Las 9 mejores formas de ganar dinero viendo vídeos en 2026: aplicaciones que realmente pagan

Eneba Hub contiene enlaces de afiliados, lo que significa que podemos ganar una pequeña comisión si realizas una compra a través de ellos, sin coste adicional para ti. Más información

Si quieres que te paguen por ver vídeos, Freecash es la opción más rápida para empezar de esta lista. Su primer umbral de cobro depende de tu región, mientras que los siguientes retiros a través de PayPal empiezan a partir de 5 dólares. Lo más inteligente es tener a mano dos o tres aplicaciones de recompensas gratuitas para disponer de más ofertas entre las que elegir.

El dinero es real, pero mantén unas expectativas modestas. Esto es así tanto si te pagan por ver vídeos en línea a través de una sola aplicación como si vas alternando entre varias. Piensa en ello como un dinero extra para gastar en tu tiempo libre, no como un sustituto de tus ingresos habituales.

Si te preguntas cómo te pagan por ver vídeos, estas plataformas te recompensan por ver clips cortos, ofertas, encuestas o tareas relacionadas con vídeos. Las nueve opciones que te presentamos a continuación muestran diferentes formas de ganar dinero viendo vídeos, incluyendo cuánto necesitas acumular para poder retirar fondos y qué métodos de pago están disponibles.

¿Es realmente factible que te paguen por ver vídeos?

Sí, siempre y cuando lo consideres un pequeño ingreso extra en lugar de un trabajo por horas. En varias aplicaciones de recompensas, los ingresos combinados realistas pueden rondar entre los 15 y los 60 dólares al mes, mientras que ver vídeos sin más supone entre 1 y 4 dólares por hora.

Cuánto puedes esperar realmente

Las tareas relacionadas con vídeos suelen ser las que menos pagan. Los vídeos individuales pueden reportar desde fracciones de un céntimo hasta unos pocos céntimos, por lo que las encuestas, las ofertas y las recomendaciones suelen hacer crecer tu saldo más rápidamente.

Tanto el resumen de MoneyPantry para 2026 como una prueba independiente con varias aplicaciones realizada por EarnStar sitúan los ingresos mensuales acumulados aproximadamente en el mismo rango, entre 15 y 60 dólares. Fetch también estima que se pueden ganar entre 5 y 30 dólares al mes con una sola aplicación de recompensas. Por eso, utilizar dos o tres aplicaciones puede tener más sentido que depender de una sola.

A quién le conviene realmente este enfoque

Utilizar aplicaciones de recompensas para ganar dinero viendo vídeos funciona mejor cuando ya dispones de tiempo libre que aprovechar, como el trayecto al trabajo, los tiempos de espera o el tiempo que pasas viendo la televisión. Unos pocos dólares a la semana pueden cubrir una pequeña compra o una suscripción. Resulta mucho menos útil si necesitas unos ingresos semanales predecibles, ya que la disponibilidad de tareas y los pagos varían.

Es legítimo, pero hay que estar atento a las señales de alarma

Sí, puedes ganar dinero viendo vídeos a través de aplicaciones de recompensas legítimas. Lo importante es mantener unas expectativas realistas.

Ten cuidado con las plataformas que prometen 50 dólares o más al día solo por ver vídeos o que te piden dinero antes de poder acceder a las tareas. Unos requisitos de pago claros y el acceso gratuito son mejores indicios a la hora de decidir si una aplicación merece tu tiempo.

Las 9 mejores formas de que te paguen por ver vídeos en 2026

Aquí tienes nueve plataformas gratuitas que te permiten ganar dinero viendo vídeos o completando tareas relacionadas con vídeos como parte de sus opciones para ganar dinero. Cada una tiene sus propios puntos fuertes, así que la que mejor se adapte a ti dependerá de la rapidez con la que quieras cobrar y de lo activo que quieras ser a la hora de ganar dinero.

Freecash está diseñada para permitir un primer pago rápido. Su umbral de primera retirada oscila entre 5 y 20 dólares, dependiendo de tu región, y la plataforma afirma que muchos usuarios pueden alcanzarlo en una o dos horas combinando ofertas de vídeos con juegos, encuestas y otras tareas. Tras ese primer retiro, los pagos a través de PayPal empiezan a partir de 5 dólares, mientras que los pagos en criptomonedas pueden comenzar con cantidades mucho más bajas.

