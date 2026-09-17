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Die 9 besten Möglichkeiten, im Jahr 2026 Geld fürs Anschauen von Videos zu verdienen: Apps, die wirklich Geld zahlen

Wenn Sie dafür bezahlt werden möchten, Videos anzuschauen, ist Freecash der schnellste Einstieg auf dieser Liste. Die erste Auszahlungsschwelle hängt von Ihrer Region ab, während spätere Auszahlungen über PayPal ab 5 $ möglich sind. Am sinnvollsten ist es, zwei oder drei kostenlose Prämien-Apps parat zu haben, damit Sie aus einer größeren Auswahl an Angeboten wählen können.

Das Geld ist echt, aber halte deine Erwartungen im Rahmen. Das gilt unabhängig davon, ob du über eine einzige App dafür bezahlt wirst, dir online Videos anzusehen, oder ob du zwischen mehreren Apps wechselst. Betrachte es als zusätzliches Taschengeld für deine Freizeit, nicht als Ersatz für dein reguläres Einkommen.

Falls du dich fragst, wie du fürs Videoschauen bezahlt wirst: Diese Plattformen belohnen das Ansehen kurzer Clips, das Absolvieren von Angeboten, Umfragen oder videobasierte Aufgaben. Die neun unten aufgeführten Empfehlungen zeigen verschiedene Möglichkeiten, wie du fürs Videoschauen Geld verdienen kannst, einschließlich der Mindestauszahlungsbeträge und der verfügbaren Auszahlungsmethoden.

Ist es tatsächlich realistisch, fürs Videoschauen bezahlt zu werden?

Ja, solange man es als kleines Zusatzeinkommen und nicht als Arbeit auf Stundenbasis betrachtet. Über mehrere Belohnungs-Apps hinweg liegen die realistischen Gesamteinnahmen bei etwa 15 bis 60 US-Dollar pro Monat, während das reine Anschauen von Videos eher 1 bis 4 US-Dollar pro Stunde einbringt.

Wie viel Sie tatsächlich erwarten können

Videoaufgaben werden in der Regel am schlechtesten vergütet. Einzelne Clips bringen oft nur Bruchteile eines Cents bis zu einigen Cent ein, sodass Umfragen, Angebote und Empfehlungen Ihr Guthaben oft schneller anwachsen lassen.

Sowohl die Zusammenfassung von MoneyPantry für das Jahr 2026 als auch ein separater Test mehrerer Apps durch EarnStar ergaben kumulierte monatliche Einnahmen, die in etwa im gleichen Bereich von 15 bis 60 Dollar lagen. Auch Fetch schätzt die monatlichen Einnahmen aus einer einzelnen Prämien-App auf etwa 5 bis 30 Dollar. Deshalb kann es sinnvoller sein, zwei oder drei Apps zu nutzen, als sich auf eine einzige zu verlassen.

Für wen dieser Ansatz tatsächlich geeignet ist

Die Nutzung von Prämien-Apps, bei denen man für das Ansehen von Videos bezahlt wird, funktioniert am besten, wenn man bereits Freizeit hat, die man füllen möchte, beispielsweise während des Pendelns, beim Warten oder beim Fernsehen. Ein paar Dollar pro Woche können einen kleinen Einkauf oder ein Abonnement abdecken. Es ist weitaus weniger sinnvoll, wenn man ein verlässliches wöchentliches Einkommen benötigt, da die Verfügbarkeit von Aufgaben und die Auszahlungen variieren.

Es ist seriös, aber achten Sie auf Warnsignale

Ja, man kann über seriöse Belohnungs-Apps dafür bezahlt werden, Videos anzuschauen. Wichtig ist, realistische Erwartungen zu haben.

Seien Sie vorsichtig bei Plattformen, die 50 Dollar oder mehr pro Tag nur für das Ansehen von Clips versprechen oder Geld verlangen, bevor Sie auf Aufgaben zugreifen können. Klare Auszahlungsbedingungen und eine kostenlose Teilnahme sind bessere Anzeichen dafür, ob eine App Ihre Zeit wert ist.

Die 9 besten Möglichkeiten, für das Ansehen von Videos bezahlt zu werden 2026

Hier sind neun kostenlose Plattformen, auf denen du dafür bezahlt wirst, Videos anzusehen oder videobasierte Aufgaben zu erledigen – als Teil ihres Verdienstmodells. Jede hat ihre eigenen Stärken, daher hängt die beste Wahl davon ab, wie schnell du dir dein Geld auszahlen lassen möchtest und wie aktiv du Geld verdienen willst.

