Los 16 mejores juegos exclusivos de Xbox en 2026

Lo mejorXbox Los juegos exclusivos tienen fama por algo: son los títulos que hacen que merezca la pena tener la consola. He jugado tanto a los grandes éxitos como a las joyas ocultas para ofrecerte mi selección de los mejores, desde Hola to ¡Ánimo! y todo lo demás.

Da igual si te gustan los juegos de rol de fantasía o los shooters de ciencia ficción, tengo lo que buscas. Voy a explicar qué es lo que hace que cada juego destaque, para quién es más adecuado y si está disponible en Xbox Game Pass. Además, he incluido ofertas para cada título por si estás listo para lanzarte ya mismo.

Nuestra selección de los mejores juegos exclusivos para Xbox

Crear la lista definitiva de los mejores Xbox Conseguir juegos exclusivos no fue fácil, pero estos títulos se han ganado su lugar. Me refiero a unos gráficos alucinantes, una jugabilidad inolvidable y experiencias que te mantendrán enganchado durante horas. Algunos están en Xbox Game Pass… otros no, pero todos los juegos que hay aquí merecen la pena.

Si quieres desconectar del mundo real por un rato, aquí tienes nuestras mejores recomendaciones:

Forza Horizon 5 (2021) – Prueba lo mejor de las carreras en mundo abierto ambientadas en México. Es totalmente adictivo. Gears 5 ((2019)– Te esperan acción trepidante, una trama emocionante y un modo cooperativo espectacular. Microsoft Flight Simulator 2024 (2024) – Surca los cielos con unos gráficos increíblemente realistas y disfruta de la mejor experiencia de vuelo.

Sigue leyendo para ver la lista completa de Xbox juegos exclusivos. Además, analizaré cada título en detalle. Descubrirás por qué destaca cada juego: ¿se debe a una mecánica de juego innovadora, a una narrativa envolvente o, simplemente, a que es muy divertido?

16 juegos exclusivos de Xbox: análisis completo

Desde emocionantes carreras hasta aventuras épicas, Xbox cuenta con algunas de las mejores exclusivas del mundo de los videojuegos. Tanto si eres un fanático de la velocidad como si te apasionan las historias, esta lista destaca lo mejor Xbox-juegos exclusivos que no te puedes perder.

1. Forza Horizon 5 [El mejor juego de carreras]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas Xbox Series X/S, Xbox One, PC Año de estreno 2021 Disponible en Xbox Game Pass Disponible Creador/es Playground Games, Xbox Game Studios Duración media de la partida 50-100 horas Características destacadas Carreras en mundo abierto, clima dinámico, Horizon Story, Horizon Arcade, EventLab

Forza Horizon 5 ofrece un enorme mundo abierto repleto de oportunidades para correr y explorar. Sin duda, puede ser uno de los los mejores juegos de carreraspor ahí.

El mapa de México es muy detallado, y es fácil perderse entre todos los distintos entornos. Si te gusta disfrutar de la libertad en los juegos de carreras, este te llamará la atención desde el primer momento. También puedes correr por selvas, desiertos y pueblos. Esto hace que cada carrera resulte novedosa desde el principio.

La selección de coches es enorme y hay opciones para todo tipo de pilotos. Si te gusta la velocidad de los deportivos o la aventura todoterreno, encontrarás un montón de opciones que se adaptan a tu estilo. Las condiciones meteorológicas cambiantes añaden un nivel extra de dificultad y te mantienen en vilo. La experiencia multijugador también es fluida, tanto si compites contra amigos como contra jugadores aleatorios.

Por qué lo elegimos El punto fuerte del juego reside en su combinación de carreras y exploración. El diseño de mundo abierto es perfecto para quienes buscan algo más que un simple circuito de carreras.

Sin embargo, la trama no es lo más importante aquí y, aunque le da cierto toque especial, no es el elemento principal. Si buscas una narrativa sólida, puede que este no sea el juego más adecuado, pero no es un factor decisivo teniendo en cuenta lo divertidas que son las carreras y el mundo del juego.

Mi veredicto:Forza Horizon 5 destaca dentro del género de las carreras. Ofrece una magnífica combinación de carreras emocionantes y una exploración sin límites. Si te gustan las carreras a toda velocidad con hermosos paisajes que explorar, este juego no puede faltar en tu lista. Y con Xbox Game Pass, es muy fácil probarlo.

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2. Gears 5 [El mejor juego de disparos en tercera persona]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,9/10

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Plataformas Xbox Series X/S, Xbox One, PC Año de estreno 2019 Disponible en Xbox Game Pass Disponible Creador/es The Coalition, Xbox Game Studios Duración media de la partida 10-25 horas Características destacadas Campaña con una historia, modo Horda, pantalla dividida, juego multiplataforma, Tours of Duty

Si te gustan los combates trepidantes y las historias con profundidad, Gears 5 te tiene cubierto. En este un atractivo juego de TPS, te pones en la piel de Kait Díaz, un personaje impulsado por sus emociones mientras descubre el vínculo de su familia con la Horda Locust. La historia es apasionante, y las intensas batallas te mantendrán enganchado de principio a fin.

En cuanto a la jugabilidad,Gears 5 cumple con lo prometido. El manejo de las armas es fluido y los enfrentamientos resultan a la vez desafiantes y gratificantes. Ya sea que estés acabando con los enemigos a motosierra o elaborando estrategias con tu escuadrón, cada combate resulta satisfactorio. Visualmente, el juego tiene un aspecto impresionante, sobre todo con su 4K Ultra HDapoyo.

