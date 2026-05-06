Los 17 juegos de Silent Hill en orden: la cronología completa para 2025

Silent Hill Los videojuegos, en su orden cronológico, son mi hoja de ruta personal a través de décadas de miedo, misterio y caos psicológico. Cada uno me impacta de manera diferente, desde historias trágicas hasta esa atmósfera escalofriante que definió el género del survival horror.

Esta guía analiza cada lanzamiento, mostrando cómo ha evolucionado la serie, qué hace que cada juego sea especial y por qué los más recientes siguen siendo importantes.

He dedicado horas a repasar los clásicos, investigar cronologías y volver a ver momentos clave para que esta lista sea lo más completa posible.

Algunos caminos llevan a casa. Otros se adentran más en la niebla. Digamos que este hace ambas cosas.

Nuestra selección de los mejores juegos de Silent Hill

CadaSilent Hill Todos los aficionados tienen su favorito, pero para mí hay algunos que destacan por ser verdaderamente inolvidables. Estos tres te impactan más y te acompañan mucho tiempo después de dejar el mando:

Remake de Silent Hill 2 (2024) – Una adaptación impecable de la historia de terror más emblemática jamás contada. Mantiene intacto ese impacto emocional que te deja sin aliento, al tiempo que lleva las imágenes y el sonido a nuevos y aterradores niveles. Silent Hill 4: La habitación (2004) – Extraño, claustrofóbico e inolvidable. Estar atrapado en tu propio piso nunca había resultado tan inquietante ni tan envolvente. Es esa obra peculiar que se ha convertido en un clásico de culto. Silent Hill: La huida (2007) – La joya más inesperada de la serie. Rápido, sencillo y sorprendentemente trepidante, demostró que incluso en el móvil, Silent Hill aún podría ponerte de los nervios.

Sigue desplazándote para ver todos los títulos ordenados de más reciente a más antiguo y descubre cómo fue evolucionando la pesadilla.

Lista de los 17 juegos de Silent Hill, ordenados de más reciente a más antiguo

Aquí tienes el resumen completo para todos aquellos que quieran disfrutar de la serie de principio a fin. Cada nuevo episodio añade otra capa a la niebla. ¿Cuántos de estos… Silent Hill ¿A qué juegos has jugado?

1. Silent Hill: f [Lo mejor para los fans de Silent Hill que ansían una nueva era]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Supervivencia / Terror psicológico Plataformas PlayStation 5, Windows, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Creador/es NeoBards Entertainment Duración media de la partida unas 8 horas

Silent Hill: f traslada la serie a un escenario totalmente nuevo —el Japón de los años 60— y no se parece a nada de lo que hayamos visto antes. NeoBards toma la fórmula del terror psicológico y la fusiona con el folclore japonés, un horror corporal surrealista y una narrativa que se te mete bajo la piel. Está pensada para los seguidores de toda la vida que buscan algo nuevo, pero sin dejar de lado el terror.

Jugarlo resulta extraño, pero en el buen sentido. El cambio de tono se nota de inmediato: más melancólico, más trágico, menos centrado en la huida y más en la aceptación. El ritmo parece deliberado y, aunque algunas de las primeras secciones avanzan más lentamente de lo que me gustaría, el mundo te atrapa rápidamente con su tensión creciente. Si has jugado a Silent Hill 2, esta obra me despierta las mismas emociones.

Para más información No te precipites en las secuencias de diálogo. Las decisiones más sutiles influyen en el desarrollo de la historia, y es fácil pasar por alto las pistas si te impacientas.

Visualmente,Es precioso, pero de la forma más inquietante posible. El hongo de color rojo vivo que se extiende por cada rincón se convierte en un personaje más. La banda sonora se basa en una atmósfera de desesperanza; lenta, minimalista, pero profundamente impactante.

Mi veredicto: Silent Hill: f es atrevido y extravagante, pero en el buen sentido. Es la opción perfecta para los jugadores que buscan un juego de terror que transmita emociones, sea impredecible y resulte profundamente personal.