A continuación te explicamos cómo empezar:

Crea una cuenta gratuita. Regístrate en freecash.com y verifica tu correo electrónico.

Regístrate en freecash.com y verifica tu correo electrónico. Abre el muro de ofertas. Busca tareas de vídeo junto con encuestas, juegos y otras ofertas.

Busca tareas de vídeo junto con encuestas, juegos y otras ofertas. Alcanza tu primer umbral. El mínimo inicial depende de tu región.

El mínimo inicial depende de tu región. Verifica tu cuenta. Se requiere la verificación de identidad para la primera retirada.

Se requiere la verificación de identidad para la primera retirada. Elige cómo quieres recibir el pago. Las opciones incluyen PayPal, transferencia bancaria, criptomonedas y tarjetas regalo.

Freecash cuenta con una valoración de «Excelente» en Trustpilot, con una puntuación de 4,6 sobre 5 basada en más de 321 000 opiniones, lo que la convierte en una de las plataformas con mejor perfil de opiniones de entre las que aquí se recogen. La empresa también afirma haber pagado más de 200 millones de dólares a los usuarios en total.

Si buscas un sitio donde te paguen por ver vídeos y que, al mismo tiempo, ofrezca muchas otras tareas para ganar dinero, Freecash te ofrece un punto de partida flexible. Funciona tanto a través del navegador como de la aplicación móvil, por lo que puedes seguir utilizando el muro de ofertas aunque no estés delante del ordenador.

El primer pago más rápido Freecash 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. El primer retiro de fondos oscila entre 5 y 20 dólares, dependiendo de la región, y los retiros posteriores a través de PayPal se pueden realizar a partir de 5 dólares. Únete a Freecash

KashKick simplifica las cosas mostrando las ganancias en dólares reales en lugar de puntos. Una vez que tu saldo alcance los 10 dólares, puedes solicitar un pago, y KashKick afirma que las solicitudes de retirada suelen revisarse en un plazo de 1 a 3 días laborables. Debes tener 18 años o más para registrarte.

Así es como se empieza:

Crea una cuenta gratuita. Regístrate en KashKick.com.

Regístrate en KashKick.com. Elige cómo quieres ganar dinero. Las tareas de vídeo aparecen dentro de las ofertas y promociones, junto con encuestas, juegos, compras y recomendaciones.

Las tareas de vídeo aparecen dentro de las ofertas y promociones, junto con encuestas, juegos, compras y recomendaciones. Controla tu saldo. Las ganancias se muestran directamente en dólares.

Las ganancias se muestran directamente en dólares. Alcanza los 10 $. Una vez que alcances el mínimo, solicita un «Kash Out».

Una vez que alcances el mínimo, solicita un «Kash Out». Elige un método de pago. Las opciones incluyen PayPal, Venmo, tarjetas regalo y donaciones benéficas.

KashKick cuenta con una excelente valoración de 4,0 sobre 5 en Trustpilot, basada en más de 7.000 opiniones. Lo más importante a tener en cuenta es cuándo se confirma y se abona realmente una oferta, ya que la recompensa mostrada no siempre está disponible inmediatamente después de completar una tarea. Para conocer más a fondo cómo funciona la plataforma, consulta nuestra reseña sobre la fiabilidad de KashKick.

El panel de control basado en dólares facilita la comparación de KashKick con otras aplicaciones. Si quieres que te paguen por ver vídeos mientras realizas encuestas y ofertas, siempre sabrás lo cerca que estás del umbral de 10 dólares para el retiro de fondos.

Paga en dólares reales KashKick 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Mínimo de 10 dólares a través de PayPal, Venmo o tarjetas regalo, y las ganancias se muestran directamente en dólares reales. Únete a KashKick

TimeBucks destaca por su umbral mínimo de pago de 3 dólares, uno de los más bajos de esta lista. Las tareas de vídeo suelen consistir en clips cortos de unos 30 segundos de duración, mientras que las encuestas y otras ofertas pueden ayudarte a alcanzar el mínimo más rápido.

Para empezar:

Crea una cuenta gratuita. Regístrate en timebucks.com.

Regístrate en timebucks.com. Abre la sección «Ver vídeos». Echa un vistazo a los vídeos cortos remunerados disponibles.

