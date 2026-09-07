7 echte Jobs für 17-Jährige: Der vollständige Leitfaden 2026

Eneba Hub enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine kleine Provision verdienen können, wenn du über sie einen Kauf tätigst – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren

In weiten Teilen der Vereinigten Staaten ist es realistisch, als 17-Jähriger einen Job zu finden, und Bewerbungen im Einzelhandel oder in Lebensmittelgeschäften sind in der Regel der schnellste Einstieg. Nach Bundesrecht dürfen 16- und 17-Jährige in ungefährlichen Tätigkeiten unbegrenzt arbeiten, wobei die Vorschriften der einzelnen Bundesstaaten strengere Beschränkungen vorsehen können. Da viele Online-Plattformen für Gelegenheitsjobs ein Mindestalter von 18 Jahren vorschreiben, konzentriert sich dieser Leitfaden auf Arbeitgeber und informelle Tätigkeiten, die ein 17-Jähriger tatsächlich ausüben kann.

Dieser Leitfaden vergleicht sieben der besten Jobs für 17-Jährige anhand aktueller Lohndaten, Einstiegsvoraussetzungen und realistischer Zeitrahmen bis zum ersten Gehaltsscheck. Die besten Jobs für Teenager in dieser Aufstellung bieten einen ausgeschriebenen Stundenlohn oder einen klaren ortsüblichen Tarif, ohne dass Altersbeschränkungen umgangen werden müssen oder Gebühren für den Zugang zur Arbeit anfallen.

Ist es tatsächlich realistisch, als 17-Jähriger einen Job zu finden?

Ja. Zahlreiche Jobs für Jugendliche stehen 17-Jährigen offen, und Arbeitgeber im Einzelhandel, im Lebensmittelhandel und in der Gastronomie können den Prozess von der Bewerbung bis zur ersten Schicht innerhalb von ein bis drei Wochen abwickeln. Nach Bundesrecht dürfen 16- und 17-Jährige in ungefährlichen Tätigkeiten arbeiten, ohne dass es eine bundesweite Obergrenze für die Arbeitsstunden gibt; die Vorschriften der einzelnen Bundesstaaten können jedoch strenger sein.

Die Bezahlung hängt stark vom Standort und vom Arbeitgeber ab. Das Bundesgesetz erlaubt einen Ausbildungslohn von 4,25 US-Dollar pro Stunde für Arbeitnehmer unter 20 Jahren während der ersten 90 Kalendertage, obwohl viele große Arbeitgeber unabhängig vom Alter ihren normalen, ausgeschriebenen Einstiegslohn zahlen. Staatliche und lokale Mindestlöhne können zudem deutlich über dem bundesweiten Mindestlohn von 7,25 US-Dollar liegen.

Bei den besten Jobs für 17-Jährige werden die Altersvoraussetzungen und der Einstiegslohn bereits vor der Bewerbung klar angegeben. Tätigkeiten im Einzelhandel und in Lebensmittelgeschäften haben in der Regel eine niedrige Einstiegsschwelle, während für die Arbeit als Rettungsschwimmer eine Zertifizierung erforderlich ist und Jobs in Ferienlagern stark von saisonalen Einstellungszeiträumen abhängen.

Eine realistische Jobsuche bedeutet, sich bei mehreren Arbeitgebern zu bewerben, anstatt auf eine einzige Antwort zu warten. Fünf bis zehn Bewerbungen erhöhen deine Chancen auf ein Vorstellungsgespräch, während Nachhilfe oder Babysitten dir während eines längeren Einstellungsprozesses schneller ein lokales Einkommen sichern können.

7 echte Jobs für 17-Jährige, die du tatsächlich bekommen kannst

Diese sieben Optionen decken unterschiedliche Stufen hinsichtlich Bezahlung, Flexibilität und Vorbereitung ab. Viele Teilzeitjobs für 17-Jährige erfordern kaum mehr als eine Bewerbung und ein Vorstellungsgespräch, während besser bezahlte Tätigkeiten wie die Arbeit als Rettungsschwimmer eine Schulung erfordern, bevor du anfangen kannst.

