Los 15 mejores juegos de zombis de mundo abierto para la supervivencia, la exploración y la aventura apocalíptica

Los mejores juegos de zombis de mundo abierto te sumergen en un páramo y te plantean una pregunta: ¿cuánto tiempo podrás sobrevivir? En lugar de ser juegos de disparos lineales, son vastos entornos abiertos llenos de terror y oportunidades.

Tendrás que aprender a buscar suministros escasos, fabricar armas improvisadas y construir bases para crear un refugio seguro frente a las incesantes amenazas de los muertos vivientes.

Esta lista está dirigida a los jugadores que buscan libertad para explorar un mundo sumido en el caos. Destacaré los retos de supervivencia más intensos, desde el realismo crudo hasta la acción cinematográfica trepidante y las historias con gran profundidad. Tanto si quieres enfrentarte a la horda en solitario en una prueba de supervivencia individual como si prefieres formar equipo en el modo cooperativo, estos títulos ofrecen una jugabilidad increíble.

Nuestra selección de los mejores juegos de zombis de mundo abierto

Tras rebuscar entre los escombros del apocalipsis, he encontrado algunos títulos destacados que todo aficionado a la supervivencia zombi debe probar. Estos tres juegos representan lo mejor del género y cada uno de ellos ofrece una experiencia única e inolvidable.

Days Gone (2019) – Ofrece una sensación de grandeza sin igual, con sus aterradoras hordas de Freakers y una historia sorprendentemente conmovedora. 7 días para morir (2013) – El juego de supervivencia y creación definitivo, con un sistema de construcción de bases muy completo y una mecánica semanal de hordas de gran intensidad. Dying Light (2015) – Una obra maestra del movimiento, que combina el emocionante parkour con intensos combates cuerpo a cuerpo en primera persona.

Estos son mis tres favoritos, pero el apocalipsis es un mundo enorme y lleno de variedad. Sigue leyendo para ver la lista completa de las 15 mejores experiencias de supervivencia zombi y encontrar la que mejor se adapte a tu estilo de juego.

Los 15 mejores juegos de zombis de mundo abierto para jugar ahora mismo

Desde desolados parajes salvajes hasta ciudades plagadas de zombis, esta lista recoge los 15 mejores títulos que ofrece el género. He seleccionado juegos que destacan por su exploración, sus mecánicas de supervivencia y su capacidad para crear una atmósfera postapocalíptica verdaderamente envolvente.

Desplázate hacia abajo para descubrir tu próxima gran obsesión en esta lista de los mejores juegos de zombis de mundo abierto.

1. Days Gone [Lo mejor para una narrativa impulsada por la Horda]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, PC Año de estreno 2019 Creador/es Desarrollador: Bend Studio; Editor: Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida Más de 35 horas Ideal para Acción basada en la historia y combates contra hordas abrumadoras

Days Gone te pone en la piel de Deacon St. John, un cazarrecompensas y nómada intentando sobrevivir en el noroeste del Pacífico tras el apocalipsis. El juego es una aventura cinematográfica ambientada en un enorme mundo abierto.

Las actividades principales consisten en buscar piezas, limpiar nidos de Freakers y aceptar misiones para diversos campamentos de supervivencia.

La estética visual ofrece una representación densa y cruda de un mundo reconquistado por la naturaleza, con condiciones meteorológicas cambiantes y un ciclo completo de día y noche que influye en el comportamiento de los enemigos.

Lo que realmente distingue Days Gone Aparte están las hordas errantes de los «Freakers». Son enfrentamientos colosales y aterradores que pueden llegar a contar con cientos de participantes. Para hacerles frente se necesita una planificación minuciosa, trampas y un buen conocimiento del entorno.

Tu moto es tu salvavidas, por lo que es fundamental mejorarla. El juego también cuenta con un interesante sistema de progresión por campamentos de supervivencia, en el que ganarse la confianza de los distintos campamentos permite desbloquear mejor equipamiento.

Por qué lo elegimos Days Gone entra en la lista gracias a su ambiciosa tecnología de hordas «Freaker». Luchar contra —o, más a menudo, huir de— cientos de zombis a la vez es una experiencia única, aterradora y visualmente impresionante que define el juego.

A pesar de su aspecto rudo, el juego ofrece una historia cinematográfica y unos personajes muy bien trabajados, respaldados por unas interpretaciones sólidas. Todo ello se plasma en intensas secuencias de acción contra hordas de enemigos que no se parecen a nada de lo que hay en el género.

Para los jugadores que buscan uno de los los mejores juegos de zombis, Days Gone es el comienzo perfecto.

Mi veredicto: Days Gone es ideal para los jugadores que quieran sentir el pánico absoluto que provoca una horda real, con una trama excelente.