Freecash ist auf eine schnelle erste Auszahlung ausgelegt. Die Schwelle für die erste Auszahlung liegt je nach Region zwischen 5 und 20 US-Dollar, und laut Angaben der Plattform können viele Nutzer diesen Betrag innerhalb von ein bis zwei Stunden erreichen, indem sie Videoangebote mit Spielen, Umfragen und anderen Aufgaben kombinieren. Nach dieser ersten Auszahlung beginnen Auszahlungen über PayPal bei 5 $, während Auszahlungen in Kryptowährung bereits bei deutlich niedrigeren Beträgen möglich sind.

So legst du los:

Erstelle ein kostenloses Konto. Melde dich auf freecash.com an und bestätige deine E-Mail-Adresse.

Melde dich auf freecash.com an und bestätige deine E-Mail-Adresse. Öffne die Angebotswand. Suche nach Videoaufgaben neben Umfragen, Spielen und anderen Angeboten.

Suche nach Videoaufgaben neben Umfragen, Spielen und anderen Angeboten. Erreichen Sie Ihren ersten Schwellenwert. Der anfängliche Mindestbetrag hängt von Ihrer Region ab.

Der anfängliche Mindestbetrag hängt von Ihrer Region ab. Verifiziere dein Konto. Für die erste Auszahlung ist eine Identitätsprüfung erforderlich.

Für die erste Auszahlung ist eine Identitätsprüfung erforderlich. Wählen Sie Ihre Auszahlungsmethode. Zur Auswahl stehen PayPal, Banküberweisung, Kryptowährung und Geschenkkarten.

Freecash hat auf Trustpilot eine Bewertung von 4,6 von 5 Punkten („Ausgezeichnet“) basierend auf über 321.000 Bewertungen und verfügt damit über eines der stärksten Bewertungsprofile unter den hier vorgestellten Plattformen. Das Unternehmen gibt zudem an, insgesamt bereits mehr als 200 Millionen US-Dollar an Nutzer ausgezahlt zu haben.

Wenn Sie nach einer Plattform suchen, auf der Sie fürs Ansehen von Videos bezahlt werden und gleichzeitig zahlreiche weitere Verdienstmöglichkeiten zur Auswahl haben, bietet Ihnen Freecash einen flexiblen Einstieg. Die Plattform funktioniert sowohl über den Browser als auch über eine mobile App, sodass Sie die „Offer Wall“ auch unterwegs nutzen können.

Schnellste erste Auszahlung Freecash 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die erste Auszahlung liegt je nach Region zwischen 5 und 20 US-Dollar, spätere Auszahlungen über PayPal sind ab 5 US-Dollar möglich. Bei Freecash anmelden

KashKick hält es einfach, indem es die Verdienste in echten Dollar statt in Punkten anzeigt. Sobald dein Guthaben 10 US-Dollar erreicht, kannst du eine Auszahlung beantragen, und laut KashKick werden Auszahlungsanträge in der Regel innerhalb von 1 bis 3 Werktagen geprüft. Du musst mindestens 18 Jahre alt sein, um mitzumachen.

So fängst du an:

Erstellen Sie ein kostenloses Konto. Melden Sie sich auf KashKick.com an.

Melden Sie sich auf KashKick.com an. Wählen Sie aus, wie Sie Geld verdienen möchten. Videoaufgaben erscheinen in den Angeboten und Aktionen neben Umfragen, Spielen, Einkäufen und Empfehlungen.

Videoaufgaben erscheinen in den Angeboten und Aktionen neben Umfragen, Spielen, Einkäufen und Empfehlungen. Verfolgen Sie Ihren Kontostand. Die Verdienste werden direkt in Dollar angezeigt.

Die Verdienste werden direkt in Dollar angezeigt. Erreichen Sie 10 $. Sobald Sie den Mindestbetrag erreicht haben, beantragen Sie eine Auszahlung („Kash Out“).

Sobald Sie den Mindestbetrag erreicht haben, beantragen Sie eine Auszahlung („Kash Out“). Wählen Sie eine Auszahlungsmethode. Zur Auswahl stehen PayPal, Venmo, Geschenkkarten und Spenden für wohltätige Zwecke.

