forma más fácil de empezar.

1. Cuidado de mascotas y paseo de perros a través de Rover

Cuidar mascotas a través de Rover es una de las formas más sencillas de ganar dinero fácilmente desde casa, ya que no requiere titulación, certificación ni equipamiento más allá de un teléfono. Cualquier persona que se sienta cómoda con los animales puede crear un perfil y empezar a aceptar reservas en cuestión de días.

Los paseos de media hora se pagan entre 15 y 30 dólares, el alojamiento cuesta entre 30 y 65 dólares por noche, y el servicio de cuidado de la casa alcanza entre 40 y 75 dólares por noche. En general, los cuidadores declaran ingresos que oscilan entre los 300 y los 5.000 dólares al mes, dependiendo del número de reservas que acepten y de los servicios que ofrezcan.

Inscribirse no cuesta nada, aunque se requiere una verificación de antecedentes antes de la aprobación. La plataforma se queda con aproximadamente el 20 % de cada reserva, y los pagos se reciben unos dos días laborables después de completar el trabajo, lo que hace que el flujo de caja sea bastante predecible.

Hay dos hábitos que cobran especial importancia una vez que empiezan a llegar las reservas . Es fundamental conocer siempre en persona a la mascota y a su dueño antes de aceptar un trabajo, ya que saltarse ese paso supone un riesgo real para la seguridad. Fijar precios justos en las primeras reservas, en lugar de rebajarlos solo para conseguir valoraciones, da sus frutos cuando crece la demanda de tu perfil. Aprender a ganar dinero fácilmente desde casa suele empezar con un método de bajo riesgo como este, en el que el requisito más importante es sentirse cómodo con los animales.

Ideal para quienes ya aman a los animales Rover 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una forma sencilla y apta para principiantes de ganar dinero fácilmente desde casa cuidando mascotas, con cuidadores que ganan entre 300 y 5.000 dólares al mes. Hazte cuidador

2. Estudios de investigación remunerados y grupos de discusión a través de Entrevistas a usuarios

Los estudios de investigación remunerados a través de Entrevistas a usuarios son una de las formas más sencillas de ganar dinero fácilmente desde casa, ya que no hay proceso de solicitud, ni se exige titulación, ni hay que superar ninguna prueba de aptitud. Crear un perfil lleva unos minutos, y la plataforma te asigna estudios en función de tu trayectoria y tus hábitos diarios, no de un currículum o un portafolio.

La mayoría de las sesiones individuales pagan entre 25 y 150 dólares por una entrevista o encuesta de entre 30 y 90 minutos, y los estudios especializados sobre profesiones específicas, crianza de los hijos o productos concretos a veces superan los 200 dólares. El investigador fija la remuneración antes de que te inscribas, por lo que siempre sabes la tarifa antes de comprometer tu tiempo.

Registrarse no cuesta nada y no se descuentan comisiones de tus ganancias. La mayoría de los estudios pagan a los pocos días laborables tras su finalización, normalmente mediante transferencia bancaria o PayPal, y algunos estudios más rápidos procesan el pago el mismo día en que concluye la sesión, lo que permite que el flujo de caja sea predecible.

Hay dos hábitos que ayudan a los nuevos participantes a conseguir más estudios. Rellenar tu perfil por completo y responder con sinceridad a las preguntas de selección aumenta la frecuencia con la que cumples los requisitos, ya que los investigadores filtran a los candidatos en función de detalles específicos. Revisar tu correo electrónico y responder rápidamente es igual de importante, ya que las sesiones más solicitadas pueden llenarse a las pocas horas de publicarse. Para cualquiera que aún esté buscando cómo ganar dinero fácilmente desde casa sin experiencia previa, los estudios de investigación remunerados son uno de los puntos de partida más accesibles.

Lo mejor para que te paguen por compartir tu opinión User Interviews 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una forma de ganar dinero fácilmente desde casa sin necesidad de tener ninguna cualificación, participando en estudios remunerados que pagan entre 25 y más de 150 dólares por sesión. Buscar estudios

3. Microtareas a través de Amazon Mechanical Turk

Las microtareas a través de Amazon Mechanical Turk son una de las formas más rápidas de ganar dinero fácilmente desde casa sin necesidad de configuración previa, ya que cualquier persona con una cuenta de Amazon puede registrarse y empezar a aceptar tareas el mismo día. No se requiere entrevista, ni portfolio, ni habilidades específicas para ser aprobado.

