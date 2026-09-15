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Digitale Nebenjobs: So funktioniert’s – und wie viel man damit verdienen kann

Freiberufliches Schreiben und Lektorieren gehört hier zu den bestbezahlten digitalen Nebenjobs, mit einem bundesweiten Median von 76.910 Dollar pro Jahr für Autoren und Texter. Da Sie nebenbei nur einen Bruchteil dieser Stunden arbeiten, entspricht der realistische Verdienst einem Bruchteil dieses Medians und nicht dem in der Überschrift genannten Betrag.

Am besten bezahlt werden digitale Nebenjobs, die auf einer Fähigkeit basieren, die du bereits besitzt; diejenigen, für die du nichts weiter als einen Laptop brauchst , zahlen am wenigsten. Bei jedem Eintrag unten wird angegeben, wie viel man verdient, was die Einstiegskosten sind, wann das Geld tatsächlich auf dem Konto eingeht und welche Gebühren davon abgezogen werden, bevor es bei dir ankommt.

Arbeite diese Liste der Online-Nebenjobs der Reihe nach durch, bis du auf den ersten stößt, dessen Anforderungen du bereits erfüllst, und fange dort an. Diese digitalen Nebenjobs reichen von kostenlos bis hin zu einem kleinen monatlichen Abonnement, und bei keinem davon musst du das Haus verlassen, irgendwo hinfahren oder einen Kunden persönlich treffen. Bei einigen erfolgt die Auszahlung innerhalb weniger Tage; die kompetenzbasierten Angebote weiter oben auf der Liste zahlen am besten, es dauert jedoch am längsten, bis man den ersten Kunden gewonnen hat.

Sind digitale Nebenjobs tatsächlich realistisch?

Ja, wenn du über eine Fähigkeit oder ein Produkt verfügst. Zehn Stunden qualifizierte freiberufliche Arbeit pro Woche bringen realistisch gesehen 1.000 bis 2.500 Dollar im Monat ein – deutlich mehr als die 50 bis 300 Dollar, die ein neues digitales Produkt ohne Zielgruppe anfangs einbringt.

Der Unterschied liegt in der Zielgruppe und den Fähigkeiten, nicht im Aufwand. Bauen Sie sich beides auf, bevor Sie die Stundensätze verschiedener Plattformen vergleichen.

Was die Lohndaten und die Nutzungsbedingungen der Plattformen tatsächlich aussagen

Die veröffentlichten Medianwerte legen die Obergrenze für die qualifikationsbasierten Karrierewege fest. Laut den Lohndaten des BLS liegen die Verdienstmöglichkeiten für Schriftsteller und Autoren bei 76.910 US-Dollar, für Grafikdesigner bei 62.960 US-Dollar und für Sekretäre und Verwaltungsassistenten bei 48.310 US-Dollar, wobei der Wert für Führungskräfte auf 76.590 US-Dollar steigt. Halbieren oder vierteln Sie jeden dieser Beträge für die Stunden, die Ihnen tatsächlich zur Verfügung stehen: Das entspricht einer Teilzeitwoche als Freiberufler, nicht einem Vollzeitgehalt.

Für die produktbasierten Wege werden überhaupt keine vergleichbaren Gehaltsangaben veröffentlicht. Ein digitaler Download, ein Print-on-Demand-Design oder ein selbstveröffentlichtes E-Book werden danach bezahlt, wie viele Menschen dieselbe Datei kaufen, nicht nach Stunden.

Wann das Geld tatsächlich bei Ihnen ankommt

Keine dieser digitalen Nebenbeschäftigungen zahlt noch am selben Tag aus. Contra führt eine Auszahlung per Lastschrift innerhalb von etwa 30 Minuten durch, sobald ein Kunde bezahlt hat, Rev zahlt wöchentlich über PayPal aus, und Etsy bietet einen täglichen Einzahlungsplan an, sobald das Guthaben 15 $ erreicht. Alle anderen Dienste arbeiten nach einem längeren, veröffentlichten Zyklus: Adobe Stock wartet 45 Tage nach Ihrem ersten Verkauf, bevor eine Auszahlung erfolgt; Udemy und Amazon KDP haben beide eine Verzögerung von etwa zwei Monaten nach dem Verkauf selbst. Lesen Sie die Auszahlungsbedingungen, bevor Sie sich für einen Weg entscheiden, denn die Option mit der schnellsten Auszahlung ist hier nicht diejenige mit der höchsten Vergütung.

