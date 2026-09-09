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Einfach von zu Hause aus Geld verdienen: So funktioniert es & Wie viel Sie verdienen können (%%currentyear%%)

Es ist durchaus realistisch, schon im ersten Monat von zu Hause aus ganz einfach Geld zu verdienen – selbst ohne Vorkenntnisse und ohne Lagerbestand. Der schnellste Weg unter den unten aufgeführten Methoden sind bezahlte Umfragen bei Nutzerinterviews, wo man mit einem ausgefüllten Profil schon innerhalb weniger Tage eine erste bezahlte Sitzung erhalten kann. Wenn Sie stattdessen nach regelmäßigeren Arbeitszeiten suchen, bedeutet „einfach“ dennoch nur bescheidene Einnahmen: 50 bis 300 Dollar pro Monat durch Mikrotasks oder Datenbeschriftung, statt eines vollständigen Einkommensersatzes.

Die Methoden, mit denen man tatsächlich Geld verdient, sind diejenigen mit einem angegebenen Vergütungsbetrag, einem festgelegten Auszahlungszeitplan und einer echten Person, die bereits einen Scheck für genau diese Tätigkeit eingelöst hat. Dieser Leitfaden listet sieben davon auf, jeweils mit den konkreten Zahlen, damit du genau weißt, wie du ganz einfach von zu Hause aus Geld verdienen kannst, ohne raten zu müssen.

Ist es tatsächlich realistisch, von zu Hause aus einfach Geld zu verdienen?

Einfach von zu Hause aus Geld zu verdienen, ist für die meisten Menschen realistisch, aber der realistische Bereich in den ersten neunzig Tagen liegt bei 50 bis 500 Dollar pro Monat – nicht bei den vierstelligen Beträgen, mit denen manche Blogs über Nebenjobs werben. Wie nah Sie an der Obergrenze dieser Spanne landen, hängt fast ausschließlich davon ab, ob Sie jede Woche regelmäßig Zeit investieren oder nur gelegentlich Einsätze annehmen, wann immer diese verfügbar sind.

Methoden mit regelmäßigen Arbeitszeiten wie die Arbeit als Call-Agent bei Liveops und die TELUS International KI-Community zahlen schneller echtes Geld aus, da du vom ersten Tag an regelmäßige Schichten zu einem festgelegten Stundensatz absolvierst. Bei einmaligen Tätigkeiten wie Marktforschungsstudien oder Mikrotasks dauert es länger, bis sich ein Betrag ansammelt, da jede Sitzung oder Aufgabe einen kleinen, separaten Betrag einbringt – insbesondere Amazon Mechanical Turk belohnt Geduld, während Sie sich die Qualifikationen für besser bezahlte Aufträge aufbauen.

Passivere Optionen wie das Haustier-Sitting über Rover liegen irgendwo dazwischen: Es ist kein fester Schichtplan erforderlich, aber der Verdienst hängt dennoch davon ab, wie viele Buchungen man in einem bestimmten Monat annimmt. Unter den schnellen und einfachen Möglichkeiten, Geld zu verdienen, lassen sich Haustier-Sitting und Marktforschungsstudien in der Regel am schnellsten in Bargeld umwandeln, sobald ein Profil genehmigt wurde.

Ein Vergleich dieser sieben Methoden mit Enebas umfassendem Leitfaden zu den besten Möglichkeiten, im Internet Geld zu verdienen, hilft dabei, zu überprüfen, ob sich eine bestimmte Methode tatsächlich lohnt. Realitätscheck: Wer einen bestimmten Geldbetrag verspricht, mit dem man zu Hause leicht Geld verdienen kann, ohne dabei eine Methode, Kosten und einen Zeitrahmen zu nennen, ist nicht ehrlich zu Ihnen.