2. 7 días para morir [Ideal para la supervivencia a largo plazo y la construcción de bases]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2013 (Acceso anticipado) Creador/es Desarrollador/Editor: The Fun Pimps Duración media de la partida Más de 100 horas Ideal para Juego de supervivencia con un sistema de creación y construcción de bases muy completo

7 días para morir es el juego de supervivencia tipo sandbox con voxels más completo que existe. Te encuentras en un mundo abierto enorme y destructible tras un apocalipsis nuclear, y tu único objetivo es sobrevivir.

Esto implica buscar recursos por todas partes, controlar el hambre y la sed y, lo más importante, construir una fortaleza.

El estilo visual del juego es funcional y se basa en vóxeles. Esto permite una jugabilidad emergente en la que cada bloque puede ser destruido o construido.

Para más información Plantéate reformar el ático, construir una base sobre pilotes o excavar un búnker subterráneo reforzado para sobrevivir a la séptima noche.

El principal atractivo del juego es su intensa mecánica semanal de hordas «Blood Moon». Cada siete días, una horda de zombis tremendamente agresiva sabe exactamente dónde estás y no se detendrá ante nada para llegar hasta ti. Esto te obliga a trazar planes y estrategias viables.

Este ciclo se sustenta en un sistema de progresión increíblemente completo, con habilidades, ventajas y complejos árboles de creación. El juego ofrece un modo multijugador y cooperativo muy completo, lo que lo convierte en un clásico de siempre para los aficionados a los juegos de supervivencia zombi de mundo abierto.

Mi veredicto: Si eres de los que quieren poner a prueba sus habilidades de supervivencia en un asedio semanal, 7 días para morir se puede jugar una y otra vez y resulta muy gratificante.

3. Dying Light [Ideal para desplazamientos de parkour y terror nocturno]

Nuestra puntuación 9.6

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2015 Creador/es Desarrollador: Techland; Editor: Warner Bros Interactive Entertainment Duración media de la partida Más de 20 horas Ideal para Parkour en primera persona y combates cuerpo a cuerpo intensos

Dying Light te sumerge en la ciudad de Harran, en cuarentena, en el papel de Kyle Crane, un agente encubierto. La premisa del juego se convierte rápidamente en una lucha desesperada por la supervivencia, lo que te obliga a moverte por una ciudad abierta y densamente poblada.

Las actividades principales son el combate cuerpo a cuerpo en primera persona y, sobre todo, el parkour. La estética del juego es un paisaje urbano desolado y reseco por el sol que resulta a la vez hermoso y peligroso.

El ciclo de día y noche del juego es una mecánica fundamental que aumenta considerablemente la tensión. Durante el día, los zombis son lentos y fáciles de controlar. Por la noche, aparecen los «Volátiles», unos seres hiperagresivos, convirtiendo una simple salida a por provisiones en una aterradora carrera por ponerse a salvo.

A esto se suman unos combates cuerpo a cuerpo muy satisfactorios y un sistema de fabricación de armas que te permite crear machetes electrificados y pipas en llamas.

Por qué lo elegimos De «Dying Light» El sistema de parkour en primera persona no tiene rival. La libertad de movimiento que ofrece transforma la ciudad de mundo abierto de una trampa peligrosa en un emocionante patio de recreo.

El juego también está muy orientado al modo cooperativo, lo que te permite a ti y a hasta tres amigos afrontar juntos la historia principal y los desafiantes combates contra enemigos controlados por el juego.

Años de apoyo continuo con contenidos descargables y una activa comunidad de modders han dado lugar a Dying Light ofrece una increíble rejugabilidad y lo ha convertido en uno de los los mejores juegos de terror en el PS5.

Mi veredicto: Este es el juego ideal para los amantes de la acción que quieren sentirse poderosos y ágiles en medio del apocalipsis.

4. State of Decay 2 [Ideal para la gestión de la comunidad y la muerte permanente]

Nuestra puntuación 9.4

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Plataformas Xbox One, Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2018 Creador/es Desarrollador: Undead Labs; Editor: Xbox Game Studios Duración media de la partida Más de 16 horas Ideal para Gestión de la comunidad y creación de una base de seguidores

State of Decay 2 no se centra tanto en un único héroe como en una comunidad incipiente. Empiezas con un pequeño grupo de supervivientes y debes ganarte la vida en uno de los varios mapas de mundo abierto, basados en la construcción de bases y la búsqueda de recursos.

Pasarás la mayor parte del tiempo buscando comida, medicinas y materiales. También tendrás que gestionar las habilidades, la moral y los conflictos de tus supervivientes.

Por qué lo elegimos State of Decay 2 destaca por centrar su atención en la gestión de la comunidad y de los supervivientes.

El juego se caracteriza por una jugabilidad tensa y emergente derivada del «permadeath». Si pierdes a tu superviviente favorito durante una salida en busca de suministros, lo perderás para siempre, junto con sus habilidades únicas. Esto tiene consecuencias duraderas que hacen que cada salida resulte arriesgada.

Tendrás que hacer malabarismos constantemente con diversas misiones: acabar con infestaciones, ayudar a los enclaves aliados y gestionar los incidentes de escalada.