Die Selbstständigensteuer beträgt 15,3 % des Nettoeinkommens, aufgeteilt in 12,4 % Sozialversicherung und 2,9 % Medicare. Gemäß den Vorgaben der IRS musst du eine Steuererklärung abgeben, sobald dein Nettoeinkommen 400 $ erreicht; plane also mit etwa zwei Dritteln des Betrags, den eine Plattform als Bruttoeinkommen ausweist.

Der Wert, auf den ich mich im ersten Monat bei jedem dieser Nebenjobs im Homeoffice verlassen würde, liegt am unteren Ende der unten angegebenen Spanne. Der erste Kunde oder die ersten hundert Downloads sind der schwierigste Teil.

9 echte digitale Nebenjobs

Jeder Eintrag beginnt mit der Vergütung, gefolgt von den Kosten, sortiert nach der realistischen Verdienstobergrenze.

Wählen Sie ein Thema, über das Sie schneller schreiben können als ein Generalist. Autoren und Schriftsteller verdienen im Bundesdurchschnitt 76.910 US-Dollar pro Jahr oder 36,98 US-Dollar pro Stunde – das ist die höchste veröffentlichte Verdienstobergrenze unter den digitalen Nebenjobs auf dieser Liste. Dabei handelt es sich um ein Vollzeitgehalt für Vollzeitarbeit; bei zehn abgerechneten Stunden pro Woche bleibt realistisch gesehen also nur ein Teil davon übrig, nicht der gesamte Medianwert.

Contra erhebt 0 % Provision auf das, was du verdienst – bei einem 500-Dollar-Projekt erhältst du also immer noch 500 Dollar. Der Kunde zahlt stattdessen eine separate Gebühr pro Zahlung, die je nach Höhe der einzelnen Zahlungen gestaffelt ist (siehe Tabelle unten). Contra Pro für 29 $ pro Monat reduziert diese Kundengebühr etwa um die Hälfte, und Contra Max hebt sie vollständig auf.

Bringen Sie drei veröffentlichte Arbeitsproben zu einem Thema mit und legen Sie einen Mindestpreis fest, unter den Sie nicht gehen werden, denn der Fehler besteht hier darin, Großaufträge zu einem Preis anzubieten, den Sie niemals erhöhen können. Das Geld wird etwa 30 Minuten nach Zahlungseingang des Kunden auf eine Debitkarte überwiesen oder innerhalb von 3 bis 5 Werktagen per Banküberweisung. Jede nicht in Rechnung gestellte Stunde, die Sie damit verbringen, Kunden hinterherzulaufen, schmälert Ihren tatsächlichen Stundensatz – daher sind pünktlich gelieferte Arbeit und schnelle Antworten der Schlüssel zu einem Monatsverdienst von 2.000 $, nicht Glück; vergleichen Sie zunächst Upwork, Fiverr und Freelancer.com.

Keine Provision Contra 5.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Es wird keine Provision auf Ihre Einnahmen erhoben, sodass Sie bei einem Projekt im Wert von 500 $ auch tatsächlich 500 $ erhalten. Beginnen Sie mit Contra

Konzentriere dich auf die Unterstützung auf Führungsebene. Sekretärinnen und Verwaltungsassistenten verdienen im Median 48.310 $ pro Jahr, während die Führungsebene 76.590 $ erreicht – ein Sprung von fast 60 % bei denselben grundlegenden Fähigkeiten. BELAY stellt gezielt für diese Führungsebene ein, was dies zu einem der besser bezahlten digitalen Nebenjobs für alle mit echter Büroerfahrung macht.

Der Einstieg ist schwieriger, als die Bezahlung vermuten lässt. BELAY gibt öffentlich an, dass es nur 1 % bis 2 % der Bewerber einen Vertrag anbietet, wobei die meisten über Erfahrung in den Bereichen Verwaltung, Buchhaltung oder Marketing verfügen. Es handelt sich um 1099-Aufträge ohne garantierte Arbeitsstunden. BELAY veröffentlicht weder einen Standardvergütungssatz noch einen Zahlungsplan; fragen Sie daher im Vorstellungsgespräch direkt nach, anstatt von einer bestimmten Zahl auszugehen.

Bewerben Sie sich auf die Stelle, die am besten zu Ihrem stärksten Jahr passt: Assistenz der Geschäftsleitung, Buchhaltung oder Kundenservice – nicht als Generalist, da BELAY keine Mitarbeiter mit dieser Bezeichnung einstellt. Die Startkosten betragen null, abgesehen von einem Computer und einer zuverlässigen Internetverbindung. Auch Boldly, Time etc. und Prialto stellen Mitarbeiter für ähnliche, ausschließlich im Homeoffice ausgeübte Positionen ein.