2. Remake de Silent Hill 2 [Ideal para quienes buscan el terror emocional]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego Terror de supervivencia Plataformas PlayStation 5, Windows Año de estreno 2024 Creador/es Bloober Team Duración media de la partida ~18-20 horas

Esta nueva versión es la prueba de que Bloober Team sigue sabiendo cómo aterrorizar. Remake de Silent Hill 2 retoma la legendaria historia de James Sunderland y lo reinterpreta con un toque moderno y una atmósfera actual Es realmente doloroso ver cómo se desarrolla todo.

Pasé horas comparándolo con el original, y aunque algunas mecánicas parecen más fluidas y el combate es más realista, lo que más llama la atención es la tensión. Casi se puede sentir cómo la niebla te oprime. Algunas peculiaridades de la IA rompen la inmersión aquí y allá, pero la intensidad emocional y el ritmo siguen funcionando a la perfección.

Para más información Escúchalo en audio 3D con auriculares. Cada paso, cada crujido y cada gemido lejano se convierten en puro combustible para el pánico.

Visualmente,Es un paso adelante sin perder ese encanto sórdido y asfixiante. Los reflejos de luz, los efectos de partículas y las animaciones de los personajes parecen, a veces, casi demasiado reales. La banda sonora de Akira Yamaoka sigue calando hondo, y el rediseño del sonido amplifica cada susurro de miedo.

Mi veredicto: Remake de Silent Hill 2 rinde homenaje al original y, al mismo tiempo, ofrece a los nuevos jugadores una obra maestra moderna. Es, sin duda, uno de los mejores remakes de terror de la historia de los videojuegos.

3. Silent Hill: El mensaje breve [Ideal para emociones intensas y rápidas centradas en la historia]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Terror psicológico (formato breve) Plataformas PlayStation 5 Año de estreno 2024 Creador/es Konami Digital Entertainment Duración media de la partida ~2 horas

El mensaje breve is Konamiuna demostración de que el terror puede funcionar en formatos breves. Es breve, gratuito y sorprendentemente impactante. Acompañas a Anita a través de un complejo de apartamentos abandonado, lleno de tormento psicológico y críticas sociales que resultan dolorosamente actuales. Es ideal para aquellos jugadores que buscan una experiencia emotiva intensa sin tener que dedicarle mucho tiempo.

Se parece más a una película interactiva que a un juego de terror tradicional, lo cual, en mi opinión, encaja muy bien con la historia. Aquí no hay combates; solo tensión, ansiedad y exploración. Algunas escenas se alargan un poco, pero el ritmo mantiene constante la sensación de inquietud, y los temas relacionados con la depresión y la autoestima se tratan con delicadeza.

Para más información Usa auriculares y joua de una sola vez. El ritmo y la intensidad emocional se perciben con más fuerza cuando se disfruta sin interrupciones.

En cuanto al aspecto gráfico,Es sorprendentemente pulido para ser un proyecto breve. La iluminación resulta fría y estéril, lo que encaja a la perfección con el tono. El diseño de sonido se lleva todo el protagonismo; cada ruido parece calculado, cada silencio, ensordecedor.

Mi veredicto: Silent Hill: El mensaje breve Es breve, pero impactante. Demuestra que no hacen falta horas de juego para que los jugadores se sientan incómodos, pero de la mejor manera posible.

4. Silent Hill: Downpour [Ideal para los amantes del survival horror con gran énfasis en la exploración]

Nuestra puntuación 7.9

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Tipo de juego Terror de supervivencia Plataformas PlayStation 3, Xbox 360 Año de estreno 2012 Creador/es Vatra Games Duración media de la partida ~9-12 horas

Aguacero es la oveja negra de la serie, pero siempre le he tenido un cariño especial. En el juego encarnas a Murphy Pendleton, un convicto atrapado en un pueblo envuelto en niebla que refleja su culpa. Los elementos de mundo abierto le dan un toque únicot, donde los jugadores exploran misiones secundarias y descubren pequeñas tragedias ocultas por todo el mapa. Es ideal para los aficionados a los que les gusta combinar la libertad con el miedo.

