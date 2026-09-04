Cómo ganar dinero en pocos días (2026): 7 formas reales

Eneba Hub contiene enlaces de afiliados, lo que significa que podemos ganar una pequeña comisión si realizas una compra a través de ellos, sin coste adicional para ti. Más información

Si necesitas saber cómo ganar dinero en cuestión de días, y no de meses, probablemente te estés enfrentando a una factura, un déficit o un gasto que no puede esperar a que se vaya acumulando poco a poco con un trabajo extra. La mayoría de las guías para «ganar dinero rápido» repiten los mismos consejos vagos sobre vender tus cosas, o prometen cifras de ingresos diarios que se desvanecen en cuanto se tienen en cuenta las comisiones y los plazos de pago. Esta guía se salta ambas cosas.

Cada comisión, plazo de pago y paso de aprobación que se indica a continuación se ha contrastado con las políticas actuales de cada plataforma, y solo se han utilizado datos externos para completar las cifras de ingresos que las propias plataformas no publican. Los siete métodos que aquí se presentan están ordenados de más rápido a más lento en cuanto a la obtención de dinero en efectivo, pero no todos ellos ofrecen una respuesta real a la pregunta de cómo ganar dinero en cuestión de días: los más lentos se señalan claramente, en lugar de presentarlos como algo que no son.

VEREDICTO



RÁPIDO: Para cualquiera que busque cómo ganar dinero en cuestión de días, la reventa y el «flipping» en plataformas de mercado son la mejor opción, ya que permiten cobrar el mismo día mediante recogida local, mientras que las ventas con envío tardan más. Las aplicaciones de recompensas «play-to-earn» pueden suponer un pequeño impulso, mientras que Fiverr, Etsy y Printify conviene considerarlas más bien como opciones a largo plazo debido a que los plazos de pago o de obtención de ingresos son más lentos.

¿Es realmente factible ganar dinero en cuestión de días?

Las siete formas que se indican a continuación son legítimas, pero «cómo ganar dinero en pocos días» significa cosas diferentes según el método. Algunas realmente permiten obtener dinero en efectivo en pocos días. Otras merecen la pena empezar hoy mismo, aunque el pago tarde más, y saber de antemano cuál es cuál es mejor que descubrirlo por las malas.

Así es como se desglosa realmente el plazo:

El mismo día: una venta de segunda mano o una recogida local, o una tarea para la que ya cumples los requisitos sin tener que esperar a que te aprueben.

una venta de segunda mano o una recogida local, o una tarea para la que ya cumples los requisitos sin tener que esperar a que te aprueben. Aproximadamente una semana: TaskRabbit y Cambly, una vez superados sus pasos de aprobación —una verificación de antecedentes en el caso de uno, y una revisión de la solicitud en el del otro—. Clickworker prescinde por completo de la aprobación, pero su ciclo de facturación semanal implica que el primer pago llega «como muy pronto» una semana después, a veces incluso más tarde.

TaskRabbit y Cambly, una vez superados sus pasos de aprobación —una verificación de antecedentes en el caso de uno, y una revisión de la solicitud en el del otro—. Clickworker prescinde por completo de la aprobación, pero su ciclo de facturación semanal implica que el primer pago llega «como muy pronto» una semana después, a veces incluso más tarde. Plazo más largo: Fiverr, Etsy y Printify tardan más bien entre semanas y meses en pagar. Sigue siendo un ingreso real, pero no es una opción adecuada si el plazo es ajustado.

Esto funciona mejor si ya tienes artículos vendibles en casa, una habilidad que puedas ofrecer hoy mismo —como dar clases particulares o realizar tareas— o una tarde libre para crear un anuncio o un perfil. Empezar desde cero en una plataforma que exige una verificación de antecedentes es donde suelen estancarse los planes para ganar dinero en pocos días, ya que solo la revisión puede llevarte varios días antes de que hayas ganado ni un céntimo.

Si tu plazo te da más margen, el resumen de Eneba sobre los mejores trabajos extra en línea abarca una gama más amplia de métodos, más allá de cómo ganar dinero en pocos días con un plazo ajustado.

7 formas reales de ganar dinero en pocos días

Si te estás preguntando cómo ganar dinero en pocos días, los siete métodos que te presentamos a continuación están ordenados de mayor a menor rapidez en cuanto a la obtención de ingresos.