KashKick hat auf Trustpilot eine Bewertung von 4,0 von 5 Punkten basierend auf über 7.000 Bewertungen. Wichtig ist, darauf zu achten, wann ein Angebot tatsächlich bestätigt und gutgeschrieben wird, da die angezeigte Belohnung nicht immer sofort nach Abschluss einer Aufgabe verfügbar ist. Einen tieferen Einblick in die Funktionsweise der Plattform erhalten Sie in unserem Testbericht zur Seriosität von KashKick.

Dank des auf Dollar basierenden Dashboards lässt sich KashKick leicht mit anderen Apps vergleichen. Wenn du dafür bezahlt werden möchtest, Videos anzusehen und dabei Umfragen und Angebote zu absolvieren, weißt du immer, wie nah du der Auszahlungsgrenze von 10 Dollar bist.

Zahlt in echten Dollar KashKick 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Mindestbetrag von 10 Dollar über PayPal, Venmo oder Geschenkkarten, wobei die Einnahmen direkt in echten Dollar angezeigt werden. Bei KashKick anmelden

TimeBucks zeichnet sich durch eine Mindestauszahlung von 3 $ aus – eine der niedrigsten Auszahlungsgrenzen in dieser Liste. Bei den Video-Aufgaben handelt es sich oft um kurze Clips von etwa 30 Sekunden Länge, während Sie mit Umfragen und anderen Angeboten den Mindestbetrag schneller erreichen können.

So fängst du an:

Erstellen Sie ein kostenloses Konto. Melden Sie sich auf timebucks.com an.

Melden Sie sich auf timebucks.com an. Öffne „Videos ansehen“. Sieh dir die verfügbaren kurzen bezahlten Clips an.

Sieh dir die verfügbaren kurzen bezahlten Clips an. Fügen Sie weitere Aufgaben hinzu. Umfragen und Angebote können Ihnen helfen, die 3 $ schneller zu erreichen.

Umfragen und Angebote können Ihnen helfen, die 3 $ schneller zu erreichen. Beantragen Sie eine Auszahlung. Auszahlungen werden an festgelegten Tagen von Sonntag bis Donnerstag bearbeitet.

Auszahlungen werden an festgelegten Tagen von Sonntag bis Donnerstag bearbeitet. Wählen Sie Ihre Auszahlungsmethode. Zu den Optionen gehören AirTM, Bitcoin, Litecoin, Skrill und Wise.

PayPal wird nicht direkt angeboten, aber Sie können Geld über AirTM überweisen, wenn Sie diese Methode bevorzugen. Die niedrige Auszahlungsschwelle von 3 $ ist der Hauptvorteil, insbesondere wenn Sie erst ein geringeres Guthaben erreichen möchten, bevor Sie eine Auszahlung beantragen.

Wenn du dafür bezahlt werden möchtest, Videos anzuschauen, und dabei die erste Auszahlungsschwelle niedrig halten möchtest, lässt sich TimeBucks problemlos in eine größere Rotation von Prämien-Apps integrieren.

Niedrigster Auszahlungsmindestbetrag TimeBucks 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Mindestauszahlung beträgt 3 $ über AirTM, Skrill, Wise oder Kryptowährung, wobei feste Bearbeitungstermine gelten. Bei TimeBucks anmelden

PrizeRebel ist hier die Option, die den geringsten Aufwand erfordert. Der Videobereich läuft im Hintergrund, während Sie Punkte für eine PayPal-Auszahlung von 5 $ bei 500 Punkten sammeln; bestimmte Geschenkkarten sind bereits ab 2 $ erhältlich. Die meisten Einlösungen werden innerhalb von etwa 24 Stunden bearbeitet.

So funktioniert es:

Melden Sie sich kostenlos an. Erstellen Sie ein Konto auf prizerebel.com.

Erstellen Sie ein Konto auf prizerebel.com. Öffnen Sie den Videobereich. Lassen Sie die verfügbaren Clips in Ihrer Freizeit ablaufen.

Lassen Sie die verfügbaren Clips in Ihrer Freizeit ablaufen. Füge Umfragen und Angebote hinzu. Damit kannst du dein Guthaben schneller auf 5 $ aufstocken.

Damit kannst du dein Guthaben schneller auf 5 $ aufstocken. Erreichen Sie 500 Punkte. Das entspricht einer Auszahlung von 5 $ über PayPal.

Das entspricht einer Auszahlung von 5 $ über PayPal. Wählen Sie Ihre Prämie aus. Einige Geschenkkarten sind bereits ab 200 Punkten oder 2 $ erhältlich.