Al jugarlo hoy, se nota que está un poco verde – Combate torpe, rendimiento irregular – pero la ambición sigue brillando. Hay algo cautivador en entrar en un edificio cualquiera y toparse con una historia completa que nunca se repite en ningún otro sitio. A algunos fans les disgustó por ser demasiado diferente, pero precisamente por eso merece la pena volver a jugarlo.

Para más información Céntrate en la exploración. Parte de la mejor historia del juego se esconde tras misiones secundarias que la mayoría de los jugadores se pierden.

Los efectos de iluminación y lluvia siguen luciendo sorprendentemente bien1. La lluvia incesante aporta una gran intensidad a cada escena. La banda sonora de Daniel Licht le confiere un tono cinematográfico que la distingue del resto de entregas.

Mi veredicto: Silent Hill: Downpour Puede que no sea perfecto, pero es una de las experiencias con más atmósfera de la franquicia. Recompensa la curiosidad como pocos juegos de terror lo hacen.

5. Silent Hill: El libro de los recuerdos [Lo mejor para los juegos de mazmorras cooperativos]

Nuestra puntuación 8.1

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Tipo de juego Juego de exploración de mazmorras (spin-off) Plataformas PlayStation Vita Año de estreno 2012 Creador/es WayForward Technologies Duración media de la partida ~más de 20 horas

Esta sí que es una sorpresa. Libro de recuerdostomaSilent Hill hacia un género completamente diferenteelun emocionante juego de exploración de mazmorras con el modo cooperativo. Es extraño, caótico y, sorprendentemente, muy divertido con los amigos.

Crea tu personaje, personaliza tu equipamiento y adéntrate en salas de pesadilla generadas proceduralmente. Perfecto para los jugadores que prefieren la acción a la atmósfera. La primera vez que lo jugué, no esperaba disfrutarlo tanto como lo hice. El combate resulta sencillo pero satisfactorio, y el sistema de botín hace que cada partida sea interesante.

Para más información Modo multijugador enSilent Hill: El libro de los recuerdos tiene algunas peculiaridades en cuanto al inventario y al reparto de objetos, por lo que es necesario cooperar y repartirse el botín. De lo contrario, puede restar diversión y afectar al equilibrio de los recursos.

Jugar en solitario se vuelve repetitivo enseguida, pero con amigos se convierte en un campo de juego de terror lleno de acción. La historia no es tan profunda como la de los títulos principales, pero encaja muy bien en el universo.

Visualmente, está limpio para ser unPlayStation VitaTítulo. La iluminación y las sombras mantienen esa clásica atmósfera brumosa, mientras que el diseño artístico se inclina más hacia el terror de acción que hacia el terror psicológico. La banda sonora genera tensión en lugar de miedo, lo que encaja bien con el ritmo más ágil.

Mi veredicto: Silent Hill: El libro de los recuerdos es ese juego atípico que, aunque no debería funcionar, de alguna manera lo hace. Se disfruta más en modo cooperativo y demuestra que este universo puede ir más allá del terror tradicional.

6. Silent Hill: El huérfano 3 [Lo mejor para los coleccionistas de juegos de terror para móvil]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego Juego de terror en primera persona del tipo «apuntar y hacer clic» Plataformas Java ME (móvil) Año de estreno 2010 Creador/es Konami / Playsoft Duración media de la partida ~1-2 horas

Huérfano 3 ha puesto punto y final a la trilogía de inquietantes juegos de terror para móviles que nunca recibieron la atención que merecían. Creado para Java teléfonos, es una solución sencilla pero un juego de aventuras de apuntar y hacer clic increíble que se adentra en el aspecto psicológico del miedo más que en los sustos repentinos.

Juegas a través de recuerdos fragmentados de almas atrapadas, desentrañando capas de culpa y tragedia. Jugarlo hoy en día es como echar un vistazo al pasado de los videojuegos: gráficos de baja resolución, pantallas estáticas y una tensión alimentada por la pura imaginación.

Para más información Toma notas. El juego no te lleva de la mano, y si se te olvida un detalle, tendrás que volver a jugar secciones enteras.