7 echte Möglichkeiten, zu Hause einfach Geld zu verdienen

Jede der unten aufgeführten Methoden stammt von einer echten Plattform mit angegebenen Kosten, einem festgelegten Auszahlungszeitplan und echten Verdienstdaten. Wenn Sie zu Hause einfach Geld verdienen möchten, bieten Ihnen diese sieben Methoden einen ehrlichen Ausgangspunkt, geordnet nach dem höchsten Verdienstpotenzial bis hin zum einfachsten Einstieg.

1. Haustierbetreuung und Hundespaziergänge über Rover

Haustierbetreuung über Rover ist eine der einfachsten Möglichkeiten, von zu Hause aus leicht Geld zu verdienen, da weder ein Abschluss noch eine Zertifizierung und außer einem Smartphone keine Ausrüstung erforderlich sind. Jeder, der gut mit Tieren umgehen kann, kann innerhalb weniger Tage ein Profil erstellen und Buchungen annehmen.

Halbstündige Spaziergänge werden mit 15 bis 30 Dollar vergütet, die Tierbetreuung kostet 30 bis 65 Dollar pro Nacht und das Haussitting bringt 40 bis 75 Dollar pro Nacht ein. Insgesamt geben die Haussitter an, zwischen 300 und 5.000 Dollar im Monat zu verdienen, je nachdem, wie viele Buchungen sie annehmen und wie viele Dienstleistungen sie anbieten.

Die Bewerbung ist kostenlos, allerdings ist vor der Zu l assung eine Hintergrundüberprüfung erforderlich. Die Plattform behält etwa 20 % jeder Buchung ein, und die Auszahlungen erfolgen etwa zwei Werktage nach Abschluss eines Auftrags, wodurch der Cashflow relativ vorhersehbar bleibt.

Sobald die Buchungen eingehen, sind zwei Gewohnheiten besonders wichtig : Triff dich immer persönlich mit dem Haustier und seinem Besitzer, bevor du einen Auftrag annimmst, da das Überspringen dieses Schritts ein echtes Sicherheitsrisiko darstellt. Eine faire Preisgestaltung bei frühen Buchungen – anstatt dich unter Wert zu verkaufen, nur um Bewertungen zu sammeln – zahlt sich aus, sobald die Nachfrage nach deinem Profil steigt. Das Erlernen, wie man zu Hause einfach Geld verdienen kann, beginnt in der Regel mit einer risikoarmen Methode wie dieser, bei der die wichtigste Voraussetzung der Umgang mit Tieren ist.

Am besten geeignet für Menschen, die Tiere bereits lieben Rover 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine einsteigerfreundliche Möglichkeit, von zu Hause aus ganz einfach Geld mit Haustierbetreuung zu verdienen – Betreuer geben an, zwischen 300 und 5.000 Dollar im Monat zu verdienen. Werden Sie Sitter

2. Bezahlte Marktforschungsstudien und Fokusgruppen über Nutzerinterviews

Bezahlte Marktforschungsstudien über Nutzerinterviews sind eine der einfachsten Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen, da es kein Bewerbungsverfahren, keine akademischen Voraussetzungen und keinen zu absolvierenden Eignungstest gibt. Die Erstellung eines Profils dauert nur wenige Minuten, und die Plattform ordnet dir Studien zu, die auf deinem Hintergrund und deinen Alltagsgewohnheiten basieren – nicht auf einem Lebenslauf oder Portfolio.

Die meisten Einzelsitzungen werden mit 25 bis 150 Dollar für ein 30- bis 90-minütiges Interview oder eine Umfrage vergütet, und bei speziellen Studien zu Nischenberufen, Elternschaft oder bestimmten Produkten kann die Vergütung manchmal sogar über 200 Dollar liegen. Die Vergütung wird vom Marktforscher festgelegt, bevor Sie sich bewerben, sodass Sie den Betrag immer kennen, bevor Sie Zeit investieren.

Die Anmeldung ist kostenlos, und von Ihrer Auszahlung wird keine Gebühr abgezogen. Die meisten Studien werden innerhalb weniger Werktage nach Abschluss bezahlt, in der Regel per Überweisung oder PayPal, und bei einigen besonders zügig abgewickelten Studien erfolgt die Zahlung noch am selben Tag, an dem die Sitzung endet, was für einen vorhersehbaren Cashflow sorgt.

