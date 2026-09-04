So verdienen Sie Geld mit Upside: 7 konkrete Möglichkeiten, im Jahr 2026 Geld zu verdienen

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Wenn Sie wissen möchten, wie Sie mit Upside Geld verdienen können, nutzen Sie die App, um Cashback-Angebote zu finden, bevor Sie tanken, Lebensmittel einkaufen, im Restaurant essen oder andere teilnahmeberechtigte Artikel kaufen. Wählen Sie ein Angebot aus, befolgen Sie die angegebenen Kaufbedingungen und schließen Sie die Transaktion ab, um Cashback zu erhalten.

Sie können bereits bei Ihrem ersten berechtigten Einkauf Geld verdienen, doch Upside sollte eher als Möglichkeit zum Geldsparen durch Cashback betrachtet werden und nicht als Quelle für ein Nebeneinkommen. Sobald Sie genügend Prämien gesammelt haben, können Sie diese über die in der App verfügbaren Auszahlungsoptionen auszahlen lassen und so Ihre alltäglichen Einkäufe in echte Ersparnisse verwandeln. In diesem Leitfaden werden die verschiedenen Möglichkeiten erläutert, wie Sie mit Upside Geld verdienen können.

Ist es realistisch, mit Upside Geld zu verdienen?

Ja, mit Upside Geld zu verdienen ist tatsächlich realistisch, jedoch nur als ergänzendes Cashback für Ausgaben, die du ohnehin tätigen würdest, und nicht als nennenswerte Einnahmequelle. Realistische Beträge liegen im Durchschnitt zwischen 10 und 30 US-Dollar pro Monat und bei regelmäßigen Nutzern bei etwa 290 US-Dollar pro Jahr. Häufige Autofahrer und Lebensmitteleinkäufer erreichen eher den oberen Bereich dieser Spanne, während Gelegenheitsnutzer nahe Null liegen.

Warum zahlt Upside dir Cashback? Unternehmen finanzieren diese Prämien als Anreiz zur Kundengewinnung. Wenn du herausfinden möchtest, wie du mit Upside Geld verdienen kannst, solltest du beachten, dass die App einen wirklich gemischten Ruf hat, den man ehrlich erwähnen sollte. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hat sie eine Bewertung von 4,8 im Apple App Store und 4,6 bei Google Play, jedoch nur eine Bewertung von 3,9 auf Trustpilot und 1,7 auf PissedConsumer von Nutzern, bei denen es zu Streitigkeiten bei der Auszahlung kam.

Ist Upside also seriös? Ja, die Upside- App funktioniert gut für die meisten alltäglichen Cashback-Aktionen, doch eine lautstarke Minderheit hatte echte Schwierigkeiten, strittige Cashback-Fälle zu klären. Die App eignet sich gut für regelmäßige Autofahrer sowie Stammkunden in Supermärkten oder Restaurants, die daran denken, die App zuerst zu öffnen – und weniger für alle, die erwarten, schnell 200 Dollar zu verdienen oder ein einfaches, passives Einkommen zu erzielen.

7 echte Möglichkeiten, mit Upside Geld zu verdienen

1. Cashback an Tankstellen

Wie verdient Upside hier Geld? Upside wirbt mit bis zu 25 bis 30 Cent pro Gallone bei Aktionsangeboten, aber in der Praxis liegen die Durchschnittswerte eher bei 10 bis 11 Cent pro Gallone. Das Angebot muss in der Upside-Tank-App in Anspruch genommen werden, bevor man mit dem Tanken beginnt. Es kann nicht rückwirkend geltend gemacht werden, und die meisten Angebote verfallen wenige Stunden nach der Inanspruchnahme.

Bei 50 Gallonen im Monat sind das etwa 5 bis 22 Dollar reines Cashback. Liefer- und Mitfahrdienstfahrer, die weitaus häufiger tanken, können 80 bis 150 Dollar im Monat verdienen. Aber warum bezahlt Upside dich für Tankkäufe? Ganz einfach: Tankstellen nutzen Cashback-Angebote, um Kunden anzulocken.

Für diese Methode, mit Upside Geld zu verdienen, benötigst du eine verknüpfte Debit- oder Kreditkarte sowie ein Smartphone. Denke immer daran, die Upside-Tank-App zu öffnen und das Angebot in Anspruch zu nehmen, bevor du an der Zapfsäule bezahlst, um zu vermeiden, dass dir der Cashback für diese Tankfüllung vollständig verloren geht.