Recuerdo que pensé en lo agobiante que resultaba, a pesar de estar viendo una pantalla tan pequeña. Los acertijos se basan más en la lógica que en los reflejos, aunque algunas pistas pueden resultar un poco demasiado crípticas en ocasiones. Aun así, para su época, captaba a la perfección ese silencio inquietante que caracteriza a Silent Hill.

Los gráficos son sencillos, pero los inquietantes efectos de iluminación y los paisajes sonoros minimalistas logran mucho con muy poco. El silencio se convierte en un arma.

Mi veredicto: Silent Hill: El huérfano 3 es una joya que merece la pena volver a descubrir. Es perfecta para aquellos jugadores que sientan curiosidad por saber cómo los juegos de terror para consolas portátiles se centraban en la atmósfera en lugar de en el espectáculo.

7. Silent Hill: Recuerdos destrozados [Lo mejor en cuanto a narrativa psicológica]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Terror psicológico (reinterpretación) Plataformas Wii, y más tarde PS2 y PSP Año de estreno 2009 Creador/es Climax Studios Duración media de la partida ~7-10 horas

Recuerdos destrozados reinterpreta la primera Silent Hill con un toque atrevido; te absorve tanto como lo juegas. Cada decisión, cada duda o cada camino que elijas cambia la historia y los gráficos del juego. Se trata de una inquietante mezcla entre una sesión de terapia y una pesadilla, dirigida a los jugadores a los que les gusta el terror narrativo con un toque personal.

Jugué a este en PSP primero, y luego lo volví a ver en Wii, y me afectó de forma diferente en ambas ocasiones. Este juego giraba en torno a correr, esconderse y reconstruir el pasado de un hombre destrozado. Es cierto que puede resultar repetitivo durante las secuencias de persecución, pero la carga emocional de la historia lo mantiene con los pies en la tierra. La forma en que el juego se adapta a tu personalidad sigue pareciendo adelantada a su tiempo.

Para más información No intentes «ganar» las sesiones de terapia. Sé sincero: el juego responde mejor cuando juegas con naturalidad.

Visualmente, es sombrío y gélido, un cambio radical respecto a la atmósfera lúgubre y sombría de los títulos anteriores. Los entornos helados le confieren un aire surrealista y onírico. La banda sonora de Akira Yamaoka combina a la perfección el piano y los ruidos estáticos.

Mi veredicto: Silent Hill: Recuerdos destrozados es una de las reinterpretaciones de terror más ingeniosas que se han hecho jamás. Es ideal para aquellos jugadores que buscan una historia que les mire directamente a los ojos.

8. Silent Hill: Homecoming [Ideal para los aficionados al terror con mucha acción]

Nuestra puntuación 7.7

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Tipo de juego Terror de supervivencia Plataformas PlayStation 3, Xbox 360, Windows Año de estreno 2008 Creador/es Double Helix Games Duración media de la partida ~9-12 horas

Regreso a casa lleva la serie al terreno de la acción. Juegas en el papel de Alex Shepherd, un soldado que regresa a su maldita ciudad natal, y la atención se centra en el combate y el ritmo de las secuencias cinematográficas. Es más oscuro, más brutal y está dirigido a jugadores que prefieren el control al caos.

Recuerdo que me sorprendió lo agresivos que parecían los enemigos. Bloquear, esquivar y contraatacar se volvieron tan importantes como la exploraciónn. La historia gira en gran medida en torno al trauma familiar y la culpa: un tema clásico Silent Hill ¿Territorio, eh?

Aunque algunos fans consideraron que se apoyaba demasiado en los tópicos del cine de terror occidental. Tiene algunos momentos un poco toscos, pero cuando la atmósfera funciona, resulta realmente apasionante.

Para más información Guarda los objetos curativos desde el principio. Algunos enfrentamientos al final del juego agotan los recursos rápidamente y hay poco margen de error.

Visualmente, todavía se mantiene bastante bien. Los modelos de los personajes están muy detallados y la iluminación crea un ambiente denso y sombrío. La banda sonora, con su mezcla de silencio y tensión, te mantiene en vilo.