Office-Kenntnisse aus der Ferne nutzen BELAY 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Bewerbung ist kostenlos, allerdings vergibt BELAY Verträge nur an 1 % bis 2 % der Bewerber. Siehe offene Stellen

Bieten Sie „Design“ nicht mehr als Kategorie an, sondern stattdessen ein konkretes Ergebnis: ein Logo-Paket oder eine Präsentation. Grafikdesigner verdienen im Median 62.960 $ pro Jahr oder 30,27 $ pro Stunde. Ein Paket mit konkreten Ergebnissen wird über diesem Stundenäquivalent angeboten. Lose Stundenarbeiten liegen preislich darunter.

Ein Fehler ist die Teilnahme an Designwettbewerben, bei denen jeder nicht prämierte Beitrag nichts einbringt. Wechseln Sie daher, sobald es möglich ist, direkt zu 1:1-Projekten. Die Registrierung bei 99designs ist kostenlos, allerdings wird die Bewerbung geprüft und du hast zwei Anläufe. Deine Plattformgebühr sinkt mit steigendem Level: 15 % auf der Einstiegsebene, 10 % auf der mittleren Ebene und 5 % auf der obersten Ebene – eine Senkung um zwei Drittel, die die Treue zu einer Plattform belohnt.

Die Zahlung geht automatisch innerhalb von 5 Werktagen auf dein Hyperwallet-Konto ein, sobald dein Guthaben 25 $ erreicht, und Hyperwallet ist mittlerweile für jede Auszahlung an Designer verpflichtend. Du benötigst ein Portfolio, das stark genug ist, um die kuratierte Bewerbung zu bestehen. Vergleiche zunächst Dribbble, Behance und Upwork und entscheide dich erst dann für eine Plattform, wenn diese tatsächlich Kundenaufträge generiert.

Die Gebühr sinkt, je erfolgreicher Sie werden 99designs 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Registrierung ist kostenlos, und die Plattformgebühr sinkt mit steigendem Level von 15 % auf 5 %. Registrieren Sie sich als Designer

Legen Sie den Preis für Ihr E-Book zunächst auf einen Betrag zwischen 2,99 $ und 12,99 $ fest. Nur in dieser Preisspanne erhalten Sie bei Amazon eine Tantieme von 70 % – eine Obergrenze, die in diesem Jahr zum ersten Mal seit 2007 angehoben wurde. Außerhalb dieser Spanne oder in nicht berechtigten Ländern sinkt die Tantieme auf 35 %. In der höchsten Preisstufe fällt weiterhin eine geringe Bereitstellungsgebühr an, deren Höhe sich nach der Dateigröße richtet und in der folgenden Tabelle aufgeführt ist.

Die Veröffentlichung kostet nichts: keine Einstellgebühr, kein Abonnement, und Sie behalten das uneingeschränkte Recht, das Buch jederzeit wieder aus dem Angebot zu nehmen. Die tatsächlichen Kosten bestehen aus einem Cover und einer Lektoratsbearbeitung, die gut genug sind, um eine Flut von Ein-Stern-Bewertungen zu überstehen, da Amazon selbst keine Mindestqualitätsstandards festlegt. Dies ist eine der wirklich passivsten digitalen Einnahmequellen hier, sobald ein Titel veröffentlicht ist, auch wenn der erste Titel selten viel einbringt.

Tantiemen werden 60 Tage nach dem Monat ausgezahlt, in dem ein Verkauf stattfand; ein Verkauf im Januar wird also Ende März ausgezahlt. Bei der Direktüberweisung gibt es praktisch keinen Mindestbetrag, während Zahlungen per Scheck oder Überweisung so lange zurückgehalten werden, bis der Betrag von etwa 100 Dollar erreicht ist. Der Fehler besteht darin, einen Titel zu veröffentlichen und dann abzuwarten: Ein Backlist-Angebot von drei oder vier verwandten Büchern wächst weitaus schneller als ein einzelnes Buch, das intensiver vermarktet wird. Draft2Digital und Barnes & Noble Press erreichen Leser, die Amazon nicht erreicht.