Echa un vistazo a los vídeos cortos remunerados disponibles. Añade otras tareas. Las encuestas y las ofertas pueden ayudarte a alcanzar los 3 dólares más rápidamente.

Las encuestas y las ofertas pueden ayudarte a alcanzar los 3 dólares más rápidamente. Solicita un pago. Los pagos se procesan en días fijos, de domingo a jueves.

Los pagos se procesan en días fijos, de domingo a jueves. Elige tu método. Las opciones incluyen AirTM, Bitcoin, Litecoin, Skrill y Wise.

PayPal no está disponible directamente, pero puedes transferir fondos a través de AirTM si esa es tu forma preferida. El bajo umbral de 3 dólares es el principal atractivo, sobre todo si quieres acumular un saldo más pequeño antes de solicitar un pago.

Si quieres que te paguen por ver vídeos y, al mismo tiempo, mantener bajo el umbral mínimo para el primer cobro, TimeBucks es fácil de integrar en una rotación más amplia de aplicaciones de recompensas.

Mínimo de retirada más bajo TimeBucks 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Pago mínimo de 3 $ a través de AirTM, Skrill, Wise o criptomonedas, con días de tramitación programados. Únete a TimeBucks

PrizeRebel es la opción que menos intervención requiere de todas. Su sección de vídeos puede ejecutarse en segundo plano mientras acumulas puntos para alcanzar un um bral de retirada de 5 dólares a través de PayPal con 500 puntos, mientras que algunas tarjetas regalo se pueden canjear a partir de 2 dólares. La mayoría de los canjes se procesan en unas 24 horas.

Así es como funciona:

Regístrate gratis. Crea una cuenta en prizerebel.com.

Crea una cuenta en prizerebel.com. Abre la sección de vídeos. Deja que se reproduzcan los vídeos disponibles durante los momentos de inactividad.

Deja que se reproduzcan los vídeos disponibles durante los momentos de inactividad. Añade encuestas y ofertas. Así podrás alcanzar los 5 $ más rápido.

Así podrás alcanzar los 5 $ más rápido. Alcanza los 500 puntos. Eso se convierte en un canje de 5 dólares a través de PayPal.

Eso se convierte en un canje de 5 dólares a través de PayPal. Elige tu recompensa. Algunas tarjetas regalo están disponibles a partir de 200 puntos, o 2 dólares.

PrizeRebel lleva en funcionamiento desde 2007 y tiene una valoración de 3,7 sobre 5 en Trustpilot, basada en casi 800 opiniones. Es mejor considerar los ingresos por vídeos como un complemento adicional a las encuestas y ofertas de la plataforma, ya que esas otras actividades pueden ayudarte a alcanzar el umbral de pago antes. Para obtener más detalles sobre cómo funciona la plataforma, consulta nuestra reseña sobre la fiabilidad de PrizeRebel.

Si quieres que te paguen por ver vídeos sin tener que prestar mucha atención, PrizeRebel se adapta mejor a ese caso de uso que las aplicaciones de «offer wall» que requieren una mayor participación activa.

Ganar dinero con vídeos sin tener que hacer nada PrizeRebel 3.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Mínimo de 5 $ en PayPal, tarjetas regalo seleccionadas a partir de 2 $ y tareas de vídeo que se pueden ejecutar en segundo plano. Únete a PrizeRebel

Survey Junkie es principalmente una plataforma de encuestas, pero algunas encuestas que cumplen los requisitos incluyen anuncios en vídeo cortos o clips de productos como parte del proceso de selección. El importe mínimo para cobrar es de 5 dólares, o 500 puntos, y las recompensas se pueden recibir a través de PayPal, transferencia bancaria o tarjetas regalo.

Empezar es muy sencillo.

Crea tu perfil. Regístrate gratis y responde a las preguntas iniciales para crear tu perfil.

Regístrate gratis y responde a las preguntas iniciales para crear tu perfil. Busca encuestas que se ajusten a tu perfil. Las encuestas que cumplen los requisitos pueden incluir preguntas en formato de vídeo.

Las encuestas que cumplen los requisitos pueden incluir preguntas en formato de vídeo. Aumenta tu saldo. Cada 100 puntos equivalen a 1 dólar.

Cada 100 puntos equivalen a 1 dólar. Alcanza los 500 puntos. Así desbloquearás el umbral de retirada de 5 dólares.