Aunque al principio era un poco rudimentario, las actualizaciones constantes y el modo cooperativo han mejorado enormemente la experiencia de juego, convirtiéndolo en una de las mejores opciones entre los el mejorXboxjuegos de supervivencia.

Mi veredicto: Si te gusta la idea de gestionar una base, reclutar nuevos miembros y sentir el verdadero dolor de la pérdida, State of Decay 2no tiene parangón.

5. Project Zomboid [Lo mejor para el realismo extremo y la simulación]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas PC, macOS, Linux Año de estreno 2013 (Acceso anticipado) Creador/es Desarrollador/Editor: The Indie Stone Duración media de la partida Más de 100 horas Ideal para Simulación de supervivencia realista y extrema

Project Zomboid es famoso por su eslogan: «Así es como moriste». Se trata de una simulación de supervivencia brutal y realista presentada desde una perspectiva isométrica.

Aquí,Eres un superviviente en el condado de Knox, Kentucky, durante el brote zombi. La estética del juego es minimalista, pero eficaz, y hace hincapié en la atmósfera y la sensación de inquietud.

El enorme mundo abierto es implacable. Tus principales actividades consisten en una lucha desesperada por conseguir recursos al tiempo que gestiona los mecanismos de supervivencia relacionados con el hambre, la sed, la depresión, el aburrimiento, la enfermedad y la ansiedad.

Para más información No luches si puedes huir. En Project Zomboid, el combate es el último recurso. Un simple arañazo o mordisco puede suponer una sentencia de muerte. Tu objetivo principal es evitar el enfrentamiento, actuar con sigilo y buscar un lugar seguro.

Project Zomboid brilla en sus momentos más intensos; cada partida es, en realidad, la historia de cómo mueres.

Quizá te confiaste al limpiar una casa, o comiste comida en mal estado, o simplemente te sentiste deprimido. El nivel de dificultad es totalmente personalizable, lo que te permite ponerte a prueba.

Con opciones de pantalla dividida local y multijugador, puedes intentar sobrevivir con tus amigos. Y si te gusta este, hay algunos otros juegos comoProject Zomboidtambién.

Mi veredicto:Project Zomboid es perfecto si buscas una simulación muy compleja en la que un abrelatas es tan importante como una escopeta.

6. Dead Rising [Lo mejor para el combate creativo en un entorno abierto]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas Xbox 360, Xbox One, PC, PS4, Wii Año de estreno 2006 Creador/es Desarrollador/Editor: Capcom Duración media de la partida Entre 12 y 20 horas (gran rejugabilidad) Ideal para Caos cómico en un mundo abierto y creación de armas

In Dead Rising, te pones en la piel de Frank West, un fotoperiodista que queda atrapado en un centro comercial de las afueras durante un brote zombi. Todo el juego es un mundo abierto de matanza. Cuenta con un una estructura de misiones con límite de tiempo que fomenta la rejugabilidad para descubrir diferentes caminos y finales.

La mecánica principal del juego consiste en rescatar a supervivientes, enfrentarse a jefes finales memorables —«psicópatas»— y utilizar literalmente cientos de objetos diferentes como armas.

Por qué lo elegimos Dead Rising fue pionero en la idea de utilizar cualquier objeto como arma y se entregó al combate frenético y divertido que supone enfrentarse a cientos de zombis con cortacéspedes y bolas de bolos.

La estética visual es alegre y satírica, contrastando la sangre y la violencia con el ambiente aséptico de un centro comercial.

Lo que ha dado fama al juego son sus ingeniosos combos de armas y las muertes mediante el entorno. Aunque los juegos posteriores formalizarían el sistema de combos de armas, El encanto de la obra original residía en lo absurdo de su filosofía de que «cualquier cosa puede ser un arma»..

Mi veredicto: Dead Rising Es un juego imprescindible por su importancia histórica y su combinación única de terror, acción y comedia negra.

7. Dying Light 2: Mantente humano [Ideal para la exploración vertical y la toma de decisiones]

Nuestra puntuación 8.8

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Plataformas PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch (versión en la nube) Año de estreno 2022 Creador/es Desarrollador/Editor: Techland Duración media de la partida Entre 25 y 80 horas o más Ideal para Parkour de última generación y un mundo en el que tus decisiones determinan el desenlace

Dying Light 2 «Stay Human» tiene lugar veinte años después del primer juego. En él te pondrás en la piel de Aiden, un peregrino que busca a su hermana en Villedor, una de las últimas ciudades habitadas por humanos.

Esta secuela amplía enormemente el mundo abierto, centrándose en ciudades-estado en las que las decisiones marcan el rumbo, donde Tus decisiones pueden modificar de forma permanente el mapa y la historia.

La estética del juego es la de una «Edad Media moderna», con supervivientes aferrados a los tejados mientras las calles de abajo están plagadas de muertos vivientes.