Mi veredicto: Silent Hill: Homecoming Puede que divida a los aficionados, pero es una opción segura para cualquiera al que le guste la acción combinada con una narrativa psicológica. Te sumerge de lleno en la lucha y te hace sentir cada golpe.

9. Silent Hill: El huérfano 2 [Ideal para los aficionados al terror clásico de apuntar y hacer clic]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Juego de terror en primera persona del tipo «apuntar y hacer clic» Plataformas Java ME (móvil) Año de estreno 2008 Creador/es Gamefederation Studio Duración media de la partida ~1-2 horas

Huérfano 2 siguió con el experimento de terror para móviles que demostró que el miedo no necesita gráficos de alta calidad. Es una historia en primera persona del tipo «apuntar y hacer clic» llena de culpa, voces extrañas y recuerdos que preferirías olvidar. La perspectiva de cada personaje aporta algo nuevo, lo que la convierte en una lectura perfecta para quienes disfrutan de reconstruir narrativas fragmentadas.

Es inquietante la cantidad de tensión que han conseguido crear con un diseño tan minimalista. Para mí, jugar en una pantalla pequeña resultó ser una experiencia sorprendentemente envolvente. Algunos rompecabezas están desequilibrados y algunas mecánicas parecen un poco anticuadas hoy en día, pero los matices emocionales y la narrativa de desarrollo lento siguen calando hondo.

Para más información Sube el volumen. Las sutiles señales sonoras revelan objetos ocultos y desencadenan momentos cruciales que es fácil pasar por alto.

Las imágenes en blanco y negro le dan un aspecto sombrío y claustrofóbico. Los efectos de baja calidad juegan a su favor, ya que crean ese ambiente de terror al estilo VHS de la vieja escuela.

Mi veredicto: Silent Hill: El huérfano 2 Puede que la mayoría de los aficionados lo hayan olvidado, pero se merece más reconocimiento. Es breve, ingenioso y da miedo de una forma que solo los primeros juegos de terror para móviles podían lograr.

10. Silent Hill: La huida [Ideal para sesiones de pánico sobre la marcha]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona (móvil) Plataformas Formulario (teléfonos japoneses), iOS, Android Año de estreno 2007 Creador/es Konami Digital Entertainment Duración media de la partida Etapas cortas, organizadas por sesiones

La huida is Silent Hill reducido a los instintos de supervivencia más básicos. Creado originalmente para dispositivos móviles y posteriormente adaptado a iOS, te sumerge en laberintos en primera persona lleno de monstruos, con munición limitada y sin ningún tipo de comodidad. Es un juego lleno de tensión, pensado para aquellos jugadores a los que les gustan las dosis rápidas de terror durante sus desplazamientos diarios.

Recuerdo que jugaba a eso entre clases y sudaba la gota gorda. La mecánica de «inclinar para apuntar» se adelantó a su tiempo, aunque ahora resulta un poco tosco. Se parece más a un juego de arcade que a uno con una historia, pero la intensidad va en aumento rápidamente. Cada nivel parece una carrera contra tus propios nervios.

Para más información Ahorra balas. Los disparos a la cabeza son importantes, pero fallar te costará unos segundos preciosos en las últimas fases.

Visualmente, es muy sencillo, pero sigue transmitiendo esa sensación de niebla y opresión. Las texturas minimalistas, de hecho, acentúan el terror. El sonido es nítido; los disparos y los gemidos del enemigo resuenan como recuerdos lejanos.

Mi veredicto: Silent Hill: La huida demuestra que el terror no necesita ser largo ni basarse en una historia elaborada para funcionar. Es breve, brutal y perfecto para cualquiera que busque una rápida descarga de adrenalina con ese toque clásico envuelto en niebla.

11. Silent Hill: El huérfano [Ideal para los aficionados al terror en el móvil que buscan una historia bien desarrollada]

Nuestra puntuación 7.4

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Tipo de juego Juego de terror en primera persona del tipo «apuntar y hacer clic» Plataformas Java ME (móvil) Año de estreno 2007 Creador/es Gamefederation Studio Duración media de la partida ~1,5–2,5 horas

Silent Hill: El huérfano dio inicio a la trilogía para móviles que llevó «The Fog» a los teléfonos móviles básicos mucho antes de que los smartphones dominaran el mercado. Es un juego de primera persona del tipo «apuntar y hacer clic» en el que exploras un orfanato abandonado, alternando entre varios personajes a medida que se van desvelando sus oscuros secretos.