1. Reventa y reventa rápida en plataformas de mercado

¿Tienes cosas por casa que ya no usas? Si te preguntas cómo ganar dinero en pocos días, este suele ser el punto de partida honesto más rápido: pon a la venta ropa, aparatos electrónicos o artículos para el hogar en eBay, Facebook Marketplace, Mercari o Poshmark. Los precios brutos suelen oscilar entre 5 y 500 dólares o más, y una venta local al contado o con recogida a través de Facebook Marketplace te permite quedarte con el 100 % del precio, que se paga el mismo día, sin comisiones.

Las comisiones, una vez que realizas el envío:

eBay: comisión del 13,6 % sobre el valor final más una pequeña comisión por pedido

Poshmark: comisión fija del 20 % sobre ventas de 15 dólares o más

Mercari: comisión fija del 10 % sobre las ventas, sin comisión por publicación

Una venta de 40 dólares en Poshmark te deja 32 dólares una vez descontada esa comisión de 8 dólares; los gastos de envío se facturan al comprador por separado, por lo que no se te descuenta nada más de tu parte.

La rapidez del pago: eBay y Poshmark se encuentran entre las opciones más rápidas en cuanto al envío, mientras que Mercari puede tardar más una vez que se incluyen la entrega, la confirmación del comprador y la tramitación bancaria. Una venta con envío puede tardar, siendo realistas, entre varios días y una o dos semanas o más desde la publicación del anuncio hasta que el dinero esté en tu cuenta, mientras que la recogida local puede pagarse el mismo día —lo más cerca que llega esta lista a mostrar cómo ganar dinero en cuestión de días—.

El error más común: fijar el precio basándose en lo que pagaste en lugar de en anuncios «vendidos» recientes, y olvidarte de restar las comisiones y los gastos de envío antes incluso de publicar el anuncio. Algunas categorías, como las sillas de coche de segunda mano, están prohibidas en la mayoría de los mercados entre particulares por motivos de responsabilidad civil; los revendedores especializados como GoodBuy Gear existen precisamente por esa razón.

Pago realista más rápido eBay 4.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Las ventas con recogida en tienda se pagan el mismo día; las ventas con envío se liquidan en un plazo de 1 a 3 días laborables una vez que el comprador las confirma. Empieza a vender en eBay

2. Trabajos locales en TaskRabbit

Si estás intentando averiguar cómo ganar dinero en cuestión de días utilizando una habilidad que ya tienes, merece la pena echar un vistazo a TaskRabbit. Los «taskers» fijan su propia tarifa por hora para trabajos locales como el montaje de muebles, la ayuda en mudanzas o pequeñas reparaciones, y se quedan con el 100 % de ella: la propia página de ayuda de TaskRabbit confirma que los gastos de servicio y las comisiones de «Trust & Support» se facturan al cliente como un coste adicional, y nunca se deducen de la remuneración del «tasker».

Lo que ganarás realmente:

Principiantes: entre 15 y 25 dólares la hora mientras se redactan reseñas

Usuario activo típico de Tasker: entre 20 y 50 dólares la hora, aunque las tarifas varían según la ubicación y la categoría

Profesiones especializadas: entre 40 y 80 dólares por hora como límite máximo para personas con experiencia, no como punto de partida

Se trata de ingresos brutos según el formulario 1099, antes de aplicar el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia.

El proceso: hay una cuota de inscripción no reembolsable de 25 dólares, y la aprobación —verificación de identidad más comprobación de antecedentes penales— puede tardar hasta 4 días laborables según los propios requisitos de TaskRabbit. Una vez aprobada la solicitud y completada una tarea, los pagos se reciben en un plazo de 1 a 3 días laborables a través de Stripe, o al instante pagando una comisión del 1,5 %. Esto significa que recibirás tu primer pago en aproximadamente una semana, lo que convierte a TaskRabbit en una opción sólida si te estás preguntando cómo ganar dinero en pocos días tras superar el proceso de aprobación.

