7 trabajos reales para jóvenes de 17 años: la guía completa de 2026

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En gran parte de Estados Unidos es factible conseguir trabajo para jóvenes de 17 años, y las solicitudes en tiendas minoristas o supermercados suelen ser la forma más rápida de empezar. La legislación federal permite que los jóvenes de 16 y 17 años trabajen un número ilimitado de horas en empleos no peligrosos, aunque las normas estatales pueden establecer límites más estrictos. Muchas plataformas de trabajos esporádicos en línea exigen que los titulares de las cuentas tengan 18 años, por lo que esta guía se centra en los empleadores y en el trabajo informal que un joven de 17 años puede desempeñar realmente.

Esta guía compara siete de los mejores trabajos para jóvenes de 17 años basándose en datos salariales actuales, requisitos iniciales y plazos realistas para recibir el primer sueldo. Los mejores trabajos para adolescentes que se recogen aquí ofrecen un salario por hora publicado o una tarifa local clara, sin necesidad de eludir restricciones de edad ni de pagar para acceder al trabajo.

¿Es realmente factible encontrar un trabajo con 17 años?

Sí. Hay muchos puestos de trabajo para adolescentes abiertos a jóvenes de 17 años, y las empresas del sector minorista, de alimentación y de restauración pueden pasar de la solicitud al primer turno en un plazo de una a tres semanas. La legislación federal permite que los jóvenes de 16 y 17 años trabajen en puestos no peligrosos sin límite federal de horas, aunque las normas estatales pueden ser más estrictas.

El salario depende en gran medida de la ubicación y de la empresa. La ley federal permite un salario de formación de 4,25 dólares por hora para los trabajadores menores de 20 años durante sus primeros 90 días naturales, aunque muchas grandes empresas aplican su salario inicial habitual, independientemente de la edad. Los salarios mínimos estatales y locales también pueden situarse muy por encima del mínimo federal de 7,25 dólares.

Los mejores empleos para jóvenes de 17 años dejan claros los requisitos de edad y el salario inicial antes de presentar la solicitud. El trabajo en el comercio minorista y en los supermercados suele tener un umbral de acceso bajo, mientras que el de socorrista requiere una certificación y los empleos en campamentos dependen en gran medida de los periodos de contratación estacionales.

Una búsqueda realista implica enviar solicitudes a varias empresas en lugar de esperar a una sola respuesta. Entre cinco y diez solicitudes te dan más posibilidades de conseguir una entrevista, mientras que dar clases particulares o cuidar niños puede proporcionarte ingresos locales más rápidos durante un proceso de selección más largo.

7 trabajos reales para jóvenes de 17 años que realmente puedes conseguir

Estas siete opciones abarcan diferentes niveles de remuneración, flexibilidad y preparación. Muchos trabajos a tiempo parcial para jóvenes de 17 años apenas requieren más que una solicitud y una entrevista, mientras que los puestos mejor remunerados, como el de socorrista, exigen formación antes de poder empezar.

En cada entrada se analiza el salario habitual, los requisitos que debes cumplir y la rapidez con la que puedes recibir el dinero. Esto hace que la comparación sea más útil que limitarse a elegir el trabajo que ofrezca la tarifa por hora más alta.

1. Dependiente de tienda

El sector minorista se encuentra entre los mejores trabajos para jóvenes de 17 años porque el umbral de acceso es bajo y el salario es predecible. Target anuncia salarios iniciales de entre 15 y 24 dólares la hora, dependiendo del puesto y del mercado, y muchas grandes cadenas minoristas contratan a partir de los 16 años.

Por lo general, no se requiere experiencia laboral previa. Para muchos puestos de nivel inicial basta con presentar una solicitud y realizar una breve entrevista, lo que convierte al sector minorista en uno de los trabajos a tiempo parcial más accesibles para los jóvenes de 17 años mientras siguen estudiando. Con un ciclo de pago quincenal habitual, el primer sueldo se cobra aproximadamente dos semanas después de empezar a trabajar.

Un error habitual es dar por hecho que todas las tiendas pagan el salario máximo de Target. El salario varía según la empresa y la ubicación, así que comprueba la tarifa exacta que figura para la tienda antes de presentar tu solicitud.

El más fácil de conseguir Target 4.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. El salario inicial oscila entre 15 y 24 dólares la hora, y muchas tiendas contratan a jóvenes a partir de los 16 años. Ver ofertas de empleo

2. Socorrista certificado

El trabajo de socorrista destaca entre los empleos para adolescentes porque la certificación puede elevar la tarifa por hora por encima de la habitual en los trabajos de nivel inicial. Las ofertas de temporada pueden pagar entre 17 y 19 dólares la hora, mientras que en algunas piscinas afiliadas a la Cruz Roja Americana se llega a pagar entre 21 y 25 dólares la hora.

