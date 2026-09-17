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So starten Sie 2026 mit dem Wiederverkauf: Ein Leitfaden für Einsteiger

Um zu lernen, wie man mit dem Online-Verkauf beginnt, sollte man mit Gegenständen starten, die man bereits besitzt. Beginnen Sie mit ungenutzten Gegenständen, um zu lernen, wie man Preise festlegt, Fotos macht und Produkte einstellt, ohne im Voraus Warenbestand kaufen zu müssen. Ein Smartphone reicht aus, um Fotos zu machen und Angebote zu erstellen.

Wählen Sie einen geeigneten Marktplatz wie eBay, Poshmark oder Mercari. Vergleichen Sie verkaufte Angebote, um wettbewerbsfähige Preise festzulegen, machen Sie klare Fotos bei natürlichem Licht und verfassen Sie präzise Produktbeschreibungen. Behalten Sie Ihre Kosten im Blick, bevor Sie Artikel einstellen – einschließlich Marktplatzgebühren, Versandkosten und Verpackungskosten –, um Ihre Gewinnspannen zu sichern.

Erfahren Sie in diesem Leitfaden für Einsteiger, wie Sie mit dem Online-Wiederverkauf beginnen können – mit Details zu Gebühren, den ersten Schritten zur Einrichtung und den derzeit besten Plattformen für den Wiederverkauf.

Ist die Gründung eines Wiederverkaufsunternehmens tatsächlich realistisch?

Ja, die Gründung eines Wiederverkaufsgeschäfts ist als Nebeneinkunft realistisch. Die meisten Menschen, die ein paar Monate dabei bleiben, erzielen nach Abzug der Gebühren einen Gewinn von 200 bis 500 Dollar pro Monat, und dieser Betrag steigt auf 2.000 Dollar oder mehr, sobald man 200 oder mehr aktive Angebote laufen hat. Es ersetzt selten ein volles Gehalt, es sei denn, man betrachtet die Beschaffung des Warenbestands als richtigen Job und nicht als Möglichkeit, einen Schrank auszumisten.

Wenn Sie lernen, wie man mit dem Weiterverkauf beginnt, sollten Sie bedenken, dass der Umsatz nicht mit dem Geld gleichzusetzen ist, das Sie nach Hause bringen. Warenkosten, Marktplatzgebühren, Versand, Verpackung und andere Ausgaben schmälern Ihren Gewinn. Wenn Sie bei Null anfangen, setzen Sie sich realistische Ziele und konzentrieren Sie sich darauf, den Umsatz schrittweise aufzubauen, anstatt von Anfang an den höchstmöglichen Umsatz anzustreben.

Der Wiederverkauf hängt davon ab, wie viel Zeit man in die Beschaffung und das Einstellen der Artikel investiert – nicht vom Glück. Der Wiederverkauf physischer Waren ist zudem nicht die einzige Variante dieses Konzepts. Wenn man lieber virtuelle als physische Gegenstände weiterverkaufen möchte, funktioniert der Verkauf von CS:GO-Skins gegen echtes Geld nach derselben Logik: Man kauft günstig ein und verkauft über einen Marktplatz weiter.

8 seriöse Methoden für den Einstieg in den Wiederverkauf

Hier sind acht bewährte Methoden, wie man mit dem Weiterverkauf gewinnbringend beginnt, geordnet danach, wie schnell man einen ersten Verkauf erzielen kann und wie viel davon tatsächlich übrig bleibt.

1. eBay [Der umfassendste Marktplatz für fast alles]

eBay beschert den meisten Teilzeitverkäufern im Durchschnitt einen monatlichen Umsatz von 360 bis 445 US-Dollar – und das noch vor Abzug der Gebühren. Nicht der Preis, sondern die Größe der Plattform ist der Grund, hier anzufangen: Keine andere Plattform auf dieser Liste erreicht so viele Käufer in so vielen Kategorien.

eBay erhebt laut der eigenen Gebührenordnung für Verkäufer eine Abschlussgebühr von 13,6 % auf die meisten Verkäufe bis zu 7.500 US-Dollar sowie eine geringe Gebühr pro Bestellung.

