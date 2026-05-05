Aplicaciones similares a Fetch: las 12 mejores alternativas para ganar recompensas

Cuando empecé a buscar aplicaciones como Traer, quería plataformas que me pagaran por mis actividades cotidianas sin requisitos complicados. Fetch Rewards facilitaba la gestión de los ingresos escaneando los recibos, pero me preguntaba qué otras opciones había.

¿Qué es elTraer¿App? Traerte permite gana puntos escaneando los tickets de la compra en cualquier tienda. Acumulas puntos al comprar determinadas marcas y los canjeas por tarjetas regalo para Amazon, Objetivo, Starbucks, y cientos de otros comercios.

Las marcas asociadas otorgan puntos extra, pero se obtienen puntos básicos con cualquier ticket de compra. La mayoría de los usuarios acumulan los suficientes para su primera Tarjeta regalo de 5 dólaresen un plazo de dos semanas tras la exploración periódica.

Llevo más de dos años probando aplicaciones de recompensas. Aunque Traer destaca en el escaneo de tickets de compra, mientras que otras plataformas ofrecen mejores recompensas por jugar, participar en encuestas o hacer compras con reembolso. Encontrar la combinación adecuada de aplicaciones similares a Traer maximiza tus ingresos mensuales sin que tengas que dedicarle más tiempo.

Nuestras mejores recomendaciones: las mejores aplicaciones similares a Fetch Rewards

El panorama de las aplicaciones de recompensas se divide en tres categorías principales: escáneres de tickets, plataformas de juegos y aplicaciones en las que se gana dinero realizando tareas. Cada tipo se adapta a diferentes estilos de ganancia y a distintos niveles de dedicación de tiempo.

Snakzy domina el sector de las recompensas en los videojuegos con recompensas competitivas por alcanzar hitos en los juegos para móviles. La plataforma se centra exclusivamente en tareas relacionadas con los videojuegos, dejando de lado las encuestas y los reembolsos por compras que diluyen el enfoque de otras aplicaciones. El potencial de ingresos mensuales alcanza Entre 40 y 100 dólares para jugadores ocasionales que completan misiones diarias.

Swagbucks funciona como la navaja suiza de las aplicaciones de recompensas. Escaneas los tickets de compra como Traer, completar encuestas, ver vídeos, jugar y obtener reembolsos por tus compras, todo en un mismo sitio. La plataforma ofrece tarifas más bajas por actividad, pero lo compensa con una gran variedad de formas de ganar dinero.

Freecash se especializa en tareas relacionadas con los videojuegos pagos entre un 20 % y un 30 % más altos que los de la competencia. El importe mínimo de retirada de criptomonedas de 0,50 $ te permite cobrar casi al instante. Los usuarios activos ganan habitualmente entre 50 y 80 $ al mes combinando ofertas de juegos muy bien remuneradas con tareas diarias.

Las mejores aplicaciones similares a Fetch

Estas plataformas igualan o superan Traer«El potencial de ingresos a través de diferentes métodos. Los he probado a fondo y puedo confirmar que pagan de forma fiable».

Snakzy da un giro a la fórmula de las aplicaciones de recompensas al centrarse exclusivamente en los juegos para móviles. La plataforma te paga por alcanzar niveles concretos en juegos populares para móviles, completar misiones dentro del juego y mantener rachas de inicio de sesión diarias.

La interfaz de usuario resulta más limpia que otras opciones más recargadas. Verás los juegos disponibles ordenados por importe de pago, lo que facilita la elección de las opciones más rentables. Los juegos abarcan desde títulos de puzles hasta juegos de estrategia, y las ganancias varían en función del tiempo que se invierta en ellos.

El procesamiento de pagos funciona con mayor fluidez que el de la mayoría de la competencia. SnakzyadmitePayPal, tarjetas regalo y retiradas de criptomonedas. He probado el PayPal He utilizado esta opción varias veces y he recibido los pagos en un plazo de 24 horas desde que solicité el retiro de fondos.

The las mejores aplicaciones de juegos para ganar dinero real Esta categoría incluye SnakzyporqueLos usuarios interesados en los videojuegos ganan entre un 30 % y un 40 % más en comparación con las plataformas generalistas. Los usuarios activos diarios suelen ganar entre 40 y 100 dólares al mes combinando la finalización de juegos con las bonificaciones diarias.

Característica Detalles Importe mínimo de pago 5 $ por PayPal 💸 Primer pago habitual Entre 10 y 15 dólares la primera semana ⏱️ Plazo de pago 24-48 horas 💳 Formas de pago PayPal, tarjetas regalo de Amazon, tarjetas de Google Play, criptomonedas 📱 Plataformas iOS y Android 🎮 Características principales Ofertas exclusivas de juegos, misiones diarias, bonificaciones por subir de nivel, recompensas por rachas ⭐ Valoración de los usuarios 4,4/5 (más de 8500 opiniones en Google Play) 💵 Posibilidades de ingresos 40-100 $ al mes (usuarios ocasionales) / 150-300 $ al mes (usuarios activos) 🆓 Precio de la entrada De uso gratuito 👤 Requisito de edad 18+ 🌍 Disponibilidad EE. UU., Canadá, Reino Unido, Australia 🎁 Bono de bienvenida 5 $ tras completar el primer juego

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Una gran suma de dinero funciona como una plataforma GPT activa con más de 3.210 ofertas en juegos para móviles, encuestas, instalaciones de aplicaciones y pruebas de productos. Donde Traer te recompensa por las compras que ya haces, Una gran suma de dinero paga por tareas concretas como hitos en el mundo de los videojuegos, encuestas o altas en servicios financieros que superen los 100 dólares, como Chime.

