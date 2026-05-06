18 Spiele wie „AFK Arena“, die du 2025 unbedingt spielen solltest

Die besten Spiele wie AFK Arena Schätze eine entscheidende Ressource: deine Zeit. Diese Idle-RPGs wissen, dass man nicht immer am Bildschirm kleben kann, und gehen darauf ein. Ihr Schwerpunkt liegt auf automatischen Kämpfen und strategischer Tiefe. Du triffst weiterhin wichtige Entscheidungen. Allerdings sammelst du Helden über Gacha-Systeme und verbesserst ihre Ausrüstung.

Dann sieht man, wie sie im Kampf dominieren. Die Befriedigung liegt darin, die perfekte Maschine einzurichten, die dann völlig selbstständig läuft. Die täglichen Aufgaben sind in wenigen Minuten erledigt, nicht in Stunden. Und da Nicht am Computer Angesichts dieses Erfolgs gibt es auf dem Markt mittlerweile zahlreiche starke Alternativen. Diese Liste umfasst 18 Titel, die Idle-Mechaniken brillant umsetzen und gleichzeitig eigene Innovationen einbringen.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie AFK Arena

Wenn du dich fragst, welche Idle-RPGs wirklich zu dir passen AFK ArenaDank des Charmes von [Name des Spiels] ersparen dir diese Empfehlungen das mühsame Scrollen. Die meisten Nachahmer haben zwar die Heldenauswahl und die automatischen Kämpfe kopiert, dabei aber den Spaß am echten Fortschritt außer Acht gelassen. Diese hier haben jedoch genau verstanden, worum es geht:

Idle Heroes (2016) – Helden verschiedener Fraktionen kämpfen für dich, und der Spielfortschritt geht weiter, auch wenn du nicht online bist. Summoners War: Sky Arena (2014) – Beschwöre Monster und erobere Dungeons, während du in den PvP-Rängen aufsteigst. Raid: Shadow Legends (2018) – Atemberaubende Grafik und detailreiche Champion-Modelle verleihen den Kämpfen einen filmreifen Charakter.

Man hat bei jedem das Gefühl, dass sich die Entwickler hingesetzt und sich AFK Arena, und sagte: „Okay, wie können wir das verbessern?“ Das Ergebnis ist eine Auswahl, die das Genre neu definiert. Scrolle nach unten, um die gesamte Liste zu sehen und das Modell zu finden, das am besten zu deinem Spielstil passt.

Die 18 besten Spiele wie „AFK Arena“, die es absolut wert sind, gespielt zu werden

The die kommenden 18 Titel haben durch regelmäßige Updates und die Einbindung der Community über Jahre hinweg eine aktive Spielergemeinde aufrechterhalten. Sie belohnen deinen Einsatz und nehmen Rücksicht auf deinen Zeitplan – selbst wenn du nur ein paar Minuten am Tag spielst, wirst du den befriedigenden Fortschritt in Sachen Stärke und Handlung spüren.

1. Idle Heroes [Die beste Idle-RPG-Alternative zu AFK]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen Android, iOS Erscheinungsjahr 2016 Urheber Entwickler/Herausgeber – DHGAMES, EGAME Durchschnittliche Spielzeit Je nach Fall Was mir gefallen hat Tolles Helden-Upgrade-System

Idle Heroes ist eines dieser Spiele wie AFK Arena, das zieht dich immer wieder zurück. Es ist ein Idle-RPG, das nicht darauf wartet, dass du spielst. Es läuft einfach von selbst weiter.

Über 200 Helden stehen in der Sammlung zur Auswahl. Fraktionssynergien verleihen dem Teamaufbau zusätzliche Tiefe. Du kannst Krieger aus Wald, Schatten, Festungund andere Bereiche.

Aufstiegssysteme ermöglichen es dir, Helden auf den Status „God-Tier“ zu bringen. Die Modi wieMutige Prüfung and Aspen Dungeon Teste, wie weit deine Helden kommen können.

Pro-Tipp Halte dir die Prophet-Kugeln für besondere Events auf, anstatt sie sofort zu verbrauchen. Die Belohnungen aus Events bieten deutlich bessere Helden als die aus normalen Beschwörungen.

Was mir am besten gefällt an Idle Heroes ist, wie schnell man etwas erledigen kann. Das Spiel belohnt deinen Einsatz – die täglichen Aufgaben sind in etwa 10 Minuten erledigt. Das Gacha-System wirkt im Vergleich zur Konkurrenz großzügig, und Community-Events sorgen dafür, dass das Spiel immer spannend bleibt.

Der visuelle Stil verbindet östliche und westliche Fantasy-Kunst. Die Helden reichen von gepanzerten Rittern bis hin zu leuchtenden Phönixen. Jeder von ihnen sieht im Kampf einzigartig aus, und ihre Angriffe zucken mit hellen Blitzen über den Bildschirm.

Der automatische Kampf verläuft rasant: Die Fähigkeiten werden in schneller Abfolge ausgelöst, und die Kämpfe sind vorbei, bevor man es überhaupt bemerkt. Es ist schön, ein paar Minuten zuzuschauen und sich dann zurückzuziehen, während das Spiel weiter für einen kämpft.

Mein Fazit:Idle Heroes zeigt, wie gut klassisches Idle-Game-Design die Zeit überdauert. Es lässt sich jeden Tag leicht spielen und bietet dennoch anhaltende Tiefe.

2. Summoners War: Sky Arena [Das beste klassische Gacha-RPG-Erlebnis]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen Android, iOS, PC Erscheinungsjahr 2014 Urheber Entwickler/Herausgeber – Com2uS Durchschnittliche Spielzeit ~280 Stunden Was mir gefallen hat Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Runen

Summoners War: Sky Arena verwandelt die alte Idee des Monster-Sammelns in ein vollwertiges Rollenspiel-Abenteuer. Die Geschichte handelt von einem Konflikt zwischen dem Himmelsstamm und den Drachenrittern. Du stellst eine Armee aus Kreaturen wie Lushen, Veromos und Verdehile auf, um dich ihnen zu stellen.

Die Kämpfe im Cairos-Dungeon finden rundenbasiert statt. Mit Schriftrollen kannst du mehr als 1.500 Monster beschwören. Jedes gehört zu einem Element: Feuer, Wasser, Wind, Licht oder Dunkelheit.