Así desbloquearás el umbral de retirada de 5 dólares. Elige cómo recibir el pago. Puedes optar por PayPal, transferencia bancaria o tarjetas regalo.

Survey Junkie tiene una puntuación de 3,3 sobre 5 en Trustpilot, basada en más de 44 000 opiniones. Completar las preguntas del perfil es especialmente importante, ya que esas respuestas determinan qué encuestas se te asignan. Si te saltas esa configuración, es posible que veas menos oportunidades relevantes.

Lo más atractivo aquí es el bajo umbral de 5 dólares. Los vídeos son solo una parte de la plataforma, por lo que Survey Junkie funciona mejor como una opción de encuestas más amplia que, de vez en cuando, te permite ganar dinero viendo vídeos mientras participas.

Retirada rápida de 5 $ Survey Junkie 3.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Mínimo de 5 $ a través de PayPal, transferencia bancaria o tarjetas regalo; en algunas encuestas aparecen vídeos cortos. Únete a Survey Junkie

Encuestas de marca utiliza breves clips de vídeo en determinadas encuestas, por lo que el componente de visionado se combina con su formato estándar de cuestionario. El importe mínimo de retirada es de 5 dólares, o 500 puntos, y los miembros estadounidenses que cumplan los requisitos pueden recibir los pagos a través de PayPal, tarjetas regalo y transferencias bancarias directas.

Esta es la configuración básica.

Regístrate gratis. Crea una cuenta en branded-surveys.com.

Crea una cuenta en branded-surveys.com. Completa tu perfil. Cuanto más completa sea la información de tu perfil, más fácil será encontrarte encuestas que te interesen.

Cuanto más completa sea la información de tu perfil, más fácil será encontrarte encuestas que te interesen. Responde a las encuestas disponibles. Algunas incluyen vídeos explicativos además de las preguntas habituales.

Algunas incluyen vídeos explicativos además de las preguntas habituales. Acumula hasta 500 puntos. Eso equivale al importe mínimo de 5 $ para el cobro.

Eso equivale al importe mínimo de 5 $ para el cobro. Cobra tus ganancias. Elige PayPal, una transferencia bancaria compatible o una tarjeta regalo.

Encuestas de marca cuenta con una excelente valoración de 4,2 sobre 5 en Trustpilot, basada en más de 123 000 opiniones. Merece la pena completar la encuesta de perfil cuanto antes, ya que la plataforma utiliza esa información para decidir qué invitaciones se ajustan mejor a ti. Para más detalles, consulta nuestra reseña sobre la fiabilidad de Encuestas de marca.

Yo combinaría Encuestas de marca con otra plataforma de encuestas cuando quieras tener más tareas disponibles entre las que elegir. El umbral de 5 $ hace que el objetivo sea asequible, mientras que las indicaciones de vídeo te ofrecen otra forma de ganar dinero viendo vídeos dentro del flujo normal de las encuestas.

Umbral mínimo de 5 dólares Branded Surveys 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Mínimo de 5 $ a través de PayPal, tarjetas regalo o ingresos bancarios en EE. UU. que cumplan los requisitos; algunas encuestas incluyen instrucciones en vídeo. Únete a Branded Surveys

MyPoints lleva en funcionamiento desde 1996, lo que la convierte en una de las plataformas de recompensas más antiguas de esta lista. Se pueden ganar puntos viendo listas de reproducción de vídeos cortos, además de mediante reembolsos por compras y encuestas, y los canjes empiezan a partir de unos 700 puntos —o unos 5 dólares— a través de tarjetas regalo o PayPal.

El proceso básico es el siguiente.

Crea una cuenta gratuita. Regístrate en mypoints.com.

Regístrate en mypoints.com. Echa un vistazo a las listas de reproducción de vídeos. Los vídeos disponibles pueden abarcar noticias, entretenimiento y contenido sobre productos.

Los vídeos disponibles pueden abarcar noticias, entretenimiento y contenido sobre productos. Añade otras actividades. Los reembolsos por compras y las encuestas pueden ayudarte a acumular puntos más rápido.

Los reembolsos por compras y las encuestas pueden ayudarte a acumular puntos más rápido. Alcanza unos 700 puntos. Eso te sitúa en torno al nivel de canje de 5 dólares.

Eso te sitúa en torno al nivel de canje de 5 dólares. Elige una recompensa. Las opciones incluyen tarjetas regalo y dinero en PayPal.