Jeder Eintrag befasst sich mit dem typischen Verdienst, den erforderlichen Qualifikationen und der Frage, wie schnell du das Geld erhältst. Das macht den Vergleich nützlicher, als einfach nur den Job auszuwählen, der den höchsten Stundenlohn verspricht.

1. Verkäufer/in im Einzelhandel

Der Einzelhandel gehört zu den besten Jobs für 17-Jährige, da die Einstiegshürde niedrig und die Bezahlung verlässlich ist. Target wirbt mit Einstiegsgehältern von 15 bis 24 Dollar pro Stunde, je nach Position und Markt, und viele große Einzelhändler stellen bereits ab 16 Jahren ein.

In der Regel sind keine Berufserfahrungen erforderlich. Für viele Einstiegspositionen reichen eine Bewerbung und ein kurzes Vorstellungsgespräch aus, was den Einzelhandel zu einem der einfacheren Nebenjobs für 17-Jährige macht, die noch zur Schule gehen. Bei einem typischen zweiwöchentlichen Zahlungsrhythmus erfolgt die erste Gehaltszahlung etwa zwei Wochen nach Arbeitsbeginn.

Ein häufiger Irrtum ist die Annahme, dass jeder Einzelhändler den vollen „Target“-Tarif zahlt. Der Lohn variiert je nach Arbeitgeber und Standort; informiere dich daher vor der Bewerbung über den genauen Lohnsatz des jeweiligen Geschäfts.

Am einfachsten zu landen Target 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Der Einstiegslohn liegt zwischen 15 und 24 Dollar pro Stunde, wobei viele Filialen bereits 16-Jährige einstellen. Siehe „Eröffnungen“

2. Zertifizierte Rettungsschwimmer

Der Beruf des Rettungsschwimmers sticht unter den Jobs für Teenager hervor, da die Zertifizierung den Stundenlohn über das übliche Einstiegsniveau hinaus steigern kann. Saisonale Stellenangebote können etwa 17 bis 19 US-Dollar pro Stunde einbringen, während in einigen Schwimmbädern, die dem Amerikanischen Roten Kreuz angeschlossen sind, etwa 21 bis 25 US-Dollar pro Stunde gezahlt werden.

Das Amerikanische Rote Kreuz erlaubt die Zertifizierung als Rettungsschwimmer ab 15 Jahren. Die Ausbildung umfasst vor Kursbeginn einen Schwimmtest und zeitlich begrenzte Übungen zur Wassersicherheit. Der gesamte Kurs dauert etwa 25 bis 28 Stunden und kostet rund 350 bis 500 Dollar; die Zertifizierung bleibt zwei Jahre lang gültig.

Diese Vorbedingung macht den Job als Rettungsschwimmer zu einer der besten Beschäftigungsmöglichkeiten für 17-Jährige, die bereits sicher schwimmen und sich rechtzeitig auf die saisonale Einstellung vorbereiten können. Ein häufiger Fehler ist es, mit der Zertifizierung zu warten, bis die Schwimmbäder bereits Personal für den Sommer einstellen. Rechnet man Ausbildung und Einstellung mit ein, kann es etwa drei bis sechs Wochen dauern, bis der erste Gehaltsscheck ausgezahlt wird.

Die beste zertifizierte Option Certified Lifeguard 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Für zertifizierte Tätigkeiten werden etwa 17 bis 25 Dollar pro Stunde gezahlt, wobei zunächst eine Schulung erforderlich ist. Kurse finden

3. Mitarbeiter in der Fast-Food-Branche

Die Arbeit in Fast-Food-Restaurants ist eine der am häufigsten verfügbaren Teilzeitstellen für 17-Jährige. Ketten wie Chick-fil-A stellen in der Regel bereits ab 16 Jahren ein, wobei jede Franchise-Filiale ihr eigenes Mindestalter festlegen kann. Der landesweite Stundenlohn liegt im Durchschnitt bei etwa 15 Dollar, die lokalen Einstiegsgehälter variieren jedoch.