Behalten Sie bis zu 70 % Amazon Kindle Direct Publishing 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Veröffentlichung ist kostenlos, wobei Sie bei E-Books im Preisbereich von 2,99 bis 12,99 US-Dollar 70 % des Erlöses behalten. Kostenlos mit dem Veröffentlichen beginnen

Auf Udemy behalten Sie 97 % des Umsatzes, der über Ihren eigenen Gutschein oder Empfehlungslink erzielt wird, gegenüber 37 %, wenn Udemy den Käufer über seinen eigenen Marktplatz vermittelt. Diese Differenz macht das gesamte Geschäftsmodell aus und macht dies zu einem der am stärksten vom Publikum abhängigen digitalen Nebenjobs auf dieser Liste.

Das Veröffentlichen ist kostenlos: Es fallen keine Gebühren für die Erstellung oder das Hosten eines Kurses an, und es gibt keine Begrenzung hinsichtlich der Anzahl der Kurse, die Sie anbieten können. Die Einnahmen über den Marktplatz werden mit einer Verzögerung von etwa 60 Tagen ausgezahlt und in den ersten zehn Werktagen des dritten Monats nach dem Verkauf gutgeschrieben, sobald dein Guthaben den Mindestbetrag von 25 $ erreicht hat. Für die Aufnahme eines ersten Moduls benötigst du ein Thema, ein Mikrofon und bereits eine ausreichend große Fangemeinde, damit der Anteil von 97 % realistisch ist.

Der Fehler besteht darin, die Preise auf hohe Stückzahlen auszurichten und die Suche nach Teilnehmern dann vollständig der Plattform zu überlassen – was dich dauerhaft an die 37-Prozent-Quote bindet. Teachable, Thinkific und Skillshare teilen die Einnahmen anders auf und eignen sich besser für eine kleinere bestehende Fangemeinde.

Zur freien Veröffentlichung Udemy 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Veröffentlichung ist kostenlos; Sie behalten 97 % der Umsätze, die Sie über Ihren eigenen Link erzielen. Kostenlos mit dem Unterrichten beginnen

Entwerfen Sie eine Datei und überlassen Sie den Rest einem Fulfillment-Partner. Printify veröffentlicht keine Zahlen zu den Verkäufereinnahmen. Ihre Marge über den Grundkosten und den Versandkosten ist der Gesamtbetrag, und Sie berühren, lagern oder versenden niemals selbst ein physisches Produkt.

Der Free-Tarif kostet 0 $ pro Monat und umfasst fünf Shops sowie unbegrenzte Designs, sodass die einzigen wirklichen Startkosten das Design selbst sind. Der Premium-Tarif kostet 39 $ pro Monat oder 24,99 $ pro Monat bei jährlicher Abrechnung (299 $ pro Jahr). Durch die Produktrabatte macht er sich bereits nach etwa 15 Verkäufen pro Monat bezahlt. Du benötigst ein Design, einen Online-Shop und ein Produkt, das du selbst tragen oder nutzen würdest.

Dein Vertriebskanal, nicht Printify, legt deinen Auszahlungsplan fest, da Printify als Lieferant die Grundkosten und den Versand für jede Bestellung in Rechnung stellt. Ein häufiger Fehler ist es, den Preis allein anhand der Grundkosten zu kalkulieren und den Versand zu vergessen – dadurch kann aus einer Marge von 6 $ plötzlich nur noch 1 $ werden. Printful, Gelato und Gooten bieten denselben Service an.

Kein Lagerbestand für den Versand Printify 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenloses Abonnement für 0 $ pro Monat, fünf Shops und kein Lagerbestand, der gekauft oder gelagert werden muss. Starten Sie Printify kostenlos

Erstelle einmalig eine Datei – einen Planer, eine Vorlage oder eine Druckvorlage – und verkaufe sie immer wieder. Die Bereitstellung eines Downloads verursacht keine zusätzlichen Kosten, was diesem Geschäft eine der besten Margen unter den digitalen Nebenjobs auf dieser Liste beschert, auch wenn Etsy keine Verdienstzahlen pro Verkäufer veröffentlicht.

Ein Eintrag kostet 0,20 $ und ist vier Monate lang gültig; dreißig Einträge kosten also 6 $ und bieten dreißig separate Chancen, in den Suchergebnissen zu erscheinen. Voraussetzungen: eine Datei, für deren Verkauf Sie die vollständigen Rechte besitzen, und im Voraus festgelegte Rückgabebedingungen. Der Fehler besteht darin, nur ein Produkt einzustellen und abzuwarten, anstatt mehrere gleichzeitig zu testen.

