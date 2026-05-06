18 juegos parecidos a AFK Arena que no te puedes perder en 2025

Los mejores juegos similares a AFK Arena Respeta un recurso fundamental: tu tiempo. Estos juegos de rol «pasivos» entienden que no siempre puedes estar pegado a la pantalla, y se adaptan a ello. Se centran en el combate automático y la profundidad estratégica. Tú sigues tomando las decisiones importantes. Sin embargo, consigues héroes a través de los sistemas gacha y mejoras su equipamiento.

Entonces ves cómo dominan en la batalla. La satisfacción reside en configurar la máquina perfecta, que funciona sin necesidad de intervención manual. Las tareas diarias se completan en cuestión de minutos, no de horas. Y como de la AFC A pesar de su éxito, el mercado ha visto surgir alternativas muy sólidas. Esta lista recoge 18 títulos que manejan a la perfección la mecánica de juego inactivo y, al mismo tiempo, aportan sus propias innovaciones.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a AFK Arena

Si te preguntas qué juegos de rol de gestión en segundo plano están realmente a la altura AFK ArenaGracias a su encanto, estas selecciones te ahorrarán tener que estar buscando sin parar. La mayoría de los imitadores copiaron el sistema de selección de héroes y los combates automáticos, pero se quedaron sin la diversión de la progresión real. Estos, sin embargo, sí que han entendido de qué va:

Idle Heroes (2016) – Los héroes de diferentes facciones luchan por ti, y el progreso continúa incluso cuando no estás conectado. Summoners War: Sky Arena (2014) – Invoca monstruos y conquista mazmorras mientras asciendes en la clasificación de PvP. Raid: Leyendas de las Sombras (2018) – Las impresionantes imágenes y los detallados modelos de los campeones hacen que las batallas parezcan sacadas de una película.

Da la sensación de que, en cada uno de ellos, los desarrolladores se sentaron y analizaron AFK Arena, y dijo: «Vale, ¿cómo podemos mejorar esto?» El resultado es una gama que redefine el género. Desplázate hacia abajo para ver la lista completa y encontrar el que mejor se adapte a tu estilo de juego.

Los 18 mejores juegos similares a AFK Arena que sin duda vale la pena probar

The los próximos 18 títulos han conservado una base de jugadores activos durante años gracias a actualizaciones constantes y a la participación de la comunidad. Recompensan tu esfuerzo y respetan tu tiempo: juega solo unos minutos al día y seguirás sintiendo esa satisfactoria progresión en potencia y en la historia.

1. Idle Heroes [La mejor alternativa de RPG inactivo a AFK]

Nuestra puntuación 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Android, iOS Año de estreno 2016 Creador/es Desarrolladores/editores: DHGAMES, EGAME Duración media de la partida Varía Lo que me gustó Un sistema de mejora de héroes fantástico

Idle Heroes es uno de esos juegos como AFK Arena, que te sigue atrayendo. Es un juego de rol que no espera a que juegues. Sigue avanzando por sí solo.

La colección cuenta con más de 200 héroes. Las sinergias entre facciones aportan profundidad a la creación de equipos. Puedes combinar guerreros de Bosque, Sombra, Fortaleza, y otros ámbitos.

Sistemas de ascensión te permiten subir de nivel a los héroes hasta el nivel «divino». Los modos comoUna prueba de valor and La mazmorra de AspenPon a prueba hasta dónde pueden llegar tus héroes.

Para más información Guarda los orbes del Profeta para eventos especiales en lugar de usarlos de inmediato. Las recompensas de los eventos ofrecen un rendimiento por héroe considerablemente mejor que las invocaciones normales.

Lo que más me gusta de Idle Heroes es lo rápido que se pueden completar las cosas. El juego valora tu esfuerzo: las tareas diarias se completan en unos 10 minutos. El sistema gacha resulta generoso en comparación con el de la competencia, y los eventos de la comunidad mantienen el metajuego siempre fresco.

El estilo visual combina elementos del arte fantástico oriental y occidental. Los héroes van desde caballeros con armadura hasta fénix resplandecientes. Cada uno tiene un aspecto diferente en combate, y sus ataques surcan la pantalla con destellos brillantes.

El combate automático es trepidante: las habilidades se activan una tras otra y las batallas terminan antes de que te des cuenta. Es agradable verlo durante unos minutos y luego dejarlo un rato mientras el juego sigue avanzando por ti.

Mi veredicto:Idle Heroes demuestra lo bien que puede envejecer el diseño clásico de los juegos de gestión pasiva. Es fácil de jugar cada día, pero sigue ofreciendo una gran profundidad.

2. Summoners War: Sky Arena [La mejor experiencia de RPG clásico con gacha]

Nuestra puntuación 9.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Android, iOS, PC Año de estreno 2014 Creador/es Desarrollador/Editor: Com2uS Duración media de la partida ~280 horas Lo que me gustó Amplias opciones de personalización de runas

Summoners War: Sky Arena convierte la vieja idea de coleccionar monstruos en una auténtica aventura de rol. La historia narra el enfrentamiento entre la Tribu del Cielo y los Caballeros Dragón. Formas un ejército de criaturas como Lushen, Veromos y Verdehile para enfrentarte a ellos.

Las batallas se desarrollan mediante un sistema por turnos dentro de la mazmorra de Cairos. Puedes invocar a más de 1.500 monstruos mediante pergaminos. Cada uno pertenece a un elemento: fuego, agua, viento, luz u oscuridad.

