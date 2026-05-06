Wie viel kostet die PSA-Bewertung im Jahr 2026? Ihr Leitfaden zur Bewertung von Pokémon-Karten

Wie viel kostet also die PSA-Bewertung? Wenn Sie wertvolle Pokémon Wenn Sie Sammelkarten besitzen oder Ihre Sammlung schützen möchten, ist es unerlässlich, die Preisgestaltung von PSA (Professional Sports Authenticator) zu verstehen. PSA ist eines der renommiertesten Unternehmen für die Bewertung von Sammelkarten. Es begutachtet Ihre Karten und bewertet sie auf einer 10-Punkte-Skala anhand von Zustandsmerkmalen wie Zentrierung, Ecken, Kanten und Oberflächenqualität.

PSA verpackt bewertete Karten in manipulationssichere Hüllen mit Zertifizierungsetiketten, was sowohl den Wert als auch das Vertrauen der Käufer stärkt. Die Bewertung ist jedoch mit Kosten verbunden, und die Preise variieren je nach Kartenwert, Bearbeitungsgeschwindigkeit und Einreichungsstufe. Viele Sammler erkundigen sich zunächst nach den Kosten für eine PSA-Bewertung, bevor sie ihre erste Einreichung vornehmen.

In diesem Leitfaden werde ich Ihnen genau erklären, wie viel es kostet, eine PokémonKarte. Sie erfahren, welche Faktoren die Preisgestaltung beeinflussen und wie Sie Pokémon welche Karten bewertet werden und ob sich die Investition lohnt. Am Ende wissen Sie genau, was Sie erwartet, wenn Sie sich entscheiden, Ihre Sammlung bewerten zu lassen.

Wie viel kostet die PSA-Bewertung?

Die Kosten für die PSA-Einstufung liegen zwischen etwa 19 Dollar bis über 10.000 Dollar pro Karte, je nach Servicelevel was du wählst und wie Wie schnell brauchst du deine Karten zurück?. Die Preisgestaltung mag auf den ersten Blick verwirrend erscheinen, da PSA verschiedene Servicestufen anbietet, die sich jeweils in den Bearbeitungszeiten und den Wertgrenzen unterscheiden.

Der angegebene Wert ist das, was du Schätzen Sie, welchen Wert Ihre Karte nach der Bewertung haben wird, und PSA nutzt diese Daten für Versicherungszwecke. Bevor Sie Karten zur Bewertung einreichen, sollten Sie wissen, dass So überprüfen SiePokémonKartenwert um festzustellen, ob sich die Planierung wirtschaftlich lohnt.

Wenn Sie wissen möchten, wie viel die PSA-Bewertung in den einzelnen Stufen kostet, finden Sie in der folgenden Tabelle eine Aufschlüsselung der Preise und Details für jede Servicestufe (Stand: Februar 2026):

Tier Preis pro Karte Bearbeitungszeit Maximaler Versicherungswert Mengenrabatt €24.99 95 Werktage €500 Wert €32.99 75 Werktage €500 Value Plus €49.99 45 Werktage €500 Wert Max €64.99 35 Werktage €1,000 Regulär €79.99 25 Werktage €1,500 Express €149 15 Werktage €2,500 Super Express €299 7 Werktage €5,000 Schritt-für-Schritt-Anleitung €599 7 Werktage €10,000 Premium 1 €999 7 Werktage 25.000 Dollar oder weniger Premium 2 €1,999 7 Werktage 50.000 Dollar oder weniger Premium 3 €2,999 7 Werktage 100.000 Dollar oder weniger Premium 5 €4,999 7 Werktage 250.000 Dollar oder weniger Premium 10 ab 9.999 $ 7 Werktage 250.001 Dollar oder mehr

Da Sie nun wissen, wie viel die PSA-Bewertung pro Stufe kostet, hängt die richtige Wahl vom Wert Ihrer Karte ab und davon, wie schnell Sie sie zurückhaben möchten.

Pro-Tipp Die Tarife „Value Bulk“, „Value“, „Value Plus“ und „Value Max“ sind die die beliebtesten Optionen für Pokémon-Sammler Ich frage mich, wie viel die PSA-Bewertung bei einem begrenzten Budget kostet. Die Option „Value Bulk“ setzt jedoch eine Mindestmenge von 20 Karten und eine Mitgliedschaft im PSA Collectors Club.

So lassen Sie Ihre Pokémon-Karten von PSA bewerten

Wenn du dich fragst, wie man Pokémon-Karten bewerten lässt, ist das Verfahren ganz einfach. Außerdem hilft es dir, im Voraus zu wissen, wie viel die PSA-Bewertung kostet, um den richtigen Service-Tarif für dein Budget zu wählen.