Los modos multijugador son donde el juego realmente destaca. Si te has cansado de la campaña, Gears 5 ofrece el modo Horda, en el que tú y un equipo de hasta cuatro jugadores os enfrentáis a oleadas y oleadas de enemigos. Es difícil, pero muy divertido.

El modo «Escape», en el que tú y tus amigos os infiltráis en territorio enemigo, ofrece aún más acción. Además, la función de juego cruzado facilita formar equipo con jugadores de cualquier plataforma.

Por qué lo elegimos Gears 5 logra un equilibrio perfecto entre momentos narrativos épicos y acción trepidante. El nuevo sistema de personalización del juego, Periodos de servicio, ofrece recompensas a medida que superas los retos, lo que hace que el juego no pierda interés.

Puede que a algunos la historia les resulte un poco predecible en algunos momentos, pero la jugabilidad lo compensa con creces.

Mi veredicto:Si te gustan los juegos de disparos en tercera persona y buscas una combinación de combates intensos, una historia apasionante y un modo multijugador de calidad, Gears 5 destaca por encima del resto. Es un juego imprescindible para cualquiera que busque una entrega nueva y emocionante de la Gears of Warserie.

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3. Microsoft Flight Simulator 2024 [La mejor experiencia de simulación]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,7/10

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Plataformas Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2024 Disponible en Xbox Game Pass Disponible Creador/es Asobo Studio, Xbox Game Studios Duración media de la partida Más de 30 horas Características destacadas Modo de carrera de aviación realista, condiciones meteorológicas dinámicas, selección ampliada de aeronaves, mapas mundiales, integración multijugador

Nunca he pilotado un avión en la vida real, pero Microsoft Flight Simulator 2024 me hace sentir que podría. Esto Un juego de simulación increíble ofrece un nivel de realismo difícil de creer. Con sus efectos meteorológicos en tiempo real y sus impresionantes gráficos de gran precisión, es fácil dejarse llevar al sobrevolar algunos de los lugares más emblemáticos del mundo.

Los detalles son tan realistas que empezarás a preguntarte si estás jugando a un videojuego o viendo imágenes reales.

The 2024 edición sube el listón con los modos de carrera. Puedes pasar de ser un aficionado a convertirte en piloto profesional. He pasado horas simplemente pilotando diferentes aviones, desde pequeños Cessna hastalos enormes 747, cada una con su propia dinámica de vuelo realista. Es impresionante la atención al detalle que se ha prestado para que cada avión resulte auténtico.

Por qué lo elegimos Microsoft Flight Simulator 2024 destaca por su realismo sin igual. Te permite sobrevolar ciudades y paisajes del mundo real, lo que te ofrece experiencias que no puedes vivir en ningún otro sitio.

Sin embargo, no todo es fácil. Algunas misiones exigen un alto nivel de habilidad, y a los principiantes les puede resultar complicado al principio. La curva de aprendizaje tan pronunciada puede ser un inconveniente para algunos, pero una vez que le coges el truco, la recompensa merece la pena.

Mi veredicto: Para cualquiera que busque una experiencia de simulación de vuelo envolvente y realista, Microsoft Flight Simulator 2024 es el mejor de su clase. Es perfecto tanto para los aficionados a la aviación como para los gamers, y ofrece innumerables horas de exploración y retos.

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4. Quantum Break [La mejor aventura de ciencia ficción cinematográfica]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,6/10

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Plataformas Xbox Series X/S, Xbox One, PC Año de estreno 2016 Disponible en Xbox Game Pass Disponible Creador/es Remedy Entertainment, Microsoft Studios Duración media de la partida 12-20 horas Características destacadas Mecánicas que desafían el tiempo, series de televisión con actores reales, efectos visuales cinematográficos, una narrativa emotiva

Quantum Break Es uno de esos juegos que te sumerge de lleno en un thriller de ciencia ficción. Encarnas a Jack Joyce, quien, tras un experimento fallido, se ve dotado de poderes para manipular el tiempo. ¿Lo que está en juego? El destino de toda la línea temporal.

La historia es intensa y la jugabilidad es igual de trepidante. Congelas a los enemigos, esquivas balas a cámara lenta y manipulas el tiempo con una fluidez y una sensación de satisfacción.

El juego también destaca por la integración de una serie de televisión de acción real, que combina la jugabilidad y la narrativa cinematográfica de una forma que resulta única.

Los gráficos son impresionantes, y los escenarios están tan bien diseñados que parece que se hayan quedado congelados en el tiempo. Es una experiencia emocionante, y realmente demuestra lo bien que… Remedy Entertainment puede combinar la acción con la profundidad emocional.

Por qué lo elegimos ¿Qué es lo que hace queQuantum Break Lo que lo hace tan especial es cómo combina una narrativa cinematográfica con una jugabilidad cautivadora. Las mecánicas de manipulación del tiempo resultan novedosas y divertidas.

Sin embargo, aunque la historia es cautivadora, no es para todo el mundo. A algunos jugadores les pueden resultar molestos los segmentos de televisión con actores reales, y el ritmo general puede resultar irregular. Aun así, la combinación de acción y trama es lo que distingue a este juego.

Mi veredicto:Quantum Break es una opción ideal para los aficionados a las aventuras de ciencia ficción cinematográficas. Destaca por su mecánica de manipulación del tiempo y su emotiva narrativa. Si buscas un juego que combine acción trepidante con una historia única, vale la pena que le eches un vistazo.