Verkäufer mit 200 oder mehr aktiven Angeboten und guten Bewertungen geben einen monatlichen Umsatz von 2.000 bis 5.000 US-Dollar an, wobei dieses Tempo bedeutet, eBay wie ein echtes Geschäft zu betreiben und nicht nur gelegentlich einen Lagerabverkauf zu veranstalten.

Wie fängt man an, auf eBay zu verkaufen? Sobald Sie ein Konto haben, dauert es etwa 10 Minuten, bis Ihr erstes Angebot online ist:

Fotografiere den Artikel bei gutem Licht aus drei oder vier Blickwinkeln. Wählen Sie die am besten passende Kategorie aus, damit Käufer, die in dieser Kategorie suchen, den Artikel auch tatsächlich finden. Legen Sie den Preis fest, indem Sie sich an den „verkauften“ Angeboten von eBay für denselben Artikel orientieren. Wählen Sie zwischen Auktion und Festpreis, fügen Sie eine Versandoption hinzu und veröffentlichen Sie das Angebot.

Verkaufen Sie fast alles eBay 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Nach Abzug der eBay-Gebühr in Höhe von 13,6 % des Verkaufswerts verbleiben etwa 86 % des Verkaufserlöses, und es fallen keine Vorabkosten für die Einstellung des Angebots an. Auf eBay verkaufen

2. Poshmark [Speziell für den Wiederverkauf von Mode entwickelt]

Aktive Poshmark-Verkäufer verdienen in der Regel 500 bis 2.000 US-Dollar pro Monat, sobald ihr Kleiderschrank genügend Angebote enthält, um gefunden zu werden, und die besten „Ambassador“-Verkäufer der Plattform geben an, 3.000 bis 8.000 US-Dollar pro Monat zu verdienen. Dieser Erfolg beruht auf der Fokussierung: Poshmark eignet sich eigentlich nur für Kleidung, Schuhe und Accessoires.

Poshmark erhebt eine Pauschalgebühr von 2,95 $ auf jeden Verkauf unter 15 $ und 20 % auf alles ab 15 $, wobei keine separaten Einstell- oder Zahlungsabwicklungsgebühren anfallen. Diese Provision deckt auch ein vorfrankiertes Versandetikett ab, sodass die tatsächlichen Kosten für den Verkäufer nur aus dem Artikel selbst und dem Verpackungsmaterial bestehen.

Wie fängt man an, auf Poshmark zu verkaufen? Ein erstes Poshmark-Angebot ist in wenigen Minuten erstellt, sobald Ihr „Closet“ eingerichtet ist:

Erstelle ein „Kleiderschrank“-Profil mit einem klaren Foto und einer kurzen Biografie. Fotografiere den Artikel vor einem einfarbigen Hintergrund bei natürlichem Licht. Gib die Marke, die Größe und den Zustand im Titel an, da die Suche bei Poshmark auf exakten Begriffen basiert. Gib einen Preis an und nutze dann täglich die „Teilen“-Funktion von Poshmark, um im Feed sichtbar zu bleiben.

Entwickelt für den Wiederverkauf von Mode Poshmark 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. 20 % Provision ab 15 US-Dollar oder pauschal 2,95 US-Dollar darunter, inklusive eines vorfrankierten Versandetiketts. Verkaufen Sie auf Poshmark

3. Mercari [Die einfachste App für Alltagsgegenstände]

Mercari erhebt die einfachste Gebühr auf dieser Liste: pauschal 10 % des Artikelpreises zuzüglich etwaiger vom Käufer zu zahlender Versandkosten – sonst wird nichts von deinem Erlös abgezogen. So ist es am einfachsten, einen Preis für einen Artikel festzulegen und genau zu wissen, was auf deinem Konto landet.