El sistema de runas aporta profundidad a medida que vas avanzando en la Fortaleza de los Gigantes, la Guarida del Dragón y la Necrópolis. Las partidas de la Arena se disputan en el Campeonato Mundial de la Arena, mientras que las batallas de asedio enfrentan a los clanes entre sí.

Para más información Aventúrate en la mazmorra de Farm Giants para mejorar tus runas antes de subir de rango en la arena. La calidad de las runas es más importante que la rareza de los monstruos para triunfar en la competición.

Los gráficos utilizan un estilo artístico 3D estilizado. Los monstruos van desde diminutos slimes hasta enormes dragones. Las habilidades iluminan la pantalla durante los enfrentamientos en la Grieta Dimensional. Los campos de batalla van desde picos volcánicos hasta cuevas de cristal resplandecientes.

A lo largo de los años, Summoners War se ha convertido en un título muy popular en el mundo de los eSports. Los torneos internacionales se celebran bajo la Summoners War: World Arena banner. Las misiones diarias te permiten avanzar en la Prueba de la Ascensión, y el sistema de energía limita el tiempo que puedes dedicar a farmear Gigantes B12 de forma continuada.

La optimización de runas y la dinámica del PvP te mantendrán enganchado durante años. La lista de monstruos incluye héroes raros de 5 estrellas naturales, como Seara y Perna, y las mecánicas de evolución te permiten llevar a tus luchadores más fuertes hasta las seis estrellas.

Mi veredicto:La personalización más completa de las runas y una escena de eSports muy activa hacen que Summoners War: Sky Arena el referente indiscutible del género.

3. Raid: Leyendas de las Sombras [El mejor juego de combate «idle» con gran calidad de producción]

Nuestra puntuación 9.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Android, iOS, PC Año de estreno 2018 Creador/es Desarrollador/Editor: Plarium Games Duración media de la partida ~17 horas Lo que me gustó Impresionantes diseños de los personajes

Raid: Leyendas de las Sombras Da la sensación de que está hecho para aquellos jugadores que buscan emoción y detalles en sus aventuras de rol. La historia se desarrolla en el mundo de Teleria, devastado por la guerra. Aquí lideras a antiguos campeones para derrotar a un poder oscuro.

Todos los héroes parecen sacados directamente de una película de fantasía. La jugabilidad se divide entre las misiones de la campaña, que tienen lugar en el castillo de Kaerok y en las Tierras Muertas. En mazmorras como «La guarida del dragón» y «La guarida de la araña» se pueden conseguir artefactos. Las batallas contra los jefes de clan ponen a prueba a tu equipo frente al Señor de los Demonios.

La Torre de la Perdición cuenta con 120 plantas y jefes finales como la Araña Helada y el Dragón Eterno. Las batallas en la arena tienen lugar por todo Niveles desde Bronce hasta Oro.

Para más información Para obtener recompensas por tus avances de forma constante, completa las misiones diarias. Estas tareas te proporcionan recursos que aceleran considerablemente el desarrollo de tus campeones.

Raid: Leyendas de las Sombras planificación de recompensas. Las Guerras de facciones dividen la plantilla en 13 criptas. Los eventos de fusión te permiten combinar campeones raros para crear legendarios como Rhazin Scarhide. Las conexiones diarias ofrecen recompensas constantes, entre las que se incluyen fragmentos sagrados raros.

Raid’s Los gráficos destacan entre los juegos de rol para móviles. Campeones como Coldheart y Scyl, de los Drakes, lucen armaduras detalladas y animaciones fluidas. Tanto el combate automático como el manual se ven muy bien en zonas como el Pico del Golem de Hielo.

Mi veredicto:Raid: Leyendas de las Sombras ofrece gráficos con calidad de consola y una amplia selección de campeones en una impresionante experiencia para móviles.

4. Hero Wars [La mejor alternativa a AFK Arena para jugar en el navegador]

Nuestra puntuación 9.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Android, iOS, navegador web Año de estreno 2016 Creador/es Desarrollador/Editor – Nexters Duración media de la partida ~8 horas Lo que me gustó Una mecánica de juego sencilla pero estratégica

Hero Wars es uno de los juegos más accesibles similares a AFK Arena. El reino de Dominion se enfrenta a una invasión de las fuerzas oscuras, y formarás un equipo de héroes para derrotar a tus enemigos. Tu escuadrón está compuesto por guerreros, magos y arqueros.

El protagonista es el personaje que elijas para liderar tu formación. Cada personaje compite a su manera, y descubrir cómo encajan sus habilidades entre sí es lo que realmente engancha. Las misiones de la campaña hacen avanzar la historia.

El modo Torre pone a prueba a tu equipo con una dificultad creciente. Las batallas en la Arena se centran en el PvP. La Gran Arena añade un segundo nivel de competición. Las guerras de clanes enfrentan a los clanes entre sí. Las incursiones contra jefes requieren trabajo en equipo para superarlas.

Para más información Céntrate en tus cinco héroes principales. Mejorar unos pocos que sean fuertes te llevará más lejos que repartir tus recursos entre demasiados.

Puedes cambiar entre el navegador y el móvil sin perder el progreso. El avance depende de los glifos, los artefactos y las mejoras de los titanes. Los aspectos, como el de «Beach Party Celeste», dan a los héroes un nuevo aspecto.

