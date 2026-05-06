El mejor sitio para vender cartas de Pokémon al por mayor: sacar provecho de las que te sobran

El mejor lugar para vender cartas de Pokémon al por mayor es una pregunta que se le pasa por la cabeza a todo el mundo después de haber abierto un montón de Juego de cartas de Pokémon paquetes (y, con suerte, consiguieron las cartas que querían). No todas pueden ser joyas, pero por suerte, Los extras se pueden vender en lotes al por mayor para obtener dinero rápido.

No hay reglas fijas a la hora de vender cartas de Pokémon a granel, pero, como ocurre con muchas cosas, dar el primer paso puede resultar abrumador. Y precisamente por eso estoy aquí. En esta guía, repasaremos los aspectos básicos sobre cómo y por qué vender tus cartas de Pokémon a granel. Al final, con suerte, podrás convertir tus cartas sobrantes en dinero en efectivo o, como mínimo, en crédito en la tienda.

El mejor lugar para vender cartas de Pokémon al por mayor: opciones online frente a opciones locales

No importa si quieres vender tarjetas Chase de la Las mejores combinaciones de Pokémon en 2025 En cuanto a las cartas de relleno de los paquetes, que son menos atractivas, hay dos opciones principales para su venta: por Internet o en tiendas físicas.

Yo diría que la venta online es la mejor de las dos opciones. Con las ventas online, básicamente puedes adoptar una actitud de «ponlo en marcha y olvídate»: una vez cumplidos todos los requisitos, solo tienes que esperar a que alguien pique. Sin embargo, Para publicar productos en estas páginas web hay que cumplir ciertos requisitos y pagar tasas adicionales.

Si vendes por Internet, Es buena idea visitar varios mercados. Sitios web especializados en tarjetas como TCGPlayer, así como plataformas de venta como eBay o Amazon, deberían ofrecerte una buena variedad. Más adelante hablaremos de ellas.

★ TCGPlayer El mejor mercado para juegos de cartas coleccionables Visita TCGPlayer

Otra forma de vender tarjetas es a nivel local. La principal ventaja de esto es pago en efectivo inmediato, así como transacciones presenciales. Por otro lado, es probable que este método requiera mucho más trabajo que vender tus cartas de Pokémon al por mayor por Internet.

Para las ventas locales, puedes visitar tiendas de cromos, mercadillos, eventos y mucho más. Como ya hemos dicho, hablaremos de todo esto con más detalle más adelante.

Dicho esto, No hay una forma «correcta» de vender tus cartas de Pokémon a granel. Utiliza el método que más te guste; si quieres, incluso puedes usar los dos.

Los mejores mercados online para vender cartas de Pokémon al por mayor

Como ya he dicho, creo que El mejor lugar para vender cartas de Pokémon al por mayor es por Internet. Si no estás aprovechando las maravillas (y los inconvenientes) de Internet para vender tus productos al por mayor, te estás perdiendo importantes mercados.

El primer lugar al que acudir para vender tarjetas al por mayor son los sitios web especializados en tarjetas. Sitios web como Nube de tarjetas, TCGPlayer, TCGBulk (y, por extensión, Safari Zone) y MetaTCG no solo sirven para vender cartas de Pokémon raras que tienen valor, sino que también aceptan encargos de cartas a granel. Sin embargo, ten en cuenta que Cada uno de estos sitios web cuenta con un procedimiento para enviar paquetes al por mayor.

★ Nube de tarjetas El mejor sitio para todo lo relacionado con las cartas de Pokémon Visita Card Cloud

Aunque hay que sortear algunos obstáculos adicionales a la hora de vender cartas de Pokémon al por mayor en sitios web especializados, estos mercados te ofrecen tanto un un amplio alcance y una forma sencilla de publicar grandes cantidades de cartas.

Si prefieres vender en otro sitio, también puedes probar a vender en plataformas de mercado. Sitios web como eBay o Amazon te permiten vender tus productos al por mayor. Ten en cuenta que, dado que estas plataformas no están dirigidas exclusivamente a aficionados, esto significa que Estos sitios web están dirigidos a un público general. En resumen, es más probable que las personas que no son coleccionistas empedernidos vean tus productos en estas páginas web.

Si decides vender en sitios web de mercado, tendrás que pagar comisiones de gestión. Por eso, es recomendable informarse sobre cuáles son las comisiones de cada sitio y cómo reducirlas. No obstante, en general, lo ideal es Envía grandes cantidades de stock a granel para que puedas reducir los gastos de envío.

El último lugar que recomendaría para vender cartas de Pokémon al por mayor son las redes sociales. Aunque tendrás la ventaja de un gran alcance (en teoría), Además, tendrás que atender a los clientes tú mismo, y no hay garantías de protección.