Schritt 1: Erstellen Sie ein Konto. Registrieren Sie sich auf der PSA-Website mit Ihrer E-Mail-Adresse, Ihrem Namen und Ihrer Anschrift oder wenden Sie sich an autorisierte Händler, um das Ausfüllen von Formularen und Mindestbestellmengen zu vermeiden.

Registrieren Sie sich auf der PSA-Website mit Ihrer E-Mail-Adresse, Ihrem Namen und Ihrer Anschrift oder wenden Sie sich an autorisierte Händler, um das Ausfüllen von Formularen und Mindestbestellmengen zu vermeiden. Schritt 2: Wählen Sie Ihren Korrekturservice aus. Die Kosten für die PSA-Bewertung variieren je nach Tarif erheblich. Der „Value Bulk“-Tarif ist zwar am günstigsten, erfordert jedoch eine Mindestanzahl von 20 Karten sowie eine PSA-Clubmitgliedschaft, während die Tarife „Regular“, „Express“ und „Premium“ zwar teurer sind, dafür aber eine schnellere Lieferung bieten. Wenn Sie einen dieser Dienste in Anspruch nehmen, erfahren Sie, wie am bestenPokémon Pakete zum Kauf mit Gewinnabsicht.

Die Kosten für die PSA-Bewertung variieren je nach Tarif erheblich. Der „Value Bulk“-Tarif ist zwar am günstigsten, erfordert jedoch eine Mindestanzahl von 20 Karten sowie eine PSA-Clubmitgliedschaft, während die Tarife „Regular“, „Express“ und „Premium“ zwar teurer sind, dafür aber eine schnellere Lieferung bieten. Wenn Sie einen dieser Dienste in Anspruch nehmen, erfahren Sie, wie am bestenPokémon Pakete zum Kauf mit Gewinnabsicht. Schritt 3: Bereite deine Karten vor. Verwenden Sie Schutzhüllen und Kartenschoner (keine Toploader), fassen Sie die Karten mit sauberen Händen an, um Fingerabdrücke zu vermeiden, und verpacken Sie sie sicher mit Karton-Trennwänden und Luftpolsterfolie, um Transportschäden zu verhindern.

Verwenden Sie Schutzhüllen und Kartenschoner (keine Toploader), fassen Sie die Karten mit sauberen Händen an, um Fingerabdrücke zu vermeiden, und verpacken Sie sie sicher mit Karton-Trennwänden und Luftpolsterfolie, um Transportschäden zu verhindern. Schritt 4: Absenden und bezahlen. Füllen Sie das Online-Formular von PSA mit den Kartendaten (Jahr, Serie, Nummer, Figur) aus, berechnen Sie die Gesamtkosten für die PSA-Bewertung – einschließlich Bewertungsgebühren, Mitgliedschaft und versichertem Versand – und bezahlen Sie dann über Ihr PSA-Konto oder nutzen Sie die Option von GameStop für 24,99 $ pro Karte mit Gutschriften.

Füllen Sie das Online-Formular von PSA mit den Kartendaten (Jahr, Serie, Nummer, Figur) aus, berechnen Sie die Gesamtkosten für die PSA-Bewertung – einschließlich Bewertungsgebühren, Mitgliedschaft und versichertem Versand – und bezahlen Sie dann über Ihr PSA-Konto oder nutzen Sie die Option von GameStop für 24,99 $ pro Karte mit Gutschriften. Schritt 5: Warten Sie auf die Benotung. Die Bearbeitung dauert je nach Servicestufe zwischen einer Woche und 95 Werktagen. Sie können den Fortschritt über Ihr PSA-Konto verfolgen und erhalten in jeder Phase eine Benachrichtigung per E-Mail.

Der gesamte Prozess von der Einreichung bis zum Erhalt der bewerteten Karten dauert bei Standarddienstleistungen in der Regel 1 bis 3 Monate. Auch wenn die Wartezeit lang erscheint, gewährleistet die gründliche Prüfung durch PSA eine genaue Bewertung, die Ihre Investition schützt und den Wiederverkaufswert maximiert.

Sobald Sie sich vergewissert haben, wie viel die PSA-Einstufung für die von Ihnen gewählte Stufe kostet, können Sie Ihr gesamtes Budget für die Einreichung von Anfang an planen.

Wo kann man Pokémon-Karten bewerten lassen?