Zwei Gewohnheiten helfen neuen Teilnehmern, mehr Studien zu erhalten. Wenn Sie Ihr Profil vollständig ausfüllen und die Vorauswahlfragen ehrlich beantworten, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in Frage kommen, da die Studienveranstalter die Bewerber anhand spezifischer Angaben filtern. Ebenso wichtig ist es, deine E-Mails zu überprüfen und schnell zu antworten, da beliebte Sitzungen oft schon innerhalb weniger Stunden nach der Veröffentlichung ausgebucht sind. Für alle, die noch herausfinden möchten, wie man ohne Vorkenntnisse einfach von zu Hause aus Geld verdienen kann, sind bezahlte Marktforschungsstudien einer der unkompliziertesten Einstiegsmöglichkeiten.

Am besten geeignet, um für das Teilen Ihrer Meinung bezahlt zu werden User Interviews 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine Möglichkeit, ganz ohne Vorkenntnisse bequem von zu Hause aus Geld zu verdienen, indem Sie an bezahlten Umfragen teilnehmen, bei denen Sie zwischen 25 und über 150 Dollar pro Sitzung erhalten. Studien suchen

3. Mikroaufgaben über Amazon Mechanical Turk

Mikroaufgaben über Amazon Mechanical Turk sind eine der schnellsten Möglichkeiten, von zu Hause aus ganz einfach Geld zu verdienen, ohne dass eine Vorbereitung erforderlich ist, da sich jeder mit einem Amazon-Konto registrieren und noch am selben Tag mit der Annahme von Aufgaben beginnen kann. Es sind weder ein Vorstellungsgespräch noch ein Portfolio noch spezielle Fachkenntnisse erforderlich, um zugelassen zu werden.

Zu den Aufgaben gehören beispielsweise das Taggen von Bildern, das Transkribieren kurzer Clips und das Beantworten einfacher Umfragen, wobei je nach Umfang und Schwierigkeitsgrad in der Regel 0,05 bis 3 Dollar pro Aufgabe gezahlt werden. Mitarbeiter, die regelmäßig aktiv sind und sich die Qualifikation für besser bezahlte Aufgabenpakete erarbeiten, verdienen in der Regel 50 bis 300 Dollar im Monat.

Die Anmeldung ist kostenlos, und Amazon zieht seine Provision von dem Auftraggeber ein, der die Aufgabe veröffentlicht, nicht von Ihrer Auszahlung. Das Geld wird auf Ihr Amazon-Konto oder Ihr Bankkonto überwiesen, sobald Ihr Guthaben einen geringen Mindestbetrag erreicht hat, und die meisten Mitarbeiter erhalten ihre erste Auszahlung innerhalb von etwa einer Woche nach Beginn.

Zwei Gewohnheiten unterscheiden diejenigen, die dabei bleiben, von denen, die frühzeitig aufgeben. Der Aufbau einer guten Reputation mit hohen Zustimmungsraten eröffnet im Laufe der Zeit den Zugang zu besser bezahlten Aufgabenpaketen; daher ist es wichtig, anfängliche, schlecht bezahlte Aufgaben als Einstiegsmöglichkeit zu betrachten. Die Verwendung eines Skripts oder einer Erweiterung, um hochbezahlte Aufgaben zu erkennen, bevor sie von anderen übernommen werden, spart zudem wertvolle Zeit. Mikroaufgaben gehören zweifellos zu den einfachen Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen, für die man nichts weiter als ein Gerät und eine freie Stunde benötigt.