Este juego de rol es ideal para partidas ocasionales en el portal de Outland. El modo de combate automático se encarga de la mayoría de las fases de la campaña, y puedes activar la velocidad 3x para avanzar más rápido. Eventos como «Clash of Worlds» mantienen el juego siempre interesante.

Mi veredicto:Hero Wars Es fácil de aprender y se puede jugar tanto en el navegador como en el móvil. Ideal para jugadores ocasionales a los que les gusta avanzar poco a poco.

5. Campeones inactivos de los Reinos Olvidados [El mejor juego de rol inactivo con temática de D&D]

Nuestra puntuación 9.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Android, iOS, PS4, Xbox One, macOS, PC, Nintendo Switch Año de estreno 2018 Creador/es Desarrollador/Editor – Codename Entertainment Duración media de la partida ~44 horas y media Lo que me gustó Una divertida mezcla de personajes de D&D

Este producto con licencia oficial Dungeons & Dragonsviaje,Campeones inactivos de los Reinos Olvidados, se basa en las ricas historias del clásico juego de mesa. Reúnes a un grupo de héroes conocidos, entre los que se incluyen Drizzt Do’Urden y Minsc, y guíalos a lo largo de múltiples misiones.

Aquí nos centramos principalmente en la estrategia de alineación en 10 posiciones. Tienes que decidir qué campeón debe colocarse en cada sitio y, a continuación, asignarlos a las posiciones correspondientes.

Cada uno aporta sus propias habilidades y potenciadores, por lo que una buena configuración es más importante que tener buenos reflejos.

Para más información Coloca a los campeones estratégicamente para aprovechar al máximo las bonificaciones de formación. La ubicación de los personajes influye más en el daño infligido que el nivel de cada campeón.

El equipo se obtiene en seis ranuras por campeón. Puedes reiniciar el progreso para conseguir favores, lo que aumenta las ganancias de oro futuras. Las variantes modifican las misiones habituales, mientras que los eventos se relacionan con D&D historias y contenido cruzado.

Los gráficos utilizan personajes en 2D con efectos animados. Los fondos representan un estilo clásicoD&Dlugares como Waterdeep and La Puerta de Baldur, y los diseños de los enemigos se basan en el Manual de Monstruos. En general, la estética se mantiene fiel a sus raíces de juego de mesa.

Mi veredicto: A un videojuego de D&D genial para los aficionados que quieran su Dungeons & Dragons una experiencia en formato digital sin perder la magia de la estrategia y la historia.

6. Epic Seven [El mejor RPG de gacha de estilo anime]

Nuestra puntuación 9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Android, iOS, PC Año de estreno 2018 Creador/es Desarrolladores: Super Creative Inc., Super Creative Co. Ltd.; Editores: Smilegate, Smilegate Holdings, Inc. Duración media de la partida 21 horas y media Lo que me gustó Unas ilustraciones preciosas al estilo anime

Si estás buscando uno de los mejores juegos de gacha que además ofrezca una narrativa de primera categoría, Epic Seven merece tu atención. La historia narra cómo Ras y sus aliados defienden su tierra de la destrucción. La narrativa da vida a los personajes, y las secuencias cinemáticas hacen que sea fácil interesarse por su aventura.

Como uno de loslos mejores juegos de rol por turnos, ofrece emocionantes combates en los que la planificación inteligente y la sinergia son fundamentales. Puedes elegir entre una amplia lista de héroes para formar equipos de cuatro. Cada personaje pertenece a una clase determinada y tiene afinidad con un elemento concreto.

Las habilidades definitivas activan animaciones cinematográficas. El modo Aventura desarrolla la historia principal. Las historias secundarias incluyen el desarrollo de los personajes. Las cacerías te permiten conseguir conjuntos de equipamiento específicos. Las arenas de PvP clasifican a los jugadores en línea, y las guerras de clanes enfrentan a las alianzas en batallas estratégicas.

Para más información En lugar de deshacerte de los héroes duplicados de inmediato, guárdalos para obtener bonificaciones de impronta. Estas mejoras de estadísticas se acumulan y te proporcionan ventajas permanentes.

También hay muchas formas de personalizar el equipo. Las invocaciones de Moonlight te ofrecen variantes de héroes poco comunes, y los eventos cambian constantemente con personajes de colaboraciones. Los sistemas de energía limitan las sesiones de juego diarias. Además, el doblaje está disponible en varios idiomas.

Mi veredicto: Epic Seven destaca por sus gráficos de estilo anime, su exhaustivo sistema de caza y sus combates competitivos en la Arena.

7. Mythic Heroes [El mejor RPG inactivo basado en la mitología]

Nuestra puntuación 8.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Android, iOS Año de estreno 2021 Creador/es Desarrollador/Editor: IGG.com Duración media de la partida Varía Lo que me gustó Excelente equilibrio en la progresión del ralentí

Héroes míticosda vida a antiguas leyendas mediante una mezcla de mitología y fantasía. Para luchar contra las fuerzas del mal que amenazan al mundo, reúne a héroes y dioses de diferentes culturas. La trama es épica, pero fácil de entender, y cada héroe que descubres aporta un nuevo matiz a la aventura.

El progreso en modo inactivo se lleva a cabo automáticamente. Recoges recursos mientras no estás conectado y, cuando vuelves, puedes realizar mejoras. Las misiones de campaña desarrollan la historia. Las pruebas ponen a prueba la composición de tu equipo. El modo «Dominador Arcano» ofrece desafíos semanales.