Eine häufig gestellte Frage neben der nach den Kosten für die PSA-Bewertung ist, wo man seine Karten tatsächlich einreichen kann. Wenn Sie den persönlichen Service bevorzugen, arbeiten GameStop, Concept Grading und autorisierte lokale Kartengeschäfte mit PSA zusammen, um die Einreichung für Sie zu übernehmen. Diese Händler berechnen in der Regel zusätzlich zu den Grundgebühren von PSA etwa 24 bis 200 Dollar pro Karte, je nach deren Wert, was sich auf die Gesamtkosten der PSA-Einstufung auswirkt.

Vielleicht fragen Sie sich auch: „Wie viel kostet es, eine Karte persönlich bei PSA bewerten zu lassen?“ Oder: Wie viel kostet die Bewertung durch PSA im Vergleich zur Einsendung per Post? Die Preise für die PSA-Bewertung beginnen bei 150 $ pro Karte für Mitglieder des Collector’s Club und bei 250 $ für die allgemeine Öffentlichkeit, wenn Sie eine Bewertung noch am selben Tag auf großen Kartenmessen wünschen. Das ist zwar praktisch, aber im Vergleich zu Einsendungen per Post teuer.

Der direkte Versand an PSA ist die kostengünstigste Option. Für Neulinge, die nur ein oder zwei Karten bewerten lassen möchten, gilt jedoch, Es ist sinnvoll, einem Händler vor Ort eine Beratungsgebühr zu zahlen, auch wenn sich dadurch die Gesamtkosten für die PSA-Einstufung erhöhen.

Wie lange dauert die PSA-Einstufung?

Sobald Sie sich darüber im Klaren sind, wie viel die PSA-Bewertung für Ihre Stufe kostet, sollten Sie als Nächstes die Bearbeitungszeit einplanen. Die üblichen Bearbeitungszeiten für die PSA-Bewertung von Pokémon reichen von 95 Werktagen für den Value-Service bis hin zu 7 Werktagen für den Premium-Service.

WerktageWochenenden und Feiertage ausnehmen, das müssen Sie also bei der Planung berücksichtigen. Eine geschätzte Dauer von 65 Werktagen entspricht beispielsweise etwa vier MonateKalenderzeit.

PSA hat im Jahr 2025 über 19 Millionen Sendungen bearbeitet, womit das Unternehmen der beliebteste Bewertungsdienst gemessen am Umfang. Dieses große Einreichungsvolumen bedeutet Die Bearbeitungszeiten können schwanken. In der Hochsaison wie nach der Veröffentlichung neuer Pokémon-Sets oder in der Vorweihnachtszeit, verlangsamt sich die Bearbeitung, da PSA mehr Einreichungen als üblich erhält. Dies sollte man berücksichtigen, wenn man berechnet, wie viel Zeit die PSA-Bewertung in Anspruch nimmt, nicht nur Geld.

Lohnt sich die PSA-Einstufung?

Bei bewerteten Karten kann es zu Wertsteigerungen von2.400 % oder mehr, wenn sie den PSA-Grad 10 erreichen, im Vergleich zu unbehandelten Exemplaren. Daher ist es wichtig, sich vorab über die Kosten der PSA-Bewertung zu informieren, bevor man sich für eine Einreichung entscheidet. Angesichts dieser Wertsteigerungen lohnen sich die Kosten für die PSA-Bewertung bei den richtigen Karten. Die Echtheitsprüfung und die versiegelte Hülle bieten langfristigen Schutz, insbesondere für Vintage-Karten und moderne Sammlerkarten wie „Alternate Arts“.

Wenn Sie jedoch fragen, wie viel die PSA-Einstufung kostet, sollten Sie auch Ihre erwartete Kapitalrendite(Kapitalrendite), und nicht nur den Listenpreis. Mindestens 24,99 $ für Sammeleinreichungen… zzgl. Versand und Versicherung – dann machst du Verlust, wenn deine Karte nach der Bewertung nur 10 bis 15 Dollar an Wert gewinnt.

Forschung verkaufte Angebote auf eBay and TCGPlayer bevor man entscheidet, wie man benotet PokémonKarten.Vergleichen Sie die Rohpreise mit den Preisen für sortierte Ware in verschiedenen Qualitätsstufen. Wenn eine PSA 9 nur 20 Dollar mehr einbringt als eine unbewertete Karte, die PSA-Bewertung aber insgesamt 30 Dollar kostet, lassen Sie es lieber sein. Reichen Sie nur Karten zur Bewertung ein, bei denen die Kosten für die PSA-Bewertung durch einen spürbaren Wertzuwachs eindeutig gerechtfertigt sind.

