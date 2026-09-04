Cómo ganar dinero con Upside: 7 formas reales de obtener ingresos en 2026

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Si quieres saber cómo ganar dinero con Upside, utiliza la aplicación para encontrar ofertas de reembolso antes de comprar gasolina, comida, comidas en restaurantes u otros artículos que cumplan los requisitos. Selecciona una oferta, sigue los requisitos de compra indicados y completa la transacción para obtener el reembolso.

Puedes empezar a ganar dinero desde tu primera compra válida, pero es mejor considerar Upside como una forma de ahorrar dinero a través de los reembolsos que como una fuente de ingresos extra. Una vez que hayas acumulado suficientes recompensas, podrás cobrarlas utilizando las opciones de retirada disponibles en la aplicación, convirtiendo así las compras diarias en ahorros reales. Esta guía desglosa las diferentes formas en las que puedes ganar dinero con Upside.

¿Es realista ganar dinero con Upside?

Sí, ganar dinero con Upside es realmente factible, pero solo como reembolso complementario por gastos que harías de todos modos, no como una fuente de ingresos significativa. Las cifras realistas oscilan entre 10 y 30 dólares al mes de media, y alrededor de 290 dólares al año para los usuarios habituales. Los conductores habituales y quienes compran a menudo en el supermercado se sitúan en la parte alta de ese rango, mientras que los usuarios ocasionales se quedan cerca de cero.

¿Por qué te ofrece Upside un reembolso? Las empresas financian estas recompensas como incentivo para captar clientes. Si estás aprendiendo a ganar dinero con Upside, ten en cuenta que la aplicación tiene una reputación realmente dividida que merece la pena mencionar con sinceridad. En el momento de escribir este artículo, tiene una valoración de 4,8 en la App Store de Apple y de 4,6 en Google Play, pero solo una puntuación de 3,9 en Trustpilot y de 1,7 en PissedConsumer por parte de usuarios que han tenido problemas con el cobro.

Entonces, ¿Upside es de fiar? Sí, la aplicación de Upside funciona bien para la mayoría de los reembolsos del día a día, pero una minoría muy activa ha tenido serias dificultades para resolver los reembolsos objeto de disputa. Es una buena opción para quienes conducen habitualmente y para los clientes habituales de supermercados o restaurantes que se acuerdan de abrir primero la aplicación, pero no es adecuada para quienes esperan ganar 200 dólares rápidamente o conseguir unos ingresos fáciles sin tener que hacer nada.

7 formas reales de ganar dinero con Upside

1. Reembolsos en gasolineras

¿Cómo gana dinero Upside en este caso? Upside anuncia entre 25 y 30 céntimos por galón en sus ofertas promocionales, pero los promedios reales se sitúan más cerca de los 10 u 11 céntimos por galón. La oferta debe canjearse en la aplicación de Upside antes de empezar a repostar. No se puede aplicar con carácter retroactivo, y la mayoría de las ofertas caducan unas horas después de canjearlas.

A razón de 50 galones al mes, eso supone entre 5 y 22 dólares en reembolso puro. Los repartidores y conductores de vehículos compartidos, que repostan con mucha más frecuencia, pueden llegar a ganar entre 80 y 150 dólares al mes. Pero, ¿por qué te paga Upside por las compras de gasolina? Sencillo: las gasolineras utilizan ofertas de reembolso para atraer clientes.

Para este método de cómo ganar dinero con Upside, necesitarás una tarjeta de débito o crédito vinculada y un smartphone. Recuerda siempre abrir la aplicación de gasolina Upside y canjear la oferta antes de pagar en el surtidor para evitar perder por completo el reembolso de ese repostaje.

LO MEJOR PARA AHORRAR COMBUSTIBLE Upside 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo se gana dinero con Upside? Consigue un reembolso cada vez que llenes el depósito. Consulta las ofertas de gas

2. Reembolso en restaurantes

La aplicación de reembolso Upside anuncia hasta un 45 % de reembolso en algunos restaurantes, pero la media real se sitúa más bien entre el 6 % y el 8 %. La mayoría de las ofertas estándar rondan el 6 % en compras con un límite de entre 10 y 15 dólares. Si estás buscando cómo ganar dinero con Upside, ten en cuenta que el porcentaje máximo anunciado es un límite máximo, no un resultado habitual.