MyPoints cuenta con una excelente valoración de 4,2 sobre 5 en Trustpilot y también tiene una calificación de B+ en el Better Business Bureau. Las tareas de vídeo funcionan mejor como una parte de la plataforma, ya que las compras y las encuestas te ofrecen formas adicionales de alcanzar el umbral de canje.

Casi tres décadas de actividad otorgan a MyPoints una sólida trayectoria. Yo la utilizaría como una aplicación complementaria más tranquila para cuando quieras ganar dinero viendo vídeos, sin dejar de tener otras opciones para ganar puntos.

Casi 30 años en el mercado MyPoints 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Con unos 700 puntos se pueden canjear aproximadamente 5 dólares a través de PayPal o tarjetas regalo, con vídeos, encuestas y recompensas por compras. Únete a MyPoints

Toluna combina una amplia comunidad de encuestas con tareas de reacción a vídeos que pueden aparecer dentro de determinadas encuestas. Su umbral de canje habitual ronda los 30 000 puntos, lo que equivale aproximadamente a 10 dólares en muchos mercados, aunque los requisitos de pago varían según la región. El procesamiento suele tardar entre 2 y 7 días laborables.

La configuración se realiza en unos pocos pasos.

Regístrate gratis. Crea una cuenta en toluna.com.

Crea una cuenta en toluna.com. Completa tu perfil. Esto nos ayudará a asignarte encuestas y tareas de reacción a vídeos que te interesen.

Esto nos ayudará a asignarte encuestas y tareas de reacción a vídeos que te interesen. Responde a encuestas y sondeos. Las actividades disponibles te permiten sumar puntos a tu saldo.

Las actividades disponibles te permiten sumar puntos a tu saldo. Alcanza el umbral de tu zona. En muchos mercados, lo habitual es que sea el equivalente a unos 10 dólares.

En muchos mercados, lo habitual es que sea el equivalente a unos 10 dólares. Canjear tus puntos. Las recompensas disponibles dependen de tu ubicación.

Toluna cuenta con una excelente valoración de 4,2 sobre 5 en Trustpilot, basada en más de 251 000 opiniones, lo que la convierte en una de las plataformas de encuestas con mayor número de opiniones de las que aquí se recogen.

Su amplia comunidad hace que Toluna sea una buena opción si quieres ganar dinero viendo vídeos a través de tareas tipo encuestas y sondeos. Te ofrece más de una vía para obtener ingresos, lo que resulta útil cuando las oportunidades de vídeo son limitadas.

El mayor panel global Toluna 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Las recompensas regionales suelen empezar en torno a los 10 dólares, con tareas de reacción a vídeos mezcladas con encuestas y sondeos. Únete a Toluna

ySense lleva en funcionamiento desde 2007 y combina encuestas, muros de ofertas, microtareas y oportunidades ocasionales de grabar vídeos. Los retiros de dinero comienzan a partir de 10 dólares a través de PayPal, Skrill o Payoneer, mientras que las tarjetas regalo de Amazon pueden canjearse a partir de 5 dólares.

A continuación te explicamos cómo utilizarlo.

Regístrate gratis. Crea una cuenta en ysense.com.

Crea una cuenta en ysense.com. Echa un vistazo a la sección «Ofertas». Las tareas de vídeo aparecen allí cuando están disponibles.

Las tareas de vídeo aparecen allí cuando están disponibles. Aprovecha también las encuestas y las ofertas. Estas te ofrecen formas adicionales de aumentar tu saldo.

Estas te ofrecen formas adicionales de aumentar tu saldo. Alcanza el umbral de pago. Los pagos en efectivo empiezan a partir de 10 dólares, mientras que las tarjetas regalo de Amazon pueden canjearse a partir de 5 dólares.

Los pagos en efectivo empiezan a partir de 10 dólares, mientras que las tarjetas regalo de Amazon pueden canjearse a partir de 5 dólares. Elige tu recompensa. Entre las opciones disponibles se encuentran PayPal, Skrill, Payoneer y tarjetas regalo de Amazon.

ySense cuenta con una puntuación de 3,9 sobre 5 en Trustpilot, basada en más de 3.000 opiniones. La empresa también afirma que ha pagado más de 39 millones de dólares a más de 7 millones de miembros desde 2007. Se trata de cifras publicadas por la propia empresa, pero aún así ofrecen un contexto útil sobre la envergadura de la plataforma.