Para más información Al principio, invierte mucho en las habilidades de parkour en lugar de en las de combate. Tu capacidad para correr, escalar y usar el parapente es tu mejor arma y tu herramienta de supervivencia.

El parkour y el sistema de combate mejorado son lo más destacado del juego, con aún más opciones de desplazamiento vertical, como un parapente y un gancho de agarre.

Esta ciudad, amplia y densamente poblada, cuenta con un diseño urbano muy bien pensado, lo que hace que desplazarse por ella resulte fluido y emocionante. La trama es más ambiciosa, ya que tus decisiones tienen consecuencias para las facciones.

Vuelve el modo cooperativo, lo que te permite disfrutar de la historia y la exploración junto a tus amigos.

Con una gran cantidad de contenido adicional y parches posteriores al lanzamiento que mejoran continuamente el juego, es un fantástico ejemplo de la Los mejores juegos de zombis para PS5 y otros dispositivos de última generación.

Mi veredicto: Dying Light 2 Es una secuela fantástica para quienes disfrutaron de la jugabilidad del primer juego. Ofrece un mundo enorme y precioso que explorar y un sistema de parkour que (literalmente) cambia las reglas del juego y que nunca pasa de moda.

8. Unturned [Lo mejor en creatividad de mundo abierto gratuito]

Nuestra puntuación 8.6

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2014 (Acceso anticipado) Creador/es Desarrollador: Smartly Dressed Games; Editor: 505 Games Duración media de la partida Más de 50 horas Ideal para Juego gratuito de mundo abierto y comunidad de modding

Unturned es un juego de supervivencia tipo sandbox que sumerge a los jugadores en un mundo infestado de zombis con un estilo distintivo y minimalista (a menudo denominado «Al estilo de Roblox«)». A pesar de su aspecto sencillo, es un juego de supervivencia sorprendentemente profundo donde tendrás que controlar tu salud, el hambre y la sed mientras buscas provisiones.

Las actividades principales son la creación de objetos, la construcción de bases y la defensa frente a zombis y otros jugadores.

El juego realmente impresiona gracias a sus excelentes opciones de modding y a los servidores de la comunidad. Los jugadores han creado mapas personalizados, nuevos modos de juego y enormes escenarios diseñados por ellos mismos desde juegos de rol extremos hasta intensas batallas PvP.

Por qué lo elegimos De Unturned Su estilo artístico sencillo y pixelado lo hace accesible a muchos jugadores. El juego ha dado lugar a una enorme comunidad de mods y servidores creados por los propios usuarios.

Por último, debido a sus bajos requisitos, es uno de los juegos de supervivencia zombi de mundo abierto más accesibles que hay.

Mi veredicto: Si estás buscando un juego de zombis tipo «sandbox» gratuito, fácil de manejar y con infinitas posibilidades de personalización para jugar con amigos, Unturned ofrece cientos de horas de contenido gracias a su increíble comunidad.

9. Dead Island [El mejor RPG cooperativo centrado en el combate cuerpo a cuerpo]

Nuestra puntuación 8.4

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Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Año de estreno 2011 Creador/es Desarrollador: Techland; Editor: Deep Silver Duración media de la partida Más de 18 horas Ideal para Combate cuerpo a cuerpo cooperativo y mecánicas de RPG

Dead Island contrastó de forma memorable su sombrío tráiler de presentación con un juego que resultaba ser un título de acción en primera persona centrado en el combate cuerpo a cuerpo contra zombis y ambientado en una isla tropical.

La premisa es sencilla: Eres uno de los cuatro supervivientes inmunes en la isla turística de Banoi, y tienes que escapar. La estética es la de un «paraíso convertido en infierno», con hermosas playas y complejos turísticos salpicados de sangre y vísceras.

El juego fue pionero en combinar el combate en primera persona con elementos de los juegos de rol, como la experiencia (XP), los árboles de habilidades y el botín codificado por colores. Cuenta con amplias zonas abiertas para explorar y un Un sistema de combate «visceral» centrado en el desmembramiento.

Para más información Dar una patada a los zombis les hace perder el equilibrio, lo que te permite asestarles un golpe sin que te lo devuelvan o pisotearles la cabeza. También es ideal para controlar a las multitudes y conservar la durabilidad de las armas.

La satisfacción que proporciona la combinación de «gore y artesanía» es enorme a medida que vas mejorando las armas hasta convertirlas en monstruosidades electrificadas y en llamas. Aunque se puede jugar en solitario, Dead Island fue concebido como una experiencia cooperativa muy intensa para que los amigos se unan para acabar con los zombis.

Mi veredicto: Dead Island es pura diversión cooperativa sin más. Es el juego perfecto para jugar con unos cuantos amigos durante un fin de semana de acción cuerpo a cuerpo brutal y exagerada y de caza de zombis.

