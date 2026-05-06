Los 7 mejores juegos de «Plantas contra Zombis»: zombis en tu jardín

No se puede negar que el original Plantas contra zombis fue un éxito rotundo, pero, aunque es una de las mejores (si no la mejor) Plantas contra zombis por muchos juegos que haya, la franquicia tiene mucho más que ofrecer. Desde juegos para móviles hasta shooters en tercera persona e incluso un juego de cartas, el PvZ El universo es más grande de lo que la mayoría de la gente cree .

Y si eres de los que buscan aún más PvZ aventuras, o si estás buscando un punto de partida para lanzarte, estás de suerte. En esta lista, repasaremos 7 genialPlantas contra zombis títulos, cada uno de los cuales tiene algo único que ofrecer.

Nuestras mejores recomendaciones de la franquicia «Plantas contra zombis»

Ahora bien, los juegos de esta lista son bastante destacados, pero algunos de ellos destacan claramente por encima del resto:

Plantas contra zombis (2009) – El primer juego de la serie es también, sin lugar a dudas, el mejor, gracias a su enfoque desenfadado y memorable del género de defensa de torres. Plantas contra Zombis: Guerra en el Jardín (2014) – Este juego de disparos, tan encantador como accesible, supuso sin duda un giro inesperado, pero muy acertado. Plantas contra Zombis: Garden Warfare 2 (2016) – Todo lo que hizo que Guerra en el jardínGenial, con aún más refinamiento y pulido.

Pero, aunque estas son las mejores PvZ Si te gustan los juegos de esta lista, te invito a que sigas leyendo; al fin y al cabo, la serie tiene mucho más que ofrecer.

Los 7 mejores juegos de Plantas contra zombis

Es cierto que no hay demasiados PvZ Hay muchos juegos de este tipo: sobre todo, un montón de juegos de defensa de torres y un montón de spin-offs. Pero hay que tener en cuenta que, tal y como va el desarrollo de videojuegos hoy en día, es posible que la serie acabe tomando un rumbo totalmente imprevisto.

Bueno, vamos a ver la lista. ¿Cuántos de estos Plantas contra zombis ¿Qué juegos has probado?

1. Plantas contra zombis (2009) [El juego original de defensa de torres]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, macOS, Nintendo DS, PlayStation 3, Xbox 360, Android y muchas otras plataformas Año de estreno 2009 Creador/es PopCap Games Duración media de la partida unas 8 horas

Claro, más moderno PvZ Los juegos pueden tener más modos de juego, más características clave que revolucionen la jugabilidad, nuevos personajes y más semillas para tu creciente colección de «todas las plantas hasta la fecha»… pero Sigo sosteniendo que el original Plantas contra zombis sigue siendo el mejor.

En este juego, te verás acosado por los muertos vivientes, que quieren devorarte el cerebro. Por suerte, cuentas con un amplio jardín (y un patio trasero), además de paquetes de semillas, cada una de las cuales da lugar a plantas especiales. Dichas plantas te servirán de defensa: la mayoría dispara a los zombis, pero otras ofrecen diferentes utilidades, como paredes, trampas, aturdimientos y explosiones.

Por qué lo elegimos Incluso hoy en día,Plantas contra zombisSu mecánica de juego, sencilla pero adictiva, lo convierte en una opción ideal tanto para los principiantes como para los veteranos del género de defensa de torres.

Este modo de juego puede parecer fácil de entender y aprender. Lo es, pero Además, está perfectamente afinado y tiene una textura estratégicamente sustanciosa. Claro, no se le puede comparar con el los mejores juegos de gran estrategia, pero con un montón de combinaciones y sinergias inesperadas entre las plantas, así como algunos modos difíciles, Plantas contra zombis ofrece horas de diversión.

Por si fuera poco, Plantas contra zombis además cuenta con un estilo artístico emblemático, así como con diseños de personajes encantadores y muy memorables, tanto para las plantas como para los zombis, todo lo cual lo hace destacar. Y eso no es todo, ni mucho menos. Plantas contra zombis además cuenta con una banda sonora muy bien elaborada que ha envejecido sorprendentemente bien, hasta tal punto que todavía hoy me tarareo las melodías en mi cabeza.