Ideal für Mikrotasks ohne Einrichtungsaufwand Amazon Mechanical Turk 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine anfängerfreundliche Möglichkeit, zu Hause mit kleinen Aufgaben ganz einfach Geld zu verdienen – mit einem Verdienst von 50 bis über 300 US-Dollar im Monat. Mit der Arbeit beginnen

4. App- und Website-Tests über Userlytics

Das Testen von Apps und Websites über Userlytics ist eine unkomplizierte Möglichkeit, von zu Hause aus einfach Geld zu verdienen, da man lediglich ein funktionierendes Smartphone oder einen Computer sowie eine Webcam benötigt, um den Bildschirm und die Stimme aufzuzeichnen. Es sind weder ein Abschluss noch ein Portfolio noch vorherige Testerfahrung erforderlich, um sich zu qualifizieren.

Die meisten Tests dauern 15 bis 20 Minuten und werden mit 5 bis 10 Dollar pro Test vergütet, während längere Tests im Stil von Live-Interviews mit 50 bis 90 Dollar vergütet werden können. Tester, die an mehreren Studien aktiv teilnehmen, verdienen in der Regel 50 bis 200 Dollar pro Monat, je nachdem, für wie viele Tests sie sich qualifizieren.

Die Anmeldung ist kostenlos, und die Plattform behält keinen Anteil von Ihrer Vergütung ein. Abgeschlossene Tests durchlaufen vor der Freigabe eine kurze Überprüfung, und die meisten Tester erhalten ihre erste Auszahlung innerhalb von ein bis zwei Wochen über PayPal. Das Testen von Apps gilt als eine der schnellsten und einfachsten Möglichkeiten, Geld zu verdienen – für jeden, der über eine funktionierende Webcam und ein paar Minuten Zeit verfügt.

Zwei Gewohnheiten helfen Testern, sich im Laufe der Zeit für mehr Tests zu qualifizieren. Es ist wichtiger, während eines Tests deine Gedanken laut und deutlich auszusprechen, als ihn hastig durchzuziehen, da Prüfer Aufzeichnungen ablehnen, die still oder unklar klingen. Wenn du die Spezifikationen deines Geräts und Browsers in deinem Profil auf dem neuesten Stand hältst, erweitert sich zudem die Auswahl an Tests, für die du in Frage kommst.

Ideal zum Testen von Apps und Websites Userlytics 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine Möglichkeit, ganz ohne Vorkenntnisse bequem von zu Hause aus Geld zu verdienen, indem Sie Apps testen – mit einer Vergütung von 5 bis 90 Dollar pro Test. Werden Sie Tester

5. Bewertung von KI-Chats u nd -Suchen über die TELUS International KI-Community

Die Bewertung von KI-Chats und -Suchanfragen über die TELUS International KI-Community ist eine leicht zugängliche Möglichkeit, bequem von zu Hause aus Geld zu verdienen, da für die Bewerbung lediglich ein kurzes Qualifikationsquiz erforderlich ist und kein Hochschulabschluss oder Portfolio. Jeder, der über einen Computer und gute Sprachkenntnisse verfügt, kann sich bewerben und nach der Zulassung mit der Bearbeitung von Aufgaben beginnen.

Zu den Aufgaben gehört die Bewertung von Chatbot-Antworten oder Suchergebnissen hinsichtlich Genauigkeit und Qualität; die Vergütung liegt in der Regel bei 10 bis 20 US-Dollar pro Stunde, je nach Projekt und Ihrem Standort. Regelmäßige Mitarbeiter, die jede Woche gleichbleibende Stunden leisten, verdienen in der Regel 200 bis 600 US-Dollar im Monat.

Die Bewerbung ist kostenlos, und die Zulassung dauert in der Regel ein bis zwei Wochen, während die Plattform Ihre Testergebnisse und Hintergrundinformationen prüft. Die Auszahlung erfolgt nach einem festen Zeitplan, oft alle zwei Wochen, per Überweisung oder PayPal, sobald Sie genehmigte Arbeitsstunden geleistet haben.