La Cruz Roja Americana permite obtener la certificación de socorrista a partir de los 15 años. La formación incluye una prueba de natación y ejercicios cronometrados de seguridad acuática antes de que comience el curso. El curso completo dura entre 25 y 28 horas y cuesta entre 350 y 500 dólares aproximadamente, y la certificación tiene una validez de dos años.

Ese requisito previo convierte el trabajo de socorrista en uno de los mejores empleos para jóvenes de 17 años que ya nadan con soltura y pueden planificarse con antelación para la contratación de temporada. El error más común es esperar a que las piscinas ya estén contratando personal para el verano antes de empezar la certificación. Una vez completados la formación y el proceso de contratación, el primer sueldo puede tardar entre tres y seis semanas en llegar.

La mejor opción certificada Certified Lifeguard 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los puestos certificados pueden pagar entre 17 y 25 dólares por hora, aproximadamente, aunque primero hay que realizar una formación. Buscar cursos

3. Empleado de un restaurante de comida rápida

El trabajo en restaurantes de comida rápida es uno de los empleos a tiempo parcial más comunes para los jóvenes de 17 años. Cadenas como Chick-fil-A suelen contratar a partir de los 16 años, aunque cada establecimiento franquiciado puede fijar su propia edad mínima. El salario medio nacional ronda los 15 dólares por hora, pero los salarios iniciales varían según la zona.

Los trabajos para adolescentes en restaurantes de comida rápida no suelen requerir experiencia previa, y la mayor parte de la formación se imparte una vez contratado. El proceso de contratación también puede ser rápido cuando un local necesita cubrir turnos de tarde o de fin de semana, y el primer sueldo suele llegar entre una y dos semanas después de empezar a trabajar.

Un detalle que conviene comprobar es si ese local aplica un salario inicial diferente para los empleados menores de 18 años. El error más común es basarse en la media nacional en lugar de preguntar cuánto ganará realmente un joven de 17 años en ese restaurante concreto.

Turnos más flexibles Chick-fil-A 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los puestos de personal de base tienen un salario medio de unos 15 dólares la hora, y muchos locales contratan a partir de 16 dólares. Explora las ofertas de empleo

4. Cajero o dependiente en un supermercado

El trabajo en supermercados sigue siendo uno de los mejores empleos para jóvenes de 17 años que buscan un horario local estable y que no requiera ninguna titulación. Los empleados de atención al cliente ganan de media unos 14,36 dólares por hora a nivel nacional, aunque los salarios reales varían según la cadena y la ubicación.

Estos trabajos a tiempo parcial para jóvenes de 17 años pueden incluir empaquetar la compra, recoger carros, reponer productos ligeros o trabajar en caja cuando la normativa local lo permita. Cadenas como Publix contratan a adolescentes más jóvenes para determinadas funciones en la tienda, aunque las tareas de cajero pueden tener restricciones adicionales cuando se trata de la venta de alcohol o tabaco.

La formación se realiza en el propio puesto de trabajo y el coste inicial es, en la práctica, de 0 dólares. Con un horario quincenal estándar, el primer sueldo suele recibirse unas dos semanas después de empezar. Un error habitual es solicitar específicamente un puesto de cajero sin comprobar antes si la normativa local sobre edad permite que un joven de 17 años realice todo tipo de transacciones.

El trabajo local más estable Publix 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los dependientes de atención al cliente ganan una media de unos 14,36 dólares por hora, sin que se requiera ninguna titulación. Solicita empleo en Publix

5. Profesor particular local para alumnos más jóvenes

Las clases particulares pueden ser bien remuneradas para los adolescentes, ya que un buen dominio de la materia tiene un valor real para los padres y los alumnos más jóvenes. Los tutores adolescentes ganan una media de unos 20,22 dólares por hora, mientras que en materias más difíciles, como las matemáticas avanzadas o los idiomas extranjeros, las tarifas locales pueden superar los 30 dólares.

La mayoría de los jóvenes de 17 años encontrarán clientes a través de contactos del colegio, recomendaciones de profesores o personas que ya conocen, en lugar de recurrir a una plataforma nacional de clases particulares. Las grandes empresas de clases particulares pueden establecer edades mínimas más altas, por lo que el trabajo local suele ser la opción más realista. Si buscas formas de ganar dinero adecuadas para tu edad fuera del ámbito de un empleador habitual, nuestra guía de los mejores trabajos extra online para adolescentes recoge otras opciones adaptadas al horario escolar.