Mi veredicto:Plantas contra zombis es un juego de defensa de torres increíblemente adictivo al que, sin duda, merece la pena jugar incluso hoy en día.

2. Plantas contra Zombis: Guerra en el Jardín [Juego derivado de disparos]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas PC, PlayStation 3/4, Xbox 360, Xbox One Año de estreno 2014 Creador/es PopCap Games, Electronic Arts Duración media de la partida Variable

Aunque la mayoría de la gente piensa en los juegos de defensa de torres cuando hablamos de PvZ, pero esa no fue la única dirección que tomó PopCap. Lo admito, yo era muy escéptico respecto a Plantas contra Zombis: Guerra en el Jardín, peroMe alegro de haberme equivocado.

In Guerra en el jardín, podrás elegir entre el bando de los vegetales o el de los zombis y competir con otros jugadores en múltiples modos de juego. Cada bando cuenta con diferentes clases (piensa en Team Fortress 2), cada uno de los cuales aporta algo único al campo de batalla. Una combinación de saber qué hace tu clase, qué hacen las clases de tus oponentes y la habilidad de los jugadores será necesario para salir victorioso.

Por qué lo elegimos Guerra en el jardínPodría haber sido solo una forma de sacar dinero, pero no. Este juego de disparos en tercera persona es realmente original, divertido y siempre es un auténtico placer jugarlo.

Al igual que en la primera PvZ, Guerra en el jardínse diseñó para atraer a un público lo más amplio posible. Y gracias a su divertido, nítido y muy fácil de leer gracias a la claridad de los combates y a su facilidad de juego, que hacen que el modo multijugador sea una pasada, ha logrado Guerra en el jardínun título que sigue siendo relevante en el PvZ biblioteca.

Mi veredicto:Plantas contra Zombis: Guerra en el Jardínla combinación de una jugabilidad muy cuidada y PvZSu estilo hace que siga mereciendo la pena jugarlo hoy en día.

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2016 Creador/es PopCap Games, Electronic Arts Duración media de la partida Variable

¿Qué hay mejor que uno? Guerra en el jardín¿Dos?Guerras en el jardín, eso es lo que pasa. Con Guerra en el jardínTras el éxito inesperado de 2014, era solo cuestión de tiempo que se anunciara una secuela. Por suerte, los fans no tuvieron que esperar mucho, as Garden Warfare 2 publicado en 2016.

No hay mucho que decir sobre la secuela que no se haya dicho ya en la película original; Sigue siendo el mismo juego de disparos en tercera persona, robusto y muy accesible, basado en clases, con ese estilo característico PvZ encanto. Una vez más, te embarcarás con tu equipo de plantas o zombis y te enfrentarás al otro equipo en una gran variedad de modos de juego. Sin complicaciones, sin líos, solo diversión sana y sin complicaciones.

Por qué lo elegimos Garden Warfare 2 toma todo lo que Guerra en el jardínacertó y lo llevó a un nivel superior.

Todo estámás grande, mejor y más atrevido en Garden Warfare 2, con una variedad aún mayor de plantas y zombis, además de más modos de juego, un mundo central y misiones. Sin embargo, lo más destacado es que, Garden Warfare 2 ha mejorado las opciones multijugador del primer juego y ahora cuenta con un modo cooperativo en pantalla dividida, lo que lo convierte en un Un juego genial para una noche de juegos.

Mi veredicto:Plantas contra Zombis: Garden Warfare 2 es una fantástica secuela de un juego que ya era genial. Si te encantó el primero Guerra en el jardínSi te gustan los videojuegos, este te va a encantar, seguro.

4. Plantas contra Zombis: Héroes [Un juego de cartas de PvZ]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas Android, iOS Año de estreno 2016 Creador/es PopCap Games, Electronic Arts Duración media de la partida Variable

Ahora que has visto un PvZ TPS, quizá te estés preguntando: «¿Y ahora qué?». ¿Un 4X a gran escala? ¿Un un divertido juego de acción y espadas? No, es unjuego de cartas coleccionables digital, en forma de Plantas contra Zombis: Héroes.