PrizeRebel ist seit 2007 aktiv und hat auf Trustpilot eine Bewertung von 3,7 von 5 Punkten aus fast 800 Bewertungen. Die Einnahmen aus Videos sollten am besten als zusätzliche Einnahmequelle im Hintergrund zu den Umfragen und Angeboten der Plattform betrachtet werden, da Sie mit diesen anderen Aktivitäten die Auszahlungsgrenze schneller erreichen können. Weitere Details zur Funktionsweise der Plattform finden Sie in unserem Testbericht zur Seriosität von PrizeRebel.

Wenn Sie dafür bezahlt werden möchten, Videos anzusehen, ohne dabei besonders aufmerksam sein zu müssen, eignet sich PrizeRebel besser für diesen Anwendungsfall als die eher interaktiven „Offer-Wall“-Apps.

Geld verdienen mit Videos – ganz ohne Aufwand PrizeRebel 3.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Mindestbetrag von 5 $ über PayPal, ausgewählte Geschenkkarten ab 2 $ und Videoaufgaben, die im Hintergrund ausgeführt werden können. Bei PrizeRebel anmelden

Survey Junkie ist in erster Linie eine Umfrageplattform, doch bei einigen qualifizierenden Umfragen sind kurze Videoanzeigen oder Produktclips als Teil des Auswahlverfahrens enthalten. Der Mindestauszahlungsbetrag liegt bei 5 US-Dollar bzw. 500 Punkten, wobei die Prämien über PayPal, Banküberweisung oder Geschenkkarten ausgezahlt werden können.

Der Einstieg ist ganz einfach.

Erstellen Sie Ihr Profil. Melden Sie sich kostenlos an und beantworten Sie die ersten Fragen zur Profilerstellung.

Melden Sie sich kostenlos an und beantworten Sie die ersten Fragen zur Profilerstellung. Suchen Sie nach passenden Umfragen. In qualifizierenden Umfragen können videobasierte Fragen vorkommen.

In qualifizierenden Umfragen können videobasierte Fragen vorkommen. Bauen Sie Ihr Guthaben auf. Je 100 Punkte entsprechen 1 $.

Je 100 Punkte entsprechen 1 $. Erreichen Sie 500 Punkte. Damit wird die Auszahlungsschwelle von 5 $ freigeschaltet.

Damit wird die Auszahlungsschwelle von 5 $ freigeschaltet. Wählen Sie Ihre Auszahlungsmethode. PayPal, Banküberweisung und Geschenkkarten stehen zur Verfügung.

Survey Junkie hat auf Trustpilot eine Bewertung von 3,3 von 5 Punkten aus über 44.000 Bewertungen. Das Ausfüllen der Profilfragen ist besonders wichtig, da diese Antworten darüber entscheiden, welche Umfragen für Sie in Frage kommen. Wenn Sie diesen Schritt überspringen, werden Ihnen möglicherweise weniger relevante Angebote angezeigt.

Der Reiz liegt hier in der niedrigen Schwelle von 5 $. Videos sind nur ein Teil der Plattform, daher eignet sich Survey Junkie am besten als breit gefächerte Umfrageplattform, bei der man gelegentlich auch dafür bezahlt wird, sich Videos anzusehen.

Schnelle Auszahlung von 5 Dollar Survey Junkie 3.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Auszahlung erfolgt ab einem Mindestbetrag von 5 $ über PayPal, Banküberweisung oder Geschenkkarten; in einigen Umfragen werden Videoclips gezeigt. Bei Survey Junkie anmelden

Markenumfragen nutzt kurze Videoclips innerhalb bestimmter Umfragen, sodass das Anschauen neben dem üblichen Fragebogenformat stattfindet. Der Mindestauszahlungsbetrag beträgt 5 $ oder 500 Punkte; für berechtigte Mitglieder in den USA stehen PayPal, Geschenkkarten und direkte Banküberweisungen zur Verfügung.

Hier ist der grundlegende Ablauf.

Melden Sie sich kostenlos an. Erstellen Sie ein Konto auf branded-surveys.com.

Erstellen Sie ein Konto auf branded-surveys.com. Vervollständigen Sie Ihr Profil. Je vollständiger Ihre Profilangaben sind, desto besser können wir Ihnen passende Umfragen zuweisen.

vollständiger Ihre Profilangaben sind, desto besser können wir Ihnen passende Umfragen zuweisen. Nehmen Sie an verfügbaren Umfragen teil. Einige enthalten neben den Standardfragen auch Video-Anleitungen.