El error más común: dar por hecho que la comisión de la plataforma se deduce de tu pago, cuando no es así, y subestimar el tiempo que la comprobación de antecedentes añade al proceso. El requisito del número de la Seguridad Social es específico para registrarse en EE. UU.; TaskRabbit también opera en Canadá, donde los «Taskers» se identifican con un número de seguro social, así como en el Reino Unido y otros mercados europeos con sus propios controles de identidad, por lo que no se trata estrictamente de una plataforma exclusiva de EE. UU., aunque el proceso de registro estadounidense requiera un número de la Seguridad Social.

Ideal para tareas locales TaskRabbit 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Fija tu propia tarifa por hora y quédate con el 100 % de ella, aunque la verificación de antecedentes puede tardar hasta 4 días laborables. Conviértete en un «Tasker»

3. Microtareas de Clickworker

Si estás buscando cómo ganar dinero en pocos días sin ningún coste inicial, Clickworker es una buena forma de empezar. El registro es gratuito y las tareas incluyen la clasificación de datos, la transcripción y encuestas que pagan entre 0,02 y 7 dólares cada una. Los trabajos premium, homologados por la UHRS, pueden alcanzar entre 10 y 20 dólares por hora para los trabajadores que cumplan los requisitos, pero considéralo más bien un objetivo máximo al que aspirar, no un punto de partida para principiantes.

Las cifras reales:

Ganancias medias mensuales: 56,28 dólares, según los datos facilitados por los propios trabajadores al agregador Swiftsalary

Ganancias mensuales medianas: solo 25 dólares, el resultado más habitual para un usuario ocasional

La diferencia: un pequeño número de trabajadores con gran volumen de trabajo eleva esa media

La rapidez de los pagos es donde Clickworker resulta una opción menos fiable si lo que buscas es ganar dinero en cuestión de días. Realiza un proceso de liquidación semanal automático, normalmente de miércoles a viernes, una vez que tu saldo alcanza el mínimo de pago —tan bajo como 10 dólares para PayPal o ACH—. La propia documentación de ayuda de Clickworker indica que los trabajadores «pueden recibir el pago, como muy pronto, una semana después de haber completado con éxito una tarea». Ese es el mejor de los casos, no una garantía: si terminas una tarea justo después de que se cierre un ciclo de facturación, la espera se alarga hasta casi dos semanas.

El error habitual: considerar que la «media» de 56 dólares es la cifra típica, en lugar de la mediana de 25 dólares. Clickworker fue adquirida por LXT en diciembre de 2024 y, aunque desde entonces se han fusionado las operaciones de datos de IA de ambas empresas, el registro de los trabajadores y la remuneración por tarea siguen gestionándose a través de la propia página web de Clickworker bajo su propia marca, por lo que no ha dejado de existir.

La forma más fácil de empezar hoy mismo Clickworker 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. El registro es gratuito e inmediato, sin necesidad de aprobación previa, aunque el proceso de liquidación semanal puede retrasar el pago hasta casi dos semanas. Regístrate gratis

4. Clases particulares de inglés en línea con Cambly

Una de las razones por las que Cambly resulta adecuada para los lectores que buscan cómo ganar dinero en pocos días es su baja barrera de entrada. Según su página de selección de personal, no se necesita un título de magisterio, un certificado ni experiencia previa para presentar una solicitud. Las clases particulares de conversación para adultos se pagan a una tarifa fija de 0,17 dólares por minuto, unos 10,20 dólares por hora, y las sesiones de Cambly Kids se pagan a 0,20 dólares por minuto, unos 12 dólares por hora. Todos los profesores reciben la misma tarifa independientemente de su experiencia, y solo se les paga por los minutos que realmente están conectados en una llamada en directo.

Requisitos para poder optar al puesto:

Una cámara web y una conexión a Internet fiables; no se requiere ningún título ni certificado

Clases estándar: 0,17 dólares por minuto, unos 10,20 dólares por hora

Cambly Kids: 0,20 $ por minuto, unos 12 $ por hora

La rapidez de los pagos: Cambly paga semanalmente, quincenalmente o cada cuatro semanas, según se elija, mediante transferencia bancaria o PayPal. Sin embargo, el problema surge antes: Cambly afirma actualmente que está «limitando temporalmente el número de nuevos tutores» y que la revisión de las solicitudes «puede tardar más de lo habitual», lo que podría ralentizar el proceso si estás intentando averiguar cómo ganar dinero en cuestión de días.