Las tareas incluyen, por ejemplo, etiquetar imágenes, transcribir fragmentos cortos de audio y responder a encuestas sencillas, y suelen pagarse entre 0,05 y 3 dólares por tarea, dependiendo de la extensión y la dificultad. Los trabajadores que mantienen una actividad constante y adquieren las cualificaciones necesarias para acceder a lotes de tareas mejor remuneradas suelen ganar entre 50 y 300 dólares al mes.

Registrarse es gratis, y Amazon se lleva su comisión del solicitante que publica la tarea, no de tu pago. Los fondos se transfieren a tu cuenta de Amazon o a tu cuenta bancaria una vez que tu saldo supera un pequeño mínimo, y la mayoría de los trabajadores reciben su primer pago aproximadamente una semana después de empezar.

Hay dos hábitos que diferencian a los trabajadores que perseveran en esto de los que lo dejan pronto. Labrarse una reputación con altas tasas de aprobación abre el acceso a lotes de tareas mejor remuneradas con el tiempo, por lo que es importante considerar las primeras tareas de baja remuneración como un primer paso para entrar en el mercado. Utilizar un script o una extensión para detectar las tareas mejor remuneradas antes de que las acaparen otros también ahorra tiempo. Las microtareas se sitúan firmemente entre las formas más sencillas de ganar dinero desde casa, para lo que no se necesita más que un dispositivo y una hora libre.

Ideal para microtareas que no requieren configuración alguna Amazon Mechanical Turk 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una forma fácil y apta para principiantes de ganar dinero desde casa realizando pequeñas tareas, con ingresos que oscilan entre los 50 y los 300 dólares o más al mes. Empezar a trabajar

4. Pruebas de aplicaciones y sitios web a través de Userlytics

Las pruebas de aplicaciones y sitios web a través de Userlytics son una forma sencilla de ganar dinero fácilmente desde casa, ya que solo se necesita un teléfono o un ordenador que funcione y una cámara web para grabar la pantalla y la voz. No se requiere ningún título, ni portfolio, ni experiencia previa en pruebas para poder participar.

La mayoría de las pruebas duran entre 15 y 20 minutos y se pagan entre 5 y 10 dólares cada una, mientras que las pruebas más largas, tipo entrevista en directo, pueden pagar entre 50 y 90 dólares. Los participantes que se mantienen activos en varios estudios suelen ganar entre 50 y 200 dólares al mes, dependiendo del número de pruebas para las que cumplan los requisitos.

Registrarse no cuesta nada y la plataforma no se queda con ninguna comisión de tus ganancias. Las pruebas completadas pasan por una breve revisión antes de su aprobación, y la mayoría de los participantes reciben su primer pago a través de PayPal en un plazo de una o dos semanas. Probar aplicaciones es una de las formas más rápidas y sencillas de ganar dinero para cualquiera que tenga una cámara web que funcione y unos minutos libres.

Hay dos hábitos que ayudan a los probadores a cumplir los requisitos para más pruebas con el tiempo. Expresar tus opiniones en voz alta y con claridad durante una prueba es más importante que hacerla a toda prisa, ya que los revisores rechazan las grabaciones en las que se nota silencio o falta de claridad. Mantener actualizadas en tu perfil las especificaciones de tu dispositivo y navegador también amplía el abanico de pruebas a las que puedes optar.

Ideal para probar aplicaciones y sitios web Userlytics 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una forma de ganar dinero fácilmente desde casa sin necesidad de experiencia, probando aplicaciones, con una remuneración de entre 5 y 90 dólares por prueba. Conviértete en probador

5. Valoración de chats y búsquedas con IA a través de la comunidad de IA de TELUS International

La valoración de chat y búsquedas con IA a través de la comunidad de IA de TELUS International es una forma accesible de ganar dinero fácilmente desde casa, ya que la solicitud solo requiere un breve cuestionario de selección, en lugar de un título universitario o un portafolio. Cualquier persona con un ordenador y un dominio aceptable de un idioma puede presentar su solicitud y empezar a realizar tareas de revisión una vez aprobada.

Las tareas consisten en evaluar la precisión y la calidad de las respuestas de los chatbots o de los resultados de búsqueda, y suelen pagarse entre 10 y 20 dólares la hora, dependiendo del proyecto y de tu ubicación. Los trabajadores constantes que registran horas de forma regular cada semana suelen ganar entre 200 y 600 dólares al mes.