Para más información Únete a un clan activo al principio del juego para conseguir recompensas diarias de jefes. El juego en clan te permite obtener recursos que no se pueden conseguir jugando en solitario.

Para los aficionados aAFK, los sistemas resultan familiares. El sistema de subida de nivel de los héroes se ha simplificado. No es necesario subir de nivel cada unidad por separado desde cero. En su lugar, se utilizan sistemas de resonancia para potenciar a toda la plantilla. Los artefactos divinos aportan bonificaciones pasivas. Las ventajas de las facciones son importantes a la hora de formar equipos. Los eventos van rotando con invocaciones limitadas.

El estilo visual se inclina hacia el arte de alta fantasía. El diseño de cada héroe parece inspirado en antiguos mitos, pero actualizado con un toque de originalidad. Las animaciones de las habilidades son llamativas, pero sin resultar excesivas. El diseño de la interfaz de usuario es sencillo e intuitivo.

Mi veredicto:Una propuesta refinada dentro del panteón de los mejores juegos de espera, Héroes míticosofrece mitología, belleza y un avance fluido, todo en uno. Tiene un ritmo muy relajado y cuenta con unos diseños de personajes preciosos.

8. Mobile Legends: Aventura [El mejor RPG inactivo para móvil basado en la serie]

Nuestra puntuación 8.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Android, iOS Año de estreno 2019 Creador/es Desarrollador: Moonton; Editores: Moonton, Elex Technology Duración media de la partida ~204 horas Lo que me gustó Héroes conocidos, jugabilidad fluida

Esta versión para móviles de Mobile Legends: Bang Bang resulta sorprendentemente novedoso, ya que traslada a personajes conocidos del título principal a un escenario totalmente nuevo.

La acción se centra en un juego de rol de espera más pausado y reflexivo. El avance se basa en mecánicas de combate automático. La campaña principal sigue una historia con ramificaciones que avanza etapa tras etapa.

The La Torre Infinitate anima a llegar más alto tras cada victoria, mientras queModo laberintose parece más a un laberinto lleno de opciones. Puedes enfrentarte a los jefes de gremio para conseguir botines exclusivos y ir ascendiendo en la clasificación de la Arena, que se reinicia cada semana, para ganar recompensas.

Para más información No te saltes tus partidas diarias en el Laberinto. En ellas se obtienen fragmentos épicos de luchadores que te ayudan a desbloquear y mejorar personajes clave más rápido.

Las imágenes se mantienen fieles al original Mobile Legends Estilo. Todos los personajes tienen un diseño colorido y un contorno marcado que los hace fáciles de distinguir. Los efectos de las habilidades son rápidos e impactantes. Los menús están optimizados para jugar en dispositivos móviles.

La sinergia del equipo aporta una nueva dimensión. Si combinas personajes de la misma facción, tu alineación obtendrá bonificaciones de estadísticas, y uHacerlos subir de nivel y despertarles poderes les da fuerza a largo plazo. Las facciones del Orden y el Caos siguen enzarzados en una rivalidad constante que marca el curso de muchos acontecimientos.

Mi veredicto: Mobile Legends: Aventura lleva la experiencia de los MOBA al género de los juegos «idle», y la mecánica de juego resulta a la vez accesible y satisfactoria.

9. Dragon Blaze [El mejor RPG inactivo con una trama destacada]

Nuestra puntuación 8.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas iOS, Android Año de estreno 2015 Creador/es Desarrollador/Editor – GAMEVIL Duración media de la partida ~57 horas Lo que me gustó Una trama de fantasía cautivadora

Más que una simple experiencia de ocio, Dragon Blaze se inspira en gran medida en el los mejores MMORPG, con batallas a gran escala, guerras entre clanes y una historia que se desarrolla como una epopeya fantástica. Boden se desmorona bajo las amenazas de dioses y demonios. Juegas como el personaje elegido, capaz de dirigir a poderosos aliados.

Cada capítulo trae consigo un giro inesperado, a veces trágico, a veces heroico. Los combates se desarrollan en modo automático, pero hay que pensar bien la composición del equipo. Invocas a aliados para que luchen junto a tu personaje principal y los combinas para crear sinergias.

Una buena configuración de equipo es más importante que la fuerza bruta. Las arenas de PvP ponen a prueba hasta dónde puede llegar tu configuración, y las guerras de clanes parecen un caos coordinado cuando todo el mundo está conectado.

Para más información Guarda los rubíes para los eventos de invocación especiales con bonificaciones de probabilidad. Las invocaciones de los banners estándar rara vez justifican el gasto de la moneda premium.

Visualmente,Dragon Blaze se decanta por un estilo artístico 2D detallado, repleto de ilustraciones nítidas de los personajes y efectos especiales de gran calidad cinematográfica. Los ataques estallan en colores vivos, iluminando la pantalla al estilo de los JRPG clásicos. Las escenas cinemáticas utilizan viñetas de cómic animado que le aportan un encanto único.

Dragon Blaze Lleva ya bastante tiempo en el mercado, pero sigue incorporando nuevos capítulos y personajes. La función de reproducción automática funciona a la perfección si estás ocupado pero quieres seguir avanzando sin interrupciones. Sigue siendo gratificante sin exigirte cada segundo del día.

Mi veredicto:Dragon Blaze destaca por su profundidad duradera. La trama cambiante y el sistema de deidades hacen que no pueda dejar de jugar.