Zwei Gewohnheiten sorgen dafür, dass Bewerter auf der Plattform einen guten Ruf behalten. Das sorgfältige Lesen der Aufgabenanweisungen vor Beginn ist wichtiger als schnelles Arbeiten, da i nk onsistente Bewertungen dazu führen können, dass Ihr Konto zur Überprüfung markiert wird. Es ist außerdem hilfreich, Stunden während aktiver Projektphasen zu erfassen, da sich die Verfügbarkeit der Aufgaben je nach den laufenden Verträgen der Plattform ändert. Diese Art des Bewerbungsverfahrens, das ausschließlich auf einem Quiz basiert, ist ein gutes Beispiel dafür, wie man von zu Hause aus einfach Geld verdienen kann, ohne einen Lebenslauf oder ein Portfolio vorweisen zu müssen.

Ideal für die Bewertung von KI und Suchergebnissen TELUS International AI Community 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine Möglichkeit, ganz einfach von zu Hause aus Geld zu verdienen, indem man KI-Antworten bewertet – die Bezahlung beträgt 10 bis 20 Dollar pro Stunde. Jetzt bewerben

6. Live-Chat und telefonischer Support über Liveops

Live-Chat- und Telefon-Support über Liveops ist eine zuverlässige Möglichkeit, von zu Hause aus einfach Geld zu verdienen – für alle, die kein Problem damit haben, mit Fremden zu sprechen, da weder ein Abschluss noch vorherige Callcenter-Erfahrung erforderlich sind. Eine Hintergrundüberprüfung und ein ruhiger Arbeitsplatz zu Hause sind die einzigen wirklichen Voraussetzungen, bevor du Anrufe entgegennehmen darfst.

Agenten verdienen in der Regel 12 bis 20 US-Dollar pro Stunde, je nach Kundenprogramm und Anrufaufkommen, wobei bei einigen spezialisierten Programmen wie der Versicherungs- oder Gesundheitsberatung die Vergütung bei fast 25 US-Dollar liegt. Zuverlässige Agenten, die regelmäßige Schichten arbeiten, verdienen in der Regel 400 bis 1.200 US-Dollar pro Monat.

Die Bewerbung ist kostenlos, allerdings kann die Zertifizierung für bestimmte Kundenprogramme ein bis zwei Wochen dauern, einschließlich einer bezahlten oder unbezahlten Einarbeitungsphase, je nach Kunde. Die Bezahlung erfolgt in der Regel wöchentlich per Überweisung, sobald Sie zertifizierte Anrufe absolviert haben.

Zwei Gewohnheiten sorgen dafür, dass Agenten auf der Plattform stetig Geld verdienen. Das Übernehmen offener Schichten während der Spitzenzeiten ist wichtiger als das Ableisten beliebiger Stunden, da die Bezahlung größtenteils an die Anzahl der Anrufe gebunden ist und nicht auf einem festen Stundenlohn basiert. Wenn man für mehr als ein Kundenprogramm zertifiziert bleibt, erweitern sich zudem die Schichtmöglichkeiten, falls es bei einem Programm einmal ruhiger zugeht. Die Arbeit als Call-Agent ist weniger passiv als einige andere hier vorgestellte Optionen, aber sie ist dennoch eine der schnellen und einfachen Möglichkeiten, Geld zu verdienen, sobald die Zertifizierung abgeschlossen ist.

Ideal für Gespräche mit Menschen Liveops 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine Möglichkeit, ohne Hochschulabschluss ganz einfach von zu Hause aus als Call-Agent Geld zu verdienen – mit einem Stundenlohn von 12 bis 25 Dollar. Jetzt bewerben

7. Online-Dateneingabe und -Kennzeichnung über Clickworker

Die Dateneingabe und -kennzeichnung über Clickworker rundet eine unkomplizierte Möglichkeit ab, von zu Hause aus einfach Geld zu verdienen, da die Registrierung nur wenige Minuten dauert und die Aufgaben für jeden offen sind, unabhängig von Abschluss oder Vorerfahrung. Ein kurzer Einstufungstest ordnet dich den Aufgabenkategorien zu, es ist jedoch kein Vorstellungsgespräch und keine Überprüfung deines Portfolios erforderlich.