Héroeses la versión de PopCap del Hearthstone fórmula. En este ingenioso y encantador juego de cartas, podrás jugar como las plantas o como los zombis, enfrentándote a la IA en una campaña para un jugador o a otros jugadores con el objetivo de derrotar al héroe rival. Y sí, este es tan accesible como cualquiera de los PvZ juegos,con un tutorial sencillo que te ayudará a familiarizarte con el tema.

Por qué lo elegimos Aunque se inspira en Hearthstone, Héroesno es una copia exacta. La incorporación de mecánicas de carriles y cartas de entorno implica que tendrás que planificar un poco más, lo que, de hecho, ayuda a diferenciarlo de otros juegos del mismo estilo.

A lo largo del camino, irás consiguiendo nuevas cartas de plantas y zombis, cada una de las cuales puedes incluir en tu mazo de 40–baraja. Aunque es una estrategia válida lanzarse el uno al otro las cartas de combate y de trampa más potentes que tengas, también hay que pensar mucho. Para ganar, No solo necesitarás fuerza física, sino también inteligencia para aprovechar también las numerosas habilidades que tú y tus cartas tenéis.

Mi veredicto:Plantas contra Zombis: Héroes Es fácil de aprender, pero difícil de dominar, lo que lo convierte en un juego ideal para prácticamente todo el mundo.

5. Plantas contra Zombis 2 [Más locura de defensa de torres]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas Android, iOS Año de estreno 2013 Creador/es PopCap Games, Electronic Arts Duración media de la partida unas 20 horas

El primeroPlantas contra zombis El juego fue genial, pero siempre hay margen de mejora, como más plantas, enemigos más fuertes, nuevas mecánicas y mucho más. Plantas contra Zombis 2 es la culminación de estas mejoras, y aunque gran parte es nuevo, sigue siendo rápido, fácil de consumir y Un juego de defensa de torres muy intenso.

In Por ejemplo, 2, seguirás luchando contra zombis en tu jardín con tus plantas. Sin embargo, hay un pequeño giro, ya que tendrás que… viajando en el tiempo mientras lo haces. Desde el antiguo Egipto hasta el Salvaje Oeste, pasando por la era de los dinosaurios, te enfrentarás a muertos vivientes de todas las épocas y podrás añadir una gran cantidad de plantas a tu colección.

Por qué lo elegimos Plantas contra Zombis 2 se ciñe aPvZla mecánica de juego principal, al tiempo que añade una gran cantidad de contenido. Y cuando digo «gran cantidad», me refiero a una gran cantidad.

Además de tus trucos habituales, también tendrás acceso al «Alimento para plantas», que no solo puede potenciar al máximo una planta, sino que también sirve para saltarte los tiempos de recarga de tus paquetes de semillas. Esto te permite… decisiones de juego dinámicas y tácticas…pero ten por seguro que los zombis también tendrán nuevos juguetes con los que divertirse.

Mi veredicto:Plantas contra Zombis 2 sigue siendo el ejemplo por excelencia PvZ una experiencia similar, pero aún más pulida y con más contenido. Este es sin duda un juego imprescindible si te gustó el primero.

6. Plantas contra zombis: La batalla por Neighborville [Lo que podría haber sido]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es PopCap Games, Electronic Arts Duración media de la partida unas 20 horas

El siguiente esPlantas contra Zombis: La batalla por Neighborville. Hay que reconocer que este es menos popular que sus predecesores, Guerra en el jardínand Garden Warfare 2, pero Si estás dispuesto a pasar por alto sus defectos, sigue siendo un juego de disparos bastante decentey un poco dedivertido juego de aventuras además, gracias a su campaña para un jugador.

Por qué lo elegimos Dejemos esto claro: La batalla por Neighborville no esGuerra en el jardín, para decepción de muchos (y mía). Aun así, tiene una base sólida, y en general se considera que la campaña para un jugador es mejor que Garden Warfare 2’s.

Todos los elementos necesarios para que sea un gran juego están presentes en La batalla por Neighborville: un centro de juego amplio y divertido, un montón de modos cooperativos y PvP, modelos de personajes muy logrados y la misma (bueno, más o menos la misma) jugabilidad accesible y sólida. Al mismo tiempo, también hay muchos fallos y muchas lecciones que se deberían haber aprendido de Garden Warfare 2Aquí faltan los «’s».

