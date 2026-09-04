So verdienen Sie 2026 Geld mit Apps zum Geldverdienen: 8 echte Methoden, die funktionieren

Eneba Hub enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine kleine Provision verdienen können, wenn du über sie einen Kauf tätigst – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren

Wenn Sie lernen möchten, wie man mit Apps Geld verdient, ist der Wiederverkauf über Mercari die schnellste Methode, da die Auszahlung bereits 3 bis 5 Tage nach Bestätigung der Lieferung erfolgt. Die realistischen Verdienstmöglichkeiten mit Apps, die echtes Geld auszahlen, reichen von 20 US-Dollar pro Monat bis zu über 3.000 US-Dollar pro Monat für qualifizierte Arbeiten bei den Top-Anbietern auf Fiverr. Wo du landest, hängt davon ab, ob du eine vermarktbare Fähigkeit mitbringst oder nur etwas Freizeit.

Dieser Leitfaden zeigt, wie man mit Geldverdien-Apps Geld verdienen kann, und listet acht echte Optionen nach Verdienstpotenzial, Gebühren und Auszahlungsgeschwindigkeit auf. Eine der unten aufgeführten Methoden – Einnahmen aus Inhalten und Werbung – funktioniert anders, da hier nach Aufrufen statt nach einem direkten Verkauf bezahlt wird. Behalte diesen Unterschied also beim Lesen im Hinterkopf.

KURZFAZIT Der Wiederverkauf über Mercari bietet die schnellste realistische erste Auszahlung, etwa 3 bis 5 Tage nach Lieferbestätigung. Freiberufliche Tätigkeiten auf Fiverr bieten das höchste realistische Verdienstpotenzial, etwa 3.000 bis 15.000 US-Dollar pro Monat für erstklassige Anbieter im Bereich Webentwicklung

Sind Geldverdien-Apps eine realistische Möglichkeit, Geld zu verdienen?

Ja, aber selbst die besten Geldverdien-Apps haben ihre Grenzen. Nur zwei der acht hier vorgestellten Methoden können realistischerweise auch nur ein Teilzeit-Einkommen ersetzen, während die übrigen bestenfalls als Zusatzverdienst dienen. 70 % der Fiverr-Anbieter verdienen weniger als 100 US-Dollar pro Monat und nur etwa 1 % kommt laut den Fiverr- Statistiken von GrabOn für 2026 auf über 2.000 US-Dollar im Monat. Setzen Sie sich daher realistische Erwartungen, bevor Sie sich die untenstehende Rangliste ansehen.

Ihre vorhandenen Fähigkeiten bestimmen, wie Sie mit Apps zum Geldverdienen Geld verdienen können. Kompetenzbasierte Apps wie Freiberufliche Tätigkeiten, virtuelle Assistenz und Nachhilfe zahlen mehr pro Stunde , erfordern jedoch eine marktfähige Fähigkeit und mehrere Wochen, um einen Kundenstamm aufzubauen. Bei vermögensbasierten Apps wie Weiterverkauf, Print-on-Demand oder Stockfotografie kann man ohne Vorkenntnisse einsteigen, doch die Einnahmen schwanken, bis sich ein Bestand oder ein Katalog aufgebaut hat. Reine Prämien-Apps wie Swagbucks erfordern fast keinen Aufwand, bieten jedoch nur geringe Verdienstmöglichkeiten.

Bevor Sie entscheiden, wie Sie mit Geldverdien-Apps Geld verdienen möchten, sollten Sie wissen, dass jede der unten aufgeführten Methoden legal ist und ohne Gewerbeschein nebenbei begonnen werden kann. Print-on-Demand und Weiterverkauf können ab einem bestimmten Umfang zu einer steuerpflichtigen Geschäftstätigkeit werden, was es zu beachten gilt.

8 konkrete Möglichkeiten, wie man mit Geldverdienen-Apps Geld verdienen kann

Diese acht Methoden decken verschiedene Verdienstmodelle ab, daher hängt die richtige Wahl davon ab, was du in die App einbringen kannst. Ich habe sie nach realistischem Verdienstpotenzial und Auszahlungsgeschwindigkeit bewertet, wobei ich die Plattformgebühren berücksichtigt habe, damit du vergleichen kannst, was dir bei jeder Option tatsächlich in der Tasche bleibt.

