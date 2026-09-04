Encuestas de investigación de mercado: cómo funcionan y cuánto puedes ganar (2026)

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Las encuestas de investigación de mercado pueden convertir tus opiniones, tu experiencia profesional o tus comentarios sobre productos en dinero, puntos o tarjetas regalo. Entonces, ¿cuánto se gana con las encuestas de investigación de mercado? Una encuesta de 5 minutos puede reportar solo una pequeña recompensa, mientras que una entrevista seleccionada o un grupo de discusión pueden ofrecer entre 50 y más de 400 dólares. La diferencia depende de tu idoneidad, del formato y del presupuesto del investigador.

Esta guía compara siete formas realistas de ganar dinero con las encuestas de investigación de mercado. Explica los requisitos de participación, los rangos de recompensa, las comisiones, los plazos de aprobación y las normas de cobro, sin presentar el incentivo más alto como un ingreso garantizado.

¿Es realmente factible ganar dinero con las encuestas de investigación de mercado?

Sí, pero ¿cuánto pagan las encuestas de investigación de mercado en la práctica? Normalmente, lo suficiente para proporcionar unos ingresos extra, no un salario predecible. Los paneles ocasionales ofrecen recompensas más modestas, mientras que los estudios especializados pueden ofrecer mucho más, pero es más difícil cumplir los requisitos para participar en ellos.

Requisitos: El primer paso para aprender a participar en encuestas remuneradas es comprender que tu edad, ubicación, trabajo, dispositivos y hábitos influyen en las encuestas de investigación de mercado que te aparecen.

El primer paso para aprender a participar en encuestas remuneradas es comprender que tu edad, ubicación, trabajo, dispositivos y hábitos influyen en las encuestas de investigación de mercado que te aparecen. Tiempo no remunerado: Es posible que no se compense el tiempo dedicado a los filtros de selección, las actualizaciones de perfil, la configuración, los desplazamientos y el seguimiento.

Es posible que no se compense el tiempo dedicado a los filtros de selección, las actualizaciones de perfil, la configuración, los desplazamientos y el seguimiento. Disponibilidad: un estudio adecuado puede cerrarse tan pronto como se complete el cupo de participantes.

un estudio adecuado puede cerrarse tan pronto como se complete el cupo de participantes. Condiciones de pago: La respuesta a «¿cuánto pagan las encuestas de investigación de mercado?» también depende de los plazos de aprobación, las comisiones, los umbrales y las opciones de recompensa específicas de cada país.

Si estás pensando en cómo ganarte la vida realizando encuestas remuneradas, lleva un registro de los pagos recibidos y del tiempo total dedicado durante un periodo de entre 2 y 4 semanas. Si las encuestas de investigación de mercado no se ajustan a tus objetivos, compáralas con los mejores trabajos secundarios en línea para encontrar opciones que recompensen una habilidad o un servicio de forma más directa.

7 formas reales de ganar dinero con encuestas de investigación de mercado

Si quieres que te paguen por participar en encuestas, la elección de las encuestas de investigación de mercado adecuadas depende de si prefieres cuestionarios rápidos, entrevistas programadas o grupos de discusión de mayor valor. Las reseñas que figuran a continuación dan prioridad a las condiciones transparentes, los incentivos realistas y las ventajas útiles.

1. Prolific: encuestas de investigación de mercado con una remuneración justa

Prolific es uno de los sitios más justos para completar encuestas de investigación de mercado, ya que los investigadores deben cumplir una tarifa mínima de remuneración. Aquí, la respuesta a «¿cuánto pagan las encuestas de investigación de mercado?» empieza en 6 £ u 8 $ por hora, mientras que la tarifa recomendada es de al menos 9 £ o 12 $ por hora. La mayoría de las tareas son estudios breves de carácter académico, relacionados con la experiencia de usuario (UX) o con la inteligencia artificial (IA), en lugar de encuestas genéricas sobre marcas.