La plataforma ha gestionado 20 millones de dólares en pagos desde 2015. Las recompensas por los juegos oscilan entre 5 y más de 50 dólares, dependiendo de la dificultad, mientras que las encuestas rápidas generan ganancias más pequeñas pero más rápidas. Las monedas se canjean a razón de 250 por dólar.

¿Qué distingueUna gran suma de dinero Lo que distingue a las aplicaciones pasivas es su estructura de referidos; el 20 % de las ganancias acumuladas de los usuarios referidos genera unos ingresos pasivos reales si se consigue captar usuarios activos. 1 dólarPayPalnúmero mínimo de pulsacionesTraerEl umbral de 3 dólares, y las retiradas se procesan en un plazo de entre 10 minutos y 2 horas a través de PayPal, Venmo, oBitcoin.

Característica Detalles Importe mínimo de pago 1 $ (250 monedas) a través de PayPal 💸 Primer pago habitual Se pueden ganar entre 5 y 15 dólares en las primeras horas ⏱️ Plazo de pago De unas horas a varios días laborables 💳 Formas de pago PayPal, Venmo, Bitcoin, tarjetas regalo 📱 Plataformas Android (Google Play), iOS (App Store) y web (bigcashweb.com) 🎮 Características principales Más de 3.210 ofertas disponibles en juegos, encuestas e instalaciones de aplicaciones ⭐ Valoración de los usuarios 4,5/5 (Trustpilot – 12 647 opiniones); 4,7/5 según Google Play 💵 Posibilidades de ingresos Entre 20 y 100 $ o más al mes, dependiendo del nivel de actividad y de la disponibilidad de ofertas 🆓 Precio de la entrada Gratis 👤 Requisito de edad 18+ 🌍 Disponibilidad En todo el mundo (las mejores oportunidades de ingresos en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido) 🎁 Bono de bienvenida Multiplicador de bonificación x3 para nuevos usuarios; bonificaciones por correo electrónico promocional

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Cash Kick funciona como una plataforma de ingresos basada en tareasen lugar deTraerEl modelo de escaneo pasivo de recibos de [nombre de la plataforma]. La plataforma funciona tanto en dispositivos móviles como en ordenadores de sobremesa, lo que te permite completar encuestas durante los descansos del trabajo en el ordenador y luego pasar a las ofertas de juegos para móviles cuando estés fuera de casa. Ganas un bono de registro de 1 $ inmediatamente después de completar tu perfil, lo que te da una ventaja para alcanzar el pago mínimo de 10 $.

Las tareas incluyen encuestas rápidas que pagan entre 0,25 $ y unos pocos dólares cada una, y ofertas de juegos que requieren completar objetivos específicos para obtener pagos más elevados. La interfaz muestra las ganancias en dólares reales, en lugar de confusos sistemas de puntos, y el proceso sencillo garantiza la transparencia en todo momento; Completa tareas, observa cómo crece tu saldo y retira dinero a través de PayPalo tarjetas regalo.

El programa de recomendaciones de por vida del 25 % genera ingresos pasivos si los amigos siguen activos, lo que reduce la brecha entre Traer«Hay modelos totalmente pasivos y aplicaciones en las que se ganan ingresos de forma puramente activa». Los pagos se tramitan en unos pocos días laborables a través dePayPalo elQué pena Recompensas sistema de tarjetas regalo, con numerosas tareas disponibles de forma constante en ambas plataformas.

Característica Detalles Importe mínimo de pago €10 💸 Primer pago habitual Entre 15 y 30 dólares la primera semana ⏱️ Plazo de pago De unas horas a dos días laborables 💳 Formas de pago PayPal, tarjetas regalo a través de Kash Rewards 📱 Plataformas Navegador web, Android, iOS 🎮 Características principales Encuestas, ofertas de juegos, reembolsos por compras, ganancias del 25 % por recomendar a otros usuarios ⭐ Valoración de los usuarios 4,0/5 en Trustpilot (más de 4.000 opiniones) 💵 Posibilidades de ingresos 10-40 $ al mes (usuarios ocasionales) / 100-200 $ al mes (usuarios activos) 🆓 Precio de la entrada De uso gratuito 👤 Requisito de edad 18+ 🌍 Disponibilidad Solo en EE. UU. 🎁 Bono de bienvenida 1 $ por completar el perfil

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Agitado adopta un enfoque único al centrarse en los juegos de rompecabezas de palabras. Se obtienen recompensas al completar retos diarios de palabras, resolver anagramas y jugar a minijuegos basados en palabras. Este formato resulta atractivo para los aficionados a los rompecabezas que buscan formas entretenidas de ganar dinero.

El diseño «mobile-first» resulta elegante y se adapta perfectamente a los dispositivos. Los retos diarios se reinician a medianoche, lo que te ofrece nuevas oportunidades de ganar dinero cada 24 horas. Las bonificaciones por racha premian la constancia en el juego con bonificaciones multiplicadoras que aumentan las ganancias diarias.

Las opciones de pago incluyen PayPal y tarjetas regalo muy populares a partir de un mínimo de 5 $. El tiempo de tramitación suele ser de dos a tres días laborables para la mayoría de los métodos de retirada. Los aficionados a los juegos de palabras que busquen Cómo ganar dinero jugando a videojuegos pudieras sacarle el máximo partido a esta aplicación.