1. Freiberufliche Dienstleistungen über Fiverr

Das Qualifikationsniveau beeinflusst, wie man mit Geldverdien-Apps Geld verdienen kann. Auf Fiverr behalten Verkäufer 80 % jedes Auftrags, während aktive Verkäufer durchschnittlich 500 bis 3.000 US-Dollar pro Monat verdienen. Erstklassige Anbieter im Bereich Webentwicklung können 3.000 bis 15.000 US-Dollar erreichen, während der durchschnittliche Anbieter laut der Fiverr- Einkommensaufschlüsselung von BizToolkit für 2026 und den Fiverr-Statistiken von GrabOn für 2026 nur etwa 60 US-Dollar pro Monat verdient.

Wenn Sie kostenlos anfangen, können Sie ganz einfach ausprobieren, wie Sie mit Apps zum Geldverdienen auf Fiverr Geld verdienen können. Ein Verkäuferprofil kostet nichts, und Fiverr hält die freigegebenen Einnahmen nach Abschluss eines Auftrags etwa 14 Tage lang zurück, bevor sie ausgezahlt werden. Sie benötigen eine wirklich verkaufsfähige Fähigkeit – beispielsweise im Bereich Schreiben, Design, Entwicklung oder Videobearbeitung –, ein kleines Portfolio sowie eine Identitätsprüfung. Ein häufiger Fehler ist es, Aufträge unter Wert anzubieten , um über den Preis zu konkurrieren, anstatt sich auf eine Nische wie KI-Automatisierung oder Webentwicklung zu spezialisieren, in der Premium-Preise erzielt werden können.

Das Erreichen der Stufe von über 3.000 US-Dollar pro Monat ist ein Ergebnis, das nur einer Minderheit vorbehalten ist – nämlich den „Top Rated Sellers“ in stark nachgefragten Nischen – und kein typisches Ergebnis für den ersten Monat. Halten Sie Ihre Erwartungen also realistisch.

HÖCHSTE VERDIENSTGRENZE Fiverr 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verwandeln Sie eine marktfähige Fähigkeit in ein Einkommen als Freiberufler und behalten Sie dabei 80 % jedes Auftrags. Erstellen Sie ein Profil

2. Arbeit als virtueller Assistent über Upwork

Die Arbeit als virtueller Assistent zeigt, wie man mit Apps zum Geldverdienen durch stundenweise Kundenaufträge Geld verdienen kann. Upwork-Kunden zahlen 10 bis 20 $ pro Stunde, wobei der Median bei 13 $ liegt. Der Nettoverdienst ist geringer, da die Servicegebühr für Freiberufler zwischen 0 % und 15 % pro Auftrag liegt, wobei die meisten Freiberufler etwa 10 % zahlen.

Ein kostenloses Profil reicht für den Einstieg aus, allerdings kosten Gebote jeweils etwa 0,15 $ in „Connects“. Die erste Auszahlung erfolgt 5 bis 10 Werktage, nachdem ein Kunde die geleisteten Stunden oder einen Meilenstein genehmigt hat. Für die meisten Ausschreibungen benötigst du organisatorische und administrative Fähigkeiten, eine zuverlässige Internetverbindung sowie Englischkenntnisse. Ein häufiger Fehler ist es, Connects für allgemeine, nicht maßgeschneiderte Angebote auszugeben. Mit einer Handvoll zielgerichteter Bewerbungen lässt sich dieses Budget besser nutzen.

Für Anfänger, die lernen möchten, wie man mit Apps Geld verdient, ist die Arbeit als virtueller Assistent (VA) möglicherweise die einfachste Option, da hierfür keine speziellen Fachkenntnisse wie Design oder Programmierung erforderlich sind.

DER SCHNELLSTE WEG ZU EINEM REGELMÄSSIGEN EINKOMMEN Upwork 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Finden Sie Jobs als virtueller Assistent mit flexiblen Verträgen und für Einsteiger geeigneten Verwaltungsaufgaben. VA-Stellenangebote durchsuchen

3. Online-Nachhilfe über Preply

Ein unterrichtbares Fach macht es viel einfacher, zu lernen, wie man mit Geldverdien-Apps Geld verdient. Preply gibt den durchschnittlichen Stundensatz für Nachhilfelehrer mit 18,30 $ an, wobei die Sätze je nach Fach zwischen 10 $ und 38,90 $ liegen. Neue Nachhilfelehrer behalten 67 % des Erlöses jeder bezahlten Unterrichtsstunde, was nach 400 Stunden auf 82 % steigt, während die erste Probestunde mit jedem neuen Schüler 0 $ einbringt.