Laut dem Hilfe-Center von Mercari entfallen seit dem 6. Januar 2025 für neue Angebote die separaten Zahlungsabwicklungsgebühren, sodass die Verkäufer nur noch die Verkaufsgebühr in Höhe von 10 % entrichten müssen. Mercari ist zudem die ideale Plattform speziell für den Wiederverkauf von Kinder- und Babyartikeln, da der bisherige Spezialist in diesem Bereich, Kidizen, am 29. Oktober 2024 seinen Betrieb eingestellt hat.

Wie fängt man mit dem Verkauf auf Mercari an? Das Einstellen von Artikeln auf Mercari ist so konzipiert, dass es schnell per Smartphone erledigt werden kann:

Verifiziere deine Telefonnummer, um den Verkauf freizuschalten. Machen Sie bis zu 12 Fotos, wobei das schärfste als erstes Foto dienen sollte, da es als Miniaturansicht verwendet wird. Geben Sie die Kategorie, den Zustand und einen suchrelevanten Titel ein. Legen Sie einen Preis fest und veröffentlichen Sie das Angebot; Mercari schlägt eine Preisspanne vor, die auf ähnlichen verkauften Angeboten basiert.

Die einfachste App zum Einstellen Mercari 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine pauschale Verkaufsgebühr von 10 %, keine separaten Bearbeitungsgebühren und keine Kosten für die reine Einstellung eines Artikels. Auf Mercari verkaufen

4. Facebook-Marktplatz [Kostenlos für lokale Verkäufe ohne Versand]

Facebook-Marktplatz ist hier die einzige Plattform, die Sie überhaupt nichts kosten kann: Bei einem lokalen Verkauf mit Barzahlung vor Ort fallen keinerlei Verkäufergebühren an. Der Nachteil ist die Reichweite, da bei einem lokalen Verkauf nur Käufer in der Nähe gefunden werden, die sich persönlich treffen können.

Für versandte Bestellungen, die über den Facebook-eigenen Bezahlvorgang bezahlt werden, fällt eine Gebühr von 10 % mit einem Mindestbetrag von 0,80 US-Dollar an, berechnet auf den Artikelpreis zuzüglich Versandkosten. Für alle, die Möbel, Haushaltsgeräte oder andere schwer zu versendende Gegenstände weiterverkaufen, ist die gebührenfreie lokale Option der eigentliche Vorteil, den diese Plattform gegenüber allen anderen Einträgen auf dieser Liste bietet.

Wie fängt man an, auf dem Facebook-Marktplatz weiterzuverkaufen? Ein Angebot wird in drei Schritten erstellt:

Öffne den Marktplatz und wähle „Artikel zum Verkauf“. Füge klare Fotos und einen Preis hinzu und wähle zwischen lokaler Abholung oder Versand. Veröffentliche das Angebot in deiner Region und antworte dann schnell auf die ersten paar Nachrichten, da Schnelligkeit das Suchranking auf dem Marketplace beeinflusst.

Kostenlos bei lokaler Abholung Facebook Marketplace 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Wie fängt man mit dem Weiterverkauf an? Bei lokaler Abholung fallen keine Kosten für den Verkauf an; bei versendeten Bestellungen wird eine Gebühr von 10 % erhoben, mindestens jedoch 0,80 $. Auf dem Marketplace inserieren

5. Depop [Nahezu gebührenfreie Verkäufe von Vintage- und Trendmode]

Depop berechnet US-Verkäufern 0 % Provision, sodass die einzigen tatsächlichen Kosten die Zahlungsabwicklung sind. Damit ist die Plattform eine der günstigsten hier für den Wiederverkauf von Mode und spricht vor allem eine jüngere Käuferschaft an, die eher nach Vintage- und Trendstücken als nach Alltagsbasics sucht.

Die Gebühr für die Zahlungsabwicklung beträgt 3,3 % zuzüglich 0,45 $ pro Transaktion. Sie gilt gemäß der von Depop veröffentlichten Gebührenordnung für den gesamten Bestellwert einschließlich Versandkosten – bedenke dies also, wenn du gerade erst lernst, wie man mit dem Wiederverkauf beginnt.

