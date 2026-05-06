Die 7 besten „Plants vs. Zombies“-Spiele: Zombies auf deinem Rasen

Es lässt sich nicht leugnen, dass das Original Pflanzen gegen Zombies war ein riesiger Erfolg, aber obwohl es eines der (wenn nicht sogar das) beste Pflanzen gegen Zombies So viele Spiele es auch gibt, die Reihe hat noch viel mehr zu bieten. Von Handyspielen über Third-Person-Shooter bis hin zu einem Kartenspiel, das PvZ Das Universum ist größer, als den meisten Menschen bewusst ist .

Und wenn Sie zu denen gehören, die noch mehr suchen PvZ Abenteuer erleben möchtest oder nach einem Einstieg suchst, hast du Glück. In dieser Liste stellen wir dir 7 tollPflanzen gegen Zombies Titel, von denen jeder etwas Einzigartiges zu bieten hat.

Unsere Top-Empfehlungen aus der „Pflanzen gegen Zombies“-Reihe

Nun sind die Spiele auf dieser Liste zwar alle ziemlich bemerkenswert, aber einige davon heben sich deutlich von den anderen ab:

Pflanzen gegen Zombies (2009) – Der erste Teil der Reihe ist zugleich der unbestritten beste, dank seines lockeren, einprägsamen Ansatzes beim Tower-Defense-Genre. Pflanzen gegen Zombies: Gartenkrieg (2014) – Dieser charmante und zugleich leicht zugängliche Shooter war zwar eine unerwartete Wendung, aber zweifellos eine gelungene. Pflanzen gegen Zombies: Garden Warfare 2 (2016) – Alles, was GartenkriegGroßartig, und dazu noch raffinierter und ausgefeilter.

Doch obwohl dies die besten sind PvZ Wenn euch die Spiele auf dieser Liste gefallen, dann scrollt ruhig weiter; schließlich hat die Serie noch viel mehr zu bieten.

Die 7 besten „Pflanzen gegen Zombies“-Spiele

Zugegeben, es gibt nicht allzu viele PvZ Es gibt jede Menge Spiele: vor allem viele Tower-Defense-Spiele und eine Reihe von Ablegern. Man sollte jedoch bedenken, dass die Serie angesichts der aktuellen Entwicklungen in der Spieleentwicklung durchaus noch eine ganz andere, unvorhergesehene Richtung einschlagen könnte.

Kommen wir nun zur Liste. Wie viele davon Pflanzen gegen Zombies Welche Spiele hast du schon ausprobiert?

1. Pflanzen gegen Zombies (2009) [Das Original unter den Tower-Defense-Spielen]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC, macOS, Nintendo DS, PlayStation 3, Xbox 360, Android und viele weitere Plattformen Erscheinungsjahr 2009 Urheber PopCap Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 8 Stunden

Klar, moderner PvZ Die Spiele bieten vielleicht mehr Spielmodi, mehr wichtige Features, die das Gameplay aufmischen, neue Charaktere und weitere Samen für deine wachsende Sammlung „aller bisherigen Pflanzen“ … aber Ich behaupte, dass das Original Pflanzen gegen Zombies ist immer noch das Beste.

In diesem Spiel wirst du von lebenden Toten heimgesucht, die dein Gehirn verspeisen wollen. Zum Glück verfügst du sowohl über einen weitläufigen Rasen (und einen Garten) als auch über Samentütchen, aus denen jeweils besondere Pflanzen wachsen. Diese Pflanzen dienen dir als Verteidigung: Die meisten Pflanzen schießen auf die Zombies, andere bieten jedoch andere nützliche Funktionen, wie Mauern, Fallen, Betäubungen und Explosionen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Selbst heute noch,Pflanzen gegen ZombiesDas einfache, aber fesselnde Gameplay macht das Spiel sowohl für Neulinge als auch für erfahrene Spieler des Tower-Defense-Genres zu einem großartigen Erlebnis.

