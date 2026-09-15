Trabajos secundarios digitales: cómo funcionan y cuánto puedes ganar

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La redacción y la edición por cuenta propia son uno de los trabajos secundarios digitales mejor remunerados que hay aquí, con una mediana federal de 76.910 dólares al año para escritores y autores. Como dedicas solo una parte de esas horas a esta actividad secundaria, la cantidad realista que obtendrás es una fracción de esa mediana, no la cifra que aparece en los titulares.

Las opciones mejor remuneradas son los trabajos secundarios digitales basados en una habilidad que ya posees; las que solo requieren un ordenador portátil son las que menos pagan. Cada entrada que aparece a continuación indica cuánto se gana, cuánto cuesta empezar, cuándo se recibe realmente el dinero y qué comisiones se deducen antes de que te llegue.

Revisa esta lista de trabajos secundarios online hasta que encuentres el primero cuyos requisitos ya cumplas, y empieza por ahí. Estos trabajos secundarios digitales van desde los gratuitos hasta los que requieren una pequeña suscripción mensual, y ninguno de ellos te obliga a salir de casa, conducir a ningún sitio ni reunirte con un cliente en persona. Algunos pagan en cuestión de días; los que se basan en habilidades, que aparecen cerca de la parte superior, son los mejor remunerados, pero son los que más tiempo llevan conseguir el primer cliente.

¿Son realmente viables los trabajos secundarios digitales?

Sí, si cuentas con una habilidad o un producto que te respalde. Diez horas a la semana de trabajo autónomo especializado permiten ganar, de forma realista, entre 1.000 y 2.500 dólares al mes, una cifra muy superior a los 50 a 300 dólares que genera al principio un nuevo producto digital sin público.

La diferencia radica en la audiencia y en la habilidad, no en el esfuerzo. Consigue una de esas dos cosas antes de comparar las tarifas por hora entre las distintas plataformas.

Lo que realmente indican los datos salariales y las condiciones de las plataformas

Las medianas publicadas establecen el límite máximo para las trayectorias profesionales basadas en las competencias. Según los datos salariales de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), los escritores y autores ganan 76.910 dólares, los diseñadores gráficos 62.960 dólares y los secretarios y auxiliares administrativos 48.310 dólares, cifra que asciende a 76.590 dólares en el nivel ejecutivo. Divide cada cifra por la mitad o por cuatro según las horas libres de las que dispongas realmente: eso equivale a una semana de trabajo autónomo a tiempo parcial, no a un salario a tiempo completo.

Las vías basadas en productos no publican ninguna cifra salarial comparable. Una descarga digital, un diseño de impresión bajo demanda o un libro electrónico autoeditado se pagan en función del número de personas que compran el mismo archivo, no por horas.

Cuándo recibes realmente el dinero

Ninguno de estos trabajos digitales secundarios paga el mismo día. Contra procesa un pago por débito en unos 30 minutos una vez que el cliente paga, Rev paga semanalmente a través de PayPal y Etsy ofrece un calendario de ingresos diarios una vez que el saldo supera los 15 dólares. El resto funciona con un ciclo más largo y publicado: Adobe Stock espera 45 días tras tu primera venta antes de realizar cualquier pago, mientras que tanto Udemy como Amazon KDP tienen un retraso de aproximadamente dos meses respecto a la venta en sí. Lee las condiciones de pago antes de elegir una opción, ya que la opción que paga más rápido no es necesariamente la que ofrece mayores ingresos.

El impuesto sobre el trabajo por cuenta propia es del 15,3 % de los ingresos netos, repartido entre un 12,4 % para la Seguridad Social y un 2,9 % para Medicare. Según el IRS, debes presentar la declaración una vez que los ingresos netos alcancen los 400 dólares, así que calcula aproximadamente dos tercios de lo que la plataforma muestra como ingresos brutos.

La cifra en la que yo confiaría para el primer mes con cualquiera de estos trabajos secundarios a distancia es la parte más baja del rango que se indica a continuación. Lo difícil es conseguir el primer cliente o las primeras cien descargas.

9 trabajos secundarios digitales reales

Cada entrada comienza indicando cuánto se gana y, a continuación, cuánto cuesta, clasificadas primero según el límite máximo realista de ingresos.