10. Dead Rising 3 [Lo mejor por su gran escala y el caos con vehículos]

Nuestra puntuación 8.2

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Plataformas Xbox One, PC Año de estreno 2013 Creador/es Desarrollador: Capcom Vancouver; Editor: Microsoft Studios, Capcom (Windows) Duración media de la partida 14-45+ horas Ideal para Carnicería a gran escala en un mundo abierto y vehículos

Ambientada 10 años después del segundo juego, Dead Rising 3 narra la historia de Nick Ramos, un mecánico atrapado en la ciudad de Los Perdidos. Como uno de los juegos de zombis más caóticos de Xbox, esta entrega creó un enorme mundo abierto y eliminó el límite de tiempo restrictivo de los títulos anteriores.

Así pues, la atención se centró exclusivamente en exploración y una carnicería cada vez mayor en un entorno abierto.

La estética es más oscura, pero la jugabilidad sigue siendo tan trepidante como siempre. Habrá montones de zombis en pantalla en todo momento.

Por qué lo elegimos La incorporación de vehículos combinados y una ciudad abierta y fluida (Los Perdidos) sin pantallas de carga dio lugar a una experiencia de fantasía sin igual en la que se podía arrasar con los zombis.

Volvió el sistema de armas combinadas, pero la gran novedad fue el combate con vehículos y los vehículos combinados. Puedes fijar un rodillo compresor a una moto con cinta adhesiva para crear el «RollerHawg» y arrollar a cientos de muertos vivientes.

El juego cuenta con una campaña para un jugador más extensa y un modo cooperativo al que se puede acceder en cualquier momento. El rendimiento mejorado y la mayor variedad de armas y vehículos lo convierten en una entrega excelente de la serie, aunque quizá un poco menos centrada.

Mi veredicto: Si quieres el Dead Rising la misma experiencia, pero con un mapa más grande, sin límite de tiempo y con la posibilidad de construir vehículos alucinantes para acabar con los zombis, Dead Rising 3 Es pan comido.

11. Guerra Mundial Z [Lo mejor para los juegos arcade de disparos intensos en masa]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creador/es Desarrollador/Editor: Saber Interactive Duración media de la partida Más de 7 horas Ideal para Un trepidante juego de acción cooperativo de disparos contra hordas

Guerra Mundial Z es un juego de disparos cooperativo en tercera persona muy inspirado en el Left 4 Dead fórmula, pero con su propio toque personal. La premisa es una un brote zombi a escala mundial, en el que los jugadores se enfrentan a escenarios rejugables en ciudades de todo el mundo, como Nueva York, Moscú y Jerusalén.

Aunque no se trata de un título de mundo abierto propiamente dicho, sus amplios espacios de combate con múltiples rutas, los momentos de búsqueda de recursos y los encuentros dinámicos con hordas le dan un aire similar al de los juegos de supervivencia zombi de mundo abierto.

La identidad visual del juego viene determinada por su motor Swarm, que permite enormes enjambres de zombis que se amontonan unos encima de otros para formar «pirámides de zombis».

Para más información Permaneced junto a vuestro equipo, cubríos unos a otros y dad prioridad a acabar con los infectados especiales antes de que neutralicen a un compañero.

Es ideal para partidas cooperativas rápidas y llenas de adrenalina con amigos. Las frecuentes actualizaciones de equilibrio y contenido tras su lanzamiento han añadido nuevos mapas, modos y funciones, lo que le ha conferido una gran longevidad.

Mi veredicto:Si te pierdesLeft 4 Dead y quieres una versión moderna en tercera persona con hordas aún más numerosas y un divertido sistema de clases, Guerra Mundial Z es el shooter cooperativo perfecto.

12. Cómo sobrevivir 2 [Lo mejor para la creación cooperativa en perspectiva isométrica]

Nuestra puntuación 7.8

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2016 Creador/es Desarrollador: Eko Software; Editor: 505 Games Duración media de la partida Más de 27 horas Ideal para Un juego de supervivencia cooperativo, ligero y de estilo «top-down»

Cómo sobrevivir 2 es un juego de supervivencia con perspectiva isométrica y vista cenital ambientado en los pantanos de Luisiana tras el brote del primer juego.

Aunque este juego no es, técnicamente, de mundo abierto, presenta muchas características similares a las de los juegos de este género. El jugador encarna a un superviviente que debe construir un campamento, fabricar equipo y explorar un extenso archipiélago.

La estética del juego es colorida y un poco estilizada, con un tono humorístico (sobre todo por parte del personaje recurrente, Kovac).

La mecánica principal del juego consiste en aceptar misiones, recolectar materiales y volver al campamento para construir defensas y nuevas estaciones de fabricación.

Por qué lo elegimos Cómo sobrevivir 2 es ideal para partidas cooperativas breves o para jugadores que buscan una experiencia de supervivencia ligera, sin el realismo brutal de otros juegos.

Se centra principalmente en la construcción de bases y la fabricación de objetos, con un montón de recetas de armas. El modo cooperativo es una de sus principales características, ya que te permite construir y defender un campamento junto a tus amigos.