Zu den Aufgaben gehören das Kategorisieren von Bildern, die Dateneingabe und das Taggen von Texten für KI-Trainingsdatensätze, wobei je nach Komplexität in der Regel 0,05 bis 3 US-Dollar pro Aufgabe gezahlt werden. Mitarbeiter, die täglich aktiv sind, verdienen in der Regel 50 bis 250 US-Dollar im Monat, wobei schnellere Tipper und detailorientierte Mitarbeiter mehr verdienen.

Die Anmeldung ist kostenlos, und Clickworker zieht seine Provision vom Auftraggeber ab, der die Aufgabe ausschreibt, und nicht von Ihrer Auszahlung. Die Vergütung wird überwiesen, sobald Ihr Guthaben einen geringen Mindestbetrag erreicht hat, und wird in der Regel wöchentlich über PayPal oder per direkter Banküberweisung ausgezahlt.

Zwei Gewohnheiten helfen den Arbeitern, im Laufe der Zeit Zugang zu besser bezahlten Aufgaben zu erhalten. Das Absolvieren der Einstufungstests für mehrere Aufgabekategorien eröffnet einen größeren Arbeitspool, da besser bezahlte Aufgabenpakete oft erst nach deren Abschluss freigeschaltet werden. Es ist auch wichtig, die Aufgabenliste zu verschiedenen Tageszeiten zu überprüfen, da neue Aufgabenbatches nach ihrer Veröffentlichung schnell vergeben sind. Einfache Aufgabenplattformen wie diese zählen durchweg zu den unkomplizierten Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen – auch für Menschen ohne spezielle Fachkenntnisse.

Am besten geeignet für einfache Datenaufgaben Clickworker 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine schnelle Möglichkeit, von zu Hause aus mit Datenaufgaben ganz einfach Geld zu verdienen – mit einem Verdienst von 50 bis 250+ Dollar pro Monat. Fang an zu klicken

Ein Vergleich dieser 7 Methoden

Diese Methoden unterscheiden sich hinsichtlich Kosten, Zeitaufwand und Geschäftsmodell so stark voneinander, dass ein kurzer Vergleich nebeneinander für jeden, der zu Hause einfach Geld verdienen möchte, wertvoller ist als die Rangliste allein. Bei einigen der bestbezahlten Optionen dauert es zudem am längsten, bis die erste Auszahlung erfolgt; daher hängt die richtige Wahl davon ab, ob Sie schnell Bargeld benötigen oder letztendlich den größtmöglichen Betrag erzielen möchten. Das ist wirklich der entscheidende Faktor für jeden, der schnelle, einfache Verdienstmöglichkeiten mit langsameren Methoden mit höherem Verdienstpotenzial vergleicht. Leser, die statt Einzelaufträgen eher kundenbasierte Optionen suchen, können sich auch die besten Freelancer-Plattformen ansehen.

Vorgehensweise Anlaufkosten Zeit bis zur ersten Auszahlung Realistischer monatlicher Verdienstbereich Rover-Haustierbetreuung Kostenlos (Hintergrundüberprüfung) 2 Werktage pro Buchung 300 bis 5.000 Dollar Forschungsstudien zu Nutzerinterviews Kostenlos Tage 25 bis 150+ Dollar pro Sitzung Amazon Mechanical Turk – Mikrotasks Kostenlos Etwa 1 Woche 50 bis 300 Dollar Userlytics-App-Tests Kostenlos 1 bis 2 Wochen 50 bis 200 Dollar TELUS International KI-Community-Bewertung Kostenlos 1 bis 2 Wochen (Genehmigung) 200 bis 600 Dollar Liveops-Callcenter-Mitarbeiter Kostenlos 1 bis 2 Wochen (Zertifizierung) 400 bis 1.200 Dollar Clickworker-Dateneingabe Kostenlos Etwa 1 Woche 50 bis 250 $+

Sobald Sie sich für eine Methode entschieden haben, mit der Sie zu Hause ganz einfach Geld verdienen können, können Sie in der folgenden Tabelle am schnellsten einen direkten Vergleich aller Optionen anstellen. Wenn Sie sich eine zweite Option offenhalten möchten, sehen Sie sich vor Ihrer Entscheidung weitere geprüfte Verdienstmöglichkeiten auf dem „Play-to-Earn“-Hub von Eneba an.