AM BESTEN GEEIGNET FÜR KRAFTSTOFFEINSPARUNGEN Upside 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Wie kann man mit Upside Geld verdienen? Sie erhalten jedes Mal Cashback, wenn Sie tanken. Gasangebote prüfen

2. Cashback im Restaurant

Die Cashback-App „Upside“ wirbt mit bis zu 45 % Rückvergütung in einigen Restaurants, doch der tatsächliche Durchschnitt liegt eher bei 6 % bis 8 %. Die meisten Standardangebote liegen bei etwa 6 % auf Einkäufe mit einer Obergrenze von 10 bis 15 Dollar. Wenn Sie recherchieren, wie Sie mit „Upside“ Geld verdienen können, beachten Sie bitte, dass der beworbene Höchstprozentsatz eine Obergrenze darstellt und kein typisches Ergebnis ist.

Ein Angebot von 40 % mit einer Obergrenze von 10 $ ergibt maximal 4 $. Ein häufiger Fehler ist es daher, ein Restaurant allein aufgrund des höchsten beworbenen Prozentsatzes auszuwählen, ohne die Kaufobergrenze zu prüfen – was oft zu weniger Cashback führt als ein Angebot mit niedrigerem Prozentsatz, aber ohne Obergrenze. Warum zahlt Upside dir Cashback für Lebensmitteleinkäufe? Einfach gesagt: Die teilnehmenden Geschäfte finanzieren die Prämien, um mehr Besuche anzuregen.

VERDIENE GELD, WÄHREND DU AUSWÄRTS ESSEN GEHST Upside 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Wie kann man mit Upside Geld verdienen? Erhalten Sie Cashback, wenn Sie in teilnehmenden Restaurants essen gehen. Siehe Restaurantangebote

3. Cashback im Lebensmittelhandel

Wie verdient Upside auf diese Weise Geld? Der Cashback für Lebensmittel kann bis zu 30 % betragen, wobei die tatsächlichen Sätze je nach Geschäft variieren. Die Angebote reichen in der Regel von 6 % bis 21 %, wobei einige Lebensmittelhändler wie The Fresh Market durchweg mehr als 10 % anbieten, während der Durchschnitt nach breiteren Schätzungen eher bei 5 % liegt.

Diese Methode, mit Upside Geld zu verdienen, eignet sich am besten für Personen, die ohnehin bereits bei teilnehmenden Supermarktketten einkaufen, anstatt extra einen Umweg zu fahren, um ein Angebot zu nutzen. Angebote im Lebensmittelhandel müssen, genau wie Restaurantangebote, vor dem Bezahlen eingelöst werden, und die Rückvergütung wird in den meisten Fällen innerhalb von 24 bis 48 Stunden auf das Upside-Wallet gutgeschrieben, wie in unserem Testbericht zur Upside-App erwähnt.

SPAREN SIE MEHR BEIM LEBENSMITTELEINKAUF Upside 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Wie kann man mit Upside Geld verdienen? Sparen Sie beim Lebensmitteleinkauf und erhalten Sie gleichzeitig Cashback. Siehe Lebensmittelangebote

4. Cashback in Convenience-Stores

Der Cashback in Convenience-Stores liegt im Durchschnitt bei etwa 12 % und ist damit eine der am besten vergüteten Ausgabenkategorien bei Upside, falls Sie sich fragen: „Wie verdient Upside Geld?“ Der typische Einkaufsbetrag ist allerdings geringer. Man sollte dies eher als einfache Möglichkeit betrachten, bei Routinekäufen zusätzliches Cashback zu erhalten, als als wesentliche Einnahmequelle.

Was diese Methode zum Geldverdienen mit Upside angeht, gelten dieselben Voraussetzungen wie bei den anderen Kategorien: Du musst den Cashback beantragen, bevor du mit einer verknüpften Karte bezahlst. Gehe jedoch nicht davon aus, dass Einkäufe im Supermarkt und an der Tankstelle am selben Standort automatisch zu einem einzigen beanspruchten Angebot zusammengefasst werden, da es sich möglicherweise um separate Transaktionen handelt.

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5. Freunde werben und regelmäßig Bonusgeld erhalten

Wie verdient Upside also mit dieser Methode Geld? Wer einen Freund wirbt, der bei seinem ersten Einkauf 10 Dollar oder mehr ausgibt, erhält im Rahmen des Upside-Empfehlungsprogramms einen Bonus von 5 Dollar – und der Freund ebenfalls. Der Empfehlende erhält weiterhin einen zusätzlichen Cent pro Gallone bei den zukünftigen Tankvorgängen dieses Freundes, solange dieser in der App aktiv bleibt. Dies ist die einzige Methode, mit der man bei Upside Geld verdienen kann, die nach der anfänglichen Einrichtung passiv Geld einbringt.