Elige un tema sobre el que puedas escribir más rápido que un generalista. Los escritores y autores tienen una mediana federal de 76.910 dólares al año, o 36,98 dólares por hora, el límite máximo más alto publicado de los trabajos secundarios digitales de esta lista. Se trata de un salario a tiempo completo por horas a tiempo completo, por lo que diez horas facturadas a la semana suponen, siendo realistas, una parte de esa cantidad, no la mediana completa.

Contra no cobra comisión alguna sobre lo que ganas, así que un proyecto de 500 dólares te reporta 500 dólares. En su lugar, el cliente paga una tarifa por pago, que varía en función del importe de cada pago, tal y como se muestra en la tabla siguiente. Contra Pro, por 29 dólares al mes, reduce aproximadamente a la mitad esa tarifa del cliente, y Contra Max la elimina por completo.

Aporta tres muestras de trabajos publicados en una misma materia y una tarifa mínima que no estés dispuesto a rebajar, ya que el error aquí es aceptar trabajos de gran volumen a un precio que nunca podrás aumentar. El dinero llega a la tarjeta de débito en unos 30 minutos una vez que el cliente paga, o en un plazo de 3 a 5 días laborables mediante transferencia bancaria. Cada hora no facturada que dediques a perseguir a los clientes resta valor a tu tarifa real, por lo que el trabajo entregado y las respuestas rápidas son lo que te permite llegar a los 2.000 dólares al mes, no la suerte; compara primero Upwork, Fiverr y Freelancer.com.

Sin comisiones Contra 5.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. No cobra comisión alguna sobre tus ganancias, por lo que por un proyecto de 500 $ seguirás cobrando 500 $. Empieza con Contra

Apuesta por el apoyo a nivel ejecutivo. Las secretarias y los auxiliares administrativos ganan una mediana de 48 310 dólares al año, mientras que el nivel ejecutivo alcanza los 76 590 dólares, lo que supone un aumento de casi el 60 % por las mismas habilidades básicas. BELAY contrata específicamente para ese nivel ejecutivo, lo que convierte a esta opción en uno de los trabajos secundarios digitales mejor remunerados para cualquiera con experiencia real en oficina.

Entrar es más difícil de lo que sugiere la remuneración. BELAY afirma públicamente que solo ofrece un contrato al 1 % o 2 % de los solicitantes, la mayoría de los cuales tienen experiencia en administración, contabilidad o marketing. Los puestos son de trabajo por cuenta propia (1099) sin horas garantizadas. BELAY no publica una tarifa salarial estándar ni un calendario de pagos, así que pregunta directamente en la entrevista en lugar de dar por sentada una cifra.

Presenta tu candidatura para el puesto específico que mejor se adapte a tu año más destacado: asistente ejecutivo, contabilidad o atención al cliente, no como generalista, ya que BELAY no contrata para ese puesto. El coste inicial es nulo, salvo un ordenador y una conexión a Internet fiable. Por su parte, Time, etc. y Prialto contratan para puestos similares que se realizan exclusivamente a distancia.

Utilizar las habilidades de oficina a distancia BELAY 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La solicitud es gratuita, aunque BELAY solo ofrece contratos al 1 % o al 2 % de los solicitantes. Ver puestos vacantes

Deja de ofrecer «diseño» como categoría y ofrece, en su lugar, un producto concreto: un paquete de logotipos o una presentación comercial. Los diseñadores gráficos ganan una mediana de 62 960 dólares al año, o 30,27 dólares por hora. Un paquete de productos tiene un precio superior a ese equivalente por hora. El trabajo por horas sin compromiso tiene un precio inferior.

El error es participar en concursos de diseño, donde las propuestas que no ganan no obtienen nada, así que pasa directamente a proyectos individuales en cuanto puedas. Registrarse en 99designs no cuesta nada, aunque la solicitud se somete a un proceso de selección y solo tienes dos intentos. La comisión de la plataforma se reduce a medida que subes de nivel: un 15 % en el nivel básico, un 10 % en el nivel intermedio y un 5 % en el nivel superior, lo que supone una reducción de dos tercios que recompensa la fidelidad a una sola plataforma.