Depop bietet außerdem eine optionale Werbeplatzierung namens „Boosted Listings“ an, die 12 % des Verkaufspreises kostet. Diese Gebühr wird nur erhoben, wenn ein „Boosted Listing“ tatsächlich zu einem Verkauf führt – wenn du darauf verzichtest, entstehen dir also keine Kosten.

Wie fängt man an, auf Depop weiterzuverkaufen? Der gesamte Ablauf bei Depop basiert auf der Handykamera:

Registriere dich und verbinde ein PayPal- oder Bankkonto, um Auszahlungen zu erhalten. Mache Fotos mit Persönlichkeit; gestylte oder Tragefotos verkaufen sich auf dieser Plattform besser als einfache Flatlays. Füge Hashtags hinzu, nach denen Käufer tatsächlich suchen, und beschränke dich nicht nur auf eine allgemeine Beschreibung. Veröffentliche deine Angebote und aktualisiere ältere Inserate regelmäßig, damit sie im Feed sichtbar bleiben.

0 % Verkaufsgebühr in den USA Depop 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Keine Verkaufsprovision für US-Verkäufer, lediglich eine Bearbeitungsgebühr von 3,3 % zuzüglich 0,45 US-Dollar pro Verkauf. Auf Depop verkaufen

6. StockX [Authentifizierter Wiederverkauf von Sneakern und Streetwear]

StockX zahlt erst aus, nachdem das eigene Authentifizierungsteam den Artikel geprüft hat – genau deshalb erzielt die Plattform höhere Wiederverkaufspreise als ein nicht verifiziertes Angebot auf einem allgemeinen Marktplatz. Dieses Vertrauen hat seinen Preis: Hier fallen die höchsten kombinierten Gebühren dieser Liste bereits auf der Einstiegsstufe an.

Die Verkäufergebühr bei StockX beginnt bei 9 % für einen neuen Verkäufer der Stufe 1 und sinkt bis zur Stufe 5 auf 7 %, zuzüglich einer pauschalen Zahlungsabwicklungsgebühr von 3 % auf jeden Verkauf, gültig ab der Aktualisierung des Verkäuferprogramms von StockX im März 2026. Jeder Artikel muss brandneu und ungetragen sein und in der Originalverpackung versendet werden, andernfalls wird er bei der Echtheitsprüfung sofort abgelehnt.

Wie fängt man mit dem Weiterverkauf auf StockX an? Beim Verkauf auf StockX entfallen die üblichen Fotos zur Artikelbeschreibung vollständig:

Suchen Sie im StockX-Katalog nach dem genauen Produkt und der Größe. Legen Sie einen „Verkaufspreis“ in der von Ihnen gewünschten Höhe fest oder akzeptieren Sie das derzeit höchste „Gebot“. Versenden Sie den Artikel nach dem Verkauf mithilfe des vorfrankierten Etiketts an das Überprüfungszentrum von StockX. Sie erhalten Ihre Zahlung, sobald die Authentifizierung bestätigt hat, dass der Artikel mit der Anzeige übereinstimmt.

Authentifizierter Wiederverkauf StockX 3.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Verkäufergebühren liegen je nach Stufe zwischen 9 % und 7 %, zuzüglich einer pauschalen Bearbeitungsgebühr von 3 % auf jeden Verkauf. Auf StockX verkaufen

7. ThredUp [Versand per Post gegen vollständige Abwicklung]

ThredUp ist der einzige wirklich unkomplizierte Anbieter auf dieser Liste. Sie packen eine Tasche und schicken sie per Post ein, und ThredUp fotografiert, listet und versendet jeden Verkauf selbst. Die Auszahlung ist hier am niedrigsten, steigt jedoch bei Designermarken stark an.

ThredUp bezahlt Verkäufer nach einer gestaffelten Skala, die von etwa 3 % bis zu 80 % des Verkaufspreises reicht, wobei hochwertigere Marken stärker gewichtet werden, und berechnet eine Gebühr von 15 $ für das „Clean-Out-Kit“, die von deiner ersten Auszahlung abgezogen wird. Eine Auswahl an Fast-Fashion-Basics landet am unteren Ende dieser Spanne, während Markenjeans oder Designerstücke deutlich näher am oberen Ende liegen.