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5. Halo Infinite [El mejor juego de disparos multijugador]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,4/10

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Plataformas Xbox Series X/S, Xbox One, PC Año de estreno 2021 Disponible en Xbox Game Pass Disponible Creador/es 343 Industries, Xbox Game Studios Duración media de la partida 8-20 horas (Campaña) Características destacadas Exploración en un mundo abierto, modo multijugador trepidante, actualizaciones de temporada, opciones de personalización

Halo Infinitees uno de losel mayorHolajuegosy elel punto de partida ideal para quienes se inician en el Holaserie. El juego trae de vuelta al Jefe Maestro a lo grande y ofrece tanto una campaña apasionante como una acción multijugador trepidante.

El aspecto de mundo abierto supone un giro novedoso respecto al clásico Hola fórmula, y la historia logra un gran equilibrio entre la acción y la profundidad emocional.

El modo multijugador es lo más destacado. Es fácil empezar a jugar, incluso si nunca has jugado a un Hola juego anterior. La jugabilidad es rápida, fluida y equilibrada, y ofrece una combinación perfecta de de la vieja escuelaHola nostalgia y novedades actuales.

Los nuevos mapas y modos, junto con las actualizaciones de temporada, hacen que la experiencia siga siendo novedosa. No es de extrañar que Halo Infinite se convirtió rápidamente en uno de los más jugados Xbox juegos en el momento del lanzamiento.

Por qué lo elegimos Halo Infinite destaca tanto en su modo historia como en el multijugador. La exploración del mundo abierto y la jugabilidad nostálgica lo convierten en una experiencia fantástica para los fans de toda la vida, mientras que las mecánicas actualizadas lo hacen accesible para los recién llegados.

Dicho esto, es posible que la campaña resulte un poco familiar para algunos jugadores veteranos, y no estaría de más que hubiera más variedad en algunos tipos de misiones. Pero, en general, es una experiencia cautivadora de principio a fin.

Mi veredicto:Para los aficionados aHola o para cualquiera que busque un juego de disparos multijugador intenso y divertido, Halo Infinite Es la mejor opción. Aporta nuevas mecánicas y mucha acción, sin dejar de ser fiel a lo que ha convertido a la serie en un clásico.

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6. Indiana Jones y el Gran Círculo [Mejor juego de acción y aventura]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,2/10

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Plataformas Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Disponible en Xbox Game Pass Disponible Creador/es MachineGames, Bethesda Softworks Duración media de la partida 15-20 horas Características destacadas Combates trepidantes, exploración, acertijos dinámicos y una narrativa cinematográfica

Indiana Jones y el Gran Círculo te sumerge de lleno en la acción junto a uno de los arqueólogos más emblemáticos de la historia. Este Xbox Esta exclusiva te ofrece la libertad de explorar y resolver misterios antiguos mientras esquivas a las fuerzas nazis.

La historia tiene lugar en 1937, entre los acontecimientos de Los cazadores del arca perdida and La última cruzada, y está repleta de momentos de suspense y aventuras por todo el mundo.

La jugabilidad combina combates intensos con ingeniosos rompecabezas y maniobras sigilosas. El látigo es tu mejor aliado: lo usarás para todo, desde balancearte para cruzar abismos hasta desarmar a los enemigos. Los escenarios, que incluyen pirámides, selvas y tumbas secretas, están meticulosamente diseñados y hacen que la exploración sea un auténtico placer.

Por qué lo elegimos Indiana Jones y el Gran Círculo destaca porque te hace sentir como si estuvieras viviendo una película de Indiana Jones. La mecánica del látigo hace que el combate y la exploración sean emocionantes, y los acertijos plantean un desafío en el punto justo.

Sin embargo, algunas partes del juego pueden resultar un poco familiares para los seguidores de la franquicia, y las mecánicas de combate, aunque divertidas, no ofrecen mucha profundidad. Pero la aventura y la historia lo compensan con creces.

Mi veredicto:Indiana Jones y el Gran Círculo Es un juego imprescindible para los aficionados a los juegos de acción y aventura. Su mundo envolvente, sus emocionantes combates y su brillante narrativa capturan a la perfección el espíritu de Indiana Jones. Si te gusta la exploración trepidante y resolver enigmas antiguos, este juego es para ti.

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7. Hi-Fi Rush [Mejor juego de acción basado en el ritmo]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2023 Disponible en Xbox Game Pass Disponible Creador/es Tango Gameworks, Bethesda Softworks Duración media de la partida 8-12 horas Características destacadas Combate rítmico, gráficos dinámicos, banda sonora cautivadora, historia divertida

Hi-Fi Rushes unun juego de ritmo único donde cada golpe y cada esquiva se sincronizan con el ritmo de la música. Juegas en el papel de Chai, un aspirante a estrella del rock con un brazo robótico, en una aventura que combina combates espectaculares con una mecánica de juego basada en el ritmo.

El juego está ambientado en un un juego cyberpunk lleno de energía un mundo con imágenes repletas de luces de neón que casi parecen un cómic cobrando vida.

El combate basado en el ritmo es lo que distingue a Hi-Fi Rush Es rápido, divertido y totalmente adictivo. Aunque no seas un experto en ritmo (yo desde luego que no lo soy), el juego te recompensa por seguir el compás correctamente. Es muy satisfactorio conseguir esos combos en perfecta sincronía con la música. Además, la historia, aunque no es nada revolucionaria, está llena de humor y de personajes extravagantes que hacen que la experiencia sea aún mejor.

Por qué lo elegimos Hi-Fi Rush da en el clavo en el género de los juegos de combate rítmico. La música, los gráficos y la acción se combinan de una forma realmente refrescante.

Sin embargo, si lo que buscas es una historia profunda y centrada en la trama, puede que este juego no sea para ti. La historia es divertida, pero es la jugabilidad la que se lleva todo el protagonismo.