Este lugar en concreto es la razón por la que… La batalla por Neighborville no tuvo tan buena acogida. Muchos jugadores de Garden Warfare 2 criticó los cambios radicales en la jugabilidad. Lo que resulta aún más sorprendente es que, en lugar de sentarse a discutir el tema, PopCap ha cancelado sin más preámbulos La batalla por Neighborville. Es una verdadera lástima, teniendo en cuenta todo.

Mi veredicto:Si eres capaz de pasar por alto sus defectos, Plantas contra Zombis: La batalla por Neighborville es un juego de disparos sólido y divertido.

7. Plantas contra zombis: Replantadas [La versión original remasterizada]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Creador/es PopCap Games, The Lost Pixel, Electronic Arts Duración media de la partida unas 8 horas

El último de esta lista es el remake del juego original, Plantas contra zombis: Replantadas. Aunque hay muchos juegos como Plantas contra zombis: Replantadas (en el sentido de que son remakes de clásicos) este es el único juego que se parece al original Plantas contra zombis. No bromeo; Este juego es prácticamente igual que el original, así que sí, los jugadores veteranos sacarán menos partido a este título.

Sin embargo, si eres nuevo en la serie, te alegrará saber que Replantadoviene con un montón de funciones y extras. Además de los gráficos remasterizados, el contenido eliminado que se ha vuelto a incluir y los nuevos modos de juego, esta nueva versión también incluye modos cooperativo local y multijugador, por si quieres jugar con un amigo o un familiar.

Por qué lo elegimos Plantas contra zombis: Replantadas es una opción muy recomendable para quienes se acercan a la serie por primera vez. Ofrece la misma jugabilidad adictiva que el original, pero con gráficos mejorados y contenido adicional.

Hay algo de lo que tenemos que hablar Replantadois lo accidentado que fue su lanzamiento. Los errores, el supuesto uso de la IA y (lo más llamativo) la falta de comunicación con el original Plantas contra zombis El equipo dejó un mal sabor de boca a muchos jugadores, yo incluido. EA y PopCap han reconocido estos problemas y están trabajando para solucionarlos; espero de verdad que lo consigan.

Mi veredicto:Plantas contra zombis: Replantadas es una forma estupenda para que los recién llegados se sumerjan en la historia de la serie, al tiempo que ofrece a los veteranos un viaje al pasado.

Todo lo que necesitas saber sobre Plantas contra zombisJuegos

Ahora que ya sabes bastante más sobre los diferentes Plantas contra zombis juegos, dediquemos un momento a profundizar un poco más en los detalles de la serie.

La historia dePlantas contra zombis

El primeroPlantas contra zombis Salió a la venta en 2009 y se convirtió en un éxito rotundo de inmediato, gracias a su gran atractivo, su jugabilidad sencilla pero satisfactoria y su estilo artístico característico. Su éxito fue tan grande que EA creó un acuerdo para adquirir PopCap por 750 millones de dólares el 12 de julio de 2011. Esto supondría el giro del estudio hacia los juegos sociales y para dispositivos móviles.

Gracias a la adquisición por parte de EA, De repente, PopCap disponía de un presupuesto mayor, pero también se jugaba mucho más. Su catálogo de juegos de defensa de torres continuaría con Por ejemplo, 2en 2013 y el desafortunado Por ejemplo, 3en 2019, que fue tan criticada que la reconstruyeron desde cero para convertirla en la mucho mejor PvZ 3: Evolucionado.

PopCap también intentaría reinventar su propiedad intelectual mediante incursionar en otros géneros, como los juegos de disparos en tercera persona. En 2014, PvZ: Guerra en el jardín se estrenó, y su éxito justificó la creación de la película de 2016 Garden Warfare 2y la de 2019La batalla por Neighborville. Además, PopCap también se aventuró en el mercado de los juegos de cartas con PvZ Heroes que se lanzará en 2016.