Para los estudiantes con buenas notas, dar clases particulares puede ser uno de los mejores trabajos para jóvenes de 17 años, ya que casi no hay gastos iniciales y el pago puede recibirse inmediatamente después de una sesión. También es una buena opción entre los trabajos a tiempo parcial para jóvenes de 17 años, ya que las sesiones pueden adaptarse al horario escolar.

Un error habitual es fijar una tarifa inicial demasiado baja por no haber cobrado nunca antes por dar clases particulares. Averigua cuánto cobran los tutores de tu zona y fija el precio en función de la dificultad de la materia y la preparación que requiera.

Ideal para alumnos con buen rendimiento académico Local Tutoring 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los tutores adolescentes cobran una media de unos 20,22 dólares por hora, y en las asignaturas especializadas se superan los 30 dólares. Solicitar ahora

6. Monitor de campamento juvenil

El trabajo en campamentos ofrece a los adolescentes una opción más estacional. Los puestos de monitor junior y monitor en formación tienen una media de unos 14,98 dólares la hora a nivel nacional, aunque la remuneración y los requisitos varían según cada campamento.

Muchos puestos de monitor estándar requieren tener 18 años, pero algunos campamentos específicos ofrecen programas para jóvenes de 17 años o para estudiantes de último curso de secundaria a punto de graduarse. Algunos campamentos de la YMCA utilizan esta estructura, por lo que es necesario confirmar los requisitos de acceso con cada centro antes de presentar la solicitud.

Esto convierte al trabajo de monitor de campamento en una de las mejores opciones para los jóvenes de 17 años que buscan un empleo de verano a tiempo completo y disfrutan trabajando con niños pequeños. El plazo de inscripción suele abrirse con bastante antelación al verano, y el proceso de selección y formación puede durar varias semanas antes de recibir la primera nómina.

Un error habitual es dar por hecho que todos los campamentos cercanos aceptan monitores junior. Comprueba los requisitos de edad antes de organizar tus planes de verano en torno a un único lugar.

La mejor opción para el verano Junior Camp Counselor 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los puestos de monitor junior tienen una remuneración media de unos 14,98 dólares por hora, aunque la disponibilidad varía según el campamento. Ver «Empleos en campamentos»

7. Cuidador de niños o ayudante de guardería a tiempo parcial

El cuidado de niños sigue siendo uno de los trabajos a tiempo parcial más flexibles para jóvenes de 17 años, ya que puedes encontrar trabajo en tu zona en lugar de tener que esperar a pasar por un proceso de selección de una empresa. Los jóvenes que trabajan como cuidadores ganan una media de unos 11,79 dólares por hora, aunque las tarifas reales dependen de la ubicación y las responsabilidades.

Las cifras más elevadas, de entre 20 y 26 dólares por hora, que suelen citar los principales servicios de cuidado infantil, corresponden a cuidadores adultos con experiencia y a cuidadores profesionales, por lo que no constituyen un punto de referencia realista para la mayoría de los trabajos destinados a adolescentes. Las principales plataformas, como Care.com, UrbanSitter y Rover, también exigen que los cuidadores tengan al menos 18 años, por lo que las recomendaciones locales son la mejor opción a los 17 años.

La Cruz Roja Americana ofrece un curso en línea sobre «Conceptos básicos del cuidado de niños» al que pueden acceder a partir de los 11 años y que dura unas cuatro horas. La certificación es opcional, pero puede dar más confianza a los padres cuando estás creando tu primera cartera de clientes.

El error más habitual es pedir tarifas profesionales para adultos antes de tener experiencia. El trabajo como canguro a nivel local puede reportar ingresos rápidamente, ya que el pago suele recibirse el mismo día del trabajo. El trabajo como canguro también se puede compaginar con otros trabajos flexibles, y nuestra guía de los mejores trabajos extra ofrece más formas de ganar dinero adaptándose a un horario ya establecido.

Pago en efectivo más rápido Babysitting 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los jóvenes que trabajan como cuidadores ganan una media de 11,79 dólares por hora, y en los trabajos locales suele pagarse el mismo día. Obtén la certificación

Comparativa de los 7 trabajos

Los mejores trabajos para jóvenes de 17 años dependen de si te importa más el salario por hora, la rapidez en la contratación o la flexibilidad para compaginarlo con los estudios. Esta tabla muestra las ventajas e inconvenientes prácticos de las siete opciones.

