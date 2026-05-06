Los 6 mejores juegos de Diablo en 2026: de los legendarios a los más mediocres

Lo mejorDiablo Los juegos han mantenido a los jugadores enganchados desde que se lanzó la franquicia en 1997. Hordas de demonios, botín sin fin y esa sensación de «solo una partida más»: esta serie fue pionera en el género de los juegos de rol de acción (ARPG) y cambió para siempre el mundo de los videojuegos.

Desde las claustrofóbicas profundidades de la catedral de Tristram hasta el extenso mundo abierto de Diablo IV, la franquicia ha evolucionado sin dejar de ser fiel a sus raíces centradas en el botín. En esta lista, voy a analizar cada Diablo juego de mejor a peor según su mecánica, sus características y lo que cada uno hacía mejor. Da igual si eres un veterano de toda la vida o acabas de empezar: vamos a descender al infierno.

Nuestra selección de los mejores juegos de Diablo

Algunos juegos te permiten ser el héroe. Los mejores Diablo Estos juegos te permiten convertirte en una leyenda cazadora de demonios. Si estás listo para descender al infierno, luchar sin descanso por un botín de ensueño y perder cientos de horas en «solo una partida más», aquí tienes mis tres opciones favoritas. Cada una de ellas ofrece su propio estilo de fantasía oscura, una jugabilidad adictiva y una rejugabilidad infinita.

Diablo II: Resurrected (2021) – La mejor forma de disfrutar del juego que definió el género ARPG. Gráficos impresionantes, una jugabilidad atemporal y un sistema de botín que sigue sin tener rival tras dos décadas. Diablo II: Señor de la Destrucción (2000) – El clásico original con una comunidad de mods muy activa. Si quieres una personalización total mediante mods como Median XL o Project Diablo 2… esta versión sigue siendo la mejor. Diablo IV: El receptáculo del odio (2023) – Un regreso triunfal a las raíces oscuras de la serie con elementos modernos de juego en línea. Lo mejor Diablo para los jugadores que buscan un final de juego intenso y unas secuencias cinemáticas impresionantes.

Muchos juegos de rol de acción han intentado dar con la fórmula mágica, pero Diablo han perfeccionado la fórmula. Cada uno de estos títulos ofrece una versión diferente del caos que supone la caza de demonios. Esta lista te servirá de guía para encontrar el infierno adecuado al que descender. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Los 6 mejores juegos de Diablo: el análisis completo

Mi selección se basa en la sensación que me transmite cada juego hoy en día, no en cómo fue su lanzamiento. La variedad de configuraciones, los sistemas de botín y el contenido de final de juego son lo más importante para cualquier Diablo título. La historia y los gráficos ayudan, pero es la mecánica de juego adictiva lo que hace que los jugadores sigan volviendo. Aquí tienes el análisis completo.

1. Diablo II: Resurrected [El mejor juego de la saga Diablo]

Nuestra puntuación 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, GeForce Now Año de estreno 2021 Creador/es Blizzard Entertainment, Vicarious Visions Duración media de la partida Entre 50 y 100 horas o más Ideal para Jugadores veteranos que buscan la experiencia definitiva en un ARPG con gráficos modernos

Diablo II: Resurrected es una carta de amor al juego más influyente del género ARPG. En esencia, el juego conserva la jugabilidad atemporal del original Diablo IIy suSeñor de la Destrucción expansión, pero envuelta en una impresionante renovación visual que da vida al oscuro y gótico mundo de Santuario como nunca antes.

La versión remasterizada incluye una reconstrucción completa 3D modelos mejorados y detalles ambientales más elaborados, lo que permite a los jugadores volver a la versión original 2D gráficos con un solo botón para darle ese toque nostálgico.

La remasterización se centró en mejorar los gráficos y dejó intacta la jugabilidad, limitándose a añadir algunas mejoras de comodidad, como un satash compartido y la recogida automática de oro. Aunque el juego se adelanta sin duda a su tiempo, se juega tal y como era.Hace 20 años, lo que disuadirá a los jugadores que busquen una experiencia más moderna.

Conserva el tono sombrío y la dificultad extrema del juego original, lo que lo hace perfecto para los jugadores que quieran superar un reto como un un gran juego de estrategia.

Para más información Utiliza el botón de alternancia para cambiar entre los gráficos clásicos y los remasterizados en cualquier momento. Es una forma estupenda de apreciar lo mucho que han avanzado los gráficos, y no afecta en absoluto a la jugabilidad.