Lugares cerca de ti donde vender cartas de Pokémon al por mayor

Si estás pensando: «Internet está muy bien, pero ¿dónde puedo vender cartas de Pokémon al por mayor cerca de aquí?», no te preocupes: Vender a nivel local también es una opción.

Las ventas presenciales permiten ahorrar la mayor parte de los gastos de tramitación y gestión en comparación con la venta por Internet. Cuanto más bajos sean tus costes de venta, mayor será tu margen de beneficio. Además, recibirás el pago de inmediato, en lugar de tener que esperar a que se procesen los pagos en línea.

Como ya he mencionado, puedes intentar publicar en grupos de redes sociales, sobre todo los de tu zona. Además de no tener gastos de envío, esto también ofrece las ventajas de una transacción en persona, por lo que sabrás exactamente quién está comprando tus tarjetas.

También puedes conocer la escena local; en concreto, puedes visitar tiendas de cartas y eventos locales de juegos de cartas coleccionables. Estos eventos estarán repletos de personas de tu público objetivo y también pueden ser una forma estupenda de vender tu cartas de Pokémon raras en 2025, si tienes alguno. También puedes optar por dejar tus datos de contacto en estos eventos y lugares.

Además de estos, también puedes vender en sitios como mercadillos y tiendas de gangas. Dada la naturaleza de estos mercados, es probable que obtengas un precio más bajo por tus cartas que si las vendieras por tu cuenta. Por otro lado, es algo que se hace de una sola vez.

Si vendes a nivel local, Investigar bien y revisar tus cartas cobra doble importancia. Busca en Internet cuál es el precio justo para lo que ofreces y, a continuación, ajusta un poco tus precios.

Por último, aunque vender tarjetas a nivel local reduce tus gastos generales, Ten en cuenta que seguirás teniendo gastos de funcionamiento, como los gastos de gasolina o de envío si utilizas servicios de mensajería. Intenta vender la mayor cantidad posible de una sola vez para reducir estos gastos.

Cómo vender cartas de Pokémon al por mayor: una guía paso a paso

Ahora que ya tienes una idea de dónde vender tus tarjetas, veamos paso a paso cómo vender tu lote.

El primer paso es siempre evaluar tus cartas. Revisa los paquetes que has abierto y asegúrate de que no te has quedado con algunos de los las mejores cartas nuevas de Pokémon, y si es así, ponlas en una pila aparte. No querrás vender oro a bajo precio por descuido.

A continuación, tendrás que volver a tamizar el producto a granel por segunda vez para averiguar si alguna de esas cartas vale un poquito más. Esto suele ocurrir con las cartas poco comunes y las raras, así que asegúrate de comprobar si alguna carta que no sea de la colección especial está llamando la atención de coleccionistas y jugadores.

El tercer paso consiste en Separa y ordena tus montones de objetos. Dependiendo del lugar donde tengas pensado vender cartas de Pokémon a granel, es posible que tengas que cumplir unas normas concretas, como que cada pila contenga X cartas o que cada pila tenga X cartas comunes, poco comunes y raras. Puedes echar un vistazo a otros anuncios de productos para hacerte una idea.

Por último,Tendrás que hacer una lista de tus lotes. Como se ha mencionado anteriormente, los sitios web especializados en juegos de cartas suelen tener un procedimiento estandarizado para hacerlo, pero si vendes por tu cuenta a través de otras plataformas, tendrás que dar a conocer lo que tienes. En cualquier caso, deberías echar un vistazo a cuánto se están vendiendo otros lotes de la misma colección y fijar un precio adecuado.

¿Qué se considera «a granel» en el caso de las cartas de Pokémon? ¿Deberías separar algunas?

Ahora bien, quizá te preguntes qué significa exactamente el término «a granel». Es un término bastante subjetivo, pero en general, Se refiere a las cartas comunes, poco comunes y, en ocasiones, raras, que por sí solas tienen poco valor. De ahí el término «al por mayor»: en la práctica, solo obtendrás beneficios vendiendo cartas de Pokémon al por mayor, nunca por separado.

A pesar de ocupar un lugar bajo en la jerarquía de las cartas más solicitadas, A menudo es recomendable guardar por separado las cartas de Pokémon que tienes a granel. Aunque algunas cartas no tengan mucho valor, pueden ser piezas de juego aceptables o incluso buenas, por lo que un conjunto con las que se pueda jugar podría alcanzar un precio ligeramente superior.

Si tienes series completas de un determinado subconjunto (como los Pokémon básicos hasta la fase 2 o las cartas de «Entrenador»), quizá sea conveniente no solo separarlas, sino también utilízalo para distinguir ese montón. De esta forma, quizá puedas vender el conjunto por un precio ligeramente superior.