Die Anmeldung ist kostenlos. Die erste Auszahlung erfolgt etwa zwei Wochen nach der ersten abgeschlossenen bezahlten Unterrichtseinheit (keine Probestunde). Du benötigst ein Fach, das du unterrichten kannst, sowie eine zuverlässige Video- und Internetverbindung. Ein häufiger Fehler ist es, den Preis auf den Plattform-Durchschnittssatz festzulegen, ohne die Probestunde zu 0 $ zu berücksichtigen, was den effektiven Stundenverdienst für Tutoren, die viele neue Schüler annehmen, stillschweigend senkt.

Geduld spielt eine Rolle dabei, wie man mit Geldverdienen-Apps wie Preply Geld verdienen kann. Um die beste Provisionsaufteilung zu erreichen, sind 400 Unterrichtsstunden erforderlich, was Monate konsequenter Arbeit bedeuten kann.

VERDIENEN SIE MEHR, WÄHREND SIE UNTERRICHTEN Preply 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Unterrichten Sie Fächer, in denen Sie sich auskennen, und behalten Sie mit steigender Stundenzahl einen größeren Teil des Erlöses aus jeder Unterrichtsstunde. Als Nachhilfelehrer bewerben

4. Weiterverkauf über den Marktplatz Mercari

Artikel, die Sie bereits besitzen, können es Ihnen erleichtern, mit Geldverdien-Apps Geld zu verdienen. Mercari erhebt eine pauschale Verkaufsgebühr von 10 % ohne Einstellgebühr, sodass ein Artikel im Wert von 50 $ mit 10 $ Versandkosten, die der Käufer übernimmt, dem Verkäufer 54 $ vor Abzug seiner eigenen Versandkosten einbringt. Die Käufer übernehmen die separate Schutzgebühr in Höhe von 3,6 %.

Die Einstellgebühr ist kostenlos. Unter den Apps, die dir echtes Geld auszahlen, hat Mercari hier die schnellste Abwicklung: Das Geld wird bereits wenige Tage nach Bestätigung der Lieferung freigegeben. Mercari zeigt dir, wie du mit Artikeln, die du bereits besitzt, auf deinem Smartphone Geld verdienen kannst. Allerdings benötigst du dafür eine Kamera und einen zuverlässigen Versandprozess.

Ein häufiger Fehler ist es, den Preis für einen Artikel festzulegen, ohne die 10-prozentige Provision sowie die Verpackungs- und Versandkosten zu berücksichtigen, was einen „gewinnbringenden“ Verkauf in einen Verlust verwandelt.

Mercari zählt hier zu den besten Apps zum Geldverdienen, wenn du ungenutzte Gegenstände zur Hand hast, aber keine Erfahrung im Verkaufen.

SCHNELLSTE ERSTE AUSZAHLUNG Mercari 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Stellen Sie ungenutzte Artikel kostenlos ein und erhalten Sie Ihr Geld wenige Tage nach Bestätigung der Lieferung. Artikel einstellen

5. Print-on-Demand über Printify und Etsy

Die Produktmargen spielen eine wichtige Rolle, wenn Sie lernen möchten, wie Sie mit Apps zum Geldverdienen über Print-on-Demand Geld verdienen können. Ein Standard-T-Shirt für 25 US-Dollar, das über Printify hergestellt und auf Etsy verkauft wird , bringt nach Abzug der Produktions- und Plattformkosten eine Marge von etwa 27 % ein, was etwa 6,75 US-Dollar entspricht. Etsy berechnet eine Einstellgebühr von 0,20 $, eine Transaktionsgebühr von 6,5 % sowie 3 % + 0,25 $ für die Zahlungsabwicklung, zusätzlich zu den Grundkosten von Printify für das Produkt.

Ein kostenloses Printify-Konto reicht für den Einstieg aus; die Premium-Stufe ist optional und jede Etsy-Angebotsauflistung kostet 0,20 $. Erst ab dem ersten Verkauf fallen Einnahmen an, was realistisch gesehen Wochen der Listungs- und SEO-Arbeit erfordert. Sie benötigen Designs, einen Etsy-Shop und ein Printify-Konto. Ein häufiger Fehler ist es, einfache Bekleidung mit einer zu geringen Marge von 15 % bis 20 % anzubieten, während Artikel mit höherer Marge wie Tassen oder Tagebücher Margen von bis zu 76 % erreichen können.