Dieses Spielprinzip mag einfach zu erlernen sein. Das ist es auch, aber Es ist zudem perfekt abgestimmt und strategisch gehaltvoll. Klar, das ist nichts im Vergleich zu dem Die besten Grand-Strategy-Spiele, aber mit vielen Kombinationsmöglichkeiten und unerwarteten Synergien zwischen den Pflanzen sowie einigen schwierigen Spielmodi, Pflanzen gegen Zombies bietet stundenlangen Spielspaß.

Als ob das noch nicht genug wäre, Pflanzen gegen Zombies verfügt zudem über einen unverwechselbaren Grafikstil sowie über charmante und äußerst einprägsame Charakterdesigns sowohl für die Pflanzen als auch für die Zombies, all das macht es zu etwas Besonderem. Und das ist noch lange nicht alles, nein. Pflanzen gegen Zombies hat zudem einen gut komponierten Soundtrack, der überraschend gut gealtert ist – so sehr, dass ich mir die Melodien noch heute im Kopf vor mich hin summe.

Mein Fazit:Pflanzen gegen Zombies ist ein unglaublich fesselndes Tower-Defense-Spiel, in das es sich auch heute noch absolut lohnt, sich zu vertiefen.

2. Pflanzen gegen Zombies: Gartenkrieg [Shooter-Ableger]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen PC, PlayStation 3/4, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2014 Urheber PopCap Games, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit Variable

Wenn wir über … sprechen, denken die meisten Leute zwar an Tower-Defense-Spiele, PvZ, doch das war nicht die einzige Richtung, die PopCap eingeschlagen hat. Ich gebe zu, ich war sehr skeptisch gegenüber Pflanzen gegen Zombies: Gartenkrieg, aberIch bin froh, dass ich mich geirrt habe.

In Gartenkrieg, wählst du entweder die Pflanzen- oder die Zombie-Seite und trittst in verschiedenen Spielmodi gegen andere Spieler an. Jede Seite verfügt über unterschiedliche Klassen (stell dir vor, Team Fortress 2), die alle etwas Einzigartiges auf das Schlachtfeld bringen. Eine Kombination aus zu wissen, was die eigene Klasse kann, was die Klassen der Gegner können und wie gut die Spieler sind wird nötig sein, um als Sieger hervorzugehen.

Warum wir uns dafür entschieden haben GartenkriegDas hätte ein reiner Geldmacher sein können, ist es aber nicht. Dieser Third-Person-Shooter ist wirklich originell, witzig und macht immer riesigen Spaß.

Genau wie beim ersten PvZ, Gartenkriegwurde entwickelt, um eine möglichst breite Spielerbasis anzusprechen. Und dank seiner fröhlich, klar und sehr unterhaltsam dass die Kämpfe übersichtlich bleiben und die einfache Spielweise den Mehrspielermodus zu einem Riesenspaß macht – das ist gelungen, wodurch Gartenkriegein nach wie vor aktueller Titel in der PvZ Bibliothek.

Mein Fazit:Pflanzen gegen Zombies: GartenkriegDie Kombination aus straffem Gameplay und PvZSein Stil macht es auch heute noch zu einem Spiel, das es wert ist, gespielt zu werden.

Unsere Bewertung 9.7

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Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber PopCap Games, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit Variable

Was gibt es Besseres als eins Gartenkrieg? ZweiGartenkriege, genau das ist es. Mit GartenkriegNach dem Überraschungserfolg im Jahr 2014 war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis eine Fortsetzung angekündigt wurde. Zum Glück mussten die Fans nicht lange warten, as Garden Warfare 2 erschienen im Jahr 2016.

Zu der Fortsetzung gibt es nicht viel zu sagen, was nicht schon im Original behandelt wurde; Es ist immer noch derselbe robuste, sehr zugängliche klassenbasierte Third-Person-Shooter mit diesem unverwechselbaren PvZ flair. Wieder einmal begibst du dich mit deinem Team aus Pflanzen oder Zombies auf den Weg und trittst in verschiedenen Spielmodi gegen das andere Team an. Ganz unkompliziert, einfach nur guter, unbeschwerter Spielspaß.