El error más común: dar por sentado que el tiempo de disponibilidad en línea programado cuenta como tiempo remunerado, cuando solo se contabilizan los minutos de conexión, y pensar que con Cambly basta mientras esté en vigor su límite de admisiones actual.

No se requiere experiencia docente Cambly 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Se paga una tarifa fija por minuto y no se requiere ningún certificado ni título, aunque actualmente hay un límite en la admisión de nuevos profesores. Solicitar puesto de tutor

5. Trabajos freelance en Fiverr

Si estás intentando averiguar cómo ganar dinero en pocos días utilizando una habilidad que ya tienes, ten en cuenta desde el principio que Fiverr no es la vía más rápida, aunque sea una de las más fáciles para empezar. Los vendedores fijan sus propios precios por servicio, pero Fiverr se queda con una comisión fija del 20 % de cada pedido completado y de las propinas, por lo que se te abona el 80 % del valor del pedido. Según los agregadores de reseñas de plataformas de autónomos de 2026, los nuevos vendedores suelen ganar entre 100 y 500 dólares al mes durante sus tres primeros meses, mientras van acumulando reseñas.

Por qué es más lento de lo que parece:

Plazo de liquidación: 14 días para vendedores «Nuevos» hasta «Nivel 2», y 7 días para vendedores «Top Rated» y «Pro»

Retirada: de 1 a 3 días laborables más a partir de ese momento

Primer pedido: puede tardar desde unos días hasta varias semanas en llegar

Publicar un servicio es instantáneo y gratuito, pero lo realista es que el primer pago se produzca como mínimo entre 2 y 3 semanas después, no en la misma semana. Una vez que los pedidos empiecen a llegar con regularidad, los consejos para autónomos de Eneba ofrecen más información sobre precios y contratos para convertir eso en unos ingresos más estables.

El error más común: considerar Fiverr como la solución para ganar dinero en cuestión de días con un plazo de entrega estricto. Es un canal sólido para trabajar como autónomo a largo plazo, pero no es el más adecuado si se busca cumplir con ese plazo concreto.

Mayor límite de ganancias a largo plazo Fiverr 4.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Fija tú mismo los precios de tus servicios y quédate con el 80 % de cada pedido, aunque los fondos se liquidan entre 7 y 14 días antes de poder retirarlos. Crea un perfil de vendedor

6. Productos digitales y plantillas en Etsy

Para cualquiera que esté buscando cómo ganar dinero en pocos días, las descargas digitales de Etsy solo son una opción realista si el archivo ya está creado y tienes un público dispuesto a comprarlo. Pon a la venta imprimibles, agendas o plantillas de Canva por entre 3 y 25 dólares en Etsy o Gumroad. Tras descontar la tarifa de publicación de Etsy de 0,20 dólares, la comisión por transacción del 6,5 % y los gastos de procesamiento de pagos de aproximadamente un 3 % más 0,25 dólares estadounidenses, te quedas con entre el 80 % y el 88 % del precio de venta: una venta de 5 dólares te reporta unos 4,08 dólares.

Otros gastos que debes tener en cuenta:

Una posible cuota única de apertura de tienda —que se muestra durante el proceso de registro, de unos 15 dólares, para algunas tiendas nuevas—

La propia categoría: los artículos digitales figuran sistemáticamente entre los tipos de anuncios de más rápido crecimiento en Etsy, incluso aunque el crecimiento general de las ventas de Etsy se haya moderado hasta situarse en cifras de un solo dígito, entre bajas y medias, hasta 2026

El plazo de pago es el punto débil de Etsy para cualquiera que busque ganar dinero en cuestión de días. Según Etsy, los nuevos vendedores suelen tener que esperar unos 14 días tras una venta antes de que los fondos estén disponibles para su ingreso, a lo que siguen entre 1 y 5 días laborables para una transferencia bancaria estándar. Las tiendas consolidadas pueden recibir el pago más rápido, pero un vendedor que acaba de empezar no debería contar con ver el importe de esa primera venta en su cuenta bancaria en unos pocos días.

El error más común: publicar un anuncio sin visibilidad previa y esperar que solo la búsqueda orgánica de Etsy lo venda en cuestión de días.