Einige enthalten neben den Standardfragen auch Video-Anleitungen. Sammeln Sie 500 Punkte. Das entspricht dem Mindestauszahlungsbetrag von 5 US-Dollar.

Das entspricht dem Mindestauszahlungsbetrag von 5 US-Dollar. Lösen Sie Ihre Guthaben ein. Wählen Sie PayPal, eine zulässige Banküberweisung oder eine Geschenkkarte.

Markenumfragen hat auf Trustpilot eine Bewertung von 4,2 von 5 Punkten basierend auf über 123.000 Bewertungen. Es lohnt sich, den Profilfragebogen frühzeitig auszufüllen, da die Plattform diese Informationen nutzt, um zu entscheiden, welche Einladungen zu Ihnen passen. Weitere Details finden Sie in unserem Testbericht zur Seriosität von Markenumfragen.

Ich würde „Markenumfragen“ mit einer anderen Umfrageplattform kombinieren, wenn du mehr verfügbare Aufgaben zur Auswahl haben möchtest. Die 5-Dollar-Schwelle hält das Ziel überschaubar, während Video-Aufgaben dir eine weitere Möglichkeit bieten, im Rahmen des normalen Umfrageablaufs für das Ansehen von Videos bezahlt zu werden.

Niedrige Schwelle von 5 $ Branded Surveys 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Mindestauszahlung von 5 $ über PayPal, Geschenkkarten oder zulässige US-Banküberweisungen; bei einigen Umfragen werden Videoanweisungen verwendet. Bei Branded Surveys anmelden

MyPoints ist seit 1996 aktiv und damit eine der am längsten bestehenden Prämienplattformen auf dieser Liste. Neben Cashback beim Einkaufen und Umfragen können auch durch das Ansehen kurzer Video-Playlists Punkte gesammelt werden. Die Einlösung ist ab etwa 700 Punkten (oder etwa 5 US-Dollar) über Geschenkkarten oder PayPal möglich.

Der grundlegende Ablauf sieht wie folgt aus.

Erstellen Sie ein kostenloses Konto. Registrieren Sie sich auf mypoints.com.

Registrieren Sie sich auf mypoints.com. Schauen Sie sich die Video-Playlists an. Die verfügbaren Clips können Nachrichten, Unterhaltung und Produktinhalte umfassen.

Die verfügbaren Clips können Nachrichten, Unterhaltung und Produktinhalte umfassen. Füge weitere Aktivitäten hinzu. Cashback beim Einkaufen und Umfragen können dir helfen, schneller Punkte zu sammeln.

Cashback beim Einkaufen und Umfragen können dir helfen, schneller Punkte zu sammeln. Erreichen Sie etwa 700 Punkte. Damit haben Sie die Einlöseschwelle von etwa 5 US-Dollar erreicht.

Damit haben Sie die Einlöseschwelle von etwa 5 US-Dollar erreicht. Wählen Sie eine Prämie aus. Zu den Optionen gehören Geschenkkarten und PayPal-Guthaben.

MyPoints hat eine Trustpilot-Bewertung von 4,2 von 5 Punkten und eine B+-Bewertung beim Better Business Bureau. Video-Aufgaben eignen sich am besten als Teil der Plattform, da Einkaufen und Umfragen dir zusätzliche Möglichkeiten bieten, die Einlöseschwelle zu erreichen.

Mit fast drei Jahrzehnten Betriebserfahrung kann MyPoints auf eine solide Erfolgsbilanz zurückblicken. Ich würde die App als „langsamere“ Begleit-App nutzen, wenn man sich das Ansehen von Videos vergüten lassen möchte, während man sich gleichzeitig andere Möglichkeiten zum Sammeln von Punkten offenhält.

Seit fast 30 Jahren am Markt MyPoints 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Mit etwa 700 Punkten lassen sich rund 5 US-Dollar über PayPal oder in Form von Geschenkkarten einlösen, wobei neben Umfragen und Einkaufsprämien auch das Ansehen von Videos eine Rolle spielt. Bei MyPoints anmelden

Toluna kombiniert eine große Umfrage-Community mit Aufgaben zur Reaktion auf Videos, die in bestimmten Umfragen vorkommen können. Die typische Einlöseschwelle liegt bei etwa 30.000 Punkten, was in vielen Märkten etwa 10 US-Dollar entspricht, wobei die Auszahlungsbedingungen je nach Region variieren. Die Bearbeitung dauert in der Regel 2 bis 7 Werktage.