Las posibilidades de ingresos siguen siendo moderadas en comparación con plataformas que ofrecen diversos tipos de tareas. Los usuarios ocasionales ganan entre 10 y 25 dólares al mes, mientras que los usuarios más activos que completan todos los retos diarios llegan a ganar entre 40 y 60 dólares al mes.

Característica Detalles Importe mínimo de pago 5 $ por PayPal / Tarjetas regalo de 5 $ 💸 Primer pago habitual Entre 8 y 12 dólares la primera semana ⏱️ Plazo de pago 2-3 días laborables 💳 Formas de pago PayPal, tarjetas regalo de Amazon, tarjetas regalo de Target, tarjetas de Starbucks 📱 Plataformas iOS y Android 🎮 Características principales Rompecabezas de palabras diarios, retos de anagramas, bonificaciones por rachas, minijuegos ⭐ Valoración de los usuarios 4,3/5 (más de 7500 opiniones en Google Play) 💵 Posibilidades de ingresos 10-25 $ al mes (usuarios ocasionales) / 40-60 $ al mes (usuarios activos) 🆓 Precio de la entrada De uso gratuito 👤 Requisito de edad 13+ 🌍 Disponibilidad EE. UU., Canadá, Reino Unido 🎁 Bono de bienvenida Monedas de regalo por completar el tutorial

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Swagbucks funciona desde 2008 y ha repartido más de 600 millones de dólares entre sus usuarios. La plataforma reúne todas las formas de ganar dinero en una sola aplicación: encuestas, reembolsos por compras, visionado de vídeos, juegos y escaneo de tickets de compra.

Los puntos (denominados SB) se canjean a razón de 100 SB por cada dólar. Cada día te llegan un montón de oportunidades de encuestas a tu panel de control, con entre 10 y 20 opciones que ofrecen entre 40 y 200 SB cada una. La tasa de selección ronda el 40 %, lo que significa que te descartarán con frecuencia.

Reembolso por compras a través de Swagbucks supera a las aplicaciones de compras independientes. Entre los comercios asociados se encuentran Walmart, Objetivo, Diosa, y miles de tiendas online. Las tasas de reembolso oscilan entre el 1 % y el 10 %, y las promociones de temporada las elevan aún más durante las fiestas.

El programa de recomendación te da el 10 % de las ganancias totales de tus recomendados. He ganado 50 dólares extra al mes solo porque mis amigos han usado mi enlace. Aplicaciones comoSwagbucks muestran opciones similares, pero Swagbucks sigue siendo la más consolidada y la que cuenta con la red de minoristas más amplia.

Característica Detalles Importe mínimo de pago Tarjetas regalo de 3 $ / 25 $ por PayPal 💸 Primer pago habitual Entre 15 y 20 dólares la primera semana, con el bono de registro ⏱️ Plazo de pago 1-3 días para tarjetas regalo / 5-10 días para PayPal 💳 Formas de pago PayPal, tarjetas regalo (más de 100 tiendas), cheques 📱 Plataformas iOS, Android y web 🎮 Características principales Encuestas, reembolsos por compras, ver vídeos, juegos, escanear tickets de compra, recompensas por búsquedas ⭐ Valoración de los usuarios 4,3/5 (más de 40 000 opiniones) 💵 Posibilidades de ingresos 20-50 $ al mes (usuarios ocasionales) / 100-200 $ al mes (usuarios activos) 🆓 Precio de la entrada De uso gratuito 👤 Requisito de edad Mayores de 13 años (PayPal exige ser mayor de 18 años) 🌍 Disponibilidad EE. UU., Canadá, Reino Unido, Australia y más de 40 países más 🎁 Bono de bienvenida 10 $ tras acumular los primeros 2.500 SB

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Para más información PilaSwagbucks Reembolsos por compras con recompensas de tarjetas de crédito para duplicar las ganancias. Realiza tus compras online a través de la Swagbucks Primero utilizo el portal y luego pago con una tarjeta de crédito con devolución de dinero. Al combinar estos métodos, suelo obtener entre un 12 % y un 15 % en total en mis compras durante los periodos promocionales.

Freecash se lanzó en 2020 y rápidamente ganó popularidad por mayores pagos por las ofertas en comparación con las plataformas ya consolidadas. La interfaz agrupa más de 20 redes de «offer wall», lo que te permite comparar las tarifas de tareas idénticas entre distintos proveedores.

Las ofertas relacionadas con los videojuegos dominan la plataforma. Alcanzar el nivel 500 en un juego de construcción de ciudades reporta unos 150 dólares, aunque completarlo requiere entre dos y tres semanas de juego diario. Las ofertas breves, como las descargas de aplicaciones, pagan entre 50 y 500 monedas por entre 5 y 10 minutos de trabajo.

El sistema de clasificación aporta un toque competitivo. Los usuarios que más ganan cada mes se reparten 5.000 dólares en bonificaciones, y las recompensas se extienden a los 100 primeros usuarios. Incluso la participación ocasional en los eventos de la clasificación genera ingresos adicionales.

Conjuntos de retirada de criptomonedas Freecash a diferencia de la competencia. El mínimo de 0,50 $ para las criptomonedas significa puedes retirar el dinero el mismo día una vez que hayas completado tus primeras ofertas. Tradicional PayPal Para realizar un retiro se requiere un importe mínimo de 5 $, pero se procesa en un plazo de 24 horas. Más información ¿Cómo funciona realmente Freecash? y empieza a ganar dinero hoy mismo.