El pago se ingresa automáticamente en tu cuenta de Hyperwallet en un plazo de 5 días laborables una vez que tu saldo alcance los 25 dólares, y Hyperwallet es ahora obligatorio para todos los pagos a los diseñadores. Necesitas un portafolio lo suficientemente sólido como para superar el proceso de selección. Compara primero Dribbble, Behance y Upwork, y luego decídete por una plataforma cuando esta te esté proporcionando trabajos de clientes de forma efectiva.

Las tarifas se reducen a medida que vas subiendo de nivel 99designs 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. El registro es gratuito y la comisión de la plataforma se reduce del 15 % al 5 % a medida que subes de nivel. Regístrate como diseñador

Antes de nada, fija el precio de tu libro electrónico entre 2,99 y 12,99 dólares. Ese es el único rango en el que se pagan regalías del 70 % en Amazon, un límite máximo que la plataforma ha elevado este año por primera vez desde 2007. Fuera de ese rango, o en territorios no elegibles, las regalías se reducen al 35 %. En el tramo superior se sigue aplicando una pequeña tarifa de gestión, cuyo importe depende del tamaño del archivo, tal y como se detalla en la tabla siguiente.

La publicación no cuesta nada: no hay cuota de publicación, ni suscripción, y conservas todos los derechos para retirar el libro en cualquier momento. El coste real es una portada y una edición lo suficientemente buenas como para sobrevivir a una avalancha de valoraciones de una estrella, ya que Amazon no establece ningún umbral mínimo de calidad por su cuenta. Esta es una de las fuentes de ingresos digitales más genuinamente pasivas que existen una vez que el título está disponible, aunque el primero rara vez genera muchos ingresos.

Las regalías se abonan 60 días después del mes en el que se produjo la venta, por lo que una venta de enero se paga a finales de marzo. La transferencia bancaria directa no tiene un mínimo práctico, mientras que los pagos mediante cheque o transferencia se retienen hasta que se alcance el saldo mínimo, aproximadamente 100 dólares. El error es publicar un solo título y quedarse esperando: un catálogo de tres o cuatro libros relacionados genera ingresos mucho más rápido que un solo libro promocionado con más intensidad. Draft2Digital y Barnes & Noble Press llegan a lectores a los que Amazon no llega.

Consigue hasta un 70 % Amazon Kindle Direct Publishing 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Publicación gratuita, con un 70 % de los ingresos en libros electrónicos con un precio de entre 2,99 y 12,99 dólares. Empieza a publicar gratis

En Udemy, te quedas con el 97 % de una venta realizada a través de tu propio cupón o enlace de recomendación, frente al 37 % cuando es Udemy quien atrae al comprador a través de su propia plataforma. Esa diferencia constituye todo el modelo de negocio, y hace que esta sea una de las actividades digitales secundarias de esta lista que más dependen de la audiencia.

Publicar es gratis: no hay que pagar nada por crear o alojar un curso, y no hay límite en el número de cursos que puedes impartir. Los ingresos del mercado se abonan con un retraso aproximado de 60 días, y se liquidan en los primeros diez días laborables del tercer mes tras la venta, una vez que tu saldo alcanza un mínimo de 25 dólares. Para grabar un primer módulo necesitas un tema, un micrófono y una audiencia suficiente que ya te siga para que ese 97 % de participación sea realista.

El error es fijar los precios pensando en el volumen y luego dejar que sean los alumnos quienes te encuentren por sí mismos en la plataforma, lo que te condena definitivamente a la tasa del 37 %. Teachable, Thinkific y Skillshare reparten los ingresos de forma diferente y se adaptan mejor a un público existente más reducido.

Publicación gratuita Udemy 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. No hay que pagar nada por publicar; te quedas con el 97 % de las ventas que generes a través de tu propio enlace. Empieza a dar clases gratis

Diseña un archivo y deja que un socio de logística se encargue del resto. Printify no publica cifras de ingresos de los vendedores. Tu margen por encima del coste base y los gastos de envío es la cifra total, y tú nunca tocas, almacenas ni envías una unidad física por tu cuenta.