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Sobald Sie die Karten bewertet haben, möchten Sie sicher wissen, wie der beste Ort, um bewertete Artikel zu verkaufen PokémonKarten. Online-Marktplätze wie eBay, und so weiterPWCC Marketplace und Goldin Auctions bieten in der Regel die besten Preise für Karten mit PSA-Bewertung. Whatnot ist besonders stark bei bewerteten Pokémon-Karten, da es sich um eine Live-Auktionsplattform handelt, auf der Sammler in Echtzeit gegeneinander bieten, was die Preise oft über das Niveau herkömmlicher Angebotsplattformen treibt.

Wenn du hingegen noch nicht bewertete Karten hast, dann der beste Ort, um Großmengen zu verkaufen PokémonKarten erfolgt in der Regel über lokale Kartengeschäfte oder Großabnehmer, die große Mengen effizient abwickeln können.

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Wenn du hingegen noch nicht bewertete Karten hast, dann der beste Ort, um Großmengen zu verkaufen PokémonKarten erfolgt in der Regel über lokale Kartengeschäfte oder Großabnehmer, die große Mengen effizient abwickeln können.

Alternativen zur PSA-Einstufung

Wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, Pokémon-Karten bewerten zu lassen, ist PSA nicht die einzige Option. Wenn Sie sich bereits darüber informiert haben, wie viel eine PSA-Bewertung kostet, und der Preis Ihnen zu hoch erscheint, Beckett Grading Services (BGS) and Certified Guaranty Company (CGC) bieten alternative Preisstrukturen, die eine Überlegung wert sind.

BGS ist für detaillierte Untergrundbeschreibungen bekannt, während CGC günstige Preise bietet. Sammler, die jedoch auf der Suche nach seltenPokémonKarten zu verkaufen bevorzugen oft Karten mit PSA-Bewertung aufgrund des guten Rufs und der hohen Marktbekanntheit dieses Dienstes.

Hier ist ein Vergleich:

Service Preise (pro Karte) Wende Am besten geeignet für PSA 24,99 $ – 9.999 $+ 7–95 Werktage Pokémon, Sportkarten BGS 14,95 $ – 124,95 $ 5 – 75+ Werktage Sportkarten, MTG CGC 15 $ – 300 $+ 5 bis 50 Werktage Comics, Pokémon-Karten

PSA bietet den höchsten Wiederverkaufswert und die größte Marktbekanntheit, ist aber teurer. BGS bietet detaillierte Untergrunddaten und die begehrten „Black Label“-10er, erzielt jedoch einen geringeren Wiederverkaufswert für Pokémon. CGC ist die preisgünstigste Option, die sich zunehmend einen Namen macht, in der PokémonMarkt.

Bei modernen Karten, die ich sammle (und nicht verkaufe), nutze ich CGC, um Geld zu sparen. Bei Vintage-Karten oder anderen Karten, die für den Wiederverkauf bestimmt sind, bleibt PSA jedoch aufgrund seiner Marktführerschaft und der höheren Wiederverkaufswerte meine erste Wahl.

Beginnen Sie mit Zuversicht, Ihre Pokémon-Karten zu bewerten

Jetzt wissen Sie, wie viel die PSA-Bewertung kostet: Die Preise reichen von 24,99 $ für Sammeleinreichungen bis hin zu Premium-Tarifen von über 9.999 $ pro Karte.

Außerdem hängt es letztlich davon ab, wie schnell Sie Ihre Karten zurückhaben möchten und wie viel sie wert sind, wie viel die PSA-Bewertung in den einzelnen Stufen kostet. Wenn Sie die Preise für die PSA-Bewertung und den Einreichungsprozess kennen, können Sie fundierte Entscheidungen treffen, um den langfristigen Wert Ihrer Sammlung zu sichern.

Die Kosten für die PSA-Bewertung Pokémon Die Kosten für die Bewertung sind eine Investition in Echtheitsprüfung, Schutz und potenzielle Wertsteigerung. Nicht jede Karte muss bewertet werden, aber bei besonderen Fundstücken oder Vintage-Schätzen, Pokémon Die PSA-Bewertung bietet Sicherheit und Marktglaubwürdigkeit, mit denen unbewertete Karten nicht mithalten können.

Wenn du wissen möchtest, wie man Pokémon-Karten bewertet, findest du Wo kann man Pokémon-Karten verkaufen? Ob nach der Bewertung oder einfach nur zur Aufbewahrung Ihrer Sammlung – PSA bietet eine weltweit anerkannte, standardisierte Lösung. Erstellen Sie ein kostenloses PSA-Konto und reichen Sie noch heute Ihren ersten Beitrag ein.Klassiker oder Vintage-Schätze, bietet die PSA-EinstufungSeelenfrieden und Glaubwürdigkeit auf dem Markt das können einfache Karten einfach nicht bieten.

Häufig gestellte Fragen