Das Runensystem sorgt für mehr Tiefe, während du „Riesenfestung“, „Drachenhöhle“ und „Nekropole“ durchspielst. In der Weltarena-Meisterschaft finden Arenakämpfe statt, während bei Belagerungskämpfen Gilden gegeneinander antreten.

Pro-Tipp Der „Farm Giants“-Dungeon dient zum Aufwerten von Runen, bevor man in der Arena aufsteigt. Für den Erfolg im Wettkampf sind hochwertige Runen wichtiger als die Seltenheit der Monster.

Die Grafik basiert auf stilisierter 3D-Grafik. Die Monster reichen von winzigen Schleimwesen bis hin zu riesigen Drachen. Während der Kämpfe in den Dimensionsrissen erhellen die Fähigkeiten den Bildschirm. Die Schlachtfelder wechseln zwischen Vulkangipfeln und leuchtenden Kristallhöhlen.

Im Laufe der Jahre, Summoners War hat sich zu einem beliebten eSport-Titel entwickelt. Internationale Turniere, die unter der Summoners War: World ArenaBanner.Tägliche Missionen bringen dich in der „Prüfung der Aufsteigung“ voran, und das Energiesystem begrenzt, wie lange du Giants B12 am Stück farmen kannst.

Die Runenoptimierung und das PvP-Meta werden dich über Jahre hinweg fesseln. Die Monsterliste umfasst seltene 5-Sterne-Helden wie Seara und Perna, und dank der Evolutionsmechanik kannst du deine stärksten Kämpfer auf sechs Sterne aufwerten.

Mein Fazit:Die umfangreichsten Anpassungsmöglichkeiten für Runen und eine aktive eSports-Szene machen Summoners War: Sky Arena der Goldstandard des Genres.

3. Raid: Shadow Legends [Das beste Idle-Kampfspiel mit hoher Produktionsqualität]

Unsere Bewertung 9.6

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Plattformen Android, iOS, PC Erscheinungsjahr 2018 Urheber Entwickler/Herausgeber – Plarium Games Durchschnittliche Spielzeit ~17 Stunden Was mir gefallen hat Atemberaubende Charaktergrafiken

Raid: Shadow Legends Es scheint, als wäre es wie geschaffen für Spieler, die sich in ihrem RPG-Alltag nach Drama und Details sehnen. Die Geschichte spielt in der vom Krieg zerrütteten Welt von Teleria. Hier führst du uralte Helden an, um eine dunkle Macht zu besiegen.

Jeder Held sieht aus, als wäre er direkt aus einem Fantasyfilm entsprungen. Das Gameplay teilt sich auf in Kampagnenmissionen, die in der Burg Kaerok und in den Deadlands stattfinden. In Dungeons wie „Dragon’s Lair“ und „Spider’s Den“ gibt es Artefakte zu ergattern. Bei den Clan-Bosskämpfen stellt sich dein Team dem Dämonenlord.

Der Doom Tower erstreckt sich über 120 Stockwerke und birgt Endgegner wie die Frostspinne und den Ewigen Drachen. Arena-Kämpfe finden überall statt Bronze- bis Gold-Stufen.

Pro-Tipp Um regelmäßig Belohnungen zu erhalten, schließe die täglichen Quests ab. Diese Aufgaben liefern Ressourcen, die die Entwicklung deiner Champions erheblich beschleunigen.

Raid: Shadow Legends Belohnungsplanung. Bei den Fraktionskriegen wird die Charakterliste in 13 Krypten unterteilt. Bei Fusions-Events kannst du seltene Champions zu legendären Charakteren wie Rhazin Scarhide kombinieren. Tägliche Anmeldungen bringen dir regelmäßige Belohnungen ein, darunter seltene Heilige Splitter.

Raids Die Grafik sticht unter den mobilen Rollenspielen hervor. Champions wie Coldheart und Scyl of the Drakes bestechen durch detailreiche Rüstungen und flüssige Animationen. Sowohl der automatische als auch der manuelle Kampf sehen in Gebieten wie dem „Ice Golem’s Peak“ beeindruckend aus.

Mein Fazit:Raid: Shadow Legends bietet Grafik in Konsolenqualität und eine riesige Auswahl an Champions in einem beeindruckenden Spielerlebnis für Mobilgeräte.

4. Hero Wars [Die beste browserbasierte Alternative zu AFK Arena]

Unsere Bewertung 9.4

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Plattformen Android, iOS, Webbrowser Erscheinungsjahr 2016 Urheber Entwickler/Herausgeber – Nexters Durchschnittliche Spielzeit ca. 8 Stunden Was mir gefallen hat Einfaches, aber strategisches Gameplay

Hero Wars ist eines der zugänglichsten Spiele wie AFK Arena. Das Königreich Dominion steht vor einer Invasion durch dunkle Mächte, und du stellst ein Team von Helden zusammen, um deine Feinde zu besiegen. Zu deiner Truppe gehören Krieger, Magier und Schützen.

Die Hauptfigur ist der Charakter, den du als Anführer deiner Formation auswählst. Jeder Charakter kämpft auf seine eigene Weise, und herauszufinden, wie sich ihre Fähigkeiten ergänzen, macht den Reiz des Spiels aus. Die Kampagnenmissionen treiben die Geschichte voran.

Der Turmmodus stellt dein Team vor immer größere Herausforderungen. Arena-Kämpfe sind auf PvP ausgerichtet. Die Große Arena bietet eine weitere Wettbewerbsstufe. In Gildenkämpfen treten Clans gegeneinander an. Boss-Raids erfordern Teamwork, um sie zu meistern.

Pro-Tipp Konzentriere dich auf deine fünf wichtigsten Helden. Es bringt dich weiter, wenn du einige wenige starke Helden aufwertest, anstatt deine Ressourcen auf zu viele zu verteilen.

Du kannst zwischen Browser und Mobilversion wechseln, ohne deinen Spielfortschritt zu verlieren. Das Wachstum hängt von Glyphen, Artefakten und Titan-Upgrades ab. Skins wie „Beach Party Celeste“ verleihen den Helden ein neues Aussehen.

Dieses Rollenspiel eignet sich für zwanglose Spielsitzungen im Outland-Portal. Die meisten Kampagnenabschnitte werden automatisch abgewickelt, und du kannst auf dreifache Geschwindigkeit umschalten, um schneller voranzukommen. Events wie „Clash of Worlds“ sorgen dafür, dass das Spiel immer spannend bleibt.