Wie fängt man an, auf ThredUp Artikel weiterzuverkaufen? Sie müssen sich überhaupt nicht um die Einstellung der Artikel kümmern:

Bestellen Sie ein „Clean-Out-Kit“, das Ihnen als vorfrankierter Versandbeutel zugestellt wird. Füllen Sie ihn mit Kleidung, Schuhen oder Accessoires in verkaufsfähigem Zustand. Geben Sie es bei einem beliebigen Postdienstleister ab; außer dem Umschlag selbst ist kein Ausdrucken oder Verpacken erforderlich. Verfolgen Sie die Auszahlungen in Ihrem Konto, während ThredUp die einzelnen Artikel nach und nach einstellt und verkauft.

Einfach einschicken, Finger weg ThredUp 3.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Auszahlungen liegen je nach Markenstufe zwischen 3 % und 80 % des Verkaufspreises, abzüglich einer Gebühr von 15 Dollar für das „Clean-Out-Kit“. Bestellen Sie ein Kit

8. Amazon [Integrierter Traffic für den Ausbau zu einem echten Laden]

Amazon bietet einem Wiederverkaufsgeschäft Zugang zur größten integrierten Käuferbasis auf dieser Liste – und genau das ist der Grund, warum man die komplexeren Gebühren in Kauf nehmen sollte. Die Plattform eignet sich für alle, die bereit sind, den Wiederverkauf als bestandsorientierten Einzelhandel zu betreiben, aber man sollte nicht erwarten, damit sofort 1.000 Dollar pro Woche zu verdienen.

Wenn Sie gerade lernen, wie man mit dem Wiederverkauf beginnt: Die Vermittlungsgebühr von Amazon liegt je nach Kategorie zwischen 5 % und 45 %, wobei die meisten Kategorien laut Amazons eigener Seite zu den Verkäufergebühren bei 15 % liegen.

Bei Bekleidung gilt zunächst ein gestaffelter Satz: 5 % auf die ersten 15 $ des Artikelpreises und darüber hinaus höhere Sätze. Ein „Individual“-Tarif kostet 0,99 $ pro verkauftem Artikel ohne monatliche Grundgebühr, während ein „Professional“-Tarif 39,99 $ pro Monat kostet und sich bereits lohnt, sobald Sie in nennenswertem Umfang Artikel einstellen.

Wie fängt man mit dem Weiterverkauf auf Amazon an? Die Einrichtung eines Amazon-Verkäuferkontos dauert länger als bei anderen Plattformen, da es für eine dauerhafte Geschäftstätigkeit konzipiert ist:

Registrieren Sie sich bei Seller Central für einen „Individual“- oder „Professional“-Verkäuferplan. Ordnen Sie Ihren Artikel einem bestehenden Angebot zu oder erstellen Sie ein neues, falls noch keines vorhanden ist. Legen Sie Ihren Preis fest, nachdem Sie die Vermittlungsgebühr der Kategorie abgezogen haben. Versenden Sie die Bestellung selbst oder entscheiden Sie sich für „Fulfillment by Amazon“, damit Amazon die Ware lagert und versendet.

Integrierter Käuferverkehr Amazon 3.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Provisionen liegen je nach Kategorie zwischen 5 % und 45 %, meist bei etwa 15 %, zuzüglich einer monatlichen Gebühr von 39,99 $ für den Professional-Tarif. Auf Amazon verkaufen

Vergleich der Methoden zum Einstieg in den Wiederverkauf

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick darüber, was die einzelnen Plattformen tatsächlich erfordern und wie viel Aufwand für Beschaffung, Produktlistung und Versand sie mit sich bringen, sodass Sie die Plattform an das anpassen können, was Sie tatsächlich weiterverkaufen, anstatt sich einfach für den bekanntesten Namen zu entscheiden.