Erwarte jedoch nicht, dass der Empfehlungsbonus sofort gutgeschrieben wird. Er wird erst ausgelöst, sobald der empfohlene Freund tatsächlich einen qualifizierenden Einkauf von mindestens 10 $ getätigt hat. Wenn du also deinen Upside-Empfehlungscode mit jemandem teilst, der die App zwar herunterlädt, sie aber nie nutzt, verdienst du nichts.

Aber warum bezahlt Upside dich dafür, Freunde zu werben? Nun, die einfache Erklärung ist, dass Unternehmen die Prämien finanzieren, um Kunden anzulocken, und so die Auszahlungen für Empfehlungen unterstützen.

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6. Kombiniere Upside mit anderen Cashback-Apps

Wenn Sie die Upside-Cashback-App mit einer Cashback-App auf Produktebene wie Ibotta, einer App zum Scannen von Kassenzetteln wie Fetch oder einer Cashback-Kreditkarte beim selben Lebensmitteleinkauf kombinieren, können Sie zwei bis drei separate Prämien für einen Einkauf sammeln, ohne gegen die Nutzungsbedingungen einer der einzelnen Apps zu verstoßen. Diese Methode kann Ihnen helfen, Ihren monatlichen Cashback-Gesamtbetrag zu maximieren, wenn Sie bereit sind, mehrere Apps zu nutzen.

Der Nachteil dieser Methode, mit Upside Geld zu verdienen, besteht darin, dass Sie an der Kasse mehr Apps öffnen müssen, was bedeutet, dass Sie an mehr Angebote denken müssen, um diese in Anspruch zu nehmen. Außerdem ist nicht jede App-Kombination zulässig. Einige Upside-Tankangebote lassen sich ausdrücklich nicht mit bestimmten Treueprogrammen von Kraftstoffmarken kombinieren. Prüfen Sie daher die Bedingungen jedes einzelnen Angebots, anstatt von einer allgemeinen Kombinierbarkeit auszugehen.

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7. Nehmt am Upside-Partnerprogramm teil

Wie verdient Upside hier Geld? Auf der eigenen Partnerschaftsseite von Upside wird bestätigt, dass Creator und Publisher 10 $ für den ersten Einkauf jedes geworbenen Nutzers verdienen, mit einem 90-tägigen Attributionszeitraum und verhandelbaren höheren Provisionen für größere Zielgruppen, die über das Impact-Partnerprogramm beantragt werden können.

Falls Sie sich fragen: „Warum bezahlt Upside Sie über seine Angebote?“, lautet die Antwort, dass lokale Unternehmen den Cashback finanzieren, um mehr Kunden zu gewinnen. Dies ist jedoch die einzige Methode hier, mit der Sie über Upside Geld verdienen können, anstatt durch Ihre täglichen Ausgaben – was sie besonders für Content-Ersteller und Blogger interessant macht, die Upside über das Partnerprogramm bewerben können.

Für diese Möglichkeit, mit Upside Geld zu verdienen, benötigen Sie ein genehmigtes Impact-Partnerkonto sowie eine Zielgruppe oder eine Content-Plattform. Beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um den zuvor erwähnten Empfehlungsbonus für Verbraucher handelt, bei dem Sie lediglich einen persönlichen Empfehlungscode weitergeben. Es handelt sich um ein eigenständiges Programm mit einer separaten Bewerbung und einer deutlich höheren Vergütung pro Empfehlung.

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Vergleich der Möglichkeiten, mit Upside Geld zu verdienen

Hier sehen Sie einen Vergleich der Auszahlungsgeschwindigkeit und der tatsächlichen Vergütungssätze aller Verdienstmöglichkeiten bei Upside.

Methode Effektiver Satz Typischer monatlicher Wert Auszahlungsgeschwindigkeit Cashback für Benzin ~10–11 Cent/Gallone 5–150 $ (abhängig von der Fahrleistung) 24–48 Stunden bis zum Wallet Cashback im Restaurant ~6–8 % (begrenzt auf 10–15 $) 2–10 Dollar 24–48 Stunden bis zur Gutschrift auf das Wallet Cashback für Lebensmitteleinkäufe ca. 5 % bis über 10 % 3–15 $ 24 Stunden bis 10 Tage Cashback für Convenience-Stores durchschnittlich ~12 % 1–5 $ 24–48 Stunden bis zum Wallet Empfehlungsbonus 5 $ pauschal + 0,01 $/Gallone fortlaufend Variiert je nach Anzahl der geworbenen Kunden Hängt vom qualifizierenden Einkauf ab Kombination von Prämien Fügt 2–3 zusätzliche Prämienstufen hinzu Fügt 5–20 $ hinzu Entspricht den jeweiligen Bedingungen der einzelnen Apps Vorteile des Partnerprogramms 10 $ pro Erstkauf Zielgruppenabhängig Gemäß den Bedingungen des Impact-Netzwerks

„Play-to-Earn“-Apps, die neben Upside Auszahlungen bieten

Verbraucher, die mit Upside Cashback sammeln, können mit Prämien-Apps, die für alltägliche Aufgaben wie Umfragen und Angebote statt für Ausgaben bezahlen, noch ein paar Dollar pro Monat dazuverdienen.