No es tan duro como Project Zomboid, lo que lo convierte en una excelente opción para iniciarse en el género de supervivencia y creación.

Mi veredicto: Cómo sobrevivir 2 es un juego divertido de supervivencia ligera al estilo arcade. Es perfecto para una experiencia cooperativa informal en la que puedes construir una base, fabricar armas divertidas y acabar con zombis sin preocuparte por si te pillas un resfriado.

13. Dead Island: Riptide [Lo mejor para disfrutar de la acción clásica de los juegos de terror y matanzas en una isla]

Nuestra puntuación 7.6

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Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 Año de estreno 2013 Creador/es Desarrollador: Techland; Editor: Deep Silver Duración media de la partida Más de 12 horas Ideal para Más de la fórmula cooperativa de Dead Island

Retomando exactamente donde lo dejó el primer juego, Dead Island: Riptide cuenta con los supervivientes originales (más uno nuevo) naufragados en otra isla infestada de zombis del mismo archipiélago.

Esta expansión independiente es una continuación de la fórmula del juego original, ideal para jugar en modo cooperativo. La estética visual es similar, aunque introduce más zonas inundadas y una atmósfera más oscura y lluviosa.

Por qué lo elegimos «Riptide» es una continuación de la jugabilidad en islas abiertas centrada en el combate cuerpo a cuerpo, perfecta para los compañeros de modo cooperativo que terminaron el primer juego y enseguida se quedaron con ganas de más.

Riptide añade nuevas zonas, variantes de enemigos y nuevas misiones de «defensa de la base» en las que debes fortificar una ubicación para defenderse de oleadas de muertos vivientes. Además, incluye un sistema ampliado de fabricación de armas y botín.

Aunque no se trata de una secuela revolucionaria, la atmósfera isleña mantiene la tensión gracias al combate cuerpo a cuerpo. A menudo se vende en un pack o en versión remasterizada junto con el juego original, lo que lo convierte en un paquete muy accesible para disfrutar de una aventura cooperativa completa.

Mi veredicto:Si te encantóDead Island y solo querías un mapa nuevo y más motivos para fabricar un machete eléctrico con tus amigos, Riptide es el postre perfecto para compartir.

14. Dead State [Lo mejor en estrategia por turnos y gestión]

Nuestra puntuación 7.4

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Plataformas PC Año de estreno 2014 Creador/es Desarrollador/Editor: DoubleBear Productions Duración media de la partida Más de 40 horas Ideal para Combate táctico por turnos y gestión de bases

Estado de muerte es un juego de rol de zombis diferente, que a menudo se describe como «XCOM con zombis». La acción se desarrolla en el centro de Texas al inicio del brote, donde te refugias en una escuela y te conviertes en su líder.

La estética se caracteriza por una vista isométrica realista desde arriba, que prima la funcionalidad sobre la espectacularidad. La jugabilidad se divide en dos fases principales: momentos tácticos por turnos (combate y búsqueda de recursos) and gestión de la base (mejora de las instalaciones, asignación de tareas).

Para más información Disparar un arma en Dead State es una decisión táctica que puede atraer a todos los zombis de la zona. Invierte en armas cuerpo a cuerpo y ballestas para acabar con ellos en silencio, y utiliza armas de fuego solo cuando estés totalmente preparado para afrontar las consecuencias.

El juego hace especial hincapié en la gestión de recursos y la moral, así como en las decisiones narrativas y las interacciones con los personajes no jugables. Se trata de un juego de supervivencia de la vieja escuela, con un ritmo más pausado.

Es ideal para los jugadores a los que les gustan la gestión y la trama, y que prefieren un combate táctico y reflexivo a la acción trepidante.

Mi veredicto: Este es el juego de rol de zombis ideal para los amantes de la estrategia. Si te encantan las tácticas por turnos y el drama humano que supone gestionar un refugio lleno de supervivientes desesperados, Estado de muerte es una joya escondida.

15. Dead Rising 2 [Lo mejor para el caos cooperativo y la creación de armas]

Nuestra puntuación 7.2

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Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Año de estreno 2010 Creador/es Desarrollador: Blue Castle Games; Editor: Capcom Duración media de la partida Más de 14 horas Ideal para Caos cooperativo en un mundo abierto y armas combinadas

Dead Rising 2 traslada la acción a Fortune City, un complejo de casinos al estilo de Las Vegas. Juegas en el papel de Chuck Greene, una antigua estrella del motocross a la que se le culpa del brote, que debe sobrevivir durante 72 horas y encontrar Zombrex para su hija infectada.

La estética es llamativa y está impregnada de luces de neón, lo que contrasta a la perfección con la horda de zombis.

Esta secuela también introdujo el sistema de fabricación de armas, uno de los favoritos de los fans, que te permite pegar cuchillos a guantes de boxeo o una motosierra a una pala.