Mi veredicto:Hi-Fi Rush Es un juego muy divertido. El combate basado en el ritmo es adictivo, y su mundo colorido y lleno de energía lo convierte en una elección obvia para los aficionados a los juegos de acción y música. Si te gustan los juegos de acción y la buena música, no te lo puedes perder.

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8. Psychonauts 2 [Mejor aventura de plataformas creativa]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,6/10

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Plataformas Xbox Series X/S, Xbox One, PC Año de estreno 2021 Disponible en Xbox Game Pass Disponible Creador/es Double Fine Productions, Xbox Game Studios Duración media de la partida 10-12 horas Características destacadas Poderes psíquicos, una historia peculiar, plataformas y una jugabilidad acrobática

Psychonauts 2 te pone en la piel de Razputin, un joven psíquico con grandes sueños de unirse a los Psychonauts.

El juego te lleva a través de entornos salvajes, coloridos y psicodélicos que reflejan las mentes complejas de aquellos a quienes intentas ayudar. Cada nivel parece un mundo nuevo con su propia temática y ofrece un montón de divertidos retos.

La jugabilidad combina una mecánica de plataformas muy pulida con acertijos creativos, todo ello envuelto en una historia divertida y emotiva. Utilizarás los poderes psíquicos de Raz para levitar, quemar y manipular objetos con el fin de resolver retos y luchar contra los enemigos. El humor es ingenioso y el ambiente general es enérgico y lleno de encanto.

Por qué lo elegimos La creatividad del juego es su punto fuerte. El diseño de los niveles y las habilidades psíquicas hacen que la experiencia de plataformas resulte fresca y emocionante. Los diálogos ingeniosos y la dirección artística única le dan al juego una personalidad que no se te olvida.

Algunos de los inconvenientes más destacados son que algunos de los rompecabezas pueden resultar un poco repetitivos y que la historia no es tan profunda como algunos podrían esperar. Pero si lo que buscas es una aventura divertida y llena de acción, es difícil encontrar algo mejor.

Mi veredicto:Psychonauts 2 Es un juego imprescindible para cualquiera que busque un juego de plataformas original, divertido y con un estilo visual único. La combinación de acción, resolución de acertijos y humor lo convierte en una obra destacada dentro del género. Si te gustan las aventuras creativas, este juego es para ti.

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9. Halo: La Colección del Jefe Maestro [El mejor shooter atmosférico]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas Xbox Series X/S, Xbox One, PC Año de estreno 2015 Disponible en Xbox Game Pass Disponible Creador/es 343 Industries, Microsoft Studios Duración media de la partida 10-20 horas (modo para un jugador) / Ilimitado (modo multijugador) Características destacadas Gráficos renovados, tramas complejas y un modo multijugador que despierta la nostalgia

Halo: La Colección del Jefe Maestro ofrece la oportunidad de revivir una de las mejores sagas de videojuegos con gráficos mejorados y una jugabilidad fluida. Entre los aspectos más destacados se encuentra Halo 3: ODST, que adopta un enfoque más oscuro y melancólico. No sabes muy bien por dónde empezar tu Hola¿El viaje? Aquí tienes todo lo Holajuego en orden para ayudarte a dar el primer paso.

En lugar de seguir al Jefe Maestro, juegas en el papel de un soldado solitario que explora las ruinas de Nueva Mombasa. El cambio de tono hace que destaque y añade una nueva dimensión a la HolaLeyenda

El juego combina una narrativa envolvente con una jugabilidad llena de acción. Los gráficos se han renovado para recuperar el clásico Hola ofrece una experiencia a la altura de los estándares actuales, y el modo multijugador actualizado mantiene viva la comunidad con partidas personalizadas y mods. Es una delicia tanto para los recién llegados como para los jugadores veteranos que buscan una experiencia renovada sin perder la magia de los juegos originales.

Por qué lo elegimos Elegimos esta colección por su equilibrio perfecto entre nostalgia y frescura. La Halo 3: ODST DLC destaca por su narrativa envolvente y una banda sonora de inspiración jazzística que aporta profundidad a la experiencia.

Aunque el juego ofrece una gran variedad y profundidad, requiere bastante paciencia por parte de los jugadores que no estén familiarizados con Holala historia y la mecánica del juego.

Mi veredicto:Halo: La Colección del Jefe Maestro es un juego imprescindible para los fans de la Hola universo. Ofrece una experiencia inmersiva y magníficamente elaborada, con una trama profunda, gráficos renovados y una animada comunidad multijugador. Si eres fan de los juegos de disparos que combinan acción y atmósfera, este es el juego perfecto para ti.

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10. Castigado 2 [La mejor aventura cooperativa de supervivencia]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,4/10

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Plataformas Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2025 (Acceso anticipado) Disponible en Xbox Game Pass Disponible Creador/es Obsidian Entertainment, Eidos-Montréal, Xbox Game Studios Duración media de la partida 20-30 horas Características destacadas Monturas de insectos que se pueden montar, mapa ampliado del parque, sistema Omni-Tool, modo multijugador cooperativo, sistema de equipamiento basado en roles

Castigado 2 toma la querida fórmula de la reducción de tamaño y la lleva al extremo. Una vez más, juegas como un grupo de adolescentes reducidos al tamaño de hormigas, pero esta vez exploras Brookhollow Park, un entorno extenso que, desde su lanzamiento en acceso anticipado, ya tiene el mismo tamaño que todo el primer juego.

La secuela introduce monturas en forma de insecto llamadas «Buggies» que transforman por completo la exploración. Domar una hormiga soldado roja o una araña tejedora te permite recorrer el parque a toda velocidad, transportar botín e incluso luchar a tu lado. Supone un cambio radical en el desplazamiento y hace que el nuevo y enorme mapa resulte más manejable.