Siete clases distintas y complejos árboles de habilidades ofrecen innumerables posibilidades de configuración. Además, el sistema de botín, con sus objetos aleatorios, los afijos de los objetos y el complejo sistema de palabras rúnicas, animará a los jugadores a seguir superando los límites de sus personajes. Por si fuera poco, el intercambio entre jugadores, el PVP y el contenido de temporada te mantendrán entretenido durante mucho tiempo.

Diablo II: Resurrected Es más que una simple remasterización: es un homenaje a un juego que marcó un hito en la industria de los videojuegos. Honrar el pasado sin dejar de lado la sensibilidad actual tiende un puente entre los veteranos de la vieja escuela y la nueva generación de aficionados a los ARPG.

Mi veredicto: Diablo II: Resurrected es la experiencia definitiva en el género ARPG. Si quieres descubrir por qué este juego marcó un antes y un después en todo un género, esta versión remasterizada es la mejor manera de hacerlo: una jugabilidad atemporal envuelta en unos impresionantes gráficos modernos.

★ El mejor juego de la saga Diablo Diablo II: Resurrected Compra en Eneba

2. Diablo II: Señor de la Destrucción [El mejor juego de Diablo para mods]

Nuestra puntuación 9.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Ordenador personal, Macintosh Año de estreno 2000 Creador/es Blizzard North Duración media de la partida Entre 50 y 100 horas o más Ideal para Jugadores de PC que buscan una personalización total mediante mods

El juego clásico Diablo IIy suExpansión: El Señor de la Destrucción ha envejecido bien, y es lógico suponer que la mayoría de los jugadores deberían pasar a Resucitado por sus mejoras visuales y de calidad de vida. Sin embargo, una de las principales razones para volver a jugar al juego original es su comunidad y moderadores consolidados.

En esta versión, podrás acceder con total seguridad a mods revolucionarios como Medial XL, Path of Diablo y Project Diablo 2, que no están disponibles en la versión actual. En general, se recomienda encarecidamente utilizar mods como estos para mejorar, reequilibrar o dar un giro radical al juego original. La escena del modding para Resucitado aún es una novedad, y Blizzard desaconseja su implementación.

Para más información Antes de lanzarte a probar mods, haz una copia de seguridad de tus archivos guardados. Mods como Median XL y Project Diablo 2 transforman por completo el juego, por lo que disponer de una copia de seguridad limpia te permitirá alternar fácilmente entre la versión original y la modificada.

Diablo II: Señor de la Destrucción sigue siendo uno de los los mejores juegos de hack and slash, a pesar de sus gráficos anticuados. Para los fans acérrimos Diablo Los aficionados que busquen una experiencia a medida en PC —por ejemplo, nuevas clases, una historia y características tan completas como las de una excelente expansión— deberían plantearse echarle un vistazo al primer juego.

Mi veredicto: El clásico original sigue siendo vigente por una razón: las modificaciones. Si quieres un Diablo Por su experiencia con el contenido creado por la comunidad, esta versión es insustituible.

★ El mejor juego de Diablo para mods Diablo II: Señor de la Destrucción Compra en Eneba

3. Diablo IV: El receptáculo del odio [El mejor juego moderno de Diablo]

Nuestra puntuación 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, GeForce Now Año de estreno 2023 Creador/es Blizzard Entertainment Duración media de la partida 60-150+ horas Ideal para Jugadores que buscan una fase final de juego intensa con contenido de servicio continuo

Diablo IV supone un regreso triunfal a las raíces más oscuras y crudas de la serie, al tiempo que se adapta a las tendencias actuales de los videojuegos.

Ambientado en un extenso mundo abierto interconectado, 50 años después de Diablo III: El Segador de Almas, el juego presenta un experiencia de mundo compartido, donde los jugadores pueden encontrarse en tiempo real, formar equipo para participar en eventos mundiales o toparse con mazmorras ocultas generadas proceduralmente. Esta combinación de elementos de los MMO hace que Sanctuary se sienta como un un juego de aventuras de primera categoría.

Blizzard demuestra que su equipo de cine es el mejor del sector de los videojuegos, ya que De Diablo IV Las escenas cinemáticas son impresionantes, tanto en el aspecto artístico como en la interpretación. Al devolver la franquicia a sus raíces, se hace hincapié en el terror, la desesperación y la violencia, lo que recuerda al juego original. Diablo. Este es uno de los mejores Diablo juegos, si nos basamos en su campaña básica y Recipiente del odioexpansión.