Jobs für Jugendliche in Fast-Food-Restaurants erfordern in der Regel keine Vorkenntnisse, und der Großteil der Einarbeitung findet nach der Einstellung statt. Die Einstellung kann auch schnell über die Bühne gehen, wenn eine Filiale Personal für den Abend- oder Wochenenddienst benötigt; der erste Lohn wird oft schon ein bis zwei Wochen nach Arbeitsbeginn ausgezahlt .

Es lohnt sich, zu prüfen, ob dieser Standort einen anderen Einstiegslohn für Mitarbeiter unter 18 Jahren anwendet. Ein häufiger Fehler ist es, sich auf den landesweiten Durchschnitt zu verlassen, anstatt nachzufragen, was ein 17-Jähriger in diesem konkreten Restaurant tatsächlich verdient.

Flexibelste Arbeitszeiten Chick-fil-A 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Einstiegspositionen im Servicebereich werden im Durchschnitt mit etwa 15 Dollar pro Stunde vergütet, wobei viele Filialen Mitarbeiter ab 16 Jahren einstellen. Stellenangebote durchsuchen

4. Kassierer/in oder Kundenberater/in im Supermarkt

Die Arbeit im Lebensmittelhandel ist nach wie vor einer der besten Jobs für 17-Jährige, die sich feste Arbeitszeiten vor Ort und keine Qualifikationsanforderungen wünschen. Kundenberater verdienen landesweit durchschnittlich etwa 14,36 $ pro Stunde, wobei die tatsächlichen Stundenlöhne je nach Kette und Standort variieren.

Zu diesen Teilzeitjobs für 17-Jährige gehören beispielsweise das Einpacken von Lebensmitteln, das Einsammeln von Einkaufswagen, das Einräumen leichter Waren oder die Arbeit an der Kasse, sofern die örtlichen Vorschriften dies zulassen. Ketten wie Publix stellen jüngere Teenager für bestimmte Aufgaben im Laden ein, wobei für Kassiertätigkeiten zusätzliche Einschränkungen gelten können, wenn der Verkauf von Alkohol oder Tabak im Spiel ist.

Die Einarbeitung erfolgt am Arbeitsplatz, und die Einstiegskosten betragen praktisch 0 $. Bei einem üblichen zweiwöchentlichen Dienstplan wird der erste Gehaltsscheck in der Regel etwa zwei Wochen nach Arbeitsbeginn ausgezahlt. Ein häufiger Fehler ist es, sich gezielt für eine Stelle als Kassierer zu bewerben, ohne zuvor zu prüfen, ob die örtlichen Altersvorschriften es einem 17-Jährigen erlauben, alle Transaktionen abzuwickeln.

Die beständigste Arbeit vor Ort Publix 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kassierer verdienen durchschnittlich etwa 14,36 US-Dollar pro Stunde, wobei keine Qualifikation erforderlich ist. Bei Publix bewerben

5. Nachhilfelehrer für jüngere Schüler

Nachhilfe kann für Teenager gut bezahlt sein, da fundierte Fachkenntnisse für Eltern und jüngere Schüler einen echten Mehrwert darstellen. Nachhilfelehrer im Teenageralter verdienen durchschnittlich etwa 20,22 $ pro Stunde, während schwierigere Fächer wie fortgeschrittene Mathematik oder Fremdsprachen die lokalen Stundensätze auf über 30 $ treiben können.