El combate se ha perfeccionado con bloqueos perfectos, mecánicas de esquiva y un nuevo sistema de equipamiento basado en roles que te permite cambiar entre configuraciones de tanque, pícaro, guardabosques o lanzador de hechizos con solo cambiar de equipo. La nueva Omni-Tool combina tu hacha, martillo, pala y llave inglesa en un solo dispositivo mejorable, lo que te permite ahorrar un valioso espacio en el inventario.

Por qué lo elegimos Castigado 2captura lo que hace que los juegos de supervivencia sean tan adictivos, al tiempo que ofrece un escenario verdaderamente único. La experiencia cooperativa destaca con hasta cuatro jugadores, y la atención que Obsidian presta a la accesibilidad (incluido el «modo seguro» para quienes padecen aracnofobia) lo convierte en un juego accesible para todos. También se considera uno de los los mejores juegos cooperativos en Xbox.

El juego se encuentra actualmente en acceso anticipado, por lo que es probable que haya algunos problemas de rendimiento y que la historia esté incompleta. Sin embargo, con más de 20 horas de contenido ya disponibles y un mapa repleto de secretos, es difícil quejarse de la relación calidad-precio, sobre todo teniendo en cuenta que está incluido en Game Pass.

Mi veredicto:Castigado 2 Es un juego de supervivencia con un toque extravagante que no sacrifica el desafío en aras del encanto. Si te encantó el original o te gusta crear objetos, construir bases y explorar con amigos, no te lo puedes perder. Eso sí, ten en cuenta que todavía está en acceso anticipado y que hay más contenido en camino.

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11. Lost Odyssey [La joya olvidada de los juegos de rol]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,3/10

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Plataformas Xbox 360 Año de estreno 2007 Disponible en Xbox Game Pass N/A Creador/es Mistwalker, Microsoft Duración media de la partida 40-50 horas Características destacadas Combate por turnos, una historia profunda, temas emotivos

Lost Odyssey es una de esas joyas ocultas que nunca recibieron la atención que merecían. Si te gustan los juegos de rol con una trama sólida, este es imprescindible. El juego sigue las andanzas de Kaim, un guerrero inmortal que lleva siglos viviendo y que soporta el peso de sus recuerdos.

La historia es profundamente emotiva y aborda temas como el amor, la pérdida y la redención. Uno de los aspectos más destacados es el Mil años de sueños viñetas, pequeñas historias poéticas que invitan a una profunda reflexión y que, sin duda, te llegarán al corazón.

El combate es el clásico por turnos, pero con un toque especial: incluye ataques basados en la sincronización que mantienen el interés y la emoción. Da la sensación de ser una visión renovada de un género que a veces puede parecer un poco anticuado. Y los gráficos, aunque anticuados para los estándares actuales, eran impresionantes para su época y siguen resistiendo bien el paso del tiempo.

Por qué lo elegimos ElegimosLost Odyssey porque es un viaje emocional que ofrece mucho más que simples combates. La narrativa bien elaborada, junto con las mecánicas de juego únicas, hacen de este un RPG excepcional.

Una desventaja es que no está disponible en Xbox Game Pass, pero si eres fan de los JRPG clásicos, merece la pena que lo busques.

Mi veredicto:Lost Odyssey es un juego de rol inolvidable que te acompañará mucho tiempo después de que terminen los créditos. Con su historia profunda, sus combates apasionantes y sus momentos emotivos, es imprescindible para cualquier aficionado a los juegos de rol.

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12. Fable II y III [La mejor aventura basada en las decisiones]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas Xbox Series X/S, Xbox One (gracias a la retrocompatibilidad) Año de lanzamiento 2008 (Fable 2), 2010 (Fable 3) Disponible en Xbox Game Pass Disponible Creador/es Lionhead Studios, Xbox Game Studios Duración media de la partida 20-50 horas Características destacadas Narrativa basada en las decisiones del jugador, dilemas morales, elementos de los juegos de rol

Fable II and Fable III son una pareja emblemática del género de acción y aventura. Ambientados en el mundo fantástico y a la vez sombrío de Albion, estos juegos giran en torno a las decisiones que tomas.

¿Quieres ser un héroe noble o dar rienda suelta a tu lado villano? Las decisiones que tomes determinarán el destino de tu reino y de los personajes que te rodean. Estos juegos ofrecen historias profundas y ramificadas, en las que cada elección tiene sus consecuencias.

Fable II es recordada por sus fantásticos personajes y su narrativa bien construida, mientras que Fable III va un paso más allá al ponerte al mando del trono. El poder de gobernar y decidir el futuro de tu reino le da un toque único a la experiencia, y los dilemas morales te harán reflexionar mucho tiempo después de haber tomado tus decisiones.

Ambos títulos se han optimizado para las consolas modernas, y la comunidad sigue muy activa con partidas personalizadas y mods, lo que garantiza que la experiencia siga resultando novedosa incluso años después. Con Xbox Game Pass En cuanto estén disponibles, podrás sumergirte de lleno en estos títulos legendarios.

Por qué lo elegimos ElegimosFable II and Fable III por su capacidad para combinar el humor, una narrativa profunda y la creación de un mundo envolvente. El equilibrio entre el tono desenfadado y la toma de decisiones serias es lo que hace que este dúo destaque.

Es posible que los gráficos más antiguos no gusten a todos los jugadores, sobre todo a aquellos acostumbrados a los efectos visuales modernos. A pesar de ello, la narrativa y la mecánica de juego basada en la toma de decisiones lo compensan con creces.