Las tareas de vídeo se suman a una amplia variedad de formas de ganar dinero. Esto hace que ySense sea útil cuando quieres que te paguen por ver vídeos, pero también quieres que haya encuestas y ofertas disponibles entre una oportunidad de vídeo y otra.

Casi 20 años en el mercado ySense 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Mínimo de 10 $ a través de PayPal, Skrill o Payoneer, con tarjetas regalo de Amazon de 5 $ y ofertas de vídeo ocasionales. Únete a ySense

Cómo se seleccionaron estas nueve plataformas

Todas las plataformas aquí incluidas debían ofrecer un umbral de pago claro, un método de retirada de fondos real y tareas relacionadas con vídeos o basadas en ellos como parte de su oferta para ganar dinero. De este modo, la lista se centra en aquellas personas que quieren que les paguen por ver vídeos, en lugar de en programas para creadores que pagan por subir contenido.

También he analizado la rapidez con la que cada plataforma te permite alcanzar el primer pago, cuánto necesitas acumular antes de poder retirar fondos y si existen otras opciones de ingresos que puedan cubrir las carencias cuando escasean las tareas relacionadas con vídeos. La inscripción en todas las plataformas seleccionadas es gratuita, por lo que no hay que pagar nada por adelantado para empezar a ganar dinero.

Se han excluido plataformas como el Programa de socios de YouTube y TikTok Creator Rewards, ya que pagan a los creadores por publicar contenido. Las nueve opciones que aquí se presentan ofrecen a los espectadores una vía directa de ingresos, incluso cuando los vídeos se combinan con encuestas, ofertas u otras tareas remuneradas.

De este modo, nos centramos en formas prácticas de ganar dinero viendo vídeos, en lugar de alargar la lista con plataformas que no se ajustan a la intención de búsqueda.

Comparación de un vistazo

Las nueve plataformas difieren principalmente en el importe mínimo de retirada, la rapidez de pago y el nivel de actividad que requieren. Utiliza la tabla para comparar las cifras prácticas antes de decidir en qué plataforma quieres empezar a ganar dinero viendo vídeos.

Plataforma Pago mínimo Tiempo hasta el primer pago Nivel de actividad Ideal para Freecash Primer pago de entre 5 y 20 dólares según la región Entre 1 y 2 horas de tareas Activo Primer pago rápido KashKick 10 $ El mismo día, más de 1 a 3 días laborables para la revisión Activo Seguimiento del saldo en dólares reales TimeBucks 3 $ La misma semana, en las fechas de pago programadas Activo Umbral de retirada bajo PrizeRebel 5 $ a través de PayPal o tarjetas regalo de 2 $ seleccionadas Tarda unas 24 horas en procesarse Principalmente pasivo Tareas de vídeo en segundo plano Survey Junkie 5 $ Desde la misma sesión hasta unos días Activo Retirada de dinero por encuestas baja Encuestas de marca 5 $ Desde la misma sesión hasta unos días Activo Indicaciones en vídeo dentro de las encuestas MyPoints Alrededor de 5 $ De unos días a un par de semanas Variable Larga trayectoria Toluna Alrededor de 10 dólares en muchos mercados De 2 a 7 días laborables Activo Amplia comunidad de encuestados ySense 10 dólares en efectivo o una tarjeta regalo de Amazon de 5 dólares De unos días a un par de semanas Variado Encuestas, ofertas y vídeos ocasionales

Aplicaciones de recompensas: otras opcione s entre tareas de vídeo

Las aplicaciones de recompensas basadas en juegos y ofertas pueden complementar a las nueve plataformas anteriores cuando se agotan las tareas de vídeo. Tanto Snakzy como BigCash son gratuitas al principio, pero sus umbrales de retirada de fondos son muy diferentes. BigCash empieza en 1 $, mientras que Snakzy requiere 35 $ antes de poder retirar dinero.

Aplicación Pago mínimo Precio de entrada Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis

Snakzy funciona mejor como una incorporación más pausada a tu rotación, mientras que BigCash tiene un primer objetivo mucho más bajo. Ninguna de las dos tiene por qué sustituir a las aplicaciones anteriores. Simplemente te ofrecen otro conjunto de ofertas cuando quieres más formas de ganar dinero viendo vídeos o realizando tareas sencillas.