Método Salario habitual Coste inicial Tiempo hasta el primer sueldo Dependiente de tienda De 15 a 24 dólares/hora 0 $ Aproximadamente 2 semanas Socorrista certificado De 17 a 25 $/hora De 350 a 500 dólares (certificado) De 3 a 6 semanas Empleado de restaurante de comida rápida De 11 a 19 dólares/hora 0 $ De 1 a 2 semanas Cajero o dependiente de supermercado De 12 a 16 dólares/hora 0 Aproximadamente 2 semanas Profesor particular local De 14 a 30 $+ por hora 0 Desde el mismo día hasta unos días Monitor de campamento junior De 12 a 17 dólares por hora 0 $ Varias semanas (temporal) Cuidador de niños o ayudante de guardería De 9 a 17 $/hora 0 $ (certificado opcional, bajo coste) El mismo día

Los lectores que quieran comparar el trabajo local con opciones de ingresos en línea más amplias también pueden consultar cuál es la mejor forma de ganar dinero en Internet.

Los trabajos en el sector minorista y en supermercados ofrecen la vía más predecible para obtener un sueldo fijo, mientras que dar clases particulares y cuidar niños pueden reportar ingresos más rápidamente una vez que ya se tiene un cliente local. El trabajo de socorrista tiene la remuneración por hora máxima más alta de esta lista, pero el coste de la certificación y el tiempo de formación hacen que sea más lento empezar a ejercerlo.

El trabajo en campamentos es más estacional, y el salario en la comida rápida varía mucho según la ubicación. La tarifa por hora más alta no es automáticamente la mejor opción si el horario o los requisitos iniciales no se ajustan a tu situación.

Lo que no funciona para los jóvenes de 17 años que buscan empleo

Los mayores problemas con los trabajos para adolescentes suelen provenir de estafas o de anuncios que ignoran las restricciones de edad. Un empleador legítimo debe ser claro sobre el trabajo, el salario y cualquier requisito antes de que empieces.

Pagar por adelantado para conseguir un empleo. La FTC advierte sobre estafas laborales en las que se exige dinero para obtener una certificación, adquirir material o garantizar la contratación antes de que comience realmente el trabajo.

La FTC advierte sobre estafas laborales en las que se exige dinero para obtener una certificación, adquirir material o garantizar la contratación antes de que comience realmente el trabajo. Aceptar pagos con cheques falsos. Un estafador puede enviarte un cheque y pedirte que le devuelvas parte del dinero. El pago original puede acabar sin fondos más adelante y dejarte a ti como responsable de la pérdida.

Un estafador puede enviarte un cheque y pedirte que le devuelvas parte del dinero. El pago original puede acabar sin fondos más adelante y dejarte a ti como responsable de la pérdida. Mentir sobre tu edad. Las plataformas o los empleadores que exigen que los trabajadores tengan 18 años pueden cerrar una cuenta o anular una solicitud si utilizas una fecha de nacimiento falsa.

Las plataformas o los empleadores que exigen que los trabajadores tengan 18 años pueden cerrar una cuenta o anular una solicitud si utilizas una fecha de nacimiento falsa. Ignorar la normativa laboral local. La ley federal concede a los jóvenes de 16 y 17 años más libertad que a los adolescentes más jóvenes, pero la normativa estatal puede seguir limitando las horas de trabajo o determinadas tareas.

La ley federal concede a los jóvenes de 16 y 17 años más libertad que a los adolescentes más jóvenes, pero la normativa estatal puede seguir limitando las horas de trabajo o determinadas tareas. Esperar a que se resuelva una sola solicitud. Un único empleador puede tardar semanas en responder. Presentar tu candidatura a varios puestos adecuados te ofrece más posibilidades de conseguir una entrevista rápidamente.

Veredicto final sobre los empleos para jóvenes de 17 años

El comercio minorista y los supermercados son los mejores puntos de partida para la mayoría de los jóvenes de 17 años, ya que combinan una baja barrera de acceso con un salario por hora predecible. Target destaca por su rango salarial anunciado de entre 15 y 24 dólares por hora, mientras que los supermercados pueden ofrecer turnos locales fijos sin necesidad de certificación.

Merece la pena plantearse trabajar como socorrista si ya nadas con soltura y puedes cubrir el coste de la formación. Dar clases particulares y cuidar niños funcionan mejor cuando la flexibilidad es más importante que un horario semanal fijo, sobre todo si ya conoces a familias o a alumnos más jóvenes que necesitan ayuda.

En cuanto a los trabajos a tiempo parcial para jóvenes de 17 años, lo mejor es presentar tu candidatura a varias ofertas locales realistas en lugar de esperar a encontrar el puesto perfecto. Un trabajo estable que se adapte al horario escolar es más útil que perseguir el salario más alto anunciado y no llegar nunca a ser contratado.

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