Mi veredicto:Fable II and Fable III son perfectas para los jugadores a los que les encantan las buenas historias y la libertad de dar forma a su propio mundo.

El peso emocional de tus decisiones cautivará a los jugadores que disfrutan de las aventuras basadas en las elecciones. Si llevas tiempo buscando un juego de rol con una narrativa sólida y un gran valor de rejugabilidad, este es un título imprescindible.

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13. Starfield [El mejor juego de rol de exploración espacial]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,9/10

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Plataformas Xbox Series X/S, PC Año de lanzamiento 2023 Disponible en Xbox Game Pass Disponible Creador/es Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks Duración media de la partida 50-100 horas Características destacadas Amplias opciones de personalización, exploración espacial y elementos de RPG de mundo abierto

Starfield es el juego de rol ideal para cualquiera que haya soñado con explorar el cosmos. BethesdaLa última novedad de te ofrece la libertad de explorar más de 1 000 planetas, todo ello mientras te sumerges en una mezcla de política espacial y secretos cósmicos. Ya sea explorando bulliciosas estaciones espaciales o paisajes alienígenas inexplorados, la experiencia es impresionante.

El núcleo deStarfield es su inmensa profundidad. Construirás y personalizarás tu nave espacial, reclutarás una tripulación y decidirás de qué bando formar parte, dando forma a tu aventura como noble explorador o como forajido rebelde.

Por qué lo elegimos La combinación de la exploración espacial, una narrativa rica y batallas espaciales dinámicas de Starfield ofrece una experiencia profundamente envolvente. El juego también cuenta con diversas facciones y misiones que enriquecen aún más la profundidad de la narrativa, lo que lo convierte en un título absolutamente destacado dentro del género.

El mundo del juego es enorme y está repleto de misiones dinámicas que te mantendrán enganchado durante horas. Con la emoción añadida de las batallas espaciales y una amplia gama de armas que puedes adaptar a tu estilo de juego, Starfield es una experiencia rica y cautivadora.

Los gráficos son de última generación y dan vida a cada planeta, nave y batalla. Cada viaje parece una película, tanto si estás contemplando una puesta de sol en un planeta lejano como si estás volando en medio de una batalla en el VOID. El mundo parece cobrar vida, con detalles tan minuciosos que hacen que merezca la pena explorar cada planeta.

Mi veredicto:Starfield Es un juego imprescindible para los aficionados a la exploración espacial y a los juegos de rol. La libertad que ofrece para trazar tu propio camino, junto con su rica narrativa y su mundo envolvente, lo convierten en uno de los mejores juegos de rol espaciales que existen. Si te encantan los juegos que te permiten forjar tu propio destino, este es perfecto para ti.

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14. La saga de Senua: Hellblade II [La mejor aventura psicológica]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,8/10

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Plataformas Xbox Series X/S, PC Año de lanzamiento 2024 Disponible en Xbox Game Pass Disponible Creador/es Ninja Theory, Xbox Game Studios Duración media de la partida 12-20 horas Características destacadas Gráficos de Unreal Engine 5, una narrativa envolvente y un sistema de combate avanzado

La saga de Senua: Hellblade II retoma la historia donde la dejó el primer juego y sumerge a los jugadores aún más en la mente de Senua, mientras esta se enfrenta no solo a enemigos externos, sino también a sus propios demonios internos.

Con un paisaje nórdico de una belleza inquietante como telón de fondo, el juego da vida al terror psicológico con unos efectos visuales y sonoros que traspasan los límites de lo posible en un videojuego.

Desde el momento en que te pones en la piel de Senua, te ves transportado a un mundo en el que cada acción está cargada de tensión. El combate es visceral, combinando estrategia con brutales ataques cuerpo a cuerpo, y la historia te atrapa con su narrativa cruda y emotiva. Hay una integración perfecta entre la jugabilidad y los elementos de terror psicológico que hacen que cada momento del juego resulte intenso y profundamente personal.

Por qué lo elegimos Hellblade II combina el terror psicológico con unos impresionantes gráficos creados con Unreal Engine 5 y una narrativa cargada de emoción. Su exploración sin tapujos de la salud mental da lugar a una experiencia que invita a la reflexión y que, al mismo tiempo, es visualmente impresionante.

Los elementos visuales, con tecnología de Unreal Engine 5, son absolutamente impresionantes y crean un mundo que parece casi real. El audio 3D contribuye a la inmersión, lo que hace que sientas que estás viviendo de verdad el mundo de Senua. Y también se trata de enfrentarse al conflicto interior al que se enfrenta Senua, lo que convierte cada combate en una experiencia profundamente emotiva.

El combate es emocionante y desafiante, pero son la profundidad de la historia y el diseño atmosférico lo que realmente hace que este juego destaque.

Mi veredicto:La saga de Senua: Hellblade II es un juego innovador que traspasa los límites de la aventura psicológica.

Su intenso combate, sus imágenes inquietantes y su historia profundamente personal lo convierten en un juego imprescindible para los aficionados al terror psicológico y a los juegos centrados en la narrativa. Si estás preparado para una experiencia que pondrá a prueba tanto tus habilidades como tus emociones, este juego no te decepcionará.

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15. State of Decay 2: Edición Juggernaut [El mejor juego de supervivencia zombi]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,7/10

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Plataformas Xbox Series X/S, Xbox One, PC Año de lanzamiento 2018 Disponible en Xbox Game Pass Disponible Creador/es Undead Labs, Xbox Game Studios Duración media de la partida 20-30 horas Características destacadas Supervivencia en un mundo abierto, muerte permanente, creación de comunidades

State of Decay 2: Edición Juggernaut ofrece una experiencia de supervivencia zombi inmersiva sin igual. Ambientado en un extenso mapa de mundo abierto, este juego te reta a sobrevivir en un mundo postapocalíptico plagado de muertos vivientes.