Jugarlo entonces resultaba extrañamente envolvente para ser una configuración tan sencilla. Cada toque y cada sonido contaban. Es un poco tosco para los estándares actuales, claro, pero transmite perfectamente esa sensación de impotencia Silent Hill por lo que es conocido. Algunos rompecabezas se alargan demasiado, pero resolverlos resulta realmente gratificante.

Para más información Sube el volumen y juega en la oscuridad. La banda sonora minimalista y los crujidos ambientales son parte de la experiencia.

Las imágenes en blanco y negro con ligeros toques de color aportan mucho al conjunto. Las sombras se alargan de forma antinatural, y las texturas granuladas te hacen sentir como si estuvieras perdido en la pesadilla de otra persona.

Mi veredicto: Silent Hill: El huérfano Puede que hoy en día parezca primitivo, pero sentó las bases de un terror móvil que sigue resultando inquietante. Es una joya olvidada que merece la pena volver a descubrir si te apetece disfrutar de una historia de suspense psicológico.

12. Silent Hill: Orígenes [Ideal para los aficionados al survival horror clásico]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Terror de supervivencia (precuela) Plataformas PSP, y más tarde PS2 Año de estreno 2007 Creador/es Climax Studios Duración media de la partida ~7-10 horas

Silent Hill: Orígenes sirve de precuela del juego original y sigue al camionero Travis Grady en su llegada fortuita a la ciudad maldita. Es un juego de terror puro y puro con un gran énfasis en la exploración, la resolución de acertijos y la gestión del inventario.

Jugarlo es como volver a casa, a las entregas anteriores. El combate es un poco torpe, pero tiene sentido, y prima la tensión sobre la potencia. La mecánica del mundo paralelo sigue destacando; pasar de una realidad a otra te mantiene constantemente en vilo. Algunas peleas contra jefes pueden resultar frustrantes, pero eso es parte de lo que las hace memorables.

Para más información No acumules armas. Se rompen enseguida, y si te guardas demasiadas, luego te costará mucho más.

Visualmente, creo que tiene muy buen aspecto para un PSPcomunicado. La iluminación de los interiores es de primera categoría para un juego de terror para consolas portátiles, y la inquietante banda sonora remata el ambiente. Las composiciones de Akira Yamaoka vuelven a entrelazar el dolor y la belleza.

Mi veredicto: Silent Hill: Orígenes Es un juego imprescindible para los puristas. Captura la esencia de la serie en un formato portátil que sigue siendo igual de impactante.

13. Silent Hill: La versión arcade [Ideal para disfrutar en grupo de emociones de terror]

Nuestra puntuación 7.7

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Tipo de juego Juego de disparos sobre raíles Plataformas Arcade Año de estreno 2007 Creador/es La magia de los polígonos Duración media de la partida Depende de la fase, varía

Esto es un auténtico caos, pero en el buen sentido. Silent Hill: La versión arcade convierte la serie en un juego de disparos sobre raíles: piensa en pistolas ópticas, reflejos rápidos y tensión sin tregua. Es un un fantástico juego de arcade que se caracteriza por su ritmo trepidante más que por una trama profunda.

Recuerdo que una vez jugué a ese juego en una sala de juegos muy ruidosa y me quedé me sorprendió lo intenso que me pareció, incluso rodeado de gente charlando. Los sustos se suceden rápidamente y las batallas contra los jefes son breves pero impactantes. No tiene el peso emocional de la serie, pero sabe exactamente lo que quiere ser: diversión rápida y escalofriante.

Para más información Juega con un amigo. El modo cooperativo duplica la diversión y te proporciona la potencia de fuego necesaria para hacer frente a las últimas oleadas.

Los gráficos son más brillantes y nítidos de lo que cabría esperar de un juego de arcade de 2007. La niebla y la iluminación siguen creando el ambiente. La música se basa más en una percusión que genera tensión que en un horror ambiental lento, lo que encaja con su estilo de acción.