Inscribirse es gratis y la aprobación suele tardar entre una y dos semanas, mientras la plataforma revisa los resultados de tu cuestionario y tus datos personales. Los pagos se realizan según un calendario fijo, a menudo quincenalmente, mediante transferencia bancaria o PayPal, una vez que hayas registrado las horas aprobadas.

Hay dos hábitos que ayudan a los evaluadores a mantener una buena reputación en la plataforma. Leer atentamente las instrucciones de las tareas antes de empezar es más importante que trabajar rápido, ya que las valoraciones i nconsist entes pueden hacer que tu cuenta sea objeto de revisión. Registrar horas durante los periodos en los que hay proyectos activos también ayuda, ya que la disponibilidad de tareas varía en función de los contratos que la plataforma tenga en marcha. Este tipo de proceso de solicitud basado únicamente en un cuestionario es un buen ejemplo de cómo ganar dinero fácilmente desde casa sin necesidad de un currículum ni un portafolio.

Ideal para valorar la IA y los resultados de búsqueda TELUS International AI Community 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una forma de ganar dinero fácilmente desde casa, solo con responder a cuestionarios, evaluando respuestas generadas por IA, con una remuneración de entre 10 y 20 dólares por hora. Solicitar ahora

6. Chat en directo y atención telefónica a través de Liveops

El chat en directo y la asistencia telefónica a través de Liveops son una forma sólida de ganar dinero fácilmente desde casa para cualquiera que se sienta cómodo hablando con desconocidos, ya que no se requiere ningún título ni experiencia previa en centros de llamadas. Una verificación de antecedentes y un espacio de trabajo tranquilo en casa son los únicos requisitos reales antes de que te autoricen a atender llamadas.

Los agentes suelen ganar entre 12 y 20 dólares por hora, dependiendo del programa del cliente y del volumen de llamadas, aunque algunos programas especializados, como los de seguros o asistencia sanitaria, pagan cerca de 25 dólares. Los agentes que trabajan de forma constante en turnos regulares suelen ganar entre 400 y 1.200 dólares al mes.

Inscribirse es gratis, aunque la certificación para programas específicos de clientes puede tardar entre una y dos semanas, incluyendo un periodo de formación remunerado o no, dependiendo del cliente. El pago suele realizarse semanalmente mediante ingreso directo una vez que se han completado las llamadas certificadas.

Hay dos hábitos que permiten a los agentes obtener ingresos constantes en la plataforma. Aceptar turnos disponibles durante las horas punta de llamadas es más importante que acumular horas al azar, ya que la remuneración se basa en gran medida en el número de llamadas y no en un salario fijo por hora. Mantener la certificación en más de un programa de cliente también amplía tus opciones de turnos cuando un programa tiene poco volumen de llamadas. El trabajo de agente de llamadas es menos pasivo que otras opciones aquí mencionadas, pero sigue siendo una de las formas más rápidas y sencillas de ganar dinero una vez obtenida la certificación.

Ideal para hablar con gente Liveops 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una forma de ganar dinero fácilmente desde casa como agente de atención telefónica, sin necesidad de tener un título universitario, con una remuneración de entre 12 y 25 dólares por hora. Solicita ahora

7. Introducción de datos y etiquetado en línea a través de Clickworker

La introducción de datos y el etiquetado a través de Clickworker completan una forma sencilla de ganar dinero fácilmente desde casa, ya que el r egistro solo lleva unos minutos y las tareas están abiertas a cualquier persona, independientemente de su titulación o experiencia previa. Una breve evaluación inicial te clasifica en categorías de tareas, pero no hay que pasar por ninguna entrevista ni revisión de tu portfolio.

Las tareas incluyen clasificar imágenes, introducir datos y etiquetar texto para conjuntos de entrenamiento de IA, y suelen pagarse entre 0,05 y 3 dólares por tarea, dependiendo de la complejidad. Los trabajadores que se mantienen activos a diario suelen ganar entre 50 y 250 dólares al mes, aunque los que escriben más rápido y los que prestan más atención a los detalles ganan más.

Registrarse es gratis, y Clickworker se lleva su comisión del cliente que publica la tarea, en lugar de deducirla de tus ganancias. Los ingresos se transfieren una vez que tu saldo alcanza un pequeño mínimo, y suelen pagarse semanalmente a través de PayPal o por transferencia bancaria directa.