La contrapartida es el acceso: para cobrar por las encuestas en Prolific, es posible que los nuevos solicitantes tengan que apuntarse primero a una lista de espera. Incluso los miembros verificados solo ven encuestas de investigación de mercado que se ajusten a su perfil, así que asegúrate de que tus datos sean correctos. Los saldos aprobados se pueden retirar a través de PayPal una vez que tu saldo combinado en libras esterlinas y dólares estadounidenses alcance las 6 £ o los 6 $.

💡Lo que debes saber Requisitos de acceso: mayores de 18 años, país admitido, cuenta verificada; puede haber lista de espera.

Remuneración: al menos 6 £/8 $ por hora; se recomienda 9 £/12 $.

Plazos: la aprobación de un estudio puede tardar hasta 22 días; los retiros de fondos que cumplan los requisitos suelen ser rápidos.

Ten en cuenta: Los primeros 4 retiros tienen un periodo de espera de 72 horas.

El panel que paga de forma más constante y justa Prolific 4.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una de las plataformas de encuestas de investigación de mercado que mejor paga, con un salario mínimo por hora bien definido y la posibilidad de cobrar a través de PayPal. Explorar estudios

2. Respondent: Estudios especializados mejor remunerados

Respondent es más eficaz cuando tu trabajo, sector o experiencia vital se ajustan a un perfil de investigación muy específico. ¿Cuánto se gana con las encuestas de investigación de mercado en Respondent? Las entrevistas y encuestas de investigación de mercado que aparecen en la plataforma suelen ofrecer entre 50 y 250 $, mientras que los proyectos B2B para profesionales con experiencia pueden superar los 400 $. Estas cifras son incentivos brutos para sesiones seleccionadas, no ingresos garantizados ni un salario por hora fijo.

Crea un perfil detallado y veraz si quieres que te paguen por encuestas y estudios que se ajusten a tu perfil. Las encuestas de selección no son remuneradas y la selección puede ser poco frecuente, pero una sola sesión aceptada puede reportar más ingresos que docenas de encuestas ocasionales de investigación de mercado. Respondent deduce una comisión de gestión del 5 %, con un mínimo de 1 $, antes de que se abone la recompensa a través de Tremendous.

💡Lo que debes saber Requisitos de acceso: mayores de 18 años con un perfil de participante específico y preciso.

Remuneración: lo habitual en las ofertas es entre 50 y 250 $; los proyectos especializados pueden llegar a pagar más de 400 $.

Plazo de pago: normalmente entre 7 y 10 días laborables tras la confirmación de la participación.

Ten en cuenta: las sesiones de preselección no están remuneradas y se aplica una comisión del 5 % con un mínimo de 1 $.

Mayor remuneración por sesión de especialista Respondent 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Encuestas y entrevistas de investigación de mercado de mayor valor para perfiles de consumidores y profesionales bien definidos. Regístrate

3. Entrevistas a usuarios: Investigación de productos programada

«Entrevistas a usuarios» pone en contacto a los participantes con entrevistas sobre productos, estudios de diario, pruebas de usabilidad y encuestas de investigación de mercado. Según la guía para participantes, el estudio medio paga más de 45 $, aunque cada anuncio establece su propio incentivo. La mayoría de las oportunidades requieren una solicitud, y las sesiones seleccionadas suelen ser videollamadas programadas en lugar de cuestionarios instantáneos.

Esta opción es la más adecuada si quieres que te paguen por participar en encuestas o sesiones de investigación programadas y puedes explicar tu experiencia con claridad. Completa tu perfil, envía tus solicitudes de forma selectiva y comprueba quién se encarga de la recompensa, ya que es posible que el investigador se ocupe directamente del pago. Los requisitos varían según el estudio y el país, y algunas oportunidades admiten a participantes más jóvenes, aunque muchos estudios concretos se limitan a adultos.

💡Lo que debes saber Requisitos de participación: un perfil completo y disponibilidad garantizada; los requisitos de edad varían según el estudio.

Remuneración: la media oficial declarada es de más de 45 dólares por estudio.

Duración: suele ser de 1 a 2 días, pero hay que contar con un plazo de hasta 10 días laborables.

Ten en cuenta que: el investigador puede elegir y entregar la recompensa.