Una oferta del 40 % con un límite de 10 dólares da como máximo 4 dólares. Por eso, el error más común es elegir un restaurante únicamente por el porcentaje más alto anunciado sin comprobar el límite de compra, lo que a menudo genera menos reembolso que una oferta con un porcentaje menor pero sin límite. ¿Por qué Upside te paga por la compra? En pocas palabras, las tiendas participantes financian las recompensas para fomentar más visitas.

GANA DINERO MIENTRAS COMES FUERA Upside 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo se gana dinero con Upside? Obtén un reembolso en efectivo al comer en los restaurantes participantes. Ver ofertas de restaurantes

3. Reembolso en tiendas de alimentación

¿Cómo gana dinero Upside de esta forma? El reembolso en la compra de alimentación puede alcanzar hasta el 30 %, aunque las tasas reales varían según la tienda. Las ofertas suelen oscilar entre el 6 % y el 21 %, y algunas tiendas de alimentación, como The Fresh Market, ofrecen sistemáticamente más del 10 %, mientras que las estimaciones más generales sitúan la media más cerca del 5 %.

Este método para ganar dinero con Upside funciona mejor para aquellas personas que ya compran en las cadenas de supermercados participantes, en lugar de tener que desviarse de su ruta para aprovechar una oferta. Las ofertas de supermercados, al igual que las de restaurantes, deben canjearse antes de pasar por caja, y el reembolso se ingresa en la cartera de Upside en un plazo de entre 24 y 48 horas en la mayoría de los casos, tal y como se menciona en nuestra reseña de la aplicación Upside.

AHORRA MÁS EN LA COMPRA Upside 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo se gana dinero con Upside? Ahorra dinero en la compra y, al mismo tiempo, obtén reembolsos en efectivo. Ver ofertas de alimentación

4. Reembolso en tiendas de conveniencia

El reembolso en tiendas de conveniencia ronda una media del 12 %, lo que la convierte en una de las categorías de gasto más rentables de Upside si te preguntas: «¿Cómo gana dinero Upside?». Sin embargo, el importe habitual de las compras suele ser menor. Es mejor considerarlo como una forma sencilla de obtener un reembolso adicional en las compras habituales, más que como una fuente importante de ingresos.

En cuanto a este método para ganar dinero con Upside, el requisito es idéntico al de las demás categorías: debes solicitar el reembolso antes de pagar con una tarjeta vinculada. Pero no des por sentado que las compras en tiendas de conveniencia y en gasolineras realizadas en el mismo establecimiento se combinan automáticamente en una sola oferta solicitada, ya que pueden ser transacciones independientes.

RECOMPENSAS POR COMPRAS RÁPIDAS Upside 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo se gana dinero con Upside? Consigue recompensas por comprar aperitivos, bebidas y productos de uso diario en las tiendas de conveniencia. Buscar ofertas en tiendas

5. Recomienda a amigos para obtener bonificaciones en efectivo continuas

Entonces, ¿cómo gana dinero Upside con este método? Si recomiendas a un amigo que gaste 10 dólares o más en su primera compra, ambos ganáis una bonificación de 5 dólares a través del programa de recomendaciones de Upside. La persona que recomienda sigue ganando un céntimo extra por galón en las futuras recargas de combustible de ese amigo, siempre y cuando este siga activo en la aplicación. Este es el único método para ganar dinero con Upside que genera ingresos pasivos tras la configuración inicial.

Pero no esperes que la bonificación por recomendación se abone de inmediato. Solo se activa una vez que el amigo recomendado haya realizado realmente una compra válida de 10 dólares o más, por lo que compartir tu código de recomendación de Upside con alguien que descargue la aplicación pero nunca la utilice no te reportará nada.

Pero, ¿por qué te paga Upside por recomendar a amigos? Bueno, la explicación sencilla es que las empresas financian las recompensas para atraer clientes, lo que ayuda a sufragar los pagos por recomendación.