Die meisten 17-Jährigen finden ihre Kunden eher über Kontakte in der Schule, Empfehlungen von Lehrern oder über Bekannte als über eine nationale Nachhilfeplattform. Große Nachhilfeunternehmen können höhere Mindestalter festlegen, daher ist die Arbeit vor Ort in der Regel der realistischere Weg. Für weitere altersgerechte Möglichkeiten, neben dem regulären Schulalltag Geld zu verdienen, bietet unser Leitfaden „Die besten Online-Nebenjobs für Teenager“ weitere Optionen, die sich gut mit dem Schulalltag vereinbaren lassen.

Für Schüler mit guten Noten kann Nachhilfe einer der besten Jobs für 17-Jährige sein, da fast keine Startkosten anfallen und die Bezahlung direkt nach einer Stunde erfolgen kann. Außerdem eignet sich diese Tätigkeit gut als Nebenjob für 17-Jährige, da die Nachhilfestunden gut mit den Schulzeiten vereinbar sind.

Ein häufiger Fehler ist es, den anfänglichen Stundensatz zu niedrig anzusetzen, weil man zuvor noch nie Geld für Nachhilfe verlangt hat. Informiere dich darüber, was Nachhilfelehrer in deiner Gegend verlangen, und lege deinen Preis entsprechend dem Schwierigkeitsgrad des Fachs und dem damit verbundenen Vorbereitungsaufwand fest.

Am besten geeignet für leistungsstarke Schüler Local Tutoring 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Jugendliche Nachhilfelehrer verdienen durchschnittlich etwa 20,22 Dollar pro Stunde, wobei die Vergütung für Fachgebiete bei über 30 Dollar liegt. Jetzt bewerben

6. Junior-Camp-Betreuer

Die Arbeit in Ferienlagern bietet Teenagern eine eher saisonale Beschäftigungsmöglichkeit. Die Stundenlöhne für Juniorbetreuer und Betreuer in Ausbildung liegen landesweit im Durchschnitt bei 14,98 $, wobei die Bezahlung und die Teilnahmebedingungen je nach Ferienlager variieren.

Viele reguläre Betreuerstellen sind erst ab 18 Jahren zugänglich, doch bestimmte Camps bieten Junior- oder CIT-Programme für 17-Jährige und Schulabgänger an. Einige YMCA-Camps nutzen diese Struktur, daher sollten die Teilnahmebedingungen vor der Bewerbung beim jeweiligen Standort abgeklärt werden.

Das macht die Arbeit als Betreuer im Ferienlager zu einem der besten Jobs für 17-Jährige, die im Sommer intensiv arbeiten möchten und gerne mit jüngeren Kindern arbeiten. Bewerbungsfristen beginnen oft schon lange vor dem Sommer, und bis der erste Gehaltsscheck eintrifft, können aufgrund von Einstellungsprozess und Schulung mehrere Wochen vergehen.

Ein häufiger Fehler ist die Annahme, dass jedes Camp in der Nähe Junior-Betreuer aufnimmt. Prüfen Sie die Altersvoraussetzungen, bevor Sie Ihre Sommerpläne auf einen bestimmten Standort ausrichten.

Die beste Option für den Sommer Junior Camp Counselor 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Vergütung für Junior-Betreuer liegt im Durchschnitt bei 14,98 US-Dollar pro Stunde, wobei die Verfügbarkeit je nach Camp variiert. Siehe „Jobs im Ferienlager“

7. Babysitter oder Teilzeitkraft in der Kinderbetreuung

Babysitten gehört nach wie vor zu den flexibelsten Teilzeitjobs für 17-Jährige, da man vor Ort Arbeit finden kann, anstatt einen langwierigen Einstellungsprozess bei einem Unternehmen durchlaufen zu müssen. Teenager verdienen als Babysitter durchschnittlich etwa 11,79 $ pro Stunde, wobei die tatsächlichen Vergütungen vom Standort und den Aufgaben abhängen.