Mein Fazit:Hero Wars ist leicht zu erlernen und sowohl im Browser als auch auf dem Handy spielbar. Ideal für Gelegenheitsspieler, die einen stetigen Fortschritt schätzen.

5. Die untätigen Champions der Vergessenen Reiche [Das beste Idle-RPG zum Thema D&D]

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen Android, iOS, PS4, Xbox One, macOS, PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Entwickler/Herausgeber – Codename Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ~44½ Stunden Was mir gefallen hat Eine lustige Mischung aus D&D-Charakteren

Dieses offiziell lizenzierte Dungeons & DragonsReise,Die untätigen Champions der Vergessenen Reiche, baut auf den facettenreichen Geschichten des Tabletop-Klassikers auf. Du stellst eine Gruppe bekannter Helden zusammen, darunter Drizzt Do’Urden und Minsc, und sie durch zahlreiche Missionen führen.

Der Schwerpunkt liegt hier auf der Aufstellungsstrategie in 10 Feldern. Du überlegst dir, welcher Champion wo stehen soll, und platzierst sie dann in bestimmten Feldern.

Jeder bringt seine eigenen Fähigkeiten und Buffs mit, daher ist eine gute Aufstellung wichtiger als schnelle Reflexe.

Pro-Tipp Positioniere deine Champions strategisch, um die Formationsboni optimal zu nutzen. Die Platzierung der Charaktere hat einen größeren Einfluss auf den verursachten Schaden als die Level der einzelnen Champions.

Pro Held gibt es sechs Ausrüstungsplätze. Du kannst den Fortschritt zurücksetzen, um Gunstpunkte zu sammeln, die deine zukünftigen Goldgewinne steigern. Varianten bieten Abwandlungen der regulären Missionen, während Events mit D&D Geschichten und Crossover-Inhalte.

Die Grafik besteht aus 2D-Charaktergrafiken mit animierten Effekten. Die Hintergründe zeigen klassischeD&DOrte wie Waterdeep and Baldur’s Gate, und die Gegnerentwürfe stammen aus dem Monster Manual. Insgesamt bleibt die Ästhetik den Wurzeln des Tabletop-Spiels treu.

Mein Fazit: A ein geniales DnD-Videospiel für Fans, die sich Dungeons & Dragons ein Erlebnis in digitaler Form, ohne dabei den Zauber von Strategie und Geschichte zu verlieren.

6. Epic Seven [Das beste Gacha-RPG im Anime-Stil]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen Android, iOS, PC Erscheinungsjahr 2018 Urheber Entwickler – Super Creative Inc., Super Creative Co. Ltd.; Herausgeber – Smilegate, Smilegate Holdings, Inc. Durchschnittliche Spielzeit 21½ Stunden Was mir gefallen hat Wunderschöne Grafiken im Anime-Stil

Wenn du auf der Suche nach einem der besten Gacha-Spiele bist, das zudem eine erstklassige Geschichte bietet, Epic Seven verdient Ihre Aufmerksamkeit. Die Geschichte handelt von Ras und seinen Verbündeten, die ihr Land vor der Zerstörung verteidigen. Die Handlung lässt die Figuren lebendig werden, und dank der Zwischensequenzen kann man sich leicht für ihre Reise begeistern.

Als einer derDie besten rundenbasierten Rollenspiele, bietet es spannende Kämpfe, bei denen kluge Planung und Synergieeffekte entscheidend sind. Du kannst aus einer riesigen Auswahl an Helden wählen, um Viererteams zusammenzustellen. Jeder Charakter gehört einer bestimmten Klasse an und hat eine Affinität zu einem bestimmten Element.

Ultimative Fähigkeiten lösen filmreife Animationen aus. Der Abenteuermodus treibt die Hauptgeschichte voran. Nebenhandlungen befassen sich mit der Charakterentwicklung. Bei Jagden kannst du bestimmte Ausrüstungssets sammeln. In PvP-Arenen werden die Spieler online in einer Rangliste geführt, und in Gildenkämpfen treten Allianzen in strategischen Schlachten gegeneinander an.

Pro-Tipp Anstatt doppelte Helden sofort zu entfernen, behalte sie für Imprint-Boni. Diese Attributboni addieren sich und verschaffen dir dauerhafte Vorteile.

Auch die Ausrüstung lässt sich auf vielfältige Weise anpassen. Bei den „Moonlight“-Beschwörungen erhältst du seltene Heldenvarianten, und die Events ändern sich ständig mit neuen Kollaborationscharakteren. Energiesysteme begrenzen die täglichen Spielsitzungen. Die Sprachausgabe ist zudem in mehreren Sprachen verfügbar.

Mein Fazit: Epic Seven zeichnet sich durch seine Grafik im Anime-Stil, umfangreiche Jagd-Aktivitäten und spannende Arena-Kämpfe aus.

7. Mythic Heroes [Das beste Idle-RPG mit mythologischem Hintergrund]

Unsere Bewertung 8.8

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Plattformen Android, iOS Erscheinungsjahr 2021 Urheber Entwickler/Herausgeber – IGG.com Durchschnittliche Spielzeit Je nach Fall Was mir gefallen hat Ausgewogene Entwicklung der Leerlaufleistung

Mythische Heldenerweckt alte Legenden durch eine Mischung aus Mythologie und Fantasie zum Leben. Um die bösen Mächte zu bekämpfen, die die Welt bedrohen, versammelst du Helden und Götter aus verschiedenen Kulturen um dich. Die Handlung ist episch, aber leicht zu verstehen, und jeder Held, den du entdeckst, eröffnet einen neuen Aspekt der Quest.

Der Fortschritt im Leerlauf läuft automatisch ab. Du sammelst offline Ressourcen und kehrst später zurück, um Upgrades durchzuführen. Kampagnenmissionen treiben die Geschichte voran. Herausforderungen stellen deine Teamzusammensetzung auf die Probe. Der „Arcane Dominator“-Modus bietet wöchentliche Herausforderungen.

Pro-Tipp Tritt schon früh im Spiel einer aktiven Gilde bei, um tägliche Boss-Belohnungen zu erhalten. Durch das Spielen in der Gilde erhältst du Ressourcen, die du im Alleingang nicht erreichen kannst.