El objetivo es construir y mantener una comunidad próspera mientras se buscan provisiones, se lucha contra hordas de zombis y se toman decisiones difíciles que influirán en tu supervivencia.

Uno de los elementos distintivos de State of Decay 2 es su combinación de juego estratégico y acción. Tendrás que gestionar tu comunidad, reunir recursos y repeler oleadas de zombis. La mecánica de «muerte permanente» añade un plus de tensión a cada misión, lo que hace que cada decisión se convierta en una cuestión de vida o muerte.

Y con elEdición Juggernaut, disfrutarás de una experiencia más pulida con mapas ampliados, vehículos adicionales, nuevas armas y varias actualizaciones que han hecho que el juego sea más divertido y envolvente.

El ambiente es sombrío, y el mundo parece cobrar vida a pesar de los zombis. Si te gustan los juegos de supervivencia que exigen tanto estrategia como reflejos rápidos, este es un título en el que querrás sumergirte. Además, está disponible en Xbox Game Pass, así que es fácil probarlo si tienes una suscripción. Si quieres más acción con muertos vivientes, echa un vistazo a nuestra lista de los Los mejores juegos de zombis de mundo abierto.

Por qué lo elegimos State of Decay 2 acierta de pleno con la fórmula de supervivencia al combinar la gestión de la comunidad con combates estratégicos y llenos de tensión. La muerte permanente hace que cada decisión sea aún más importante, y las actualizaciones de la Edición Juggernaut mantienen la experiencia fresca mucho tiempo después del lanzamiento.

¿El único inconveniente? La rutina puede resultar un poco repetitiva, pero eso forma parte del encanto para muchos aficionados que disfrutan de la sensación de logro que supone sobrevivir y salir adelante.

Mi veredicto:State of Decay 2: Edición Juggernaut es un fantástico juego de supervivencia zombi para aquellos jugadores a los que les gusta el pensamiento táctico y la gestión de comunidades. La combinación de acción, estrategia y el peso emocional de la muerte permanente lo hace destacar dentro del género.

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16. Avowed: Edición Premium [El juego de rol más esperado]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Plataformas Xbox Series X/S, PC Año de lanzamiento 2025 Disponible en Xbox Game Pass TBA Creador/es Obsidian Entertainment, Xbox Game Studios Duración media de la partida 40-60 horas Características destacadas Un mundo extenso, personalización de personajes, sistema de combate dinámico

Declarado se perfila como uno de los lanzamientos de RPG más esperados. Desarrollado por Obsidian Entertainment, los creadores de Los pilares de la eternidad and The Outer Worlds, te invita a explorar el vibrante mundo de Eora.

Con una rica mezcla de tradición, combates llenos de magia y decisiones que dependen del jugador, Avowed promete ser una aventura inolvidable. Se desarrolla en el mismo mundo que Los pilares de la eternidad pero ofrece una experiencia en primera persona más inmersiva. Si te gustan los juegos de rol muy bien elaborados, Declarado tiene todo lo que necesitas, desde una historia cautivadora hasta batallas estratégicas.

Por qué lo elegimos La trayectoria de Obsidian habla por sí sola. Declarado combina una narrativa profunda, combates dinámicos y decisiones trascendentales en un mundo magnífico y extenso: todo lo que cabría esperar del estudio responsable de Los pilares de la eternidad and The Outer Worlds.

El mundo del juego está repleto de hermosos escenarios, desde frondosos bosques hasta bulliciosas ciudades, todos ellos diseñados con un nivel de detalle impresionante. El sistema de combate permite combinar a la perfección la magia y el combate físico, lo que te permite crear tu propio estilo de juego.

El mundo de Eora parece cobrar vida, y las decisiones que tomes a lo largo de tu aventura tendrán un impacto duradero en la historia. Se espera que la jugabilidad, combinada con la narrativa envolvente, haga que Declaradoun título destacado dentro del género de los juegos de rol.

Mi veredicto: Avowed: Edición Premium se perfila como uno de los mejores juegos de rol de esta generación. Con ObsidianaGracias a su trayectoria, su amplio mundo y sus profundas mecánicas de juego de rol, es el juego perfecto para los aficionados a las narrativas complejas y al combate estratégico.

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¿Cuáles son los mejores juegos exclusivos para Xbox Series X?

En lo que respecta a Xbox Series X En cuanto a los juegos exclusivos, la oferta está repleta de títulos que ponen de manifiesto la potencia y la innovación de la consola.

Aquí tienes tres opciones destacadas que hacen que el Serie X brillar. Si estás buscando el el mejorXbox Series X juegos, vale la pena echar un vistazo a estas entradas:

Desprecio (2022): Es un juego de terror grotesco y con mucho ambiente. Si te gusta pasar miedo, prepárate para sumergirte en un universo biomecánico que te dejará boquiabierto. El juego ofrece gráficos de última generación y una jugabilidad cautivadora.

Es un juego de terror grotesco y con mucho ambiente. Si te gusta pasar miedo, prepárate para sumergirte en un universo biomecánico que te dejará boquiabierto. El juego ofrece gráficos de última generación y una jugabilidad cautivadora. El medio (2021): So, Mediote permitirá explorar dos mundos a la vez, lo cual es sin duda lo más destacado del juego. Esto da lugar a una experiencia de terror muy envolvente, con un diseño de sonido y unos efectos visuales alucinantes. Realmente te sumerge en Xbox Series S Una experiencia auténtica. Es otra propuesta de terror para los aficionados al género.