Hoy, elPlantas contra zombis La marca sigue siendo increíblemente sólida. Su éxito no solo allanó el camino para que el género de defensa de torres llegar a un público más general pero también sigue cautivando por su jugabilidad, su diseño artístico y su humor.

Comprender las diferencias Plantas contra zombisTipos de juegos

Ahora bien, no todos losPlantas contra zombis El juego se desarrolla de la misma manera. En general, hay tres tipos diferentes de juegos de PvZ: el clásico juego de defensa de torres, el shooter en tercera persona y el juego de cartas. Repasaremos estos tres tipos para ayudarte a decidir cuál es el más adecuado para ti.

Empecemos por los principales juegos de defensa de torres (Por ejemplo, 1, 2,and 3 Evolucionado). En estosPvZ En este juego, tendrás que cultivar plantas en tu jardín para derrotar a los zombis que se acercan desde el otro lado. Tus plantas dispararán, aturdirán y, en definitiva, impedirán que los zombis lleguen a tu casa, porque si uno de ellos se cuela, se acabó el juego.

Los juegos de defensa de torres suelen incluir un «Modo Aventura» a modo de campaña, así como minijuegos adicionales y un modo de supervivencia sin fin.

A continuación vienen los juegos de disparos en tercera persona (Garden Warfare 1, 2, and La batalla por Neighborville). En estos juegos, podrás elegir entre una gran variedad de clases de plantas o zombis mientras te enfrentas (o, a veces, colaboras) con el equipo contrario a lo largo de múltiples modos y diferentes campos de batalla.

Por último está el juego de cartas «Sole», Plantas contra Zombis: Héroes. En este juego de cartas por turnos te enfrentarás a otros jugadores (o a enemigos controlados por la IA en el modo Aventura para un jugador), en el que juegas Luchadores de «Plantas contra Zombis» y trucos para reducir la vida del héroe rival.

Consejos imprescindibles para triunfar en los juegos de Plantas contra zombis

Da igual cuál sea Plantas contra zombis Sea cual sea el juego al que decidas jugar, hay algunos Consejos generales e imprescindibles que necesitarás para ganar.

Lo primero es conocer bien tus plantas. Ya sea en los juegos tradicionales de defensa de torres o Guerra en el jardínEn el modo de disparos en tercera persona, saber qué hace cada una de tus plantas y cuándo utilizarlas marca la diferencia entre seguir con vida o morir. Recuerda: cada una de tus plantas tiene una función.

Lo siguiente es conocer al enemigo. No cometas el error de limitarte a una sola estrategia: analiza lo que puede hacer cada uno de tus enemigos, sobre todo sus habilidades, y asegúrate de tenerlas en cuenta. Basta con que un solo zombi globo se cuele entre tus defensas para que te quedes con la lección.

Por último, queda la cuestión de la economía, lo cual se aplica sobre todo a los juegos de defensa de torres. Aunque el comienzo de cada partida es prácticamente igual, no olvides ajustar tu producción de Sol para que no solo puedas colocar plantas más potentes, sino también disponer de una reserva por si las cosas salen mal.

Mi veredicto general

A pesar de toda esa información, es posible que sigas sin decidirte. Así que vayamos al grano.

¿Cuál es el mejor punto de partida para los juegos de Plantas contra zombis hoy en día?

Para principiantes totales → Plantas contra zombis: Replantadas . Los nuevos jugadores disfrutarán sin duda de los gráficos y el motor renovados de esta nueva versión, que se mantiene fiel a la mecánica del juego original.

Los nuevos jugadores disfrutarán sin duda de los gráficos y el motor renovados de esta nueva versión, que se mantiene fiel a la mecánica del juego original. Para los aficionados a los juegos de disparos en primera persona → Plantas contra Zombis: La batalla por Neighborville . Este juego de disparos por equipos es más grande, mejor y más pulido que el Guerra en el jardínlas entregas anteriores.

Este juego de disparos por equipos es más grande, mejor y más pulido que el Guerra en el jardínlas entregas anteriores. Para los fans del juego original → Plantas contra Zombis 2: Ya era hora. La secuela de la película original PvZ explora todo lo que lo hizo grande sin dejar de lado su mecánica de juego esencial.

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