Sobald ein Verkauf zustande kommt, erhebt Etsy eine Transaktionsgebühr von 6,5 % zuzüglich etwa 3 % für die Zahlungsabwicklung. Von einem Download im Wert von 12 US-Dollar bleiben nach Abzug dieser Gebühren etwas mehr als 10 US-Dollar übrig, wie in der folgenden Tabelle ausführlich dargestellt. Auszahlungen erfolgen täglich, wöchentlich, zweiwöchentlich oder monatlich, wobei neue Verkäufer mit einer Sperrfrist von bis zu 20 Werktagen rechnen müssen, bevor das Geld freigegeben wird; der Verkauf an ein bereits bestehendes Publikum verkürzt diese Wartezeit. Gumroad, Payhip und Creative Market erreichen eine andere Käuferschicht.

Zwanzig Cent für die Einstellung Etsy 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Kosten betragen 0,20 $ pro Inserat, wobei tägliche Auszahlungen erfolgen, sobald Ihr Guthaben 15 $ übersteigt. Eröffnen Sie Ihren Shop

Adobe Stock zahlt den Urhebern 33 % des Nettoverkaufspreises für Fotos, Vektorgrafiken und Illustrationen sowie 35 % für Videos. Es werden keine typischen Einkommensangaben für Urheber veröffentlicht, da die Vergütung hier auf Bibliotheksbasis erfolgt – also Centbeträge pro Download aus einem großen Katalog statt eines Festpreises pro Auftrag.

Die Anmeldung kostet 0 $, und du wählst den Zeitpunkt der Auszahlung selbst: Beantrage eine Auszahlung, sobald dein Guthaben 25 $ erreicht hat. Diese Beantragung ist erst 45 Tage nach deinem ersten Verkauf möglich, und das Geld geht dann innerhalb von 7 bis 10 Werktagen per PayPal, Payoneer oder Skrill ein. Sie benötigen eine Kamera, die Sie bereits besitzen, Model-Freigaben für alle erkennbaren Gesichter sowie ein eingereichtes Steuerformular, bevor Sie Bilder hochladen. Ohne ein solches Formular behält Adobe 30 % ein.

Ein häufiger Fehler ist es, nur eine Handvoll Bilder hochzuladen und schnelle Einnahmen zu erwarten. Eine Bilddatenbank wird erst bei einer gewissen Menge relevant; betrachten Sie die ersten fünfzig Uploads daher als Mindestanzahl. Shutterstock, Getty Images und Alamy lizenzieren die gleiche Art von Dateien.

Auszahlung auf Anfrage Adobe Stock 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Anmeldung ist kostenlos, die Provision beträgt 33 % für Fotos und 35 % für Videos, Auszahlungen sind ab 25 US-Dollar möglich. Werden Sie Mitwirkender

Wählen Sie zuerst die Aufgabe und dann die Plattform aus. Rev zahlt 0,40 bis 1,10 US-Dollar pro Audiominute für die Transkription und 0,54 bis 1,10 US-Dollar pro Audiominute für die Untertitelung; die Angaben beziehen sich auf eine Audiominute und nicht auf eine Arbeitsminute. Ein Anfänger benötigt in der Regel drei bis vier Minuten für eine Audiominute, sodass dies ein fairer Einstieg unter den digitalen Nebenjobs ist.

Sie benötigen einen Computer, eine zuverlässige Internetverbindung und sehr gute Englischkenntnisse sowie eine kostenpflichtige Eignungsprüfung und eine Probeaufnahme, bevor Sie zugelassen werden. Es gibt keine wöchentliche Mindestverpflichtung, sodass sich dies gut neben einem Vollzeitjob ausprobieren lässt. Rev zahlt wöchentlich über PayPal für alle genehmigten Arbeiten – einer der schnellsten Zahlungsrhythmen auf dieser Liste. Ein Fehler wäre es, allgemeine Aufträge anzustreben, anstatt sich für eine spezialisierte Rolle zu qualifizieren, da Rev auch die Übersetzung von Untertiteln und juristische Transkriptionen zu deutlich höheren Tarifen anbietet; TranscribeMe und GoTranscript verfahren ähnlich.

Wöchentliche Auszahlung Rev 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Bewerbung ist kostenlos, die Vergütung beträgt 0,40 bis 1,10 US-Dollar pro Audiominute und wird wöchentlich über PayPal ausgezahlt. Auf Rev anwenden

Vergleich verschiedener digitaler Nebenjobs

Ein hoher angegebener Vergütungssatz bedeutet kaum etwas, wenn Plattformgebühren, Transaktionsabzüge und vorgeschriebene Sperrfristen verhindern, dass das Geld Ihr Bankkonto erreicht, wenn Sie es brauchen.