Die Einrichtung erfolgt in wenigen Schritten.

Melden Sie sich kostenlos an. Erstellen Sie ein Konto auf toluna.com.

Erstellen Sie ein Konto auf toluna.com. Vervollständigen Sie Ihr Profil. So können wir Ihnen passende Umfragen und Aufgaben zur Reaktion auf Videos zuweisen.

So können wir Ihnen passende Umfragen und Aufgaben zur Reaktion auf Videos zuweisen. Beantworten Sie Umfragen und Abstimmungen. Durch die verfügbaren Aktivitäten sammeln Sie Punkte auf Ihrem Konto.

die verfügbaren Aktivitäten sammeln Sie Punkte auf Ihrem Konto. Erreichen Sie Ihren regionalen Schwellenwert. In vielen Märkten liegt dieser üblicherweise bei umgerechnet etwa 10 US-Dollar.

In vielen Märkten liegt dieser üblicherweise bei umgerechnet etwa 10 US-Dollar. Lösen Sie Ihre Punkte ein. Die verfügbaren Prämien hängen von Ihrem Standort ab.

Toluna hat bei Trustpilot eine Bewertung von 4,2 von 5 Punkten aus über 251.000 Bewertungen erhalten und verfügt damit über einen der größten Bewertungspools unter den hier vorgestellten Umfrageplattformen.

Die größere Community macht Toluna zu einer guten Wahl, wenn Sie dafür bezahlt werden möchten, sich Videos im Rahmen von Umfragen und Abstimmungen anzusehen. Es bietet Ihnen mehr als einen Weg zur Auszahlung, was hilfreich ist, wenn die Video-Möglichkeiten begrenzt sind.

Größtes globales Panel Toluna 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die regionalen Prämien beginnen oft bei etwa 10 Dollar, wobei Aufgaben zur Reaktion auf Videos in Umfragen und Abstimmungen integriert sind. Bei Toluna anmelden

ySense ist seit 2007 aktiv und kombiniert Umfragen, Angebotswände, Mikroaufgaben und gelegentliche Videoaufträge. Auszahlungen sind ab 10 US-Dollar über PayPal, Skrill oder Payoneer möglich, während Amazon-Gutscheine bereits ab 5 US-Dollar erhältlich sind.

So funktioniert es:

Registriere dich kostenlos. Erstelle ein Konto auf ysense.com.

Erstelle ein Konto auf ysense.com. Schauen Sie im Bereich „Angebote“ nach. Dort erscheinen Video-Aufgaben, sobald sie verfügbar sind.

Dort erscheinen Video-Aufgaben, sobald sie verfügbar sind. Nutzen Sie auch Umfragen und Angebote. Diese bieten zusätzliche Möglichkeiten, Ihr Guthaben aufzubauen.

Diese bieten zusätzliche Möglichkeiten, Ihr Guthaben aufzubauen. Erreichen Sie die Auszahlungsgrenze. Auszahlungen sind ab 10 $ möglich, Amazon-Gutscheine hingegen bereits ab 5 $.

Auszahlungen sind ab 10 $ möglich, Amazon-Gutscheine hingegen bereits ab 5 $. Wählen Sie Ihre Prämie aus. Zu den verfügbaren Optionen gehören PayPal, Skrill, Payoneer und Amazon-Gutscheine.

ySense hat auf Trustpilot eine Bewertung von 3,9 von 5 Punkten aus über 3.000 Bewertungen erhalten. Das Unternehmen gibt außerdem an, seit 2007 mehr als 39 Millionen US-Dollar an über 7 Millionen Mitglieder ausgezahlt zu haben. Das sind zwar vom Unternehmen veröffentlichte Zahlen, aber sie geben dennoch einen nützlichen Einblick in die Größe der Plattform.

Videoaufgaben sind hier Teil eines breiteren Verdienstmixes. Das macht ySense nützlich, wenn Sie für das Ansehen von Videos bezahlt werden möchten, aber auch Umfragen und Angebote zwischen den Videoaufgaben nutzen wollen.