Para más información No te precipites al completar la campaña con tu primer personaje. Explora cada rincón de Santuario: las misiones secundarias, las mazmorras y los eventos del mundo te proporcionarán valiosas recompensas de Renombre que desbloquean bonificaciones permanentes para toda la cuenta.

A pesar de eso,Diablo IV no se centra tanto en el proceso de subir de nivel como en su denso contenido de final de juego, y hay muchísimo que hacer en este mundo. Para empezar, hay misiones de recompensa llamadas «Grim Favors» que te animan a explorar el mundo y a participar en contenidos como las mazmorras de pesadilla, los eventos de legión, los jefes mundiales, Helltide, los eventos de temporada, alcanzar mayores niveles de dificultad en el Pit y eliminar a otros jugadores en las zonas de PvP.

The Recipiente del odio La expansión también incluyó «La Ciudadela Oscura», una incursión compleja pensada para grupos.

Por supuesto, ¿qué sentido tendría todo este contenido si no fuera divertido? Por suerte, De Diablo IV El combate, que se desarrolla en tiempo real, es refinado y trepidante, con una profundidad muy satisfactoria que los jugadores ocasionales pueden disfrutar mientras se relajan con su Xbox y otras consolas. De Diablo IVEl compromiso con los elementos de juego en vivo y las características propias de los MMO mantendrá entretenidos a los jugadores durante muchos años.

Mi veredicto: Diablo IV es el triunfal regreso de la franquicia a la oscuridad. Un final de juego denso, unas secuencias cinemáticas impresionantes y contenido de servicio continuo lo convierten en la mejor opción para los jugadores que quieran quedarse en Santuario a largo plazo.

★ El mejor juego moderno de Diablo Diablo IV: El receptáculo del odio Compra en Eneba

4. Diablo III: El Segador de Almas [El mejor juego de Diablo para principiantes]

Nuestra puntuación 9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, Mac, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2012 Creador/es Blizzard Entertainment Duración media de la partida 40-100+ horas Ideal para Los recién llegados y los jugadores que prefieren un juego rápido y al estilo arcade en el que hay que acabar con demonios

Diablo III tuvo uno de los lanzamientos más turbulentos de la serie, empañado por problemas con los servidores, un estilo artístico que dividió a la comunidad y el infame casa de subastas con dinero real. La casa de subastas, que permitía a los jugadores comprar y vender equipamiento con dinero real, tenía como objetivo crear una economía impulsada por los jugadores, pero, en cambio, socavó la esencia de la experiencia de Diablo.

Esto hizo que el enfoque pasara de conseguir botín a través del juego al poder adquisitivo, lo que provocó críticas generalizadas y una sensación de traición entre los aficionados. A esto se sumó el requisito de conexión permanente del juego, que causó frustrantes problemas de conexión en el momento del lanzamiento, Diablo IIILa acogida inicial estuvo lejos de ser espectacular.

Sin embargo, Blizzard ha tenido en cuenta los comentarios de los jugadores y ha tomado medidas importantes para solucionar los problemas del juego. El supresión de la casa de subastas in 2014 supuso un punto de inflexión, al que siguió todo lo que se añadió en el Segador de almasexpansión.

Modo Aventura, que sustituyó la campaña por recompensas sin límite de tiempo y fisuras, fue un gran éxito en cuanto a contenido de final de juego. Los jugadores estaban encantados de volver a sumergirse en el juego cada temporada para luchar, matar y saquear en busca de nuevas recompensas.

Para más información Sáltate la campaña con los personajes secundarios y pasa directamente al Modo Aventura. Los personajes de temporada lo desbloquean al instante, y es la forma más rápida de subir de nivel y conseguir equipo a través de las misiones de recompensa y las Grietas de Nephalem.

Es lo mejorDiablo juego en lo que respecta a la búsqueda de botín. Loot 2.0, o el «Smart Drop System», ha renovado su sistema para recompensar a los jugadores con un flujo constante de mejoras relevantes. Si a esto le sumamos los nuevos objetos legendarios y el Cubo de Kanai para modificar tu botín, y Diablo III se convierte en un juego divertido, ya que no te frustras por tener mala suerte.

En esencia,Diablo III es un ARPG muy logrado y sumamente entretenido. Su combate fluido and animaciones viscerales hace que cada habilidad y cada ataque resulten impactantes, mientras que el sistema de habilidades simplificado permite experimentar fácilmente con diferentes configuraciones.