Sobald der Katalog online ist, kann Automatisierung die Art und Weise verändern, wie man mit Geldverdien-Apps Geld verdient. Print-on-Demand ist hier die passivste Methode, aber es dauert auch am längsten, bis der erste Dollar hereinkommt.

BESTER PASSIVER AUFBAU Printify 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bringen Sie Produkte mit geringen Anfangskosten auf den Markt und bauen Sie einen Katalog auf, der sich langfristig verkaufen lässt. Mit dem Verkauf beginnen

6. Verkauf von Stockfotos und -videos über Foap

Foap zeigt, wie man mit dem Smartphone durch den Verkauf von Fotos Geld verdienen kann. Pro Verkauf erhält der Fotograf 5 Dollar, während der Käufer 10 Dollar bezahlt.

Eine Smartphone-Kamera reicht aus, um auszuprobieren, wie man mit Geldverdien-Apps durch Stockfotos Geld verdienen kann. Die Auszahlung erfolgt ausschließlich über PayPal, wobei der Mindestauszahlungsbetrag bei 50 US-Dollar liegt. Mehrere Trustpilot-Bewertungen aus den Jahren 2024 bis 2026 weisen auf Auszahlungsverzögerungen hin , die weit über das hinausgehen, was die App verspricht.

Sie benötigen eine Smartphone-Kamera und die Bereitschaft, Fotos für sogenannte „Missionen“ zu schießen. Ein häufiger Fehler ist es, eine schnelle Auszahlung zu erwarten. Stellen Sie sich darauf ein, dass eine Auszahlung deutlich länger dauern kann als bei einer typischen App.

Die Nachfrage nach Fotos beeinflusst, wie man mit Geldverdien-Apps wie Foap Geld verdienen kann. Die App erfordert den geringsten Aufwand pro Verkauf in dieser Liste, doch das Volumen bleibt unvorhersehbar, da die Einnahmen davon abhängen, für welche Missionen Ihre Fotos geeignet sind.

GERINGSTER AUFWAND PRO VERKAUF Foap 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Laden Sie Fotos von Ihrem Smartphone hoch und verdienen Sie jedes Mal 5 $, wenn eines davon über Foap verkauft wird. Laden Sie ein Foto hoch

7. Erstellung von Inhalten und Werbeeinnahmen über TikTok Creator Rewards

Auf TikTok definieren Aufrufe neu, wie man mit Geldverdienen-Apps Geld verdienen kann, da bei dieser Methode die Aufmerksamkeit des Publikums vergütet wird. Creator Rewards zahlt etwa 0,40 bis 1 US-Dollar pro 1.000 qualifizierte Aufrufe, wobei veröffentlichte Ergebnisse eine Spanne von etwa 0,36 bis 1,04 US-Dollar pro 1.000 zeigen.

Die Einstiegskosten betragen null – man benötigt lediglich ein Smartphone. Um Geld zu verdienen, muss man in den letzten 30 Tagen 10.000 Follower und 100.000 Aufrufe erreichen, mindestens 18 Jahre alt sein und ein Konto in einem der acht teilnahmeberechtigten Länder registriert haben, bevor eine erste Auszahlung möglich ist – realistisch gesehen sind dafür Monate konsequenter Beiträge erforderlich. Zu diesen Ländern gehören die USA, Großbritannien, Deutschland, Japan, Südkorea, Frankreich, Mexiko und Brasilien.

Die Videos müssen mindestens eine Minute lang sein und auf einem persönlichen Konto mit einwandfreiem Status veröffentlicht werden. Der häufigste Fehler, den die meisten Leute machen, ist, Videos zu posten, die kürzer als eine Minute sind – diese qualifizieren sich nie – oder anzunehmen, dass das Programm überall verfügbar ist, obwohl das nicht der Fall ist. Am besten geeignet für Leser, die bereits regelmäßig Beiträge veröffentlichen, und weniger als Methode für absolute Anfänger.