10. Brave Nine (antes Brown Dust) [La mejor alternativa de RPG táctico de tipo «idle»]

Nuestra puntuación 8.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas iOS, Android Año de estreno 2019 Creador/es Desarrollador/Editor: Neowiz Duración media de la partida ~20 horas Lo que me gustó Posicionamiento táctico inteligente

Los Nueve Valientes Es como si el ajedrez se hubiera convertido en una batalla épica. Reclutas mercenarios, cada uno con un papel que desempeñar en el campo de batalla cuadriculado. La historia trata sobre un joven estratega que se ve envuelto en una guerra de intrigas políticas y traiciones.

El texto que aparece al principio de cada capítulo de la campaña es ingenioso y le da mucho carácter al mundo. La mecánica de juego es táctica, no solo pasiva. Cada batalla requiere una colocación cuidadosa y movimientos bien planificados.

Me encanta que se puedan predecir los resultados antes de realizar los movimientos. Se premia más la inteligencia que la suerte. Las misiones diarias y los modos PvP facilitan la mejora constante de tu equipo.

Para más información Domina el posicionamiento de las formaciones para contrarrestar las composiciones del equipo enemigo. La ubicación de las unidades influye más en el resultado de la batalla que las estadísticas puras.

Para aquellos a los que les gusta planificar cada batalla, Los Nueve Valienteses elRPG táctico ideal. Más de 200 mercenarios completan las plantillas con Leyendas de 5 estrellas. Los animales de compañía, como las mascotas, aportan estadísticas. El Castillo Malvado tiene 50 plantas y jefes.

Mystic Island cambia las restricciones semanales de forma rotativa. Los gráficos utilizan ilustraciones de personajes de anime creadas por Lee Na-jung. Las cuadrículas de combate se superponen a localizaciones como los Yermos. Los efectos de las habilidades se activan sobre los retratos de las unidades.

Mi veredicto:Los Nueve Valientesofrece combates precisos en formato de cuadrícula combinados con la comodidad de los juegos de gestión en segundo plano. Es ideal para los jugadores que valoran la precisión y la planificación.

11. Tap Titans 2 [El mejor juego de clics en modo inactivo de ritmo trepidante]

Nuestra puntuación 8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Android, iOS Año de estreno 2016 Creador/es Desarrollador/Editor: Game Hive Corporation Duración media de la partida ~25 horas Lo que me gustó Mecánica de toques adictiva

A medida que elMaestro de la espada, te embarcas en una aventura épica que abarca más de 150 000 niveles en Tap Titans 2. Desbloqueas personajes que te acompañarán mientras luchas en las Ruinas Antiguas y te enfrentas a poderosos Señores Oscuros.

La mecánica del juego es una mezcla de «tocar y dejar». Tocas la pantalla para atacar. Pero cuando contratas personajes, estos atacan por sí solos. Además, hay un sistema de prestigio que te permite reiniciar para obtener recompensas.

Cada punto de prestigio potencia el crecimiento posterior. Además, tienes la opción de unirte a otros jugadores para derrotar a los megajefes en las incursiones de clan.

Para más información A menudo, es mejor optar por el prestigio en las primeras partidas para acumular puntos de habilidad más rápidamente. Estas mejoras permanentes resultan más rentables que avanzar directamente de fase en fase.

El estilo artístico es caricaturesco y colorido. Los titanes son gigantes y tienen diseños divertidos. Los personajes tienen un aspecto sencillo pero característico. Los fondos se desplazan a medida que avanzas por los niveles.

Este juego de rol te engancha al permitirte progresar poco a poco. Las estadísticas alcanzan niveles absurdos. Cada vez que subes de rango, parece un nuevo comienzo. Las partidas pueden durar desde unos minutos hasta varias horas. La comunidad es muy activa y ofrece guías de optimización. Tap Titans 2 es la evolución en estado puro.

Mi veredicto:Tap Titans 2 El ciclo de progresión más rápido, con reinicios constantes del prestigio, ofrece una satisfacción pura y gradual.

12. Shadowverse CCG [La mejor alternativa de RPG inactivo basado en cartas]

Nuestra puntuación 7.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas iOS, Android, PC, macOS Año de estreno 2016 Creador/es Desarrollador/Editor – Cygames Duración media de la partida ~31 horas y media Lo que me gustó Profundidad estratégica en la construcción de mazos

AunqueShadowverse es un juego de cartas, requiere el mismo razonamiento en tiempo real que se emplearía en Los mejores juegos de estrategia en tiempo real. Juegas en el papel de uno de los ocho líderes. El modo historia profundiza en quiénes son. Todos los personajes tienen pequeños momentos que los hacen parecer personajes reales, en lugar de simples nombres en una ficha.

Las batallas se desarrollan por turnos, y la mecánica de evolución cambia el comportamiento de tus cartas durante la partida. Cada líder cuenta con una habilidad única que puede cambiar el rumbo de los acontecimientos si se utiliza en el momento adecuado.

Para más información Completa los capítulos del modo historia para conseguir paquetes de cartas gratis. Las recompensas de la campaña te permiten ampliar tu colección sin gastar moneda premium.

Las partidas clasificatorias te enfrentan a jugadores de todo el mundo, mientras que las sesiones de Arena aportan variedad con un sistema similar al de los drafts. La colección cuenta con más de 1000 cartas. Los arquetipos de mazo van desde el agresivo hasta el de control. Los formatos de rotación mantienen el meta siempre actualizado. El diseño artístico es magnífico; cada carta parece un cuadro.