Warum wir uns dafür entschieden haben Garden Warfare 2 nimmt alles, was Gartenkrieghat es richtig gemacht und es auf die nächste Stufe gebracht.

Alles istgrößer, besser und mutiger in Garden Warfare 2, mit einer noch größeren Auswahl an Pflanzen und Zombies sowie weiteren Spielmodi, einer zentralen Spielwelt und Quests. Vor allem aber Garden Warfare 2 hat die Multiplayer-Optionen des ersten Teils verbessert und bietet nun einen Koop-Modus im geteilten Bildschirm, was es zu einem Ein tolles Spiel für den Spieleabend.

Mein Fazit:Pflanzen gegen Zombies: Garden Warfare 2 ist ein fantastischer Nachfolger eines ohnehin schon großartigen Spiels. Wenn dir der erste Teil gefallen hat GartenkriegWenn du Spiele magst, wird dir dieses hier bestimmt gefallen.

4. Pflanzen gegen Zombies: Helden [Ein PvZ-Kartenspiel]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen Android, iOS Erscheinungsjahr 2016 Urheber PopCap Games, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit Variable

Nachdem du nun einen PvZ TPS, fragst du dich vielleicht: „Wie geht es weiter?“ Ein umfangreiches 4X-Spiel? Ein ein unterhaltsames Hack-and-Slash-Spiel? Nein, es ist eindigitales Sammelkartenspiel, in Form von Pflanzen gegen Zombies: Helden.

Heldenist PopCaps Interpretation des Hearthstone Formel. In diesem cleveren und charmanten Kartenspiel schlüpfst du entweder in die Rolle der Pflanzen oder der Zombies und trittst entweder in einer Einzelspieler-Kampagne gegen die KI oder gegen andere Spieler an, um den gegnerischen Helden auszuschalten. Und ja, dieses Spiel ist genauso zugänglich wie jeder andere PvZ Spiele,mit einer leicht verständlichen Anleitung, die Ihnen den Einstieg erleichtert.

Warum wir uns dafür entschieden haben Auch wenn es von Hearthstone, Heldenist kein bloßer Abklatsch. Durch die Einführung von Bahnmechaniken und Umgebungskarten ist etwas mehr Vorausplanung erforderlich, was das Spiel tatsächlich von anderen Titeln dieser Art abhebt.

Unterwegs sammelst du neue Pflanzen- und Zombie-Karten, von denen jede in dein 40er-Deck–Kartenspiel. Es ist zwar durchaus möglich, sich gegenseitig mit den Kämpfer- und Trickkarten mit dem höchsten Schaden zu attackieren, die man aufbieten kann, doch ist dabei auch viel taktisches Denken gefragt. Um zu gewinnen, Du brauchst nicht nur Muskelkraft, sondern auch Köpfchen um auch die vielen Fähigkeiten zu nutzen, über die du und deine Karten verfügen.

Mein Fazit:Pflanzen gegen Zombies: Helden Es ist leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern, was es zu einem großartigen Spiel für praktisch jeden macht.

5. Pflanzen gegen Zombies 2 [Noch mehr Tower-Defense-Wahnsinn]

Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen Android, iOS Erscheinungsjahr 2013 Urheber PopCap Games, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit ca. 20 Stunden

Der erstePflanzen gegen Zombies Das Spiel war großartig, aber es gibt immer Raum für Verbesserungen, zum Beispiel mehr Pflanzen, stärkere Gegner, neue Spielmechaniken und vieles mehr. Pflanzen gegen Zombies 2 ist der Höhepunkt dieser Verbesserungen, und obwohl vieles davon neu ist, ist es dennoch schnell, leicht zu verdauen und ein spannendes Tower-Defense-Spiel.

In Beispiel 2, wirst du weiterhin mit deinen Pflanzen gegen Zombies auf deinem Rasen kämpfen. Es gibt jedoch eine kleine Besonderheit, denn du wirst und dabei durch die Zeit zu reisen. Vom alten Ägypten über den Wilden Westen bis hin zur Zeit der Dinosaurier – du trittst gegen die Untoten aus allen Epochen an und erweiterst deine Sammlung um eine riesige Auswahl an Pflanzen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Pflanzen gegen Zombies 2 hält anPvZdas Kern-Gameplay beibehält und gleichzeitig jede Menge Inhalte hinzufügt. Und ich meine wirklich jede Menge.