Für Fans vonAFK… die Spielmechaniken kommen einem vertraut vor. Das Leveln der Helden ist vereinfacht. Man muss einzelne Einheiten nicht von Grund auf hochleveln. Stattdessen nutzt man Resonanzsysteme, um den gesamten Kader zu stärken. Göttliche Artefakte sorgen für passive Boni. Fraktionsvorteile spielen bei der Teamzusammenstellung eine Rolle. Es gibt wechselnde Events mit begrenzten Beschwörungen.

Die visuelle Gestaltung tendiert zur High-Fantasy-Kunst. Jedes Helden-Design wirkt, als sei es von alten Mythen inspiriert und doch mit viel Stil modernisiert worden. Die Animationen der Fähigkeiten sind auffällig, aber nicht übertrieben. Das UI-Design ist übersichtlich und intuitiv.

Mein Fazit:Ein raffinierter Neuzugang im Pantheon der besten Idle-Spiele, Mythische Heldenvereint Mythos, Schönheit und mühelosen Spielfortschritt in einem. Es zeichnet sich durch ein sehr entspanntes Tempo und wunderschöne Helden-Designs aus.

8. Mobile Legends: Adventure [Das beste mobile Idle-RPG-Spin-off]

Unsere Bewertung 8.6

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Plattformen Android, iOS Erscheinungsjahr 2019 Urheber Entwickler – Moonton; Herausgeber – Moonton, Elex Technology Durchschnittliche Spielzeit ~204 Stunden Was mir gefallen hat Bekannte Helden, flüssiges Gameplay

Dieses mobile Spin-off von Mobile Legends: Bang Bang wirkt überraschend frisch, da bekannte Gesichter aus dem Haupttitel in eine völlig neue Kulisse versetzt werden.

Das Spiel entwickelt sich zu einem langsameren, nachdenklicheren Idle-RPG. Der Spielfortschritt erfolgt über Auto-Battler-Mechaniken. Die Hauptkampagne folgt einer verzweigten Handlung, die sich Stufe für Stufe weiterentwickelt.

The Der endlose Turmdazu herausfordert, nach jedem Sieg noch höhere Ziele anzustreben, während Labyrinth mode spielt sich eher wie ein Labyrinth voller Entscheidungen. Du kannst gegen Gildenbosse antreten, um seltene Beute zu ergattern, und dich durch die wöchentlichen Arena-Resets hocharbeiten, um Rangbelohnungen zu erhalten.

Pro-Tipp Lass deine täglichen Labyrinth-Läufe nicht ausfallen. Dort erhältst du epische Kämpfer-Splitter, mit denen du wichtige Charaktere schneller freischalten und verbessern kannst.

Die Grafik bleibt dem Original treu Mobile Legends Stil. Jede Figur besticht durch ein farbenfrohes Design und markante Konturen, wodurch sie leicht zu erkennen sind. Die Effekte der Fähigkeiten sind schnell und dynamisch. Die Menüs sind für das Spielen auf Mobilgeräten optimiert.

Die Synergie im Team verleiht dem Ganzen zusätzliche Tiefe. Wenn du Charaktere derselben Fraktion kombinierst, erhält deine Aufstellung Statusboni, und uDas Aufleveln und Erwecken dieser Charaktere sorgt für langfristige Stärke. Die Fraktionen „Ordnung“ und „Chaos“ stehen weiterhin in einer anhaltenden Rivalität, die viele Ereignisse prägt.

Mein Fazit: Mobile Legends: Adventure bringt das MOBA-Erlebnis in das Idle-Gameplay, und das Gameplay wirkt sowohl leicht zugänglich als auch befriedigend.

9. Dragon Blaze [Das beste storybasierte Idle-RPG]

Unsere Bewertung 8.4

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Plattformen iOS, Android Erscheinungsjahr 2015 Urheber Entwickler/Herausgeber – GAMEVIL Durchschnittliche Spielzeit ~57 Stunden Was mir gefallen hat Eine fesselnde Fantasy-Handlung

Mehr als nur ein passives Erlebnis, Drachenfeuer lehnt sich stark an das Die besten MMORPGs, das groß angelegte Schlachten, Gildenkämpfe und eine Geschichte bietet, die sich wie ein Fantasy-Epos entfaltet. Boden zerfällt unter den Bedrohungen durch Götter und Dämonen. Du spielst als der auserwählte Charakter, der mächtige Verbündete befehligen kann.

Jedes Kapitel hält eine Wendung bereit, mal tragisch, mal heldenhaft. Die Kämpfe laufen im Automatikmodus ab, doch die Zusammenstellung deiner Truppe will gut durchdacht sein. Du rufst Verbündete herbei, die an der Seite deiner Hauptfigur kämpfen, und kombinierst sie so, dass sich Synergieeffekte ergeben.

Eine gute Teamzusammensetzung ist wichtiger als rohe Gewalt. In PvP-Arenen wird getestet, wie weit dein Build reicht, und Gildenkämpfe wirken wie ein koordiniertes Chaos, wenn alle online sind.

Pro-Tipp Spar dir Rubine für besondere Beschwörungsaktionen mit erhöhten Drop-Raten auf. Normale Banner-Ziehungen rechtfertigen die Kosten in Premiumwährung selten.

Optisch,Drachenfeuer setzt auf detailreiche 2D-Grafiken mit prägnanten Charakterdarstellungen und filmreifen Spezialeffekten. Angriffe explodieren in kräftigen Farben und erhellen den Bildschirm wie bei JRPGs der alten Schule. Zwischensequenzen nutzen Motion-Comic-Panels, die dem Spiel einen einzigartigen Charme verleihen.

Drachenfeuer Es gibt das Spiel schon eine ganze Weile, aber es kommen immer wieder neue Kapitel und Charaktere hinzu. Die Autoplay-Funktion funktioniert perfekt, wenn man viel zu tun hat, aber trotzdem stetig vorankommen möchte. Es bleibt lohnenswert, ohne jede Sekunde des Tages in Anspruch zu nehmen.

Mein Fazit:Drachenfeuer zeichnet sich durch seine anhaltende Tiefe aus. Die sich ständig weiterentwickelnde Handlung und das Gottessystem sorgen dafür, dass ich immer wieder zurückkomme.