AM BESTEN, WENN SIE BEREITS BEITRÄGE VERÖFFENTLICHT HABEN TikTok 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Sobald Ihr Konto die Teilnahmebedingungen erfüllt, werden qualifizierte Aufrufe in Creator Rewards umgewandelt. Mit der Erstellung beginnen

8. Prämien- und Cashback-Apps über Swagbucks

Wie viel man mit Geldverdienen-Apps verdienen kann, hängt von der verfügbaren Freizeit ab. Gelegentliche Swagbucks-Nutzer verdienen realistisch gesehen 20 bis 100 Dollar im Monat, während Umfragen laut einer Bewertung von Side Hustle Nation aus dem Jahr 2026 oft nur 1,50 bis 3 Dollar pro Stunde einbringen.

Zu lernen, wie man mit Swagbucks auf dem Smartphone Geld verdient, kostet zu Beginn nichts. Die Auszahlung per PayPal oder als Geschenkkarte erfolgt, sobald das Mindestguthaben an SB erreicht ist, und wird in der Regel innerhalb weniger Tage bearbeitet. Du benötigst lediglich ein Smartphone oder einen Computer sowie etwas Geduld. Ein häufiger Fehler ist es, dies als Haupteinkommensquelle zu betrachten. Nutzer berichten, dass 60 % bis 80 % der Umfrageversuche mit einer Disqualifizierung enden, nachdem bereits Zeit investiert wurde.

Die verfügbare Freizeit bestimmt, wie man mit Geldverdienen-Apps wie Swagbucks Geld verdienen kann. Es ist die einfachste Möglichkeit, noch heute loszulegen, hat aber auch die geringste Verdienstgrenze – betrachten Sie es daher als Ergänzung, nicht als Hauptverdienstquelle.

DER EINFACHSTE WEG, NOCH HEUTE ANZUFANGEN Swagbucks 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verdienen Sie kleine Prämien durch Umfragen und Angebote – ganz ohne besondere Vorkenntnisse oder Startkosten. Melden Sie sich kostenlos bei Swagbucks an

Vergleich von Startkosten und Auszahlungsgeschwindigkeit

Diese Tabelle hilft Ihnen bei der Entscheidung, wie Sie mit Apps zum Geldverdienen Geld verdienen können, indem sie die Startkosten und die Auszahlungsgeschwindigkeit aller acht Optionen vergleicht.

Methode Startkosten Zeit bis zur ersten Auszahlung Realistischer Bereich Freelance-Dienstleistungen (Fiverr) Kostenlos ~14 Tage nach Abwicklung des ersten Auftrags Median: 60 $/Monat; 500 bis 3.000 $/Monat bei einem typischen aktiven Verkäufer; 3.000 bis 15.000 $/Monat bei erstklassigen Anbietern im Bereich Webentwicklung Virtueller Assistent (Upwork) Kostenlos 5 bis 10 Werktage 10 bis 20 $/Stunde vor Abzug der Gebühren Online-Nachhilfe (Preply) Kostenlos ca. 2 Wochen nach der ersten bezahlten Unterrichtsstunde 10 bis 39 $/Stunde, durchschnittlich 18,30 $ Weiterverkauf auf Marktplätzen (Mercari) Kostenlos 3 bis 5 Tage nach Lieferung 90 % des Verkaufspreises abzüglich der Gebühr Print-on-Demand (Printify + Etsy) Kostenlos + 0,20 $ pro Angebot Wochen (bis zum ersten Verkauf) 15 bis 35 % Marge pro Artikel Stockfotos/Videos (Foap) Kostenlos Bis das Guthaben von 50 $ freigegeben wird (kann etwas dauern) 5 $ pro verkauftem Foto Einnahmen aus Inhalten/Werbung (TikTok) Kostenlos Monate, um sich zu qualifizieren 0,40 bis 1,00 $ pro 1.000 qualifizierte Aufrufe Prämien-Apps (Swagbucks) Kostenlos Tage 20 bis 100 $/Monat

Für eine breitere Auswahl an Liefer-, Cashback- und Gaming-Plattformen bietet unser Leitfaden zum Geldverdienen mit Apps weitere Optionen, die über die hier verglichenen acht Methoden hinausgehen.

Play-to-Earn: Prämien-Apps als Ergänzung

Wenn Sie noch dabei sind, herauszufinden, wie man mit Geldverdienen-Apps Geld verdienen kann, lassen sich Belohnungs-Apps zusätzlich zu den acht oben genannten Methoden nutzen. Die folgende Tabelle enthält Apps, bei denen Sie echtes Geld dafür erhalten, Spiele zu spielen, Angebote zu testen oder Meilensteine zu erreichen.