Um Ihnen einen ehrlichen Überblick darüber zu geben, was diese neun digitalen Nebenjobs tatsächlich einbringen, vergleicht die untenstehende Matrix die einzelnen Möglichkeiten zur Fernarbeit nebeneinander und stuft sie nach realistischen Einkommensobergrenzen, Vorlaufkosten, Auszahlungszeitplänen und den spezifischen Plattformbedingungen ein, die Ihren endgültigen Nettoverdienst bestimmen.

Methode Plattform Verdienst Startkosten Auszahlungszeitpunkt Gebühr, die das Nettoeinkommen beeinflusst Wie passiv Freiberufliches Schreiben Contra Median: 76.910 $ (BLS) Kostenlos; Pro 29 $/Monat ~30 Min. bis zur Abbuchung; 3–5 Tage bis zur Gutschrift 0 % Provision; Kundengebühr 2–29 $ Aktiv, pro Projekt Virtueller Assistent BELAY 48.310–76.590 $ Median (BLS) Kostenlose Bewerbung Nicht veröffentlicht Nicht veröffentlicht Aktive, vertraglich vereinbarte Arbeitsstunden Grafikdesign 99designs Median: 62.960 $ (BLS) Kostenlose Registrierung 5-Tage-Prüfung, versendet für 25 $ 15 %/10 %/5 % je nach Stufe Aktiv, pro Lieferumfang E-Books im Selbstverlag Amazon KDP 70 % Tantiemen, 2,99–12,99 $ Kostenlos 60 Tage nach dem Verkaufsmonat 0,15 $/MB Übertragungsgebühr Passiv nach dem Hochladen Erstellung von Online-Kursen Udemy 97 % eigene Verkäufe, 37 % Marktplatz Kostenlose Veröffentlichung Monat 3; Mindestbetrag 25 $ 63 % Provision auf Marktplatz-Verkäufe Passives Einkommen nach der Aufnahme Print-on-Demand Printify Nicht veröffentlicht; Ihre Marge 0 $ für den kostenlosen Tarif; Premium 39 $/Monat Wird von Ihrem Vertriebskanal festgelegt Grundkosten und Versandkosten pro Bestellung Passiv nach der Gestaltung Digitale Produkte Etsy Nicht veröffentlicht; Ihre Marge 0,20 $ pro Angebot Täglich ab 15 $; bei neuen Verkäufern langsamer 6,5 % + 3 % und 0,25 $ Passiv nach der Datei Stockfotos und -videos Adobe Stock 33 % Fotos, 35 % Videos Kostenlos Auf Anfrage für 25 $; zunächst 45 Tage Wartezeit 30 % Quellensteuer ohne Steuerformular Passiv nach dem Hochladen Transkription Rev 0,40–1,10 $ pro Audiominute Kostenlose Bewerbung Wöchentliche Auszahlung über PayPal Keine veröffentlicht Aktiv, pro Audiominute

Wie wir diese digitalen Nebenjobs ausgewählt haben

Diese digitalen Nebenjobs mussten vollständig aus der Ferne erledigt werden können, ohne persönliche Treffen, ohne Fahrzeug und ohne physisches Inventar, mit dem der Leser jemals in Berührung kommt, und sie mussten die bundesweiten Lohndaten oder ihre eigenen Honorar- und Auszahlungsbedingungen veröffentlichen.

Was jeder Eintrag nachweisen musste

Sechs Kriterien entschieden über diese Liste von Möglichkeiten, online Geld zu verdienen, die für das „Play-to-Earn“-Publikum zusammengestellt wurde, das bereits daran gewöhnt ist, am Bildschirm Geld zu verdienen.

Vollständig digital, ohne Präsenzkomponente – kein Fahrdienst, keine Geschäftsräume und kein physischer Lagerbestand, den der Leser selbst lagert oder versendet.

kein Fahrdienst, keine Geschäftsräume und kein physischer Lagerbestand, den der Leser selbst lagert oder versendet. Veröffentlichte Vergütungen oder Gebühren – BLS-Medianwerte ab Mai 2025 oder die eigene Gebührenseite der Plattform.

BLS-Medianwerte ab Mai 2025 oder die eigene Gebührenseite der Plattform. Auszahlungsbedingungen, angegeben, nicht angenommen – Jeder Eintrag oben gibt den tatsächlichen Zeitplan an, von den 30 Minuten bei Contra bis zur ersten Wartezeit von 45 Tagen bei Adobe Stock.