El plan gratuito cuesta 0 $ al mes, con cinco tiendas y diseños ilimitados, por lo que el único coste real de puesta en marcha es el propio diseño. El plan Premium cuesta 39 $ al mes, o 24,99 $ al mes facturados anualmente a 299 $ al año. Se amortiza principalmente tras unas 15 ventas al mes, gracias a los descuentos en los productos. Necesitas un diseño, una tienda online y un producto que realmente te pondrías o usarías.

Es tu canal de ventas, y no Printify, el que establece tu calendario de pagos, ya que Printify es el proveedor que cobra el coste base y los gastos de envío de cada pedido. El error es fijar el precio basándose únicamente en el coste base y olvidarse de los gastos de envío, lo que puede convertir un margen de 6 dólares en 1 dólar. Printful, Gelato y Gooten ofrecen el mismo servicio.

Sin stock que enviar Printify 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Plan gratuito a 0 $ al mes, cinco tiendas y sin necesidad de comprar ni almacenar stock. Empieza a usar Printify gratis

Crea un archivo —una agenda, una plantilla o un material imprimible— una sola vez y véndelo una y otra vez. La entrega de una descarga no supone ningún coste adicional, lo que convierte a esta opción en una de las que ofrecen mejores márgenes entre los negocios digitales secundarios de esta lista, aunque Etsy no publique cifras de ingresos por vendedor.

Publicar un anuncio cuesta 0,20 dólares y tiene una duración de cuatro meses, por lo que treinta anuncios cuestan 6 dólares y ofrecen treinta oportunidades distintas de aparecer en los resultados de búsqueda. Requisitos: un archivo sobre el que tengas todos los derechos de venta y una política de reembolso claramente establecida desde el principio. El error es publicar un solo producto y esperar, en lugar de probar varios a la vez.

Una vez que se realiza una venta, Etsy cobra una comisión por transacción del 6,5 %, más aproximadamente un 3 % por el procesamiento del pago. Una descarga de 12 dólares supone algo más de 10 dólares tras aplicar esas comisiones, tal y como se detalla en la tabla siguiente. Los ingresos se ingresan a diario, semanalmente, quincenalmente o mensualmente, aunque los nuevos vendedores deben esperar hasta 20 días laborables antes de que los fondos estén disponibles; vender a un público que ya tienes acorta esa espera. Gumroad, Payhip y Creative Market llegan a un público diferente de compradores.

Veinte céntimos por publicar un anuncio Etsy 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Cuesta 0,20 dólares por anuncio, y los depósitos se realizan a diario una vez que el saldo supere los 15 dólares. Abre tu tienda

Adobe Stock paga a los colaboradores el 33 % del precio de venta neto de las fotos, los vectores y las ilustraciones, y el 35 % de los vídeos. No publica datos típicos sobre los ingresos de los colaboradores, ya que aquí la remuneración funciona a escala de biblioteca: céntimos por descarga en un amplio catálogo, en lugar de una tarifa por encargo.

La inscripción es gratuita y tú eliges cuándo recibir el pago: puedes solicitarlo cuando tu saldo alcance los 25 dólares. Esa solicitud solo es posible 45 días después de tu primera venta, y los fondos se ingresan en un plazo de 7 a 10 días laborables a través de PayPal, Payoneer o Skrill. Necesitas una cámara que ya tengas, autorizaciones de modelo para cualquier rostro reconocible y un formulario fiscal presentado antes de subir las imágenes. Adobe retiene un 30 % si no se ha presentado dicho formulario.

El error es subir unas pocas imágenes y esperar ingresos rápidos. Una biblioteca solo empieza a tener importancia cuando alcanza un volumen considerable, así que considera las primeras cincuenta subidas como el mínimo imprescindible. Shutterstock, Getty Images y Alamy ofrecen licencias para el mismo tipo de archivos.

Pago bajo demanda Adobe Stock 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita; se paga un 33 % por las fotos y un 35 % por los vídeos, y los pagos se realizan a partir de 25 dólares. Conviértete en colaborador

Elige el puesto antes que la plataforma. Rev paga entre 0,40 y 1,10 dólares por minuto de audio por la transcripción y entre 0,54 y 1,10 dólares por minuto de audio por el subtitulado; las cifras se indican por minuto de audio, no por minuto trabajado. Un principiante suele tardar entre tres y cuatro minutos en transcribir un minuto de audio, por lo que se trata de una buena forma de iniciarse en los trabajos secundarios digitales.