Plattform Typische Verkäufergebühr Am besten geeignet für Aufwandsgrad eBay 13,6 % + Gebühr pro Bestellung Nahezu jede Kategorie Aktiv Poshmark 20 % (pauschal 2,95 $ bei einem Wert unter 15 $) Kleidung und Accessoires Sport Mercari 10 % pauschal Alltagsartikel für den Haushalt Aktiv Facebook-Marktplatz 0 % vor Ort, 10 % Versand Lokale Verkäufe ohne Gebühren Aktiv Depop 0 % + Zahlungsabwicklung Vintage- und Trendmode Aktiv StockX 9 % bis 7 % + 3 % Sneaker und Streetwear Aktiv ThredUp 3 % bis 80 % (gleitende Skala) Großaufräumaktionen im Kleiderschrank Passiv Amazon 5 % bis 45 %, meist 15 % Ausweitung auf ein stationäres Geschäft Aktiv

So haben wir die besten Plattformen für Einsteiger ausgewählt

Jede Plattform auf dieser Liste musste eine Voraussetzung erfüllen: Es muss sich um einen echten, derzeit aktiven Marktplatz mit einer veröffentlichten Gebührenordnung handeln, der für normale Wiederverkäufer ohne Bewerbungsverfahren zugänglich ist. Alle oben genannten Gebühren- und Auszahlungsbeträge stammen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels aus dem eigenen Hilfe-Center, der Verkäuferseite oder einer aktuellen Ankündigung zum Verkäuferprogramm der jeweiligen Plattform.

Diese Voraussetzung ist auch der Grund, warum Kidizen nicht auf dieser Liste steht. Die Plattform wurde am 29. Oktober 2024 geschlossen, und Mercari ist mittlerweile der praktische Ersatz für den Wiederverkauf von Kinder- und Babyartikeln geworden.

Der gleiche Standard gilt auch außerhalb der Bereiche Bekleidung und allgemeine Konsumgüter. Wenn Sammlerstücke eher Ihr Ding sind als Kleidung oder Elektronik, bieten Sammelkartenspiele ein eigenes Ökosystem für den Wiederverkauf, das einen gesonderten Blick wert ist.

Können Prämien-Apps Ihr Einkommen aus dem Wiederverkauf aufbessern?

Die besten Spiele-Prämien-Apps werden die Einnahmen aus dem Weiterverkauf nicht ersetzen, aber wenn du sie zusätzlich zu deinen Einnahmen aus dem Weiterverkauf nutzt, erhältst du eine kleine, stetige Aufstockung bei sehr geringem Mehraufwand. Du musst mindestens 18 Jahre alt sein, um dich bei den meisten Prämien-Apps anzumelden und dir Geld auszahlen zu lassen, einschließlich der folgenden Top-Empfehlungen:

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Fehler, die Sie beim Einstieg in den Wiederverkauf vermeiden sollten

Der Wiederverkauf scheitert oft daran, dass jemand die Zahlen falsch berechnet und dies erst Monate später bemerkt. Eine Handvoll spezifischer Fehler taucht immer wieder in Wiederverkäufer-Foren und den Hilfezentren der Plattformen auf.

Den Preis eines Artikels festlegen, ohne zuerst die Gebühr abzuziehen: Wenn man einen Fund im Wert von 20 $ bei eBay für 20 $ einstellt und dabei die 13,6-prozentige Verkaufsgebühr sowie eine Bestellgebühr von 0,40 $ vergisst, bedeutet das, dass der Verkaufserlös vor Verpackungs- und Versandkosten unter 17 $ liegt.

einen Fund im Wert von 20 $ bei eBay für 20 $ einstellt und dabei die 13,6-prozentige Verkaufsgebühr sowie eine Bestellgebühr von 0,40 $ vergisst, bedeutet das, dass der Verkaufserlös vor Verpackungs- und Versandkosten unter 17 $ liegt. Das Streitbeilegungsverfahren einer Plattform als neutral betrachten: Ein wiederkehrendes Thema in Verkäuferbewertungen für Poshmark, Mercari und ThredUp ist, dass Streitfälle zugunsten des Käufers entschieden werden, selbst wenn der Verkäufer Nachweise über den Versand und den Zustand des Artikels vorlegen kann.