So, Mediote permitirá explorar dos mundos a la vez, lo cual es sin duda lo más destacado del juego. Esto da lugar a una experiencia de terror muy envolvente, con un diseño de sonido y unos efectos visuales alucinantes. Realmente te sumerge en Xbox Series S Una experiencia auténtica. Es otra propuesta de terror para los aficionados al género. Kunitsu-Gami: El camino de la diosa (2024): Es como adentrarse en un mito viviente. La combinación de combates trepidantes y una mitología japonesa alucinante es impresionante. Es oscuro, caótico y, de alguna manera, hermoso.

Elige uno de estos títulos si aún no los has probado y quieres descubrir más. Te aseguro que te encantarán. Si te asustas con facilidad, entonces opta por Kunitsu-Gami, pero si te gustan las películas de terror, Desprecioand El medio te devorará y no dejará ni una migaja.

¿Y cuáles son los mejores juegos exclusivos de Xbox 360?

Si eres un veterano del Xbox consola, entonces quizá sigas buscando Xbox 360 juegos exclusivos y lo mejor Xbox 360 los juegos que hay por ahí.

Es probable que haya algunos juegos que aún no tengas en tu colección. Incluso los jugadores más experimentados pueden haberse perdido algunas joyas ocultas que marcaron el estilo de esta legendaria consola. Échales un vistazo:

Serie Crackdown: El primer juego salió a la venta en 2007 pero ahora hay nuevas entradas como 2019 ‘s Crackdown 3. Es un divertido mundo abierto con una jugabilidad vertical espectacular y mucha acción.

El primer juego salió a la venta en pero ahora hay nuevas entradas como ‘s Crackdown 3. Es un divertido mundo abierto con una jugabilidad vertical espectacular y mucha acción. Blue Dragon (2006): Si no te importa jugar a una joya oculta de hace tiempo, este juego es un JRPG de combate por turnos sorprendentemente bueno. En mi opinión, tiene una trama genial que te puede enganchar si te dejas llevar. ¿Te gustan las historias y la estrategia? Prueba este clásico.

Si no te importa jugar a una joya oculta de hace tiempo, este juego es un JRPG de combate por turnos sorprendentemente bueno. En mi opinión, tiene una trama genial que te puede enganchar si te dejas llevar. ¿Te gustan las historias y la estrategia? Prueba este clásico. Project Gotham Racing 4 (2007): Se considera uno de los mejores Xbox 360 juegos de carreras hasta la fecha, aunque se trate de un título más antiguo. El juego destaca por su clima dinámico y una mecánica de juego precisa, ideal tanto para los amantes de la velocidad como para los jugadores ocasionales. ¿Quieres más velocidad? Echa un vistazo a nuestra lista completa de los el mejorXbox juegos de carreras.

¿Han resistido estos títulos el paso del tiempo? Descúbrelo por ti mismo. Es una forma estupenda de revivir aquellos días épicos y entrañables de los videojuegos.

Estos juegos son los auténticos rebeldes y han contribuido de manera decisiva a dar forma al panorama actual Xbox los juegos de tu biblioteca. ¿Y a quién no le gusta dar un paseo por el camino de la nostalgia? Los juegos antiguos tienen una sencillez que destaca y que nunca pasa de moda, al menos para mí.

Mi opinión general sobre los mejores juegos exclusivos de Xbox

El mejor punto de partida para los jugadores que se inician en Xbox ¿Exclusivas hoy? Depende del tipo de jugador que seas.

Para los amantes de las carreras: Forza Horizon 5 ofrece la mejor experiencia de conducción en un mundo abierto, con paisajes impresionantes y una rejugabilidad infinita.

Forza Horizon 5 ofrece la mejor experiencia de conducción en un mundo abierto, con paisajes impresionantes y una rejugabilidad infinita. Para los aficionados a los juegos de disparos: Halo Infinite trae de vuelta al Jefe Maestro con una nueva campaña de mundo abierto y un modo multijugador que rinde homenaje al legado de la franquicia.

Halo Infinite trae de vuelta al Jefe Maestro con una nueva campaña de mundo abierto y un modo multijugador que rinde homenaje al legado de la franquicia. Para los aventureros que juegan en modo cooperativo: Castigado 2 ofrece una experiencia de supervivencia única en la que el trabajo en equipo y la creatividad son tus mejores armas contra insectos gigantes.

Castigado 2 ofrece una experiencia de supervivencia única en la que el trabajo en equipo y la creatividad son tus mejores armas contra insectos gigantes. Para los amantes de las historias: La saga de Senua: Hellblade II rompe barreras con unas imágenes impresionantes y una exploración sin concesiones de la salud mental.

La saga de Senua: Hellblade II rompe barreras con unas imágenes impresionantes y una exploración sin concesiones de la salud mental. Para los amantes de los juegos de rol: Starfield te permite trazar tu propio camino a través del cosmos, con una amplia personalización y una narrativa centrada en las facciones.

Starfield te permite trazar tu propio camino a través del cosmos, con una amplia personalización y una narrativa centrada en las facciones. Para los amantes de la nostalgia: Halo: La Colección del Jefe Maestro reúne campañas legendarias y el modo multijugador en un paquete imprescindible.

No hay ningún partido en particular que defina el Xbox experiencia, pero juntas ponen de manifiesto lo mejor de la plataforma: variedad, accesibilidad a través de Game Pass y experiencias que no encontrarás en ningún otro sitio. Sea cual sea el género que te atraiga, Xbox tiene algo que merece la pena jugar.

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