El mejor potencial de ingresos pasivos Etsy 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Publica un archivo digital una sola vez y véndelo tantas veces como quieras, aunque una tienda que empieza de cero puede tardar entre 30 y 60 días en conseguir su primera venta. Abrir una tienda en Etsy

7. Impresión bajo demanda a través de Printify

Printify se gana su puesto en esta lista por una razón diferente a la de los demás. Es el único método de los aquí presentados por el que merece la pena empezar hoy mismo, aunque los beneficios lleguen más adelante; sin embargo, quien busque cómo ganar dinero en cuestión de días debería dar prioridad primero a las opciones más rápidas. Conecta una cuenta gratuita de Printify a una tienda de Etsy o Shopify: sin comisiones por plataforma, por anuncio ni gastos ocultos al registrarte, y los vendedores que eligen activamente los proveedores de impresión y fijan los precios con cuidado obtienen márgenes del 18 al 35 %, frente al 5-15 % de quienes optan por la asignación automática.

Lo que debes saber antes de empezar:

Flujo de caja: Printify no puede retirar fondos directamente de tu pago de Etsy o Shopify, por lo que cobra por separado a tu tarjeta vinculada o a tu saldo de Printify por la producción y el envío en el momento en que un pedido entra en producción, no después de que se haya abonado tu pago.

Coste de la tienda online: Shopify no es gratuito si lo utilizas en lugar de Etsy; el plan Básico cuesta entre 29 y 39 dólares al mes aproximadamente

Plazos: la mayoría de los vendedores consiguen su primera venta en unas pocas semanas, y el vendedor medio tarda unos 165 días en alcanzar los primeros 1.000 dólares

Configúralo hoy mismo, considera el primer pago real como un logro a largo plazo y combínalo con uno de los métodos más rápidos mencionados anteriormente si tu objetivo más urgente en este momento es ganar dinero en cuestión de días. Publicar un diseño lleva unos minutos y no cuesta nada más allá de la tarifa de publicación de 0,20 dólares de Etsy si lo utilizas como tienda online.

El error más habitual: fijar un precio demasiado bajo para un producto sin comprobar primero el coste base del proveedor de impresión y los gastos de envío, y olvidarse de mantener un saldo suficiente en la tarjeta vinculada o en la cuenta para cubrir el siguiente pedido.

Sin existencias, sin costes iniciales Printify 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita y no conlleva ningún riesgo de inventario, aunque la producción y el envío se te facturarán por separado por cada pedido. Empieza a diseñar en Printify

Comparativa de los 7 métodos: coste, rapidez y ganancias

A continuación te mostramos una comparación de las siete opciones si estás buscando cómo ganar dinero en pocos días, con diferencias clave en cuanto a coste, rapidez de pago y modelo de ingresos.

Método Coste inicial Tiempo hasta el primer pago Rango de ingresos realista Ideal para Reventa en plataformas de mercado/spinning 0-10 $ (materiales de envío) Entrega local el mismo día; ~1–2+ semanas por correo Entre 5 y 500 $ o más por artículo, bruto El dinero más rápido por artículos que ya tienes TaskRabbit 25 $ de inscripción Aprox. 1 semana (verificación de antecedentes más ciclo de pago) 15-25 $/hora para principiantes, 20-50 $/hora de media, 40-80 $/hora como máximo para trabajos especializados Trabajos prácticos locales Clickworker Gratis ~1 semana como muy pronto (ciclo de facturación semanal) 25 $ al mes de media (mediana); hasta 56 $ al mes de media, sesgada por valores atípicos de gran volumen La forma más fácil de empezar, sin barreras de entrada Cambly Gratis ~1 semana tras la aprobación; más tiempo si se aplica el límite de admisión Tarifa plana de 10,20-12 $/hora Hablantes fluidos de inglés con cámara web; no se necesita experiencia docente Fiverr Gratis De 2 a 3 semanas (plazo de tramitación de 14 días) 100-500 $ al mes para nuevos vendedores Trabajo freelance especializado, sin plazos de entrega diarios Descargas digitales en Etsy 0,20 $ por anuncio (más una posible cuota única de apertura de tienda) ~14 días o más para los nuevos vendedores; más rápido para las tiendas consolidadas Entre el 80 % y el 88 % del precio de venta de entre 3 y 25 dólares Un archivo listo para usar y un público ya existente Printify: impresión bajo demanda Inscripción gratuita (la producción se cobra por separado por cada pedido) Varias semanas hasta la primera venta; unos 165 días hasta alcanzar los primeros 1 000 dólares Margen del 18-35 % por pedido Configuración gratuita hoy, beneficios más adelante