Jeder Eintrag oben gibt den tatsächlichen Zeitplan an, von den 30 Minuten bei Contra bis zur ersten Wartezeit von 45 Tagen bei Adobe Stock. Eine echte Anmeldeseite – Jeder Link in einer Überschrift führt zu der Seite, auf der der Vorgang tatsächlich beginnt.

Jeder Link in einer Überschrift führt zu der Seite, auf der der Vorgang tatsächlich beginnt. Rechtmäßig und altersgerecht – US-rechtskonform, keine Glücksspielangebote, keine Beteiligung von Minderjährigen.

US-rechtskonform, keine Glücksspielangebote, keine Beteiligung von Minderjährigen. Brutto- und Nettobeträge werden getrennt ausgewiesen – Udemy’s 63-prozentiger Anteil an Marktplatzumsätzen und Etsys Gebührenstruktur werden angegeben.

Alles, was eine dieser sechs Prüfungen nicht bestand, wurde vollständig aus dem Ranking ausgeschlossen.

Was ausgeschlossen wurde

Ausgeschlossen wurden alle Angebote, für die ein Fahrzeug, ein Lager oder ein persönliches Treffen erforderlich war, da diese Liste speziell die digitale Untergruppe von Nebenjobs abdeckt und nicht das Fahren in der Gig-Economy oder den persönlichen Weiterverkauf. Ebenfalls ausgeschlossen: alle Einkommensangaben, die sich nur auf eine Marketingseite und nicht auf die eigenen Geschäftsbedingungen der Plattform bezogen. Jede Plattform ohne funktionierenden, aktuellen Anmeldelink wurde ebenfalls ausgeschlossen. Das Partnerprogramm von Fiverr ist unsererseits noch nicht bestätigt, daher wird es oben nur als Alternative genannt, jedoch niemals als Partner verlinkt.

Können Prämien-Apps Ihr Einkommen aufbessern?

Prämien-Apps bringen jeden Monat mehrere Dutzend Dollar ein. Sie gehören nach wie vor auf diese Liste der digitalen Einkommensquellen: keine Kosten, keine Kundenakquise und eine schnelle erste Auszahlung.

Prüfen Sie zunächst die Auszahlungsgrenze, da diese bestimmt, wie lange ein Guthaben unbezahlt bleibt. Wenn Gaming bereits Teil Ihrer Routine ist, passen Apps, die echtes Geld fürs Spielen zahlen, gut zu den beiden unten aufgeführten.

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Was die Schwellenwerte wirklich bedeuten

Ein Mindestbetrag von 10 Dollar bedeutet eine längere Wartezeit als bei 1 Dollar, und die Wartezeit wird nie zusätzlich vergütet. Bei Big Cash mit seiner 1-Dollar-Schwelle erhältst du die Auszahlung am schnellsten von den dreien, auch wenn ein Dollar kein echtes Einkommen darstellt. Bei KashKick musst du über 18 Jahre alt sein und in den USA oder Großbritannien wohnen; die Auszahlung erfolgt über PayPal oder Venmo.

Niedrigster Auszahlungsbetrag Bigcash 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Anmeldung ist kostenlos, Auszahlungen sind bereits ab 1 $ möglich, sodass die erste Auszahlung schnell erfolgt. Testen Sie BigCash kostenlos

Wenn du eine App suchst, die du neben deinem digitalen Hauptnebenjob nutzen kannst, dann wähle Snakzy: Hier kannst du dir ab 5 $ Geld auszahlen lassen und deine freie Zeit in ein kleines Guthaben verwandeln. Die Anmeldung ist kostenlos, eine Einzahlung ist nicht erforderlich.

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Was nicht funktioniert

Jedes Angebot, bei dem dir Gebühren berechnet werden, bevor du eine Auszahlung erhältst, verkauft dir die Idee eines Nebenverdienstes, nicht das Einkommen selbst. Die folgenden Fallstricke beziehen sich speziell auf diese neun Wege.

Angebote, bei denen dir zuerst Gebühren berechnet werden

Diese nehmen Ihr Geld, bevor es ein Kunde oder Käufer tut.

Kostenpflichtige E-Book-Pakete mit Weiterverkaufsrechten – Ein Paket mit „fertigen“ E-Books mit Weiterverkaufsrechten stellt Sie in Konkurrenz zu allen anderen, die dasselbe Paket gekauft haben.