Neben deinen üblichen Tricks hast du auch Zugang zu Pflanzennahrung, die nicht nur eine Pflanze mit zusätzlicher Energie versorgen, sondern auch dazu genutzt werden kann, die Abklingzeiten deiner Samenpäckchen zu umgehen. Diese ermöglichen es dir, spannende, taktische Spielentscheidungen…aber keine Sorge, auch die Zombies werden ein paar neue Spielzeuge bekommen.

Mein Fazit:Pflanzen gegen Zombies 2 ist nach wie vor der Inbegriff von PvZ Ein ähnliches Spielerlebnis, aber noch ausgefeilter und mit noch mehr Inhalt. Dieses Spiel ist ein absolutes Muss, wenn dir der erste Teil gefallen hat.

6. Pflanzen gegen Zombies: Die Schlacht um Neighborville [Was hätte sein können]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber PopCap Games, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit ca. 20 Stunden

Als Nächstes kommtPflanzen gegen Zombies: Die Schlacht um Neighborville. Dieses ist zugegebenermaßen weniger beliebt als seine Vorgänger, Gartenkriegand Garden Warfare 2, aber Wenn man bereit ist, über seine Schwächen hinwegzusehen, ist es immer noch ein ziemlich guter Shooterund ein bisschenein unterhaltsames Abenteuerspiel außerdem dank seiner Einzelspieler-Kampagne.

Warum wir uns dafür entschieden haben Lassen Sie uns eines klarstellen: Kampf um Neighborville ist nichtGartenkrieg, sehr zur Enttäuschung vieler (und auch meiner). Dennoch hat es eine solide Grundlage, und die Einzelspieler-Kampagne gilt allgemein als besser als Garden Warfare 2’s.

Die Grundlagen für ein großartiges Spiel sind alle vorhanden in Kampf um Neighborville: ein riesiger, spielerischer Knotenpunkt, jede Menge Koop- und PvP-Modi, ausgefeilte Charaktermodelle und dasselbe (na ja, zumindest teilweise dasselbe) zugängliche und solide Gameplay. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Schwachstellen und viele Lektionen, die man hätte lernen müssen aus Garden Warfare 2fehlen hier.

Genau dieser Ort ist der Grund dafür Kampf um Neighborville kam nicht so gut an. Viele Spieler aus Garden Warfare 2 kritisierte die massiven Änderungen am Gameplay. Noch überraschender ist, dass man sich nicht zusammengesetzt hat, um die Dinge zu klären, PopCap hat das Projekt kurzerhand eingestellt Kampf um Neighborville. Alles in allem wirklich schade.

Mein Fazit:Wenn man über seine Mängel hinwegsehen kann, Pflanzen gegen Zombies: Die Schlacht um Neighborville ist ein solider, alberner Shooter.

7. Pflanzen gegen Zombies: Neu gepflanzt [Das Original – neu gemastert]

Unsere Bewertung 8.7

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Plattformen PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Urheber PopCap Games, The Lost Pixel, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit ca. 8 Stunden

Den Abschluss dieser Liste bildet das Remake des Originalspiels, Pflanzen gegen Zombies: Neu gepflanzt. Es gibt zwar viele Spiele wie Pflanzen gegen Zombies: Neu gepflanzt (da es sich um Neuauflagen von Klassikern handelt) ist dies das einzige Spiel, das dem Original gleicht Pflanzen gegen Zombies. Ich meine das ernst; Das ist so ziemlich dasselbe Spiel wie das OriginalAlso ja, erfahrene Spieler werden an diesem Titel weniger Freude haben.

Wenn Sie die Serie jedoch noch nicht kennen, wird es Sie freuen zu erfahren, dass Neu gepflanztbietet jede Menge Extras. Neben der überarbeiteten Grafik, wieder hinzugefügten, ursprünglich entfernten Inhalten und neuen Spielmodi bietet dieses Remake auch einen lokalen Koop-Modus und PvP, falls du mit einem Freund oder einem Familienmitglied spielen möchtest.