Característica Detalles Importe mínimo de pago 0,50 $ en criptomonedas / 5 $ por PayPal 💸 Primer pago habitual Entre 5 y 10 dólares la primera semana ⏱️ Plazo de pago Criptomonedas al instante / PayPal las 24 horas 💳 Formas de pago PayPal, criptomonedas, transferencia bancaria, tarjetas prepago Visa, tarjetas regalo 📱 Plataformas iOS, Android y web 🎮 Características principales Más de 20 tableros de ofertas, logros en juegos, encuestas, competiciones con clasificaciones y aperturas de cajas ⭐ Valoración de los usuarios 4,5/5 (más de 15 000 opiniones) 💵 Posibilidades de ingresos 30-80 $ al mes (usuarios ocasionales) / 200-500 $ al mes (usuarios activos) 🆓 Precio de la entrada De uso gratuito 👤 Requisito de edad 18+ 🌍 Disponibilidad Presencia global con las mejores ofertas en EE. UU., Reino Unido y Canadá 🎁 Bono de bienvenida 0,50 $ más 3 cajas de recompensas aleatorias

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PrizeRebel opera desde 2007 con un modelo sencillo centrado en las encuestas. La plataforma otorga puntos por completar encuestas, y 100 puntos equivalen a 1 dólar. La duración de las encuestas oscila entre 5 y 30 minutos, con recompensas de entre 50 y 300 puntos.

La interfaz parece anticuada en comparación con las aplicaciones más recientes, pero funciona de forma fiable, sin fallos ni interrupciones. Las encuestas disponibles se actualizan a lo largo del día, lo que te ofrece nuevas oportunidades cada pocas horas. Las tasas de elegibilidad rondan el 35-40 %, algo habitual en las plataformas de encuestas.

Unos umbrales mínimos de pago más bajos hacen que PrizeRebel apto para principiantes. Puedes retirar 5 $ para PayPal o canjear tarjetas regalo a partir de 5 $. El tiempo de tramitación suele ser de entre 24 y 48 horas para la mayoría de los métodos de pago.

La disponibilidad internacional supera a la de los competidores centrados en EE. UU. Los usuarios de Europa, Asia y América Latina afirman encontrar más encuestas en PrizeRebel en comparación con plataformas como Swagbucks or InboxDollars.

Característica Detalles Importe mínimo de pago 5 $ por PayPal / Tarjetas regalo de 5 $ 💸 Primer pago habitual Entre 8 y 12 dólares la primera semana ⏱️ Plazo de pago 24-48 horas 💳 Formas de pago PayPal, tarjetas regalo, tarjetas Visa prepago 📱 Plataformas Compatible con navegadores web y dispositivos móviles 🎮 Características principales Encuestas, muros de ofertas, programa de recomendaciones, niveles de fidelidad ⭐ Valoración de los usuarios 4,2/5 (más de 12 000 opiniones en Trustpilot) 💵 Posibilidades de ingresos 25-60 $ al mes (usuarios ocasionales) / 80-150 $ al mes (usuarios activos) 🆓 Precio de la entrada De uso gratuito 👤 Requisito de edad 13+ 🌍 Disponibilidad Disponibilidad a nivel mundial 🎁 Bono de bienvenida Bonificaciones por nivel de fidelidad (sin bonificación inmediata)

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Las luces opera como competidor directo de Traer gracias a colaboraciones más sólidas con marcas. La aplicación ofrece reembolsos en productos específicos, en lugar de limitarse al escaneo genérico de tickets de compra. Seleccionas las ofertas antes de ir de compras, y luego escanea los recibos para verificar las compras.

Las tasas de reembolso oscilan entre 0,25 y 5 dólares por artículo, dependiendo de la marca. Productos populares de los principales fabricantes como Coca-Cola, Fuerza, yProcter & Gamble aparecen con regularidad. Algunas semanas incluyenMás de 10 $ en bonificacionespor la compra de varios productos de socios. Debido a su amplia disponibilidad, esta aplicación figura en la lista de Las mejores aplicaciones para ganar dinero en Arabia Saudí.

La aplicación se integra con los programas de fidelización de las principales cadenas minoristas. Vincula tu Walmart, Objetivo, oRestaurantes permite verificar automáticamente las compras sin necesidad de escanear los tickets. Solo esta función ya supone un ahorro de tiempo considerable en comparación con la carga manual de los tickets.

El importe mínimo de retirada es de 20 dólares, una cifra superior a la de la mayoría de las alternativas. Una vez que alcances ese umbral, un PayPal procesos de transferencia en un plazo de 24 horas. La plataforma también es compatible con Venmo y el canje de tarjetas regalo.