Shadowverse se basa en gran medida en la estrategia. La construcción de mazos es parte de la diversión. Las partidas son trepidantes. La comunidad es competitiva, pero acogedora. Las guías ayudan a los nuevos jugadores a familiarizarse con los arquetipos.

Mi veredicto:Shadowverse, el juego de cartas coleccionables La profundidad de los juegos de cartas con formatos rotativos mantiene el interés por la construcción de mazos entre los jugadores competitivos.

13. Legendary: El juego de los héroes [El mejor híbrido entre juego de puzles y RPG de gestión pasiva]

Nuestra puntuación 7.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas iOS, Android, PC Año de estreno 2016 Creador/es Desarrollador/Editor: N3TWORK Inc Duración media de la partida ~40 horas y media Lo que me gustó Combinaciones de rompecabezas muy satisfactorias

En este colorido juego de rol repleto de combinaciones, desarrollado por N3TWORK Inc, las criaturas de la oscuridad están atacando una tierra de magia y mitos. Te conviertes en un comandante que reúne a luchadores famosos para contraatacar. Todos ellos proceden de grupos diferentes, cada uno con su propia historia. La historia se desarrolla a través de las misiones de la campaña.

Legendario es una mezcla entre un juego de cartas coleccionables y un juego de puzles. Para infligir daño, hay que emparejar fichas. Es importante crear un mazo sólido, ya que la combinación adecuada de luchadores puede cambiar el resultado de cada batalla. Ligas PvPclasifican a los jugadores según sus victorias, mientras que las guerras de clanes animan a equipos enteros a competir.

Para más información Combina cuatro o más fichas para crear potenciadores. Estas piezas especiales infligen daño en área y despejan el tablero con mayor eficacia.

Los gráficos son nítidos y pulidos, repletos de ilustraciones de cartas dibujadas a mano que dan vida a cada personaje. Cada retrato cuenta con detalles muy cuidados, y los tableros de rompecabezas mantienen su colorido sin resultar recargados. Los efectos de las habilidades son rápidos e impactantes.

Los enfrentamientos contra jefes incluyen tableros de puzles con obstáculos. Te obligan a planificar varios movimientos por adelantado. Coordinar combinaciones de fichas con tus compañeros de equipo durante las guerras de gremios resulta muy satisfactorio cuando vuestras estrategias encajan a la perfección. Los gremios activos también ofrecen recompensas adicionales que te ayudan a avanzar más rápido.

Mi veredicto:Legendary: El juego de los héroes combina a la perfección los rompecabezas y los elementos de los juegos de rol. Es ideal para quienes buscan variedad en la jugabilidad.

14. La historia del maestro espadachín [El mejor RPG de acción y espadas en modo inactivo]

Nuestra puntuación 7.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Android, iOS, PC Año de estreno 2020 Creador/es Desarrollador/Editor – Super Planet Duración media de la partida ~2 horas Lo que me gustó Combate rápido y fluido

In La historia del maestro espadachín, te pones en la piel de Caín, un guerrero que ha sido traicionado y debe resurgir para reclamar su destino. La historia avanza a buen ritmo, llena de sed de venganza y del deseo de descubrir la verdad que se esconde tras su caída.

La jugabilidad combina la acción trepidante de los juegos de «hack and slash» con los sistemas relajados de los RPG de gestión pasiva. Puedes dejar que el combate automático se encargue de las tareas rutinarias, o intervenir y blandir tu espada tú mismo cuando sea necesario. Echa un vistazo a esta lista para descubrir más juegos de acción y espadas que te pueda gustar.

Para más información Opta por los conjuntos completos de equipo. Aunque algunas piezas sueltas puedan parecer más potentes, los efectos combinados del conjunto tienen mayor impacto y ofrecen mejores ventajas a largo plazo.

Los sistemas de despertar de héroes desbloquean nuevas habilidades. El equipo se obtiene al superar las fases y hay que mejorarlo. Los eventos van rotando con un número limitado de héroes.

El estilo artístico, inspirado en el anime, resulta brillante y animado, con personajes dibujados en un tono suave y entrañable que contrasta con la acción. Las habilidades estallan en la pantalla con efectos llamativos, mientras que los fondos sencillos mantienen la atención centrada en los personajes.

La banda sonora tiene ese toque de fantasía que te mantiene con ganas de conquistar. La historia del maestro espadachín es la opción perfecta para quienes les gusta AFK pero quiero algo más rápido y más centrado en el manejo de la espada.

Mi veredicto:La historia del maestro espadachín destaca por su combate trepidante y sus ganancias constantes en modo inactivo. Es fácil disfrutarlo en sesiones cortas.

15. Evolución eterna [El mejor RPG de ciencia ficción de tipo «idle»]

Nuestra puntuación 7.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas iOS, Android Año de estreno 2022 Creador/es Desarrollador/Editor – HK HERO ENTERTAINMENT CO., LIMITED Duración media de la partida ~19 horas y media Lo que me gustó Un escenario de ciencia ficción genial

Evolución eterna es ideal para los jugadores a los que les gusta AFK … pero con un toque de ciencia ficción. La galaxia está al borde del colapso, ya que el enjambre Asur amenaza con arrasar los últimos bastiones de la civilización. Diriges la Fuerza de Defensa Terrestre, que cuenta con mutantes como Valeria y mechas como el Titan-X9.