Ein wiederkehrendes Thema in Verkäuferbewertungen für Poshmark, Mercari und ThredUp ist, dass Streitfälle zugunsten des Käufers entschieden werden, selbst wenn der Verkäufer Nachweise über den Versand und den Zustand des Artikels vorlegen kann. Die Authentifizierung bei Designerartikeln oder Sneakern überspringen: Der „INFORM Consumers Act“ der FTC verpflichtet Marktplätze nun dazu, Verkäufer mit hohem Umsatzvolumen zu überprüfen und Käufern die Möglichkeit zu geben, gefälschte Angebote zu melden – ein Schutz, den ein nicht authentifizierter allgemeiner Marktplatz einem Verkäufer im Streitfall nicht automatisch gewährt.

Der „INFORM Consumers Act“ der FTC verpflichtet Marktplätze nun dazu, Verkäufer mit hohem Umsatzvolumen zu überprüfen und Käufern die Möglichkeit zu geben, gefälschte Angebote zu melden – ein Schutz, den ein nicht authentifizierter allgemeiner Marktplatz einem Verkäufer im Streitfall nicht automatisch gewährt. Annahme , dass Einnahmen aus dem Weiterverkauf für die Steuerbehörde unsichtbar sind: Nach den Vorschriften von 2026 müssen Drittanbieter-Plattformen ein Formular 1099-K ausstellen, sobald ein Verkäufer im Jahr 20.000 Dollar und 200 Transaktionen überschreitet, doch die Steuerbehörde stellt ausdrücklich klar, dass Einkünfte unterhalb dieser Grenze weiterhin meldepflichtig sind.

, Nach den Vorschriften von 2026 müssen Drittanbieter-Plattformen ein Formular 1099-K ausstellen, sobald ein Verkäufer im Jahr 20.000 Dollar und 200 Transaktionen überschreitet, doch die Steuerbehörde stellt ausdrücklich klar, dass Einkünfte unterhalb dieser Grenze weiterhin meldepflichtig sind. Einkauf von Warenbestand, bevor sichergestellt ist, dass er sich tatsächlich weiterverkaufen lässt: Großhandels-Liquidationspaletten und Großeinkäufe in Secondhand-Läden können dazu führen, dass ein Wiederverkäufer auf Lagerbeständen sitzt, die niemand will – und das ist der schnellste Weg, wie der Weiterverkauf statt zu einem Gewinn zu einem Verlust wird.

Das alles macht den Weiterverkauf nicht zu einer schlechten Verdienstmöglichkeit. Es bedeutet lediglich, dass man die Gebühren, das Streitbeilegungsverfahren und den Steuerpapieraufwand als Teil des Jobs betrachten muss. Informiere dich immer gründlich, egal ob du auf einem herkömmlichen Marktplatz oder einem digitalen Marktplatz wie DMarket weiterverkaufst.

Abschließendes Fazit zum Einstieg in den Wiederverkauf

Wenn du lernen möchtest, wie man mit dem Weiterverkauf beginnt, wähle einen Marktplatz, der zu deinen Produkten passt. eBay bietet eine breite Palette an Kategorien, während sich Poshmark auf Mode konzentriert und Mercari eine Vielzahl von Second-Hand-Waren unterstützt. Vergleiche Gebühren, Versandoptionen und die Reichweite der Käufer, bevor du dich entscheidest, wo du deine Artikel einstellst.

Fang klein an und baue Kontinuität auf, indem du Artikel einstellst, die du bereits besitzt, deine Ausgaben im Blick behältst und deine Angebote anhand der Verkaufserfolge optimierst. Du kannst eine Prämien-App wie Snakzy nutzen, um dir etwas dazuzuverdienen, aber konzentriere dich weiterhin darauf, dein Wiederverkaufsgeschäft aufzubauen. Die beste Plattform, wenn du herausfinden möchtest, wie du mit dem Wiederverkauf beginnst, ist diejenige, die zu deinen Produkten, deinem Budget und deiner Verkaufsroutine passt.

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Häufig gestellte Fragen