Característica Detalles Importe mínimo de pago 20 $ por PayPal / 25 $ en tarjetas regalo 💸 Primer pago habitual Entre 25 y 35 dólares el primer mes ⏱️ Plazo de pago 24-48 horas con PayPal / 3-5 días con tarjetas regalo 💳 Formas de pago PayPal, Venmo, tarjetas regalo 📱 Plataformas iOS y Android 🎮 Características principales Reembolsos específicos por producto, escaneo de tickets, integración con programas de fidelización, ofertas de bonificación ⭐ Valoración de los usuarios 4,7/5 (más de 450 000 valoraciones en la App Store) 💵 Posibilidades de ingresos 15-40 $ al mes (usuarios ocasionales) / 60-120 $ al mes (usuarios activos) 🆓 Precio de la entrada De uso gratuito 👤 Requisito de edad 18+ 🌍 Disponibilidad Solo en EE. UU. 🎁 Bono de bienvenida 10 $ tras la verificación del primer recibo

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InboxDollars paga en dinero real en lugar de puntos, lo que evita la confusión que supone la conversión. La plataforma reúne varias formas de ganar dinero: encuestas, vídeos, juegos, reembolsos por compras y lectura de correos electrónicos promocionales.

Cada actividad muestra las cantidades exactas en dólares que ganarás, lo que facilita dar prioridad a las tareas de mayor valor. Las encuestas pagan entre 0,50 y 3 dólares cada una, las listas de reproducción de vídeos reportan entre 0,01 y 0,05 dólares, y la lectura de correos electrónicos se remunera con entre 0,02 y 0,05 dólares por mensaje.

El bono de bienvenida de 5 $ ofrece a los nuevos usuarios una ventaja inicial. Si a esto le sumamos las primeras encuestas, la mayoría de los usuarios alcanzan sus primeros 15-20 $ en la primera semana. El principal inconveniente es el mínimo de 15 $ para PayPalretirada.

Los cheques físicos tardan entre 10 y 14 días en llegar. Te recomiendo que sigas con PayPal para poder disponer más rápidamente de los ingresos, a pesar de que el umbral mínimo sea más alto.

Característica Detalles Importe mínimo de pago 15 $ por PayPal / 10 $ en tarjetas regalo 💸 Primer pago habitual Entre 20 y 25 dólares la primera semana, con bonificación ⏱️ Plazo de pago 5-10 días laborables con PayPal / 14-21 días con cheques 💳 Formas de pago PayPal, cheques, tarjetas Visa prepago, tarjetas regalo 📱 Plataformas iOS, Android y web 🎮 Características principales Encuestas, ver vídeos, juegos, leer correos electrónicos, reembolsos por compras ⭐ Valoración de los usuarios 4,1/5 (más de 35 000 opiniones) 💵 Posibilidades de ingresos 30-75 $ al mes (usuarios ocasionales) / 100-180 $ al mes (usuarios activos) 🆓 Precio de la entrada De uso gratuito 👤 Requisito de edad 18+ 🌍 Disponibilidad Solo en EE. UU. 🎁 Bono de bienvenida Bonificación instantánea de 5 $ al registrarte

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Ventajas Se especializa en reembolsos por compras de gasolina, comestibles y en restaurantes. La aplicación muestra los establecimientos participantes cercanos, con las tasas de reembolso actuales destacadas de forma clara. Las gasolineras suelen devolver entre 5 y 25 céntimos por galón, lo que supone un gasto considerable para los conductores habituales.

Solicita las ofertas antes de realizar la compra y, a continuación, envía fotos del recibo para su verificación. La aprobación se produce en un plazo de 24 a 48 horas, y las ganancias se abonan en tu Ventajas cuenta. El sistema funciona a la perfección una vez que te acostumbras a la rutina.

El reembolso en la compra oscila entre el 2 % y el 15 %, dependiendo de la tienda y de las promociones vigentes. Las ofertas en restaurantes varían mucho, pero en ocasiones pueden alcanzar el 20 % o el 30 % durante los periodos promocionales. Combinar estas ofertas permite obtener un ahorro considerable en las compras de primera necesidad.

El importe mínimo de retirada es de 10 $ para PayPal, Amazon, o diversas tarjetas regalo. La mayoría de los usuarios activos retiran sus ganancias semanalmente, dado el bajo umbral mínimo y las oportunidades de ganar dinero con regularidad. Para maximizar tus ganancias mientras haces recados, a menudo es necesario utilizar varias aplicaciones de localización al mismo tiempo. Muchos usuarios avispados combinan las recompensas por repostaje con Agente de campoalternativas para ganar dinero realizando auditorías rápidas en tiendas y comprobando precios durante sus salidas habituales de compras.

Característica Detalles Importe mínimo de pago 10 $ por PayPal / Tarjetas regalo de 10 $ 💸 Primer pago habitual Entre 15 y 20 dólares la primera semana ⏱️ Plazo de pago 24-48 horas 💳 Formas de pago PayPal, transferencia bancaria, tarjetas regalo 📱 Plataformas iOS y Android 🎮 Características principales Reembolsos por repostar, reembolsos por la compra, reembolsos por ir a restaurantes, ofertas basadas en la ubicación ⭐ Valoración de los usuarios 4,6/5 (más de 125 000 valoraciones en la App Store) 💵 Posibilidades de ingresos 20-50 $ al mes (usuarios ocasionales) / 80-150 $ al mes (usuarios activos) 🆓 Precio de la entrada De uso gratuito 👤 Requisito de edad 18+ 🌍 Disponibilidad Solo en EE. UU. 🎁 Bono de bienvenida Varía según la ubicación y la promoción

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TopCashBack Afirma que ofrece tarifas más altas que la competencia gracias a un modelo de negocio diferente. La plataforma devuelve el 100 % de la comisión a los usuarios, en lugar de repartirla. Esto se traduce en tasas entre un 5 % y un 15 % más altas que Rakuten or Swagbucks para compras idénticas.