La historia explora la supervivencia de la humanidad en los planetas colonizados. Los combates se desarrollan en tiempo real sobre un tablero de 3×5 casillas, lo que mantiene la acción constante y apasionante. Antes de que comience el combate, debes configurar tu formación: los tanques delante y los atacantes detrás. La posición es fundamental. Las misiones de la campaña avanzan a través del Sector 7 y el Vacío.

Para más información Completa la misión diaria de la torre de facción para conseguir copias exclusivas de héroes. Estas recompensas específicas del modo no se pueden obtener mediante invocaciones normales.

Los gráficos combinan modelos 3D con una estética de ciencia ficción. Los diseños de los personajes van desde mechas estilizados, como el Nova-S4, hasta guerreros mutantes, como Krag. Las animaciones de las habilidades tienen un estilo cinematográfico durante los ataques definitivos. Los escenarios abarcan desde estaciones espaciales hasta mundos alienígenas, como el planeta Zephyr.

Lo que hace que este juego de rol destaque es su mundo. La mayoría de los títulos de tipo «idle» se centran en la magia y los castillos; este, en cambio, los sustituye por la tecnología y la supervivencia. El combate resulta más ágil y táctico que en los juegos «idle» habituales. Existe la opción de combate automático, pero jugar manualmente resulta útil en los enfrentamientos más difíciles.

Mi veredicto: Evolución eterna le da un toque fresco de ciencia ficción a la típica fórmula de los juegos de rol. Tiene un aspecto fantástico y ofrece una jugabilidad más profunda de lo que cabría esperar.

16. Alchemy Stars [La mejor alternativa a los juegos de emparejar fichas de rol]

Nuestra puntuación 7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Android, iOS Año de estreno 2021 Creador/es Desarrollador: Tourdog Studio; Editor: Level Infinite Duración media de la partida Varía Lo que me gustó Combate en un solo tablero

Si estás buscando uno de los los mejores juegos de estrategia con un toque de anime,Estrellas de la Alquimiase presenta a todo color. Como celestita conocido como el Navegante, Guias a los supervivientes de una raza desaparecida (los aurorianos) a través de este mundo. La historia entremezcla el dolor y la belleza de una forma que resulta sincera y conmovedora.

El juego se desarrolla en un sistema de colores basado en una cuadrícula sobre un tablero de 13 × 9 casillas. Debes unir fichas para moverte y atacar a los enemigos. Las rutas más largas infligen mayor daño con los detonadores. La composición del equipo es fundamental, y la sinergia monocromática ofrece excelentes resultados. La campaña principal consta de 14 capítulos.

Para más información Forma equipos de un solo tipo para conseguir cadenas de conversión de fichas consistentes. A los equipos mixtos les cuesta mantener combos de daño de forma eficaz.

El combate resulta táctico a la vez que fluido. Cada movimiento exige prestar atención a los colores de las casillas y a la posición de los enemigos. En las batallas contra jefes, los patrones de las casillas cambian en pleno combate. Y a medida que aumenta la dificultad, necesitarás posicionarte con más inteligencia y reaccionar con rapidez para sobrevivir.

Los modos PvE y PvP equilibran bien la progresión. Las misiones diarias de recursos ayudan a los jugadores a conseguir materiales sin que resulte tedioso. Los eventos cooperativos y de clasificación añaden rejugabilidad. Los gráficos inspirados en el anime cobran vida a través de las escenas Live2D.

Los diseños de personajes de Mephist presentan detalles muy cuidados. La música también merece una mención especial. Su combinación de piano y sonidos electrónicos encaja a la perfección con cada combate y cada escena cinemática. Actores de doblaje de primer nivel, entre ellos Kana Hanazawa, dan vida a cada momento.

Mi veredicto:Estrellas de la Alquimia destaca por su impresionante diseño artístico y sus ingeniosas batallas por casillas. Es una sólida combinación de historia y estrategia.

17. Dislyte [El mejor RPG urbano de tipo «idle» con música]

Nuestra puntuación 6.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas iOS, Android, PC Año de estreno 2022 Creador/es Desarrollador: Lilith Games; Editores: Lilith Games, FARLIGHT Duración media de la partida ~33 horas y media Lo que me gustó Un mundo elegante en el que la música es protagonista

In Dislyte, la Tierra actual es invadida por seres mitológicos. Juegas en el papel de un Esper con poderes divinos. La historia combina la fantasía urbana con los mitos antiguos. Los personajes se inspiran en deidades de diversas culturas.

El combate por turnos se desarrolla en el modo Historia a lo largo de 16 capítulos. Formas equipos de cinco Espers con afinidades elementales que abarcan Viento, Fuego, Infierno, Flujo y Resplandor. El modo historia desarrolla la trama.

Para más información Recorre la mazmorra de Kronos para conseguir reliquias de velocidad. Las unidades rápidas tienen más turnos y aumentan considerablemente el daño infligido.

Las reliquias aportan estadísticas gracias a las bonificaciones de conjunto de cuatro piezas, como las de Wind Walker. Se obtienen estadísticas secundarias en % de ataque, probabilidad de crítico y velocidad. Los sistemas de resonancia potencian a todos los Espers a la vez a través de los niveles de resonancia. La resistencia tiene un límite de 270 y se recarga automáticamente.