Mi veredicto: Silent Hill: La versión arcade es el más «anti-Silent Hill«l», pero precisamente por eso funciona. Es perfecto para una dosis rápida de adrenalina con amigos que sepan manejar el pánico.

14. Silent Hill 4: La habitación [Ideal para los amantes del aislamiento psicológico]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego Terror de supervivencia Plataformas PlayStation 2, Xbox, Windows Año de estreno 2004 Creador/es Team Silent (KCET) Duración media de la partida ~9–13 horas

Silent Hill 4: La habitación es uno de los títulos más extraños y polémicos de la serie, y lo digo como un cumplido. En él encarnas a Henry Townshend, atrapado en su apartamento con un misterioso agujero que conduce a dimensiones de pesadilla. Combina un diseño claustrofóbico con el terror surrealista

La primera vez que lo probé, el concepto me dejó boquiabierto. Ver cómo tu «espacio seguro» se vuelve poco a poco en tu contra me pareció una idea genial. Las mecánicas de retroceso y escolta del juego pueden resultar tediosas, pero aumentan la tensión en lugar de romper la inmersión. Es ese tipo de incomodidad Silent Hillse nutre de.

Para más información No dejes de volver a tu apartamento entre misión y misión. Los pequeños cambios dan pistas sobre lo que está por venir… y, a veces, son peores que los monstruos que hay ahí fuera.

El diseño visual se caracteriza por pasillos estrechos, una paleta de colores sombríos y una arquitectura extraña que desafía la lógica. El paisaje sonoro es pura ansiedad, con susurros y golpes que parecen no cesar nunca.

Mi veredicto: Silent Hill 4: La habitación es inquietante de una forma que la mayoría de los juegos de terror nunca se atreven a ser. Es una obra maestra psicológica que te atrapa en tu propio miedo, paso a paso.

15. Silent Hill 3 [Ideal para los puristas del terror centrado en la historia]

Nuestra puntuación 7.9

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Tipo de juego Terror de supervivencia Plataformas PS2, más tarde Windows Año de estreno 2003 Creador/es Team Silent (KCET) Duración media de la partida ~7-10 horas

Silent Hill 3 Es como adentrarse directamente en una pesadilla de la que no puedes despertar. La historia gira en torno a Heather Mason, una adolescente atrapada en medio de los retorcidos planes de una secta. Está estrechamente relacionado con el primer juego, así que los seguidores de toda la vida se emocionarán aún más al descubrir todas las referencias.

Jugarlo resulta agobiante, pero en el buen sentido. Las reacciones de Heather son muy humanas: asustada, sarcástica y sincera. Algunas secuencias de combate pueden resultar un poco torpes, pero el ritmo y la atmósfera mantienen el interés. Es uno de esos juegos que no necesita recurrir a los gritos para darte un susto.

Para más información Lee todas las notas y descripciones de los artículos. Los detalles más insignificantes contribuyen a crear un universo que lo une todo.

Visualmente, fue una maravilla técnica para la PS2. La iluminación, la suciedad y las animaciones faciales siguen estando a la altura hoy en día. La banda sonora de Akira Yamaoka es legendaria: una atmósfera escalofriante y esa mezcla perfecta de melancolía y ruido.

Mi veredicto: Silent Hill 3 es la representación más pura de la belleza oscura de la serie. Es una película de terror que antepone la historia y lo hace a la perfección.

16. Silent Hill 2 [Lo mejor en cuanto a terror psicológico y emocional]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Terror de supervivencia Plataformas PS2, más tarde Xbox, Windows Año de estreno 2001 Creador/es Team Silent (KCET) Duración media de la partida ~10-12 horas

Este es el que busco. Silent Hill 2 es un colapso emocional envuelto en niebla. Juegas en el papel de James Sunderland, quien regresa al pueblo maldito tras recibir una carta de su difunta esposa.