La red de comercios minoristas cuenta con más de 4.000 tiendas que abarcan todas las categorías principales. Los productos electrónicos, la moda, los artículos para el hogar y los viajes se ofrecen a precios competitivos. Las promociones de temporada suelen aumentar los descuentos hasta un 20-30 % en determinados comercios.

El procesamiento de los pagos es más lento que en las aplicaciones de gratificación instantánea. El reembolso estará disponible para su retirada una vez que los comercios hayan confirmado la compra, lo que suele tardar entre 30 y 90 días. Una vez disponible, PayPal Procesa las transferencias en un plazo de 3 a 5 días laborables.

Ganar dinero desde casa combina bien con TopCashBack ya que las compras por Internet se integran de forma natural en la rutina diaria de la mayoría de la gente. He ganado más de 300 dólares al año simplemente realizando mis compras habituales a través de la plataforma.

Característica Detalles Importe mínimo de pago 10 $ por PayPal / varía según la tarjeta regalo 💸 Primer pago habitual El primer pago tarda entre 30 y 90 días debido a los plazos de confirmación de los comerciantes ⏱️ Plazo de pago Entre 3 y 5 días laborables después de que el reembolso esté disponible 💳 Formas de pago PayPal, cheques, tarjetas regalo, donaciones benéficas 📱 Plataformas iOS, Android y web 🎮 Características principales Devolución del 100 % de la comisión, más de 4000 comercios, extensión para el navegador, comparador de precios ⭐ Valoración de los usuarios 4,5/5 (más de 18 000 opiniones en Trustpilot) 💵 Posibilidades de ingresos 25-80 $ al mes (compradores ocasionales) / 150-400 $ al mes (compradores habituales) 🆓 Precio de la entrada De uso gratuito 👤 Requisito de edad 18+ 🌍 Disponibilidad EE. UU., Reino Unido, China 🎁 Bono de bienvenida Varía según el periodo de la promoción

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Rakuten domina el sector de las compras con reembolso gracias a la mayor red de tiendas y a una estrategia de marketing muy agresiva. La plataforma ofrece reembolsos por las compras realizadas en más de 3.500 tiendas, lo que abarca prácticamente todos los comercios online que podrías utilizar.

Las tasas de reembolso estándar oscilan entre el 1 % y el 5 % en la mayoría de los comercios. Las promociones trimestrales denominadas «Cash Back Day» aumentan las tasas entre un 10 % y un 40 %. en tiendas seleccionadas. Programar las compras importantes para que coincidan con estos eventos permite maximizar los beneficios de forma significativa.

La extensión del navegador aplica automáticamente el reembolso y busca códigos de descuento al finalizar la compra. Este método automático funciona mejor que tener que acordarse de activar las ofertas manualmente. He conseguido cientos de euros en reembolsos que, de otro modo, me habría perdido.

Los pagos se realizan trimestralmente a través de PayPal o un cheque. El importe mínimo de 5 dólares es asequible, pero el calendario trimestral implica esperar hasta tres meses entre cada pago. Rakuten Además, cuenta con un sólido programa de recomendaciones que ofrece una recompensa de 30 dólares por cada recomendación válida.

Característica Detalles Importe mínimo de pago 5 $ por PayPal / 5 $ mediante cheque 💸 Primer pago habitual Entre 10 y 25 dólares en el primer trimestre ⏱️ Plazo de pago Calendario de pagos trimestrales (cada tres meses) 💳 Formas de pago PayPal, cheques 📱 Plataformas iOS, Android y extensión para navegadores web 🎮 Características principales Más de 3.500 comercios, extensión para el navegador, códigos de descuento automáticos, eventos «Cash Back Day» ⭐ Valoración de los usuarios 4,6/5 (más de 180 000 valoraciones en la App Store) 💵 Posibilidades de ingresos 30-100 $ al mes (usuarios ocasionales) / 200-500 $ al mes (usuarios activos) 🆓 Precio de la entrada De uso gratuito 👤 Requisito de edad 18+ 🌍 Disponibilidad EE. UU., Canadá, Reino Unido 🎁 Bono de bienvenida 10 $ tras gastar los primeros 25 $

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¿Cuánto se puede ganar realmente con aplicaciones como Fetch?

Es importante tener expectativas realistas al usar aplicaciones de recompensas. Las plataformas pagan con dinero real, pero ninguna de ellas sustituirá a los ingresos de un trabajo a tiempo completo o incluso un trabajo a tiempo parcial con el salario mínimo.

Traer Los usuarios suelen ganar entre 5 y 15 dólares al mes escaneando los tickets de compra habituales. Si se añaden compras de marcas concretas, las ganancias aumentan hasta los 20-30 dólares al mes. El esfuerzo que hay que dedicar es mínimo: solo 2 o 3 minutos por compra.

Combinar varios aplicaciones similares a Fetch aumenta los ingresos sin que ello suponga un aumento proporcional del tiempo dedicado. Mi configuración actual incluye Traerpara los recibos,Freecash para jugar, y TopCashBack para las compras por Internet. Esta combinación genera entre 150 y 200 dólares al mes con unas 10 horas de trabajo activo.

El tiempo dedicado influye considerablemente en el potencial de ingresos. Las encuestas pagan entre 2 y 8 dólares por hora, dependiendo de los criterios de selección y la duración de la encuesta. Las ofertas de videojuegos ofrecen mejores ingresos, entre 8 y 15 dólares por hora, cuando se persiguen objetivos de alto valor. Los reembolsos por compras ofrecen la mejor rentabilidad, ya que, de todos modos, vas a realizar esas compras.