Steigere deine Einnahmen mit „Play-to-Earn“-Belohnungs-Apps

Mit Belohnungs-Apps kannst du ganz einfach von zu Hause aus kleine Beträge verdienen und so zusätzlich zu der oben genannten Methode, die du bereits nutzt, monatlich 10 bis 40 $ dazuverdienen – ganz ohne zusätzliche Kenntnisse. Sie eignen sich am besten als Ergänzung, die du neben einer der sieben oben genannten Methoden nutzt, nicht als dein Hauptverdienst.

Jede der unten aufgeführten Apps zahlt echtes Geld oder Gutscheine für einfache Aktionen wie Spiele, Angebote oder schnelle Aufgaben aus, und bei allen dreien ist die Anmeldung kostenlos – genau das ist der springende Punkt, wenn es Ihnen lediglich darum geht, zu Hause im Hintergrund ganz einfach Geld zu verdienen. KashKick ist eine der kostenlosen Apps, die sofort echtes Geld auszahlen, wenn dir eine Auszahlung noch am selben Tag wichtiger ist als der insgesamt verdiente Betrag.

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Wenn Sie nur eine App herunterladen, beginnen Sie mit Snakzy, der hauseigenen Play-to-Earn-App von Eneba, und sichern Sie sich Ihren Willkommensbonus bei Snakzy, bevor Sie Ihr erstes Spiel starten. Snakzy ist eine der besten Spiele-Apps, um echtes Geld zu gewinnen, wenn Sie nach etwas suchen, das Sie in kurzen Pausen zwischen anderen Aufgaben spielen können.

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Was nicht funktioniert

Nicht jedes Versprechen, dir zu helfen, zu Hause leicht Geld zu verdienen, ist seriös, und bei genau den oben beschriebenen Methoden tauchen immer wieder bestimmte Fallstricke auf. Wenn du das Muster frühzeitig erkennst, sparst du Geld und Zeit: Jeder der unten aufgeführten Betrugsversuche verlangt etwas, was eine echte Gelegenheit niemals verlangen würde, wie zum Beispiel eine Vorabgebühr oder persönliche Finanzdaten, für die es keinen legitimen Grund gibt. Echte, einfache Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen, verlangen niemals eine Zahlung, bevor Sie mit dem Verdienen beginnen können.

„Zertifizierungsprogramme“ für Call-Center-Agenten , bei denen vor Arbeitsbeginn Gebühren anfallen : Ein echtes virtuelles Call-Center-Programm wie Liveops erhebt niemals Gebühren für Schulungen, Ausrüstung oder Zertifizierungen, bevor Sie eine Schicht antreten können; die FTC hat Vorabgebühren für Schulungsunterlagen wiederholt als typisches Betrugsmuster im Bereich „Arbeiten von zu Hause aus“ angeprangert.

, : Ein echtes virtuelles Call-Center-Programm wie Liveops erhebt niemals Gebühren für Schulungen, Ausrüstung oder Zertifizierungen, bevor Sie eine Schicht antreten können; die FTC hat Vorabgebühren für Schulungsunterlagen wiederholt als typisches Betrugsmuster im Bereich „Arbeiten von zu Hause aus“ angeprangert. Bezahlte Marktforschungsstudien, bei denen eine Gebühr verlangt wird, um eine Sitzung „freizuschalten “: Plattformen wie Nutzerinterviews bezahlen die Teilnehmer lediglich und erheben niemals Gebühren für die Teilnahme an einer Studie; jede Anzeige, in der vor einer Sitzung eine Bearbeitungsgebühr oder eine Anzahlung verlangt wird, stammt nicht von einer seriösen Marktforschungsplattform.