10. Brave Nine (ehemals Brown Dust) [Beste Alternative unter den taktischen Idle-RPGs]

Unsere Bewertung 8.2

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Plattformen iOS, Android Erscheinungsjahr 2019 Urheber Entwickler/Herausgeber – Neowiz Durchschnittliche Spielzeit ca. 20 Stunden Was mir gefallen hat Clevere taktische Positionierung

Die Tapferen Neun Es fühlt sich an, als hätte sich Schach in eine epische Schlacht verwandelt. Du rekrutierst Söldner, von denen jeder auf dem rasterbasierten Schlachtfeld eine bestimmte Rolle zu erfüllen hat. Die Geschichte handelt von einem jungen Strategen, der in einen Krieg aus Politik und Verrat verwickelt ist.

Die Texte zu Beginn jedes Kampagnenkapitels sind pointiert und verleihen der Welt viel Charakter. Das Gameplay ist taktisch und nicht nur passiv. Jeder Kampf erfordert eine sorgfältige Aufstellung und gut durchdachte Züge.

Mir gefällt besonders, dass man den Ausgang schon vor den Zügen vorhersagen kann. Das belohnt kluge Entscheidungen mehr als reines Glück. Dank der täglichen Missionen und PvP-Modi lässt sich das Team ganz einfach immer weiter verbessern.

Pro-Tipp Lerne, deine Aufstellung geschickt anzupassen, um gegnerischen Teamzusammensetzungen entgegenzuwirken. Die Platzierung der Einheiten entscheidet mehr über den Ausgang eines Kampfes als die reinen Werte.

Für alle, die gerne jede Schlacht strategisch planen, Die Tapferen Neunist dasdas ideale taktische Rollenspiel. Über 200 Söldner füllen die Aufstellungen mit 5-Sterne-Legenden. Begleiter wie Haustiere verleihen Werte. Das Böse Schloss hat 50 Stockwerke und Endgegner.

Mystic Island ändert die wöchentlichen Beschränkungen im Wechsel. Die Grafiken basieren auf Anime-Charakterdesigns von Lee Na-jung. Die Kampfraster werden über Schauplätze wie die Ödlande gelegt. Die Effekte der Fähigkeiten werden über den Charakterporträts angezeigt.

Mein Fazit:Die Tapferen Neunbietet spannende Kämpfe im Raster-Stil, gepaart mit dem Komfort eines Idle-Spiels. Es ist ideal für Spieler, die Wert auf Präzision und Planung legen.

11. Tap Titans 2 [Das beste rasante Idle-Clicker-Spiel]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen Android, iOS Erscheinungsjahr 2016 Urheber Entwickler/Herausgeber – Game Hive Corporation Durchschnittliche Spielzeit ~25 Stunden Was mir gefallen hat Fesselnde Tipp-Mechanik

Da dieSchwertmeister, Du befindest dich auf einer gewaltigen Reise, die sich über 150.000 Level erstreckt in Tap Titans 2. Du schaltest Charaktere frei, die dir zur Seite stehen, während du dich durch die antiken Ruinen kämpfst und mächtigen Dunklen Lords gegenüberstehst.

Das Gameplay ist eine Mischung aus Tippen und Idle-Spiel. Du tippst auf den Bildschirm, um anzugreifen. Sobald du jedoch Charaktere anheuerst, greifen diese von selbst an. Außerdem gibt es ein Prestige-System, bei dem man sich für Belohnungen zurücksetzen lassen kann.

Jedes Prestige vergrößert das weitere Wachstum. Du hast außerdem die Möglichkeit, dich mit anderen zusammenzuschließen, um in Clan-Raids Mega-Bosse zu besiegen.

Pro-Tipp Sammle in den ersten Spielrunden oft Prestige, um schneller Fertigkeitspunkte zu sammeln. Diese dauerhaften Verbesserungen zahlen sich stärker aus, als wenn man direkt die Level vorantreibt.

Der Grafikstil ist cartoonhaft und farbenfroh. Die Titanen sind überdimensional groß und haben ein skurriles Aussehen. Die Figuren haben ein schlichtes, aber unverwechselbares Aussehen. Die Hintergründe scrollen, während man die Level durchläuft.

Dieses Rollenspiel fesselt dich, indem es dir ermöglicht, dich Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Die Werte erreichen absurde Ausmaße. Jeder Prestige-Neustart fühlt sich wie ein Neuanfang an. Eine Spielsitzung kann Minuten oder Stunden dauern. Die Community ist sehr aktiv und bietet zahlreiche Optimierungsratgeber. Tap Titans 2 ist Fortschritt in Reinform.

Mein Fazit:Tap Titans 2 Der schnellste Fortschrittszyklus mit regelmäßigen Prestige-Resets sorgt für pure, schrittweise Zufriedenheit.

12. Shadowverse CCG [Die beste Alternative zu kartengestützten Idle-RPGs]

Unsere Bewertung 7.8

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Plattformen iOS, Android, PC, macOS Erscheinungsjahr 2016 Urheber Entwickler/Herausgeber – Cygames Durchschnittliche Spielzeit ~31½ Stunden Was mir gefallen hat Strategische Tiefe beim Deckbau

WährendShadowverse ist ein Kartenspiel, das dasselbe schnelle Denken in Echtzeit erfordert, wie man es bei Die besten RTS-Spiele. Du spielst als einer von acht Anführern. Der Story-Modus beleuchtet, wer sie sind. Alle Charaktere haben kleine Momente, die sie wie echte Personen wirken lassen und nicht nur wie Namen auf Karten.

Die Kämpfe werden rundenbasiert ausgetragen, und die Evolutionsmechanik verändert das Verhalten deiner Karten im Laufe des Spiels. Jede Führungskraft verfügt über eine einzigartige Fähigkeit, die im richtigen Moment das Blatt wenden kann.

Pro-Tipp Schließe Kapitel im Story-Modus ab, um kostenlose Kartenpakete zu erhalten. Mit den Belohnungen aus der Kampagne kannst du deine Sammlung erweitern, ohne Premiumwährung ausgeben zu müssen.

In Ranglistenspielen trittst du gegen Spieler aus aller Welt an, während Arena-Turniere mit einem Draft-ähnlichen System für Abwechslung sorgen. Die Sammlung umfasst über 1.000 Karten. Die Deck-Archetypen reichen von Aggro bis Control. Rotationsformate sorgen für Abwechslung im Meta. Die Illustrationen sind detailreich – jede Karte wirkt wie ein Gemälde.

Shadowverse legt großen Wert auf Strategie. Das Zusammenstellen des Decks macht den halben Spaß aus. Die Partien sind temporeich. Die Community ist ehrgeizig, aber offen. Anleitungen helfen neuen Spielern dabei, die verschiedenen Spielstile kennenzulernen.