Die oft von großen Kinderbetreuungsdiensten genannten höheren Stundenlöhne von 20 bis 26 US-Dollar beziehen sich auf erfahrene erwachsene Babysitter und professionelle Betreuer und sind daher für die meisten Jobs für Teenager kein realistischer Ausgangspunkt. Große Plattformen wie Care.com, UrbanSitter und Rover verlangen zudem, dass Betreuer mindestens 18 Jahre alt sind, weshalb lokale Empfehlungen im Alter von 17 Jahren der geeignete Weg sind.

Das Amerikanische Rote Kreuz bietet einen Online-Kurs „Babysitting Basics“ an, der ab 11 Jahren zugänglich ist und etwa vier Stunden dauert. Die Zertifizierung ist optional, kann Eltern jedoch mehr Vertrauen geben, wenn du dir deinen ersten Kundenstamm aufbaust.

Ein häufiger Fehler ist es, professionelle Tarife für Erwachsene zu verlangen, bevor man über Erfahrung verfügt. Lokales Babysitten kann sich dennoch schnell auszahlen, da die Bezahlung oft noch am selben Tag erfolgt. Babysitten lässt sich zudem gut mit anderen flexiblen Tätigkeiten kombinieren, und unser Leitfaden zu den besten Nebenjobs behandelt weitere Möglichkeiten, neben einem bestehenden Zeitplan Geld zu verdienen.

Schnellste Barauszahlung Babysitting 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Teenager-Babysitter verdienen durchschnittlich etwa 11,79 Dollar pro Stunde, wobei bei Jobs vor Ort die Bezahlung oft noch am selben Tag erfolgt. Lassen Sie sich zertifizieren

Ein Vergleich der 7 Jobs

Welche Jobs für 17-Jährige am besten geeignet sind, hängt davon ab, ob dir der Stundenlohn, eine schnelle Einstellung oder Flexibilität neben der Schule wichtiger ist. Diese Tabelle zeigt die praktischen Vor- und Nachteile aller sieben Optionen.

Methode Typischer Lohn Anfangskosten Zeit bis zum ersten Gehaltsscheck Verkäufer/in im Einzelhandel 15 bis 24 $/Std. 0 Etwa 2 Wochen Zertifizierter Rettungsschwimmer 17 bis 25 $/Std. 350 bis 500 $ (Zertifikat) 3 bis 6 Wochen Mitarbeiter in der Fast-Food-Branche 11 bis 19 $/Std. 0 1 bis 2 Wochen Kassierer oder Kundenberater im Lebensmittelhandel 12 bis 16 $/Std. 0 Etwa 2 Wochen Nachhilfelehrer vor Ort 14 bis 30+ $/Std. 0 Am selben Tag bis zu einigen Tagen Junior-Campbetreuer 12 bis 17 $/Std. 0 Mehrere Wochen (saisonal) Babysitter oder Kinderbetreuungshelfer 9 bis 17 $/Std. 0 $ (Zertifikat optional, kostengünstig) Noch am selben Tag

Leser, die lokale Jobs mit umfassenderen Online-Verdienstmöglichkeiten vergleichen möchten, können sich auch über die besten Möglichkeiten informieren, im Internet Geld zu verdienen.

Jobs im Einzelhandel und im Lebensmittelhandel bieten den berechenbarsten Weg zu einem regelmäßigen Gehalt, während Nachhilfe und Babysitten schneller Geld einbringen können, sobald man bereits einen lokalen Kunden hat. Die Arbeit als Rettungsschwimmer bietet hier den höchsten Stundensatz, doch die Kosten für die Zertifizierung und die Ausbildungszeit verzögern den Einstieg.

Die Arbeit in Ferienlagern ist eher saisonabhängig, und die Bezahlung im Fast-Food-Bereich variiert stark je nach Standort. Der höchste Stundenlohn ist nicht automatisch die beste Wahl, wenn die Arbeitszeiten oder die Einstiegsvoraussetzungen nicht zu deiner Situation passen.