Warum wir uns dafür entschieden haben Pflanzen gegen Zombies: Neu gepflanzt ist eine gute Wahl für alle, die die Serie noch gar nicht kennen. Es bietet das gleiche fesselnde Gameplay wie das Original, jedoch mit verbesserter Grafik und zusätzlichen Extras.

Ein Thema, über das wir sprechen müssen Neu gepflanztis wie holprig der Start war. Fehler, der angebliche Einsatz von KI und (am auffälligsten) die mangelnde Kommunikation mit dem Original Pflanzen gegen Zombies Das Spiel hat bei vielen Spielern, mich eingeschlossen, einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen. EA und PopCap haben diese Probleme anerkannt und arbeiten daran, sie zu beheben; ich hoffe wirklich, dass ihnen das gelingt.

Mein Fazit:Pflanzen gegen Zombies: Neu gepflanzt ist eine großartige Möglichkeit für Neulinge, in die Geschichte der Serie einzutauchen, und bietet gleichzeitig langjährigen Fans eine Reise in die Vergangenheit.

Alles, was Sie wissen müssen über Pflanzen gegen ZombiesSpiele

Nun, da Sie schon einiges mehr über die verschiedenen Pflanzen gegen Zombies Spiele – lassen Sie uns kurz einen Blick auf die Besonderheiten der Serie werfen.

Die Geschichte vonPflanzen gegen Zombies

Der erstePflanzen gegen Zombies erschien 2009 und wurde dank seiner breiten Anziehungskraft, seines einfachen, aber fesselnden Spielprinzips und seines unverwechselbaren Grafikstils sofort zum Riesenerfolg. Der Erfolg war so groß, dass EA eine Vereinbarung zur Übernahme von PopCap für 750 Millionen Dollar am 12. Juli 2011. Dies würde den Wandel des Studios hin zu Social- und Mobile-Games markieren.

Dank der Übernahme durch EA, PopCap verfügte plötzlich über ein größeres Budget, stand aber auch unter viel größerem Druck. Das Tower-Defense-Angebot würde fortgesetzt werden mit Beispiel 2im Jahr 2013 und das unglückselige Beispiel 3im Jahr 2019, das so verrissen wurde, dass sie es von Grund auf neu aufbauten und so das weitaus bessere PvZ 3: Evolved.

PopCap würde auch versuchen, sein geistiges Eigentum neu zu erfinden, indem sich in anderen Genres versuchen, wie zum Beispiel Third-Person-Shooter. Im Jahr 2014, PvZ: Garden Warfare erschien, und sein Erfolg rechtfertigte die Entstehung von Garden Warfare 2und 2019Kampf um Neighborville. Abgesehen davon hat sich PopCap auch auf dem Markt für Kartenspiele versucht mit PvZ Heroes Start im Jahr 2016.

Heute ist derPflanzen gegen Zombies Die Marke ist nach wie vor unglaublich stark. Ihr Erfolg ebnete nicht nur den Weg für das Tower-Defense-Genre, ein breiteres Publikum ansprechen aber auch weiterhin durch sein Gameplay, seine Grafik und seinen Humor besticht.

Die verschiedenen Aspekte verstehen Pflanzen gegen ZombiesSpielarten

Nun, nicht jederPflanzen gegen Zombies Das Spiel ist genauso aufgebaut. Im Allgemeinen gibt es drei verschiedene Arten von PvZ-Spielen: das klassische Tower-Defense-Spiel, der Third-Person-Shooter und das Kartenspiel. Wir stellen dir alle drei Genres vor, damit du entscheiden kannst, welches das richtige für dich ist.

Beginnen wir mit den wichtigsten Tower-Defense-Spielen (z. B. 1, 2,and 3 Weiterentwickelt). In diesenPvZ In diesen Titeln musst du Pflanzen auf deinem Rasen züchten, um die Zombies zu besiegen, die von der anderen Seite herankommen. Deine Pflanzen schießen, betäuben und verhindern auf andere Weise, dass die Zombies dein Haus erreichen, denn wenn nur einer von ihnen reinkommt, ist das Spiel vorbei.