Necesitas un ordenador, una conexión a Internet fiable y un buen dominio del inglés, además de superar una evaluación de habilidades de pago y enviar una muestra antes de que te aprueben. No hay un compromiso mínimo semanal, por lo que es fácil probarlo mientras se tiene un trabajo a tiempo completo. Rev paga semanalmente a través de PayPal por todo el trabajo aprobado, uno de los plazos de pago más rápidos de esta lista. El error es buscar trabajos generales en lugar de optar a un puesto especializado, ya que Rev también ofrece traducción de subtítulos y transcripción jurídica con tarifas significativamente más altas; TranscribeMe y GoTranscript contratan de manera similar.

Pago semanal Rev 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita y se pagan entre 0,40 y 1,10 dólares por minuto de audio, con pagos semanales a través de PayPal. Solicitar Rev

Comparación entre los trabajos secundarios digitales

Una tarifa nominal alta no significa gran cosa si las comisiones de la plataforma, los recortes por transacción y los periodos de retención obligatorios impiden que ese dinero llegue a tu cuenta bancaria cuando lo necesitas.

Para ofrecerte un desglose sincero de lo que realmente reportan estas nueve actividades digitales complementarias, la tabla que aparece a continuación compara cada opción de trabajo a distancia una por una, clasificándolas según sus límites máximos de ingresos realistas, los costes iniciales, los calendarios de pago y las condiciones específicas de cada plataforma que determinan tus ingresos netos finales.

Método Plataforma Cuánto se gana Coste inicial Plazo de pago Comisión que afecta a los ingresos netos Nivel de pasividad Redacción por cuenta propia Contra 76 910 $ de mediana (BLS) Gratis; Pro: 29 $ al mes ~30 min por débito; 3-5 días por transferencia bancaria 0 % de comisión; tarifa del cliente: 2-29 $ Activo, por proyecto Asistente virtual BELAY Mediana de 48 310 a 76 590 dólares (BLS) Inscripción gratuita No publicado No publicado Activo, horas contratadas Diseño gráfico 99designs Mediana de 62 960 $ (BLS) Registro gratuito Revisión de 5 días, enviada por 25 $ 15 %/10 %/5 % según el nivel Activo, por entrega Libros electrónicos de autoedición Amazon KDP 70 % de regalías, 2,99-12,99 dólares Gratis 60 días después del mes de venta 0,15 $/MB de tarifa de envío Pasivo tras la subida Creación de cursos en línea Udemy 97 % de ventas propias, 37 % en el mercado Publicación gratuita Mes 3; mínimo de 25 $ 63 % de comisión sobre las ventas en el mercado Ingresos pasivos tras la grabación Impresión bajo demanda Printify No publicado; tu margen Plan gratuito de 0 $; Premium 39 $/mes Lo establece tu canal de ventas Coste base y gastos de envío por pedido Pasivo tras el diseño Productos digitales Etsy No publicado; tu margen 0,20 $ por anuncio Diario a partir de 15 $; los nuevos vendedores tardan más 6,5 % + 3 % y 0,25 $ Ingresos pasivos tras la subida del archivo Fotos y vídeos de archivo Adobe Stock 33 % fotos, 35 % vídeos Gratis Bajo demanda por 25 $; primera espera de 45 días Retención del 30 % sin necesidad de presentar un formulario fiscal Ingresos pasivos tras la subida Transcripción Rev Entre 0,40 y 1,10 dólares por minuto de audio Inscripción gratuita Pagos semanales a través de PayPal No se ha publicado Activo, por minuto de audio

Cómo hemos seleccionado estas actividades complementarias digitales

Estos trabajos secundarios digitales tenían que poder realizarse íntegramente a distancia, sin necesidad de reuniones presenciales, sin vehículo y sin inventario físico con el que el lector tuviera que entrar en contacto, y además debían publicar los datos salariales federales o sus propias condiciones de honorarios y pagos.