Was für 17-jährige Arbeitssuchende nicht funktioniert

Die größten Probleme bei Jobs für Jugendliche entstehen meist durch Betrugsversuche oder Stellenanzeigen, die Altersbeschränkungen ignorieren. Ein seriöser Arbeitgeber sollte dir vor Arbeitsbeginn klare Angaben zu den Aufgaben, der Bezahlung und etwaigen Anforderungen machen.

Vorauszahlungen, um eingestellt zu werden. Die FTC warnt vor Jobbetrug, bei dem Geld für Zertifizierungen, Ausrüstung oder eine garantierte Vermittlung verlangt wird, bevor die eigentliche Arbeit überhaupt beginnt.

Die FTC warnt vor Jobbetrug, bei dem Geld für Zertifizierungen, Ausrüstung oder eine garantierte Vermittlung verlangt wird, bevor die eigentliche Arbeit überhaupt beginnt. Die Annahme von Zahlungen mit gefälschten Schecks. Ein Betrüger schickt dir möglicherweise einen Scheck und bittet dich, einen Teil des Geldes zurückzugeben. Die ursprüngliche Zahlung kann später platzen, und du bist dann für den Verlust verantwortlich.

Ein Betrüger schickt dir möglicherweise einen Scheck und bittet dich, einen Teil des Geldes zurückzugeben. Die ursprüngliche Zahlung kann später platzen, und du bist dann für den Verlust verantwortlich. Lügen bezüglich des Alters. Plattformen oder Arbeitgeber, die ein Mindestalter von 18 Jahren vorschreiben, können ein Konto sperren oder eine Bewerbung ablehnen, wenn du ein falsches Geburtsdatum angibst.

Plattformen oder Arbeitgeber, die ein Mindestalter von 18 Jahren vorschreiben, können ein Konto sperren oder eine Bewerbung ablehnen, wenn du ein falsches Geburtsdatum angibst. Lokale Arbeitsvorschriften ignorieren. Das Bundesgesetz gewährt 16- und 17-Jährigen mehr Freiheiten als jüngeren Teenagern, aber landesspezifische Vorschriften können dennoch die Arbeitszeiten oder bestimmte Aufgaben einschränken.

Das Bundesgesetz gewährt 16- und 17-Jährigen mehr Freiheiten als jüngeren Teenagern, aber landesspezifische Vorschriften können dennoch die Arbeitszeiten oder bestimmte Aufgaben einschränken. Sich auf eine einzige Bewerbung verlassen. Es kann Wochen dauern, bis ein einzelner Arbeitgeber antwortet. Wenn Sie sich auf mehrere passende Stellen bewerben, haben Sie bessere Chancen, schnell zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden.

Fazit zu Jobs für 17-Jährige

Jobs im Einzelhandel und in Lebensmittelgeschäften sind für die meisten 17-Jährigen die besten Einstiegsmöglichkeiten, da sie eine niedrige Einstiegsschwelle mit einem verlässlichen Stundenlohn verbinden. Target sticht durch seine ausgeschriebene Spanne von 15 bis 24 Dollar pro Stunde hervor, während Lebensmittelgeschäfte regelmäßige Schichten vor Ort anbieten, für die keine Zertifizierung erforderlich ist.

Ein Job als Rettungsschwimmer ist eine Überlegung wert, wenn du bereits sicher schwimmen kannst und die Ausbildungskosten tragen kannst. Nachhilfe und Babysitten eignen sich besser, wenn Flexibilität wichtiger ist als ein fester Wochenplan – insbesondere, wenn du bereits Familien oder jüngere Schüler kennst, die Hilfe benötigen.

Bei Teilzeitjobs für 17-Jährige ist es am besten, sich zunächst auf mehrere realistische Stellenangebote in der Umgebung zu bewerben, anstatt auf die eine perfekte Stelle zu warten. Ein verlässlicher Job, der sich mit der Schule vereinbaren lässt, ist nützlicher, als dem höchsten ausgeschriebenen Stundenlohn hinterherzujagen und am Ende nie eingestellt zu werden.

Häufig gestellte Fragen