Estudio de UX de nivel medio con remuneración estable User Interviews 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Contrata útiles encuestas de investigación de mercado, entrevistas y pruebas de productos con incentivos claramente detallados. Únete al panel

4. Grupos de discusión locales y en línea: la sesión individual mejor remunerada

Las agencias de trabajo de campo y de investigación similares reclutan a personas para encuestas de investigación de mercado moderadas, entrevistas, pruebas de productos y grupos de discusión. Las sesiones estándar suelen durar entre 60 y 120 minutos. Los incentivos anunciados suelen oscilar entre 75 y 200 dólares, mientras que los proyectos especializados, médicos o de mayor duración pueden alcanzar los 400 dólares. Considera siempre que la cantidad depende del estudio concreto y no está garantizada.

Las mejores oportunidades pueden requerir viajar, aunque actualmente muchos estudios se realizan en línea. Para cobrar por las encuestas y los grupos de discusión a través de estas agencias, envía tu solicitud con datos coherentes y comprueba las condiciones relativas a la ubicación, la grabación, la cancelación y el pago. El tipo de incentivo y el plazo de entrega varían según el proyecto, así que no des por sentado que en todas las sesiones se paga en efectivo el mismo día.

💡Lo que debes saber Acceso: Supera el proceso de selección del estudio y cumple con los requisitos de ubicación o tecnológicos.

Remuneración: A menudo entre 75 y 200 dólares; las sesiones especializadas o más largas pueden alcanzar los 400 dólares.

Plazos: El método y el calendario de pago se indican para cada proyecto.

Ten en cuenta: Desplazamientos, consentimiento para la grabación, cancelaciones y procesos de selección no remunerados.

La mayor sesión de cobro en efectivo de una sola vez Fieldwork 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Participa en encuestas de investigación de mercado moderadas y en grupos de discusión con incentivos más elevados específicos para cada estudio. Buscar un estudio

5. Survey Junkie: la forma más fácil de recibir tu primer pago por una encuesta

Survey Junkie es una opción sencilla para encuestas breves de investigación de mercado dirigidas a consumidores. Utiliza un sistema de puntos sencillo, y 500 puntos equivalen al umbral de canje de 5 dólares. El valor y la disponibilidad de las encuestas varían según el perfil, mientras que las descalificaciones y los pasos de verificación pueden reducir tu remuneración efectiva por hora.

Para cobrar por las encuestas de forma segura, empieza por completar tu perfil, compara la recompensa que se muestra con el tiempo estimado y abandona cualquier tarea que te pida datos confidenciales irrelevantes. Las opciones de pago y recompensas varían según la región y el estado de la cuenta, así que utiliza las opciones que aparecen en tu panel de control. Para obtener más información sobre la propiedad, la seguridad y los pagos, lee nuestra reseña sobre Survey Junkie.

Si quieres ganar dinero con encuestas, compara los mejores sitios de encuestas que pagan con dinero real y elige uno o dos que se adapten a tu país y a tus preferencias de recompensas.

💡Lo que debes saber Requisitos de acceso: Un perfil completo; puede ser necesaria la verificación de identidad.

Pago: 500 puntos equivalen al umbral de canje de 5 $.

Plazos: El procesamiento varía según el método, la región y el estado de la verificación.

Ten en cuenta: Las exclusiones pueden hacer que las encuestas de investigación de mercado sean menos eficientes.

El pago más fácil por la primera encuesta Survey Junkie 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Encuestas sencillas de investigación de mercado dirigidas a consumidores, con un umbral mínimo de 5 dólares y recompensas que varían según la región. Regístrate

6. Swagbucks: la mejor opción para combinar encuestas con otras tareas remuneradas

Swagbucks combina encuestas de investigación de mercado con reembolsos por compras, ofertas, juegos, búsquedas y funciones de recibos, cuando estén disponibles. ¿Cuánto pagan allí las encuestas de investigación de mercado? A modo de conversión aproximada, 100 SB equivalen a aproximadamente 1 $, mientras que las recompensas por las encuestas suelen oscilar entre 40 y 200 SB.