Jugarlo es toda una experiencia. Da la sensación de que cada lugar te está juzgando. El ruido de la estática, el roce de la espada de Pyramid Head; Todo eso todavía me molesta. Sí, el combate es torpe y los movimientos son rígidos, pero eso solo hace que la tensión resulte más real. Ha pasado el tiempo, pero no ha perdido ni un ápice de fuerza.

Para más información Juega varias veces. Tus acciones modifican sutilmente el final, y cada versión revela una faceta diferente de la tragedia de James.

Visualmente, sigue siendo inquietante. La espesa niebla oculta los límites de su mundo, pero se convierte en una herramienta narrativa. La iluminación y los ángulos de cámara son una auténtica obra maestra cinematográfica. ¿Y la banda sonora de Yamaoka? Sigue siendo insuperable.

Mi veredicto: Silent Hill 2 es el referente indiscutible del terror psicológico. Es crudo, emotivo e inolvidable: un juego que se vuelve más impactante a medida que uno va creciendo.

17. Silent Hill [Ideal para los aficionados al survival horror clásico]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego Terror de supervivencia Plataformas PlayStation (PS1) Año de estreno 1999 Creador/es Team Silent (KCET) Duración media de la partida ~6–9 horas

El que lo empezó todo. Silent Hill según el original PlayStation ha definido un nuevo tipo de miedo. Juegas en el papel de Harry Mason, que busca a su hija desaparecida en un pueblo envuelto en niebla que parece cobrar vida y desprenderse de una atmósfera malévola.

Jugarlo hoy en día resulta un poco tosco, pero de una forma encantadora. Los ángulos de cámara fijos, los controles tipo «tanque» y los gráficos granulados hacen que el miedo se sienta crudo e impredecible. Las interferencias de radio que te avisan de la presencia de monstruos nunca dejan de ser aterradoras. Algunos rompecabezas son un poco confusos, pero la sensación de descubrimiento te mantiene enganchado.

Para más información No te hagas con demasiada munición al principio. El juego premia la gestión inteligente de los recursos, y el pánico rara vez ayuda en el combate.

Visualmente, la niebla fue una solución técnica que acabó convirtiéndose en un elemento emblemático. Transformó una limitación en atmósfera. La banda sonora combina ruidos industriales de baja fidelidad con un silencio inquietante, y sigue marcando el tono de toda la franquicia.

Mi veredicto:El originalSilent Hill es una piedra angular del género de terror y supervivencia. Sentó las bases sobre las que se asientan todos los títulos posteriores, y sigue siendo capaz de ponerte los pelos de punta.

Mi opinión general sobre los mejores juegos de Silent Hill

Si te estás lanzando a Silent Hill… hay un juego de terror para cada tipo de jugador. Algunos te cautivan con una historia y una tensión absolutas; otros te sumergen en la niebla para que explores y sobrevivas. Esto es lo que deberías hacerte con primero:

Para los jugadores a los que les gusta la trama → Silent Hill 2 (2001).

Sigue siendo el referente para todos juegos de terror de gran calidad. Una atmósfera densa, momentos que te llegan al corazón y una historia que te sigue acompañando mucho después de que terminen los créditos.

Para los aficionados al cine de terror moderno → Remake de Silent Hill 2 (2024).

Todo lo que te encanta del juego original, reimaginado para PS5 con unos gráficos espectaculares y un combate más fluido. Yo diría que este emblemático título de terror es el top Silent Hill juegode todos los tiempos.

Para los recién llegados que buscan accesibilidad → Silent Hill: Recuerdos destrozados (2009).

Esta te deja sin aliento sin necesidad de combates; solo es un ingenioso terror psicológico que te juega una mala pasada en cada escena.

Para los amantes de la exploración → Silent Hill: Downpour (2012)

El que te permite explorar de verdad. Es un poco caótico, pero está lleno de detalles espeluznantes que vale la pena descubrir.

Para los seguidores de toda la vida que buscan algo nuevo → Silent Hill: f (2025).

Esta es una nueva y atrevida historia ambientada en el Japón de los años 60. Un escenario novedoso, ideas frescas, pero la misma inquietud que caracteriza a Silent Hilllegendario.

Cada juego es una pesadilla diferente, y eso es lo que hace que esta serie sea inolvidable.

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