Die Tower-Defense-Spiele verfügen in der Regel über einen Abenteuermodus als Kampagne sowie Bonus-Minispiele und ein Endlos-Überlebensmodus.

Als Nächstes kommen die Third-Person-Shooter (Garden Warfare 1, 2, and Kampf um Neighborville). In diesen Spielen wählst du aus einer Vielzahl von Pflanzen- oder Zombie-Klassen aus, während du gegen das gegnerische Team antrittst (oder manchmal auch mit ihm zusammenarbeitest) über verschiedene Spielmodi und unterschiedliche Schlachtfelder.

Zuletzt gibt es noch das Kartenspiel „Sole“, Pflanzen gegen Zombies: Helden. In diesem rundenbasierten Kartenspiel trittst du entweder gegen andere Spieler (oder gegen KI-gesteuerte Gegner im Einzelspieler-Abenteuermodus) an, wobei du Pflanzen- und Zombie-Kämpfer sowie Tricks, um die Lebenspunkte des gegnerischen Helden zu verringern.

Wichtige Tipps für den Erfolg bei „Pflanzen gegen Zombies“-Spielen

Egal, welche Pflanzen gegen Zombies Egal, für welches Spiel du dich entscheidest, es gibt einige Allgemeine, wichtige Tipps, die du brauchst, um zu gewinnen.

Als Erstes solltest du deine Pflanzen kennenlernen. Ob es sich nun um klassisches Tower Defense handelt oder GartenkriegIm Third-Person-Shooter-Modus des Spiels entscheidet es über Leben und Tod, ob du weißt, was jede deiner Pflanzen bewirkt und wann du sie einsetzen musst. Denk daran: Jede deiner Pflanzen hat einen bestimmten Zweck.

Als Nächstes gilt es, den Gegner zu verstehen. Mach nicht den Fehler, dich nur auf eine Strategie zu beschränken: Schau dir genau an, was jeder deiner Gegner kann – vor allem ihre Fähigkeiten – und stelle sicher, dass du darauf vorbereitet bist. Es reicht schon ein einziger Ballon-Zombie, der an deiner Verteidigung vorbeischießt, um dir diese Lektion einzuhämmern.

Zuletzt geht es um die Frage der Wirtschaftlichkeit, was vor allem für Tower-Defense-Spiele gilt. Auch wenn der Beginn jedes Spiels ziemlich gleich abläuft, solltest du nicht vergessen, deine Sonnenproduktion anzupassen, damit du nicht nur stärkere Pflanzen aufstellen kannst, sondern auch eine Reserve hast, falls etwas schiefgeht.

Mein Fazit

Trotz all dieser Informationen bist du vielleicht immer noch unentschlossen. Also bringen wir die Sache auf den Punkt.

Was ist heute der beste Einstieg in die „Pflanzen gegen Zombies“-Spiele?

Für absolute Anfänger → Pflanzen gegen Zombies: Neu gepflanzt . Neulinge werden die überarbeitete Grafik und Engine des Remakes sicher zu schätzen wissen, während die Spielmechanik des Originals beibehalten wurde.

Neulinge werden die überarbeitete Grafik und Engine des Remakes sicher zu schätzen wissen, während die Spielmechanik des Originals beibehalten wurde. Für FPS-Fans → Pflanzen gegen Zombies: Die Schlacht um Neighborville . Dieser teambasierte Shooter ist größer, besser und ausgefeilter als der Gartenkriegdie Vorgängerwerke.

Dieser teambasierte Shooter ist größer, besser und ausgefeilter als der Gartenkriegdie Vorgängerwerke. Für Fans des Originals → Pflanzen gegen Zombies 2: Es wird auch Zeit. Die Fortsetzung des Originals PvZ greift all das auf, was das Spiel so großartig gemacht hat, und behält dabei sein Kern-Gameplay bei.

Häufig gestellte Fragen