Todo esto para decir que Tienes que informarte bien si piensas separar tarjetas a granel concretas. Utiliza foros, Reddit y otras páginas web para buscar debates sobre paquetes concretos. Aunque las ofertas al por mayor nunca tendrán la las mejores cartas de Pokémon En un lote, saber qué cartas a granel pueden resultar útiles te ayudará a aumentar tus beneficios.

Qué hay que tener en cuenta al vender cartas de Pokémon al por mayor: pagos y comisiones

No se puede ganar dinero sin gastarlo, y eso es así para cualquier negocio. Realmente no hay forma de evitarlo, ya que las plataformas web cobran comisiones y vender a nivel local conlleva ciertos gastos generales.

Cuando vendas por Internet, comprueba si puedes recibir el dinero directamente a través de la página web o si tendrás que utilizar un proveedor de servicios de pago. Servicios como PayPal ofrecen una forma segura de gestionar tus pagos, pero ten en cuenta que Cada vez que se realiza una transacción monetaria, es probable que se aplique una comisión. Sí, aunque no manejes tanto dinero como el las cartas de Pokémon más carastraer.

Si decides vender a nivel local, ten en cuenta que, aunque no tendrás que hacer frente a gastos adicionales, aún así tendrás algunos gastos generales. Como se ha mencionado anteriormente, tendrás que seguir pagando gastos como la gasolina o los servicios de mensajería si decides utilizarlos.

Independientemente del método que utilices para vender tus cartas de Pokémon al por mayor, Asegúrate de informarte bien. Si te informas un poco, no solo sabrás de antemano qué porcentaje de los ingresos de la venta te corresponderá, sino que también te asegurarás de conseguir un acuerdo justo (y viable).

Cómo maximizar tus beneficios al vender cartas de Pokémon al por mayor

Saber dónde vender cartas de Pokémon a granel es solo la mitad del camino. Si sabes cómo organizar tus cartas, podrás conseguir un mejor trato y obtener mayores beneficios con tu stock.

Para empezar, puedes mejorar tu presentación. Intenta identificar la carta principal de cada pila y utilízala como carta de portada. De esta forma, los compradores sabrán qué pueden esperar de cada lote a granel que te compren, y quizá puedas cobrar un poco más por algunos lotes. Incluso puedes utilizarlos para etiquetar tus productos; piensa en algo como «Lote a granel de cartas de Pikachu + X» o algo por el estilo.

Ya que estás, Intenta separar las cartas de mayor valor y repartirlas equitativamente entre tus montones. Esto no solo significa que podrás fijar precios más o menos estandarizados para cada lote a granel, sino que también evitarás el error de incluir demasiadas cartas raras (o de incluir accidentalmente nuevas, Tipos de cartas de Pokémon muy solicitadas) en un solo paquete a granel y cobrando de menos.

No hace falta decirlo, pero para maximizar tus ganancias al vender cartas de Pokémon al por mayor, Tienes que informarte bien. Una vez más, deberías sumergirte en la comunidad: mira vídeos, sigue los foros, pregunta a la gente y quizá incluso prueba el juego tú mismo para hacerte una idea aproximada del valor que debería tener una carta.

Consejos finales para vender cartas de Pokémon al por mayor

Ahora ya tienes claros los conceptos básicos sobre cómo vender cartas de Pokémon al por mayor. Antes de terminar, dediquemos un momento a resumir todo lo que hemos aprendido.

En primer lugar, puedes vender por Internet o en tu zona. Podría decirse que Internet es la mejor forma de vender cartas de Pokémon al por mayor, pero conlleva comisiones. Las ventas locales, por otro lado, te permiten obtener dinero en efectivo al instante, pero conllevan gastos generales y el mercado es más reducido. En definitiva, Tú decides dónde vender; como ya he dicho, incluso puedes utilizar ambos métodos si lo prefieres.

Maximizar los beneficios siempre requiere investigación. Separa las cartas especialmente valiosas para venderlas por separado, quizá en una de las las mejores carpetas para cartas de Pokémon, para ganar puntos extra en la presentación. Las cartas raras de menor valor se pueden organizar y utilizar para encabezar los paquetes a granel. Con un poco de investigación, también podrás estandarizar, en mayor o menor medida, el precio de cada conjunto a granel.

Por último,Tú decides si quieres tomarte la molestia de investigar y organizarlo todo en lo que respecta a la venta de cartas de Pokémon al por mayor. Si prefieres no hacer un esfuerzo adicional por un beneficio un poco mayor, también está bien.

Con esto, ya estás listo para empezar tu andadura en la venta de cartas de Pokémon al por mayor.

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