Por qué lo elegimos Dead Rising 2 consolidó la mejor idea del primer juego con el sistema de creación de armas «Combo Card». Esto, junto con la introducción del modo cooperativo, convirtió su mundo abierto de casino y centro comercial en una experiencia absolutamente divertida para recorrer con un amigo.

Cuenta con mapas más grandes y es aún más absurdo que el original. La novedad más importante fue el modo cooperativo para dos jugadores, que permite a un amigo unirse a la diversión compartida del centro comercial y la masacre.

Combina a la perfección momentos clave de la historia (vuelve el temporizador) con escenas de mundo abierto totalmente alocadas. Con un montón de objetos coleccionables y motivos para volver a jugar, tiene un estilo memorable: tan disparatado como brutal a partes iguales.

Mi veredicto: Dead Rising 2 Podría decirse que es el punto álgido de la serie, ya que perfecciona el sistema de armas combinadas e incorpora el modo cooperativo.

Todo lo que necesitas saber antes de jugar a un juego de zombis de mundo abierto

Elegir tu próximo juego de zombis de mundo abierto puede resultar complicado. El género es muy amplio y abarca desde títulos centrados en la supervivencia realista, en la que cada instante cuenta, hasta aventuras cinematográficas repletas de acción.

Esta guía te ayudará a comprender los diferentes subgéneros, qué mecánicas fundamentales debes tener en cuenta y cómo elegir un juego que se adapte a tu estilo de juego personal. Me aseguraré de que encuentres la experiencia apocalíptica perfecta.

Tipos de juegos de zombis de mundo abierto

Todos los juegos de zombis de mundo abierto cuentan con numerosos elementos únicos que los hacen destacar dentro de este amplio género.

Los cuatro subgéneros principales que encontrarás son:

Simuladores de supervivencia realistas

Estos juegos son brutales e implacables. Se centran en una gestión meticulosa de los recursos, y las amenazas van más allá de los zombis para incluir el hambre, la sed, las enfermedades y la depresión. Piensa en juegos comoDayZ and Project Zomboid. Estos juegos están pensados para jugadores que buscan una simulación profunda, desafiante y con elementos emergentes.

Juegos de acción y terror de mundo abierto

Estos títulos se centran en el combate y el movimiento. Ofrecen vastos mundos que explorar, pero la mecánica principal consiste en encontrar nuevas formas de acabar con los zombis, normalmente mediante un sistema de parkour o combates cuerpo a cuerpo muy intensos. Algunos ejemplos son: Dying Lightserie yDead Island.

Entornos abiertos basados en la narrativa

Estos juegos utilizan el mundo abierto como telón de fondo para una narrativa sólida y centrada en los personajes. Aunque la supervivencia y la búsqueda de recursos están presentes, el motor principal es la trama. Days Gone es un ejemplo perfecto, ya que combina una historia cinematográfica con la amenaza de hordas gigantescas.

Supervivencia cooperativa y de construcción de bases

En estos juegos, no estás solo. El objetivo es crear y mantener una comunidad. Esto implica fortificar una base, asignar tareas a los supervivientes y llevar a cabo misiones en equipo. State of Decay 2 and 7 días para morir son las mejores opciones en este caso.

Qué hay que tener en cuenta en un juego de zombis de mundo abierto

Cuando compares títulos, ten en cuenta estos cuatro aspectos fundamentales:

Mecánicas del juego

¿Cuál es la mecánica principal del juego? ¿Se trata de la recolección y la creación de objetos? ¿Es el combate trepidante? ¿Incluye mecánicas avanzadas de construcción de bases, cultivo o vehículos?

Busca una actividad que te resulte gratificante, ya sea construir una fortaleza en 7 días para moriro clavar una secuencia de parkour en Dying Light.

Diseño medioambiental

Un buen mundo abierto da la sensación de estar vivo (o, bueno, muerto). ¿Tiene el juego un ciclo de día y noche que realmente influye en la jugabilidad? Days Gone Es famoso por eso. ¿Hay sistemas meteorológicos dinámicos? ¿Qué grado de densidad e interactividad tiene el mundo?

Progresión del jugador

¿Cómo se gana fuerza? En algunos juegos, como Dead Island, utilizan habilidades desbloqueables tradicionales y árboles de habilidades. Otros, como Project Zomboid, tienen una progresión de habilidades basada en la práctica (por ejemplo, tu habilidad en carpintería mejora a medida que construyes).

Busca un sistema de creación y un ciclo de progresión que te resulten satisfactorios.

Factor de rejugabilidad

¿Qué es lo que te hace volver a jugar? Muchos juegos de zombis de mundo abierto se basan en la rejugabilidad. Esto puede deberse a nuevos modos de juego, una amplia compatibilidad con mods o un modo cooperativo sólido.