Seit fast 20 Jahren am Markt ySense 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Mindestbetrag von 10 $ über PayPal, Skrill oder Payoneer, dazu Amazon-Gutscheine im Wert von 5 $ und gelegentliche Video-Angebote. Bei ySense anmelden

Wie diese neun ausgewählt wurden

Jede der hier vorgestellten Plattformen musste eine klare Auszahlungsgrenze, eine echte Auszahlungsmethode sowie Video- oder videobasierte Aufgaben als Teil ihres Verdienstangebots bieten. Dadurch konzentriert sich die Liste auf Menschen, die dafür bezahlt werden möchten, Videos anzusehen, und nicht auf Creator-Programme, die für das Hochladen von Inhalten bezahlen.

Außerdem habe ich geprüft, wie schnell man auf jeder Plattform die erste Auszahlung erhält, wie viel man vor einer Auszahlung verdienen muss und ob andere Verdienstmöglichkeiten die Lücken füllen können, wenn es an Videoaufgaben mangelt. Die Anmeldung bei allen ausgewählten Plattformen ist kostenlos, sodass keine Vorabkosten anfallen, um mit dem Verdienen zu beginnen.

Plattformen wie das YouTube-Partnerprogramm und TikTok Creator Rewards wurden nicht berücksichtigt, da sie Content-Ersteller für die Veröffentlichung von Inhalten bezahlen. Die neun hier vorgestellten Optionen bieten Zuschauern einen direkten Weg zum Verdienst, auch wenn das Ansehen von Videos neben Umfragen, Angeboten oder anderen Prämienaufgaben steht.

So bleibt der Fokus auf praktischen Möglichkeiten, für das Ansehen von Videos bezahlt zu werden, anstatt die Liste mit Plattformen zu überfrachten, die nicht der Suchabsicht entsprechen.

Vergleich auf einen Blick

Die neun Plattformen unterscheiden sich vor allem hinsichtlich des Mindestauszahlungsbetrags, der Auszahlungsgeschwindigkeit und des erforderlichen Arbeitsaufwands. Nutzen Sie die Tabelle, um die konkreten Zahlen zu vergleichen, bevor Sie entscheiden, wo Sie sich zunächst für das Anschauen von Videos bezahlen lassen möchten.

Plattform Mindestauszahlungsbetrag Zeit bis zur ersten Auszahlung Aktivitätsniveau Am besten geeignet für Freecash Erste Auszahlung zwischen 5 und 20 $ je nach Region Etwa 1 bis 2 Stunden Aufgaben Aktiv Schnelle erste Auszahlung KashKick 10 Noch am selben Tag plus 1 bis 3 Werktage für die Überprüfung Aktiv Verfolgung des Guthabens in echten Dollar TimeBucks 3 In derselben Woche an den festgelegten Auszahlungstagen Aktiv Niedrige Auszahlungsschwelle PrizeRebel 5 $ per PayPal oder ausgewählte Geschenkkarten im Wert von 2 $ Bearbeitungszeit ca. 24 Stunden Größtenteils passiv Videoaufgaben im Hintergrund Survey Junkie 5 $ Innerhalb derselben Sitzung bis zu einigen Tagen Aktiv Niedrige Auszahlungsgrenze für Umfragen Markenumfragen 5 $ Innerhalb derselben Sitzung bis zu einigen Tagen Aktiv Video-Anleitungen in den Umfragen MyPoints Etwa 5 $ Tage bis zu ein paar Wochen Gemischt Lange Unternehmensgeschichte Toluna In vielen Märkten etwa 10 $ 2 bis 7 Werktage Aktiv Große Umfrage-Community ySense 10 Dollar in bar oder ein Amazon-Gutschein im Wert von 5 Dollar Einige Tage bis zu ein paar Wochen Gemischt Umfragen, Angebote und gelegentlich Videos

Prämien-Apps: Weitere Option en zwischen den Videoaufgaben

Prämien-Apps, die auf Spielen und Angeboten basieren, können die oben genannten neun Plattformen ergänzen, wenn die Videoaufgaben ausbleiben. Snakzy und BigCash sind beide zunächst kostenlos, haben jedoch sehr unterschiedliche Auszahlungsgrenzen. Bei BigCash beginnt die Auszahlung bereits bei 1 $, während bei Snakzy erst ab 35 $ eine Auszahlung möglich ist.

App Mindestauszahlung Teilnahmegebühr Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos

Snakzy eignet sich besser als langsamere Ergänzung zu Ihrer Rotation, während BigCash ein deutlich niedrigeres Erstziel hat. Keine der beiden Apps muss die oben genannten ersetzen. Sie bieten Ihnen lediglich eine weitere Auswahl an Angeboten, wenn Sie nach weiteren Möglichkeiten suchen, für das Ansehen von Videos bezahlt zu werden oder durch einfache Aufgaben Geld zu verdienen.