En esencia,Diablo III es un ARPG muy logrado y sumamente entretenido. Su combate fluido and animaciones viscerales hacen que cada habilidad y cada ataque resulten impactantes, mientras que el sistema de habilidades simplificado permite experimentar fácilmente con diferentes configuraciones, una tradición que continúa en Diablo IV con opciones como la Configuración del Nigromante. A diferencia de los juegos anteriores, tiene ese toque arcade en el que vas despejando las salas de demonios en cuestión de segundos, sobre todo cuando avanzas Grietas de los Nefelem—ideal para partidas rápidas en la Nintendo Switch y en consolas portátiles.

A pesar de su difícil comienzo, Diablo III al final se redimió, convirtiéndose en una entrega muy querida de la franquicia y en una de las los mejores juegos de rol. Destaca por su accesibilidad y su acabado, lo que lo convierte en una excelente puerta de entrada para los principiantes a Diablotítulos.

Mi veredicto: Diablo III Se redimió tras un lanzamiento accidentado y se convirtió en la entrega más accesible de la serie. Rápido, llamativo y perfecto para sesiones rápidas de caza de demonios desde el sofá.

★ El mejor juego de Diablo para principiantes Diablo III: El Segador de Almas Compra en Eneba

5. Diablo: Hellfire [La mejor experiencia clásica de Diablo]

Nuestra puntuación 8.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC Año de estreno 1997 Creador/es Blizzard North, Synergistic Software Duración media de la partida 15-25 horas Ideal para Los aficionados a lo retro que disfrutan con los juegos clásicos de exploración de mazmorras

El originalDiablo merece un enorme respeto por ser el juego pionero que lo inició todo. Muchas de sus características se han convertido en elementos fundamentales de la serie y han sentado las bases del género ARPG, inspirando a innumerablesjuegos comoDiablo que vino a continuación. Su combate en tiempo real Este sistema, que sustituyó a la mecánica por turnos habitual en los juegos de rol de la época, estableció un nuevo estándar para una jugabilidad (por aquel entonces) trepidante y orientada a la acción.

Its combate en tiempo real Este sistema, que sustituyó a la mecánica por turnos habitual en los juegos de rol de la época, estableció un nuevo estándar para una jugabilidad (por aquel entonces) trepidante y orientada a la acción.

El juegomazmorras aleatorias and progresión basada en el botín creó una experiencia que se podía volver a jugar una y otra vez, pero que no pretendía que siguieras jugando para siempre. Reforzado por su banda sonora inquietante y sus imágenes misteriosas, el ambiente oscuro y gótico marcó el tono que definiría la serie.

Las entregas posteriores intentaron seguir sus pasos, pero ninguna logró igualarla De Diablo horror y opresión.

Para más información El Diablo original está disponible en GOG.com con correcciones de compatibilidad para sistemas modernos. Si tienes problemas para ejecutarlo en equipos más nuevos, esa es la forma más fácil de disfrutar de este clásico sin complicaciones técnicas.

Aun así, es difícil volver a Diablo a menos que ya guardes buenos recuerdos de él, ya que su jugabilidad anticuada no es tan atemporal como la de la secuela. Pero Diablo En su forma más sencilla, ofrece una experiencia de exploración de mazmorras sencilla y lineal, que resulta desafiante y gratificante.

¿Qué es lo que hace que el original sea especial? Diablo lo que hace que merezca la pena jugarlo hoy en día es su encanto crudo y sin filtros. La sencillez del juego es su punto fuerte, ya que ofrece una experiencia pura y sin complicaciones de exploración de mazmorras que no se ve lastrada por elementos de servicio en línea, tablas de clasificación ni un final de juego interminable. Los entusiastas de los videojuegos retro y los jugadores que crecieron con Diablo Me lo pasaría muy bien volviendo a jugar a este clásico.

Mi veredicto: El juego con el que empezó todo. Aunque hoy en día resulte anticuado, su estilo crudo y atmosférico de exploración de mazmorras sigue teniendo encanto para los amantes de lo retro y los aficionados que recuerdan dónde empezó todo.

★ La mejor experiencia clásica de Diablo Diablo: Hellfire Compra en Eneba

6. Diablo Immortal [El mejor juego de Diablo para móviles]

Nuestra puntuación 8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Android, iOS, PC, GeForce Now Año de estreno 2022 Creador/es Blizzard Entertainment, NetEase Duración media de la partida Endless (servicio en línea) Ideal para Jugadores de dispositivos móviles que quieren disfrutar de Diablo dondequiera que estén

Diablo Immortal representa la ambiciosa incursión de Blizzard en el sector de los juegos para móviles. Ambientada entre los acontecimientos de Diablo II and Diablo IIISeguirás con tu sangrienta matanza de demonios en el mundo de Santuario junto a caras conocidas. Diseñado pensando en los controles táctiles, el juego resulta intuitivo para un público más amplio.