Ein Paket mit „fertigen“ E-Books mit Weiterverkaufsrechten stellt Sie in Konkurrenz zu allen anderen, die dasselbe Paket gekauft haben. Veröffentlichungssysteme mit garantierten Bestsellern – Bezahlte Kurse, die ein festes Einkommen aus dem Selbstverlag versprechen, kehren die Reihenfolge um: Bauen Sie zuerst ein Backlist-Sortiment auf, bevor Sie das System beurteilen.

Bezahlte Kurse, die ein festes Einkommen aus dem Selbstverlag versprechen, kehren die Reihenfolge um: Bauen Sie zuerst ein Backlist-Sortiment auf, bevor Sie das System beurteilen. Kurse, in denen man lernt, Kurse zu verkaufen – Wenn der einzige Einkommensnachweis darin besteht, denselben Kurs an die nächste Person zu verkaufen, ist das kein Beweis.

Wenn der einzige Einkommensnachweis darin besteht, denselben Kurs an die nächste Person zu verkaufen, ist das kein Beweis. Kostenpflichtige Verzeichnisse „geprüfter“ digitaler Nebenverdienste – Eine Liste von Plattformen ist eine Suche, die Sie kostenlos durchführen können; dafür Geld zu verlangen, ist das verräterische Zeichen.

Dass Ihnen Gebühren berechnet werden, bevor ein Kunde oder Käufer dies tut, ist das verräterische Zeichen bei allen vier Fällen.

Fallstricke innerhalb der seriösen Wege

Dies sind echte Plattformen, die falsch genutzt werden – die teurere Kategorie, bei der man sich irren kann.

Designwettbewerbe und Spec-Work – Jeder nicht prämierte Beitrag bringt nichts ein, weshalb Punkt 3 oben Sie stattdessen zu 1:1-Projekten weiterleitet.

Jeder nicht prämierte Beitrag bringt nichts ein, weshalb Punkt 3 oben Sie stattdessen zu 1:1-Projekten weiterleitet. Hochladen ohne Einreichung eines Steuerformulars – Adobe Stock behält 30 % ein, wenn kein gültiges Formular vorliegt.

Adobe Stock behält 30 % ein, wenn kein gültiges Formular vorliegt. Den Bruttobetrag eines Marktplatzes als persönliches Einkommen betrachten – Die Marktplatzprovision von Udemy und die Versandgebühr von Amazon werden abgezogen, bevor Sie einen Betrag sehen.

Die Marktplatzprovision von Udemy und die Versandgebühr von Amazon werden abgezogen, bevor Sie einen Betrag sehen. Gefälschte oder markenrechtlich geschützte Print-on-Demand-Designs – Die Verwendung eines Logos oder einer Figur, deren Rechte Ihnen nicht gehören, birgt das Risiko einer Kontosperrung auf den Vertriebskanälen von Printify.

Die Verwendung eines Logos oder einer Figur, deren Rechte Ihnen nicht gehören, birgt das Risiko einer Kontosperrung auf den Vertriebskanälen von Printify. Eine niedrige Akzeptanzrate als Betrugsindikator deuten – Die von BELAY veröffentlichte Angebotsquote von 1 % bis 2 % ist ein Zeichen echter Selektivität und kein Warnsignal.

Gemäß der „Business Opportunity Rule“ der FTC muss eine Behauptung über bezahlte Einnahmen schriftlich belegt und ein Informationsdokument vorgelegt werden, bevor Sie eine Zahlung leisten. Wenn ein Verkäufer Ihnen dies nicht vorlegt, betrachten Sie seine Einkommensangabe als unbewiesen.

Abschließendes Urteil zu digitalen Nebenjobs

Wenn Sie bereits gut schreiben oder redigieren können, ist freiberufliches Schreiben auf Contra einer der bestbezahlten digitalen Nebenjobs hier, mit einem bundesweiten Medianverdienst von 76.910 US-Dollar und ohne Provisionsabzug. Um etwas aufzubauen, das sich ohne wöchentlichen Zeitaufwand weiter auszahlt, zahlen sich Selbstveröffentlichungen auf Amazon KDP oder die Lizenzierung von Fotos auf Adobe Stock langsam, aber sicher aus. Wenn du heute bei Null anfängst, ist die Transkription bei Rev mit 0,40 bis 1,10 Dollar pro Minute – wöchentlich ausgezahlt – der ehrliche Einstieg.

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Häufig gestellte Fragen