“: Plattformen wie Nutzerinterviews bezahlen die Teilnehmer lediglich und erheben niemals Gebühren für die Teilnahme an einer Studie; jede Anzeige, in der vor einer Sitzung eine Bearbeitungsgebühr oder eine Anzahlung verlangt wird, stammt nicht von einer seriösen Marktforschungsplattform. Dateneingabe- und Schreibaufträge, die unrealistische Stundenlöhne versprechen : Die BBB verfolgt ein immer wiederkehrendes Betrugsmuster, bei dem Anzeigen 30 bis 40 Dollar pro Stunde für einfache Schreib- oder Dateneingabeaufgaben versprechen und neue Bewerber dann auffordern, zunächst ein Starter-Kit oder eine Softwarelizenz zu kaufen.

: Die BBB verfolgt ein immer wiederkehrendes Betrugsmuster, bei dem Anzeigen 30 bis 40 Dollar pro Stunde für einfache Schreib- oder Dateneingabeaufgaben versprechen und neue Bewerber dann auffordern, zunächst ein Starter-Kit oder eine Softwarelizenz zu kaufen. AI-Bewertungs- und App-Test-Aufträge, die außerhalb offizieller Plattformen ausgeschrieben werden : Seriöse Bewerter und Tester bewerben sich direkt über Websites wie die TELUS International KI-Community oder Userlytics; ein zufälliges Inserat in den sozialen Medien, in dem vor einem „Vorstellungsgespräch“ nach Ihren Bankdaten gefragt wird, ist ein Phishing-Versuch, kein Stellenangebot.

: Seriöse Bewerter und Tester bewerben sich direkt über Websites wie die TELUS International KI-Community oder Userlytics; ein zufälliges Inserat in den sozialen Medien, in dem vor einem „Vorstellungsgespräch“ nach Ihren Bankdaten gefragt wird, ist ein Phishing-Versuch, kein Stellenangebot. „Treffen“ für die Haustierbetreuung, die vollständig außerhalb der Plattform vereinbart werden: Wenn Sie das Verifizierungs- und Nachrichtensystem von Rover umgehen, um Gebühren zu sparen, entfallen die Hintergrundüberprüfung, die Versicherung und der Zahlungsschutz, die die Nutzung der Plattform überhaupt erst lohnenswert machen.

Abschließendes Urteil zu „Einfach Geld von zu Hause aus verdienen“

Der ehrliche Weg, zu Hause einfach Geld zu verdienen, besteht darin, die Methode daran anzupassen, wie viel Zeit und Aufmerksamkeit Sie dafür aufbringen können. Für kurze freie Minuten eignen sich Umfragen oder Mikrotasks, für ein paar feste Stunden täglich die Arbeit als Call-Agent oder die Bewertung von KI-Ergebnissen, und wenn Sie Tiere lieben, ist Haustierbetreuung die richtige Wahl.

Keine dieser sieben Methoden beschert dir einen Geldsegen, aber jede ist mit einer realen, aus zuverlässigen Quellen stammenden Verdienstspanne verbunden – mehr als die meisten „Schnellgeld“-Listen bieten. Wenn du im Hintergrund zusätzlich eine Belohnungs-App wie Snakzy nutzt, kommen jeden Monat ein paar Dollar extra ohne zusätzlichen Aufwand hinzu, unabhängig davon, für welche Hauptmethode du dich entscheidest.

Um herauszufinden, wie man zu Hause einfach Geld verdienen kann, kommt es letztlich darauf an, die Methode an die Zeit anzupassen, die man tatsächlich zur Verfügung hat. Beginne mit dem, was heute zu deinem Zeitplan passt, anstatt der höchsten Zahl auf dieser Liste hinterherzujagen. Konsequenz über mehrere Monate hinweg ist wichtiger als die Plattform, und den ersten Monat eher als Testphase denn als Gehaltsscheck zu betrachten, ist der richtige Weg, um zu Hause einfach Geld zu verdienen.

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Häufig gestellte Fragen