Algunas recompensas empiezan en 300 SB, o unos 3 dólares, pero la disponibilidad y el envío varían. Si quieres ganar dinero con las encuestas sin depender de un solo tipo de tarea, considera las encuestas de investigación de mercado como una categoría de ingresos más, en lugar de como tu estrategia completa. Nuestra comparación entre Swagbucks y Survey Junkie explica las diferencias prácticas antes de que dediques tiempo a cualquiera de los dos paneles.

💡Lo que debes saber Acceso: Por lo general, a partir de 13 años, sujeto a las normas locales de elegibilidad.

Remuneración: 100 SB equivalen aproximadamente a 1 dólar; muchas encuestas ofrecen entre 40 y 200 SB.

Plazos: La entrega de las recompensas puede tardar hasta 10 días laborables.

Ten en cuenta: Las ofertas y las compras pueden implicar gastos; actualmente no se pueden ver vídeos.

Ideal para acumular tareas remuneradas Swagbucks 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Combina encuestas de investigación de mercado con compras, juegos, ofertas y otras tareas con recompensas disponibles. Regístrate gratis

7. YouGov: un panel más lento, centrado en la opinión, con la ventaja de los sorteos

YouGov es una empresa de opinión pública con una larga trayectoria cuyas encuestas de investigación de mercado suelen abarcar temas como la política, las marcas, la actualidad y el comportamiento de los consumidores. Cada invitación indica su propia recompensa en puntos, que refleja la duración y la complejidad de la encuesta. La plataforma es fácil de entender, pero las invitaciones y la rapidez de canje varían considerablemente según el país.

No apliques una conversión universal de «1.000 puntos equivalen a 1 dólar». Los paneles de YouGov utilizan catálogos, umbrales, normas de verificación y opciones de recompensa específicos para cada país, que pueden incluir transferencia bancaria u otros métodos. Consulta el catálogo actualizado en tu cuenta antes de calcular el valor.

Si estás aprendiendo a participar en encuestas remuneradas, YouGov es la mejor opción para usuarios pacientes a los que les gustan las encuestas de investigación de mercado basadas en opiniones y que no necesitan un pago rápido. Actualiza tu perfil cuando se te solicite, responde de forma coherente y considera que los puntos no tienen un valor monetario fijo hasta que tu catálogo local lo confirme. Utilízalo como complemento, en lugar de como fuente principal de ingresos.

💡Lo que debes saber Acceso: A menudo a partir de 16 años, dependiendo del panel del país y del estudio.

Pago: Los puntos dependen de la duración y la complejidad de la encuesta; no hay una conversión universal.

Plazos: Los umbrales y la tramitación dependen de tu catálogo de recompensas local.

Ten en cuenta: Las encuestas de investigación de mercado y las opciones de canje varían según el país.

Panel más lento, potencial de sorteos YouGov 3.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Participa en encuestas de investigación de mercado centradas en opiniones, con puntos específicos para cada país y opciones de recompensa. Únete al panel

Comparativa de los 7 métodos

Utiliza la tabla para responder a la pregunta «¿cuánto pagan las encuestas de investigación de mercado?» y compara los plazos de pago y las limitaciones clave. Las encuestas de investigación de mercado nunca garantizan el máximo indicado, así que confirma las condiciones que se muestran para el estudio o la recompensa concretos.

Plataforma o método Recompensa habitual anunciada Plazo de pago Limitación clave Prolific Al menos 6 £/8 $ por hora Tras la aprobación; los retiros de fondos que cumplen los requisitos suelen ser rápidos Lista de espera y emparejamiento con estudios Participante Entre 50 y 250 $; algunos estudios especializados superan los 400 $ Normalmente entre 7 y 10 días laborables tras la confirmación Cuestionarios de selección no remunerados y comisión del 5 % Entrevistas a usuarios Un estudio medio paga más de 45 $ A menudo, de 1 a 2 días; se pueden tardar hasta 10 días laborables Selección e incentivos gestionados por el investigador Trabajo de campo o grupos focales Suelen oscilar entre 75 y 200 dólares; algunos llegan a los 400 dólares Depende del estudio Ubicación, selección de participantes y programación Survey Junkie Puntos específicos del estudio Umbral de 5 dólares; el procesamiento varía Exclusiones y verificación Swagbucks A menudo, entre 40 y 200 SB por encuesta Algunas recompensas a partir de 300 SB; hasta 10 días laborables Tasa efectiva baja y variaciones regionales YouGov Puntos específicos por país Umbrales y normas de tramitación locales No hay un tipo de cambio universal de puntos a dinero