Lo que cada propuesta tenía que demostrar

Seis criterios determinaron esta lista de formas de ganar dinero en línea, pensada para el público de «Play-to-Earn» que ya se siente cómodo ganando dinero desde una pantalla.

Totalmente digital, sin ningún componente presencial: sin desplazamientos, sin locales y sin stock físico que el lector tenga que almacenar o enviar personalmente.

sin desplazamientos, sin locales y sin stock físico que el lector tenga que almacenar o enviar personalmente. Remuneración o tarifas publicadas: medianas de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) a partir de mayo de 2025 o la propia página de tarifas de la plataforma.

medianas de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) a partir de mayo de 2025 o la propia página de tarifas de la plataforma. Condiciones de pago, indicadas, no supuestas: cada entrada anterior indica su calendario real, desde los 30 minutos de Contra hasta los 45 días de espera inicial de Adobe Stock.

cada entrada anterior indica su calendario real, desde los 30 minutos de Contra hasta los 45 días de espera inicial de Adobe Stock. Una página de registro real: cada enlace de los encabezados lleva a la página que realmente inicia el proceso.

cada enlace de los encabezados lleva a la página que realmente inicia el proceso. Conforme a la legislación y apto para todas las edades: conforme a la legislación de EE. UU., sin actividades relacionadas con el juego ni participación de menores.

conforme a la legislación de EE. UU., sin actividades relacionadas con el juego ni participación de menores. Distinción entre bruto y neto: se indican el 63 % de comisión de Udemy sobre las ventas en su mercado y la estructura de comisiones de Etsy.

Cualquier elemento que no cumpliera uno de esos seis criterios quedó totalmente excluido de la clasificación.

Lo que se descartó

Se descartó todo aquello que requiriera un vehículo, un almacén o una reunión presencial, ya que esta lista se centra específicamente en el subconjunto digital de los trabajos secundarios, y no en la conducción para la economía gig ni en la reventa en persona. También se descartaron: cualquier afirmación sobre ingresos que se remontara únicamente a una página de marketing en lugar de a las propias condiciones de la plataforma. También se descartó cualquier plataforma que no contara con un enlace de registro válido y actualizado. El programa de afiliados de Fiverr aún no ha sido confirmado por nuestra parte, por lo que se menciona anteriormente solo como alternativa, sin enlazarlo nunca como socio.

¿Pueden las aplicaciones de recompensas aumentar tus ingresos?

Las aplicaciones de recompensas aportan decenas de dólares al mes. Siguen mereciendo un lugar en esta lista de fuentes de ingresos digitales: coste cero, no hay que buscar clientes y el primer pago se recibe rápidamente.

Comprueba primero el umbral de pago, ya que determina cuánto tiempo permanecerá pendiente tu saldo. Si los videojuegos ya forman parte de tu rutina, las aplicaciones que pagan dinero real por jugar encajan perfectamente con las dos que te mostramos a continuación.

Aplicación Pago mínimo Coste de entrada Grado de pasividad Snakzy Desde 5 $ Gratis Activo: se gana jugando BigCash 1 $ Gratis Activo: pequeñas tareas y ofertas KashKick 10 $ Gratis Mixto: ofertas y juegos, funciona en parte en segundo plano

Qué significan realmente los umbrales

Un mínimo de 10 dólares implica una espera más larga que uno de 1 dólar, y nunca te pagan más por la espera. El umbral de 1 dólar de BigCash es el que te permite cobrar más rápido de los tres, aunque un dólar no es un ingreso. KashKick requiere que seas mayor de 18 años y vivas en EE. UU. o el Reino Unido, y paga a través de PayPal o Venmo.

Importe mínimo de pago Bigcash 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita y se pueden retirar fondos a partir de 1 $, por lo que el primer pago llega rápidamente. Prueba BigCash gratis

Si quieres una aplicación que complemente tu principal actividad digital extra, elige Snakzy, que permite retirar dinero a partir de 5 dólares y convierte el tiempo libre que dedicas a jugar en un pequeño saldo. La inscripción es gratuita y no requiere depósito.

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Lo que no funciona

Cualquier oferta que te cobre antes de pagarte está vendiendo la idea de un «negocio extra», no los ingresos en sí. Las trampas que se indican a continuación están relacionadas específicamente con estas nueve vías.