Cómo elegir el juego de zombis de mundo abierto que mejor se adapta a tu estilo de juego

Vamos a buscar el juego que más te guste:

Si eres un superviviente empedernido: Algunos supervivientes no se limitan a aguantar el apocalipsis: lo controlan hasta el más mínimo detalle. Piensa en los indicadores de hambre, los cambios de humor, los arañazos infectados y el caos gratificante de un refugio perfectamente abastecido. Project Zomboid Este es el entorno natural aquí: un realismo brutal, sistemas implacables y la sensación constante de que un solo error puede significar el fin.

Algunos supervivientes no se limitan a aguantar el apocalipsis: lo controlan hasta el más mínimo detalle. Piensa en los indicadores de hambre, los cambios de humor, los arañazos infectados y el caos gratificante de un refugio perfectamente abastecido. Project Zomboid Este es el entorno natural aquí: un realismo brutal, sistemas implacables y la sensación constante de que un solo error puede significar el fin. Si eres un jugador al que le gusta la acción: Para los adictos a la adrenalina, el apocalipsis no consiste tanto en esconderse como en dominar. Es un escenario ideal para el combate visceral, las acrobacias de parkour y las secuencias explosivas en las que tú eres el cazador, no la presa. Dying Light 2: Mantente humano plasma a la perfección esta fantasía de poder, dando prioridad a la aventura trepidante frente a la gestión realista de los recursos.

Para los adictos a la adrenalina, el apocalipsis no consiste tanto en esconderse como en dominar. Es un escenario ideal para el combate visceral, las acrobacias de parkour y las secuencias explosivas en las que tú eres el cazador, no la presa. Dying Light 2: Mantente humano plasma a la perfección esta fantasía de poder, dando prioridad a la aventura trepidante frente a la gestión realista de los recursos. Si te gusta el modo cooperativo: Sobrevivir al fin del mundo es un deporte de equipo. Ya sea coordinando una incursión táctica en busca de suministros, fortificando una base compartida o simplemente riéndote mientras un amigo se ve abrumado por una horda, la experiencia viene definida por quién te cubre las espaldas. 7 días para morirand Dying Light triunfan aquí, ofreciendo entornos multijugador de tipo «sandbox» en los que el trabajo en equipo es el arma definitiva.

Sobrevivir al fin del mundo es un deporte de equipo. Ya sea coordinando una incursión táctica en busca de suministros, fortificando una base compartida o simplemente riéndote mientras un amigo se ve abrumado por una horda, la experiencia viene definida por quién te cubre las espaldas. 7 días para morirand Dying Light triunfan aquí, ofreciendo entornos multijugador de tipo «sandbox» en los que el trabajo en equipo es el arma definitiva. Si te gustan las experiencias centradas en la historia: A veces, los muertos vivientes no son más que el telón de fondo de un apasionante drama humano. Estos jugadores van más allá de la rutina de conseguir botín para buscar profundidad emocional, una narrativa cinematográfica y personajes que parezcan genuinamente vivos en un mundo sin vida. Títulos como Days Gone or The Last of Us: Parte II destacan en esto, ya que aprovechan el entorno abierto para desarrollar una historia cautivadora, en lugar de limitarse a un ciclo de supervivencia.

Mi veredicto general

Tanto si quieres poner a prueba tus límites en una simulación realista como si simplemente quieres acabar con hordas de enemigos junto a un amigo, te espera el apocalipsis perfecto.

Estas son mis recomendaciones definitivas sobre los mejores juegos de zombis de mundo abierto:

La mejor opción en cuanto a rendimiento para PS5: Dying Light 2: Mantente humano . Su parkour fluido y su mundo denso y vertical lucen y se disfrutan de maravilla en el hardware de nueva generación, lo que lo convierte en uno de los mejores juegos de zombis que ofrece la PS5.

Su parkour fluido y su mundo denso y vertical lucen y se disfrutan de maravilla en el hardware de nueva generación, lo que lo convierte en uno de los mejores juegos de zombis que ofrece la PS5. La mejor opción de supervivencia hardcore: Days Gone . Ningún otro juego se acerca a la profundidad y el realismo de su simulación de supervivencia. Es el rey indiscutible para los jugadores que buscan un verdadero desafío.

Ningún otro juego se acerca a la profundidad y el realismo de su simulación de supervivencia. Es el rey indiscutible para los jugadores que buscan un verdadero desafío. La mejor elección cooperativa: State of Decay 2 . El énfasis en la gestión de la comunidad, la muerte permanente y la construcción de bases da lugar a una experiencia de supervivencia cooperativa única, apasionante y de alto riesgo.

El énfasis en la gestión de la comunidad, la muerte permanente y la construcción de bases da lugar a una experiencia de supervivencia cooperativa única, apasionante y de alto riesgo. La mejor opción de sandbox compatible con mods: 7 días para morir.AunqueProject Zomboid también es una opción a tener en cuenta: el mundo basado en vóxeles y totalmente destructible de 7 días para morir junto con su comunidad de modding, ofrece posibilidades ilimitadas.

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