Aplicaciones «play-to-earn» y de recompensas que vale la pena combinar con las encuestas

Las aplicaciones de recompensas pueden cubrir los huecos entre las encuestas de investigación de mercado, pero requieren participar activamente en juegos o realizar tareas y no garantizan una ganancia fija. Considéralas como una opción de entretenimiento independiente con posibles recompensas, no como una fuente de ingresos pasivos.

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Snakzy es una opción divertida que puedes añadir a las encuestas de investigación de mercado, sobre todo si prefieres jugar a juegos para móvil en lugar de rellenar otro cuestionario.

Lee la reseña de BigCash y la de KashKick para ver una comparación más detallada de sus tareas, sistemas de recompensas y normas de pago.

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Si quieres tener una visión general de la categoría antes de lanzarte, nuestra guía completa sobre los juegos «Play to Earn» explica cómo encajan estas aplicaciones de recompensas en el panorama general.

Lo que no funciona

Las encuestas legítimas de investigación de mercado explican en qué consiste la tarea, el incentivo, el uso de los datos y el proceso de pago. Abandona la conversación si un mensaje no solicitado te pide que pagues para reclamar un premio, que compres tarjetas regalo, que ingreses un cheque y devuelvas dinero, o que traslades la conversación fuera del dominio oficial de la plataforma.

Verifica la fuente: parte de aprender a participar en encuestas remuneradas consiste en utilizar la página web oficial de la empresa en lugar de confiar en el enlace de un mensaje.

parte de aprender a participar en encuestas remuneradas consiste en utilizar la página web oficial de la empresa en lugar de confiar en el enlace de un mensaje. Protege tus datos: comprueba si las encuestas de investigación de mercado graban tu pantalla, tu voz, tu rostro, tu ubicación o detalles de tu lugar de trabajo.

comprueba si las encuestas de investigación de mercado graban tu pantalla, tu voz, tu rostro, tu ubicación o detalles de tu lugar de trabajo. Lee las condiciones de los incentivos: confirma la cantidad, las comisiones, el plazo de aprobación, el método de pago y el umbral mínimo antes de empezar.

confirma la cantidad, las comisiones, el plazo de aprobación, el método de pago y el umbral mínimo antes de empezar. Rechaza las promesas imposibles: las afirmaciones de ingresos diarios garantizados no se ajustan al funcionamiento de la selección de participantes y las cuotas de los estudios.

las afirmaciones de ingresos diarios garantizados no se ajustan al funcionamiento de la selección de participantes y las cuotas de los estudios. Guarda pruebas: guarda la ficha del estudio, la confirmación de finalización y la fecha prevista de pago.

guarda la ficha del estudio, la confirmación de finalización y la fecha prevista de pago. Protege tu cuenta: crea una contraseña única y activa la verificación en dos pasos cuando esté disponible.

Veredicto final sobre las encuestas de investigación de mercado

Las encuestas de investigación de mercado son una forma realista de obtener ingresos extra cuando se elige el nivel adecuado. Survey Junkie, Swagbucks y YouGov son adecuadas para tareas breves, mientras que Prolific ofrece un umbral de pago más claro. Respondent, Entrevistas a usuarios y los grupos de discusión pueden ofrecer incentivos más cuantiosos, pero los requisitos de selección son menos frecuentes y las citas exigen un mayor compromiso.

Si estás pensando en cómo ganarte un dinero respondiendo a encuestas, empieza con una o dos plataformas, lleva un control del tiempo total durante dos o cuatro semanas y quédate solo con las encuestas de investigación de mercado que te ofrezcan una remuneración razonable. Si recibes tus recompensas a través de PayPal, una tarjeta regalo de Eneba para PayPal puede ser una forma de destinar ese saldo a una compra prevista.

Para los periodos más tranquilos entre invitaciones a encuestas, Snakzy puede añadir a la rutina tareas opcionales basadas en juegos.

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