The ganar dinero por Internet jugando a juegos sencillos Esta estrategia funciona mejor cuando disfrutas de los juegos en sí. Pasar horas jugando a juegos para móvil solo por las recompensas acaba resultando aburrido enseguida. Elige plataformas que se adapten a tus intereses y a tus hábitos actuales para obtener ingresos de forma sostenible.

Equipo y requisitos para utilizar aplicaciones de recompensas

Primeros pasos con otras aplicaciones como Fetch requiere una configuración mínima. La mayoría de los usuarios ya dispone de todo lo necesario.

Requisitos del dispositivo

Un smartphone que funciona con iOSA partir de 12 años oAndroid El 8+ es compatible con todas las principales aplicaciones de recompensas sin problemas. Los teléfonos económicos de los últimos tres o cuatro años cumplen estos requisitos sin dificultad. Las tabletas funcionan con algunas aplicaciones, pero limitan las ofertas basadas en la ubicación que requieren la función de GPS.

El acceso a un ordenador amplía las oportunidades de ingresos a través de plataformas en línea. Swagbucks, PrizeRebel, yTopCashBack Todas funcionan mejor en pantallas más grandes a la hora de rellenar encuestas o consultar ofertas de compras. No necesitas un equipo de gama alta; cualquier portátil de los últimos cinco años funciona perfectamente.

Conexión a Internet

La fiabilidad de la conexión a Internet es más importante que la velocidad. La mayoría de las tareas consumen muy pocos datos, pero las conexiones inestables pueden provocar la descalificación de las encuestas o fallos en el seguimiento de las ofertas. La red wifi doméstica es la mejor opción, aunque los datos móviles son suficientes para escanear recibos y realizar tareas sencillas.

Requisitos de la cuenta

Todas las plataformas requieren una verificación por correo electrónico. Algunas aplicaciones necesitan PayPal algunas cuentan con cuentas para retiros de efectivo, mientras que otras aceptan canje de tarjetas regalo sin necesidad de cuentas en procesadores de pagos. Las restricciones de edad suelen oscilar entre los 13 y los 18 años, dependiendo de la plataforma.

Traer y los escáneres de tickets similares necesitan permisos de cámara. Las aplicaciones de recompensas por jugar requieren permiso para realizar un seguimiento de las instalaciones de la aplicación. Los servicios de localización ayudan a optimizar los reembolsos en gasolina y las ofertas de compras locales, pero no son estrictamente necesarios para la mayoría de las ganancias.

Consideraciones sobre el almacenamiento

Las propias aplicaciones de recompensas ocupan entre 50 y 200 MB cada una. Las tareas de recompensas relacionadas con los juegos requieren la descarga de los juegos destacados, que ocupan entre 100 MB y 2 GB, dependiendo del título. Reserva entre 3 y 5 GB de espacio libre para poder instalar y probar cómodamente las ofertas de juegos.

Problemas habituales con aplicaciones como Fetch

Incluso las plataformas legítimas se enfrentan a problemas técnicos y a la insatisfacción de los usuarios. Conocer los problemas más habituales te ayuda a resolverlos más rápidamente y a evitar pérdidas de tiempo.

Problemas con el rechazo de recibos

A veces, los escáneres de recibos no logran leer las imágenes subidas. Asegúrate de que los recibos estén planos, bien iluminados y se vean completamente en el marco de la foto. Los recibos arrugados o descoloridos suelen ser rechazados con frecuencia. Algunos usuarios tienen un pequeño escáner portátil para que las imágenes que suben se vean siempre nítidas.

Traer En ocasiones, rechaza los tickets de tiendas que no reconoce. Las cadenas de tiendas casi siempre funcionan, mientras que las pequeñas tiendas locales a veces son marcadas como no válidas. La aplicación indica claramente cuáles son los comercios admitidos, lo que evita la frustración de realizar compras incompatibles.

Épocas de restricción crediticia

Los puntos no siempre aparecen inmediatamente después de completar las tareas. Las plataformas de encuestas tardan entre 24 y 48 horas en verificar la finalización y abonarlos en las cuentas. Los hitos de los juegos a veces requieren de tres a siete días para su revisión manual antes de abonar las recompensas.

Este retraso resulta frustrante para los nuevos usuarios que esperan una recompensa inmediata. Planifica con antelación y no cuentes con obtener ingresos el mismo día para cubrir necesidades urgentes. La mayoría de las plataformas muestran claramente los créditos pendientes en el panel de control de tu cuenta.

Suspensiones de cuentas

El uso de VPN provoca bloqueos automáticos en la mayoría de las plataformas de recompensas. Gestionar varias cuentas desde el mismo domicilio despierta sospechas. Las aplicaciones de recompensas cuentan con sofisticados sistemas de detección de fraudes que suspenden de forma permanente las cuentas sospechosas.

Nunca me han suspendido la cuenta por cumplir estrictamente las condiciones del servicio. Realiza las tareas de forma legítima, utiliza una sola cuenta por persona y evita las herramientas de suplantación de ubicación. Esos pocos dólares extra no compensan perder todas las ganancias acumuladas.