Es handelt sich um seriöse Apps zum Geldverdienen von verifizierten Partnern mit echten, aktuellen Mindestauszahlungsbeträgen. Für weitere Optionen mit Schwerpunkt auf Spielen vergleicht unser Leitfaden zu Spiel-Apps, die sofort echtes Geld auszahlen, verifizierte Plattformen hinsichtlich Auszahlungsgeschwindigkeit und Verdienstpotenzial.

App Mindestauszahlungsbetrag Einstiegskosten Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 Kostenlos

PLAY-TO-EARN Verdiene dir mit Snakzy etwas dazu Schließe Angebote ab und erreiche Meilensteine im Spiel, um neben deinen anderen Einkommensquellen zusätzliche Belohnungen zu erhalten. 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdiene bis zu 15,29 $ pro Tag Verdienen Sie Geld mit Snakzy Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler mit Einnahmen

Was funktioniert nicht?

„Race-to-the-bottom“-Angebote auf Fiverr: Wer allein über den Preis konkurriert, zieht laut den allgemeinen Warnungen der BBB zur Gig-Economy tendenziell die unzuverlässigsten Käufer und die streitträchtigsten Aufträge an.

Wer allein über den Preis konkurriert, zieht laut den allgemeinen Warnungen der BBB zur Gig-Economy tendenziell die unzuverlässigsten Käufer und die streitträchtigsten Aufträge an. Weiterverkauf ohne Berücksichtigung der Gebühren: Einen Artikel zu einem Preis einzustellen, der profitabel erscheint, bevor man die 10-prozentige Mercari- Gebühr und die eigenen Versandkosten abzieht – und dann beim Verkauf Geld zu verlieren.

Einen Artikel zu einem Preis einzustellen, der profitabel erscheint, bevor man die 10-prozentige Mercari- Gebühr und die eigenen Versandkosten abzieht – und dann beim Verkauf Geld zu verlieren. Das Jagen nach Auszahlungen für Stockfotos unter Termindruck: Sich auf Foap-Einnahmen für eine bestimmte Rechnung zu verlassen, angesichts der dokumentierten Verzögerungen bei PayPal-Auszahlungen, von denen einige Mitwirkende berichtet haben.

Sich auf Foap-Einnahmen für eine bestimmte Rechnung zu verlassen, angesichts der dokumentierten Verzögerungen bei PayPal-Auszahlungen, von denen einige Mitwirkende berichtet haben. TikTok-Videos unter einer Minute zu veröffentlichen und eine Auszahlung durch „Creator Rewards“ zu erwarten: Gemäß den Teilnahmebedingungen von TikTok qualifizieren sich Videos unter einer Minute niemals für das Programm, egal wie viele Aufrufe sie erzielen.

Gemäß den Teilnahmebedingungen von TikTok qualifizieren sich Videos unter einer Minute niemals für das Programm, egal wie viele Aufrufe sie erzielen. Umfrage- und Prämien-Apps als Einkommensquelle betrachten: Bei Swagbucks und ähnlichen Apps liegt die Obergrenze bei gelegentlicher Nutzung bei etwa 100 Dollar pro Monat. Seriöse Apps zum Geldverdienen verlangen keine Vorabgebühren, um Verdienste freizuschalten, und die FTC warnt vor jeder App, die dies tut.

Abschließendes Fazit dazu, wie man mit Geldverdienen-Apps Geld verdienen kann

Kompetenzbasierte Apps wie Fiverr, Upwork und Preply zahlen mehr pro Stunde, es dauert jedoch länger, bis man richtig durchstartet. Vermögensbasierte Apps wie Mercari, Printify und Foap erfordern weniger Fachwissen, aber die Einnahmen sind unregelmäßig. Prämien-Apps wie Swagbucks sind eine Ergänzung, kein Verdienstmodell. Eine Tatsache, die man sich merken sollte: Die 80/20-Aufteilung bei Fiverr bedeutet, dass ein Verkäufer von jedem 100-Dollar-Auftrag 80 Dollar behält – noch bevor die Provision der Plattform überhaupt eine Rolle dabei spielt, ob sich der Auftrag überhaupt lohnt.

Die besten Apps zum Geldverdienen funktionieren besser, wenn Sie sich für eine kompetenzbasierte und eine vermögensbasierte Option entscheiden, anstatt alle acht auf einmal auszuprobieren.

Häufig gestellte Fragen