Gana dinero extra con aplicaciones de recompensas «play-to-earn»

Las aplicaciones de recompensas y «play-to-earn» funcionan mejor como complemento que requiere poco esfuerzo y que se suma a los métodos anteriores, no como sustituto de los mismos. Si todavía estás valorando cómo ganar dinero en pocos días más allá de los siete métodos que te hemos presentado aquí, el resumen de Eneba sobre las mejores aplicaciones de juegos para ganar dinero real incluye una lista completa con una clasificación que va más allá de las tres que te mostramos a continuación. Los umbrales mínimos de pago varían de una aplicación a otra, desde 1 $ hasta 35 $, por lo que combinar dos o tres de ellas suele significar que al menos una se alcanza en pocos días, incluso si el umbral de la aplicación que estás utilizando tarda más en alcanzarse.

A continuación se indican el umbral mínimo de pago y el coste de inscripción de cada una.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

El cobro de una app de recompensas también sirve como una forma sencilla de recargar tu saldo de juego, en lugar de dejarlo sin usar en el saldo de la app. Para cualquiera que busque cómo ganar dinero en pocos días, estas apps funcionan mejor como un pequeño empujón adicional junto con un método de pago más rápido que como estrategia principal.

Socio destacado de «Play-to-Earn» Snakzy 4.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Convierte las partidas casuales en el móvil en ganancias reales, con un umbral mínimo de pago de 35 dólares. Empieza a ganar dinero con Snakzy

La realidad sin tapujos: ¿qué opciones te permiten cobrar realmente en pocos días?

Una vez superados los trámites de aprobación y leída la letra pequeña, la respuesta a «¿Cómo ganar dinero en pocos días?» es bastante sencilla: tres opciones rápidas, una alternativa flexible y tres que hay que poner en marcha hoy mismo para obtener beneficios más adelante.

La vía rápida:

Recogida en el mercado local: la única opción que realmente permite recibir el pago el mismo día

Ventas con envío a través de plataformas: el pago puede realizarse en aproximadamente una semana en el mejor de los casos, pero lo más realista es contar con entre una y dos semanas o más, una vez que se incluyen la venta, la entrega y la tramitación del pago

TaskRabbit y Cambly: puedes recibir el dinero en aproximadamente una semana una vez que te aprueben, aunque la propia aprobación puede suponer un tiempo adicional

La alternativa flexible:

Clickworker: su ciclo de facturación semanal sitúa el pago más temprano también en una semana aproximadamente, pero «como muy pronto» es un mínimo, no una promesa. Si terminas una tarea justo después de que se cierre el ciclo de facturación, la espera se acerca más a las dos semanas.

La vía lenta:

Fiverr, Etsy y Printify: ninguna de estas plataformas puede cumplir con un plazo de un día, así que considéralas como «empieza ahora, cobra más tarde» si tienes una fecha límite estricta.

Mercari merece una mención especial si estás pensando en cómo ganar dinero en cuestión de días: los fondos se liberan en cuanto el comprador valora el pedido, o automáticamente 72 horas después de la entrega si no lo hace. Añade hasta 5 días laborables más para una transferencia bancaria estándar —o unos 30 minutos con Instant Pay por una comisión de 3 dólares— y hasta una venta rápida puede tardar más de una semana desde que se publica el anuncio hasta que tienes el dinero en la mano. Si el artículo se vende inmediatamente y utilizas Instant Pay, el plazo puede ser más corto.

La realidad: tanto la verificación de antecedentes de TaskRabbit como el límite actual de admisión de Cambly pueden alargar tus plazos antes incluso de que hayas ganado nada, y el ciclo semanal de Clickworker implica que incluso un comienzo rápido puede acabar demorándose más de una semana. Si necesitas dinero mañana y no estás preguntando cómo ganar dinero en pocos días solo por curiosidad, empieza por la reventa en plataformas de mercado.

Lo que no funciona

No todos los atajos que prometen enseñarte cómo ganar dinero en pocos días merecen tu tiempo. Hay algunos patrones que se repiten una y otra vez, así que vale la pena señalarlos claramente antes de que dediques un fin de semana a uno de ellos. Si prefieres explorar primero un abanico más amplio de opciones legítimas, la recopilación de Eneba sobre formas sencillas de ganar dinero en línea se ciñe a métodos que no presentan estas señales de alerta.