El estilo artístico combina la moda urbana con una estética divina. El diseño de los personajes refleja la moda actual, como la chaqueta bomber de Chloe sobre sus poderes de Medusa. Durante los combates suena la música de DJ Absurd y otros artistas. Los ritmos electrónicos marcan el ritmo de las ascensiones por la Torre Espacial.

Dislyte rebosa estilo. Solo la banda sonora ya lo distingue del resto, con una mezcla de hip-hop, EDM y soul, algo que rara vez se encuentra en los juegos de rol.

Mi veredicto: Atrevida, rítmica y deslumbrante – Dislyte Se gana con creces su lugar entre los mejores juegos de combate de autos para aquellos jugadores que buscan mitología, música y dinamismo en un solo y elegante paquete.

18. Cazadores de almas [El mejor RPG de colección de héroes en modo inactivo]

Nuestra puntuación 6.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas iOS, Android Año de estreno 2015 Creador/es Desarrolladores/editores – Lilith Games Duración media de la partida ~1 hora Lo que me gustó Amplia variedad de héroes

Cazadores de almas es uno de los clásicos que marcaron el género de los juegos de rol de colección de héroes. La historia sigue a un grupo de guerreros unidos por el destino, que luchan por salvar su reino de la corrupción. La historia transmite una sensación de aventura y nostalgia, como si se tratara de una antigua novela de fantasía que cobrara vida en el móvil.

La mecánica de combate automático marca el ritmo de las batallas en el modo Campaña, que cuenta con más de 600 niveles. Recoges héroes de las facciones Silencio, Luz, Presagio, Vida y Caos. Las mejoras de los héroes abarcan niveles, equipamiento y el Despertar hasta alcanzar las 7 estrellas.

Las batallas en la arena se clasifican en el Crisol de Fuego. Las incursiones enfrentan a los clanes contra jefes de los Príncipes Demoniacos. El Salón de las Leyendas pone a prueba a los equipos con restricciones de facción. La Torre Celestial cuenta con 100 pisos y ofrece recompensas que se reinician.

Para más información Participa en las incursiones diarias para conseguir fragmentos de héroes de élite garantizados. Este modo es la forma más segura de conseguir personajes concretos.

Juegas las fases para conseguir objetos en seis ranuras. Los encantamientos aportan bonificaciones porcentuales. Las misiones diarias se actualizan en la pestaña «Misiones». Los eventos van rotando entre las Pruebas de héroes y las invocaciones limitadas.

Los gráficos utilizan modelos 3D estilizados con proporciones exageradas. El diseño de los personajes abarca desde el caballero Urestag hasta la nigromante Jasmine. Este juego de rol fue pionero en los sistemas de combate automático allá por 2015. Todavía recibe actualizaciones con nuevos personajes y eventos.

Mi veredicto: Cazadores de almas mantiene la sencillez sin resultar aburrido. A los nuevos jugadores les resultará una forma fácil de iniciarse en el género.

Mi veredicto general: los mejores juegos de rol para empezar

Según mi experiencia, los tres títulos siguientes destacan como el mejor punto de partida para cualquiera que haya disfrutado de AFK Arena. Combinan estrategia y encanto de una forma que resulta familiar a la vez que novedosa. Además, son perfectos tanto para los principiantes como para los veteranos de los RPG de gestión pasiva.

Para los jugadores a los que les gusta la progresión en profundidad → Idle Heroes. Fácil de empezar, gratificante de dominar. Su sistema de mejora de héroes lo hace ideal para partidas cortas.

Fácil de empezar, gratificante de dominar. Su sistema de mejora de héroes lo hace ideal para partidas cortas. Para jugadores ocasionales → Summoners War: Sky Arena. Combina el juego pasivo con un desarrollo detallado de los personajes. El sistema de runas y los eventos hacen que jugar a diario resulte gratificante.

Combina el juego pasivo con un desarrollo detallado de los personajes. El sistema de runas y los eventos hacen que jugar a diario resulte gratificante. Para los aficionados a las historias → Raid: Leyendas de las Sombras. Los impresionantes efectos visuales y la narrativa cinematográfica hacen que cada batalla resulte épica.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor juego parecido a AFK Arena?

El mejor juego similar a AFK Arena is Idle Heroes. Ofrece una experiencia similar, con mecánicas de espera y sistemas de facciones similares, y recompensa tu paciencia con un botín generoso.

¿Qué tipo de juego es AFK Arena?

AFK Arena Es un juego de rol de tipo «idle» con mecánica de combate automático. Recoges héroes, formas equipos y luchas contra enemigos. El juego avanza automáticamente, incluso cuando no estás jugando.

¿Cuánto tiempo se tarda en completar AFK Arena?

AFK Arena no tiene un final definitivo. El contenido de la campaña se actualiza periódicamente, y la progresión está pensada para durar años, con partidas diarias y un desarrollo de los personajes a largo plazo.

¿Se puede jugar a AFK Arena en el ordenador?

Sí, se puede jugar AFK Arena en PC utilizando emuladores como BlueStacks or LDPlayer. Funciona a la perfección, con mejores gráficos y controles más sencillos. El juego también funciona en navegadores compatibles con la transmisión de juegos para móviles.

¿Cuál es la hora de mayor actividad en AFK Arena?

Las cumbres del tiempo en AFK Arena es un mapa especial de puzles y aventuras en el que tienes que encontrar cofres del tesoro ocultos. Al completarlo por primera vez, te recompensa con objetos y recursos únicos.