Hay dos hábitos que ayudan a los trabajadores a acceder, con el tiempo, a tareas mejor remuneradas. Completar las evaluaciones iniciales para varias categorías de tareas abre un abanico más amplio de trabajo, ya que los lotes mejor remunerados suelen estar restringidos a quienes las hayan superado. También es importante consultar la cola de tareas a diferentes horas del día, ya que los nuevos lotes se agotan rápidamente una vez publicados. Las plataformas de tareas sencillas como esta se sitúan sistemáticamente entre las formas más fáciles de ganar dinero desde casa para personas sin una habilidad especializada.

Ideal para tareas sencillas de procesamiento de datos Clickworker 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una forma rápida de empezar a ganar dinero fácilmente desde casa realizando tareas relacionadas con datos, con ingresos que van desde los 50 hasta los 250 dólares o más al mes. Empieza a hacer clic

Comparación de estos 7 métodos

Estos métodos difieren lo suficiente en cuanto a coste, plazos y modelo de negocio como para que una rápida comparación lado a lado resulte más útil que la mera lista clasificada para cualquiera que intente ganar dinero fácilmente desde casa. Algunas de las opciones mejor remuneradas de esta lista también son las que más tardan en realizar el primer pago, por lo que la elección adecuada depende de si necesitas dinero rápido o, a la larga, la mayor cantidad posible. Ese es realmente el factor decisivo para cualquiera que compare formas rápidas y fáciles de ganar dinero con métodos más lentos pero con un mayor potencial de ingresos. Los lectores que prefieran opciones basadas en clientes en lugar de trabajos por tareas también pueden consultar las mejores plataformas de trabajo autónomo.

Método Coste inicial Tiempo hasta el primer pago Rango mensual realista Cuidado de mascotas con Rover Gratis (verificación de antecedentes) 2 días laborables por reserva De 300 a 5.000 dólares Estudios de investigación de Entrevistas a usuarios Gratis Días De 25 a 150 $ o más por sesión Microtareas de Amazon Mechanical Turk Gratis Aproximadamente 1 semana De 50 a 300 dólares Pruebas de aplicaciones en Userlytics Gratis De 1 a 2 semanas De 50 a 200 dólares Valoración de la comunidad de IA de TELUS International Gratis De 1 a 2 semanas (aprobación) De 200 a 600 dólares Agente de atención telefónica de Liveops Gratis De 1 a 2 semanas (certificación) De 400 a 1.200 dólares Introducción de datos en Clickworker Gratis Aproximadamente 1 semana De 50 a 250 $ o más

Una vez que hayas elegido un método para ganar dinero fácilmente desde casa, la forma más rápida de comparar toda la lista es la tabla que aparece a continuación; y si quieres tener una segunda opción bajo la manga, echa un vistazo a otras formas de ganar dinero verificadas en el centro «Play-to-Earn» de Eneba antes de decidirte.

Aumenta tus ingresos con las aplicaciones de recompensas «Play-to-Earn»

Las aplicaciones de recompensas te permiten ganar dinero fácilmente desde casa en pequeñas cantidades, sumando entre 10 y 40 dólares al mes además del método anterior que ya estés utilizando, sin necesidad de ninguna habilidad adicional. Funcionan mejor como complemento que puedes utilizar mientras pones en práctica uno de los siete métodos anteriores, no como tu plan principal.

Cada una de las aplicaciones que aparecen a continuación te paga en dinero real o con tarjetas regalo por acciones sencillas, como juegos, ofertas o tareas rápidas, y las tres son gratuitas, lo cual es justo lo que buscas si tu objetivo es simplemente ganar dinero fácilmente desde casa sin tener que dedicarle mucho tiempo. KashKick es una de las aplicaciones gratuitas que pagan dinero real al instante si te importa más poder retirar el dinero el mismo día que la cantidad total ganada.

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Si solo vas a descargar una, empieza por Snakzy, la aplicación «play-to-earn» de Eneba, y reclama tu bono de bienvenida en Snakzy antes de unirte a tu primera partida. Snakzy es una de las mejores aplicaciones de juegos para ganar dinero real si buscas algo a lo que puedas jugar en sesiones cortas entre tarea y tarea.

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Lo que no funciona

No todas las promesas de ayudarte a ganar dinero fácilmente desde casa son legítimas, y hay algunas trampas concretas que aparecen constantemente en torno a los métodos exactos mencionados anteriormente. Detectar el patrón a tiempo te ahorra dinero y tiempo: cada estafa que se indica a continuación te pide algo que una oportunidad real nunca te pediría, como una cuota inicial o datos financieros personales que no tiene ninguna razón legítima para necesitar. Las formas realmente fáciles de ganar dinero desde casa nunca te piden que pagues antes de poder empezar a ganar.