Las ofertas de «kits de inicio» de MLM: los programas que te obligan a comprar stock por adelantado y prometen ganancias rápidas mediante la reventa o el reclutamiento son todo lo contrario a un método de bajo coste y resultados en pocos días. La FTC advierte de que la mayoría de los participantes en estos programas pierden dinero una vez que se tienen en cuenta los costes iniciales.

los programas que te obligan a comprar stock por adelantado y prometen ganancias rápidas mediante la reventa o el reclutamiento son todo lo contrario a un método de bajo coste y resultados en pocos días. La FTC advierte de que la mayoría de los participantes en estos programas pierden dinero una vez que se tienen en cuenta los costes iniciales. Aplicaciones de encuestas que prometen pagos instantáneos desmesurados: los anuncios que muestran capturas de pantalla de enormes ganancias en un solo día procedentes de aplicaciones genéricas de encuestas remuneradas no se corresponden con lo que plataformas verificadas como Clickworker o BigCash pagan realmente por tarea. Considera como una señal de alarma cualquier aplicación que prometa cantidades muy superiores a los rangos que figuran en la tabla de esta guía.

los anuncios que muestran capturas de pantalla de enormes ganancias en un solo día procedentes de aplicaciones genéricas de encuestas remuneradas no se corresponden con lo que plataformas verificadas como Clickworker o BigCash pagan realmente por tarea. Considera como una señal de alarma cualquier aplicación que prometa cantidades muy superiores a los rangos que figuran en la tabla de esta guía. Ventas adicionales de «mentoría de reventa» de pago: los cursos que cobran unos cientos de dólares para enseñar lo básico de la reventa en mercados online pasan por alto el hecho de que el método real —poner a la venta artículos que ya posees— es gratuito al principio. Las quejas reales presentadas ante la BBB sugieren que estos cursos exageran lo que realmente se necesita para descubrir cómo ganar dinero en pocos días.

los cursos que cobran unos cientos de dólares para enseñar lo básico de la reventa en mercados online pasan por alto el hecho de que el método real —poner a la venta artículos que ya posees— es gratuito al principio. Las quejas reales presentadas ante la BBB sugieren que estos cursos exageran lo que realmente se necesita para descubrir cómo ganar dinero en pocos días. Estafas de «pago en exceso» por parte de compradores falsos: un «comprador» que envía un cheque por un importe superior al precio de venta y te pide que le devuelvas la diferencia es una estafa clásica de pago en exceso que se dirige específicamente a vendedores de mercados locales y de trabajos esporádicos, exactamente el tipo de atajo con el que te topas cuando intentas averiguar cómo ganar dinero en pocos días con demasiada prisa. La BBB advierte de que nunca se debe devolver un pago en exceso antes de que el cheque se haya cobrado por completo.

Ninguna de estas opciones te permitirá cobrar más rápido; simplemente te costarán dinero mientras esperas, lo que frustra por completo el objetivo inicial de buscar cómo ganar dinero en pocos días.

Veredicto final sobre cómo ganar dinero en pocos días (2026)

Si empiezas desde cero y te preguntas cómo ganar dinero en cuestión de días, la reventa en plataformas de mercado es la opción más fiable. TaskRabbit y Cambly son opciones sólidas una vez que superes sus procesos de aprobación; merece la pena registrarse en Clickworker el mismo día, aunque su ciclo semanal haga que el pago tarde más cerca de dos semanas que de una; y vale la pena empezar hoy mismo con Fiverr, Etsy y Printify, aunque ninguna de ellas te dará dinero en efectivo esta semana.

Para un empujón adicional, tu monedero de Eneba es un lugar sencillo donde canalizar los retiros de las aplicaciones de recompensas una vez que hayas vinculado un método rápido con una aplicación de «jugar para ganar» y así conseguir una pequeña cantidad extra. Si tu plazo no es tan ajustado, también merece la pena echar un vistazo a la guía de Eneba sobre trabajos extra para adolescentes, sobre todo si eres un adolescente que está valorando cómo ganar dinero en pocos días por primera vez.

Preguntas frecuentes