Mein Fazit:Shadowverse-Sammelkartenspiel Die Tiefe des Kartenspiels in den Rotationsformaten sorgt dafür, dass das Deckbau für Wettkampfspieler immer spannend bleibt.

13. Legendary: Spiel der Helden [Das beste Puzzle-Idle-RPG-Hybridspiel]

Unsere Bewertung 7.6

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Plattformen iOS, Android, PC Erscheinungsjahr 2016 Urheber Entwickler/Herausgeber – N3TWORK Inc Durchschnittliche Spielzeit ~40½ Stunden Was mir gefallen hat Befriedigende Puzzle-Kombinationen

In diesem farbenfrohen, kampfreichen RPG von N3TWORK Inc. greifen Kreaturen der Dunkelheit ein Land voller Magie und Mythen an. Du schlüpfst in die Rolle eines Kommandanten, der bekannte Kämpfer um sich schart, um zurückzuschlagen. Sie alle stammen aus unterschiedlichen Gruppen und haben ihre eigene Geschichte. Die Handlung entfaltet sich im Laufe der Missionen der Kampagne.

Legendär ist eine Mischung aus Kartensammeln und Rätselspiel. Man fügt dem Gegner Schaden zu, indem man Kartenpaare zusammenbringt. Der Aufbau eines soliden Kartendecks ist entscheidend, denn die richtige Mischung aus Kämpfern kann den Ausgang jedes Kampfes beeinflussen. PvP-LigenSpieler werden nach ihren Siegen bewertet, während Gildenkämpfe ganze Teams zum Wettkampf anspornen.

Pro-Tipp Kombiniere vier oder mehr Spielsteine, um Power-Ups zu erzeugen. Diese Spezialsteine verursachen Flächenschaden und räumen das Spielfeld effizienter ab.

Die Grafik ist farbenfroh und ausgefeilt, mit handgezeichneten Kartenillustrationen, die jeden Charakter zum Leben erwecken. Jedes Porträt ist detailreich gestaltet, und die Spielfelder sind farbenfroh, ohne überladen zu wirken. Die Effekte der Fähigkeiten sind schnell und eindrucksvoll.

In den Bosskämpfen gibt es Rätselfelder mit Gefahren. Das zwingt dich dazu, mehrere Züge im Voraus zu planen. Es ist ein tolles Gefühl, wenn man bei Gildenkämpfen mit seinen Teamkollegen Kachelkombinationen koordiniert und die Strategien perfekt aufeinander abgestimmt sind. Aktive Gilden bieten zudem Bonusbelohnungen, mit denen du schneller vorankommst.

Mein Fazit:Legendary: Spiel der Helden verbindet Rätsel und RPG-Elemente auf perfekte Weise. Es ist ideal für alle, die Abwechslung im Spielverlauf schätzen.

14. Die Geschichte des Schwertmeisters [Das beste Hack-and-Slash-Idle-RPG]

Unsere Bewertung 7.4

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Plattformen Android, iOS, PC Erscheinungsjahr 2020 Urheber Entwickler/Herausgeber – Super Planet Durchschnittliche Spielzeit ca. 2 Stunden Was mir gefallen hat Schnelle, flüssige Kämpfe

In Die Geschichte des SchwertmeistersDu schlüpfst in die Rolle von Cain, einem Krieger, der verraten wurde und wieder auferstehen muss, um sein Schicksal zurückzugewinnen. Die Geschichte ist temporeich und voller Rachegelüste sowie dem Drang, die Wahrheit hinter seinem Untergang aufzudecken.

Das Gameplay verbindet rasantes Hack-and-Slash-Chaos mit entspannten Idle-RPG-Elementen. Du kannst den Grind dem Autokampf überlassen oder selbst eingreifen und deine Klinge schwingen, wenn es darauf ankommt. Schau dir diese Liste an, um mehr zu erfahren Hack-and-Slash-Spiele Das könnte dir gefallen.

Pro-Tipp Bleib bei kompletten Ausrüstungssets. Auch wenn einzelne Gegenstände auf den ersten Blick stärker erscheinen mögen, sorgen die kombinierten Set-Effekte für eine höhere Schlagkraft und bieten langfristig größere Vorteile.

Durch das Erwecken von Helden werden neue Fähigkeiten freigeschaltet. Ausrüstung wird in den Levels freigeschaltet und muss verbessert werden. Die Events wechseln sich ab, wobei nur eine begrenzte Anzahl an Helden zur Verfügung steht.

Die Grafik im Anime-Stil wirkt farbenfroh und lebhaft, wobei die Figuren in einem sanften, niedlichen Stil gezeichnet sind, der einen Kontrast zur Action bildet. Die Fähigkeiten werden mit spektakulären Effekten über den Bildschirm geschleudert, während die schlichten Hintergründe den Fokus auf die Figuren lenken.

Der Soundtrack versetzt einen in einen solchen Fantasierausch, dass man immer in Eroberungslaune bleibt. Die Geschichte des Schwertmeisters ist die perfekte Wahl für alle, die AFK aber etwas Schnelleres und mehr auf Schwertkampf Ausgerichtetem möchte.

Mein Fazit:Die Geschichte des Schwertmeisters besticht durch rasante Kämpfe und stetige Fortschritte im Leerlauf. Man kann es problemlos in kurzen Spielsitzungen genießen.

15. Ewige Entwicklung [Das beste Sci-Fi-Idle-RPG]

Unsere Bewertung 7.2

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Plattformen iOS, Android Erscheinungsjahr 2022 Urheber Entwickler/Herausgeber – HK HERO ENTERTAINMENT CO., LIMITED Durchschnittliche Spielzeit ~19½ Stunden Was mir gefallen hat Coole Science-Fiction-Kulisse

Ewige Entwicklung ist ideal für Spieler, die AFK Struktur, aber mit einem Hauch von Science-Fiction. Die Galaxie steht kurz vor dem Zusammenbruch, da der Asur-Schwarm droht, die letzten Bastionen der Zivilisation zu überrennen. Du führst die Terranische Verteidigungsstreitmacht an, zu der Mutanten wie Valeria und Mechs wie der Titan-X9 gehören.

Die Geschichte handelt vom Überleben der Menschheit auf den kolonisierten Planeten. Die Kämpfe finden live auf einem 3×5-Raster statt, wodurch die Action stets spannend und fesselnd bleibt. Bevor der Kampf beginnt, stellst du deine Aufstellung fest. Panzer vorne, Schadensverursacher hinten. Die Positionierung macht einen großen Unterschied. Die Kampagnenmissionen führen durch Sektor 7 und die Leere.