App Mindestauszahlungsbetrag Zugangskosten Snakzy 5 bis 25 Dollar (variiert je nach Region und Prämie) Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

Wenn Sie voll und ganz darauf aus sind, mit Upside Geld zu verdienen, und außerdem eine App suchen, die sich ganz einfach in Ihre Upside-Aktivitäten integrieren lässt, sollten Sie sich Snakzy ansehen – damit können Sie durch das Spielen von Handyspielen Prämien verdienen.

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Was nicht funktioniert

Um das Beste aus Upside herauszuholen, reicht es nicht aus, nur die höchsten Cashback-Raten zu finden. Das Vermeiden häufiger Fehler beim Erlernen des Geldverdienens mit Upside kann ebenfalls einen großen Unterschied dabei ausmachen, wie viel du tatsächlich verdienst.

Dem beworbenen Prozentsatz hinterherjagen. Ein Restaurantangebot mit 45 % und einer Obergrenze von 10 $ bringt weniger ein als ein Angebot mit 10 % ohne Obergrenze. Achten Sie auf die Dollar-Obergrenze, nicht nur auf den in der Überschrift genannten Prozentsatz.

Ein Restaurantangebot mit 45 % und einer Obergrenze von 10 $ bringt weniger ein als ein Angebot mit 10 % ohne Obergrenze. Achten Sie auf die Dollar-Obergrenze, nicht nur auf den in der Überschrift genannten Prozentsatz. Bezahlen, bevor Sie das Angebot in Anspruch nehmen. Die Upside-App kann Cashback nicht rückwirkend gutschreiben, und Angebote verfallen in der Regel wenige Stunden nach ihrer Inanspruchnahme.

Die Upside-App kann Cashback nicht rückwirkend gutschreiben, und Angebote verfallen in der Regel wenige Stunden nach ihrer Inanspruchnahme. Annehmen, dass sich jedes Angebot mit Treueprogrammen kombinieren lässt. Mehrere Bewertungen auf PissedConsumer berichten von bestimmten Tankangeboten, die sich nicht mit den Prämienprogrammen bestimmter Tankstellenmarken kombinieren lassen.

Mehrere Bewertungen auf PissedConsumer berichten von bestimmten Tankangeboten, die sich nicht mit den Prämienprogrammen bestimmter Tankstellenmarken kombinieren lassen. Das Guthaben zu lange liegen lassen. Ein inaktives Upside-Guthaben kann nach sechs Monaten verfallen; lassen Sie es sich daher auszahlen oder nutzen Sie die App regelmäßig weiter.

Ein inaktives Upside-Guthaben kann nach sechs Monaten verfallen; lassen Sie es sich daher auszahlen oder nutzen Sie die App regelmäßig weiter. Eine schnelle Streitbeilegung erwarten. Die niedrigere Trustpilot- Bewertung von „Upside“ ist größtenteils darauf zurückzuführen, dass Rezensenten den Support bei Cashback-Streitigkeiten als langsam oder nicht reaktionsfähig beschreiben; bewahren Sie daher Quittungen als Nachweis auf.

Ein wenig Aufmerksamkeit für Angebotsbedingungen, Zeitfenster, Prämienregeln und Belege kann Ihnen helfen, mehr aus Upside herauszuholen.

Abschließendes Fazit: So verdienen Sie Geld mit Upside

Ist Upside seriös? Ja, es ist eine seriöse Möglichkeit, sich etwas dazuzuverdienen. Realistisch gesehen können normale Nutzer mit 10 bis 30 Dollar pro Monat rechnen, während aktive Nutzer, die verschiedene Kategorien kombinieren und Freunde werben, bis zu 150 Dollar pro Monat verdienen können. Regelmäßige Nutzer, die Tanken, Lebensmittel einkaufen und in Restaurants essen, können etwa 290 $ pro Jahr verdienen, wobei die tatsächlichen Prämien je nach Ausgaben, Standort und verfügbaren Angeboten variieren.

Upside ist eine Überlegung wert, wenn Sie regelmäßig mit dem Auto unterwegs sind oder in teilnehmenden Geschäften einkaufen und es Ihnen nichts ausmacht, Angebote vor dem Bezahlen einzulösen. Gelegentliche Nutzer sollten ihre Erwartungen jedoch niedrig halten, da die Prämien den zusätzlichen Aufwand, sich mit Upside vertraut zu machen, möglicherweise nicht rechtfertigen.

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Häufig gestellte Fragen