BONIFICACIÓN PASIVA EN EFECTIVO CONTINUA Upside 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo se gana dinero con Upside? Recomienda la aplicación a tus amigos y gana bonificaciones en efectivo cuando utilicen Upside. Consigue el código de referencia

6. Combina Upside con otras aplicaciones de reembolso

Si combinas la aplicación de reembolsos Upside con una aplicación de reembolsos por producto como Ibotta, una aplicación para escanear tickets como Fetch o una tarjeta de crédito con reembolsos en la misma compra de alimentación, podrás acumular entre dos y tres recompensas distintas en una sola compra sin incumplir las condiciones de ninguna de las aplicaciones. Este método puede ayudarte a maximizar tu reembolso mensual total si estás dispuesto a utilizar varias aplicaciones.

La desventaja de este método para ganar dinero con Upside es tener que abrir más aplicaciones al pasar por caja, lo que implica más ofertas que debes recordar canjear. Además, no todas las combinaciones de aplicaciones están permitidas. Algunas ofertas de gasolina de Upside no son acumulables con determinados programas de fidelización de marcas de combustible, así que comprueba las condiciones de cada oferta específica en lugar de dar por sentado que se pueden acumular todas.

APLICACIÓN ASOCIADA PARA OBTENER MÁS RECOMPENSAS Ibotta 3.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Combina Upside con Ibotta para maximizar el reembolso en tus compras. Comparar ofertas

7. Únete al programa de afiliados de Upside

¿Cómo gana dinero Upside con esto? La propia página de colaboraciones de Upside confirma que los creadores y editores ganan 10 dólares por la primera compra de cada usuario recomendado, con un plazo de atribución de 90 días y comisiones más altas negociables para audiencias más amplias, que se solicitan a través de la red de afiliados Impact.

Si te preguntas: «¿Por qué te paga Upside a través de sus ofertas?», la respuesta es que las empresas locales financian el reembolso para atraer a más clientes. Pero este es el único método que te permite ganar dinero a través de Upside, en lugar de con tus gastos diarios, lo que lo hace más adecuado para creadores de contenido y blogueros que puedan promocionar Upside a través de su programa de afiliados.

Para esta opción de cómo ganar dinero con Upside, necesitarás una cuenta de afiliado de Impact aprobada y una audiencia o una plataforma de contenidos. Ten en cuenta que esto no es como la bonificación por recomendación de consumidores mencionada anteriormente, en la que simplemente compartes un código de recomendación personal. Se trata de un programa independiente con una solicitud aparte y una remuneración por recomendación considerablemente mayor.

GANA MÁS COMO CREADOR Upside 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo se gana dinero con Upside? Promocionalo y gana comisiones a través de su programa de afiliados y creadores. Solicitar ahora

Comparación de las formas de ganar dinero con Upside

A continuación se compara la rapidez de pago y la tasa real en todas las formas de ganar dinero con Upside.

Método Tasa real Valor mensual típico Rapidez de pago Reembolso en gasolina ~10–11 céntimos/galón 5–150 dólares (depende de la conducción) Entre 24 y 48 horas en el monedero Reembolso en restaurantes ~6–8 % (con un límite de 10–15 $) De 2 a 10 dólares De 24 a 48 horas en Wallet Reembolso por compra de comestibles Entre el 5 % y más del 10 % De 3 a 15 dólares De 24 horas a 10 días Reembolso en tiendas de conveniencia ~12 % de media 1–5 dólares De 24 a 48 horas en el monedero Bonificación por recomendación 5 $ fijos + 0,01 $ por galón de forma continua Varía en función del número de recomendaciones Depende de la compra válida Acumulación de aplicaciones Añade entre 2 y 3 niveles de recompensa adicionales Añade entre 5 $ y 20 $ Igual que en las condiciones de cada aplicación Programa de afiliados Upside 10 $ por la primera compra Depende del público objetivo Según las condiciones de la red Impact

Aplicaciones «Play-to-Earn» que pagan junto con Upside

Los consumidores que acumulan reembolsos con Upside pueden seguir sumando unos cuantos dólares más al mes gracias a las aplicaciones de recompensas que pagan por tareas cotidianas, como encuestas y ofertas, en lugar de por el gasto.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy De 5 a 25 dólares (varía según la región y la recompensa) Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

Si te has volcado de lleno en cómo ganar dinero con Upside y además quieres una aplicación que sea fácil de añadir a tus actividades en Upside, echa un vistazo a Snakzy, que te permite ganar recompensas jugando a juegos para móvil.