Una de las características más destacadas del juego es su estructura similar a la de un MMO, que incluye zonas compartidas de mundo abierto, mazmorras para grupos y modos PvP. Este aspecto social aporta una nueva dimensión a la Diablo experiencia, animando a los jugadores a formar equipo para participar en eventos mundiales o competir en el «Cycle of Strife», un sistema de PvP por facciones. Este juego pone el foco en los clanes y los grupos, incentivando la formación de equipos para el PvE y el PvP de alto nivel.

Para más información Céntrate en las recompensas del Pase de batalla y en las bonificaciones por iniciar sesión cada día, en lugar de gastar dinero en gemas legendarias. Los jugadores que juegan gratis pueden seguir disfrutando de la mecánica principal del juego, pero no esperes poder competir en los niveles más altos de PvP.

Sin embargo,Diablo Immortal quizá sea más conocido por su modelo de monetización. El juego se basa en gran medida en las microtransacciones, sobre todo en lo que respecta a las gemas legendarias, que son esenciales para maximizar la potencia de los personajes en las últimas fases del juego.

Este enfoque de «pagar para ganar» provocó una fuerte reacción negativa por parte de la comunidad, ya que muchos jugadores consideraban que el juego anteponía los beneficios económicos a la equidad.

A pesar de la polémica, Diablo Immortal ha sido elogiado por su fluida jugabilidad, sus impresionantes gráficos y su gran cantidad de contenido entretenido. Ofrece una auténtica Diablo La experiencia en el móvil es, sin duda, muy superior a la de la mayoría de los juegos de la plataforma.

Para los jugadores ocasionales que necesitan su Diablo Aunque te dediques a jugar sin gastar ni un céntimo (por mucho que el juego te anime a hacerlo), aquí hay mucho con lo que disfrutar.

Mi veredicto: Diablo Immortal ofrece una jugabilidad sólida en el móvil, pero su agresiva estrategia de monetización le resta méritos. Vale la pena probarlo si quieres Diablo cuando estés fuera de casa: simplemente mantén la cartera cerrada.

★ Para tus necesidades de videojuegos y mucho más Tarjeta regalo de Steam Compra en Eneba

Mi opinión general sobre los mejores juegos de Diablo

¿Cuál es el mejor punto de partida para los jugadores que buscan ARPG de caza de demonios hoy en día? Depende del tipo de adicto al botín que seas.

Para una experiencia inolvidable → Diablo II: Resurrected sigue siendo el referente indiscutible. Una jugabilidad atemporal, una gran variedad de configuraciones y un sistema de botín que sigue sin tener rival tras dos décadas.

sigue siendo el referente indiscutible. Una jugabilidad atemporal, una gran variedad de configuraciones y un sistema de botín que sigue sin tener rival tras dos décadas. Para los amantes de las modificaciones → Diablo II: Señor de la Destrucción ofrece una personalización total gracias a mods de la comunidad como Median XL y Project Diablo 2: experiencias que no encontrarás en ningún otro sitio.

ofrece una personalización total gracias a mods de la comunidad como Median XL y Project Diablo 2: experiencias que no encontrarás en ningún otro sitio. Para los jugadores de juegos con servicio en línea modernos → Diablo IV: El receptáculo del odio ofrece un final de juego muy intenso, secuencias cinemáticas impresionantes y contenido al estilo de los MMO que te mantendrá enganchado durante años.

ofrece un final de juego muy intenso, secuencias cinemáticas impresionantes y contenido al estilo de los MMO que te mantendrá enganchado durante años. Para principiantes y jugadores ocasionales → Diablo III: El Segador de Almas es rápido, accesible y perfecto para sesiones rápidas en el sofá o Nintendo Switch.

es rápido, accesible y perfecto para sesiones rápidas en el sofá o Nintendo Switch. Para cazadores de demonios móviles → Diablo Immortal trae la franquicia a tu móvil con una jugabilidad sólida, aunque hay que tener cuidado con la agresiva monetización.

NingúnDiablo El juego es perfecto para todo el mundo, pero, en conjunto, capturan lo que hace que esta franquicia sea legendaria: el botín, la rutina de juego y esa adicción a «solo una partida más». Además, si te estás lanzando a Diablo IV con amigos, te alegrará saber que Diablo 4 es multiplataforma.

Preguntas frecuentes