JUGAR PARA GANAR Gana dinero entre una tarea de vídeo y otra Completa las ofertas del juego mientras las tareas de vídeo están inactivas y ve acumulando puntos para conseguir un premio de Snakzy. 5 $ GRATIS Bonificación de hasta 5 dólares Gana hasta 15,29 $ al día Prueba Snakzy Retirada inmediata de efectivo • Más de un millón de jugadores que ganan dinero

Lo que no funciona

La forma más fácil de perder el tiempo cuando intentas ganar dinero viendo vídeos es perseguir promesas poco realistas o dispersar tus esfuerzos en demasiadas plataformas. Lo más seguro es ceñirse a las aplicaciones gratuitas que explican claramente sus requisitos de pago.

Señales de alarma que te deben hacer desistir

Hay algunas señales de alerta que deberían hacerte pensártelo dos veces antes de registrarte.

Promesas de ganancias diarias desmesuradas. Las afirmaciones de que se pueden ganar 50 dólares o más al día simplemente por ver vídeos de forma pasiva no se corresponden con las ganancias, mucho menores, que suele generar esta categoría.

Las afirmaciones de que se pueden ganar 50 dólares o más al día simplemente por ver vídeos de forma pasiva no se corresponden con las ganancias, mucho menores, que suele generar esta categoría. Cuotas iniciales. No deberías tener que pagar nada antes de poder acceder a las tareas básicas para ganar dinero.

No deberías tener que pagar nada antes de poder acceder a las tareas básicas para ganar dinero. Normas de pago poco claras. Comprueba el importe mínimo de retirada y los métodos de pago disponibles antes de dedicar horas a una aplicación.

Comprueba el importe mínimo de retirada y los métodos de pago disponibles antes de dedicar horas a una aplicación. Dar por sentado que todas las plataformas funcionan igual. Los paneles de encuestas, los «offer walls» y las aplicaciones de vídeo utilizan sistemas de ganancias diferentes, así que lee los requisitos de las tareas antes de empezar.

Una rápida comprobación de la legitimidad puede evitarte perder el tiempo. Nuestra guía sobre si Survey Junkie es de fiar muestra el tipo de condiciones de pago y los detalles de la plataforma que vale la pena comprobar antes de comprometerte.

Hábitos que, sin que te des cuenta, te cuestan dinero

Registrarte en demasiadas plataformas a la vez puede dejarte con varios saldos que nunca alcanzan el mínimo de retirada. Elige dos o tres aplicaciones, alcanza el primer pago en cada una y, luego, decide si merece la pena dedicar tiempo a otra más.

La misma regla se aplica a las tareas individuales. Comprueba la recompensa, los requisitos y las condiciones de pago antes de empezar. Un repaso de cinco minutos puede ahorrarte mucho más tiempo que perseguir una oferta que no se ajusta a tu cuenta, ubicación o dispositivo.

Veredicto final sobre cómo ganar dinero viendo vídeos

La forma más fácil de ganar dinero viendo vídeos es empezar por una plataforma que se adapte a cómo quieres ganar dinero. Freecash es ideal para un enfoque más activo con un primer cobro rápido, mientras que PrizeRebel encaja mejor si prefieres que las tareas de vídeo se ejecuten en segundo plano.

Survey Junkie y Encuestas de marca son más adecuadas si no te importa combinar las tareas de vídeo con encuestas. TimeBucks mantiene el umbral de retirada bajo, en 3 dólares, mientras que MyPoints, Toluna y ySense ofrecen sistemas de recompensas más amplios en torno a las tareas de vídeo.

Elige dos plataformas, alcanza el primer umbral de pago en ambas y, a continuación, decide si merece la pena añadir otra. Así mantendrás tus saldos avanzando hacia una cantidad que puedas retirar, en lugar de dejar pequeñas cantidades dispersas en demasiadas cuentas.

JUGAR PARA GANAR Gana dinero entre una tarea de vídeo y otra Completa las ofertas del juego mientras las tareas de vídeo están inactivas y ve acumulando puntos para conseguir un premio de Snakzy. 5 $ GRATIS Bonificación de hasta 5 dólares Gana hasta 15,29 dólares al día Prueba Snakzy Retirada de dinero al instante • Más de un millón de jugadores que ganan dinero

Preguntas frecuentes