Pro-Tipp Erledige täglich den Fraktionsturm, um exklusive Heldenexemplare zu erhalten. Diese modusspezifischen Belohnungen können nicht durch normale Beschwörungen erworben werden.

Die Grafik verbindet 3D-Modelle mit Science-Fiction-Ästhetik. Die Charakterdesigns reichen von stilisierten Mechs wie Nova-S4 bis hin zu mutierten Kriegern wie Krag. Die Fertigkeitsanimationen wirken bei ultimativen Angriffen wie in einem Kinofilm. Die Umgebungen reichen von Raumstationen bis hin zu fremden Welten wie dem Planeten Zephyr.

Was dieses Rollenspiel auszeichnet, ist seine Welt. Die meisten Idle-Spiele setzen stark auf Magie und Burgen – dieses hier tauscht diese Elemente gegen Technik und Überleben ein. Die Kämpfe wirken dynamischer und taktischer als bei den üblichen Idle-Spielen. Es gibt zwar einen Autokampfmodus, doch in schwierigen Kämpfen ist manuelles Spielen von Vorteil.

Mein Fazit: Ewige Entwicklung verleiht der altbekannten RPG-Formel einen frischen Sci-Fi-Touch. Es sieht toll aus und bietet mehr Spieltiefe als erwartet.

16. Alchemy Stars [Die beste Alternative zu Kachel-Kombinations-RPGs]

Unsere Bewertung 7

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Plattformen Android, iOS Erscheinungsjahr 2021 Urheber Entwickler – Tourdog Studio; Herausgeber – Level Infinite Durchschnittliche Spielzeit Je nach Fall Was mir gefallen hat Einzigartiger Kachelkampf

Wenn Sie auf der Suche nach einem der die besten Strategiespiele mit einem Hauch von Anime,Alchemie-Sterneliefert in Vollfarbe. Als Caelestit, bekannt als der Navigator, Du führst die Überlebenden eines untergegangenen Volkes (die sogenannten Aurorianer) durch diese Welt. Die Geschichte verbindet Schmerz und Schönheit auf eine Weise, die ehrlich und bewegend wirkt.

Das Spiel basiert auf einem rasterbasierten Farbsystem auf einem Spielfeld von 13 × 9 Feldern. Du verbindest Spielsteine, um dich zu bewegen und Gegner anzugreifen. Längere Wege verursachen mit Detonatoren größeren Schaden. Die Teamzusammenstellung spielt eine große Rolle, wobei einfarbige Synergien besonders effektive Ergebnisse liefern. Die Hauptkampagne umfasst 14 Kapitel.

Pro-Tipp Stelle Teams aus Spielern derselben Klasse zusammen, um konsistente Ketten von Kachelumwandlungen zu erzielen. Gemischte Teams haben Schwierigkeiten, Schadenskombos effektiv aufrechtzuerhalten.

Der Kampf fühlt sich taktisch und dennoch flüssig an. Bei jedem Zug muss man auf die Farben der Spielfelder und die Position der Gegner achten. Bei Bosskämpfen ändern sich die Spielfeldmuster mitten im Kampf. Und je höher der Schwierigkeitsgrad, desto wichtiger sind eine kluge Positionierung und schnelle Reaktionen, um zu überleben.

Die PvE- und PvP-Modi sorgen für einen ausgewogenen Spielfortschritt. Tägliche Ressourcen-Stufen helfen den Spielern, Materialien zu sammeln, ohne dass es langweilig wird. Koop- und Ranglisten-Events sorgen für hohen Wiederspielwert. Die vom Anime inspirierte Grafik wird durch Live2D-Szenen zum Leben erweckt.

Die Charakterdesigns von Mephist zeichnen sich durch feine Details aus. Auch die Musik verdient eine Erwähnung. Die Mischung aus Klavierklängen und elektronischen Tönen passt perfekt zu jedem Kampf und jeder Zwischensequenz. Erstklassige Synchronsprecher, darunter Kana Hanazawa, hauchen jedem Moment Leben ein.

Mein Fazit:Alchemie-Sterne besticht durch atemberaubende Grafik und clevere rundenbasierte Kämpfe. Es ist eine gelungene Mischung aus Story und Strategie.

17. Dislyte [Das beste musikreiche Urban-Idle-RPG]

Unsere Bewertung 6.8

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Plattformen iOS, Android, PC Erscheinungsjahr 2022 Urheber Entwickler – Lilith Games; Herausgeber – Lilith Games, FARLIGHT Durchschnittliche Spielzeit ~33½ Stunden Was mir gefallen hat Eine stilvolle, von Musik geprägte Welt

In Dislyte… wird die moderne Erde von Fabelwesen heimgesucht. Du spielst einen Esper mit gottgleichen Kräften. Die Geschichte verbindet Urban Fantasy mit antiken Mythen. Die Figuren sind an Gottheiten aus verschiedenen Kulturen angelehnt.

Im Story-Modus finden über 16 Kapitel hinweg rundenbasierte Kämpfe statt. Du stellst Teams aus fünf Espers zusammen, deren Elementaraffinitäten die Elemente Wind, Feuer, Inferno, Fluss und Schimmer umfassen. Im Story-Modus entwickelt sich die Handlung weiter.

Pro-Tipp Fahre den Dungeon „Kronos“ ab, um Geschwindigkeitsrelikte zu erhalten. Schnelle Einheiten benötigen mehr Züge und steigern den verursachten Schaden erheblich.

Relikte verleihen durch Vierer-Setboni wie „Windläufer“ zusätzliche Werte. Du sammelst Sekundärwerte in den Bereichen Angriffsprozente, Kritische Trefferquote und Geschwindigkeit. Resonanzsysteme stärken alle Esper gleichzeitig durch Resonanzstufen. Die Ausdauer ist auf 270 begrenzt und wird automatisch wieder aufgefüllt.

Der Grafikstil verbindet Streetwear mit einer himmlischen Ästhetik. Die Charakterdesigns zeigen moderne Mode, wie zum Beispiel Chloés Bomberjacke, die sie über ihren Medusa-Kräften trägt. Während der Kämpfe ertönt Musik von DJ Absurd und anderen Künstlern. Elektronische Beats untermalen den Aufstieg im Spatial Tower.