La frustración por el umbral de pago

Los importes mínimos de retirada elevados suponen un obstáculo para quienes ganan poco. Las lucesel umbral de 20 dólares y Swagbucks«25 $»PayPal Los usuarios ocasionales tardan como mínimo varias semanas en alcanzarlo. Esta decisión de diseño beneficia a las plataformas al reducir los costes de procesamiento de pagos.

Elige plataformas con importes mínimos más bajos, como Freecash (0,50 $ en criptomonedas) o tarjetas regalo a partir de 3-5 $. Esto mantiene alta la motivación, ya que permite realizar pequeños cobros frecuentes en lugar de tener que esperar meses para recibir un único pago de mayor cuantía.

Restricciones geográficas

Aplicaciones similares a Fetch Rewards concentran las oportunidades en Estados Unidos. Los usuarios internacionales encuentran entre un 50 % y un 70 % menos de ofertas, encuestas y oportunidades de reembolso. Algunas plataformas como Las luces and InboxDollars restringir el acceso exclusivamente a los residentes en EE. UU.

Los europeos, los asiáticos y los latinoamericanos deberían dar prioridad a PrizeRebel and Freecash para una mayor disponibilidad internacional. Comprueba los requisitos de la plataforma antes de dedicar tiempo a la configuración de la cuenta.

Fetch frente a otras opciones: ¿qué aplicación es la más adecuada para ti?

Elegir entre Traer y de la competencia depende de tu forma de ganar dinero y de la disponibilidad de tiempo que tengas.

Traer es ideal para quienes hacen la compra y quieren obtener ingresos pasivos. Escanea los tickets en 30 segundos y olvídate de la aplicación hasta la próxima compra. El mínimo esfuerzo que requiere hace que Traer es sostenible a largo plazo, aunque las ganancias máximas rondan los 20-30 dólares al mes. Los compradores habituales suelen combinar Fetch con aplicaciones comoLas luces para generar múltiples fuentes de ingresos a partir de un único conjunto de tickets de compra.

Plataformas centradas en los videojuegos como Snakzy and Freecash requieren una participación activa. Estás cambiando tiempo de ocio por recompensas, lo cual solo tiene sentido si realmente te gustan los juegos para móvil. Estas plataformas pagan bastante más por hora que el escaneo de tickets pero requieren una dedicación diaria constante.

Aplicaciones de reembolso por compras (Rakuten, TopCashBack) generan los mayores beneficios en relación con el esfuerzo. De todos modos, vas a realizar compras, así que hacerlas a través de portales de reembolso te permite ahorrar entre un 1 % y un 15 % automáticamente. El inconveniente radica en los retrasos en los pagos y en la necesidad de acordarse de activar las ofertas antes de finalizar la compra.

Las plataformas de encuestas son ideales para personas con horarios flexibles y altas tasas de selección para las encuestas. Los datos demográficos son muy importantes: los jóvenes y los padres con hijos suelen ser seleccionados con mayor frecuencia. Hay que contar con una inversión de tiempo considerable para obtener unos beneficios modestos, a menos que se dé con el perfil demográfico ideal.

Mi opinión general sobre aplicaciones como Fetch

Te recomiendo que empieces por Traer para la compra, además de Rakuten para las compras online y, después, probar una plataforma de videojuegos o de encuestas. Esta combinación te permite ganar dinero de varias formas sin que ello suponga una carga para tu rutina diaria. Deja de lado las plataformas que te resulten aburridas y céntrate en las que realmente te gusten.

Aplicaciones comoMistplaycomoSnakzy and Freecash Son las principales plataformas de recompensas para gamers que comparten base de usuarios, así que elige una o dos en lugar de repartir tu tiempo entre cinco aplicaciones idénticas. Centrarse en unas pocas genera mejores resultados mensuales que participar de forma superficial en todas ellas.

Tus próximos pasos con las aplicaciones de recompensas

Aplicaciones como Fetch pagan de verdad a los usuarios por actividades cotidianas, pero para tener éxito es necesario elegir bien la plataforma y dedicarle un esfuerzo constante. Ninguna te hará rico, pero la combinación adecuada te puede reportar entre 100 y 300 dólares al mes para gastos.

Empieza por las plataformas que se adapten a tus hábitos actuales. Quienes compran comestibles deberían empezar por Traer or Las luces. Los compradores en línea son los que más se benefician de Rakuten or TopCashBack. Los jugadores maximizan sus ganancias a través de Snakzy or Freecash.

Para empezar, descárgate como mucho dos o tres aplicaciones. El hecho de contar con más plataformas no implica automáticamente mayores ingresos cuando se dispersa demasiado la atención. Domina primero unas cuantas plataformas antes de ampliar tu cartera de aplicaciones para ganar dinero. Si quieres probar más opciones para ganar dinero, descubre Los mejores juegos para iOS con los que se gana dinero de verdad.

Fíjate objetivos de ingresos mensuales realistas en función del tiempo que le dediques. Los usuarios ocasionales (30 minutos al día) deberían aspirar a ganar entre 50 y 100 dólares al mes. Los usuarios activos (de una a dos horas al día) pueden llegar a ganar entre 200 y 300 dólares al mes en varias plataformas. Cualquier cosa que prometa mayores ganancias probablemente implique un esfuerzo insostenible o expectativas poco realistas.

Lleva un control mensual de tus ingresos por hora. Si ganas menos de 5 dólares por hora, o bien cambia de plataforma o bien acepta que las aplicaciones de recompensas funcionan mejor como fuentes de ingresos pasivos que como estrategias de ingresos activos.

Preguntas frecuentes