Ofertas que te cobran primero

Estas te quitan el dinero antes de que lo haga ningún cliente o comprador.

Paquetes de libros electrónicos de pago con derechos de reventa: un paquete de libros electrónicos «listos para usar» con derechos de reventa te enfrenta a todos los demás que hayan comprado el mismo paquete.

un paquete de libros electrónicos «listos para usar» con derechos de reventa te enfrenta a todos los demás que hayan comprado el mismo paquete. Sistemas de publicación con éxito de ventas garantizado: los cursos de pago que prometen unos ingresos fijos por la autoedición invierten el orden: primero hay que crear un catálogo y, después, evaluar el sistema.

los cursos de pago que prometen unos ingresos fijos por la autoedición invierten el orden: primero hay que crear un catálogo y, después, evaluar el sistema. Cursos que te enseñan a vender cursos: si la única prueba de ingresos es vender el mismo curso a la siguiente persona, eso no es una prueba.

si la única prueba de ingresos es vender el mismo curso a la siguiente persona, eso no es una prueba. Directorios de pago de «actividades secundarias digitales verificadas»: una lista de plataformas es una búsqueda que puedes realizar gratis; cobrar por ella es la señal reveladora.

Que te cobren antes de que lo haga un cliente o un comprador es la señal reveladora en los cuatro casos.

Trampas dentro de las vías legítimas

Se trata de plataformas reales mal utilizadas, la categoría más cara en la que equivocarse.

Concursos de diseño y trabajos sin contrato: las propuestas que no resultan ganadoras no obtienen ninguna remuneración, por lo que la opción 3 anterior te redirige a proyectos individuales.

las propuestas que no resultan ganadoras no obtienen ninguna remuneración, por lo que la opción 3 anterior te redirige a proyectos individuales. Subir contenido sin presentar un formulario fiscal: Adobe Stock retiene el 30 % si no se ha presentado ningún formulario válido.

Adobe Stock retiene el 30 % si no se ha presentado ningún formulario válido. Interpretar la cifra bruta de una plataforma como ingresos personales: tanto la comisión de Udemy como los gastos de envío de Amazon se deducen antes de que veas la cifra final.

tanto la comisión de Udemy como los gastos de envío de Amazon se deducen antes de que veas la cifra final. Diseños de impresión bajo demanda falsificados o con marcas registradas: utilizar un logotipo o un personaje que no te pertenezca conlleva el riesgo de que se suspenda tu cuenta en los canales de venta de Printify.

utilizar un logotipo o un personaje que no te pertenezca conlleva el riesgo de que se suspenda tu cuenta en los canales de venta de Printify. Considerar una baja tasa de aceptación como señal de estafa: la tasa de aceptación de BELAY, del 1 % al 2 %, es una selectividad real, publicada por la propia empresa, y no una señal de alarma.

Según la Norma sobre Oportunidades de Negocio de la FTC, cualquier afirmación sobre ingresos debe ir acompañada de un respaldo por escrito y de un documento informativo que se te entregue antes de realizar el pago. Si un vendedor no te lo muestra, considera que su afirmación sobre ingresos no está demostrada.

Veredicto final sobre los trabajos secundarios digitales

Si ya escribes o editas bien, la redacción freelance en Contra es uno de los trabajos secundarios digitales mejor remunerados que hay aquí, con una mediana federal de 76 910 dólares y sin que se te descuente ninguna comisión. Para crear algo que siga generando ingresos sin tener que dedicarle nuevas horas cada semana, la autoedición en Amazon KDP o la concesión de licencias de fotos en Adobe Stock generan ingresos de forma lenta pero real. Si empiezas hoy desde cero, la transcripción en Rev es una buena forma de iniciarte, con una remuneración de entre 0,40 y 1,10 dólares por minuto, que se paga semanalmente.

¿No te decides? Empieza esta misma noche con una app de recompensas gratuita mientras construyes adecuadamente tu camino basado en tus habilidades, porque ahí es donde los trabajos secundarios digitales realmente dan sus frutos. Inscripción gratuita, sin depósito: consigue Snakzy gratis mientras tu principal trabajo secundario digital encuentra su primer cliente o realiza su primera venta.

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