Dislyte strahlt Stil aus. Schon allein der Soundtrack hebt das Spiel von anderen ab, denn er verbindet Hip-Hop, EDM und Soul – etwas, das man in Rollenspielen selten findet.

Mein Fazit: Kraftvoll, rhythmisch und mitreißend – Dislyte hat sich seinen Platz unter den besten Auto-Battler-Spielen redlich verdient – für Spieler, die Mythos, Musik und Action in einem eleganten Paket suchen.

18. Seelenjäger [Das beste Idle-RPG mit Helden-Sammlung]

Unsere Bewertung 6.6

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Plattformen iOS, Android Erscheinungsjahr 2015 Urheber Entwickler/Herausgeber – Lilith Games Durchschnittliche Spielzeit ~1 Stunde Was mir gefallen hat Große Auswahl an Helden

Seelenjäger ist einer der Klassiker, die das Genre der Helden-Sammel-RPGs geprägt haben. Die Geschichte handelt von einer Gruppe von Kriegern, die durch das Schicksal miteinander verbunden sind und darum kämpfen, ihr Königreich vor dem Verfall zu bewahren. Die Geschichte wirkt abenteuerlich und nostalgisch, wie ein alter Fantasy-Roman, der auf dem Handy zum Leben erweckt wurde.

Die Automatik-Kampfmechanik bestimmt den Ablauf der Kämpfe im Kampagnenmodus, der mehr als 600 Level umfasst. Du sammelst Helden aus den Fraktionen „Stille“, „Licht“, „Omen“, „Leben“ und „Chaos“. Die Helden-Verbesserungen umfassen Stufen, Ausrüstung und das Erwachen bis zur 7-Sterne-Stufe.

Arena-Kämpfe finden im „Crucible of Fire“ statt. Bei Raids treten Gilden gegen Bosse der Dämonenprinzen an. In der „Hall of Legends“ werden Teams mit Fraktionsbeschränkungen auf die Probe gestellt. Der „Sky Tower“ umfasst 100 Stockwerke mit Belohnungen nach jedem Reset.

Pro-Tipp Nimm an den täglichen Raids teil, um garantiert Fragmente von Elitehelden zu erhalten. Dieser Modus ist der zuverlässigste Weg, um bestimmte Charaktere zu erhalten.

Du spielst die Level immer wieder durch, um Ausrüstung für sechs Ausrüstungsplätze zu erhalten. Verzauberungen sorgen für prozentuale Boni. Tägliche Quests werden über den Reiter „Quests“ aktualisiert. Bei den Events wechseln sich Heldenprüfungen und zeitlich begrenzte Beschwörungen ab.

Die Grafik besteht aus stilisierten 3D-Modellen mit übertriebenen Proportionen. Das Charakterdesign reicht vom Ritter Urestag bis zur Nekromantin Jasmine. Dieses Rollenspiel war bereits 2015 ein Vorreiter für Auto-Battler-Systeme. Es wird nach wie vor durch neue Charaktere und Events aktualisiert.

Mein Fazit: Seelenjäger bleibt einfach, ohne langweilig zu wirken. Neue Spieler finden hier einen reibungslosen Einstieg in das Genre.

Mein Fazit: Die besten RPG-Spiele für Einsteiger

Meiner Erfahrung nach sind die folgenden drei Titel der beste Ausgangspunkt für alle, denen AFK Arena. Sie verbinden Strategie und Charme auf eine Weise, die vertraut und doch neuartig wirkt. Außerdem sind sie sowohl für Neulinge als auch für erfahrene Idle-RPG-Spieler gleichermaßen perfekt geeignet.

Für Spieler, die Wert auf ein umfangreiches Spielsystem legen → Idle Heroes. Einfach zu beginnen, lohnend zu meistern. Dank des Helden-Upgrade-Zyklus eignet es sich ideal für kurze Spielsitzungen.

Einfach zu beginnen, lohnend zu meistern. Dank des Helden-Upgrade-Zyklus eignet es sich ideal für kurze Spielsitzungen. Für Gelegenheitsspieler → Summoners War: Sky Arena. Verbindet entspanntes Spielen mit einer detaillierten Charakterentwicklung. Das Runensystem und die Events sorgen dafür, dass das tägliche Spielen lohnenswert bleibt.

Verbindet entspanntes Spielen mit einer detaillierten Charakterentwicklung. Das Runensystem und die Events sorgen dafür, dass das tägliche Spielen lohnenswert bleibt. Für Fans, die sich für die Hintergrundgeschichte interessieren → Raid: Shadow Legends. Atemberaubende Grafik und filmreife Erzählkunst verleihen jedem Kampf ein grandioses Gefühl.

Häufig gestellte Fragen

Welches Spiel ähnelt AFK Arena am meisten?

Das beste Spiel, das dem ähnelt AFK Arena is Idle Heroes. Es bietet ein ähnliches Spielerlebnis mit vergleichbaren Idle-Mechaniken und Fraktionssystemen und belohnt deine Geduld mit großzügigen Beutegegenständen.

Was für ein Spiel ist AFK Arena?

AFK Arena ist ein Idle-RPG mit automatischer Kampfmechanik. Du sammelst Helden, stellst Trupps zusammen und kämpfst gegen Gegner. Der Spielfortschritt läuft automatisch weiter, auch wenn du gerade nicht spielst.

Wie lange dauert es, bis man „AFK Arena“ durchgespielt hat?

AFK Arena hat kein wirkliches Ende. Die Inhalte der Kampagne werden regelmäßig aktualisiert, und der Spielfortschritt ist so konzipiert, dass er bei täglichem Spielen und langfristiger Charakterentwicklung über Jahre hinweg Bestand hat.

Kann man „AFK Arena“ auf dem PC spielen?

Ja, man kann spielen AFK Arena auf dem PC mit Emulatoren wie BlueStacks or LDPlayer. Es läuft flüssig, bietet eine bessere Grafik und eine einfachere Steuerung. Das Spiel läuft auch in Browsern, die das Streaming von Handyspielen unterstützen.

Wann ist in AFK Arena die größte Besucherzahl?

Die Gipfel der Zeit in AFK Arena ist eine besondere Puzzle-Abenteuer-Karte, auf der du versteckte Schatztruhen finden musst. Beim ersten Durchspielen erhältst du einzigartige Gegenstände und Ressourcen als Belohnung.