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Was nicht funktioniert

Der einfachste Weg, Zeit zu verschwenden, wenn du versuchst, mit dem Anschauen von Videos Geld zu verdienen, ist, unrealistischen Versprechungen hinterherzulaufen oder deine Bemühungen auf zu viele Plattformen zu verteilen. Der sicherste Ansatz ist, bei kostenlosen Apps zu bleiben, die ihre Auszahlungsbedingungen klar erklären.

Warnsignale, bei denen man besser die Finger davon lassen sollte

Einige Warnzeichen sollten Sie dazu bringen, es sich zweimal zu überlegen, bevor Sie sich anmelden.

Versprechen von enormen täglichen Verdiensten. Behauptungen, man könne durch passives Videoanschauen 50 Dollar oder mehr pro Tag verdienen, stehen im Widerspruch zu den deutlich geringeren Einnahmen, die in dieser Kategorie normalerweise erzielt werden.

Behauptungen, man könne durch passives Videoanschauen 50 Dollar oder mehr pro Tag verdienen, stehen im Widerspruch zu den deutlich geringeren Einnahmen, die in dieser Kategorie normalerweise erzielt werden. Vorabgebühren. Sie sollten keine Gebühren zahlen müssen, bevor Sie Zugang zu grundlegenden Verdienstaufgaben erhalten.

Sie sollten keine zahlen müssen, bevor Sie Zugang zu grundlegenden Verdienstaufgaben erhalten. Unklare Auszahlungsregeln. Prüfen Sie den Mindestauszahlungsbetrag und die verfügbaren Auszahlungsmethoden, bevor Sie Zeit in eine App investieren.

Prüfen Sie den Mindestauszahlungsbetrag und die verfügbaren Auszahlungsmethoden, bevor Sie Zeit in eine App investieren. Die Annahme, dass alle Plattformen gleich funktionieren. Umfragepanels, Offer Walls und Video-Apps nutzen unterschiedliche Verdienstmodelle – lies dir daher die Aufgabenanforderungen durch, bevor du loslegst.

Eine kurze Überprüfung der Seriosität kann dir Zeitverschwendung ersparen. Unser Leitfaden zur Seriosität von „Survey Junkie“ zeigt, welche Auszahlungsbedingungen und Plattformdetails du prüfen solltest, bevor du dich festlegst.

Gewohnheiten, die dich still und leise Geld kosten

Wenn du dich bei zu vielen Plattformen gleichzeitig anmeldest, kannst du am Ende mehrere Guthaben haben, die nie den Mindestauszahlungsbetrag erreichen. Wähle zwei oder drei Apps aus, erreiche bei jeder eine erste Auszahlung und entscheide dann, ob eine weitere deine Zeit wert ist.

Das Gleiche gilt für einzelne Aufgaben. Prüfen Sie die Vergütung, die Anforderungen und die Auszahlungsbedingungen, bevor Sie beginnen. Eine fünfminütige Überprüfung kann Ihnen weitaus mehr Zeit sparen, als einem Angebot hinterherzujagen, das nicht zu Ihrem Konto, Ihrem Standort oder Ihrem Gerät passt.

Fazit: Wie man fürs Anschauen von Videos bezahlt wird

Der einfachste Weg, Geld für das Ansehen von Videos zu verdienen, besteht darin, mit einer Plattform zu beginnen, die zu Ihrer Art des Geldverdienens passt. Freecash eignet sich für einen aktiveren Ansatz mit einer schnellen ersten Auszahlung, während PrizeRebel besser geeignet ist, wenn Sie Videoaufgaben im Hintergrund laufen lassen möchten.

Survey Junkie und Markenumfragen sind sinnvoller, wenn es dir nichts ausmacht, Videoaufgaben mit Umfragen zu kombinieren. TimeBucks hält die Auszahlungsschwelle mit 3 $ niedrig, während MyPoints, Toluna und ySense dir umfassendere Belohnungssysteme rund um die Videoaufgaben bieten.

Wähle zwei Plattformen aus, erreiche auf beiden die erste Auszahlungsgrenze und entscheide dann, ob es sich lohnt, eine weitere hinzuzufügen. So wächst dein Guthaben stetig auf einen auszahlbaren Betrag an, anstatt dass kleine Beträge auf zu viele Konten verteilt bleiben.

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Häufig gestellte Fragen