Programas de «certificación» para operadores de llamadas en los que hay que pagar para empezar : un programa de llamadas virtuales auténtico, como Liveops, nunca cobra por la formación, el equipo o la certificación antes de que puedas registrar un turno; la FTC ha señalado en repetidas ocasiones que las cuotas iniciales por kits de formación son un patrón habitual de estafa en el ámbito del teletrabajo.

: un programa de llamadas virtuales auténtico, como Liveops, nunca cobra por la formación, el equipo o la certificación antes de que puedas registrar un turno; la FTC ha señalado en repetidas ocasiones que las cuotas iniciales por kits de formación son un patrón habitual de estafa en el ámbito del teletrabajo. Estudios de investigación remunerados que piden una cuota para «desbloquear» una sesión : plataformas como Entrevistas a usuarios solo pagan a los participantes y nunca cobran por participar en un estudio; cualquier anuncio que solicite una tasa de tramitación o un depósito antes de una sesión no corresponde a una plataforma de investigación legítima.

: plataformas como Entrevistas a usuarios solo pagan a los participantes y nunca cobran por participar en un estudio; cualquier anuncio que solicite una tasa de tramitación o un depósito antes de una sesión no corresponde a una plataforma de investigación legítima. Trabajos de introducción de datos y mecanografía que prometen una remuneración por hora poco realista : la BBB ha detectado un patrón recurrente de estafa en el que los anuncios prometen entre 30 y 40 dólares por hora por tareas básicas de mecanografía o introducción de datos, y luego piden a los nuevos solicitantes que compren primero un kit de inicio o una licencia de software.

: la BBB ha detectado un patrón recurrente de estafa en el que los anuncios prometen entre 30 y 40 dólares por hora por tareas básicas de mecanografía o introducción de datos, y luego piden a los nuevos solicitantes que compren primero un kit de inicio o una licencia de software. Trabajos de valoración de IA y pruebas de aplicaciones publicados fuera de las plataformas oficiales : los evaluadores y probadores legítimos se presentan directamente a través de sitios como Comunidad de IA de TELUS International o Userlytics; un anuncio aleatorio en redes sociales que te pida tus datos bancarios antes de una «entrevista» es un intento de phishing, no una oferta de trabajo.

: los evaluadores y probadores legítimos se presentan directamente a través de sitios como Comunidad de IA de TELUS International o Userlytics; un anuncio aleatorio en redes sociales que te pida tus datos bancarios antes de una «entrevista» es un intento de phishing, no una oferta de trabajo. «Quedadas» para cuidar mascotas organizadas íntegramente fuera de la plataforma: saltarse el sistema de verificación y mensajería de Rover para ahorrarse las comisiones elimina la comprobación de antecedentes, el seguro y la protección de pagos que hacen que merezca la pena utilizar la plataforma en primer lugar.

Veredicto final sobre «Gana dinero fácilmente desde casa»

La forma honesta de ganar dinero fácilmente desde casa consiste en adaptar el método al tiempo y la atención que puedas dedicarle. Si dispones de unos minutos libres, lo mejor son los estudios de investigación o las microtareas; si puedes dedicar unas horas al día de forma constante, lo ideal es trabajar como agente de atención telefónica o en la evaluación de IA; y si te encantan los animales, lo mejor es cuidar mascotas.

Ninguno de estos siete métodos te proporciona una ganancia inesperada, pero cada uno viene acompañado de un rango de ingresos real y contrastado, algo que la mayoría de las listas de «dinero fácil» no ofrecen. Si añades una aplicación de recompensas como Snakzy en segundo plano, ganarás unos cuantos dólares extra al mes sin ningún esfuerzo adicional, independientemente del método principal que elijas.

Descubrir cómo ganar dinero fácilmente desde casa se reduce, en realidad, a adaptar el método a las horas de las que realmente dispones. Empieza con lo que mejor se adapte a tu horario hoy mismo, en lugar de perseguir la cifra más alta de esta lista. La constancia a lo largo de unos meses es más importante que la plataforma, y considerar el primer mes como una prueba en lugar de como una nómina es la verdadera forma de ganar dinero fácilmente desde casa.

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