JUGAR PARA GANAR Combina recompensas y reembolsos Gana más dinero combinando Upside con Snakzy 5 $ GRATIS Bonificación de hasta 5 dólares Gana hasta 15,29 dólares al día Descargar Snakzy Retirada inmediata de efectivo • Más de un millón de jugadores que ganan dinero

Lo que no funciona

Sacar el máximo partido a Upside no consiste solo en encontrar las tasas de reembolso más altas. Evitar los errores habituales al aprender a ganar dinero con Upside también puede marcar una gran diferencia en la cantidad que ganes realmente.

Buscar el porcentaje máximo anunciado. Una oferta de un restaurante del 45 %, con un límite de 10 dólares, da menos que una oferta del 10 % sin límite. Comprueba el límite en dólares, no solo el porcentaje anunciado.

Una oferta de un restaurante del 45 %, con un límite de 10 dólares, da menos que una oferta del 10 % sin límite. Comprueba el límite en dólares, no solo el porcentaje anunciado. Pagar antes de canjear la oferta. La aplicación Upside no puede aplicar el reembolso de forma retroactiva, y las ofertas suelen caducar unas horas después de canjearlas.

La aplicación Upside no puede aplicar el reembolso de forma retroactiva, y las ofertas suelen caducar unas horas después de canjearlas. Dar por hecho que todas las ofertas son acumulables con los programas de fidelización. Varias reseñas en PissedConsumer señalan ofertas específicas de gasolina que no se pueden combinar con ciertos programas de recompensas de marcas de combustible.

Varias reseñas en PissedConsumer señalan ofertas específicas de gasolina que no se pueden combinar con ciertos programas de recompensas de marcas de combustible. Dejar el saldo sin utilizar durante demasiado tiempo. Un saldo inactivo en Upside puede caducar al cabo de seis meses, así que retira el dinero o sigue utilizando la aplicación con regularidad.

Un saldo inactivo en Upside puede caducar al cabo de seis meses, así que retira el dinero o sigue utilizando la aplicación con regularidad. Esperar una resolución rápida de las reclamaciones. La baja puntuación de Upside en Trustpilot se debe en gran medida a que los usuarios describen un servicio de atención al cliente lento o que no responde ante las reclamaciones sobre el reembolso, así que guarda los recibos como respaldo.

Prestar un poco de atención a las condiciones de las ofertas, los plazos, las normas de las recompensas y los recibos puede ayudarte a sacar más partido a Upside.

Veredicto final sobre cómo ganar dinero con Upside

¿Es Upside una aplicación fiable? Sí, es una forma fiable de ganar un dinero extra. Siendo realistas, los conductores habituales pueden esperar ganar entre 10 y 30 dólares al mes, mientras que los que conducen con frecuencia y combinan categorías y recomendaciones podrían llegar a ganar hasta 150 dólares al mes. Los usuarios habituales que utilicen la aplicación para repostar, hacer la compra o ir a restaurantes pueden ganar alrededor de 290 dólares al año, aunque las recompensas reales varían en función del gasto, la ubicación y las ofertas disponibles.

Merece la pena considerar Upside si conduces con regularidad o compras en tiendas participantes y no te importa canjear las ofertas antes de pagar. Los usuarios ocasionales deberían mantener unas expectativas modestas, ya que es posible que las recompensas no justifiquen el esfuerzo adicional que supone aprender a ganar dinero con Upside.

REEMBOLSO EN CASH POR LAS COMPRAS DIARIAS Upside 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo se gana dinero con Upside? Consigue reembolsos en gasolina, compra, restaurantes y mucho más. DESCARGA LA APLICACIÓN

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